Przegląd prasy 23.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klip do piosenki "Bym poszedł" z Fryderykiem za Teledysk Roku. Jego reżyserem jest białostoczanin - Krzysztof Kiziewicz ”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Klip do piosenki "Bym poszedł" z Fryderykiem za Teledysk Roku. Jego reżyserem jest białostoczanin - Krzysztof Kiziewicz Teledysk do piosenki "Bym poszedł" twórców Łona x Konieczny x Krupa z Fryderykiem w kategorii Teledysk Roku. Reżyserem i scenarzystą klipu jest białostoczanin, Krzysztof Kiziewicz. Wcześniej otrzymał już za tenże klip nagrodę w kategorii hip hop w 6. edycji Festiwalu Polskich Wideoklipów - PL Music Video Awards 2023.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Turniej Ośmiu Narodów. Surowa lekcji Anglii. Młode Lwy Albionu pobiły Orły 5:1 To była surowa lekcja futbolu. W spotkaniu Under 20 Elite League reprezentacja Polski przegrała z Anglią 1:5. Honorowego gola dla Biało-Czerwonych zdobył białostoczanin, piłkarz młodzieżowej drużyny Interu Mediolan Jan Żuberek.

📢 Podlaskie firmy z terenów w przygranicznych z milionami z unijnego wsparcia Minimum 101 miejsc pracy stworzą w powiatach przygranicznych Podlaskiego 32 firmy, które otrzymały 47 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. O szczegółach i wynikach konkursu poinformowali w piątek (22.03) przedstawiciele urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. 📢 Droga Zawyki – Doktorce. Asfaltowa nawierzchnia już jest, w wkrótce równe pobocza Oprócz mieszkańców ucieszą się turyści. Drogowcy ukończyli wylewanie masy asfaltowej na drodze powiatowej prowadzące z miejscowości Zawyki do miejscowości Doktorce. Całkowity koszt wykonanych robót wynosi około 1,3 mln zł. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci PiS mówili o wykluczeniu komunikacyjnym mieszkańców osiedli w Białymstoku Kandydaci PiS na radnych mają kilka pomysłów na rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego osiedli oddalonych od centrum. Za takie uważają Leśną Dolinę, Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza. Postulują budowę stacji BIKER’a na tych osiedlach, ale też rozszerzenie systemu komunikacji rowerowej: o doposażenie stacji w rowery elektryczne czy rozszerzenie programu dotacji miejskich do kupna rowerów elektrycznych o dotacje do kupna hulajnóg elektrycznych.

📢 Wybory 2024. Kandydaci KWW Spoza Sitwy chcą powołania w Białymstoku Miejskiego Rzecznika Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych Bezpłatne poradnictwo prawne w zakresie prawa spółdzielczego, składanie wniosków i występowanie w imieniu lokatorów w sporach ze spółdzielnią, ochrona praw i interesów mieszkańców. M.in. tym miałby zajmować się Miejski Rzecznik Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych. Jego powołanie to jeden z postulatów wyborczych członków KWW Spoza Sitwy. 📢 Dzięki nim pacjent będzie słyszał. Lekarze z kliniki otolaryngologii USK wszczepili nowatorski implant ucha środkowego Na jedno ucho 60-letni pacjent nie słyszał już niemal w ogóle. W odzyskaniu zdrowia nie pomagały kolejne operacje. Lekarze spróbowali jeszcze raz. Wszczepili mu nowatorski implant. - Już wiemy, że będzie słyszał - zapewniają.

📢 Hamburgery z groźną bakterią! Ich spożycie grozi zatruciem! Najnowsze ostrzeżenia GIS 22.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje o wielu produktach, które mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z dnia 22 marca 2024 roku mówią o pałeczkach Salmonella w hamburgerach. Ich spożycie wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

📢 Nowe Chlebiotki - miejsce w którym stara szkoła zyskała nowe życie dzięki wyjątkowemu marzycielowi Iga Łapińska – jako córka nauczycieli – dzieciństwo spędziła w szkolnym budynku w Nowych Chlebiotkach. Po dwudziestu latach wróciła do rodzinnej miejscowości i nakręciła film „Szkoła, świat”. To opowieść o zapomnianej już nieco szkole, której warto dać drugą szansę i o wspaniałych ludziach, których już po pierwszym obejrzeniu zaczyna się traktować jak rodzinę.

📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem.

📢 Jarmarki i kiermasze Wielkanocne 2024 w Białymstoku i regionie. Gdzie zrobić zakupy przed świętami? Tuż przed Świętami Wielkanocnymi warto się wybrać na jarmarki i kiermasze. Ten najdłuższy - na Rynku Kościuszki - potrwa tydzień. Weekendowe jarmarki można odwiedzić też przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, w Supraślu czy w Mońkach. To okazja, by kupić świąteczne dekoracje i smakołyki na wielkanocny stół od lokalnych producentów. 📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Literaturoznawczyni Anna Janicka z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała nominację profesorską Grono profesorów Uniwersytetu w Białymstoku staje się coraz większe. Tym razem dołączyła do niego dr hab. Anna Janicka.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Kończy się przebudowa wraz z rozbudową Urzędu Gminy w Gródku. Prace na ostatniej prostej! Zobacz zdjęcia W Gródku trwa gruntowna przebudowa oraz rozbudowa budynku urzędu gminy. Prace są już na ostatniej prostej. Pracownicy urzędu interesantów przyjmują w pobliskim Gminnym Centrum Kultury. Zobaczcie jak wygląda obecnie Urząd Gminy w Gródku. 📢 Pani Wiosna, czyli spotkanie o zdrowiu, zmianach i godności. 150 kobiet spotkało się przy Warszawskiej 50 Była to okazja do rozmów i refleksji na temat zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, sile wewnętrznego piękna. W czwartkowych (21.03) spotkaniach, które odbyły się w Centrum Warszawska 50 w Białymstoku, wzięło udział blisko 150 kobiet. Wydarzenie zorganizowało Województwo Podlaskie wraz z Białostockim Centrum Onkologii (BCO) i przy wsparciu Fundacji Fratino. 📢 MEMY po meczu Polska-Estonia. Internauci reagują na wygrany mecz Polaków. Awans na wesoło - zabawne obrazki z sieci Wczoraj (21.03) reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała barażowe spotkanie z kadrą Estonii. Po wygranej 5:1 biało-czerwonych czeka spotkanie z Walią, którego stawką jest przepustka do mistrzostw Europy. Jak zwykle po meczu pojawiło się sporo MEMÓW komentujących spotkanie w zabawny i przenikliwy sposób. Zobacz z czego śmieją się internauci!

📢 Zioła na wysoki cukier we krwi. Naturalne napary dla osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym oraz insulinoopornością Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy czy neuropatii. Jak obniżyć cukier we krwi? Podstawą są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, umiarkowana aktywność fizyczna oraz unikanie nadwagi i otyłości. Zdrowy tryb życia warto uzupełnić o lecznicze, ziołowe napary, które w łagodny sposób pomagają obniżyć poziom glukozy. Podpowiadamy, co pić na obniżenie cukru we krwi. 📢 10 najpiękniejszych polskich kalwarii na Wielki Tydzień. Możecie tam zobaczyć niesamowite misteria pasyjne! Kalwaria Zebrzydowska jest słynna w całej Europie i figuruje na liście UNESCO. Nie jest to jednak jedyne tego typu miejsce w Polsce – w całym kraju nie brakuje niezwykłych wzgórz, które zwłaszcza w Wielki Piątek zmieniają się jakby w lokalne Jerozolimy i stają się sceną poruszających misteriów pasyjnych. Poznajcie 10 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych polskich kalwarii. Podajemy adresy i godziny misteriów na Wielki Piątek 29 marca 2024.

📢 Już są spakowani, ale nie chcą wyjeżdżać. 6-osobowej rodzinie z Dagestanu grozi deportacja Od lat starają się zalegalizować pobyt w Białymstoku, ale wciąż spotykali się z odmową. Teraz okazało się, że przegapili terminy odwołań. Rodzinie z Dagestanu pomóc może już tylko Rzecznik Praw Dziecka. 📢 Znane osoby na meczu Polska - Estonia. Anna Lewandowska z córką, dotarła też ciężarna Marina Łuczenko-Szczęsna Około 55 tys. kibiców wspierało reprezentację Polski w walce o awans do finału baraży o Euro 2024. Mecz z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie przyciągnął na trybuny również znane osoby - w tym żony i partnerki piłkarzy. Szczególny był to wieczór w rodzinie Lewandowskich, bo starsza córka wyprowadziła Roberta na murawę. Zobaczcie, kto zajął miejsca na loży VIP.

📢 Najlepsze memy o meczu Polska - Estonia. Mame nie teraz, ruszyła maszyna Probierza Tego po prostu nie dało się przegrać. Polska w półfinale baraży o Euro 2024 gładko Estonię, która prawie cały mecz grała w dziesiątkę z powodu czerwonej kartki. Rywal nawet nie próbował nam zagrozić - to była przepaść. Zobaczcie najlepsze memy z meczu, który jest tylko przystawką do głównego dania we wtorek z Walią w Cardiff. 📢 Chwile grozy przy ulicy Grochowej w Białymstoku. Nocna akcja ratunkowa w centrum miasta Wczoraj w nocy doszło do niebezpiecznego zdarzenia w centrum Białegostoku. Służby ratownicze zostały poinformowane o budzącej niepokój sytuacji w bloku przy ulicy Grochowej. Z mieszkania wydobywał się gęsty dym. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Supraśl. Burmistrz przyjął wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału gminy Około 2 100 osób spośród 13 237 mieszkańców gminy podpisało wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału gminy Supraśl. Spotkanie z inicjatorami tej formy konsultacji zorganizował w czwartek (21.03) burmistrz Radosław Dobrowolski.

📢 V Liceum Ogólnokształcące świętowało 75-lecie i otwarcie hali sportowej. Na uroczystości pojawili się Adam Woronowicz i Paweł Małaszyński Była to okazja do wspomnień, spotkań po latach, ale też do zaprezentowania nowej hali sportowej. W V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku uroczyście obchodzono jubileusz 75-lecia.

📢 Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego. Wyróżnienie od marszałka otrzymały 24 wybitne osobowości Członkowie rolniczej "Solidarności", działacze opozycji antykomunistycznej, a także dziś wspierający ich organizację. W czwartek (21.03) łącznie 24 osoby odebrały Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego. - To ogromny zaszczyt, choć nie robiliśmy tego dla poklasku - komentują uhonorowani. 📢 Debata przedwyborcza zorganizowana przez Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców Główne zobowiązania kandydata na Prezydenta Białegostoku Henryka Dębowskiego przedstawione w trakcie dzisiejszej debaty przedwyborczej zorganizowanej przez Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców.

📢 Stroiki wielkanocne na stół z bukszpanu. Poznaj inspirujące pomysły na ozdoby DIY. Tak udekorujesz dom zielonymi gałązkami Bukszpan to roślina, która chyba najbardziej kojarzy się z Wielkanocą. Z zielonych gałązek bukszpanu można przygotować piękne stroiki wielkanocne na stół i nie tylko. Podpowiadamy, jak zrobić ozdoby wielkanocne z bukszpanu, które z dumą będziecie mogli prezentować w swoim domu. 📢 Fryzury dla kobiet 40 plus, dzięki którym będą wyglądały młodo i atrakcyjnie. Zobacz modne cięcia, koloryzacje i upięcia Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting. 📢 Centralna Liga Juniorów. Klątwa 90. minuty Jagiellonii Białystok Ze zmiennym szczęściem grają ostatnio w Centralnej Lidze Juniorów U-17 piłkarze Jagiellonii Białystok. Żółto-Czerwoni przegrali 2:3 z AKS-em SMS-em Łódź i 1:2 z Wisłą Kraków oraz pokonali 5:2 Escolę Varsovię. Mogło być dużo lepiej, bo w obu przegranych występach juniorzy młodsi Jagi tracili gole w doliczonym czasie gry.

📢 Ściąga kibica. W Białymstoku zagrają wschodzące gwiazdy futbolu, do Suwałk przyjeżdża uczestnik Superfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów Bogato prezentuje się oferta dla kibiców w naszym regionie podczas zbliżającego się weekendu. Najważniejszymi imprezami będzie mecz reprezentacji piłkarskich do lat 20 Polska - Anglia w Białymstoku w ramach Turnieju Ośmiu Narodów oraz spotkanie PlusLigi siatkarzy Ślepsk Malow Suwałki - Jastrzębski Węgiel. W stolicy regionu fani zobaczą wschodzące gwiazdy futbolu, a do Suwałk przyjedzie świeżo upieczony uczestnik Superfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. 📢 Catering wielkanocny w Białymstoku. Zobacz, jakie oferty przygotowały lokale w mieście i okolicach Catering wielkanocny to oferta dla tych, którzy nie mają czasu na to, aby samodzielnie przygotować potrawy na święta. Sprawdziliśmy, ile w tym roku zapłacimy za gotowe dania na świąteczny stół.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 21.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Najlepsze memy na Dzień Wagarowicza. Zobacz śmieszne zdjęcia w pierwszy dzień wiosny 2024! Dzień Wagarowicza 2024 wypada w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, czyli 21 marca. Natomiast pierwszy dzień wiosny astronomicznej jest świętem ruchomym i w tym roku wypada 20 marca. Według zwyczaju w Dzień Wagarowicza uczniowie zrywają się z lekcji i uciekają ze szkoły. Wielu Internautów szydzi z tego święta i tworzy prześmiewcze memy na Dzień Wagarowicza. 📢 Białostocki Stary Rynek, wcześniej Świński. Zobacz jak wygląda współcześnie Historia białostockiego Starego Rynku, wcześniej Świńskiego, sięga niemal 200 lat. Obecnie prawie nic nie wskazuje na to, że na tym obszarze funkcjonowała targowica. Sprawdziliśmy jak wygląda obecnie to miejsce. Zobacz!

📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Jeden z największych kataklizmów we współczesnej historii W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów wspominamy te wydarzenia. 📢 Białystok. Targi Pracy na stadionie, czyli kilkaset ofert pracy w jednym miejscu Można było nie tylko poznać najnowsze oferty pracy w podlaskich firmach, ale także rozmawiać z pracodawcami, instytucjami wspomagającymi rynek pracy i przedstawicielami różnych służb mundurowych. Przez całą środę (20.03) na Stadionie Miejskim w Białymstoku trwały Targi Pracy. Organizowały je wspólnie: białostockie starostwo powiatowe i powiatowy urząd pracy.

📢 Białostockie neony. Czy je jeszcze pamiętasz? Wiele neonów niszczeje i znika, ale są też nowe i odnawiane. Zobacz bogatą fotogalerię! Neony wracają do łask jako reklama wyrafinowana i niebanalna, ale jednocześnie stare wciąż znikają z przestrzeni miast. Neony od ponad stu lat są obecne w przestrzeni miejskiej, miały swoje wzloty i upadki. Wiele z nich zniknęło bezpowrotnie, część udało się uratować. 📢 Nowa murawa na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace dobiegły końca, teraz trawa ma się zakorzenić Przerwa na mecze reprezentacji była okazją na naprawę murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace trwały w minionym tygodniu i już zostały zakończone. Wymieniono część najbardziej zniszczonej trawy na płycie boiska przy Słonecznej, szczególnie części od ul. Ciołkowskiego. Pierwszy mecz na nowej murawie już w piątek - na stadionie w Białymstoku dojdzie do meczu Polska - Anglia U-20.

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć. 📢 Ranking armii świata. Na którym miejscu Polska? Co roku na stronie Global Firepower publikowany jest ranking armii świata. Jak na tle największych potęg militarnych wypada Polska, a jak Ukraina? Zobacz, jakim potencjałem dysponują największe armie świata

📢 Po 80 latach wciąż patrzą w przyszłość. Zobacz zdjęcia z jubileuszu szpitala w Łapach Warto było kilka lat temu podjąć rękawicę i ratować szpital – nie ma wątpliwości Jan Perkowski, starosta białostocki. Placówka w Łapach obchodzi właśnie 80-lecie istnienia. I – według zapewnień – radzi sobie świetnie.

📢 Ogólnopolski protest rolników 2024. Na środę zapowiedziano ponad 40 blokad w woj. podlaskim Dziś kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. Protesty w większości będą odbywać się w godzinach 7.00-19.00. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje o sytuacji w regionie. 📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Oblężony Białystok. Rolnicy w ramach protestu zablokują dojazdy do miasta. Nie tylko autobusy BKM skrócą trasę lub zostaną odwołane W związku z ogólnopolskim protestem rolników zaplanowanym na środę (20 marca) wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Białegostoku, ale przede wszystkim podbiałostockich miejscowości, powinni zapoznać się z tymi zmianami przed planowanymi przejazdami. Niektóre linie zostały skrócone do granic miasta, inne zawieszone jednodniowo. Podobne posunięcia wprowadził też jeden z prywatnych przewoźników.

📢 Ogólnopolski protest rolników. Gdzie będą utrudnienia na drogach w woj. podlaskim w środę 20 marca i jak je ominąć? W środę 20 marca nastąpi zaostrzenie ogólnopolskiego protestu rolników. Protestujący zablokują wiele dróg w całej Polsce. W woj. podlaskim należy się spodziewać ponad 40 blokad. Wstrzymany zostanie m.in. ruch na trasie S8. Protesty w większości będą odbywać się w godzinach 7.00-19.00. Duża część protestów jest zorganizowana oddolnie. Jednak rolnicy postanawiają konsolidować swoje siły, aby łatwiej organizować protesty. W ostatnich dniach powstało chociażby stowarzyszenie Rolnicy Podlasia.

📢 Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki SMS, Facebook, e-mail. Najpiękniejsze kartki i życzenia na Wielkanoc 2024 Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki wielkanocne na SMS, FACEBOOK, MAIL. Sprawdź najpiękniejsze kartki świąteczne na Wielkanoc. Wystarczy skopiować i wysłać mailem lub smsem. Kartki wielkanocne 2024 z życzeniami na Wielkanoc: ładne, wesołe. Wielkanocne Kartki Świąteczne. E-kartki na Wielkanoc, darmowe obrazki.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Okazje na ciężarówki i przyczepy. Można kupić też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych. 📢 Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nowi naczelnicy urzędów oraz zmiana zastępcy Zmiany na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nadinspektor Maciej Fiłończuk został powołany w poniedziałek 18 marca 2024 r. na Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nadzorującego Pion Celno-Graniczny. Powołano też nowych naczelników w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku oraz Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

📢 Budowa drogi ekspresowej S19 Krynice-Białystok Zachód. Zaczęła się wycinka drzew. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku Plac budowy przekazany, odbyło się też szkolenie BHP w biurze konsultanta. Budowa pierwszego odcinka wielkiej obwodnicy Białegostoku już się rozpoczęła. To fragment przyszłej drogi ekspresowej Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. W pierwszej części będzie to S16, w drugiej S19, a w sumie jako szlak Via Carpatia. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew. Najlepiej widać ją na początku szlaku, czyli przy wlocie do Krynic.

📢 Białostockie ulice, samochody i kierowcy 25 lat temu. Tak jeździło się po mieście. Kto miał auto z czarnymi blachami? Czarne tablice rejestracyjne, wszechobecne maluchy, polonezy i łady. Takie były realia drogowe nie tak dawno temu. Wiele osób do dziś z łezką w oku wspomina konkretne modele aut, którymi kierowali, lub jeździli jako pasażerowie. Na pewno znajdziecie je na naszych zdjęciach. Nie zapomnieliśmy także o motoryzacyjnym folklorze, czyli samochodach robionych w szopie przy domu. To prawdziwe perełki!

📢 Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Zobacz zdjęcia z niedzielnego spotkania nad rzeką Supraśl Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Chętnych do wskoczenia do zimnej wody nie brakuje. W niedzielę 17 marca 2024 nad rzeką Supraśl kilkunastu śmiałków jak zwykle nie zawiodło, choć pogoda nie była najlepsza. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, wkrótce zdejmiemy ciepłe szale i czapki. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Piękne sukienki w większych rozmiarach. Idealne na wiosnę! Zobacz propozycje na różne okazje Osobom, które noszą nieco większe rozmiary, czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek nie brakuje. Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji? 📢 Białystok kilkanaście lat temu. Jeszcze bez smartfonów. Zobacz, jak wyglądało miasto w 2008 roku 16 lat to szmat czasu, patrząc na zdjęcia Białegostoku z 2008 roku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkamy w tym samym mieście, ale jednak w zupełnie innych czasach. Wiele inwestycji miało swój początek, lub było w trakcie realizacji. Po ulicach jeździły samochody, których dziś już nie produkują. Nie było smartfonów, telefony komórkowe też nie były powszechne, a wielu z nas do kontaktu służyły budki telefoniczne.

📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024. 📢 XII Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Jury nagrodziło twórców najlepszych prac. Zobacz zdjęcia z gali! Znamy wyniki XII edycji konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Młodzież z całej Polski wzięła udział w finałowej gali zorganizowanej w Białymstoku. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe 📢 Rachunek sumienia dla dorosłych przed spowiedzią. Jak przeprowadzić rachunek sumienia? [PYTANIA, GRZECHY] Rachunek sumienia przed spowiedzią jest rzeczą konieczną. Wskazują na to warunki dobrej spowiedzi, które znaleźć możemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK). Po co jest rachunek sumienia? Pytania, które w jego trakcie sobie zadamy, mają nam pomóc przygotować się odpowiednio do spowiedzi. Podpowiadamy, jak przeprowadzić rachunek sumienia dla dorosłych.

📢 Ruszył jarmark świąteczny na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Można zaopatrzyć się w wielkanocne produkty Palmy, bazie, świąteczne ozdoby, a przede wszystkim regionalne, ale także z Litwy, smakołyki na świąteczny stół. W sobotę rozpoczął się tygodniowy Jarmark Wielkanocny na Rynku Kościuszki. Mimo kapryśnej aury białostoczanie już zaopatrywali się w wielkanocne produkty. W Niedzielę Palmową kolejny Jarmark Wielkanocny. Tym razem jednodniowy, przed Spodkami.

📢 Najlepiej oceniane kościoły katolickie w Białymstoku według użytkowników Googla. Zobacz które świątynie wskazali internauci Tradycja, że wierni chodzą na nabożeństwa tylko do swojej parafii powoli przemija. Coraz częściej ci którzy chcą uczestniczyć w Mszy Świętej wybierają te świątynie, które im z różnych względów najbardziej pasują. Czym się kierują wierni przy wyborze kościoła i które świątynie są najlepiej oceniane w Białymstoku? Na te pytania odpowiedzi szukaliśmy wśród użytkowników Googla. 📢 Studniówka V LO w Białymstoku w Dworze Czarneckiego. Uczniowie na sto dni przed maturą zatańczyli poloneza ... z nauczycielami W niedzielę (22.01) uczniowie klas maturalnych z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczestniczyli w swoim pierwszym wielkim balu w życiu. W przestronnych wnętrzach Dworu Czarneckiego w Porosłach zorganizowali Studniówkę 2023, a stało się to dokładnie na sto dni przed egzaminami maturalnymi. Pięknie ubrane młode panie i eleganccy młodzi panowie zapełnili efektowną salę.

📢 Studniówka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Camelocie Wielki bal maturalny mają już za sobą uczniowie VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Maturzyści w sobotnią noc (14.01) bawili się w Camelocie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

📢 Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Oto wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Zobacz zdjęcia czołgów, samolotów, okrętów i systemów obrony Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Do 2035 roku na unowocześnienie Sił Zbrojnych RP Polacy wydadzą 524 miliardy złotych. Zobaczcie jakie czołgi, samoloty i okręty ma Państwo Polskie i w jakie technologiczne nowości ma się wyposażyć w niedalekiej przyszłości. 📢 Kościoły w Białymstoku. Ile ich jest, jak wyglądają, gdzie się znajdują i ilu wiernych mają białostockie parafie (adresy, msze, mapy) Białystok to miasto kościołów. Tak postrzegany jest w Polsce. Czy faktycznie jest ich tak dużo. Sprawdź, gdzie znajdują się poszczególne parafie i ilu mają wiernych. Zobacz zdjęcia, adresy, godziny mszy, ulice należące do parafii i mapy białostockich kościołów.