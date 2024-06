Przegląd prasy 2.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Finałowy koncert już 2 czerwca. Zobacz zdjęcia z festiwalu”?

Prasówka 2.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka" w Białymstoku. Finałowy koncert już 2 czerwca. Zobacz zdjęcia z festiwalu Trwa 43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka" w Białymstoku. Tegoroczne koncerty robią ogromne wrażenie, czuć mistrzostwo artystów, a ich głosy mogłyby kruszyć mury. Ten chóralny wielogłos ma nam zresztą przypominać o tym, jak ważny jest pokój, ale też przywodzić na myśl tych wszystkich, których już z nami nie ma. Sobotni koncert przyciągnął wielu słuchaczy, a już w niedzielę czeka nas wielki finał festiwalu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 2.06). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w niedzielę 2.06.2024. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 2.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

Prasówka 2.06: pozostałe wydarzenia

📢 Transfery. Pierwsze poważne osłabienie Jagiellonii Białystok. Odchodzi Zlatan Alomerović. Pierwszego bardzo poważnego osłabienia doznała Jagiellonia Białystok. Działaczom nowego mistrza Polski nie udało się dojść do porozumienia z podstawowym w minionym sezonie bramkarzem - Zlatanem Alomeroviciem i doświadczony golkiper rozstaje się z Dumą Podlasia, której barw bronił przez ostatnie 2,5 roku.

📢 Jurgiel: Zostałem obwiniony o wszystko, co nie wyszło Sasinowi i Kaczyńskiemu Nie podano powodów zawieszenia mnie w prawach członka partii. Początkowo myślałem, że to jakaś pomyłka. Dopiero w poniedziałek prezes Jarosław Kaczyński pomówił mnie, podając w mediach nieprawdziwą informację, że nasza partia utraciła władzę w samorządzie województwa podlaskiego w wyniku „zemsty Jurgiela”- mówi podlaski europoseł Krzysztof Jurgiel. 📢 Kąpieliska w woj. podlaskim czynne dziś (1.06.2024).Lista Sprawdź, które kąpieliska w województwie podlaskim 1.06.2024 są otwarte. W naszym kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji. 📢 Urzędy skarbowe wyprzedają auta. Najnowsze licytacje samochodów. Do kupienia luksusowe mercedesy w atrakcyjnej cenie Najnowsze licytacje samochodów, organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe, odbędą się w czerwcu 2024 roku. Wśród wystawionych na sprzedaż aut znalazły się luksusowe mercedesy. Takiej okazji nie można przegapić. Zobaczcie co można kupić a atrakcyjnej cenie od fiskusa.

📢 Poszukiwani przestępcy zatrzymani w Podlaskiem przez policjantów z oddziału prewencji Sprawcy kradzieży, posiadania środków odurzających, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zatrzymali w krótkim czasie trzy osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Dwoje ściganych trafiło do aresztu. Jeden zapłacił zaległą grzywnę i wyszedł na wolność. 📢 Jest skarga na zgodę konserwatora zabytków, by z Alei Zakochanych wyciąć wszystkie wiekowe tuje Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego trafia skarga obrońców zieleni. Nie zgadzają się z decyzją miejskiego konserwatora zabytków, który pozwolił na wycinkę wiekowych tuj rosnących wzdłuż Alei Zakochanych na białostockich Plantach.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki.

📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii. 📢 Horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot 1 czerwca 2024 Horoskop pomoże wygrać w Lotto i Eurojackpot?! Sprawdź! 1.06.2024 Horoskop dla grających w Lotto losowanie 1.06.2024 horoskop dla grających w Eurojackpot. Kto ma szansę na wygranie kumulacji w piątkowym losowaniu? Szczęśliwe numery? Te znaki zodiaku mają szczęście w grach liczbowych! 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 1.06.2024 Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Dziecka 2024 SMS - krótkie, śmieszne, najlepsze dla syna, dla córki, od rodziców, od dziadków Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, które daje nam szansę na wyrażenie naszej miłości, troski i wsparcia dla najmłodszych. Składanie życzeń tego dnia jest pięknym gestem, który może przynieść wiele radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Pamiętajmy, że każde życzenie, choćby najmniejsze, ma ogromne znaczenie i może wpłynąć na pozytywny rozwój i szczęście dzieci. Celebrujmy więc Dzień Dziecka z pełnym zaangażowaniem i radością, tworząc wspólnie niezapomniane chwile.

📢 Życzenia na Dzień Dziecka 2024. Śmieszne wierszyki i krótkie rymowanki z okazji Dnia Dziecka (SMS, MESSENGER) 1.06.2024 Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka. Zobaczcie śmieszne wierszyki dla dzieci 1.06.2024. Oprócz tradycyjnego składania, życzenia na Dzień Dziecka można wysłać przez SMS, mail, Twitter, czy Messenger. Sprawdźcie czego życzyć w Dniu Dziecka i jakie życzenia złożyć.

📢 Wielki Naszpikowany Festiwal po raz trzeci na Stadionie Miejskim w Białymstoku! Legendy Jagiellonii zagrały charytatywny mecz W piątek (31 maja) na stadionie miejskim w Białymstoku został rozegrany Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani podczas trzeciej już imprezy, jaką jest Wielki Naszpikowany Festwial.

📢 Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka 2024 SMS. Krótkie i śmieszne wierszyki oraz kartki z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Jest to święto nie tylko maluchów, ale i dorosłych, którzy w oczach swoich rodziców nadal pozostają dziećmi. Dzień Dziecka zazwyczaj pełen jest atrakcji, prezentów oraz najszczerszych życzeń. Dlatego przygotowaliśmy mnóstwo wierszyków a także rymowanek dla Waszych pociech. Zobaczcie wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Dziecka! 📢 Wybory 2024. Białostoczanie zaktualizowali banery Macieja Wąsika. Domalowali mu czarny pasek na oczach Na banerach wyborczych Macieja Wąsika zawieszonych na osiedlu Przydworcowym domalowano czarne paski na oczach. W ten sposób wyborcy przypomnieli politykom PiS, że to osoba prawomocnie skazana.

📢 Świat Bridgertonów w Białymstoku! W weekend odbędzie się wyjątkowy piknik w Parku Branickich. W sam raz dla fanów serialu Netflixa W sobotę i niedzielę (1-2 czerwca), nieopodal Pałacu Branickich odbędzie się "Piknik według Bridgertonów". Koce z pełnymi koszami piknikowymi, gry w Pall Mall i badmintona oraz muzyka na żywo w wykonaniu kwartetu smyczkowego pozwolą uczestnikom przenieść się do świata rodem z kultowego serialu Netflixa! 📢 Coraz bliżej powstania hali widowisko-sportowej w Białymstoku. Zobacz jak ma wyglądać obiekt Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Po latach blokowania tej inwestycji zmiana władzy po jesiennych wyborach w 2023 r. przyczyniła się do przełamania impasu. Dziś (31 maja) Miasto otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku. 📢 Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku. Miasto otrzymało pozwolenie na budowę obiektu przy ul. Ciołkowskiego. Potrzeba na niego milionów Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Dziś (31 maja) miasto Białystok otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku. Uprawomocni się ona w ciągu 14 dni. Wtedy niezwłocznie rozpoczną się procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Potrzeba na nią setek milionów złotych. Bez wsparcia rządowego i kredytów się nie obejdzie.

📢 PRL. To były czasy! Pamiętacie ten klimat, sprzęt i smaki? Zobaczcie najlepsze memy o PRL Tak było. Przypominamy, jak wyglądało życie w PRL-u. Zapraszamy do galerii, gdzie niektórzy internauci mogą sobie przypomnieć klimat tamtych czasów, sprzęt, smaki, po prostu codzienność. Dziś niektórzy tamte lata wspominają z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy z czasów PRL. 📢 Boże Ciało 2024 w Wasilkowie. Tłumy wiernych przeszły ulicami miasta Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Wasilkowie zgromadziły wielu wiernych, parafian z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia i parafii Przemienienia Pańskiego, którzy przeszli z uroczystą procesją ulicami miasta.

📢 Dzień Dziecka w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Zobacz zdjęcia 29 maja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano Dzień Dziecka. W imprezie pod hasłem „Dzieciaki rządzą światem” udział wzięło blisko 150 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zobacz co tam się działo

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 31.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafi 200 tys. zł. Środki wesprą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Odnowienie bazy sprzętu specjalistycznego, m.in. poprzez zakup inkubatorów i lamp do fototerapii w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. To plan na wykorzystanie 200 tys. zł, które trafią do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

📢 Dzień Dziecka w Białymstoku potrwa dłużej. Zobacz gdzie i kiedy warto się wybrać i jakie będą atrakcje. Dobrej zabawy nie zabraknie Już 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Atrakcji nie zabraknie i potrwają one nawet dłużej, niż tylko w sobotę. Zobaczcie co będzie się działo w Białymstoku i okolicy i gdzie warto się wybrać. Coś dla siebie znajdą i miłośnicy festynów i pikników, ale też ci lubujący się w kulturze, teatrze czy kinie.

📢 Z Jagiellonii odchodzą pierwsi mistrzowie: Tomasz Kupisz, Bojan Nastić i Kaan Caliskaner Mistrz Polski Jagiellonia Białystok przeprowadził pierwsze decyzje kadrowe. Z klubem żegnają się trzej piłkarze: Bojan Nastić, Kaan Caliskaner oraz Tomasz Kupisz. 📢 Boże Ciało w Białymstoku 2024. Abp Józef Guzdek poprowadził wielotysięczną procesję przez centrum miasta Abp Józef Guzdek poprowadził procesję eucharystyczną przez centrum Białegostoku podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Najlepsze memy o kierowcach BMW. Zobacz dlaczego ludzie wyśmiewają kierowców BMW i jakie tworzą o nich memy! Żartowanie z kierowców BMW i robienie memów na ich temat związane jest ze stereotypami popularnymi w internetowej kulturze. Mimo że nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to wyśmiewanie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach jeżdżących BMW są nie tylko zabawne, ale i komentują społeczne oraz kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki.

📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku. 📢 Charytatywny mecz w Białymstoku. W akcji kapitan Jagi Taras Romanczuk i jej legendy. Nie można przegapić takiej imprezy Wielki Naszpikowany Festwial - to nazwa charytatywnej imprezy, której areną 31 maja będą obiekty stadionu miejskiego w Białymstoku. Głównym punktem festynu będzie Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani, ale atrakcji będzie znacznie więcej. Można na przykład zrobić zdjęcie z pucharem, który Jaga zdobyła za mistrzostwo Polski.

📢 Memy o motocyklistach i ich maszynach. "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować!" Memy o motocyklistach to zjawisko wynikające z wielu czynników - od utrwalonych stereotypów i specyfiki grup społecznych, przez kontrowersyjne zachowania na drodze, po różnice pokoleniowe. Ważne jest, aby pamiętać, że memy są formą rozrywki i wyrażania opinii, które, choć czasem przesadzone, nie powinny przekraczać granic dobrego smaku i szacunku. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o motocyklistach oraz śmieszne powiedzonka motocyklistów takie jak.: "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować".

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Zenek Martyniuk obiektem drwin!? Król disco polo wypunktowany przez interneutów, zobacz najlepsze MEMY. Nie ma świętości! Zenek Martyniuk to niezwykle popularna postać w Polsce. Jego twórczość jednym się podoba,drugim nie, jednak sam Zenek to postać raczej odbierana pozytywnie. Rozpoznawalność to idealna przesłanka ku temu, aby w sieci roiło się od plotek, domysłów i ... MEMÓW! Zobacz najlepsze MEMY o Zenku Martyniuku, Królu disco polo

📢 Poświęcenie kościoła w centrum Białegostoku. Świątynię pw. św. Anny poświęcił metropolita arcybiskup Jerzy Guzdek. Zobacz zdjęcia W niedzielę (26.05) doszło do niezwykłej uroczystości kościelnej jaką jest poświęcenie nowowybudowanej świątyni. Niedawno wybudowany kościół pod wezwaniem świętej Anny został poświęcony, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych, przez metropolitę białostockiego arcybiskupa Józefa Guzdka. 📢 Nowi profesorowie wspólnoty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zobacz kim są i jak wyglądają Postanowieniem Prezydenta RP, Andrzeja Duday, z dnia 15 maja 2024 r. Monika Zbucka-Krętowska, Jarosław Daniluk i Michał Tomczyk otrzymali tytuł naukowy profesora. Sprawdź kim są i jakie mają osiągnięcia 📢 Daleko od szosy. Niektórzy mieszkańcy woj. podlaskiego nie wjadą na S19. Bez węzła ani rusz Dziadkowice (pow. siemiatycki) i Dobrzyniewo Duże (pow. białostocki) dzieli dziś niemal 90 km. Łączy to, że przez tereny obu tych gmin przebiegać będzie budowana S19. I jeszcze to, że w obu ich mieszkańcy dogodnie nie wjadą na ekspresówkę. W pierwszym przypadku przez brak węzła, w drugim przez brak wjazdu na … węzeł. Mimo że będzie to centralny punkt północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku.

📢 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Oto najlepsze memy o hamburgerach Światowy Dzień Hamburgera to okazja do świętowania jednego z najważniejszych dań w światowej gastronomii. Hamburger, ze swoją prostotą i uniwersalnością, zyskał sobie stałe miejsce w sercach ludzi na całym globie. Obecność memów o hamburgerach w kulturze internetowej jest świadectwem kulturowego znaczenia tego dania i jego niesłabnącej popularności.

📢 Droga S61. To trasa Via Baltica. Trwa budowa ostatnich odcinków. Będą też nowe utrudnienia. Zaczną się naprawy już wybudowanych fragmentów Od 3 czerwca kierowcy muszą uważać na zmiany na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku niespełna 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej. To trasa Via Baltica, której dwa ostatnie odcinki są jeszcze budowane. Pierwszy ma być ukończony w III kwartale, drugi za rok.

📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Plaża Dojlidy otwiera sezon 2024. Płatne wejście od 2 czerwca (zobacz jakie atrakcje, sprzęt, wypożyczalnia, ceny, imprezy) Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczyna sezon kąpielowy 2024. Od Dnia Dziecka - 1 czerwca - będzie można na Dojlidach wypoczywać pod okiem ratowników wodnych, a od 2 czerwca wstęp będzie płatny. Na cały sezon zaplanowano wiele atrakcji.

📢 Wypadek w Kopnej Górze. 4 osoby poszkodowane po zderzeniu busa z osobówką. Kierowca busa był pijany Wypadek w Kopnej Górze na drodze wojewódzkiej 676. W wyniku zderzenia busa z osobówką cztery osoby są poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów naprawia pług i narzeka na synów. Czy słusznie? Bogdan Kubala jest coraz aktywniejszy na swoim kanale youtube. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie regularnie publikuje filmy przedstawiające prace, a także życie w jego gospodarstwie. Ostatnio naprawiał pług, którzy kupili synowie podczas jego nieobecności. 📢 Po wygranej Jagiellonii wielka feta na Rynku Kościuszki. Kibice i piłkarze świętowali historyczne zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej Tej radości kibiców nie da się opisać. Po zwycięskim historycznym meczu Jagiellonii z Wartą Poznań (3:0) i zdobyciu tytułu mistrza Polski fani Jagi świętowali do rana. Główna feta wraz z piłkarzami odbyła się na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia. 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej

📢 Przeżyjmy to jeszcze raz. Mistrzowski mecz Jagiellonii Białystok. Tego się nie da opisać, zobacz co się działo na stadionie. Nowe zdjęcia! Jaga, Jaga, Jaga, Ja-gie-llo-nia! To był niezapomniany dzień dla wszystkich kibiców białostockiego klubu, ale nie tylko. Nawet, ci którzy nie są sympatykami piłki nożnej musieli dać się ponieść tym pozytywnym emocjom. Należy powtórzyć to jeszcze raz: Jagiellonia Białystok jest mistrzem Polski 2024! Kibice cały czas żyją zwycięstwem Jagi! 📢 MEMY na Dzień Matki 2024. Zobacz najlepsze memy o mamach i śmieszne obrazki z okazji Dnia Matki Dzień Matki to wyjątkowe święto. Dziś szczególnie dziękujemy mamom za trud włożony w wychowanie. Dzień Matki to też okazja, by z uśmiechem spojrzeć na zachowania, codzienność i powiedzonka naszych mam. Oto najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich mam. Zobacz memy z okazji Dnia Matki 2024.

📢 Łukasz "Bombel" Sobocin zginął w wypadku. Konwój żałobny przejechał ulicami Białegostoku. Żegnały go setki kierowców i motocyklistów Ciało białostockiego kierowcy rajdowego, motocyklisty i mechanika Łukasza Sobocina eskortowało ulicami Białegostoku kilkuset kierowców i motocyklistów. Żegnali go przy ryku silników i w dymie rac. Spoczął na cmentarzu w Dojlidach. 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki. 📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna. 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Rolnicy. Podlasie. Odnalazł się Bogdan z Borowskich Ciborów. Rolnik znowu pracuje w gospodarstwie Po wielu tygodniach nieobecności fani serialu Rolnicy. Podlasie znowu mogli oglądać Bogdana Kubalę z Borowskich Ciborów. Rolnik na swoim kanale youtube pokazał jak wspólnie z synek Krzyśkiem pracują na gospodarstwie. Zobaczcie jak gospodarzą bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Produkty wycofane przez GIS - ostrzeżenia kwiecień 2024. Narzędzia kuchenne z Action na czarnej liście. Co jeszcze znika ze sklepowych półek GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. produkty spożywcze. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o narzędziach kuchennych, których używanie może grozić ciężkimi następstwami zdrowotnymi. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć w kwietniu na Czarciej Polanie Kwietniowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach zgromadził tradycyjnie dużo ludzi. Na Czarciej Polanie spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas kwietniowego jarmarku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się sprzętu rolniczego. Duży wybór przyczep transportowych i ciągniki marki Ursus W nadchodzących przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia będzie między innymi sprzęt rolniczy. W ofercie znowu są poszukiwane i cenione ciągniki marki Ursus oraz przyczepy transportowe. Zobacz co oferuje Agencja Mienia Wojskowego. 📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Hala sportowo-widowiskowa ma szanse jeszcze powstać. Ale Białystok jest pełen niespełnionych wizji. Pozostały tylko na papierze 4 listopada 2016 roku zablokowano na budowę hali sportowo-widowiskowej przez decyzję polityczną - mówił w poniedziałek 26 lutego radnym prezydent Tadeusz Truskolaski. Obiekt przy Ciołkowskiego ma jeszcze szanse powstać, choć nie wiadomo, kiedy i ile będzie kosztował. W najnowszej historii Białegostoku nie brakowało jednak niespełnionych wizji inwestycyjnych. Zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Dziś pozostały już tylko na papierze. 📢 Licytacje samochodów z białostockiej skarbówki. Tanio do kupienia atrakcyjne BMW, audi i mercedesy. 25 procent poniżej wartości Kolejne samochody wystawiły na licytacje urzędy skarbowe w Białymstoku. Do kupienia w dobrej cenie jest m.in. atrakcyjne BMW oraz audi i mercedesy. Zobaczcie, za ile można kupić auto od skarbówki oraz jakie trzeba spełnić wymagania, by stać się właścicielem takiego auta.

📢 Filmowy, fantastyczny zamek z nowej "Akademii Pana Kleksa" istnieje naprawdę! Zobacz imponującą budowlę w Gołuchowie Uwspółcześniona wersję dzieła Jana Brzechwy, w której wystąpiło wiele gwiazd. Na uwagę zasługują również wyjątkowe plenery, szczególne wrażenie robi Zamek w Gołuchowie, w którym zrealizowano liczne zdjęcia. Nie każdy wie, że nakręcono tu kilka scen z filmu "Akademia Pana Kleksa" z 1983! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową.

📢 Najlepsze MEMY na Dzień Dziecka. Gdy to zobaczysz, ten dzień nie będzie już taki sam... Dzień Dziecka, szczególnie, gdy dzieckiem już nie jesteś, raczej nie jest wspaniałym dniem spędzonym w parku rozrywki z rodzicami. Jeśli masz dość niebiesko-różowych zabawek i piszczących z zachwytu dzieci, zawsze można liczyć na memy. Oto spora dawka humoru, a momentami również sarkazmu. Mimo wszystko - wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Trwa sezon motocyklowy 2024 Wraz z początkiem wiosny, ruszył sezon motocyklowy. Mimo panującej epidemii, na ulicach już od dawna słychać ryk silników. Osoby które decydują się na szybką jazdę na dwóch kółkach, często stają się bohaterami memów. Wejdź w galerię i zobacz najlepsze memy o motocyklistach. 📢 Studniówka 2017. Tak się bawi II LO [ZDJĘCIA] Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego odbyła się w Dworku Czarneckiego. Licealiści z tej szkoły wiedzą jak się bawić. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Natomiast film z niezwykłego poloneza, którego odtańczyli przyszli maturzyści zobaczysz na portalu bialystok.naszemiasto.pl

📢 Zielone Wzgórza. Lunapark Bajka (zdjęcia, wideo) Lunapark będzie w naszym mieście do 21 czerwca.

