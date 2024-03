Przegląd prasy 2.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

📢 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku będzie świętować jubileusz 75-lecia Będzie to okazja do wspomnień, spotkań po latach, ale też do zaprezentowania nowej hali sportowej.

📢 Uzdolnieni uczniowie mogą liczyć na stypendia. Marszałek opowiedział w piątek o nowym projekcie wyrównującym szanse edukacyjne Minimum 4 tysiące zdolnych uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów w Podlaskiem, w ciągu czterech lat otrzyma stypendia. O szczegółach projektu poinformowali w piątek, 1 marca, podczas specjalnej gali marszałek Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu odpowiadający m.in. za obszar edukacji. 📢 Policyjny pościg za złodziejem samochodu. Uciekał przez trzy powiaty zanim rozbił się w Białymstoku Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali po pościgu 28-latka, który w powiecie siemiatyckim ukradł samochód. Mężczyzna uciekał przez trzy powiaty, ignorując sygnały do zatrzymania i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Teraz mundurowi ustalają zakres jego odpowiedzialności. 📢 Trasa S61. Odcinek Śniadowo-Podborze. Budowa dróg poza szlakiem głównym i przebudowa odcinka S8 w kierunku do Białegostoku Na S8 wykonawca przygotowuje się do prac związanych z układaniem nowej nawierzchni drogi ekspresowej. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac na całym kontrakcie wynosi 93,65 proc. Mają się zakończyć w III kwartale 2024 roku. A za rok na ostatnim odcinku Via Batiki - obwodnicy Łomży.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 1.03.2024 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości 1 marca przed pomnikiem "Inki" w Białymstoku 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W piątek o godz. 12 złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskiej sanitariuszce Danucie Siedzikównie ps. „Inka” w Parku Planty, na Skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz samorządowych (miejskich i regionalnych) i rządowych, służb mundurowych, kombatantów, harcerze i mieszkańcy Białegostoku.

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024. 📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Górnikiem Zabrze. Jedna dziura w obronie załatana, ale pojawiła się inna Po trzech meczach domowych (dwa w lidze i jeden w Pucharze Polski) Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. Żółto-Czerwonych czeka trudne wyzwanie, bo gospodarzom jest bardzo trudno strzelić w Zabrzu gola, a na dodatek z podstawowego składu ekipy trenera Adriana Siemieńca wypada bardzo ważny zawodnik - Michal Sacek.

📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia!

📢 7 najlepszych miejsc w Europie na urlop wiosną. Najtańsze all inclusive i noclegi, najpiękniejsze ogrody, zachwycające zabytki Gdzie w Europie najlepiej zaplanować wiosenny urlop, by wypocząć wśród pachnących kwiatów, nacieszyć się atrakcjami i pozwiedzać, ale bez wydawania majątku na loty i noclegi? Wyszukaliśmy dla was 7 najlepszych miejsc w całej Europie na niezapomniane wiosenne wakacje i wielkanocne wycieczki. Noclegi, a nawet całe wakacje all inclusive są tam tanie! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie aktualny ranking cen.

📢 Do tych lekarzy nie potrzebujesz skierowania. Zobacz całą listę Nie potrzebujesz skierowania, żeby skorzystać z konsultacji u niektórych specjalistów. Co ważne, to ty wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz. Sprawdź na kolejnych slajdach, do których specjalistów dostaniesz się, nawet jeśli lekarz pierwszego kontaktu nie wystawi ci skierowania. 📢 Losowanie półfinału Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. Sprawdził się najgorszy scenariusz Jagiellonia Białystok zagra 2 lub 3 kwietnia na wyjeździe z Pogonią Szczecin w półfinale Fortuna Pucharu Polski. Gorszego losowania być nie mogło, bo nie dość, że Żółto-Czerwoni trafili na teoretycznie najmocniejszego w stawce rywala, to jeszcze czeka ich daleka podróż. Drugą parę tworzą Wisła Kraków i Piast Gliwice. Zwycięzcy obu spotkań 2 maja zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie w wielkim finale.

📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Zobacz, jak wygląda dom jurora „Tańca z gwiazdami” Rafał Maserak wraca do „Tańca z gwiazdami”. Tym razem znanego tancerza i choreografa zobaczymy w zupełnie nowej roli. Rafał Maserak wystąpi jako juror wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Rafał Maserak z prawniczką, ukochanym synkiem Leo i psiakiem.

📢 Podlaskie na Liście Produktów Tradycyjnych Knysze, rejbak, stynka, zaguby, korowaj – to nie nazwy magicznych postaci z opowieści fantasy, a tradycyjne podlaskie potrawy i dania zarejestrowane na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Województwo Podlaskie ma ich w rejestrze 86, a w kolejce czekają cztery następne. Aby znaleźć się na owej liście, trzeba udokumentować co najmniej 25 lat wytwarzania produktu, wskazać jego znaczenie dla lokalnej społeczności i związek z regionem.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Gabriela Seweryna ZDJĘCIA. Oni przybyli pożegnać celebrytę znanego z programu „Królowych życia" 6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna. Celebryta znany z „Królowych życia" zmarł 28 listopada. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godz. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Skomplikowaną sprawę jego śmierci bada nadal prokuratura.

📢 Oszustwo na PIT. Naciągacze podają się za pracowników Krajowej Administracji Skarbowej! Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku otrzymuje od podatników sygnały o próbach wyłudzenia danych osobowych. Oszuści podają się za pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i oferując pomoc w rozliczeniu podatku próbują nielegalnie zdobyć wrażliwe informacje. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury netto i brutto? Pierwsze przelewy w piątek 1 marca 2024 W piątek 1 marca 2024 roku czekają nas pierwsze wypłaty emerytur po waloryzacji w 2024 roku. Miliony seniorów czekają na waloryzację emerytur na poziomie 12,12 proc. A o ile wzrosną emerytury w tym roku? Ile wyniesie emerytura minimalna? To ponownie bardzo wyraźne podwyżki.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku między 1 a 8 marca 2024 roku. Gdzie konkretnie i kiedy nie będzie światła? Białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu, które zaplanowano między 1 a 8 marca 2024 roku. Zanim jednak zapanuje niepokój, warto poznać szczegóły tych prac i zrozumieć, dlaczego tego typu działania są konieczne. 📢 Ciekawa wystawa sztuki użytkowej już 1 marca. Będzie można zobaczyć niezwykłe obrazy i dopasowane do nich... lampy! Warto się wybrać Bez specjalnych miejsc wystawienniczych, nieogrodzone linami i niezamknięte w gablotach. Na tej wystawie eksponatów będzie można dotknąć, by poczuć ich fakturę i przyjrzeć im się z bliska. Bo i wystawa będzie to niecodzienna i niezwykła, zatytułowana "Harmonia Kamieni: Obraz - Kolor - Światło". Wernisaż odbędzie się już 1 marca o godz. 18.18 w Elite Home przy ul. Sosabowskiego 13 w Białymstoku. Wstęp jest bezpłatny.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Spektakle, koncerty, a może targi? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 "Diuna: Część druga" w końcu na ekranach kin. W Białymstoku film zobaczyć można w Heliosach. A na fanów serii czeka też niespodzianka Fani w końcu się doczekali. Na ekrany kin wchodzi "Diuna: część druga". Kinomani już zacierają ręce i przyznają, że są bardzo ciekawi kolejnej części filmowego hitu. W sieci kin Helios już 1 marca na wszystkich zainteresowanych czeka mini maraton z Diuną. Nie może Was tam zabraknąć. Start o godz. 21.30. 📢 "Jesus Christ Superstar" powraca na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej. Spektakl będzie można oglądać w marcu przy Odeskiej Kultowa rock-opera „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a wraca na Dużą Scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej. Spektakle w reżyserii i inscenizacji Jakuba Wociala oraz Santiago Bello będzie można oglądać od piątku, 1 marca. Zaplanowanych jest 11 spektakli.

📢 Politechnika Białostocka ma nowego profesora tytularnego. Nominację otrzymała dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 r. przyznał Ewie Pawłuszewicz tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz działalność badawczą łączy z pracą dydaktyczną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia na kierunku automatyka i robotyka. 📢 Danuta Siedzikówna ps. "Inka" musi zostać w podstawie programowej - żąda Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego wyrazili swój sprzeciw wobec wykreślenia Danuty Siedzikówny ps. "Inka" z podstawy programowej. Działacze stworzyli petycję, w której zaapelowali o pozostawienie "Inki". Jednocześnie przewodniczący młodzieżowego sejmiku Mateusz Feszler zaapelował do środowiska młodzieżowego o wsparcie ich inicjatywy.

📢 Przed meczem Górnik Zabrze - Jagiellonia. Czy Żółto-Czerowni zdążą się zregenerować po boju z Koroną? Podbudowana awansem do półfinału Fortuna Pucharu Polski Jagiellonia Białystok będzie bronić pozycji lidera PKO Ekstraklasy w wyjazdowym spotkaniu 23. kolejki z Górnikiem Zabrze. Podstawowe pytanie brzmi: Czy Żółto-Czerwoni zdążą się zregenerować po zakończonym dogrywką starciu z Koroną Kielce (2:1) i w meczu z zabrzanami nie będą czuli w kościach pucharowego boju?

📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024. 📢 Serce dla Inki. Pierwsze w Białymstoku i Podlaskiem. 1 marca odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie w kościele Zwiastowania NMP W piątek o godz. 17.00 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie pierwszego w Białymstoku i na Podlasiu „Serca dla Inki”. Inicjatywa ma upamiętnić Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady AK, rozstrzelaną za działalność niepodległościową. Uroczystość będzie miała miejsce podczas mszy św. w kościele Zwiastowania NMP.

📢 Zarobki dyrektorów podlaskich szpitali. Sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe To oni dbają, by ochrona zdrowia w województwie podlaskim działała bez zarzutu. Zarobki dyrektorów szpitali wzbudzają dużo emocji. W kolejnych slajdach pokazujemy więc, ile faktycznie zarabiają. 📢 Agnieszka Krokos-Janczyło nowym Podlaskim Kuratorem Oświaty. To doświadczona polonistka, była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku Dziś 29 lutego minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała na stanowisko podlaskiego kuratora oświaty Agnieszkę Krokos-Janczyło, dotychczasową wicekurator. Zastąpiła na tym stanowisku Iwonę Gaweł, pełniącą dotąd obowiązki podlaskiego kuratora oświaty.

📢 Oceniamy Jagiellonię za mecz z Koroną Kielce. Afimico Pululu zaprezentował wielką klasę Za postawę w wyszarpanym przez Jagiellonię w niesamowitych okolicznościach zwycięstwie 2:1 z Koroną Kielce w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski na brawa zasłużył cały białostocki zespół. Potyczka miała też wielkiego bohatera, którym okazał się strzelec obu goli dla triumfatorów - Afimico Pululu.

📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika na rajskiej wyspie. Tak muzyk urządził się nad oceanem. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Policyjny pościg w Białymstoku. Na ul. Zabłudowskiej kierowca skody został ujęty przez policję. Wcześniej zderzył się z ciężarówką Do scen rodem z filmu sensacyjnego doszło w czwartek około godz. 10.30 na ul. Zabłudowskiej w Białymstoku. Kierujący skodą, jadąc od strony Bielska Podlaskiego prawdopodobnie uciekał przed policją. W okolicach cmentarza katolickiego na Dojlidach jego samochód został zatrzymany. Funkcjonariusze wyprowadzili kierowcę z auta i doszło do zatrzymania.

📢 Najlepsze MEMY na 29 lutego. Ten wyjątkowy dzień wypada raz na cztery lata. Najrzadszy dzień w kalendarzu w żartach internautów W kalendarzu mamy dziś 29 lutego, co oznacza, że jest to dzień wyjątkowy. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - następna taka data pojawi się za cztery lata. Co robić, a czego lepiej unikać w tym dniu - na te pytanie odpowiedź przygotowali internauci. Zobaczcie jak żartują w sieci z okazji 29 lutego. Zobaczcie MEMY, które zostały przygotowane właśnie na taką okazję jak rok przestępny.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Białystok pół wieku później. Tak zmieniało się nasze miasto przez ostatnie dekady. Zobacz te same miejsca kiedyś i dziś Po II wojnie światowej Białystok był jednym z bardziej zniszczonych polskich miast. Odbudowa zajęła bardzo wiele lat od jej zakończenia. To wtedy powstawały założenia komunikacyjne i niektóre, nieco starsze już osiedla. Zobacz, jak w latach 60-tych i 70-tych XX wieku wyglądał Białystok i porównaj ten widok z dzisiejszymi zdjęciami. Nie poznasz naszego miasta! 📢 Pululu bohaterem Jagiellonii. Jego dwa gole wprowadziły Żółto-Czerwonych do półfinału. Zobacz zdjęcia fanów Jagi! Kibice Jagiellonii szalonym dopingiem poprowadzili piłkarzy Jagiellonii do awansu do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Nie byłoby jednak awansu, gdyby nie desperacja piłkarzy i dwa gole Afimico Pululu. Ten najważniejszy padł już w doliczonych minutach gry dogrywki.

📢 Naukowcy z UMB będą wspierać licealistów w nauce. Już podpisano umowę Odpowiednia umowa została już podpisana. Naukowcy z UMB zobowiązali się pomagać uczniom z III LO w nauce dwóch przedmiotów potrzebnych później na studiach medycznych. 📢 Niedoceniany białostocki zabytek. Modernistyczny kościół św. A. Boboli na Starosielcach jest wyjątkowy. Zobacz zdjęcia Rzymskokatolicki kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli znajduje się w Białymstoku, w dzielnicy Starosielce. Świątynia została wybudowana wg projektu Oskara Sosnowskiego, który był też autorem projektu wybudowanego wcześniej wizjonerskiego kościoła p.w. św. Rocha. Budowla jest zabytkiem niedocenianym i trochę zapomnianym. Warto jednak zobaczyć ją z bliska

📢 Śmiertelny wypadek w Szepietowie. Nie żyje rowerzystka potrącona przez Seata Dzisiaj (28.02) w Szepietowie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 66-letnia rowerzystka, która została potrącona przez 30-latkę kierującą samochodem osobowym.

📢 Jest zgoda na budowę zachodnio-północnej obwodnicy Białegostoku. To odcinek S16/19 Krynice-Białystok Zachód. W ramach Via Carpatii Estakada nad ujściem Białej do Supraśli, wiadukt nad torami linii Białystok-Ełk. Po 21 miesiącach od złożenia wniosku o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej wykonawca uzyskał zielone światło do budowy odcinka drogi ekspresowej S16/S19 Krynice-Białystok Zachód. Wojewoda podlaski podpisał w środę 28 lutego ostatni dokument niezbędny do rozpoczęcia prac na pierwszym odcinku Via Carpatii w pobliżu Białegostoku. To zarazem północno-zachodnia obwodnica stolicy województwa podlaskiego. 📢 Tak mieszka Sandra Kubicka – ukochana Barona z „The Voice Kids”. Trzypiętrowa willa robi spore wrażenie! Okna aż po sufit i meble z USA Sandra Kubicka od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Aleksandrem Baronem – znanym muzykiem oraz jurorem „The Voice of Poland” oraz emitowanym obecnie „The Voice Kids”. Modelka i prowadząca program „Love me or leave me” mieszka w przestronnym domu pod Warszawą. Zobacz, jak stylowo urządziła się Sandra Kubicka!

📢 Szkoła Podstawowa nr 53 w Białymstoku jest najlepsza w Polsce. Tak placówka świętowała swój sukces Szkoła Podstawowa nr 53 w Białymstoku została najlepszą podstawówką w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych. We wtorek (27 lutego) placówka świętowała swój sukces. 📢 Mieszkańcy Białegostoku i innych podlaskich miast przyłapani na zdjęciach Google Street View. Złapała cię kamera? Od czasu do czasu, na ulicach polskich miast można spotkać kamerę Google Street View. Przypadkowo uwieczniają one mieszkańców naszego regionu w różnych sytuacjach. Nie trzeba pozować, kamera zrobi nam zdjęcie czasem w najmniej oczekiwanym momencie.

📢 Wypadek na trasie Białystok - Supraśl. Niedaleko Biedronki Caddy wypadł z drogi i zatrzymał się na płocie Kierowców podróżujących z Supraśla do Białegostoku czekały dziś rano utrudnienia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję.

📢 Ekskluzywne auta na ulicach Podlaskiego. Te niesamowite samochody przyciągają wzrok nie tylko fanów motoryzacji W województwie podlaskim istnieje liczna społeczność pasjonatów unikalnych i luksusowych samochodów. Coraz częściej na lokalnych drogach pojawiają się superauta, a ich szczęśliwi posiadacze z ochotą dzielą się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych zdjęciami i informacjami o swoich imponujących pojazdach. Inicjatywa Car Spotting Białystok gromadzi i prezentuje te wyjątkowe perełki z naszego regionu, obejmujące marki takie jak Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche czy Rolls-Royce. 📢 Białostoczanie rozdają meble. Zobacz co można dostać za darmo Kategoria "za darmo" na platformie OLX cieszy się dużą popularnością. Okazuje się, że można znaleźć tam ciekawe meble. Zobaczcie jakie meble oddają za darmo na OLX mieszkańcy Białegostoku. 📢 Rolnicy. Podlasie. Andrzej w sanatorium. Jarek gospodarzy na całego i zaprasza na imprezę W najnowszym filmie na youtube można zobaczyć jak sobie radzi na gospodarstwie Jarek Onopiuk z Plutycz podczas nieobecności Andrzeja. Tym razem gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie pokazał jak naprawia traktor i na koniec zaprosił fanów na ciekawą imprezę.

📢 Tłumy dużych i małych białostoczan oglądały egzotyczne węże, jaszczurki i pająki. A niektórzy kupowali Kilkusetmetrowa kolejka - od bramy stadionu do wejścia - i tłum białostoczan w różnym wieku. Po to, by oglądać -a czasem kupić - egzotyczne węże, pająki, ryby czy jaszczurki. Tak najkrócej można określić niedzielną (25.02) wystawę terrarystyczną (z dodatkiem akwarystyki i botaniki) na Stadionie Miejskim w Białymstoku, który, po raz pierwszy w swej historii, gościł tak egzotyczne zwierzęta.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego na sprzęt budowlany i warsztatowy odbędzie się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia wojskowego stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych poszukujących wysokiej jakości i profesjonalnego wyposażenia. Poniżej przedstawiamy kilka z dostępnych pozycji, które będą dostępne na aukcji, która odbędzie się już w marcu 2024 roku.

📢 Cała walka Mamed Chalidow - Tomasz Adamek na KSW Epic w Gliwicach 24.02.2024. Kto wygrał? Mamed Chalidow poddał walkę po kontuzji Walka Mamed Chalidow vs Tomasz Adamek na KSW Epic była pojedynkiem dwóch legendarnych wojowników różnych sportów walki. Starli się oni w Gliwicach na zasadach bokserskich Nikt chyba nie spodziewał się, że faworyt tego starcia - mistrz świata w boksie Tomasz Adamek - może mieć problemy z legendą MMA Mamedem Chalidowem. Czeczen zaskoczył wszystkich swoim przygotowaniem i gdyby nie kontuzja, finał mógłby być zupełnie inny. Zobaczcie jak wyglądała cała walka Mamed - Adamek. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 25.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Koszmar nauczycieli trwa. Takie prace muszą sprawdzać. Oto najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek w 2024 roku Rok 2024 nie tylko niesie ze sobą wyzwania edukacyjne, ale także obfituje w niekończący się strumień kreatywności i humoru wśród uczniów. Tradycyjne sprawdziany, kartkówki i prace domowe stają się areną dla niezwykłych talentów i nieoczekiwanych zaskoczeń. W niniejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat hitów ze sprawdzianów, śmiesznych kartkówek i zabawnych prac uczniów, które podbijają szkolne korytarze w 2024 roku.

📢 Piękne pary na podlaskich studniówkach w 2024 roku. To one podbiły bale stylem i elegancją. Zobacz podsumowanie studniówek Dobiegł koniec podlaskich studniówek, zatem pora na podsumowanie. W 2024 roku na balach studniówkowych w naszym województwie mogliśmy podziwiać wyjątkowe pary, które przyciągające uwagę nie tylko swoim urokiem, ale i stylem. Dzięki nim podlaskie studniówki stały się zarówno świętem dobrej zabawy jak i symbolem elegancji i dobrego smaku.

📢 Ranking białostockich szkół podstawowych. Jedna naszych placówek została najlepszą podstawówką w kraju Która szkoła podstawowa w Białymstoku jest najlepsza? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl. Zobacz, jak wypadły białostockie podstawówki! 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie Na wtorek 20.02.2024 rolnicy zapowiedzieli kolejny protest i paraliż kraju. Jeszcze większy niż poprzedni. Jak mówią, ich frustracja rośnie. Ale nie tylko ich. Do protestujących w województwie podlaskim dołączą przedstawiciele branży leśnej, myśliwi a także transportowcy. Będą kolejne blokady dróg. Będziemy na bieżąco przekazywać informację o sytuacji w regionie.

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker. 📢 Studniówka 2024. Piękne nastolatki z podlaskich studniówek. Podbijały parkiety swoim wdziękiem i stylem Studniówka 2024 w Podlaskiem to dla każdego maturzysty nie tylko symboliczne pożegnanie szkolnego etapu, ale również wyjątkowy wieczór pełen wrażeń, który na zawsze pozostanie w pamięci. W lutym uczniowie z regionu świętowali sto dni do egzaminu dojrzałości w sposób, który uczynił tę noc niezapomnianą. Spójrzmy, jak prezentowały się uczennice podlaskich szkół średnich w swoich wieczorowych sukniach. 📢 Memy o weekendzie: Oczekiwania vs rzeczywistość, czyli jak kończą się imprezowe plany na weekend Weekend to czas, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codziennego zgiełku. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozśmieszenie się i poprawienie nastroju są śmieszne memy, obrazki oraz demotywatory, które krążą po sieci. W poniższym artykule odkryjemy świat humorystycznych treści online, które sprawią, że Twój weekend będzie pełen śmiechu i pozytywnej energii.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na pojazdy. Na aukcji m.in. Honker, Tarpan i Lublin Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na zakup pojazdów wojskowych, wzbogacając tym samym ofertę dostępną dla zainteresowanych. Przetargi obejmują różnorodne pojazdy, w tym samochody ciężarowo-osobowe Honker 2000, samochody sanitarne Tarpan oraz mikrobusy Lublin. 📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury. 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Studniówka X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Zobacz, jak bawili się maturzyści Studniówkowy maraton powoli dobiega końca. Niecałe 90 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Studniówka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uroczysty polonez i świetna zabawa w Dworku Czarneckiego Swoją studniówkę mają już za sobą uczniowie kolejnego białostockiego ogólniaka. Tym razem poloneza zatańczyli tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Ich pierwszy poważny bal odbył się w piątek 2 lutego 2024 w Dworku Czarneckiego.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Co to był za bal! Studniówka VIII LO w Białystoku odbyła się w Dworku Tryumf Odliczanie dni do matury czas zacząć. W Białymstoku rozpoczął się wielki studniówkowy maraton. Jednymi z pierwszych, którzy w stolicy województwa podlaskiego zatańczyli uroczystego poloneza, byli uczniowie VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy.

📢 77. rocznica mordu żołnierzy podziemia antykomunistycznego. We wtorek uroczystości w Olmontach upamiętniających poległych w Lesie Solnickim Stowarzyszenie Olmonty, białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zapraszają na uroczystość upamiętniającą 77. rocznicę mordu na żołnierzach podziemia niepodległościowego dokonanego w Lesie Solnickim przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Obchody odbędą się 10 października o godz. 14. Miejsce: obelisk przy wielkiej sośnie przy ul. Nadrzecznej w Olmontach. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe

