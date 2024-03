Przegląd prasy 19.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim? Stan na 19.03.2024”?

Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim? Stan na 19.03.2024 Które drogi w województwie podlaskim 19.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S61, Suwałki - Budzisko (189. km na odc. 24,2 km) .

📢 Tak wyglądał trening kadry na Narodowym przed meczem z Estonią [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski rozpoczęła marcowe zgrupowanie przed barażami o Euro 2024. W poniedziałek Biało-Czerwoni odbyli swój pierwszy trening na PGE Narodowym w Warszawie. Zobacz zdjęcia z tego treningu! 📢 W białostockich szkołach podstawowych pojawią się kolejne szafki. To rozwiązanie, które ma odciążyć tornistry uczniów Już osiem tysięcy szafek pojawiło się w szkołach podstawowych w Białymstoku. W planach miasta jest zakup i montaż kolejnych 11 tysięcy. 📢 Serce Oli z Supraśla wymaga naprawy. Dziewczyna, której dawano dwa lata życia niedawno skończyła 18 lat! Jednak nadal wymaga leczenia Ola Matejczuk z Supraśla to dziewczynka o której pisaliśmy już wielokrotnie - pierwszy raz w 2007 roku, kiedy miała zaledwie półtora roku. Chora na serce wciąż walczy o normalność. Chciałaby studiować malarstwo i móc pójść na spacer z koleżankami. To marzenia, które wielu z nas uznałoby za zwyczajne. Jednak dla Oli są ważne. Tak jak ważny jest wyjazd do Rzymu, gdzie dziewczynkę zdiagnozują światowej sławy specjaliści, którzy podejmą decyzję co do dalszego leczenia.

📢 Miasto Białystok razem z ościennymi gminami chce wybudować Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzięki zewnętrznemu wsparciu. Do 2029 roku Walka z podtopieniami, skutkami gradobicia, pożarów czy trąb powietrznych. Do tych działań wspólnie przymierzają się miasto Białystok i ościenne gminy. W ich ramach powstanie nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzowego, które będzie koordynować współpracę na obszarze aglomeracji białostockiej. Powstanie przy ulicy Hotelowej i Bacieczki, na działce o powierzchni dwóch hektarów. Miasto będzie starać się o dofinansowanie tego zadania z funduszy europejskich.

📢 Wybory 2024. Polska 2050 zaprezentowała swoich kandydatów w okręgu nr 5 w Białymstoku. Zobacz, co chcą zrobić na osiedlach Pokoleniowe kluby sportowe na osiedlach, startup-y dla młodych, nowoczesne muzeum multimedialne, gdzie byłby prezentowany język esperanto - to między innymi zamierzenia kandydatów Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga PSL-Polska 2050 Szymona Hołowni w siedmiomandatowym okręgu nr 5 w wyborach do Rady Miasta Białystok.

📢 Grafficiarze wpadli bo nie zauważyli kamer. Policjanci zatrzymali cztery osoby Do 5 lat pozbawienia wolności grozi czterem osobom zatrzymanym przez policjantów z białostockiej patrolówki. Wszyscy usłyszeli zarzuty niszczenia mienia w związku z malowaniem graffiti na ścianach bloków. Ich artystyczne wybryki zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego. 📢 Zające, jajka, kwiaty, a może kolory pastelowe? Oto najpiękniejsze inspiracje na paznokcie na Wielkanoc. W nich poczujesz klimat świąt To już najwyższy czas, aby zastanowić się, jakie paznokcie na Wielkanoc będą zdobić twoje dłonie. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jaki manicure wybrać, to zobacz nasze gorące propozycje? Oprócz smacznych potraw na stole liczy się przecież to, jak będziesz wyglądała. Wybierz idealne paznokcie na Wielkanoc, które będą uzupełnieniem twojej kreacji. 📢 Białostockie Centrum Edukacji Nauczycieli podpisało porozumienie z 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej Centrum Edukacji Nauczycieli zacieśnia współpracę z podlaskimi terytorialsami. Będzie ona propagować postawy patriotyczne, upowszechnianie wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

📢 Natalia Przybysz wystąpiła w Białymstoku. W Zmianie Klimatu można było usłyszeć utwory z albumu “TAM” Natalia Przybysz odwiedziła Białystok z koncertem w ramach trasy “Do zobaczenia do jutra”. Zgromadzona w Zmianie Klimatu publiczność miała okazję usłyszeć na żywo utwory z płyty “TAM”.

📢 East Side Drift na Torze Białystok. Drifterzy pokazali w weekend jak się jeździ bokiem Driftowanie to sztuka, która nie tylko przyciąga entuzjastów szybkiej jazdy, ale wymaga też od kierowcy precyzji, determinacji i umiejętności. W ubiegły weekend miłośnicy driftu mieli okazję doświadczyć tego ekscytującego sportu na Torze Białystok, gdzie pasja do driftu spotyka się z profesjonalną infrastrukturą, tworząc idealne warunki dla emocjonującej jazdy. 📢 Tak mieszka Ula Chincz po wyprowadzce z Polski. Zajrzyj do nowego domu Uli Pedantuli w Toskanii – galeria zdjęć Ula Chincz wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w niezwykle słonecznej części Europy. Nowy dom Uli Pedantuli zlokalizowany jest w malowniczej okolicy, a inspiracją do wyprowadzki był samotny urlop w najpiękniejszej części Włoch. Zobacz, jak wygląda nowy dom Uli Chincz, gdzie przeniosła się z całym dobytkiem.

📢 Po meczu Radomiak - Jagiellonia (0:2). Oczekiwania i nadzieje rosną, ale przydadzą się też chłodne głowy To miał być trudny mecz i był. Zwycięstwo 2:0 Jagiellonii Białystok z Radomiakiem jest zatem bardzo cenne. Tym bardziej, że zostało odniesione na bardzo dla niej niegościnnym terenie, bo Żółto-Czerwoni w ekstraklasie dotąd w Radomiu nie zwyciężyli. Nagrodą jest oderwanie się od Śląska Wrocław i coraz bardziej realna wizja odegrania jednej z kluczowych ról w PKO Ekstraklasie. 📢 Łapski Promotech KM poprawia wyniki finansowe i inwestuje w rozwój Rok 2023 upłynął łapskiej spółce pod znakiem inwestycji, nowych kontrahentów i rosnących przychodów. Firma po raz kolejny osiągnęła rekordową sprzedaż - 23,8 mln zł. I nie spoczywa na laurach – w tym roku znów zamierza poprawić swoje wyniki finansowe.

📢 Tak mieszka Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Ameryce Północnej. Natalia Siwiec wyprowadziła się z Polski i żyje jak w bajce Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem.

📢 Wielkanoc 2024. Pomysły na wielkanocny obiad. Co podać na świąteczny obiad [PRZEPISY] Wielkanocny obiad – przepisy. Co podać na wielkanocny obiad? Zobacz nasze propozycje na wykwintny, świąteczny obiad! 📢 Białystok i tuje. Drzewami z parku Planty zajmą się radni na sesji w marcu. Zdecydują, czy żywotniki będą pomnikami przyrody Na sesji Rady Miasta Białegostoku radni pochylą się nad obywatelskim projektem inicjatywy uchwałodawczej, która zakłada uznanie 24 żywotników zachodnich z Alei Zakochanych w parku Planty i czterech od strony ul. Legionowej za pomniki przyrody. Według społeczników ma to ocalić drzewa przed wycinką zaplanowaną w ramach rewitalizacji parku. Zdaniem miast tuje muszą być usunięte ze względu na naturalny stan umierania. Bez tego nie da się też przeprowadzić renowacji Plant zgodnie z historycznymi założeniami.

📢 Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Zobacz zdjęcia z niedzielnego spotkania nad rzeką Supraśl Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Chętnych do wskoczenia do zimnej wody nie brakuje. W niedzielę 17 marca 2024 nad rzeką Supraśl kilkunastu śmiałków jak zwykle nie zawiodło, choć pogoda nie była najlepsza. 📢 II Targi Pisanki Lipskiej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Było kolorowo, ludowo i świątecznie Były pisankarki z Lipska nad Biebrzą, a do nich dołączyli inni twórcy. Przywieźli to, co potrzebne na Wielkanoc: wiklinowe koszyki na święconkę, szydełkowe serwetki, a także palmy, drewniane zabawki, makatki i rzeźby. W zagrodzie z Pieczysk w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej niedzielę 17 marca odbyły się II Targi Pisanki Lipskiej.

📢 Stara podlaska twierdza skrywa wiele tajemnic. Tunel śmierci do dziś budzi grozę. Twierdza Osowiec to unikat w skali kraju Niezdobyta Twierdza Osowiec owiana jest wieloma legendami. Ukryta wśród biebrzańskich bagien nie przed wszystkimi odkrywa swoje tajemnice, bo zwiedzenie jej nigdy nie było łatwe (a aktualnie jest niestety niemożliwe). To na jej terenie znajduje się słynny tunel śmierci. Tu, zdaniem niektórych, miał miejsce atak umarłych. Ale o jej fenomenie świadczą nie tylko legendy. Twierdza Osowiec jest również królestwem nietoperzy i tematem piosenek zespołów metalowych. Zapraszamy na niezwykłą podróż.

📢 Adrian Zandberg w Białymstoku o wyborach, prawach kobiet, marszałku Hołowni i bezpieczeństwie By wesprzeć kandydatów do sejmiku, rady miasta oraz na urząd prezydenta miasta przyjechał do Białegostoku Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem oraz poseł Nowej Lewicy. Przy okazji konferencji prasowej poruszył również tematy związane nie tylko z polityką regionalną, ale i ogólnopolską. Mówił o prawach kobiet, decyzjach marszałka Szymona Hołowni oraz wydatkach na uzbrojenie. 📢 III liga. Olimpia Zambrów i Jagiellonia II Białystok ze zwycięstwami, remis ŁKS-u Łomża Dobrze spisali się trzecioligowcy z naszego regionu w 21. kolejce gier. Olimpia Zambrów pokonała 3:2 Concordię Elbląg, Jagiellonia II Białystok wygrała 1:0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, a ŁKS Łomża zremisował po dramatycznej końcówce na wyjeździe 1:1 z Victorią Sulejówek. 📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Giełda przy Andersa. Ile kosztują owoce, warzywa i palmy wielkanocne? Zobacz, co można było kupić w niedzielę Świeże warzywa i owoce, miody, swojskie pieczywo i wędliny - to tylko niektóre produkty, które można kupić na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Pojawiły się też palmy wielkanocne. Jak kształtowały się ceny lokalnych płodów rolnych w niedzielę 17 marca na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku?

📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Tragiczny pożar domu w Uhowie. Nie żyje 65-letni mężczyzna Jedna osoba zginęła w pożarze domu, do jakiego doszło minionej nocy w Uhowie w powiecie białostockim. To 65-letni mężczyzna. W budynku przebywała jeszcze jedna osoba, ale udało się jej opuścić płonące mieszkanie.

📢 Oszustwo na wypadek. Kobieta udawała córkę seniorki. Tylko przypadek uchronił 87-latkę przed stratą dużej gotówki Wykorzystują zaufanie i chęć niesienia pomocy bliskim. Tak działają oszuści. Chcieli wyłudzić pieniądze m.in. od 87-latki z pow. białostockiego. Zbieg okoliczności sprawił, że córka, która miała rzekomo spowodować wypadek i zostać zatrzymana, pojawiła się w domu seniorki, a ta nie straciła oszczędności. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Samochody i przyczepy do kupienia okazyjnie. W dobrej cenie jest też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych.

📢 Dawne nazwy białostockich ulic. Gdzie były Armii Czerwonej, Lenina, czy Podedwornego? Zobacz, kiedy się zmieniły Nazwy białostockich ulic zmieniały się bardzo często. Jeszcze niedawno przechadzaliśmy się ulicami Nowotki, Lenina, czy Podedwornego, a główną ulicą miasta była Aleja 1-go maja. Dziś te i wiele innych ulic nadal istnieje, ale nazywają się zupełnie inaczej. Poznajcie historię ulic Białegostoku. 📢 Piękne widoki w Podlaskiem. Oto wieże i punkty widokowe w województwie podlaskim, które warto odwiedzić Góra Strękowa to obecnie jedno z najbardziej popularnych punktów widokowych w woj. podlaskim. Turystyczne grupy na Facebooku są zalewane zdjęciami narwiańskim rozlewisk i wiele z ich robi wrażenie. Ale przecież w naszym regionie jest wiele innych ciekawych miejsc i wież widokowych z których można zrobić wspaniałe zdjęcia. Jedne miejscówki są oczywiste, inne trochę ukryte. Zebraliśmy dla was ponad 20 ciekawych lokalizacji. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać.

📢 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 0:2. Jaga wygrywa i zostaje na pozycji lidera. Trzy nieuznane gole dla Jagi! Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Radomiaka Radom 2:0 i bez względu na inne wyniki pozostanie po 25. kolejce na pozycji lidera ekstraklasy. Zwycięstwo białostoczanom zapewnili Mateusz Skrzypczak i Kaan Caliskaner, którzy trafili w tym meczu do siatki. Jagiellończycy strzelili jeszcze trzy inne gole, ale żadnego z nich sędzia nie uznał. 📢 Kandydaci PiS do władz Białegostoku przestawili swój program dla osiedla Dziesięciny i Antoniuk Przywrócenie komisariatu policji na os. Antoniuk, a na Dziesięcinach modernizacja ryneczku przy ul. Gajowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jarzębinowej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, remont boisk i poprawa dostępności do infrastruktury sportowej - to tylko klika z propozycji kandydatów do białostockiej rady miasta startujących z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Najlepsze podlaskie trunki. Sprawdzone ekologiczne soki, miody pitne, cydr, pigwoniada, zbicień. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie trunki zaskakują bogactwem smaków i aromatów. Napoje bezalkoholowe i alkoholowe wytwarzane z lokalnych owoców, warzyw czy swojskiego miodu. Bez konserwantów, sztucznych barwników i chemii. Zobacz zestawienie podlaskich producentów trunków, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Festiwal Roślin w Białymstoku. To największa tego typu impreza w Polsce. Zobacz, jakie okazy można było kupić Festiwal Roślin w Białymstoku to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni. Impreza odbywa się w weekend 16-17 marca 2024 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej. Do wyboru są zioła, popularne kwiaty doniczkowe i mniej spotykane okazy. To kolejna edycja największego targu roślin doniczkowych w Polsce. Sprawdź, jakie perełki do domu i ogrodu można było "upolować".

📢 Białystok kilkanaście lat temu. Jeszcze bez smartfonów. Zobacz, jak wyglądało miasto w 2008 roku 16 lat to szmat czasu, patrząc na zdjęcia Białegostoku z 2008 roku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkamy w tym samym mieście, ale jednak w zupełnie innych czasach. Wiele inwestycji miało swój początek, lub było w trakcie realizacji. Po ulicach jeździły samochody, których dziś już nie produkują. Nie było smartfonów, telefony komórkowe też nie były powszechne, a wielu z nas do kontaktu służyły budki telefoniczne. 📢 Skradziono hulajnogę KuKirin G3 w Białymstoku. Właściciel obiecuje nagrodę za pomoc w jej odnalezieniu Złodzieja, który zabrał elektryczną hulajnogę z bloku przy Tuwima zarejestrował monitoring. Miał na sobie granatową kurtkę z kapturem, szare spodnie dresowe i czarne sportowe buty. 📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" przyciągnęła do Kina Forum prawdziwe tłumy. Zobacz zdjęcia ze spotkania W wypełnionej po brzegi sali Kina Forum odbyła się w czwartek (14.03) wieczorem premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" w reż. Cezarego Chwicewskiego. Nie zabrakło nostalgicznych wspomnień, ale i gromkiego śmiechu. O procesie tworzenia filmu opowiedział sam reżyser, a widzowie podczas seansu żywo reagowali na to, co działo się na ekranie. Po filmie odbyła się też dyskusja "Sceny z życia. Białystok z lat 1985-2005".

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku. 📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki.

📢 Wielki Jarmark Kaziukowy już w weekend 16 i 17 marca. Pojawią się wystawcy z Polski i nie tylko. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Wystawcy z Polski, Litwy czy Białorusi, mnóstwo stoisk i lokalny folklor. Już w najbliższy weekend szykujcie się na Kaziuki. Nie zabraknie ciekawych produktów - będzie kolorowo i świątecznie. Nie zabraknie ozdób wielkanocnych i wiosennych akcesoriów. Zerknijcie do galerii i zobaczcie na naszych archiwalnych zdjęciach jak jarmark wyglądał w poprzednich latach. 📢 Afera w V LO w Białymstoku. Nauczyciel podejrzany o seksualne wykorzystywanie uczennic. Dyrektor o bezczynność. Obaj usłyszeli zarzuty Wykorzystując swoją pozycję, zmusił cztery nieletnie uczennice do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. Jedna nie miała nawet 15 lat. Tak ustaliła prokuratura. Podejrzany to nauczyciel V LO w Białymstoku. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. W związku z tą sprawą zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszał dyrektor placówki. Bo o jednym przypadku wykorzystania nastolatki miał wiedzieć, i nic nie zrobić.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. 📢 Wypadek w Dobrzyniewie Dużym. Zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitala Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek rano w Dobrzyniewie Dużym. Na skrzyżowaniu ulic Białostockiej z DK 65 zderzyły się trzy auta osobowe. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

📢 Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.

