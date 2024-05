Przegląd prasy (17.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 17.05.2024”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 17.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 17.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie - ranking. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Juwenalia w Białymstoku. Studenci odliczają godziny do startu wielkiej dwudniowej imprezy Już niedługo na dwa dni władze nad miastem przejmą studenci. W piątkowe popołudnie na Kampusie Politechniki Białostockiej rozpoczną się Juwenalia. 📢 Horoskop dzienny na 17.05 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w piątek 17.05.2024. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 17.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Fiskus obniżył ceny o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj 2024. Chętni do zakupu tanich używanych aut powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Piast Gliwice - Jagiellonia. Trener Adrian Siemieniec: Wiemy gdzie jesteśmy, ale teraz pełna koncentracja na meczu z Piastem Gliwice Wiemy gdzie jesteśmy i koncentrujemy się na tym meczu, który jest przed nami – mówią zgodnie trener Adrian Siemieniec i piłkarz Aurelien Nguiamba. 📢 Koncert Marka Bilińskiego w Zmianie Klimatu. W Białymstoku wystąpił pionier polskiej muzyki elektronicznej W białostockim klubie Zmiana Klimatu koncert dał Marek Biliński. Zobacz, co działo się na koncercie ojca muzyki elektronicznej w Polsce. 📢 Nowy kompleks sportowy przy SP Choroszcz. Uroczyste otwarcie już w piątek Piłka nożna, siatkówka, a także szeroko rozumiana lekka atletyka: biegi sprinterskie i długodystansowe, skok w dal, trójskok i pchnięcie kulą – między innymi takie aktywności i umiejętności sportowe już mogą kształtować uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Właśnie został oddany do użytku nowo powstały kompleks sportowy przy SP Choroszcz – Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński serdecznie zaprasza na jego oficjalne otwarcie: w piątek 17 maja 2024 roku o godz. 13.00.

📢 Uwaga! Mąka wycofana ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 maja 2024 roku informują o mące z ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Nowi wiceprezydenci Białegostoku. Zobacz, jak wyglądało ślubowanie Nowi wiceprezydenci Białegostoku złożyli właśnie ślubowania, obejmując stanowiska w magistracie. Towarzyszyli im radni, dyrektorzy departamentów oraz przedstawiciele ich „politycznych rodzin”. Chwilę wcześniej ze stanowiskami pożegnało się dwóch wieloletnich współpracowników prezydenta.

📢 Agencja Mienia Wojskowego znowu pozbywa się aut. Do wyboru egzemplarze z różnych segmentów Polska armia ma na sprzedaż samochody. Praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, bo Agencja Mienia Wojskowego oferuje egzemplarze z kilku segmentów. Stan aut jest różny, ale ceny są atrakcyjne. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie. 📢 "Małe zbrodnie małżeńskie" w Teatrze Dramatycznym to niewykorzystany potencjał świetnego tekstu. Jest nierówno, a szkoda Zapowiadało się świetnie. Dobry tekst, aktorzy, reżyserka która z niejednego pieca chleb jadła. Do tego ascetyczna scenografia, ciekawe i wyraziste kostiumy oraz świetne wizualizacje i ciekawe rozwiązania choreograficzne. I w sumie nie wiadomo do końca co nie zagrało. Może wszystko razem. Może zabrakło reżyserskich wskazań, może jeszcze kilku prób. Faktem jest, że "Małe zbrodnie małżeńskie" białostockiego Teatru Dramatycznego w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz były bardzo nierówne i... no cóż, momentami nużące.

📢 W Białymstoku można wynająć lokale w pięknie wyremontowanej kamienicy Do wzięcia są pomieszczenia w kamienicy przy ulicy Waryńskiego 7. Miasto wynajmuje dziesięć lokali. W wyremontowanej, zabytkowej kamienicy zaplanowano lokale usługowe. Stawki za metr kwadratowy powierzchni są atrakcyjne. Czy będą chętni? Okaże się na początku czerwca. 📢 Podlascy przedsiębiorcy: Rekompensaty za zamkniętą granicę są zbyt małe i nie dla białostockich firm. Dlaczego? Porozumienie Podlaskich Przedsiębiorców "Zjednoczony Wschód" dziękuje rządowi, posłom i wojewodzie podlaskiemu za przyznane rekompensaty, ale też żąda otwarcia przejść drogowych z Białorusią, np. w Bobrownikach oraz wsparcia dla mikro i małych firm działających w samym Białymstoku i w powiecie. 📢 Labirynt myśli Katedry Grafiki Politechniki Białostockiej w Galerii im. Sleńdzińskich. Przyjdź do ogrodu i zobacz wyjątkowe prace artystów Łukasz Gireń, Grzegorz Radziewicz, Marek Świrydowicz i Sławomir Wojtkiewicz, nauczyciele akademiccy z Katedry Grafiki Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej od 16 maja (czwartek) będą pokazywali swoje prace w ogrodzie Galerii im. Sleńdzińskich przy Rynku Kościuszki 4 we wspólnej instalacji Labirynt myśli.

📢 Metamorfoza Mai Rutkowski. Jak kiedyś wyglądała żona najpopularniejszego w Polsce detektywa? Aż trudno uwierzyć, że to ona! Ostatnio bardzo głośno jest o Mai Rutkowski. Nie tylko za sprawą jej ślubu, komunii dziecka, ale także zmiany w wizerunku. Żona detektywa Rutkowskiego na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Kobieta w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury. 📢 Miasto Białystok nie widzi przeszkód, by mieszkańcy nie budowali studni głębinowych. Na wypadek stanu zagrożenia. Sanitarnego lub wojennego W mieście jest prawie 50 studni awaryjnych. Ale woda z nich nie nadaje się do spożycia. Radny proponuje, by na osiedlach powstały studnie głębinowe, które zapewnia wodę mieszkańcom na wypadek zagrożenie epidemiologicznego czy konfliktu zbrojnego, jeśli zostaną przerwane dostawy z miejskiej sieci wodociągowej. Władze miasta nie widzą przeszkód, by takie urządzenia budowały wspólnoty, spółdzielnie, czy właściciele gruntów.

📢 Mieszkańcy walczyli o budowę ul. Nadrzecznej w Białymstoku. Teraz miasto przeprowadza konsultacje społeczne. Bo szykuje się do inwestycji Miasto szykuje się do przebudowy ul. Nadrzecznej. Będzie miała 380 metrów długości i połączy trasę generalską z ulicą Saturna. Po jednej stronie znajdują się zabudowa jednorodzinna, po drugiej stronię łąki ciągnące się aż do rzeki Białej. Obecną nawierzchnię gruntową zastąpi podłoże z kostki brukowej. Z jednej strony będzie chodnik, z drugiej miejsca postojowe. Na temat przygotowanej koncepcji przebudowy ulicy mieszkańcy Białegostoku mogą się wypowiedzieć w ramach konsultacji społecznych zarządzonych przez prezydenta Białegostoku.

📢 Kim są i jak wyglądają rektorzy białostockich uczelni wyższych. Kto rządzi uniwersytetem, politechniką czy akademią? Sprawdź! Funkcja rektora jest bardzo ważna i prestiżowa. Aby zarządzać uczelnią wyższą trzeba mieć pewne predyspozycje, 'głowę na karku", ale i zaufanie oraz szacunek współpracowników. Sprawdziliśmy kto sprawuje funkcje rektorów i prorektorów w białostockich uczelniach. Zobacz listę!

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia! 📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je!

📢 Gmina Tykocin. Z remontu drogi będą zadowoleni kierowcy, rolnicy i rowerzyści Białostockie starostwo otworzyło w środę (15.05) dla ruchu gruntownie odremontowaną drogę powiatową nr 1383B na trasie Saniki- Leśniki (w gminie Tykocin). To kolejna z tras, które dzięki poważnemu wzmocnieniu będą cieszyły kierowców, a zwłaszcza rolników używających w swoich wysokospecjalistycznych gospodarstwach ciężkiego sprzętu polowego. 📢 "Rajd Patrolowy Szlakiem Marszałka J. Piłsudskiego". Wyprawa motocyklem BSA Sloper z lat 30. w stroju z epoki. Przystanek w Białymstoku Przejedzie w jedną stronę setki kilometrów, wyprawa potrwa około tygodnia. Z Gdańska do Estonii na motocyklu z lat 30. i w historycznym stroju podróżnik i pasjonat Marcin Klimczak zajedzie do Białegostoku. W czwartek, 16 maja retro-podróżnik zaplanował postój pod białostockim Ratuszem.

📢 Jagiellonia Białystok gra o marzenia. Dwa kroki do historycznego mistrzostwa Polski Dwa kroki dzielą Jagiellonię Białystok od mistrzostwa Polski. Pierwszy trzeba postawić z Piastem Gliwice, drugi z Wartą Poznań. A na końcu tej krótkiej już drogi czeka nie tylko chwała, ale i sporo pieniądze. Klub z Jurowieckiej 21 otrzyma około 30 milionów złotych.

📢 104. rocznica ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Zobacz zdjęcia z uroczystości W Białymstoku i na Podlasiu wciąż jest żywa pamięć o ułanach, wyjątkowej formacji wojskowej, która zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach Polski. W ostatnią sobotę (11.05) odbyły się uroczystości w 104. rocznicę ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich. Zobacz bogatą fotogalerię 📢 Ambasador Republiki Azerbejdżanu Pani Nargiz Gurbanova z wizytą w Białymstoku Dzisiaj (15.05) Białystok odwiedziła Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Pani Nargiz Gurbanova. W Pałacyku Gościnnym spotkał się z nią prezydent Tadeusz Truskolaski wraz z przewodniczącą Rady Miasta Katarzyna Jamróz. Tematem rozmowy była współpraca Białegostoku i azerbejdżańskiego miasta partnerskiego Sumgait. 📢 Miodobranie 2024 w Białymstoku. Pierwsze tegoroczne zbiory w pasiece miejskiej w pobliżu rzeki Białej. Miód służy do celów promocyjnych Tradycji stało się zadość. Po pierwszy miód w roku z uli w miejskiej pasiece razem sięgnęli opiekun uli Mikołaj Mak i prezydent Tadeusz Truskolaski. W kolejnych miesiącach będą jeszcze trzy miodobrania. Z każdym rokiem z pasieki przy skwerze im. Janusza Smacznego pozyskuje się coraz więcej miodu. W zeszłym roku zebrano 245 kg.

📢 Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na odwiedzających uczelnię czekały warsztaty, pokazy i badania profilaktyczne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zorganizował Dzień Otwarty. W ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki społeczność uczelni przygotowała masę atrakcji.

📢 Piłkarze Turośnianki Turośń Kościelna wywalczyli awans do IV ligi. Gra toczy się jeszcze o drugie miejsce Piłkarze Turośnianki Turośń Kościelna na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek klasy okręgowej zapewnili sobie awans do IV ligi.

W ostatnim meczu Turośnianka pokonała na wyjeździe Rudnię Zabłudów 4:0 i uzyskała przewagę 17 punktów nad trzecią drużyną w tabeli Pionierem Brańsk. 📢 Poznaj nowych wiceprezydentów Białegostoku. Będą pomagać Tadeuszowi Truskolaskiemu w piątej kadencji W czwartek (16 maja) odbiorą powołania na stanowiska wiceprezydentów Białegostoku. Kto będzie w tej kadencji wspierać Tadeusza Truskolaskiego? Prezydent ma mieć czterech zastępców z czterech różnych środowisk: Komitetu Truskolaskiego, Platformy Obywatelskiej, Forum Mniejszości Podlasia oraz Trzeciej Drogi.

📢 Nowy mural w Białymstoku. Fragment filmu na ścianie bloku przy ul. Skłodowskiej-Curie Nowy mural będzie zdobił ścianę bloku w centrum Białegostoku. Kolejne malowidło ścienne powstaje przy ul. Skłodowskiej-Curie i nawiązuje do znanego amerykańskiego serialu "Bridgertonowie" emitowanego na popularnym serwisie VOD. W tym tygodniu mural będzie gotowy i będzie można go podziwiać w całej okazałości. 📢 Najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. Gdzie na jednodniową wycieczkę z dziećmi? Parki rozrywki, ciekawe miejsca i mnóstwo frajdy Kiedy pogoda sprzyja, pojawia się pytanie, jak ciekawie spędzić czas z maluchami. Zobacz, jakie są najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. W tym artykule znajdziesz listę kilkunastu miejsc, które możesz uwzględnić podczas planowania wyjazdu z dziećmi. Gdzie wybrać się na wycieczkę? Jakie są najciekawsze parki rozrywki? Maluchy uwielbiają te lokalizacje!

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, pytania, przecieki. Co było na egzaminie 8-klasisty z matematyki? Matematyka to drugi egzamin ósmoklasisty 2024 w tym roku. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do niego już w środę 15 maja. Na rozwiązanie zadań zdający będą mieli tylko 100 minut. W naszym artykule opublikowaliśmy już arkusze zadań z matematyki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

📢 Ranking białostockich techników. Zobacz, jak w tym roku wygląda zestawienie szkół W rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl możemy dowiedzieć się, które technikum w mieście jest najlepsze. Wejdź w galerię i zobacz, jak w zestawieniu wypadły poszczególne białostockie szkoły. 📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Zwiedzanie schronu przeciwlotniczego pod siedzibą RDLP. Zobacz zdjęcia, jak wygląda schron w środku To gratka nie tylko dla amatorów eksploracji miejsc na co dzień niedostępnych. W Noc Muzeów będzie można wejść do schronu przeciwlotniczego zlokalizowanego pod siedzibą Lasów Państwowych w Białymstoku. Największą atrakcją tego wieczoru będzie możliwość wyjścia specjalnym wyłazem awaryjnym, przewidzianym na wypadek zawalenia budynku.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Most na rzece Białej w Fastach. Obiekt czeka remont. Za 11 mln zł. Ale trwa spór o to, kto go sfinansuje. 11 mln ma kosztować demontaż ponad 50-letniego mostu i budowa nowego obiektu na rzece Białej w Fastach. Tak wynika z wyniku przetargu. Ale umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana. Trwa impas w sporze o to, kto pokryje koszty inwestycji. I to niecałe, bo 60 procent wykłada rządowy fundusz drogowy. O pozostałe 40 proc. toczy się batalia między powiatem białostockim, który zarządza mostem na drodze powiatowej, a gminą Dobrzyniewo Duże, na terenie której znajduje się obiekt. Ta ostatnia nie chce się zgodzić, by samorządy pokryły koszty po połowie. Z kolei starostwo powiatowe nie zamierza odstąpić od tego warunku.

📢 Choroszcz. Burmistrz chce budować kolejną strzelnicę. Mieszkańcy: Nie ma ważniejszych inwestycji? Burmistrz Choroszczy chce w Rogowie Majątku zbudować strzelnicę. Niektórzy mieszkańcy gminy mają na tan temat inne zdanie i obawy, że np. takie sąsiedztwo obniży wartość ich działek. - To nie ma w gminie ważniejszych rzeczy – pytają w mailu do redakcji. 📢 Białostocka pielęgniarka zginęła w wypadku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało pełną bólu wiadomość Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku żegna jedną ze swoich pielęgniarek. 35-letnia Justyna Radel zginęła w wypadku motocyklowym w Nowodworcach. 📢 Wybory Europarlamentarne. Adam Andruszkiewicz (PiS) zainaugurował kampanię wyborczą. Kandydata wspiera obecny europoseł Krzysztof Jurgiel We wtorek 14 maja oficjalnie swoją kampanię wyborczą kandydat PiS w wyborach do Europarlamentu Adam Andruszkiewicz. Parlamentarzysta podkreślił, że jest przeciwnikiem potencjalnemu przyjęcia przez Polskę euro, Zielonemu Ładowi, jak i narzucaniu kwot migrantów. Kandydaturę Andruszkiewicza poparł obecny europoseł PiS Krzysztof Jurgiel.

📢 Budowa drogi S16. Odcinek Krynice-Knyszyn. To fragment trasy Via Carpatia. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą Na północy, od strony Knyszyna łączyć się będzie z obecną drogą krajową nr 65 za pomocą ronda. Z kolei na południu, w rejonie miejscowości Krynice połączy się z budowaną drogą ekspresową S19 od węzła Białystok Zachód. We wtorek 14 maja przedstawiciele białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali umowę z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S16 Krynice-Korycin. 📢 Zabójstwo na Wysokim Stoczku w Białymstoku. Zadał żonie kilkanaście ciosów siekierą w głowę. 79-latek tymczasowo aresztowany Na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty w sprawie zabójstwa 73-letniej mieszkanki Białegostoku. Sprawca zadał kobiecie kilkanaście uderzeń siekierą w głowę - ujawnia prokuratura. Podejrzany o dokonanie zbrodni 79-letni mąż ofiary przyznał się do winy. We wtorek (14.05) sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

📢 Pokaz filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy Supraśla zobaczyli nową część kultowej serii Film "U Pana Boga w Królowym Moście" objeżdża województwo podlaskie. W poniedziałek (13 maja) nową część kultowej serii można było zobaczyć w Domu Ludowym w Supraślu. 📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu.

📢 Karyna Vaitsiakhovich z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polski Podlasia. Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Białorusi, a od lat mieszkająca w Białymstoku, Karyna Vaitsiakhovich powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki. O koronę Miss Polski Podlasia rywalizować będzie 16 pań wyłonionych w półfinale. Zobacz prywatne zdjęcia jednej z finalistek popularnego konkurs piękności. Modeling to zdecydowanie wielka pasja Karyny.

📢 Droga S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo. Umowa na budowę odcinka trasy ekspresowej podpisana. Inwestycję zrealizuje Unibep. To będzie nieco ponad dziewięć kilometrów drogi ekspresowej, która poprowadzi od węzła Białystok Północ (Sochonie) do węzła Dobrzyniew0 Duże. Przez tereny leśno-rolnicze gminy Wasilków i Dobrzyniewo Duże. Ten fragment S19 wybuduje firma Unibep, która zawarła we wtorek 14 maja kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tym samym drogowy oddział giganta z Bielska Podlaskiego jest odpowiedzialny za budowę całej północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku w ramach drogi ekspresowej S19. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - polski. Odpowiedzi, arkusz CKE, pytania, zagadnienia. Co było na polskim i gdzie szukać arkuszy CKE? Mamy arkusz Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego odbył się 14 maja we wtorek i trwał 120 minut. Jakie zagadnienia i lektury były na egzaminie? Kiedy i gdzie szukać arkuszy CKE z egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak wygląda harmonogram egzaminów ósmoklasisty? Gdzie znaleźć przecieki z egzaminu i czy warto za nie płacić? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

📢 W Białymstoku powstał blok z widokiem wprost na więzienie Wysokie ogrodzenie zakończone drutem kolczastym – taki widok z okien będą mieć mieszkańcy nowego bloku przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Urzędnicy z magistratu twierdzą, że nie było podstaw, by nie wydać pozwolenia na budowę bloku z widokiem na więzienie.

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 Zabójstwo kobiety na Wysokim Stoczku w Białymstoku. O zbrodnie podejrzewany 79-letni mąż ofiary. Mężczyzna został zatrzymany Zwłoki 73-latki znaleziono w niedzielę (12.05) mieszkaniu przy ul. Swobodnej w Białymstoku. O dokonanie zbrodni podejrzewany jest mąż kobiety. - Trwają czynności procesowe z 79-latkiem - informuje prokuratura, która zamierza postawić mężczyźnie zarzut zabójstwa. Sąsiedzi małżeństwa są poruszeni śmiercią pani Zofii. - Bała się męża, znęcał się nad nią psychicznie - mówią.

📢 Wybory Europarlamentarne. Lewica stawia na ludzi młodych O kształceniu i równych szansach w Unii Europejskiej mówili kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego. W Białymstoku wspierał ich Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 📢 Śmiertelny wypadek na stacji kolejowej w Białymstoku Tragedia na stacji kolejowej w Białymstoku. Mężczyzna wpadł pod pociąg. Okoliczności wypadku zbada komisja kolejowa i policja 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia!

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Budowa odcinka S61 Podborze-Śniadowo. To przedostatni fragment trasy Via Baltica. Trwają prace wykończeniowe 97,31 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prace przy budowie przedostatniego odcinka trasy Via Baltica. To odcinek drogi ekspresowej S61 Podborze-Śniadowo. Biegnie przez granicę województw podlaskiego i mazowieckiego. W ramach tego samego zadania trwa przebudowa 3 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. Zakończenie prac sierpień 2024. 📢 U Pana Boga w Królowym Moście. W Tykocinie odbył się przedpremierowy pokaz 4. części kultowego filmu Jacka Bromskiego Na ekranach polskich kin film zadebiutuje w grudniu tego roku. Już w niedzielę (12.05) przedpremierowo "U Pana Boga w Królowym Moście" można było obejrzeć w Kinie Hetman w Tykocinie. Pokazowi towarzyszyło spotkanie widzów z reżyserem Jackiem Bromskim i odtwórcą roli proboszcza Antoniego - Krzysztofem Dziermą.

📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie).

📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo.

📢 Szalony doping na trybunach. Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 3:0. Zobacz co działo się na stadionie 19 850 kibiców Żółto-Czerwonych i doping non-stop pomógł piłkarzom Jagiellonii zrobić kolejny krok do mistrzostwa Polski. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokonali Koronę Kielce 3:0 i wciąż są liderem ekstraklasy mając dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław.

📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zobacz zdjęcia W czwartek 9 maja odbyła się uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wyróżnienie otrzymało 87 Honorowych Dawców Krwi z terenu województwa podlaskiego. Odznakę może otrzymać dawca, który oddał minimum 20 litrów krwi pełnej, lub odpowiadającą tej wartości ilość składników krwi.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego

📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

📢 Pierwsza sesja Rady Miasta Białystok. Radni złożyli ślubowanie. Po raz piąty także prezydent Tadeusz Truskolaski. Szefową rady kobieta Tak mi dopomóż Bóg - tymi słowami Tadeusz Truskolaski zakończył rotę ślubowania po wybraniu po raz piąty na urząd Prezydenta Miasta Białystok. Tak jak poprzednio zrobił to na uroczystej sesji w Auli Magna Pałacu Branickich, na której zebrało się 27 z 28 radnych wybranych 7 kwietnia. Przewodniczącą rady została Katarzyna Jamróz z Koalicji Obywatelskiej. Na inauguracji kadencji nie obyło się bez drobnego falstartu.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok.

📢 Ranking białostockich liceów. Są zmiany na czołowych miejscach Portal Wasza Edukacja.pl opublikował ogólnopolski ranking liceów za 2023 rok. Jedna z białostockich szkół znalazła się w pierwszej dziesiątce w Polsce. Sprawdź jak przedstawia się ranking liceów w Białymstoku. 📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową.

