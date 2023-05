Przegląd prasy 15.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Podlaskim Skansenie. Piknik w Wasilkowie zgromadził tłumy. Beneficjenci pomocy unijnej pokazali projekty”?

Prasówka 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Podlaskim Skansenie. Piknik w Wasilkowie zgromadził tłumy. Beneficjenci pomocy unijnej pokazali projekty Poczęstunek tortem, Oda do Wolności i mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych: od pokazów służb mundurowych po naukę robienia lizaków. Tak w dużym skrócie można opisać piknik, na który do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zjechały tłumy białostoczan i nie tylko. Zwłaszcza, że pogoda dopisała.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.05.23

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki [15.05.2023 r.] Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

Prasówka 15.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Urzędnicy: Białoruski nie musi być obowiązkowy w szkole z dodatkową nauką języka białoruskiego Białoruskie organizacje w Podlaskiem protestują przeciwko żądaniom kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji, by uczniowie dwóch liceów z białoruski językiem nauczania nie musieli uczyć się obowiązkowo tego języka i zdawać z niego matury. Chodzi o zmiany w statutach dwóch ogólniaków w Hajnówce i Bielsku Podlaskim z dodatkową nauką białoruskiego.

📢 Relikwie św. Joanny Berety Molli trafiły do parafii Krzyża Świętego w Łapach. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych z miasta i regionu W niedzielę (14.05) parafia pw. Krzyża Świętego w Łapach i kaplica w tamtejszym szpitalu pod wezwaniem Św. Joanny Beretty Molli otrzymały relikwie tej świętej. Przywieźli je z Włoch syn świętej Joanny, Pierluigi Molla wraz z małżonką, a w uroczystościach uczestniczyło wielu łapskich wiernych. 📢 Jarosław Kaczyński ogłosił program 800 plus. Będzie to waloryzacja programu Rodzina 500 plus Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę 14 maja 2023 r., że od 2024 r. nastąpi waloryzacja programu 500 plus. Na każde dziecko będzie przysługiwać 800 złotych. Jak wygląda obecnie świadczenie opiekuńcze, będące sztandarowym elementem polityki socjalnej Prawa i Sprawiedliwości, i jak złożyć wniosek? 📢 Rodzinny Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku. Zabawa i eksperymenty na stadionie miejskim. Mnóstwo atrakcji na pikniku Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku odbywa się w niedzielę od godz. 10 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej. Odwiedzają go rodziny z dziećmi, korzystając z pięknej pogody i mnóstwa atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy. Była okazja na połączenie dobrej zabawy i edukacji w formie np. eksperymentów.

📢 IV liga. Dwucyfrówka w Łomży, pogrom w Grajewie. Wigry znów nie popisały się na wyjeździe W IV lidze zanotowano pierwszą w tym sezonie dwucyfrówkę. ŁKS 1926 Łomża rozgromił Cresovię Siemiatycze 10:0. Niewiele gorszą skutecznością popisała się Warmia Grajewo, rozbijając u siebie Dąb Dąbrowa Białostocka 8:0. Po raz kolejny na wyjeździe nie popisały się Wigry Suwałki, które zremisowały 1:1 z Grabówką i mają już 11 punktów straty do liderującego Tura Bielsk Podlaski.

📢 10. PKO Białystok Półmaraton 2023. Ponad dwa tysiące biegaczy rywalizowało na dystansie 21 km [WYNIKI] Jubieluszowy 10. PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. W niedzielę 14 maja o godz. 10 do startu przystąpiło ponad dwa tysiące zawodników z całej Polski. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 21 097 km. Wśród mężczyzn zwyciężył Kenijczyk David Kiprono Metto, natomiast wśród kobiet triumfowała Ukrainka Nataliya Lehonkova. Zobacz wyniki i zdjęcia z białostockiego półmaratonu.

📢 Legia - Jagiellonia 5:1. Trener Jagi Adrian Siemieniec: Przepraszam naszych kibiców Kwaśną minę na konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok miał trener gości Adrian Siemieniec. Nic dziwnego, Żółto-Czerwoni doznali w stolicy bolesnej klęski 1:5 i ciągle nie mogą być pewni utrzymania się w PKO Ekstraklasie.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023 - porównanie po waloryzacji. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Oto Edyta Górniak znalazła fajne miejsce nad morzem. W sieci krążą odważne zdjęcia gwiazdy. Wygląda oszałamiająco! ZDJĘCIA 12.05.2023 Dobrze, że mamy Edytę Górniak.

📢 10. PKO Białystok Półmaraton. Nocna Piątka dla Adriana Przybyły i Sabiny Jarząbek. Wyniki nocnego biegu Zwycięzcą PKO Nocnego Biegu na 5. kilometrów został Adrian Przybyła (Run Goku Team) ze znakomitym czasem 00:15:11. A w niedzielę, 14 maja w stolicy województwa podlaskiego jubileuszowy 10. PKO Białystok Półmaraton. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 14.05.2023 r. Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę!

📢 "Skąpiec" Moliera zaprezentowany przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku. Premiera przyciągnęła tłumy ludzi. Kino "Ton" pękało w szwach W sobotni wieczór w Białymstoku odbyła się premiera sztuki "Skąpiec" Moliera. Z racji remontu Teatru Dramatycznego odbyła się ona w kinie "Ton". To ostatnia sztuka przygotowana w tym sezonie artystycznym. Kolejne premiery już po wakacjach.

📢 Noc Muzeów w Białymstoku. Białostoczanie poznają tajemnice historii, kultury i sztuki. Bogata oferta w mieście Ponad 30 propozycji! Białostockie instytucje przygotowały się na tegoroczną Noc Muzeów. Co ciekawe, do wydarzenia - po raz kolejny zresztą, obok muzeów i galerii przyłączyły się uczelnie oraz instytucje kultury. 📢 Gwiazda filmowa 18+ uratowała swoją ulubioną drużynę Vicenzę swoim ciałem. Dzięki niej klub ze stuletnią historią przetrwał bankructwo Vicenza to jeden z najstarszych klubów we Włoszech – drużyna powstała w 1902 roku, czyli zaledwie 9 lat później niż najstarszy klub piłkarski w Italii, Genua. Klub nie miał wielkich sukcesów – do elitarnej Serie A dostał się dopiero 40 lat po założeniu. Ale pod koniec lat 70. mimo to narobił znacznego hałasu, aż do ostatniej kolejki rywalizował z Juventusem Turyn w wyścigu o scudetto – w rezultacie zajął drugie miejsce.

📢 Młyńskie koło wróciło do centrum Białegostoku. Zobacz, ile kosztuje diabelski młyn w 2023 roku. Można zobaczyć miasto z lotu ptaka Znów można zobaczyć Białystok z lotu ptaka. Tym razem jednak do stojącego na Rynku Kościuszki młyńskiego koła nie ustawiają się ogromne kolejki. Sprawdziliśmy cenę, jaka obowiązuje w 2023 roku. Przejażdżka karuzelą to wydatek od 20 do 25 zł. 📢 Minister Gliński o Muzeum Kresów w Sejnach: To jest docenienie wielokulturowości. Zobacz rozmowę wideo Jest wiele powodów, dla których o Kresach opowiadamy, to jest nasza wdzięczność wobec przodków. To jest honorowanie ofiar tych, którzy walczyli na Kresach Rzeczypospolitej. To jest podziw dla dorobku ludzi, którzy tworzyli Kresy, dla kultury kresowej. To jest także docenienie wielokulturowości, bogactwa, które można wynieść z wielokulturowości. Przecież to były różne narody, różne religie, a Rzeczpospolita to wszystko łączyła - powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński w rozmowie z nami, podczas uroczystości otwarcia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

📢 10. PKO Białystok Półmaraton. W sobotę biegały dzieci wraz z rodzicami. Ponad 1,5 tysiąca maluchów wzięło udział w PKO Bieg Juniora W sobotę 13 maja o godz. 14 wystartował PKO Bieg Juniora, będący jednym ze zmagań podczas zawodów 10. PKO Białystok Półmaraton. Dzieci wystartowały na dystansach od 100 m do 1 km, uzależnionych od wieku uczestników. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje samochody, motorówki i jachty. Sprzęt z demobilu za półdarmo kupisz od wojska. Nowy przetarg od AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, w którym do nabycia są bardzo atrakcyjne ruchomości. Przede wszystkim można tanio kupić samochody - osobówki, ciężarówki i terenówki. Wojsko za bezcen sprzedaje także łodzie motorowe oraz jachty. Na przetargu są wystawione także m.in. instrumenty muzyczne. Pełna lista przedmiotów do kupienia od AMW dostępna jest w naszej galerii.

📢 Zaginął Artur Zimnoch z Białegostoku. 33-latek od kilku dni nie daje znaku życia. Policja prowadzi poszukiwania Zaginął 33-letni Artur Zimnoch z Białegostoku. Policja prosi o pomoc w rozpowszechnieniu wizerunku zaginionego. 📢 Marc Gual strzelił gola Legii, ale się nie cieszył. Hiszpan nie chciał podpaść kibicom swojego przyszłego klubu. Fani Jagi zniesmaczeni Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 5:1. Nie takiego wyniku oczekiwali kibice Żółto-Czerwonych w stolicy. Piłkarze Jagi wrócili z Warszawy na tarczy, ponosząc prawdziwą klęskę. To jedna z dotkliwszych porażek białostockiego zespołu w ostatnim czasie. Paradoksalnie, do przerwy nic nie zwiastowało jednak katastrofy. Podlasianie byli równorzędnym rywalem dla ekipy z Warszawy, mało tego prowadzili nawet 1:0 po bramce w 15. minucie Marca Guala. Niestety, więcej niż o meczu, mówi się o zachowaniu Hiszpana.

📢 V Przejazd po Zdrowie w Białymstoku już za nami. Studenci UMB zaczęli Medykalia. Zobacz zdjęcia Radosnym przejazdem - oczywiście rowerami! - ulicami miasta rozpoczęły się tegoroczne Medykalia. Studenci medycyny świętować w tym toku będą podczas koncertów. 📢 Podlaska policja ma nowych funkcjonariuszy. 10 kobiet i 23 mężczyzn złożyło ślubowanie w Białymstoku Przysięga odbyła się w piątek (12.05) na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. W szeregi podlaskiej policji oficjalnie wstąpiło 10 kobiet i 23 mężczyzn. Rotę ślubowania przyjął od nich szef podlaskiej policji nadinspektor Robert Szewc. W trakcie uroczystości wręczono odznaki, medale oraz listy gratulacyjne.

📢 W Sejnach otwarto Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na otwarciu był wicepremier i minister kultury Piotr Gliński W Sejnach (Podlaskie) otwarto w piątek Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To jest nauka o wyborach, współistnieniu kultur, religii; o czynach heroicznych, ale to także nauka o rozwoju Polski - ocenił misję nowej placówki wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

📢 Białostockie muzea. 10.placówek, które powinieneś odwiedzić nie tylko w Noc Muzeów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź! Pierwsze muzeum w Polsce zostało założone z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej w 1801 w Świątyni Sybilli w Puławach i gromadziło pamiątki narodowe. Białystok nie ma silnej tradycji muzealnej, najstarszą placówką tego typu, która działa do dzisiaj jest Muzeum Podlaskie, które może pochwalić się ponad 70-letnią historią. 📢 10. PKO Białystok Półmaraton 2023. Utrudnienia w centrum miasta przez cały weekend 13-14 maja 2023 [MAPKI, TRASY BIEGU, PROGRAM] W weekend 13-14 maja 2023 w Białymstoku odbywać się będzie PKO Białystok Półmaraton 2023. W związku z tym na ulicach miasta będą utrudnienia w ruchu. Sprawdź mapki, które ulice i w jakich godzinach będą zamknięte podczas jubileuszowej imprezy biegaczy.

📢 Pomysł na biznes. Wystarczyły trzy lata pracy, by zupełnie odmienić dawną Astorię Astoria Business & Leisure to projekt, który od niemal dwóch lat funkcjonuje w dawnej Astorii, w zmienionej formule. Zaczynając od najwyższego piętra z tarasem widokowym – mieści się tam przestrzeń dla biznesu, która weekendowo zamienia się w Wine& whisky bar z pokojem cygar. 📢 Białystok. Będzie dużo zabawy i eksperymentów. A to w ramach Rodzinnego Festiwalu Nauki i Sztuki na Stadionie Miejskim Wybuchowe eksperymenty, bolid, łaziki marsjańskie, a w przerwach od nauki dmuchańce, malowanie twarzy, piłka nożna z Jagiellonią Białystok, koncerty Chóru Politechniki Białostockiej, big bandu UMFC Filii w Białymstoku czy Białostockiej Akademii Musicalowej. Wszystko to czeka na białostoczan już w niedzielę na Stadionie Miejskim.

📢 Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wśród nagrodzonych pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Zobaczwręczenie W środę 10 maja w Rezydencji Prezydenta RP Belweder odbyła się uroczystość wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości przedstawicielom resortu finansów. Wśród wyróżnionych osób odznaczenia państwowe otrzymali dwaj przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej z województwa podlaskiego – nadinsp. Dariusz Muszyński oraz Radosław Hancewicz.

📢 Wyłączenia prądu w Białymstoku. Tu nie będzie światła. Sprawdź zawczasu! W dniach od 12 do 19 maja 2023 mieszkańcy kilkunastu ulic w Białymstoku będą musieli liczyć się z przerwami dostaw prądu. Brak energii elektrycznej w domach i mieszkaniach spowodowany będzie zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci energetycznej oraz jej urządzeń. Zebraliśmy dla Was listę wszystkich lokalizacji w Białymstoku, gdzie nie będzie prądu w najbliższych dniach. Zobacz gdzie dokładnie, przeglądając galerię. Sprawdź nowy harmonogram wyłączeń prądu w Białymstoku. 📢 Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku Ełk Południe-Wysokie. To międzynarodowa trasa Via Baltica Montaż ogrodzenia z siatki o wysokości 1,2 i 2,5 metra czy sadzenie krzewów ozdobnych. Takie między innymi prace wykonywano w pierwszym tygodniu maja na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku Ełk Południe-Wysokie. Ten fragment trasy Via Baltica ma zostać oddany kierowcom w pierwszych tygodniach tegorocznego lata.

📢 Magiczne miejsca w województwie Podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć!

📢 Piosenki patriotyczne zabrzmiały w Spodkach. Śpiewały dzieci ze szkół i przedszkoli. Wyłoniono zwycięzców w kategorii solistów i zespołów Galowe stroje i biało czerwone kotyliony. Nastrój podniosły, lekka trema, ale też dużo uśmiechu i piękne piosenki w wykonaniu dzieci. Tak można w kilku słowach podsumować VI Konkurs Piosenki Patriotyczno-Wojskowej, który odbył się w czwartek, 11 maja, w białostockich Spodkach PIK. 📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Oto najnowsze trendy na wiosnę 2023. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być wręcz odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Awaryjne lądowanie szybowca w Białymstoku. Pilot trafił do szpitala. Stowarzyszenie Port Lotniczy Białystok komentuje Na terenie kolejowym przy ul. Kopernika w Białymstoku awaryjnie lądował szybowiec. 66-letni pilot trafił do szpitala na badania. Jeszcze nie wiadomo co było przyczyną posadzenia maszyny w mieście. Zdarzenie zostało zgłoszone do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Stowarzyszenie Port Lotniczy Białystok komentuje zdarzenie. 📢 Nowy, interaktywny i nowoczesny plac zabaw dla dzieci w Białymstoku. Projekt Budżetu Obywatelskiego kosztował ponad 800 tys. złotych Nowoczesny i interaktywny. Taki właśnie jest oddany do użytku nowy plac zabaw na terenie Białegostoku. Miejsce do zabaw dla najmłodszych znajduje się przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 (ul. Kawaleryjska 70A). Inwestycja zrealizowana została z Budżetu Obywatelskiego 2020, na ten projekt oddano 3705 głosów.

📢 Białystok jakiego nie znacie. Unikatowe i archiwalne fotografie sprzed 100 lat. Zobacz, jak zmieniło się miasto na przestrzeni wieku Białystok to jedno z najważniejszych miast na terenie Polski, z historią sięgającą kilku wieków. Miasto słynie z bogatej kultury i tradycji. Jednym z fascynujących sposobów poznania historii Białegostoku jest studiowanie archiwalnych zdjęć z okresu sprzed 100 lat. W tym artykule przedstawimy niektóre z najważniejszych i najbardziej interesujących zdjęć z tego okresu. Takiego Białegostoku nie mieliście okazji poznać.

📢 VIII Bal Młodzieży Prawosławnej. Członkowie bractwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej bawili się na corocznym spotkaniu Coroczny Bal Młodzieży Prawosławnej zawsze cieszy się dużą popularnością i jest najbardziej wyczekiwaną inicjatywą Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej. Tegoroczna edycja była już ósma i odbyła się w Barszczewie, w Sosnowym Zaciszu. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Koło widokowe w Białymstoku. Diabelski młyn wrócił na Rynek Kościuszki (zdjęcia) Do Białegostoku przyjechały ciężarówki z elementami diabelskiego młyna. Koło widokowe montowane jest na Rynku Kościuszki. To bardzo popularna atrakcja, która co roku przyciąga tysiące chętnych do obejrzenia centrum miasta z wysokości.

📢 Otwarcie nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego od granic Białegostoku w stronę Grabówki Została wybudowana przy wylotówce z Białegostoku do Grabówki. To wspólna inwestycja gminy Supraśl i powiatu białostockiego. Przy wsparciu Rządowego Funduszu Budowy Dróg.

📢 Grodzisko sprzed około 1000 lat odkryte w gm. Kulesze Kościelne. To mogą być najstarsze formy osadnictwa na Podlasiu. Będą dalsze badania? Do niesamowitego odkrycia doszło w gminie Kulesze Kościelne. Podczas przygotowywania się do prac związanych z równaniem drogi wójt gminy Stefan Grodzki dostrzegł nietypowy układ ziemi. Po wstępnych badaniach okazało się, że są to pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Obecnie poszukiwane są środki, aby dogłębniej zbadać teren, na którym położone jest niezwykłe znalezisko. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawia kolejne pojazdy. Najnowsze przetargi na maj. Zobacz co kupisz od AMW w niezłej cenie! Mało czasu zostało, aby nabyć terenówki, ciężarówki i busy w atrakcyjnej cenie od wojska. Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła przetargi. Licytacje odbędą się 10, 11 i 12 maja. Prezentowane pojazdy zostały wycofane już z Sił Zbrojnych i mogą posłużyć cywilom. Zobaczcie najnowsze przetargi AMW. To gratka nie tylko dla kolekcjonerów militariów.

📢 Te krótkie fryzury to hit sezonu. Małe cięcie, duża zmiana. Zobacz metamorfozy - zdjęcia przed i po "Krótkie włosy to nie dla mnie", a może jednak? Przedstawiamy propozycje na wiosenne metamorfozy. Czasem wystarcza naprawdę niewiele, by wizualnie znacznie się odmłodzić. Wystarczy trochę odwagi, dobry pomysł i wizyta u fryzjera. Długie włosy są oczywiście piękne, ale zobaczcie, jakie efekty osiągnęły kobiety na zdjęciach! Wiosna to idealny czas na fryzurę, którą zaskoczysz bliskich i koleżanki! 📢 Wypadek na DK8. Kierowca tira wjechał w drugą ciężarówkę, miał 3 promile alkoholu we krwi, helikopter zabrał go do szpitala. Zobacz zdjęcia Dzisiaj na drodze krajowej nr 8 doszło do kolejnego groźnego wypadku. Tym razem kierowca tira nie zachował wystarczającej uwagi i wjechał w tył drugiej ciężarówki. Okazało się, że 50-latek miał 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyznę helikopterem przetransportowano do szpitala. Droga była zablokowana.

📢 Oto pedofile ścigani przez policję. Mogą ukrywać się w Twoim sąsiedztwie Ci mężczyźni poszukiwani są przez policję w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi tu m.in. o zmuszanie do stosunków płciowych małoletnich, o obcowanie płciowe z małoletnimi, o prezentowanie pornografii im pornografii itp. Ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości osoby ścigane są z art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy poszukiwanych pedofili znajdziesz w naszej galerii zdjęć. 📢 Matury 2023. Najlepsze MEMY i śmieszne obrazki na temat egzaminu dojrzałości. Matura w internetowym krzywym zwierciadle We wtorek (9.05) maturzyści mierzą się z ostatnim pisemnym egzaminem maturalnym - język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). Absolwenci szkół średnich matury w tym roku zakończą 23 maja. Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wyprodukowali kolejną porcję śmiesznych obrazków. Matura 2023 - najlepsze MEMY!

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z serialu pokazała się w profesjonalnym makijażu. Jej zdjęcia zachwycają internautów Monika Cieślik to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka z Pokaniewa dała się poznać jako zaradna, pracowita i piękna kobieta. Zobaczcie jaką przemianę przeszła ta niesamowita i bardzo lubiana kobieta na przestrzeni występów w serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Oto najniebezpieczniejsze osoby w Polsce! Choć wyglądają niepozornie, są poszukiwanymi przez policję zabójcami Oto najniebezpieczniejsze osoby w Polsce! Zapamiętaj ich twarze! Ci zabójcy poszukiwani przez policję nie kryją tego, że cieszą się wolnością. Wielu z nich pozostaje nieuchwytnych dla wymiaru sprawiedliwości, mimo że ścigani są od dłuższego czasu. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Obejrzyj listy gończe, zdjęcia, rysopisy i sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na przetargach w bardzo atrakcyjnych cenach między innymi przyczepy Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się sprzętu, który może zainteresować rolników. W nowych przetargach AMW znajdziesz dużo sprzętu przydatnego do pracy w polu lub w gospodarstwie. Zobacz zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego oferowanego przez wojsko. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na sprzęt warsztatowy i ogrodowy. Małe traktorki w atrakcyjnych cenach Już na początku maja rozpoczną się kolejne przetargi na sprzęt z Agencji Mienia Wojskowego. Oczywiście znowu będzie duży wybór wśród sprzętu warsztatowego, a także do ogrodu. Jest wiele pozycji w bardzo atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy ceny oraz zdjęcia sprzętu, którego pozbywa się Agencja Mienia Wojskowego 📢 W regionie działają nowi złodzieje i włamywacze. Wyjeżdżacie na majówkę? Koniecznie zabezpieczcie domy i mieszkania na długi weekend! Długi weekend majowy to okres, w którym dochodzi do sporej liczby włamań i kradzieży. W tym czasie wiele osób wyjeżdża pozostawiając swoje domy i mieszkania bez opieki. Podlaska policja opublikowała zdjęcia podejrzanych z art. 278 oraz z art. 279 czyli złodziei i włamywaczy. Wśród nich jest wiele nowych twarzy. Zobacz zdjęcia przestępców i zapamiętaj je. Jeśli rozpoznajesz któregoś z nich, natychmiast powiadom funkcjonariuszy.

📢 Nowi oszuści działają w naszym regionie. Obejrzyj zdjęcia i sprawdź, kogo szuka policja. Czy któryś z nich nie jest Twoim sąsiadem? Nowi oszuści działają w naszym regionie. Policja poszukuje ich w związku z art. 286 Kodeksu Karnego. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt pływający. Do kupienia w atrakcyjnych cenach łódki, motorówki i pontony Agencja Mienia Wojskowego to kopalnia aut, sprzętu warsztatowego, czy rolniczego. Ale okazuje się, że polskie wojsko pozbywa się także sprzętu pływającego. W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego w atrakcyjnych cenach można kupić pontony, łodzie, czy motorówki. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu pływającego od AMW.

📢 Najlepsze fryzury na wiosnę 2023. Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz krótkie cięcia damskie modne w tym sezonie Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Wiosenne promocje na wojskowe wyposażenie. Kurtki, buty, bluzy, noże i wiele innych gadżetów sprzedaje w promocji Agencja Mienia Wojskowego! Wiosenne promocje na wojskowe wyposażenie. Agencja Mienia Wojskowego dostała z wojskowych magazynów nowe gadżety. W internetowym sklepie AMW znajdziesz m.in. hełmy, noże, buty, czy kurtki wojskowe. Zobacz, co jeszcze wyprzedaje armia.

📢 Najnowsze przetargi z Agencji Mienia Wojskowego. Ciężarówki, terenówki, osobówki i ciągniki rolnicze tanio do nabycia od wojska 07.04.2023 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg. Tym razem od wojska można kupić pojazdy wojskowe wycofane z użycia - osobowe i ciężarowe, ciągniki rolnicze, przyczepy i wiele innych sprzętów z demobilu, które można nabyć za bezcen. Zobaczcie najnowszą sprzedaż przetargową z AMW.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową. 📢 Te fryzury odejmą kilogramów i wyszczuplają. Modne cięcia dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz najnowsze trendy [7.03.2023] Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Piękna strona sportu. Camila Giorgi to tenisowa ikona mody. Zobacz zdjęcia pięknej tenisistki! Camila Giorgi nie gra tak dobrze w tenisa jak Iga Świątek, ale to też potrafi robić na wysokim poziomie i osiąga sukcesy. Szczególnie męską część fanów białego sportu Włoszka fascynuje jednak głównie jako piękna kobieta. Reprezentantka Italii nazywana jest tenisową ikoną mody.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na marzec. Osobowe volvo, ciężarówki, motorówki i rowery wodne z demobilu idą pod młotek Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się na początku marca 2023. W atrakcyjnej cenie można nabyć z demobilu - samochody, motorówki, ciężarówki i wiele innych ciekawych ruchomości. Wojsko już ich nie potrzebuje i to wszystko jest do kupienia w bardzo atrakcyjnej cenie. Zobaczcie najnowsze przetargi od polskiego wojska.

📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy trwa! Zagłosuj na swoich kandydatów do nagród. Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Kurier Poranny" i "Gazeta Współczesna", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa pokazała nowe oblicze. Jak zmieniała się bohaterka serialu Rolnicy. Podlasie Jeden z postów Moniki Cieślik, bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie, wywołał spore poruszenie w internecie. Bohaterka pokazała się z nowym makijażem i wzbudziła falę komentarzy. Fani są zachwyceni wyglądem bohaterki serialu.

📢 Premiera spektaklu "Pani Pylińska i sekret Chopina". Tłumy na premierze Teatru Dramatycznego. Zobacz kto przybył na spektakl W sobotę (14 stycznia) odbyła się premiera spektaklu "Pani Pylińska i sekret Chopina". Widzowie zgromadzeni w Uniwersyteckim Centrum Kultury przenieśli się do świata pełnego muzyki Fryderyka Chopina. Spektakl wypełnił salę po brzegi. Zobacz kto przybył na premierę nowej sztuki.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2022 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2022 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2022 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Te osoby przepadły bez śladu. Poszukują ich rodziny i policja [22.10.2022] Te osoby z województwa podlaskiego policja uznała za zaginione. Wszystkie zniknęły bez śladu i do dziś ich los jest nieznany. Lista osób zaginionych z województwa podlaskiego i poszukiwanych przez KWP Białystok aktualna jest na dzień 22.10.2022. Może rozpoznajesz którąś z nich i znasz jej aktualne miejsce pobytu? 📢 Białystok Biega 2022. Nocna Piątka za nami. Jak rywalizowali biegacze na ulicach miasta (zdjęcia) Około 1400 biegaczy rywalizowało w sobotę w biegu Nocna Piątka na ulicach Białegostoku. W niedzielę drugi dzień zmagań Białystok Biega 2022. 📢 Dzień Matki życzenia. Najpiękniejsze, wzruszające wierszyki dla mamy. Jakie życzenia złożyć na Dzień Matki 26 maja? Śmieszne oraz poważne życzenia z okazji Dnia Matki. Skorzystaj z naszych propozycji i pokaż mamie, że o niej myślisz. Nasze wierszyki i przykładowe życzenia doskonale sprawdzą się zarówno jako ... Wierszyki na Dzień Matki 2022 – śmieszne i rozczulające. Wyjątkowe życzenia dla Twojej Mamy. Wierszyki i życzenia na Dzień Matki.

📢 Białystok. Noc muzeów 2022. Co działo się podczas 12. edycji? Zaglądamy do wybranych instytucji [ZDJĘCIA] Jedyna taka noc w roku - Noc Muzeów. To wydarzenie, które pierwszy raz do Polski zawitało w 2003 roku. Tego dnia wybrane galerie, muzea i inne ośrodki kulturalne są czynne do późnych godzin nocnych. W sobotę 14 maja 2022 roku, białostoczanie tłumnie korzystali z oferty przygotowanej przez instytucje. 📢 PKO Bieg Juniora w Białymstoku. Dzieci z roczników 2012-2016 pobiegły na dystansie 600m [ZDJĘCIA] W sobotę 14 maja o godz. 14, miłośnicy biegania w centrum Białegostoku, na wyznaczonych trasach, pokonywali trzy dystanse: 100m, 600m i 1km. Takie wyzwanie postawili przed uczestnikami, organizatorzy imprezy PKO Białystok Półmaraton 2022. Główny bieg zaplanowano w niedzielę (15.05), ale dziś nie brakowało emocji, dobrej zabawy i medali. Na trasę majowego półmaratonu stawiło się około 1000 zawodników, świadczy to o rosnącej popularności święta biegowego. Sprawdź co działo się na dystansie 600m podczas Biegu Juniora z udziałem dzieci w wieku 6-10 lat.

📢 Białystok. PKO Bieg Juniora. Pomimo pochmurnego nieba młodzi biegacze wystartowali z Rynku Kościuszki [ZDJĘCIA] Centrum Białegostoku w sobotę (14.05) o godz. 14.00 opanowali - pomimo pochmurnego nieba - młodzi biegacze. Uczestnicy ruszyli z Rynku Kościuszki w ramach PKO Bieg Juniora – pierwszego biegu w cyklu „Super Biegacz” w 2022. 📢 PKO Białystok Półmaraton 2022. Kilkuset biegaczy pobiegło w Biegu Śniadaniowym, otwierającym weekendowe bieganie w mieście [ZDJĘCIA] Weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem biegania. Kulminacyjnym punktem będzie niedzielny półmaraton ulicami miasta, ale bieganie rozpoczęło się już w sobotę. Za nami Bieg Śniadaniowy, w którym wzięło udział kilkuset biegaczy.

📢 Selfie w Białymstoku. Najpopularniejszą atrakcję jest diabelski młyn. Mieszkańcy robią zdjęcia z Białystok Eye (zdjęcia) Diabelski młyn w Białymstoku znów cieszy się popularnością. mieszkańcy robią sobie selfie z kołem widokowym i publikują na Instagramie. Zobacz kto w tym roku odwiedził już Białystok Eye.

📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników. 📢 Miss Studniówki 2019. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w Białymstoku. Prawdziwe królowe balu [ZDJĘCIA] Studniówki 2019 w Podlaskiem trwają w najlepsze. Postanowiliśmy pokazać piękne Podlasianki, które bawiły się na studniówka w regionie. Było w czym wybierać! Wszystkie zdjęcia ze studniówek w Białymstoku i woj. podlaskim znajdziesz w naszym serwisie specjalnym Studniówka 2018 Wyślij nam zdjęcia ze swojej studniówki, a opublikujemy je w naszym serwisie. Czekamy na fotki i filmiki: Poranny.pl na Facebooku oraz [email protected]

📢 Casting na Miss Podlasia 2019. Dziewczyny marzą o koronie. Zobacz, kandydatki które pojawiły się na castingu [ZDJĘCIA] Ponad 40 dziewczyn pojawiło się na castingu w redakcji "Gazety Współczesnej" przy ul. Św. Mikołaja 1. Wszystkie piękne, odważne i uśmiechnięte, niektóre bardzo stremowane. Która najpiękniejsza? Oceńcie sami. 📢 Ola Ciupa nago w CKM [ZDJĘCIA]. Słowianka pokazuje swoje wdzięki na prawie nagich fotkach Ola Ciupa prawie nago w CKM-ie. Jej zdjęcia mogą zapierać dech w piersiach. Popularna Słowianka wystąpiła w prawie nagiej sesji zdjęciowej dla CKM-u już drugi raz.

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila