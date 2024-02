Przegląd prasy 14.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 14.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 14.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 14.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w podlaskim 14.02? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w podlaskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 TOP 20 białostockich stomatologów. Tych lekarzy dentystów pacjenci cenią najbardziej Najlepszy stomatolog w Białymstoku? Oczywiście, co pacjent, to opinia. Ale nie da się ukryć, że właśnie tych opinii szukamy, gdy szykujemy się na wizytę u dentysty. Dobry dentysta to taki, który ma wiedzę, doświadczenie, umiejętności, ale i dobre nastawienie do pacjenta. Dziś przygotowaliśmy zestawienie 20 stomatologów, którzy przyjmują w Białymstoku i których najbardziej cenią pacjenci. Skąd o tym wiemy? To laureaci naszego plebiscytu Hipokrates 2023, gdzie najlepszych lekarzy danych specjalizacji wybierali właśnie pacjenci. Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Życzenia na Walentynki 2024 dla koleżanki, przyjaciółki, dziewczyny, chłopaka, przyjaciela gotowe do wysłania SMS 14.02.2024 Życzenia walentynkowe 2024. Walentynki to dzień zakochanych, dlatego w tym dniu powinniście złożyć życzenia swojej drugiej połówce. Jeśli nie macie pomysłu na walentynkowe wierszyków, możecie wykorzystać gotowe życzenia na walentynki i wysłać je zarówno przez SMS, jak i Messenger, Twitter lub Facebook. Specjalnie dla Was wybraliśmy najpiękniejsze życzenia walentynkowe dla dziewczyny, chłopaka, koleżanki, kolegi, przyjaciółki czy przyjaciela.

Prasówka 14.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze życzenia na walentynki SMS 2024. Życzenia walentynkowe dla koleżanki, przyjaciółki, dzieci, chłopaka czy dziewczyny (14.02.2024) Najlepsze życzenia na walentynki 2024 SMS. Sprawdź czego życzyć dla koleżanki, przyjaciółki, dzieci, chłopaka czy dziewczyny 14 lutego 2024 roku. Wykorzystaj przygotowane wierszyki i smsy, które wystarczy skopiować, wkleić i wysłać. Mamy życzenia walentynkowe dla dziewczyny, chłopaka, koleżanki, kolegi, żony lub męża. Obejrzyj także śmieszne obrazki i memy o Walentynkach.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [14.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Juwenalia w Białymstoku. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy i szczegóły wielkiego święta studentów Już w maju w Białymstoku odbędą się juwenalia. Organizatorzy zdradzili szczegóły zbliżającego się święta studentów. Wśród gwiazd, które pojawią się na juwenaliowej scenie, znaleźli się Kayah i zespól Golec uOrkiestra. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [14.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Studniówka 2024. Piękne maturzystki z podlaskich studniówek. To one podbijały parkiety swoim wdziękiem i stylem Studniówka 2024 w Podlaskiem to wyjątkowe wydarzenie dla każdego ucznia przygotowującego się do matury. To zarówno symboliczne zakończenie pewnego szkolnego etapu, jak i wspominana do końca życia noc pełna wrażeń. Na początku lutego podlascy maturzyści świętowali w wyjątkowy sposób sto dni do egzaminu dojrzałości. Oto jak prezentowały się uczennice podlaskich szkół średnich w wieczorowych sukniach.

📢 Najpiękniejsze pary podlaskich studniówek w lutym 2024 roku. Urok, elegancja i styl - tym podbiły studniówkowe bale W lutym 2024 roku w Podlaskiem odbyły się bale studniówkowe, na których pojawiły się pary przyciągające uwagę swoim urokiem i stylem. Studniówki nie tylko są symbolem zakończenia pewnego etapu w życiu młodych ludzi, ale również stanowią święto elegancji, stylu i świetnej zabawy.

📢 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy otworzyła nowe skrzydło. Na uroczystości był nawet minister rolnictwa Sześć pięknych, przestronnych, jasnych i świetne wyposażonych sal dydaktycznych, z czego w trzech z nich – istnieje możliwość podzielenia przestrzeni mobilną ścianą na dwa oddziały (czyli w sumie utworzenia nawet 9 oddziałów), na każdym piętrze – pełne zaplecze higieniczno-sanitarne, szerokie, przestronne jasne klatki schodowe i budynek wyposażony w windę – to, po krótce zmiany, o jakie, po rozbudowie, została ubogacona Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Nowe – wprost bajkowe miejsca do nauki zyskało 120 uczniów „zerówek” i klas pierwszych. Oficjalne otwarcie nowo wybudowanego skrzydła SP Choroszcz, nastąpiło 12 lutego 2024 roku.

📢 Pomysły na życzenia na walentynki 2024 – zabawne, romantyczne i poważne. Co napisać na walentynce? Zobacz, jak składać życzenia 14 lutego Życzenia na walentynki powinny być wyjątkowe. W dniu święta zakochanych nie powinniśmy zapominać o partnerach, przyjaciołach i innych osobach, które są bliskie naszemu sercu. Im wszystkim warto złożyć walentynkowe życzenia. Walentynki powinny być spersonalizowane i płynące z serca, bez względu na to czy składamy je osobiście, wysyłamy kartkę, SMS czy wiadomość na Messengerze. Ważny jest nie tylko tekst walentynkowych życzeń, ale również ich kształt i oprawa.

📢 Warsztaty w BCO. Lekarze uczyli się endoskopii onkologicznej W miniony weekend w Białostockim Centrum Onkologii odbyły się warsztaty endoskopii onkologicznej. Wzięli w nich udział lekarze endoskopiści z całego regionu. 📢 Jagiellonia Białystok. Dyrektor Łukasz Masłowski: Każdy w ekstraklasie bije się o swoje To był dla nas bardzo trudny mecz. Wygraliśmy, bo w kluczowych momentach byliśmy lepsi - ocenia wygrane na wyjeździe 3:1 spotkanie z Widzewem Łódź dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok Łukasz Masłowski. Po zwycięstwie Żółto-Czerwoni awansowali na pozycję lidera PKO Ekstraklasy. 📢 Annę Cieślak i Edwarda Miszczaka dzieli ponad 25 lat! Gwiazdy polskiego show-biznesu z dużą różnicą wieku Te związki nie zwracają uwagę na liczby! A już z pewnością nie są dla nich problemem liczby w dowodach osobistych. W polskim show-biznesie występuje wiele par ze znaczną różnicą wieku. Wśród nich znajdują się między innymi Anna Cieślak i Edward Miszczak, ale też Agata i Piotr Rubikowie. Sprawdź, kto jeszcze zalicza się do tego grona.

📢 Branża drzewna: Stoimy u progu bankructwa. Przedsiębiorcy żądają wycofania się ministerstwa środowiska z decyzji o zakazie wycinki w lasach Przedstawiciele podlaskiej branży drzewnej chcą wycofania się ministerstwa środowiska z decyzji o zakazie wycinki w lasach. - To dla nas cios - mówią. W poniedziałek rozmawiali o tym z władzami gminy Supraśl i radnymi Powiatu Białostockiego.

📢 Walentynki po podlasku. Najlepsze memy walentynkowe na święto zakochanych. Rozśmieszą do łez singli i tych sparowanych 14 lutego 2024 wypada święto zakochanych, czyli popularne walentynki. W tym roku obchodzimy je w środę. W związku z tym przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych memów walentynkowych. Rozbawią do łez zarówno singli, jak i zakochanych. 📢 Licytacje samochodów z urzędów skarbowych w Białymstoku. Tanio do kupienia atrakcyjne BMW, audi i mercedesy. 25 procent poniżej wartości Kolejne samochody wystawiły na licytacje urzędy skarbowe w Białymstoku. Do kupienia w dobrej cenie jest m.in. atrakcyjne BMW oraz audi i mercedesy. Zobaczcie, za ile można kupić auto od skarbówki oraz jakie trzeba spełnić wymagania, by stać się właścicielem takiego auta.

📢 Zmiana organizacji ruchu na ul. Słonimskiej w Białymstoku. Zakaz parkowania ma poprawić bezpieczeństwo. Mieszkańcy byli zaskoczeni korektą Nowe zasady parkowania na ul. Słonimskiej. Mieszkańcy uważają, że są ofiarami braku informacji o zmianie organizacji ruchu. Miasto twierdzi, że korekta została wprowadzona ze względów bezpieczeństwa i na wniosek wspólnoty jednej z bloków. Jego administrator zapewnia, że wnosiła ona jedynie o ustawienie dodatkowego lustra. 📢 Filmowy, fantastyczny zamek z nowej "Akademii Pana Kleksa" istnieje naprawdę! Zobacz imponującą budowlę w Gołuchowie Uwspółcześniona wersję dzieła Jana Brzechwy, w której wystąpiło wiele gwiazd. Na uwagę zasługują również wyjątkowe plenery, szczególne wrażenie robi Zamek w Gołuchowie, w którym zrealizowano liczne zdjęcia. Nie każdy wie, że nakręcono tu kilka scen z filmu "Akademia Pana Kleksa" z 1983! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Awantura o PKS Nova na sesji sejmiku województwa podlaskiego. Radny klubu PiS: odwołać prezesa spółki Dziwię się jaki trzeba mieć tupet by po godzinach wysłać swoich pracowników, wcisnąć im baner a samemu nie przyjść na sesję – mówił w poniedziałek 12 lutego 2024 roku Karol Pilecki na sesji nadzwyczajnej sejmiku województwa. Dyskusji, która przemieniała się w słowną awanturę, przysłuchiwali się pracownicy spółki. Jedni popierali zwolnionego dyrektora w Suwałkach. Inni prezesa spółki. 📢 Życzenia walentynkowe 2024 gotowe do wysłania - sms, wierszyki, krótkie, zabawne, romantyczne, miłosne, najlepsze 14.02.2024 Najlepsze życzenia na walentynki gotowe do wysłania 2024. Sprawdźcie czego życzyć ukochanej osobie 14 lutego 2024 roku. W tym artykule znajdziecie walentynkowe życzenia SMS, rymowane wierszyki oraz romantyczne obrazki.

📢 Taniec na studniówce III LO w Białymstoku robi furorę w sieci. Spektakularna choreografia i piosenka zaskoczyły wszystkich 10 lutego 2024 roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku przenieśli wszystkich uczestników studniówki w zupełnie nowy wymiar tańca i muzyki. Ich niesamowita choreografia, połączona z energetyczną piosenką, wzbudziły zachwyt i aplauz wśród zgromadzonych w Dworze Czarneckiego.

📢 Jedenastka 20. kolejki PKO Ekstraklasy według GOL24. Jagiellonia Białystok nowym liderem tabeli PKO Ekstraklasa wróciła w bardzo ciekawym wydaniu. Tylko w pierwszy weekend doszło do zmiany lidera, padł rekordowy wynik 6:0, a porażkę zaliczył aktualny mistrz. Oto jak prezentuje się najlepsza jedenastka 20. kolejki. W naszej jedenastce wyróżnionych znajdziecie: dziesięciu seniorów i młodzieżowca

sześciu Polaków, Fina, Portugalczyka, Rumuna, Serba i Słowaka

trzech piłkarzy Cracovii, dwóch Górnika Zabrze, po jednym Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Stali Mielec oraz Warty Poznań. 📢 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku: I Runda STAG SMB oraz RSMOB 2024 Sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Białegostoku rozpoczął się w mroźny sobotni (10.02.2024) poranek. Na starcie zameldowały się 42 załogi. Pierwsza runda STAG SMB oraz RSMOB 2024 odbyła się w dwóch różnych lokalizacjach.

📢 Oceniamy Jagiellonię za mecz z Widzewem. Wskoczyli na fotel lidera pod batutą Portugalczyka Wszyscy zawodnicy Jagiellonii Białystok zasłużyli na pochwały za wygraną w Łodzi z Widzewem 3:1 w meczu 20. kolejki PKO Ekstraklasy, po którym drużyna trenera Adriana Siemieńca awansowała na pozycję lidera. Wśród triumfatorów kilku piłkarzy zasłużyło na szczególne słowa pochwały. W tym gronie jest z pewnością Rui Nene.

📢 Minister finansów zmienia wakacje kredytowe 2024! Nowy projekt ma trafić do rządu. Jak obliczyć swój dochód? Rząd nie zdąży zakończyć procedowania projektu nowych wakacji kredytowych 2024, dlatego minister finansów Andrzej Domański proponuje przesunięcia jednego miesiąca wakacji kredytowych z I na II kwartał 2024. Tym samym kredytobiorcy mogliby zawiesić spłatę rat kredytu na dwa miesiące w okresie od kwietnia do czerwca.

📢 Ruszyła kwalifikacja wojskowa mieszkańców powiatu białostockiego. Potrwa do 28 marca Około 700 mężczyzn i ponad 100 kobiet. Tylu mieszkańców pow. białostockiego ma się w tym roku stawić do kwalifikacji wojskowej. W poniedziałek (12.02) pierwsi wezwani stanęli przed komisją. To osoby z rocznika 2005. Chodzi o określenie zdolności do służby wojskowej. - Ale to nie pobór - uspokaja wojsko. 📢 Białostocki laureat konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" to Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku został laureatem XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To jedyny tegoroczny wyróżniony z naszego miasta oraz pierwszy w historii reprezentant białostockiej szkoły ponadpodstawowej. 📢 Perły, korale, a może diamenty? Seniorko sprawdź, jaka biżuteria postarza i natychmiast oddaj ją swojej wnuczce. Lista zakazanych błyskotek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 9 pięknych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy. Znajdziesz tam zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli macie już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zachęcamy was do zaczerpnięcia inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających?

📢 Tak mieszka Krzysztof Hołowczyc. Zobacz, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024. Zaglądamy do domu Krzysztofa Hołowczyca – galeria zdjęć Krzysztof Hołowczyc mieszka w malowniczej okolicy. Luksusowa posiadłość utytułowanego polskiego rajdowca jest naprawdę imponującą. Zajrzyj do domu Krzysztofa Hołowczyca. Zobacz w galerii zdjęć, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024.

📢 Sporty walki. Paweł Kiryluk z medalem mistrzostw Europy w karate Życiowy sukces odniósł Paweł Kiryluk z Białostockiego Klubu Karate, zdobywając brązowy medal mistrzostw Europy juniorów WKF w wadze +76 kg. W gruzińskim Tbilisi utalentowany zawodnik wygrał cztery walki, przegrywając jedynie z późniejszym wicemistrzem Starego Kontynentu - Artjomem Aleksiejenko z Ukrainy. 📢 Wierszyki na Walentynki 2024. Obrazki, gify i memy zastępują kartki na walentynki 2024. Złóż życzenia 14 lutego 2024 Wierszyki na Walentynki wysyłają duzi i mali – 14 lutego 2024 mamy bowiem doskonałą okazję na to, by przypomnieć lub dać znać innym, co dla nas znaczą. Kiedyś życzenia na Walentynki podrzucaliśmy ukradkiem do plecaków lub skrzynek pocztowych, a wielką popularnością cieszyły się laurki i kartki. Na Walentynki często przygotowywaliśmy je samodzielnie, co było samo w sobie urocze. Teraz życzenia wysyłamy częściej przez internet, dlatego wzbogacamy wierszyki na Walentynki o gify, obrazki lub memy. Nie masz pomysłu na życzenia walentynkowe? Zobacz nasze propozycje! Znajdziesz tu zarówno śmieszne wierszyki, jak i obrazki i gify. Wybierz najlepsze i wyślij piękne życzenia dla swojej Walentynki. Wierszyki wciąż są w modzie!

📢 Pierwszy polski kamper. Wyjątkowa zabudowa Forda T powstała w Warszawie prawie 100 lat temu Jerzy Jeliński wraz z trójką towarzyszy-harcerzy w 1926 roku wyruszył Fordem T w podróż dookoła świata. Samochód posiadał wiele udoskonaleń i wyjątkowe nadwozie zbudowane w Warszawie.

📢 Licytacje komornicze. Domy i mieszkania w Podlaskiem do kupienia od komornika. Można kupić dom wczasowy w Wigierskim Parku Narodowym Pojawiły się obwieszczenia o nowych licytacjach komorniczych w województwie podlaskim. Pod lupę wzięliśmy domy i mieszkania, które idą pod młotek w najbliższym czasie. Zobacz, jakie nieruchomości przejął komornik od dłużników i co jest do kupienia za ułamek wartości. Można tanio kupić domy i mieszkania od Suwałk, po Łomżę, Zambrów i Sokółkę. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia za grosze pianina i organy elektroniczne W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są także instrumenty muzyczne. Koneserzy takiego sprzętu w konkurencyjnych cenach mogą kupić między innymi pianina. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z AMW

📢 Echa meczu Widzew - Jagiellonia (1:3). W obozie Żółto-Czerwonych jest radość, ale i świadomość tego, że to początek drogi. Jedziemy dalej! Lepszego początku drugiej części sezonu dla Jagiellonii Białystok być nie mogło. Żółto-Czerwoni nie tylko pewnie pokonali na wyjeździe Widzew Łódź 3:1, ale i zostali nowym liderem PKO Ekstraklasy. Stało się tak po domowej porażce Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin 0:1. Walka o czołowe lokaty od inauguracyjnej kolejki nabrała rumieńców. 📢 Miejsca w Białymstoku, o których nie miałeś pojęcia że są... Bo ich nie ma! Zobacz najlepsze fotomontaże stolicy Podlasia Miejsca w Białymstoku, których nie ma to odważna wizja autora profilu "Miejsca w Białym, których nie ma" na Instagramie. Pomysłodawca publikuje na nim ciekawe fotomontaże naszego miasta. Plaża niedaleko kościoła farnego? Skocznia narciarska nieopodal ratusza? To wszystko jest możliwe w wyobraźni autora!

📢 Pożar hali produkcyjnej w Sokółce. Siedem zastępów straży pożarnej walczyło w nocy z ogniem Do pożaru hali produkcyjnej w Sokółce przy ul. Dolnej doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Siedem zastępów straży pożarnej przez blisko dwie godziny walczyło z ogniem. 📢 Droga S61. Budowa trasy ekspresowej zimą. Odcinek Kolno-Łomża Zachód. Tak powstaje obwodnica miasta. To fragment szlaku Via Baltica Do 15 marca na budowach, zgodnie z umowami, obowiązuje tzw. przerwa zimowa. Oczywiście, wykonawcy mogą realizować prace, na które pozwala im pogoda, ale takiego obowiązku nie mają. Cały czas trwają roboty przy moście przez Narew. To fragment obwodnicy Łomży na odcinku S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. 📢 Walentynki w Białymstoku. Sprawdź, gdzie możesz zabrać swoją drugą połówkę Walentynki tuż, tuż, a Ty nadal nie wiesz gdzie je spędzić? Nic nie szkodzi! Dla wszystkich, którzy wciąż nie zaplanowali, gdzie zabiorą swoją drugą połówkę w dzień zakochanych, zebraliśmy oferty, przygotowane przez białostockie lokale i instytucje kultury z okazji Dnia Świętego Walentego

📢 Zapusty w Skansenie. Było ciekawie, z mnóstwem zajęć, warsztatów, ale też z dużą dawką muzyki. Zobaczcie jak bawili się uczestnicy imprezy Niedzielne przedpołudnie obfitowało w atrakcje. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyła się impreza prezentująca jak to dawniej na wsi bywało. I to w czasie karnawału. Można było wziąć udział w warsztatach, dobrze zjeść i pobawić się przy muzyce. Nie brakowało też innych atrakcji, a wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych. 📢 Morsowanie w Wasilkowie. Nie brakowało atrakcji, a i humory dopisywały. Zobaczcie jak morsy przywitały kolejną, piękną niedzielę Podlaskie morsy tradycyjnie już spotkały się w niedzielę w Wasilkowie. Były ciepłe czapki, rękawiczki, a do tego... stroje kąpielowe i gorący doping. Śmiałków do zanurzenia się w zimnej wodzie nie brakowało. Bo mimo pogody, którą większość woli podziwiać przez okno, morsy mają gorące serca i żadne warunki im niestraszne.

📢 Zenon Martyniuk i inne podlaskie gwiazdy zagrały koncert charytatywny dla Tomusia Tołoczko Zenon Martyniuk, Bracia Lewkowscy, Impuls, Diadem – to tylko niektórzy z artystów, którzy wzięli udział w tym charytatywnym wydarzeniu. Wyjątkowy koncert, połączony z licytacjami, odbył się w piątkowy wieczór w Dobrzyniewie Dużym. Wśród hojnych darczyńców znalazł się także dyrektor Gabinetu Marszałka UMWP, Robert Jabłoński. Zebrane środki finansowe podczas koncertu zostaną przeznaczone na leczenie małego mieszkańca Dobrzyniewa Dużego, Tomusia Tłoczko. 📢 Niedzielny poranek na giełdzie na Andersa. Frekwencja dopisała, nastroje też. Zobacz, co można było znaleźć W niedzielny poranek wielu białostoczan wybrało się na giełdę na Andersa. Oprócz warzyw i owoców można było kupić również różne starocie, zabawki, obrazy, ale i kiszonki - tradycyjne i nie tylko. Zobaczcie w naszej galerii co można było znaleźć na stoiskach.

📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Nowe przetargi AMW w lutym 2024. Można kupić terenówki, ciężarówki, busy Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowe przetargi na zakup wojskowych pojazdów, otwierając drzwi do szerokiego wyboru samochodów osobowych, terenowych, dostawczych i ciężarowych dla zainteresowanych nabywców. To doskonała okazja dla miłośników militarnej technologii oraz przedsiębiorców poszukujących solidnych i wytrzymałych pojazdów do różnorodnych zastosowań. 📢 Rolnik szuka żony. Tu mieszkają Adrianna Tyszka i Michał Tyszka. Ich gospodarstwo w Podlaskiem ma 130 hektarów Michał i Adrianna Tyszkowie to uczestnicy dziewiątej edycji popularnego programu telewizji TVP "Rolnik szuka żony". Po ślubie zamieszkali na podlaskiej wsi i razem z rodzicami Michała prowadzą ponad stuhektarowe gospodarstwo, którego podstawową rolą jest produkcja mleka. Zobaczcie jak wygląda ich miejsce na ziemi.

📢 Po raz 10. szturmowali Tykocin. Zobacz zdjęcia z jedynej zimowej inscenizacji historyczno-batalistycznej w Polsce Siły hetmana Sapiehy znów odbiły zamek z rąk Radziwiłłów i Szwedów. Ten widowiskowy szturm ściągnął do Tykocina setki widzów. I trudno się dziwić. Bitwa o Tykocin to jedyna zimowa inscenizacja historyczna w naszym kraju. 📢 Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Zobacz zdjęcia ze spotkania w Majątku Howieny Były wykłady, konkursy, pogadanki i dobra zabawa. W Pomigaczach, w Majątku Howieny, w sobotę (10.02) odbyła się druga część Samorządowego Forum Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowanego przez UMWP. 📢 Ślubowali wierność Polsce. 109 żołnierzy złożyło przysięgę w Białymstoku Przysięgli „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić”. Słowa żołnierskiej roty w sobotni poranek na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku wygłosiło 109 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

📢 Studniówka szkół Infotech. Uczniowie liceum i technikum programistycznego bawili się na maturalnym balu W piątkowy wieczór (9 lutego) uczniowie z Technikum Infotech świętowali studniówkę. Ich wielki bal odbył się w Lipcowym Ogrodzie. 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wzrostów od marca. Ministerstwo podało aktualne dane Waloryzacja emerytur i rent wejdzie w życie od 1 marca 2024. Wiemy już o ile na pewno wzrosną świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało prognozowany wskaźnik. Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur, biorąc pod uwagę te dane. 📢 Pożegnanie komendanta miejskiego policji w Białymstoku W czwartek (8 lutego) odbyło się uroczyste pożegnanie ze sztandarem jednostki inspektora Macieja Daniela Wesołowskiego, który przez blisko pięć lat kierował białostocką komendą. W uroczystości wziął udział pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy białostockiej komendy.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż sprzęt warsztatowy i ogrodowy. Duży wybór kosiarek, wiertarek, czy agregatów Sprzęt warsztatowy i ogrodowy stanowi dużą część w ofercie przetargowej Agencji Mienia Wojskowego. W tym artykule przedstawiamy ceny oraz zdjęcia sprzęt, który można kupić od wojska. 📢 Nowi inżynierowie i nowe inżynierki Politechniki Białostockiej. Studenci bronili prac dyplomowych. Zobacz kto został absolwentem "Polibudy" Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski. W ostatnich dniach studentki i studenci popularnej "Polibudy" bronili prac inżynierskich. Zobaczcie kto oficjalnie został absolwentem białostockiej placówki. 📢 Najlepszy dermatolog w Białymstoku. Zobacz, których lekarzy pacjenci cenią najbardziej Skóra, włosy, paznokcie - ich stan wpływa na nasz wygląd zewnętrzny, a tym samym na samopoczucie. Skóra, włosy i paznokcie nie będą jednak ładnie wyglądały, gdy nie będą zdrowe. Osoby, które mają z nimi kłopoty, powinny wybrać się do dermatologa. Lekarz oceni ich stan, zaaplikuje odpowiednie leczenie oraz doradzi zabiegi. Na wizytę do poradni dermatologicznej powinny zgłosić się również osoby, które zaobserwowały u siebie zmiany skórne, przebarwienia lub znamiona.

📢 Walentynki 2024 w Warszawie. 10 najbardziej romantycznych miejsc i atrakcji stolicy na Dzień Zakochanych Walentynki 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Jakie atrakcje na święto zakochanych przygotowała Warszawa? Gdzie w stolicy można wybrać się na walentynkowy rejs wśród gwiazd, gdzie zaszaleć na łyżwach, którą trasę spacerową wybrać, w jakich wydarzeniach warto wziąć udział? Sprawdźcie, jak najlepiej obchodzić walentynki 2024 w Warszawie. Mamy dla was aż 10 pomysłów na atrakcje do odwiedzenia z drugą połówką i aktualny kalendarz stołęcznych imprez walentynkowych. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg. Do kupienia samochody i sprzęt medyczny, sportowy, ogrodowy za nieduże pieniądze Po kilkutygodniowej przerwie, krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ponownie otwiera swoje podwoje dla przetargu na sprzedaż wycofanego z wojska sprzętu i pojazdów. Na nabywców czeka łącznie 76 pozycji, z których ponad 20 to złom i odpady. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się samochody, takie jak honkery 2000 i Škoda Octavia II, sprzęt i akcesoria medyczne oraz pakiety drewna. 📢 Studniówka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uroczysty polonez i świetna zabawa w Dworku Czarneckiego Swoją studniówkę mają już za sobą uczniowie kolejnego białostockiego ogólniaka. Tym razem poloneza zatańczyli tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Ich pierwszy poważny bal odbył się w piątek 2 lutego 2024 w Dworku Czarneckiego.

📢 Tak uczniowie VI LO w Białymstoku bawili się na swojej studniówce w Dworku Czarneckiego. Było po królewsku W sobotni wieczór (3.02) uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku świętowali studniówkę. Bal odbył się w Dworku Czarneckiego. Tradycyjnie rozpoczął się od wspólnego odtańczenia poloneza. Potem był elegancki walc. Tradycyjnie pojawili się też król Zygmunt August z żoną Barbarą Radziwiłłówną. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Duży wybór przyczep transportowych i Ursus W wielu oddziałach Agencji Mienia Wojskowego w ogłoszonych przetargach można kupić sprzęt rolniczy. W ofercie są między innymi poszukiwane przez rolników przyczepy transportowe, a także ciągnik Ursus. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego 📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się aut. Ciekawe egzemplarze, atrakcyjne ceny Po dłuższej przerwie Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wiele przetargów. Jak zwykle do kupienia jest wiele pojazdów w różnych segmentach. W ofercie AMW jest wiele popularnych i poszukiwanych przez koneserów aut typowo wojskowych, ale są także osobówki i busy, które powinny zainteresować każdego kierowcę.

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze dziewczyny ze studniówek w Podlaskiem. Gwiazdy parkietu z końca stycznia 2024 Najpiękniejsze maturzystki na studniówkach. Studniówki to niezwykłe wydarzenie w życiu młodzieży, przesycone magią, urokiem i elegancją. W drugiej połowie stycznia 2024 roku uczniowie szkół średnich w Podlaskiem świętowali sto dni do matury. Jednak to nie tylko taniec, muzyka i radość były głównymi atrakcjami wieczoru. Niezaprzeczalnym elementem było również wyrafinowanie i wdzięk najpiękniejszych dziewczyn, które zachwyciły wszystkich obecnych swoim wyjątkowym stylem. 📢 Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" pół roku po ślubie z Michałem. Metamorfoza uczestniczki programu! Adrianna i Michał, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony", niedawno uczestniczyli w wydarzeniu związanym z programem. Ada opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z tego eventu, które spotkało się z entuzjastycznym odzewem ze strony jej fanów. Internauci zaczęli również spekulować, czy młodzi małżonkowie przypadkiem nie spodziewają się potomstwa.

📢 Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Wojskowe terenówki, ciężarówki i quady na przetargu z AMW. Zobacz najnowsze przetargi Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na wojskowe mienie niekoncesjonowane. To pierwsza okazja w 2024 roku, by okazyjnie kupić od polskiej armii różne ciekawe ruchomości. Do nabycia w najbliższym rzucie na licytacjach są m.in. samochody - busy, mikrobusy, terenówki oraz ciężarowe. Można też tanio nabyć choćby koparkę oraz quada. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza bal maturalny mają już za sobą. Zobacz zdjęcia Uroczysty polonez, przepiękne i eleganckie stroje, mnóstwo wspomnień oraz dobra zabawa do białego rana. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku swój bal maturalny mają już za sobą. Zobaczcie jak na swoim wielkim balu bawili się tegoroczni maturzyści.

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze pary ze studniówek w województwie podlaskim pierwszej połowy stycznia Styczeń to miesiąc, w którym młodzież z województwa podlaskiego uroczyście świętuje zakończenie etapu szkolnego na magicznych studniówkach. To szczególny moment, który nie tylko symbolizuje koniec trudów szkolnych lat, lecz także niesie ze sobą atmosferę piękna, elegancji i radości. Przechadzamy się pośród najbardziej zachwycających par, które błyszczały na parkietach podczas studniówek w pierwszej połowie stycznia w województwie podlaskim. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Można kupić także elektronikę i sprzęt sportowy W sprzedaży bezprzetargowej w Agencji Mienia Wojskowego można kupić różny sprzęt i ubrania w atrakcyjnych cenach. Wśród bardzo wielu ofert można znaleźć bardzo ciekawe egzemplarze, których nie znajdziemy w żadnym sklepie. Przedstawiamy zdjęcia oraz ceny sprzętu i ubrań oferowanego przez Agencję Mienia Wojskowego.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje instrumenty muzyczne. Za niewielkie pieniądze można kupić pianino, saksofon, a nawet stół bilardowy Pojazdy, sprzęt warsztatowy, ogrodowy a także rolniczy - takie przetargi w Agencji Mienia Wojskowego codzienność. Nowością są przetargi na sprzęt, który wcale nie kojarzy się z wojskiem. Od armii można nabyć też sprzęt muzyczny, czy sportowy. W naszym artykule znajdziesz zdjęcia oraz ceny. 📢 Białystok 25 lat temu. Tak zmieniła się stolica Podlasia. Poznajecie te miejsca i tych ludzi? (zdjęcia) Zaglądamy do naszego archiwum i prezentujemy wam prawdziwe perełki. Kto rozpozna wszystkie miejsca uwiecznione na zdjęciach?

