Przegląd prasy 13.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są skutki picia zielonej herbaty. To się dzieje z organizmem, gdy codziennie pijesz zieloną herbatę”?

Prasówka 13.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są skutki picia zielonej herbaty. To się dzieje z organizmem, gdy codziennie pijesz zieloną herbatę Zielona herbata od wieków słynie ze swoich niesamowitych korzyści zdrowotnych. Wiele osób rezygnuje z kawy i czarnej herbaty na rzecz zielonej herbaty. Czy zielona herbata jest tak zdrowa, jak się o niej mówi? Jakie są jej zalety i wady? Zobacz, jakie właściwości ma zielona herbata i jak działa na nasz organizm, gdy ją pijemy codziennie.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Prezydent Białegostoku i marszałek województwa rozmawiali o lotnisku na Krywlanach. Nie brakowało emocji. I kolejnych deklaracji Powołanie zespołu lotniskowego przy Podlaskim Forum Gospodarczym, przygotowanie przez prezydenta kosztorysu inwestycji na Krywlanach, deklaracja marszałka o wsparciu przy pozyskaniu funduszy na rzecz lotniska. To efekty debaty lotniskowej między Tadeuszem Truskolaskim i Arturem Kosickim. Samorządowcy spotkali się na neutralnym gruncie w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej.

Prasówka 13.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty?

📢 Przemyt i produkcja narkotyków na gigantyczną skalę. 22 osoby oskarżone staną przed suwalskim sądem Chodzi o członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która miała trudnić się produkcją i przemytem narkotyków do Polski i innych krajów UE - łącznie ponad 13 ton. Postępowanie CBPŚ nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, która właśnie skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie. Obejmuje 22 osoby. Grozi im kara do 15 lat więzienia. 📢 Wakacje 2023 MEMY. Janusze plaży, parawaning oraz najlepsze sposoby na upały. Zobacz nowe memy o wakacjach nad morzem 2023 Janusze plaży błyszczą w te wakacje nie tylko propagując nad morzem parawaning, ale i prezentując najgłupsze sposoby na upały. Oglądasz na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 Samotne matki show-biznesu. Polskie gwiazdy, które rozstały się z ojcami swoich dzieci Wśród rodzin wychowujących dzieci wiele z nich to samotni rodzice, w głównej mierze matki. Z samotnym macierzyństwem mierzą się również gwiazdy show-biznesu, w tym znane aktorki, dziennikarki oraz piosenkarki. Jednym z najpopularniejszych przykładów jest Martyna Wojciechowska. Zobacz, kto jeszcze stanął przed takim wyzwaniem.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Ryby z Biedronki i jaja z Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 12.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 17 cudów natury w Polsce. Te miejsca zachwycają i zdumiewają. Skąd się wzięły kolorowe jeziora, gdzie krzyżują się rzeki? Zielone jezioro, drzewo dwa razy starsze od słynnego Bartka, rodzimy wulkan, zaskakujący skarb, przypadkiem odkryty pod ziemią, a nawet geograficzny środek Europy – to tylko niektóre niesamowite cuda natury, na jakie można się natknąć, zwiedzając Polskę. Zebraliśmy dla Was 17 najbardziej niezwykłych, nietypowych i rekordowych naturalnych zakątków Polski. To prawdziwe cuda natury, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

📢 Tak mieszka Monika Mrozowska. Zobacz, jak się urządziła na Mazurach. Zajrzyj do jej klimatycznego domu w malowniczej okolicy Monika Mrozowska uwielbia spędzać wolne chwile w klimatycznym domu za miastem. Wyjątkowe siedlisko celebrytki zlokalizowane jest w samym sercu Mazur. Wakacyjny dom otoczony malowniczym pejzażem jest idealnym miejscem na odpoczynek z dziećmi, gdy tylko czas na to pozwala. Koniecznie zajrzyj do mazurskiej posiadłości Moniki Mrozowskiej, gdzie aktorka może się zaszyć i zapomnieć o codzienności. 📢 Barszcz Sosnowskiego zarasta Polskę. Toksyczny, inwazyjny chwast może zabić, nawet jeśli nie dotkniesz. Oparzenia to dopiero początek Barszcz Sosnowskiego jest śmiertelnie niebezpieczny, i to nawet bez kontaktu ze skórą! Ta największa w Europie roślina zielna jest toksycznym, inwazyjny chwastem, który rozplenił się w całym kraju. Wywołuje nie tylko opóźnione objawy, jak poparzenie skóry i zatrucie, ale może stać się przyczyną martwicy tkanek i raka, a także zgonu. Największe zagrożenie stwarza latem. Wyjaśniamy, dlaczego tak jest, jak wygląda barszcz Sosnowskiego i gdzie rośnie. Sprawdź, jak rozpoznać objawy poparzenia i jakie stosuje się leczenie.

📢 Lipodemia. Białostocka chirurg pomaga kobietom z całego świata Tysiące operacji liposukcji u kobiet cierpiących na lipodemię, z których wiele to poprawki po innych lekarzach - do dr Magdaleny Nowickiej z białostockiej kliniki Noviline po pomoc zwracają się kobiety z całego świata. Opracowała ona własną metodę skutecznego usuwania tkanki tłuszczowej.

📢 Dzień ze Służbami Mundurowymi. Przedstawiciele policji, wojska oraz straży granicznej i miejskiej spotkali się z białostoczanami Przedstawiciele policji, straży miejskiej i straży granicznej pojawili się w niedzielę w Parku Militarnym. Białostoczanie mieli okazję poznać lepiej służby mundurowe. 📢 Namiot, gitara i las. Zobacz archiwalne zdjęcia z wakacji w czasach PRL. Odpoczynek pełen uroku w epoce niedostatku Wakacje to magiczny okres, który dla wielu osób jest synonimem wytchnienia, przygody i radości. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), okres letnich wakacji był wyjątkowym czasem, który w dużej mierze odzwierciedlał specyfikę i charakter tamtej epoki. Pamiętny namiot, gitara i las. Podróżując przez czas, zapraszam cię do odkrycia fascynującego świata wakacji i archiwalnych zdjęć z czasów PRL.

📢 Podlaski Odział Straży Granicznej, CBŚP oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozbili grupę przestępczą przemycającą migrantów Podlaski Oddział Straży Granicznej razem z warszawskimi policjantami CBŚP oraz Prokuraturą Okręgową w Warszawie rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się przemytem migrantów zza wschodniej granicy Polski do granicy z Niemcami. Śledczy zatrzymali 10 obywateli Polski, z których 2 mogło kierować tą grupą przestępczą. Przemycana osoba musiała płacić przemytnikom około 5 tysięcy euro. 📢 Cyklop trafił do ośrodka w Czerwonym Borze - to ustalenia Dziennika Zachodniego. Czy to koniec koszmaru mieszkańców Tarnowskich Gór To koniec koszmaru mieszkańców Tarnowskich Gór i Śląska. Według ustaleń Dziennika Zachodniego Marcin J. z Siemianowic Śląskich, który zgwałcił siedmioro dzieci, zwany "Cyklopem" trafił do ośrodka postpenitencjarnego w Czerwonym Borze. To nieoficjalne ustalenia, do których dotarli reporterzy Dziennika Zachodniego. Kilka dni temu na łamach DZ opisywaliśmy koszmar rodziców z Tarnowskich Gór, w których "Cyklop" ustawił przyczepę niedaleko placu zabaw. - Kiedy zamieszkał na naszym osiedlu w przyczepie koło placu zabaw, byłam przerażona - mówiła naszej reporterce Bożena z Osady Jana w Tarnowskich Górach.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 12.07.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Egzotyczna budowla w środku Białegostoku. Nowy Meczet wrósł w krajobraz blokowiska. Sprawdź jak wygląda wewnątrz, zewnątrz i z lotu ptaka Przebudowa Domu Modlitw muzułmanów trwała około roku. Nowy meczet na dobre wrósł w krajobraz osiedla Piasta w Białymstoku i trzeba przyznać, że budynek - wg projektu Beaty Grzegorczyk-Andrejczuk - robi wrażenie. Egzotyczna architektura bryły świątyni idealnie dopełnia obrazu wielokulturowego miasta i województwa i ma wszelkie predyspozycje by stać się interesującym punktem na ich turystycznej mapie. 📢 Nieprawidłowy przewóz maszyny budowlanej na drogach Białegostoku. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy podlaskiej ITD Ciężarówka przewożąca spychacz gąsienicowy była za szeroka i za długa. Przedsiębiorca nie miał zezwolenia uprawniającego do przejazdu ponadgabarytowego zestawu. Nienormatywny zespół pojazdów poruszał się po drogach także bez wymaganego pilotażu. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

📢 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. Podlascy działacze Konfederacji upamiętnili ofiary ludobójstwa We wtorek 11 lipca podlascy działacze Konfederacji w ramach akcji Kwiaty Wołynia upamiętnili ofiary ludobójstwa. Dodatkowo podczas konferencji prasowej domagali się m.in. ekshumacji zamordowanych Polaków oraz zaprzestania gloryfikowania przez Ukraińców nacjonalistycznych zbrodniarzy. 📢 Postępy prac na budowie bloku komunalnego na osiedlu Bema w Białymstoku. Powstanie tu 186 mieszkań Budynek jest już w stanie surowym zamkniętym. Cała warta 57 mln zł inwestycja ma być oddana do użytku w połowie przyszłego roku. Lokatorzy dostaną mieszkanie "pod klucz". Wnioski można składać do końca roku. Aktualnie na liście oczekujących na lokal komunalny w Białymstoku jest ponad 150 osób.

📢 Radni PiS chcą, by prezydent poprawił unieważnioną przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwałę o ekorowerach Już teraz prezydent ze swoimi urzędnikami powinien ponownie przygotować nowy projekt uchwały "Ekorower alternatywa dla samochodu". Tak, by białostoczanie jak najszybciej mogli skorzystać z dofinansowania do zakupu roweru elektrycznego. W pierwotnej wersji została unieważniona w trybie kontroli nadzorczej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.

📢 Rozmowy prezydenta i marszałka o lotnisku. Ani na pasie, ani w urzędach. Misji dobrych usług podjęli się przedsiębiorcy Nie na pasie startowym, ani w urzędzie marszałkowskim, ale w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej przy ulicy Antoniukowskiej ma dojść do rozmów pomiędzy prezydentem Białegostoku i marszałkiem województwa podlaskiego na temat przyszłości lotniska na Krywlanach. Roli mediatora podjął się przewodniczącego Podlaskiego Forum Gospodarczego. 📢 Kajanka. Groźny wypadek na DW 693, zderzenie osobówki z motocyklem. Są poszkodowani, droga zablokowana Dzisiaj przed godziną 18 doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego w regionie, a dokładnie w Kajance, niedaleko Siemiatycz. Na drodze wojewódzkiej nr 693 zderzyło się auto osobowe z motocyklem. Są osoby poszkodowane, droga jest zablokowana. 📢 Jadąc na wakacje, warto pamiętać o zasadach związanych z urlopem wypoczynkowym. Sprawdź zanim wyjedziesz Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, gwarantowane przez przepisy Kodeksu pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, a w przypadku niepełnego etatu jest obliczany proporcjonalnie. Wniosek o urlop składany jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Jednak warto pamiętać, że samo złożenie wniosku nie oznacza, że pracownik urlop dostanie, ponieważ pracodawca musi wyrazić zgodę na jego udzielenie. Sprawdź co jeszcze musisz wiedzieć zanim udasz się na upragniony urlop.

📢 Rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku dobiegła końca. Zobacz, które kierunki cieszyły się największą popularnością Zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku. W Internetowej Rejestracji Kandydatów jest w sumie 4901 zgłoszeń. 📢 Jagiellonia Białystok. W sobotę prezentacja zespołu i mecz ze Słowakami. W niedzielę sparing z Olimpią Zambrów. Milowymi krokami zbliża się inauguracja nowego sezonu PKO Ekstraklasy. W ostatnim sparingach Jagiellonia Białystok zmierzy się u siebie ze słowackim Zemplinem Michalovce (sobota - 15 lipca) i dzień później z trzecioligową Olimpią Zambrów. Przed spotkaniem ze Słowakami na stadionie miejskim kibice zobaczą prezentacją kadry Żółto-Czerwonych.

📢 Piłka nożna. Polska wypadła przeciętnie na mistrzostwach Europy U-19, ale Miłosz Matysik może być z siebie zadowolony Reprezentacja Polski nie wyszła z grupy podczas finałów mistrzostw Europy do lat 19. Polacy przegrali 0:2 z Portugalią, pokonali 2:0 Maltę i zremisowali 1:1 z Włochami. Biało-Czerwonych barw bronili podczas turnieju dwaj zawodnicy Jagiellonii Białystok - Miłosz Matysik i Jakub Lewicki. O ile drużyna trener Marcina Brosza jako całość wypadła blado, to dobre wrażenie po sobie pozostawił Matysik.

📢 80. rocznica mordu na polskiej ludności zamieszkującej Białostocczyznę. Mieszkańcy upamiętnili ofiary zbrodni W poniedziałek 10 lipca odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą zbrodni w lesie Bacieczkowskim. Wieczorem przy pomniku białostockiego rzeźbiarza Jerzego Grygorczyka zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, rodziny ofiar, a także mieszkańcy Białegostoku. 📢 Kongres Świadków Jehowy w Białymstoku. Na Stadionie Miejskim ochrzczono nowych wyznawców Przez cały weekend w Białymstoku odbywał się kongres Świadków Jehowy. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był chrzest. 📢 Miss Polski 2023. Wśród finalistek dwie Podlasianki. To Weronika Sienkiewicz i Oliwia Łapińska. Zobacz zdjęcia kandydatek! Oliwia Łapińska i Weronika Sienkiewicz to dwie dziewczyny z Białegostoku, które reprezentują województwo podlaskie w konkursie Miss Polski 2023. Finałowa gala odbędzie się w Nowym Sączu w niedzielę 16 lipca o godz. 20. Zobaczcie jak podlaskie piękności wypadają na tle konkurentek z innych regionów naszego kraju.

📢 Zmiany kadrowe w Jagiellonii. Jest nowy dyrektor akademii, a rezerwy mają nowego trenera Czeka mnie trudne zadanie i wiem, że wchodzę w zupełne nowe buty. Nie boję się jednak tego wyzwania, bo gdyby tak było, to bym się go nie podjął - mówi Przemysław Papiernik, nowy dyrektor do spraw szkolenia Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok. Nową twarzą w obozie Żółto-Czerwonych jest też Adrian Żurański, który poprowadzi trzecioligowe rezerwy klubu ze stolicy Podlasia.

📢 15 atrakcji turystycznych Polski, które są unikatowe na skalę Europy i świata. Te miejsca mogą zaskoczyć! Często z zachwytem podziwiamy zagraniczne lokalizacje, które mogą poszczycić się mianem „najstarszych, najdłuższych, najlepszych”. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w Polsce mamy ogrom takich miejsc. Zobaczcie polskie „naj”, czyli 15 atrakcji turystycznych Polski, które są unikalne na skalę europejską i światową.

📢 Oskar dla Polaków. Mieszkanie w Warszawie wygrało w prestiżowym konkursie European Property Awards. Musisz zobaczyć to wyjątkowe wnętrze Wnętrzarski Oskar w rękach Polaków! Wyjątkowy warszawski apartament zwyciężył w prestiżowym konkursie. Projekt otrzymał tytuł Award Winner w kategorii Residential Interior Apartment konkursu European Property Awards. Pracownia Artewizjon Anny Błaszczyk została doceniona za granicą. Koniecznie zobacz ten wyjątkowy dwupoziomowy apartament w sercu klimatycznej Saskiej Kępy, który skradł serca jurorów prestiżowego konkursu. 📢 Niemowlę zatrzaśnięte w rozgrzanym samochodzie. Interweniowała policja, straż miejska i pogotowie Na wezwanie do uwięzionego w aucie niemowlęcia przybyła policja, straż miejska i pogotowie. Funkcjonariusze wybili szybę i uwolnili dziecko z rozgrzanego samochodu. 📢 Nawet 30-metrowy blok może powstać na działkach w pobliżu budynku ZUS w Białymstoku. Posesje sprzedało miasto. Mieszkańcy chcieli park Prezydent Białegostoku rozpoczął postępowanie środowiskowe odnośnie inwestycji przy ul. Krótkiej, Młynowej i Wyszyńskiego. Wniosek złożył deweloper. Zgodnie z planem miejscowym będzie mógł tu wybudować blok wielorodzinny. Na gruntach, które w zeszłym roku sprzedało miasto za ponad 20 mln zł. Wiosną 2022 roku zmiany przeznaczenia terenu domagali się mieszkańcy, którzy widzieliby w tym miejscu park.

📢 Najlepiej oceniane hotele w Białymstoku. Sprawdź miejsca godne odwiedzenia w stolicy Podlasia. Najwyższy standard i najlepsze ceny Planujesz wakacje w Białymstoku i szukasz najlepszego hotelu w mieście? Sprawdź zestawienie najlepiej ocenianych hoteli, które oferują najwyższy standard, najlepsze ceny i zaskarbiły serca wizytujących tam gości. Lista stworzona została na podstawie ilości ocen użytkowników wyszukiwarki Google.

📢 W Białymstoku otwarty został nowy rynek owocowo-warzywny. Wyroby od lokalnych rolników na wyciągnięcie ręki przez 7 dni w tygodniu Codziennie na Targowisku Miejskim w Białymstoku można skorzystać z nowo powstałego punktu, jakim jest ryneczek owocowo-warzywny. Od strony ulicy Kawaleryjskiej mieszkańcy miasta mają możliwość nabyć świeże wyroby od lokalnych rolników. Na rozwój tego miejsca w latach 2022-2024 miasto przeznaczyło łącznie 6,6 milionów złotych. 📢 Nowe miejsce relaksu powstanie przy ul. Lipowej w Białymstoku. Zielone. To projekt z budżetu obywatelskiego Leżaki drewniane, style donice, ławki, w otoczeniu roślinności. Tak będzie wyglądała Zielona Strefa Relaksu przy ul. Lipowej. Miasto ogłosiło przetarg na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego. Powinien być gotowy do końca roku. Przez kolejne 12 miesięcy wykonawca musi dbać o nasadzoną zieleń.

📢 Marszałek wręczył czeki z dotacjami na renowację zabytkowych obiektów w Białymstoku i powiecie białostockim W poniedziałek, 10 lipca, podczas konferencji prasowej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wręczył przedstawicielom instytucji czy parafii czeki z dotacjami na renowację zabytkowych obiektów w Białymstoku i powiecie białostockim. Pieniądze pomogą odrestaurować różne obiekty, m.in. w Białymstoku, Supraślu, Tykocinie czy Jałówce. Łącznie przekazano 1.230 000 zł. 📢 Zalew w Karpowiczach i dmuchany park wodny koło Suchowoli znów działają. To świetna wakacyjna atrakcja dla dzieci i dorosłych Zalew w Karpowiczach pod Suchowolą oferuje nietuzinkową atrakcję jaką jest dmuchany tor przeszkód na wodzie. Przyjeżdżają na niego plażowicze z całego regionu. To jedyne takie miejsce w regionie, dlatego jest coraz bardziej popularne. 📢 Oto nowi oszuści w naszym regionie. Obejrzyj zdjęcia i sprawdź, czy któryś z nich nie jest Twoim sąsiadem! Oto nowi oszuści, którzy pojawili się w naszym regionie. Policja poszukuje ich w związku z art. 286 Kodeksu Karnego. Z powodu kłamstw tych ludzi wiele osób straciło majątki i oszczędności całego życia. Sprawdź listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem!

📢 III Harley Day w Białymstoku. Ulicami miasta przejechała parada, a na białostoczan czeka jeszcze więcej atrakcji To wielkie święto wszystkich miłośników motocykli. W Białymstoku trwa trzecia edycja Harley Day, której organizatorem jest stowarzyszenie motocyklowe Harley Davidson Podlasie. Za nami już parada motocykli i wyścigi oraz pokazy dodatkowe. Jednak impreza potrwa do późnego wieczora, a w planach są jeszcze m.in. wybory Miss Harley Podlasie oraz koncerty rockowe.

📢 Przysięga wojskowa dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Nowe osoby zasiliły szeregi 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego W sobotę, 8 lipca, rano na placu apelowym na terenie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyła się uroczysta przysięga wojskowa dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wśród zaproszonych gości, oprócz rodzin i bliskich żołnierzy, znaleźli się też m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz sekretarz stanu w MEiN Dariusz Piontkowski. 📢 Magda Narożna rozstała się z partnerem? Fani są zaniepokojeni i pytają Na Instagramie Magdy Narożnej praktycznie codziennie można oglądać serie zdjęć. Liderka zespołu Piękni i Młodzi bardzo chętnie pokazuje swoje życie zawodowe, ale także i prywatne. Fani gwiazdy disco polo zwrócili uwagę, że ostatnio na zdjęcia brakuje jej partnera Krzysztofa. Czy jest czymś się martwić? 📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Białymstoku. Która placówka poradziła sobie najlepiej? Ósmoklasiści poznali już wyniki swoich egzaminów. Wejdź w galerię i sprawdź, które białostockie szkoły podstawowe mogą pochwalić się najlepszymi wynikami.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bohaterka serialu jakiej nie znacie. To dobra gospodyni i kucharka Justyna Maciorowska do serialu Rolnicy. Podlasie dołączyła dopiero w trzecim sezonie. Jak się okazuje to jej nie pierwsza styczność z mediami. Już wcześniej dała się poznać jako dobra gospodyni. Przybliżamy historię Justyny z Ciemnoszyj, jednej z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Ogromne majątki komorników z Białegostoku. Zawrotne zarobki, liczne nieruchomości i auta Z oświadczeń majątkowych komorników sądowych za 2022 rok wynika, że jest to jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych w regionie. Ich roczne dochody, a także majątek jaki posiadają, dla przeciętnego obywatela województwa podlaskiego są trudne do wyobrażenia. Przedstawiamy majątki białostockich komorników. 📢 Wyniki matury w województwie podlaskim. Wiemy, które powiaty poradziły sobie najlepiej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki podlaskich maturzystów. Sprawdź, które powiaty mogą pochwalić się najwyższym poziomem zdawalności, a którym poszło znacznie gorzej.

📢 Bo płynie w nas życie. Podziel się tym, co masz najcenniejsze. Zostań honorowym krwiodawcą! Latem często znacząco spada liczba osób oddających krew, a więcej jest tych, którzy jej potrzebują. Podziel się więc tym, co masz najcenniejsze. Wiesz, że oddając krew, możesz uratować życie nawet trzech osób? 📢 Budowa drogi ekspresowej S61. Ostatnie prace na odcinku Ełk Południe-Kalinowo (Wysokie). To trasa Via Baltica Próby obciążeniowe zaawansowane w 95 proc. Pozostałe roboty z branży mostowej ukończone w 100 proc. Drogowcy prowadzą ostatnie prace na odcinku S61 Ełk Południe-Kalinowo (Wysokie). To fragment międzynarodowej trasy Via Baltica. Według wcześniejszych zapowiedzi powinien być przejezdny jeszcze w lipcu. 📢 Izabella Scorupco, kilka lat temu wyszła za miliardera i miłość wciąż kwitnie! Zobacz jak mieszka słynna białostoczanka Czas się Izabelli Scorupco nie ima! Choć od premiery filmu "Goldeneye" minęło wiele lat, jedyna polska dziewczyna Jamesa Bonda wciąż wygląda wspaniale. Aktorka wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Kilka dni temu aktora zamieściła kolejne zdjęcie z ukochanym nazywając go jej najlepszym przyjacielem i spełnionym marzeniem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA.

📢 Białystok 15 lat temu. Te same miejsca, ale jakby zupełnie inne. Unikalne zdjęcia miasta z 2008 roku 15 lat to szmat czasu, patrząc na zdjęcia Białegostoku z 2008 roku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkamy w tym samym mieście, ale jednak zupełnie innym niż wtedy. Wiele inwestycji miało swój początek, lub było w trakcie realizacji. Kontrakt z Jagiellonią podpisywał wtedy Tomasz Frankowski. Co jeszcze działo się wówczas w stolicy województwa podlaskiego? Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Meczet - widmo w Białymstoku intryguje od lat. Budowa świątyni nigdy nie została ukończona. Budowę imponującego meczetu na białostockim osiedlu Skorupy rozpoczęto już w latach 90-tych XX w. Projekt Centrum Kultury Muzułmańskiej był niezwykle ambitny, prócz obiektu kultu kompleks miał obejmować również szkołę koraniczną i dom gościnny. Niestety raz przerwanych prac nigdy nie wznowiono. Budynek zamiast piąć się w górę, od lat zapada się w sobie.

📢 Egzamin z rysunku na PB. Prawie 140 kandydatów na studia na kierunku architektura. Jak wygląda taki egzamin i kto do niego przystąpił? Wczoraj (04.07) blisko 140 kandydatów na studia na kierunku architektura przystąpiło do swojego pierwszego zadania na egzaminie wstępnym z rysunku. Fotogalerię z wydarzenia na hali Wydział Architektury Politechniki Białostockiej przy ul. Oskara Sosnowskiego 11 na swoim profilu udostępniła uczelnia. 📢 Podlascy przestępcy poszukiwani za narkotyki. Policja ściga ich za posiadanie, handel i dilerkę środków odurzających Te osoby zamieszane są w przestępstwa narkotykowe w województwie podlaskim. Są poszukiwani przez policję z regionu i kraju. Zobacz, kto posiadał znaczne ilości, a także m.in. sprzedawał i udostępniał śmiertelnie niebezpieczne specyfiki - narkotyki i inne środki odurzające. Lista obejmuje osoby zameldowane na terenie naszego województwa.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Emilka pokazują wnętrza swoich domów. Kolejne ulepszenia w gospodarstwach Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 Najnowsze MEMY o wakacjach 2023. Janusze plażingu rozpoczynają podboje kąpielisk. Zaczyna się parawaning i licytacja paragonami grozy Tegoroczne wakacje właśnie się rozpoczynają, a to oznacza, że internet aż pęka od nowych śmiesznych memów o letnim wypoczynku Polaków w 2023 roku. Termin Janusz plażingu na dobre wszedł do słownika języka polskiego. Ci ludzie nie biorą jeńców, są władcami polskich plaż. Zobaczcie wakacje w krzywym zwierciadle. Jak mawiał klasyk: Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie!

📢 Przestępcy poszukiwani przez policję za rozbój! Są ścigani za napady i kradzieże. Lepiej nie wchodzić im w drogę Są poszukiwani za napady i kradzieże. Niektórzy współpracowali z rodziną. Podlaska policja poszukuje przestępców podejrzewanych o rozbój, wymuszenia rozbójnicze lub kradzież z rozbojem. Obejrzyj listy gończe i sprawdź, czy kogoś rozpoznajesz. Nie podejmuj . Są niebezpieczne i jeżeli rozpoznasz którąkolwiek z nich, powiadom funkcjonariuszy. Sprawdź fotografie, zapoznaj się z rysopisami i zapamiętaj je. Lepiej nie wchodzić w drogę tym przestępcom. 📢 Kobiety poszukiwane przez policję w naszym regionie. Zobacz, czym zawiniła płeć piękna! Te kobiety poszukiwane są przez policję województwa podlaskiego. Czym zawiniła płeć piękna? Policja opublikowała zdjęcia i rysopisy kobiet poszukiwanych za takie przestępstwa jak rozbój, kradzież, oszustwo, przemyt, wandalizm, sprzedaż narkotyków, czy szpiegostwo. Nie daj się zwieść tym niewinnym uśmiechom, ponieważ płeć piękna również może być groźna i niebezpieczna. Obejrzyj najnowsze listy gończe.

📢 Pedofile poszukiwani przez policję mogą ukrywać się w Twoim sąsiedztwie. Chroń swoje dzieci przed tymi osobami! Te osoby poszukiwane są przez policję w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi tu art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywają się m.in. osoby, które zmuszały do stosunków płciowych małoletnich, które podejrzewane są o obcowanie płciowe z małoletnimi, a także te, które prezentowały małoletnim pornografię. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy poszukiwanych pedofili znajdziecie w naszej galerii osób poszukiwanych. 📢 Rolnicy. Podlasie. Zaskakujące zmiany w wyglądzie Moniki z Pokaniewa. Fani z niedowierzaniem oglądają jej niektóre zdjęcia Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z bohaterek, występująca w serialu Rolnicy. Podlasie. Kobieta czasami w sieci pokazuje zaskakujące zdjęcia ze swoich przemian. Metamorfozy najczęściej podobają się fanom, a sama bohaterka jest uznawana za jedną z najbardziej sympatycznych postaci w serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 MISTRZOWIE URODY Zgłoś kandydatów do nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody! 📢 Utonięcie w zalewie Dojlidy. Ciało 47-latka wyłowiono 10 metrów od brzegu. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności W piątek wyłowiono ciało mężczyzny z zalewu Dojlidy w Białymstoku. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności. 📢 Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Zobacz i zapamiętaj ich twarze! Ci zabójcy poszukiwani są przez policję. wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe!

📢 POKAŻ TALENT! Głosowanie w wielkiej akcji odkrywania talentów rozpoczęte! Wciąż możesz przesłać swoje zgłoszenie. Czekają nagrody! Głosowanie w konkursie Pokaż Talent! rozpoczęte. Zobacz kandydatów do nagród we wszystkich kategoriach plebiscytu. Wciąż możesz też przesłać swoje zgłoszenie. Na laureatów czekają występy lub prezentacje podczas wielkiej ogólnopolskiej gali w Teatrze Capitol w Warszawie i nagroda główna finansowa - 10 000 złotych. 📢 Plaża Dojlidy rusza od czerwca. Płatny wstęp, wypożyczalnia sprzętu, miejsce na grilla. Sprawdź! Na plaży w Białymstoku rozpoczyna się sezon kąpielowy. Przez trzy miesiące nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwać będą ratownicy wodni. Nie zabraknie też sportowych atrakcji.

📢 UŚMIECH DZIECKA Głosowanie w województwie zakończone! Poznaliśmy laureatów, którzy będą mieć szanse na główne nagrody w ogólnopolskim finale Z tej okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybrali maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Od poniedziałku, 17 lipca rozpocznie się ogólnopolski finał akcji, w którym główną nagrodą jest 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Przytulne Nowodworce. Zabudowa bliźniacza dla całej rodziny 📢 Nowe ostrzeżenia GIS. Produkty spożywcze wycofane ze sklepów w kwietniu 2023 roku GIS alarmuje o wycofaniu ze sprzedaży kolejnych produktów, dostępnych w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć! 📢 Gwiazdy Podlasia. Zobacz najbardziej znanych i lubianych. Województwo podlaskie słynie z utalentowanych osobowości. Poznasz ich wszystkich? Znani, lubiani, a z pewnością popularni. Przed wami zbiór 149 gwiazd z Podlasia, które swoim dorobkiem zapisały się w annałach historii województwa podlaskiego. Reżyserzy, aktorzy, piosenkarki, sportowcy, czy ludzie sportu. Skala talentu i umiejętności robi wrażenie. Poznasz ich wszystkich?

📢 Studniówka V LO w Białymstoku w Dworze Czarneckiego. Uczniowie na sto dni przed maturą zatańczyli poloneza ... z nauczycielami W niedzielę (22.01) uczniowie klas maturalnych z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczestniczyli w swoim pierwszym wielkim balu w życiu. W przestronnych wnętrzach Dworu Czarneckiego w Porosłach zorganizowali Studniówkę 2023, a stało się to dokładnie na sto dni przed egzaminami maturalnymi. Pięknie ubrane młode panie i eleganccy młodzi panowie zapełnili efektowną salę.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2022 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2022 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2022 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Uhowo. Wieża widokowa na Podlasiu jest jedną z największych w Polsce. Dlaczego pozostaje zamknięta? [ZDJĘCIA] Konstrukcja 40-metrowej wieży widokowej już stoi. Nowa atrakcja nad Narwią przyciąga uwagę spacerowiczów. Nadal jednak nie jest otwarta. Prace się przedłużają, a teren nie jest dostępny dla turystów. Jaka jest tego przyczyna? Władze Łap wyjaśniają powód opóźnienia. 📢 Białostoczanka, jako pierwsza Polka na świecie, otworzyła dużą modową imprezę w Miami [ZDJĘCIA, WIDEO] Już jako 13-latka próbowała swoich sił jako modelka, ale także projektantka. Dziś Karolina Derpieńska to coraz bardziej rozpoznawalna osoba, która staje się marką samą w sobie. Na co dzień występuje przed obiektywami znanych fotografów, a jej zdjęcia zdobią okładki światowych pism modowych. Jej kariera nabrała tempa, kiedy Karolina zdecydowała się na wyjazd do USA.

