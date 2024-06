Przegląd prasy 13.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PROMOTECH. Ukosowarki podbijają światowe rynki”?

Prasówka 13.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 PROMOTECH. Ukosowarki podbijają światowe rynki Aż cztery nowe ukosowarki planuje wprowadzić w tym roku do oferty białostocki PROMOTECH. To odpowiedź na wyraźny wzrost zainteresowania tego typu urządzeniami na wszystkich rynkach świata.

📢 Wybuch w bloku w Białymstoku. Przy ul. Ryskiej doszło do eksplozji. Dzieci w panice uciekały z placu zabaw! Eksplozja w bloku przy ulicy Ryskiej 3 w Białymstoku wywołała olbrzymie zamieszanie. Było ją słychać na całym osiedlu. Wszystko posypało się na chodnik, gdzie zazwyczaj dzieci grają w piłkę. 📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego [13.06.2024] Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz.

📢 "Królewskie róże" w ogrodach Pałacu Branickich. Podświetlana instalacja to część Festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki W ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku rozpoczął się montaż olbrzymich sztucznych kwiatów, które nocą będą podświetlane.

📢 Wręczenie dyplomów doktorów nauki i doktorów habilitowanych nauk na UMB Podczas uroczystego posiedzenia Senatu UMB wręczono dyplomy doktorów nauki i doktorów habilitowanych nauk

📢 Miss Polski 2024. Finalistki rozpoczęły zgrupowanie. Wśród nich dwie Podlasianki! W poniedziałek (10.06.2024) w województwie małopolskim rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Dziewczyny zamieszkały w hotelu Willa Tatrzańska w mieście Krynica-Zdrój. W czasie zgrupowania, oprócz przygotowań do gali, będą zwiedzać województwo małopolskie. 📢 List wojewody w sprawie wskazania miejsc dla cudzoziemców. Samorządowcy pełni obaw Wojewoda podlaski poprosił samorządowców o wskazanie miejsc bądź obiektów, które mogłyby być wykorzystane przy masowym napływie cudzoziemców, ale nie Ukraińców. Pismo wywołało niepokój. Czy to przygotowania do rozlokowania migrantów? - zastanawiają się samorządowcy. Część z nich nie kryje, że takich miejsc na swoim terenie nie ma.

📢 Nowy redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Tomasz Dworzańczyk przejął stery 12 czerwca Od 12 czerwca 2024 r. pracę na stanowisku redaktora naczelnego „Kuriera Porannego" i Gazety Współczesnej" rozpoczyna Tomasz Dworzańczyk. 📢 Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zabłysnęli w Szczecinie! Zobacz kto i jakie nagrody otrzymał Finał Centralny XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przyniósł wyróżnienia dla naszych! Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zajęli czołowe miejsca, uzyskując tytuły laureatów i finalistów. Wygrana w największym konkursie wiedzy rolniczej w Polsce otwiera reprezentantom ZSR drogę na wymarzone uczelnie.

📢 W Politechnice Białostockiej obchodzono Dzień Elektryka. Zobacz co się działo i obejrzyj zdjęcia. Były targi, grill i konkursy We wtorek (11 czerwca) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbywał się Dzień Elektryka. Było to święto społeczności uczelni oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, które zorganizował Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Nie zabrakło konkursów wiedzy czy prezentacji studenckich kół naukowych.

📢 Katarzyna Cichopek - tak się ubiera. Taki jest styl partnerki Macieja Kurzajewskiego Katarzyna Cichopek i jej życie osobiste wciąż budzi zainteresowanie i ciekawość wielu Polaków. Ta znana aktorka jakiś czas temu rozstała się z mężem Marcinem Hakielem. Teraz jest ze znanym prezenterem Maciejem Kurzajewskim. To, jak żyje na co dzień Katarzyna Cichopek możemy podejrzeć na Instagrmie, gdyż aktorka chętnie dzieli się swą codziennością z fanami na tym portalu społecznościowym. My sprawdziliśmy, jaki styl ma Katarzyna Cichopek. Zobacz w galerii - tak się ubiera Katarzyna Cichopek. 📢 Zapomniany Białystok. Codzienność białostoczan Anno Domini 1999 na niezwykłych zdjęciach Białystok w 1999 roku to było zupełnie inne miasto. Pamiętacie sklepy PMB czy Marko? A jakie sklepy były przy ul. Lipowej a jakie przy Sienkiewicza? Jak wyglądał wtedy Pałac Branickich, amfiteatr i planty? Czas przypomnieć sobie zapomniany Białystok.

📢 Mistrzowie Agro 2024. Oto wizytówki podlaskiego rolnictwa. Poznaj najlepszych rolników, sołtysów, liderów KGW, gospodarstwa agroturystyczne Najlepsi rolnicy, sołtysi, sołectwa, gospodarstwa agroturystyczne, liderzy społeczności i koła gospodyń wiejskich w woj. podlaskich nagrodzone. Za nami uroczyste wręczenie nagród w ramach wojewódzkiego etapu plebiscytu „Mistrzowie Agro 2024”, organizowanego przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Sprawdź wyniki plebiscytu, poznaj laureatów.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 12.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kładka Waniewo – Śliwno ponownie otwarta z obu stron. Pojawiły się też schodki To jedna z ciekawszych atrakcji województwa. Pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego znaleźli sposób na bezpieczne wejście na pomost przy niskim stanie wód. 📢 Budowa drogi S19. Białystok Zachód-Krynice. To fragment trasy Via Carpatia i zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Zobacz, postęp prac. 15 proc. sumy kontraktowej wynosi zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac przy budowie pierwszego odcinka S19 n północny zachód od Białegostoku. To fragment od Krynic do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz). To na nim budowany fragment szlaku Via Carpatia będzie przebiegać nad trasą S8 Białystok-Warszawa. Roboty drogowe rozpoczęły się w połowie marca 2024 roku i bardzo szybko posuwają się do przodu. Zobacz postęp prac. 📢 Magda Narożna pokazuje swój ogród. Jest staw, uprawy a nawet... zwierzęta hodowlane Własny ogród to wielki skarb. To idealne miejsce do wypoczynku, a przy podrobinie pracy źródło świeżych warzyw i wiejskich jajek. Wie o tym doskonale Magda Narożna, która choć w ogrodzie ma spory staw, wygospodarowała w nim miejsce na szklarnię i kurnik.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Wypadek w Kleosinie. Jedna osoba poszkodowana We wtorek wieczorem na ulicy Zambrowskiej w Kleosinie doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. 📢 Nasz Patronat. To będzie wyjątkowo twórczy czas z teatrem. Już niebawem rusza Festiwal LALKANIELALKA. Zobacz program Niebawem startuje 11. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA. Tegoroczna edycja potrwa od 18 do 22 czerwca. Festiwal to biennale sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy organizowane od 2002 r. W tym roku dodatkowo zainauguruje on obchody 50-lecia Akademii Teatralnej w Białymstoku.

📢 Poszukiwana 16 - letnia Amelia Rutkowska. Policja prosi o pomoc Policjanci z Dąbrowy Białostockiej poszukują 16-letniej Amelii Rutkowskiej.

📢 Niezwykły spacer po Białymstoku. Wędrowali po centrum szukając… ciszy To była wędrówka w poszukiwaniu miejsc ciszy zlokalizowanych w ścisłym centrum Białegostoku. Jedną z nich można znaleźć tuż na zapleczu ulicy Lipowej. Inną – przy kościele św. Rocha. Kolejną przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. I wcale nie są to miejsca oczywiste, ale np. podwórka ruin czy parkingi. Okazuje się, że w centrum da się od hałasu odciąć. 📢 Superdzielnicowy 2024. Trójka dzielnicowych z województwa podlaskiego w czołówce plebiscytu Telewizja Puls i Komenda Główna Policji zakończyły drugą edycję plebiscytu na #SuperDzielnicowego, w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu. W pierwszej piątce jest trójka dzielnicowy z województwa podlaskiego.

📢 Mocny akcent na zakończenie. To będzie ostatnia stacja na trasie kolejowej Rail Baltica Zaczęła się budowa ostatniej stacji kolejowej na trasie Rail Baltica. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem dworzec gotowy będzie już za cztery lata. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 XXI Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop. Zobacz, jakie będą atrakcje Siedem spektakli, do tego liczne warsztaty, spotkania i rozmowy. Na tegorocznym Festiwalu Kalejdoskop znów będzie się działo. Przed nami moc wrażeń - tanecznych i okołotanecznych - zapowiada Karolina Garbacik, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu. Wstęp jest bezpłatny, jednak warto zarezerwować miejsce.

📢 Sporty walki. Zuzanna Wasilewska i Paweł Kiryluk z Białostockiego Klubu Karate mistrzami Polski Zawodnicy Białostockiego Klubu Karate znakomicie spisali się na Mistrzostwa Polski Karate WKF Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców. W miejscowości Zielonki-Parcela na Mazowszu Podlasianie zdobyli pięć medali, w tym dwa złote. Po mistrzowskie tytuły sięgnęli Zuzanna Wasilewska i Paweł Kiryluk. 📢 Wypadek w miejscowości Kolonia Bachmackie. Cztery osoby trafiły do szpitala Cztery osoby zostały ranne w wypadku do jakiego doszło w miejscowości Kolonia Bachmackie, w powiecie sokólskim. Policja bada jak doszło do tego zdarzenia. Obaj kierowcy byli trzeźwi. 📢 Narada premiera Donalda Tuska z wojewodami w Białymstoku. Szef rządu mówił o zagrożeniach ze strony dywersantów i sabotażystów O zagrożeniach godzących w bezpieczeństwo nie tylko przy granicy z Białorusią, ale w całym kraju rozmawiał we wtorek 11 czerwca premier Donald Tusk z wojewodami. Narada miała miejsce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. - W ostatnich tygodniach aresztowaliśmy dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. I mamy powody, by sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia - mówił szef rządu na początku narady.

📢 Transfery. Afimico Pululu z Jagiellonii na celowniku Belgów. Białostoccy działacze: Nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Afiego Po bramkarzu Zlatanie Alomeroviciu kolejny ważny piłkarz może opuścić Jagiellonię Białystok. Chodzi o najlepszego strzelca mistrza Polski w minionym sezonie - Afimico Pululu. Pozyskaniem napastnika Dumy Podlasia zainteresowany jest podobno belgijski klub KAA Gent. - Nie zamierzamy sprzedawać Afiego - deklaruje dyrektor sportowy Jagi Łukasz Masłowski. 📢 Mamy nowy zabytek w Podlaskiem. To jedna z suwalskich kamienic Suwałki. Ulica Tadeusza Kościuszki 63. Pod tym adresem znajduje się najnowszy zabytek w województwie podlaskim. To kamienica z czasów Kongresówki. W planach wojewódzki konserwator zabytków ma kolejne wpisy. Jakie inne obiekty mają być objęte ochroną ?

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 11.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Tak wygląda Białystok, którego nie ma. Fotomontaż tych zdjęć zrozumieją tylko białostoczanie Fotomontaże Białegostoku krążą w Internecie. Zobaczcie najlepsze przeróbki zdjęć stolicy Podlasia z Instagrama i Facebooka. Są tu m.in. piramida, Most Brookliński, czy morze w samym centrum miasta! Te fotografie docenią jedynie białostoczanie. 📢 Podlaskie w czasach PRL. Nie do poznania! Główne miasta regionu na archiwalnych zdjęciach Dawno, dawno temu nasz region składał się z trzech województw: białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego. Zmieniło się to po reformie administracyjnej w 1999 roku, kiedy to większość powiatów z województw łomżyńskiego i suwalskiego włączono do nowo powstałego województwa podlaskiego.

📢 Ambasadorzy Białostockiego Sportu Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki najlepsi podczas Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w Rzymie Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w Rzymie okazały się łaskawe dla Ambasadorów Białostockiego Sportu. Natalia Kaczmarek została mistrzynią na 400 metrów. Wcześniej Wojciech Nowicki zdobył złoto w rzucie młotem. 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Turcja 2:1. Król Wojciech Pierwszy Najlepsze memy z meczu Polska - Turcja. Bramka i pechowa cieszynka Świderskiego, świetna obrona Szczęsnego i Zalewski ratujący honor Polski. Zobaczcie jak internauci komentowali mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej. 📢 10 czerwca to Międzynarodowy Dzień Elektryka. "Każdy elektryk swój kabelek chwali" - najlepsze memy o elektrykach Międzynarodowy Dzień Elektryka to czas, kiedy powinniśmy docenić pracę tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort poprzez zapewnienie nam stałego dostępu do energii elektrycznej. Chociaż internetowe memy i żarty mogą wydawać się krzywdzące, to często są wyrazem uznania dla kreatywności i zaradności elektryków. Pamiętajmy, że za każdym śmiesznym obrazkiem kryje się prawdziwa osoba, której praca jest nieoceniona dla naszego codziennego życia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o elektrykach!

📢 Zarobki policjantów bez tajemnic. Ile dostaje kierownik, a ile detektyw? W policji wciąż czekają wolne etaty. Zobacz, ile można zarobić na poszczególnych stanowiskach. Nie jest to praca dla każdego, należy spełnić szereg warunków. Czy warto założyć mundur w 2024 roku? Zebraliśmy wszystkie informacje w jednym miejscu. Warto pamiętać, że wynagrodzenie policjanta składa się często z kilku składników. Są m. in dodatki stażowe i funkcyjne. 📢 Kłopoty z meczem Jagiellonia - Wisła Kraków o Superpuchar Polski. Wszystkiemu "winna"... Borussia Dortmund Jagiellonia Białystok nowy sezon miała rozpocząć 13 lipca, domowym spotkaniem z Wisłą Kraków o Superpuchar Polski. Do potyczki Żółto-Czerwonych ze zdobywca Pucharu Polski w tym terminie nie dojdzie i jest prawdopodobne, że Jaga zmierzy się z Białą Gwiazdą dopiero we wrześniu. W tej sytuacji Duma Podlasia rozpocznie nową kampanię zapewne 19 lub 20 lipca, ligową potyczką z Puszczą Niepołomice.

📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa jest chorobą, która dotyka prawie 400 tysięcy Polaków. Jej początkowe objawy są często niespecyficzne. Do najczęstszych symptomów podagry zalicza się m.in. obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Zaleca się przede wszystkim dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz również sięgnąć po napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Te naturalne herbatki pomogą złagodzić dolegliwości związane z podagrą. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Bogdana w Borowskich Ciborach. Powstał wodopój dla koni Bogdan z Borowskich Ciborów w najnowszym filmie na swoim kanale youtube zaprezentował kolejną inwestycję w gospodarstwie. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie zaprezentował jak na pastwisku powstaje wodopój dla koni. Zobaczcie jak przebiegały prace u Bogdana Kubali

📢 Jagiellonia Białystok. Ruszyła sprzedaż karnetów. Nowością jest subskrypcja Jagiellonia Białystok rozpoczęła sprzedaż karnetów, na razie w formie zamkniętej, na mecze nowego mistrza Polski na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia. Podlaski klub proponuje szereg korzyści dla kibiców. Nowością w ofercie Żółto-Czerwonych jest subskrypcja. Sprzedaż otwarta wystartuje 1 lipca. 📢 Miss Polski 2024. Finalistki w sukniach ślubnych i strojach wieczorowych. W stawce dwie przedstawicielki Białegostoku Piątego lipca odbędzie się gala finałowa Miss Polski 2024. Kandydatki do finału przygotowują się na zgrupowaniu, a ostatnio zaprezentowały się w sukniach ślubnych i strojach wieczorowych. W stawce kandydatek do korony są dwie białostoczanki. 📢 Podlaskie Święto Sera. W Wasilkowie zaprezentowali się serowarzy farmerscy i zagrodowi. Nie tylko z Polski. Skansen odwiedziły tłumy Wielki twarogowy targ, degustacje, pokazy gotowania. Na Podlaskim Święcie Sera swoje wyroby serwowali serowarzy z całego kraju. Po raz pierwszy zaprezentowali się w naszym regionie w ramach inicjatywy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, które tego typu imprezy od kilku lat organizuje w innych województwach.

📢 Seniorzy odebrali dyplomy ukończenia nauki. Zobacz zdjęcia z uroczystości na UMB W jednym czasie i miejscu zakończyły się studia senioralne prowadzone na Wydział Nauk o Zdrowiu UMB: UNIWERSYTETU ZDROWEGO SENIORA (50 absolwentów) oraz UNIWERSYTETU PROFILAKTYKI PSYCHOGERIATRYCZNEJ (42 absolwentów).

📢 Fabryka dywanów w Białymstoku w czasach PRL. Pracownicy i produkcja na archiwalnych zdjęciach z 1979 roku Białystok był prężnym ośrodkiem włókienniczym i jednym ze znaczących punktów na krajowej mapie przemysłu tekstylnego. Fabryka dywanów w stolicy Podlasia powstała w latach 70. Zobaczcie w galerii zdjęcia, jak wyglądała praca w fabryce dywanów w Białymstoku w 1979 roku. 📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała się w przepięknej odsłonie. Zobacz zdjęcie bohaterki serialu Monika z Pokaniewa to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka co jakiś czas wrzuca na swój profil nowe zdjęcie w pełnym profesjonalnym makijażu, czym wzbudza zachwyt wśród licznego grona fanów. Zobacz jak ostatnio zaprezentowała się Monika

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku. 📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej.

📢 Rail Baltica. Trwa budowa na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach. Zobacz, co się zmieniło [nowe zdjęcia] Trwają prace budowlane na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach w ramach modernizacji podlaskiego odcinka trasy Rail Baltica. Duże zmiany widać na dwóch największych stacjach – w Łapach i Białymstoku, gdzie kontynuowana jest przebudowa peronów i torów.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolniczych na długo zostanie w pamięci uczniów i nauczycieli. Było wyjątkowo! Zobaczcie jak bawili się licealiści Maturzyści z Zespołu Szkół Rolniczych bawili się w Belwederze w Białymstoku. To była niezapomniana studniówka pełna atrakcji. Było dużo muzyki - starych i nowych przebojów, dobre jedzenie i świetna atmosfera. Maturzyści chętnie robili sobie zdjęcia i tańczyli. Teraz muszą się brać za naukę, ale jeszcze przez chwilę pozostańmy w klimacie dobrej zabawy.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 Białystok. Wybuch przy Kasztanowej. Cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. To było rozszerzone samobójstwo (zdjęcia) Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo 📢 Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze wypada 10 czerwca. Masz rower, jeździsz na rowerze, ale czy odważysz się świętować? 10 czerwca przypada Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Masz rower, jeździsz na rowerze, ale czy odważysz się świętować? Czy każdy rowerzysta może świętować? Skąd wziął się pomysł na jeżdżenie nago na rowerze? Czy wiesz, że jazda nago na rowerze to ważny manifest polityczny i społeczny. Naga jazda na rowerze może wpływać na stan świata, w którym żyjemy