Przegląd prasy 13.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najnowsze licytacje AMW. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt warsztatowy i ogrodowy. Odbędzie się w marcu 2024 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już w marcu 2024 roku. To gratka nie tylko dla przedsiębiorców i instytucji, ale i dla osób prywatnych. Można kupić profesjonalne wyposażenie wojskowe w atrakcyjnej cenie. W tym artykule znajdziesz kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej pod koniec marca 2024 roku.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krzysztof Bosak odwiedził Białystok. Wicemarszałek opowiadał o sytuacji rolników We wtorek Białystok odwiedził Krzysztof Bosak. Wraz z kandydatami Konfederacji w wyborach samorządowych mówił o sytuacji rolników.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [13.03.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Projekt warty 40 mln. Zobacz, kto przyszedł na otwarcie Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku mają komfortowe warunki do nauki. Na terenie szkoły wybudowano Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1. We wtorek (12 marca) placówka została uroczyście otwarta. Powstało dzięki projektowi "ZSE w Białymstoku - Nowy wymiar edukacji". Jego wartość wyniosła 40 mln, z czego większość stanowiło wsparcie unijne.

📢 Wybory 2024. Polska 2050 poparła Tadeusza Truskolaskiego na prezydenta Białegostoku. Zawarła z nim porozumienie. Zobacz, co otrzyma w zamian Do Rady Miasta Białegostoku Polska 2050 wystawia kandydatów w ramach komitetu koalicyjnego Trzeciej Drogi, ale w wyborach prezydenckich poprze Tadeusza Truskolaskiego. Tak zdecydowały w władze regionalne partii Szymona Hołowni. Jego ugrupowania na mocy porozumienia z urzędującym prezydentem, który ubiega się o piątą kadencję, otrzyma po 7 kwietnia stanowisko wiceprezydenta od spraw społecznych. 📢 Działacze PiS: "Stajemy w obronie interesów polskiego rolnictwa". Żądają zablokowania Zielonego Ładu. Zapraszają na marsz Dziś (12.03.) poseł Dariusz Piontkowski i były wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, obaj z PiS, domagają się zablokowania Zielonego Ładu. O potrzebie obrony interesów polskiego rolnictwa mówili dzisiaj (12.03.) pod siedzibą Platformy Obywatelskiej w Białymstoku.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. 📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Wybory 2024. Sprawa wycinki tui na Plantach. Prezydent Białegostoku mówi, co zrobi jak rada miasta poprze uchwałę w obronie drzew Prezydent ma obowiązek przestrzegać uchwał rady miasta - powiedział we wtorek 12 marca po godz. 10 Tadeusz Truskolaski pytany o komentarz do złożonego w poniedziałek w radzie miasta obywatelskiego projektu uchwały w sprawie uznania 28 tui z Plant zagrożonych wycinką za pomniki przyrody. Chwilę wcześniej Tadeusz Truskolaski zawarł wyborcze porozumienie programowe z Polską 2050. Jeden z działaczy tego ugrupowania, a zarazem kandydat na radnego wojewódzkiego, jest zarazem jedną z twarzy społecznego komitetu ratowania 24 żywotników zachodnich z Alei Zakochanych i czterech rosnących w parku od strony ul. Legionowej. 📢 Wybory Samorządowe 2024. KWW "Spoza Sitwy" ma pomysł na to, jak wyprowadzić miasto z długów. Zaprezentował go ich kandydat na prezydenta We wtorek (12.03) kandydat na prezydenta KWW "Spoza Sitwy" Jarosław Galej podjął temat zadłużenia miasta i zaprezentował pomysły na restrukturyzację zadłużenia. Obiecał też głęboki audyt, którzy pokaże gdzie można szukać oszczędności.

📢 Najlepsze ciasta na Wielkanoc. 25 przepisów na wyśmienite wypieki, które będą hitem na świątecznym stole. Musisz spróbować Zebrałyśmy dla ciebie 25 przepisów na najlepsze ciasta na Wielkanoc. Jeśli szukasz pomysłu na pyszne wypieki, skorzystaj z naszych podpowiedzi. W zestawieniu znajduje się m.in. mazurek kajmakowy, sernik krakowski i babka marmurkowa. Nie zabraknie także tradycyjnej paschy i wyśmienitych ciast z kremem. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasze przepisy na wielkanocne ciasta. 📢 Jagiellonia Białystok. Ivan Runje: Uważam, że Jaga będzie mistrzem Polski. Wszystko jej sprzyja Kiedy grałem w Jagiellonii dwukrotnie byliśmy wicemistrzami Polski, ale konkurencja, szczególnie Legia Warszawa, miała bardzo mocny skład. Teraz mocna to jest Jaga i stawiam na nią, że zdobędzie tytuł. Według mnie, ze wszystkich drużyn czołówki ma na to największe szanse - mówi Ivan Runje, były piłkarz Żółto-Czerwonych.

📢 Proces białostockiej lekarki oskarżonej o narażenie pacjentki. 44-latka zmarła po transporcie karetką. Jest wyrok Grzywna w wysokości 8 tys. zł oraz 2-letni zakaz wykonywania zawodu. We wtorek (12.03) sąd skazał białostocką lekarkę za narażenie życia pacjentki. Chodzi o nieprawidłowości podczas transportu wynajętą przez USK w Białymstoku prywatną karetką. Wieziona na przeszczep serca do Warszawy 44-latka wkrótce po tym zmarła. Orzeczenie nie jest prawomocne. 📢 Wypadek w Dobrzyniewie Dużym. Zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitala Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek rano w Dobrzyniewie Dużym. Na skrzyżowaniu ulic Białostockiej z DK 65 zderzyły się trzy auta osobowe. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. 📢 Opera i Filharmonia Podlaska zorganizowała koncert z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy dyrygenta Zbigniewa Gracy W Sali Koncertowej przy Podleśnej swój jubileusz obchodził dyrygent Zbigniew Graca. Publiczność usłyszała Uwerturę do opery Włoszka w Algierze G. Rossiniego, Koncert fletowy d-moll C.P.E. Bacha oraz I Symfonię B-dur op. 38 Wiosenną R. Schumanna.

📢 Klasa okręgowa. Orzeł Kolno i Turośnianka ze zwycięstwami. Sokół pokonał Spartę, a Rudnia - MKS Mielnik Lider i wicelider klasy okręgowej bez falstartu na inaugurację rundy wiosennej. Orzeł Kolno pokonał u siebie MKS Pogoń Łapy 2:1, a Turośnianka Turośń Kościelna wygrała na wyjeździe z LZS-em Krynki 4:1. Na najniższy stopień podium awansował Sokół 1946 Sokółka, po przepięknym golu w doliczonym czasie gry i zwycięstwie 1:0 ze Spartą Augustów. 📢 Centralna Liga Juniorów U-15. Jagiellonia przegrała z Legią Warszawa, odkuła się na Widzewie Łódź Wystartowała Centralna Liga Juniorów U-15. Jagiellonia Białystok rozpoczęła ze zmiennym szczęściem. Podlaski beniaminek CLJ U-15 przegrał u siebie na inaugurację 0:1 z Legią Warszawa, ale potem wygrał na wyjeździe z Widzewem Łódź 3:1. 📢 Wypadek w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną kia zderzyła się z mazdą. Dwie osoby ranne We wtorek rano doszło do kolejnego wypadku w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną doszło do zderzenia kia z mazdą. W miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 12.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 "Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym. Spektakl przegadany, a szkoda bo z dużym potencjałem. O stereotypach i smutnych życiowych rolach kobiet Świetna scenografia i charakteryzacja to zdecydowanie plusy spektaklu "Szwagierki" Michela Tremblay’a w reżyserii Michała Znanieckiego. Na scenie aż czternaście kobiet, które rozmawiają, śpiewają i wchodzą w interakcje. Jest też dwóch mężczyzn, z których jeden jest wyobrażeniem, a drugi, w przebraniu - najbardziej kobiecą i pociągającą postacią ze wszystkich bohaterek. Bo kobiety tu pokazane są brzydkie, przedstawione w krzywym zwierciadle i niestety prześmiewczo. A i aktualność tekstu powstałego w latach 60. XX wieku pozostawia dużo do życzenia.

📢 Utrudnienia na S8 w kierunku Warszawy po kolizji ciężarówek. Jeden pas ruchu zablokowany W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do kolizji ciężarówek na drodze ekspresowej S8 Białystok - Warszawa w kierunku stolicy. Na wysokości miejscowości Cibory-Kołaczki są utrudnienia. Droga była zablokowana całkowicie przez kilka godzin. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem. 📢 Obrońcy tui na Plantach zebrali podpisy przeciwko ich wycince. Złożyli je w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. To inicjatywa uchwałodawcza 830 podpisów złożyli białostoczanie pod obywatelskim projektem inicjatywy uchwałodawczym uznającym 28 tui z białostockim Plant za pomniki przyrody. Zdaniem społeczników uchroni to żywotniki przed wycinką. Jest ona planowana w ramach rewitalizacji parku. Jego odnowa już się rozpoczęła w okolicach Praczek. Na razie nie wiadomo, czy obywatelski projekt trafi na marcową sesję rady miasta. Nie będzie ona jednak ostatnią przed wyborami. Ta zaplanowana jest 4 kwietnia w Pałacu Branickich.

📢 Białostoccy policjanci ewakuowali mieszkańców z zadymionego bloku. Komendant docenił ich poświęcenie Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski spotkał się w poniedziałek (11.03.2024) z czterema funkcjonariuszami białostockiej komendy, którzy ewakuowali z zadymionego bloku ponad 40 osób. Szef podlaskich policjantów podziękował im za bohaterską postawę. 📢 Najnowsze licytacje z urzędów skarbowych. Fiskus ogłosił przetarg na samochody. Podlaska KAS sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach Najnowsze przetargi z podlaskich urzędów skarbowych cieszą się dużą popularność. To okazja dla osób zainteresowanych używanymi autami w niskich cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych w przetargach są m.in. audi A6 quattro, scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter. 📢 Rektor Politechniki Białostockiej podziękowała za szczególną aktywność pracownikom Aż 125 pracowników Politechniki Białostockiej odebrało podziękowania z rąk rektor uczelni. Prof. Marta Kosior-Kazberuk doceniła ich za zaangażowanie w prowadzenie badań i zaangażowanie w publikacje i patenty.

📢 Bardzo osobista wystawa w Galerii BWK. To zaledwie kilka zdjęć, ale mają duży ładunek emocjonalny. Zobaczcie jak było na wernisażu W Galerii Biuro Wystaw Kulturoznawczych na Wydziale Studiów Kulturowych UwB (ul. Świerkowa 20) można oglądać wystawę "Idealny dziadek" prezentującą zdjęcia fotografki, Aliny Gabrel-Kamińskiej. To osobisty projekt dokumentalny, który artystka prowadzi od 2011 roku i ukazuje więź jaka łączy jej ojca i jej dzieci, a jego wnuki. 📢 Tym razem sejmik się odbył. Opłaty za egzaminy na prawo jazdy wypadły z obrad, a Dębski nadal przewodniczącym Po dwukrotnym przełożeniu obrad sejmiku przez przewodniczącego Bogusława Dębskiego, w poniedziałek (11.03) sesja nr 62 wreszcie się odbyła. Radnym opozycji nie udało się wprowadzić pod obrady punktu o odwołaniu Dębskiego. Upadł też projekt uchwały o podwyżce opłat za egzaminy na prawo jazdy.

📢 Przemyt drogą lotniczą. Balony z papierosami przyleciały z Białorusi Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili przemyt nielegalnych wyrobów tytoniowych przerzucanych przez granicę polsko – białoruską przy użyciu balonów. 📢 W Lubuskiem była tajna baza atomowa. Przechowywano tutaj głowice jądrowe. Dziś to mroczne i niebezpieczne ruiny Aż nie chce się wierzyć, ale w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce. 📢 Klocki LEGO z Diuny wyglądają imponująco i są już dostępne w sprzedaży! Zobacz wyjątkowy zestaw i jak mogą wyglądać kolejne Firma LEGO od dawna łączy swoje zestawy klocków z różnymi markami i odrębnymi franczyzami. Teraz jest tego kolejny przykład, czy nowy zestaw LEGO z filmu Diuna, w związku z premierą filmu Diuna 2. Zestaw robi wrażenie, jest unikalny i już dostępny w sprzedaży. Zobaczcie sami, jak wygląda i jakie mogą być kolejne wzory inspirowane jednym z najlepszych dzieł fantasy w historii kina.

📢 Wybory 2024. Kandydaci PiS o infrastrukturze miejskiej w zachodniej części Białegostoku. Zobacz, co proponują dla Starosielc Kandydaci PiS deklarują, że wyremontują drogi na osiedlu Starosielce w Białymstoku, zadbają, żeby prace budowlane polegające na przebudowie przejazdu kolejowego przebiegła w sposób, który nie odetnie Starosielc od reszty miasta. Zapowiadają też zwiększenie kursów autobusów komunikacji miejskiej do i z osiedla oraz uruchomienie Szybkej Kolei Miejskiej. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Polityka. Podczas śniadania prasowego marszałek zapowiedział, co zrobi, jeśli w wyborach PiS zdobędzie większość w sejmiku W poniedziałek (11.03) rano marszałek województwa podlaskiego spotkał się z mediami na śniadaniu prasowym. Przedstawił dziennikarzom program „Ambitne Podlaskie 2024-2029”, czyli plan działań przyszłego zarządu w nowej kadencji samorządu województwa podlaskiego. 📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Ponad 20 lat temu ubieraliśmy się trochę inaczej a i krajobraz wokół nas jakby trochę się zmienił. Pamiętacie te czasy? Jeśli nie, te zdjęcia z pewnością skłonią was do wielu wspomnień. 📢 IV liga. KS Wasilków - Krypnianka Krypno 8:0. Co za odpowiedź lidera! Wigry Suwałki krótko cieszyła się fotelem lidera IV ligi w województwie podlaskim. W meczu zamykającym inauguracyjną kolejkę rundy wiosennej KS Wasilków rozgromił Krypniankę Krypno aż 8:0 i powrócił na szczyt tabeli. Wyścig o awans między czwartoligowymi potentatami zapowiada się niezwykle interesująco.

📢 Centralna Liga Juniorów U-19. Jagiellonia - Widzew Łódź 4:1. Idą jak burza Znakomity początek rundy wiosennej w Centralnej Lidze Juniorów U-19 ma Jagiellonia Białystok. Po wyjazdowej wygranej 4:2 z Górnikiem Zabrze piłkarze ze stolicy Podlasia równie efektownie zainaugurowali tegoroczną część sezonu u siebie, pokonując Widzew Łódź 4:1. Dwa gole strzelił Alan Rybak, a po jednym dołożyli Oskar Pietuszewski i Maksim Konanow. 📢 Wnioski po meczu Jagiellonia - Śląsk (3:1). Jak dobrze jest otworzyć wynik Przed spotkaniem na szczycie PKO Ekstraklasy Jagiellonia - Śląsk Wrocław trener białostoczan Adrian Siemieniec podkreślał, że w ostatnich spotkaniach jego drużynie brakuje przede wszystkim tego, by otworzyć wynik. I rzeczywiście, Żółto-Czerwoni szybko strzelili wrocławianom gola, kontrolowali boiskowe wydarzenia i zasłużenie zwyciężyli 3:1. 📢 Tak wygląda Skit w Odrynkach z lotu ptaka. Podlaska pustelnia na tle wiosennego rozlewiska Narwi. Magia Podlasia w pełnej krasie Skit w Odrynkach to bez wątpienia jedno z magicznych miejsc na Podlasiu. Prawosławna pustelnia założona w 2009 roku przez archimandrytę Gabriela to miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z powodów religijnych. Jego piękne położenie i niezwykłe widoki na okolicę przyciągają turystów z całego kraju.

📢 Podlaski Klub Morsów świętował Dzień Kobiet i Mężczyzn na plaży w Wasilkowie. Zobacz niedzielne morsowanie Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejne morsowanie w tym sezonie. Tym razem było bardzo uroczyście, bowiem nie obyło się bez akcentów związanych z Dniem Kobiet i Mężczyzn. Na plaży w Wasilkowie zebrała się spora grupa fanatyków zimnych kąpieli. 📢 Zmarł ksiądz Kazimierz Litwiejko. Posługiwał w wielu białostockich parafiach W piątek 8 marca zmarł ksiądz Kazimierz Litwiejko. Kapłan w latach 90-tych posługiwał w wielu białostockich parafiach. Był znany z zamiłowania do historii, szczególnie zajmowała go tematyka polskiego podziemia niepodległościowego. Miał 67 lat.

