Przegląd prasy (12.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Najnowsze licytacje z urzędów skarbowych. Fiskus ogłosił przetarg na samochody. Podlaska KAS sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach Najnowsze przetargi z podlaskich urzędów skarbowych cieszą się dużą popularność. To okazja dla osób zainteresowanych używanymi autami w niskich cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych w przetargach są m.in. audi A6 quattro, scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [12.03.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Rektor Politechniki Białostockiej podziękowała za szczególną aktywność pracownikom Aż 125 pracowników Politechniki Białostockiej odebrało podziękowania z rąk rektor uczelni. Prof. Marta Kosior-Kazberuk doceniła ich za zaangażowanie w prowadzenie badań i zaangażowanie w publikacje i patenty.

📢 Zespół Dr Misio wystąpił w Zmianie Klimatu. Grupa pod wodzą Arka Jakubika zagrała koncert promujący album “Chory na Polskę” Na scenie Zmiany Klimatu po raz kolejny zagrał zespół Dr Misio. Grupa odwiedziła Białystok w ramach trasy koncertowej promującej najnowszą płytę "Chory na Polskę”. 📢 Postępność, czyli konferencja o dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w Muzeum Pamięci Sybiru O tym jak niwelować bariery w instytucjach kultury, w jaki sposób przybliżać osobom niewidomym historię i co można opowiedzieć za pomocą druku 3D oraz o wielu innych kwestiach rozmawiali uczestnicy konferencji poświęconej poprawie dostępności kultury dla osób niewidomych i słabowidzących. Zorganizowała ją Fundacja Widzimy Inaczej, a odbyła się w poniedziałek (11 marca) w Muzeum Pamięci Sybiru.

📢 Nie trać pieniędzy na lifting i botoks. Te tanie kosmetyki z apteki wygładzą zmarszczki za grosze. To najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Przemyt drogą lotniczą. Balony z papierosami przyleciały z Białorusi Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili przemyt nielegalnych wyrobów tytoniowych przerzucanych przez granicę polsko – białoruską przy użyciu balonów. 📢 Wielkie emocje na starcie akcji Kobieca Twarz Regionu! Za nami Dzień Kobiet, a wraz z nim start naszej wyjątkowej akcji - Kobiecej Twarzy Regionu! W święto wszystkich Pań media społecznościowe zalała fala niesamowitych emocji, które towarzyszą uczestniczkom już od momentu przesłania zgłoszenia. 📢 Wybory 2024. Kandydaci PiS o infrastrukturze miejskiej w zachodniej części Białegostoku. Zobacz, co proponują dla Starosielc Kandydaci PiS deklarują, że wyremontują drogi na osiedlu Starosielce w Białymstoku, zadbają, żeby prace budowlane polegające na przebudowie przejazdu kolejowego przebiegła w sposób, który nie odetnie Starosielc od reszty miasta. Zapowiadają też zwiększenie kursów autobusów komunikacji miejskiej do i z osiedla oraz uruchomienie Szybkej Kolei Miejskiej.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Polityka. Podczas śniadania prasowego marszałek zapowiedział, co zrobi, jeśli w wyborach PiS zdobędzie większość w sejmiku W poniedziałek (11.03) rano marszałek województwa podlaskiego spotkał się z mediami na śniadaniu prasowym. Przedstawił dziennikarzom program „Ambitne Podlaskie 2024-2029”, czyli plan działań przyszłego zarządu w nowej kadencji samorządu województwa podlaskiego.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – tam lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych miejsc będą niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Ponad 20 lat temu ubieraliśmy się trochę inaczej a i krajobraz wokół nas jakby trochę się zmienił. Pamiętacie te czasy? Jeśli nie, te zdjęcia z pewnością skłonią was do wielu wspomnień. 📢 Dzieci z oddziału onkologii dostały kartki od przedszkolaków. To część akcji Fundacji Bajkowa Fabryka Nadziei, która ma dać im siłę do walki Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei zorganizowała akcję Rodzinne Listy Nadziei. W jej ramach przedszkolaki, wraz z rodzicami i bliskimi, pisały listy do małych pacjentów przebywających w szpitalu UDSK w Białymstoku. Teraz zostały one przekazane w ramach świętowania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn.

📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop.

📢 Centralna Liga Juniorów U-19. Jagiellonia - Widzew Łódź 4:1. Idą jak burza Znakomity początek rundy wiosennej w Centralnej Lidze Juniorów U-19 ma Jagiellonia Białystok. Po wyjazdowej wygranej 4:2 z Górnikiem Zabrze piłkarze ze stolicy Podlasia równie efektownie zainaugurowali tegoroczną część sezonu u siebie, pokonując Widzew Łódź 4:1. Dwa gole strzelił Alan Rybak, a po jednym dołożyli Oskar Pietuszewski i Maksim Konanow.

📢 Wnioski po meczu Jagiellonia - Śląsk (3:1). Jak dobrze jest otworzyć wynik Przed spotkaniem na szczycie PKO Ekstraklasy Jagiellonia - Śląsk Wrocław trener białostoczan Adrian Siemieniec podkreślał, że w ostatnich spotkaniach jego drużynie brakuje przede wszystkim tego, by otworzyć wynik. I rzeczywiście, Żółto-Czerwoni szybko strzelili wrocławianom gola, kontrolowali boiskowe wydarzenia i zasłużenie zwyciężyli 3:1. 📢 Tak wygląda Skit w Odrynkach z lotu ptaka. Podlaska pustelnia na tle wiosennego rozlewiska Narwi. Magia Podlasia w pełnej krasie Skit w Odrynkach to bez wątpienia jedno z magicznych miejsc na Podlasiu. Prawosławna pustelnia założona w 2009 roku przez archimandrytę Gabriela to miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z powodów religijnych. Jego piękne położenie i niezwykłe widoki na okolicę przyciągają turystów z całego kraju. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Podlaski Klub Morsów świętował Dzień Kobiet i Mężczyzn na plaży w Wasilkowie. Zobacz niedzielne morsowanie Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejne morsowanie w tym sezonie. Tym razem było bardzo uroczyście, bowiem nie obyło się bez akcentów związanych z Dniem Kobiet i Mężczyzn. Na plaży w Wasilkowie zebrała się spora grupa fanatyków zimnych kąpieli.

📢 Zmarł ksiądz Kazimierz Litwiejko. Posługiwał w wielu białostockich parafiach W piątek 8 marca zmarł ksiądz Kazimierz Litwiejko. Kapłan w latach 90-tych posługiwał w wielu białostockich parafiach. Był znany z zamiłowania do historii, szczególnie zajmowała go tematyka polskiego podziemia niepodległościowego. Miał 67 lat. 📢 11 najpiękniejszych miasteczek w Europie – warto je odwiedzić! Jedno z nich zachwyciło Walta Disneya, inne ma skalny sufit Wakacje 2024 w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednego z was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 W Tryczówce pojawiła się tablica upamiętniająca pułkownika Jana Kamieńskiego W Tryczówce pojawiła się tablica upamiętniająca płk. Jana Kamieńskiego. Rodzina odebrała jego awans na stopień pułkownika. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Premiera Life is a Cabaret. Były zachwycające kreacje, wyjątkowe choreografie i piękne dźwięki. Zobacz, co działo się na scenie Było kolorowo, dynamicznie, zmysłowo i spektakularnie. W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się premiera show Life is a Cabaret. 📢 Do końca roku ma zostać przebudowana ul. Lawendowa w Białymstoku. Zmieni się też organizacja ruchu w tej części os. Zielone Wzgórza Cztery firmy ubiegają się o kontrakt na przebudowę ul. Lawendowej w Białymstoku. Jej modernizacja ma zostać zakończona do końca roku. Ma powstać wyniesione przejście dla pieszych. Po zrealizowaniu inwestycji zmieni się też organizacja ruchu nie tylko na samej ulicy Lawendowej, ale też i sąsiednich w tej części osiedla Zielone Wzgórza.

📢 Wypadek na drodze relacji Drohiczyn - Siemiatycze. DK 62 była zablokowana w miejscowości Zajęczniki Trzy osoby zostały ranne wy wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Zajęczniki, w powiecie siemiatyckim, w gminie Drohiczyn.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań. 📢 Jagiellonia - Śląsk Wrocław 3:1. Oceniamy białostockich piłkarzy: błyszczał nie tylko Dominik Marczuk Dominik Marczuk był oczywistym bohaterem meczu na szczycie 24. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia - Śląsk Wrocław. Dwa gole młodzieżowca pozwoliły białostoczanom wygrać 3:1 i powrócić na fotel lidera. Żółto-Czerwoni wypadli bardzo dobrze jako drużyna, ale - naszym zdaniem - na wysokie noty zasłużyło jeszcze kilku, oprócz Marczuka, zawodników.

📢 Dzień Mężczyzny: Złóż życzenia na Dzień Mężczyzny 2024 [ŁAŃCUSZKI SMS, KRÓTKIE, ŚMIESZNE ŻYCZENIA, RYMOWANKI, WIERSZYKI] Dziś Dzień Mężczyzn 2024 - złóż mu życzenia. Warto docenić tego dnia swojego mężczyznę i złożyć mu fajne, zabawne, romantyczne, śmieszne życzenia. Mamy dla Was propozycje. Są rymowanki, wierszyki, życzenia sms.

📢 Dzień Mężczyzny 2024 - życzenia: SMS, wierszyki, rymowanki. Romantyczne, zabawne, oryginalne, gotowe życzenia na Dzień Mężczyzn Życzenia na Dzień Mężczyzny 2024 - złóż życzenia. To święto obchodzimy w Polsce 10 marca. Tak, to właśnie dziś! Nie zapomnij w ten dzień złożyć swojemu mężczyźnie życzeń. Do wyboru są wesołe, oryginalne krótkie, romantyczne życzenia! Wystarczy skopiować najciekawsze i wysłać. 📢 Pijany kierowca BMW zatrzymany. Rozbił kilka samochodów w Białymstoku Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na Dziesięcinach w Białymstoku. Wcześniej doprowadził do kilku kolizji.

📢 Życzenia na Dzień Mężczyzn 2024 SMS - krótkie, wesołe, fajne, romantyczne, śmieszne. Jakie życzenia złożyć mężczyźnie? Dzień Mężczyzn obchodzimy 10 marca! Złóżmy więc mężczyznom najlepsze życzenia z okazji ich święta! Jeśli nie masz pomysły, w tym artykule znajdziesz krótkie, wesołe, fajne, romantyczne i śmieszne życzenia na Dzień Mężczyzny. Wystarczy skopiować i wysłać!

📢 Konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”. Twórcy wyjątkowych słodkości zostali nagrodzeni Starostwo powiatowe w Białymstoku podsumowało drugą edycję konkursu na "Najlepszy pączek w powiecie". Członkowie jury wybrali i nagrodzili słodkości, które smakowały im najbardziej. 📢 Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn 2024 dla chłopaka, kolegi, męża. Romantyczne, śmieszne, krótkie, oryginalne życzenia gotowe do wysłania Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn 2024, który w tym roku obchodzimy w piątek 10 marca. Nie jest jednak tak popularnym świętem jak Dzień Kobiet. Ale skoro mężczyźni pamiętali o święcie kobiet, to im również należą się życzenia. Zobaczcie nasze propozycje. Mamy ich sporo. Oto śmieszne, poważne, zabawne, oryginalne życzenia na Dzień Mężczyzn 2024!

📢 Pablo Picasso w Choroszczy! Grafiki mistrza można oglądać w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Zobaczcie jak było na wernisażu W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy można oglądać prace jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych twórców i malarzy XX wieku – Pabla Picassa. To grafiki z serii „Toros y Toreros” („Byki i toreadorzy”). Warto się wybrać i poczuć prawdziwą sztukę. 📢 Białystok. Gala kwiatowa, czyli kiermasz roślin doniczkowych do oglądania i kupienia Przez dwa weekendowe dni, czyli w sobotę i niedzielę (9-10.03) w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku będzie trwała gala kwiatowa, czyli kiermasz roślin doniczkowych. Do oglądania jest ponad 400 gatunków roślin: od małych, przez średnie i duże, jak np. palmy aż po rośliny nietypowe i rzadko spotykane w domowych hodowlach.

📢 Tragiczny wypadek w zakładzie wulkanizacyjnym. Nie żyje mężczyzna Śmiertelny wypadek w Siemiatyczach. Mężczyzna został ranny po wystrzale opony w zakładzie wulkanizacyjnym. Zmarł mimo reanimacji.

📢 Wybory 2024. PiS przedstawił kandydatów do rady powiatu białostockiego. Prezentacja odbyła się przed budowanym starostwem w Białymstoku Trzydzieści dziewięć osób powalczy dla PiS o 27 mandatów w sześciu okręgach w wyborach do rady powiatu białostockiego. Na liście znaleźli się rolnicy, przedsiębiorcy, strażacy, sołtysi, dotychczasowi radni. Prezentacja powiatowej drużyny wyborczej odbyła się w piątek 8 marca przed nowo budowanym skrzydłem starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej w Białymstoku. Przedstawienie kandydatów starosta Jan Perkowski rozpoczął od życzeń dla pań kandydatek. 📢 Lidl wycofuje produkt z toksyną. Jego spożycie szkodzi zdrowiu! Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 9.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed szeregiem produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 9 marca 2024 roku dotyczą przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu patuliny w smoothie owocowym.

📢 Dzień Kobiet 2024. Piękne podlaskie policjantki na posterunku! Funkcjonariuszki w niczym nie ustępują kolegom z pracy Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 99 rocznicę powstania Policji Kobiecej! Funkcjonariuszki ślubowały strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ze swoich obowiązków wywiązują się wyśmienicie i w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy. 📢 Kobiety w podlaskim biznesie. Właścicielki i szefowe naszych znanych firm. One odniosły sukces w regionie W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane i potrafiły przekuć swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie i robią to nad wyraz dobrze. Nic więc dziwnego, że zdobywają liczne nagrody, m.in. w Złotej Setce Podlaskiego, czyli najważniejszym rankingu gospodarczym w regionie, który od 20. lat organizuje redakcja "Kuriera Porannego".

📢 Wieniec wielkanocny na stół – ozdoba, którą każdy chce mieć na święta. Sprawdź, jak łatwo ją zrobić! Zobacz zdjęcia, które inspirują Wieniec wielkanocny na stół, ścianę lub drzwi to jedna z najpiękniejszych świątecznych dekoracji. Symbolizuje on radość z budzącej się do życia po zimie przyrody. Ozdoby wielkanocne DIY cieszą się ogromną popularnością – bo ich wykonanie należy do wyjątkowo przyjemnych czynności. Jeśli nie masz zdolności manualnych, to nic straconego. Wiele kwiaciarni oferuje gotowe wielkanocne dekoracje domu. Zobacz, że samodzielne przygotowanie ozdób wielkanocnych to nic trudnego!

📢 Droga S61. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To ostatni w budowie fragment trasy Via Baltica. I zarazem obwodnica przez rozlewiska Narwi Rzeczowe przekroczyło 50 proc., finansowe bliskie jest 60 proc - tyle wynosi zaawansowanie prac na ostatnim w budowie odcinku trasy Via Baltica. To fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Stanowi on zarazem obwodnicę Łomży z ponad kilometrową estakadą na doliną Narwi. Drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z placu budowy na rozlewiskach.

📢 "Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym. Będzie kobieco, wzruszająco i zabawnie. Tragifarsa spotka się z musicalem i dramatem Teatr Dramatyczny zaprasza na spektakl muzyczny "Szwagierki" w reżyserii Michała Znanieckiego. Będzie kobieco, barwnie i zaskakująco. Z ciekawymi kostiumami, wyjątkową scenografią i muzyką, która będzie pełnić rolę pełnoprawnego bohatera. Premiera spektaklu odbędzie się 9 marca na scenie Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku.

📢 Niedobór cynku objawia się w nietypowy sposób. Zobacz, może to przyczyna twoich problemów ze zdrowiem! Sprawdź, po jakie produkty sięgać Cynk to jeden z tych kluczowych składników, którego braki powodują całkiem niespecyficzne objawy. Gdy jednak występują razem, to ważna informacja. Na co zwrócić uwagę i kiedy sprawdzić, czy ma się odpowiedni poziom cynku w organizmie?

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Licytacje samochodów z białostockiej skarbówki. Tanio do kupienia atrakcyjne BMW, audi i mercedesy. 25 procent poniżej wartości Kolejne samochody wystawiły na licytacje urzędy skarbowe w Białymstoku. Do kupienia w dobrej cenie jest m.in. atrakcyjne BMW oraz audi i mercedesy. Zobaczcie, za ile można kupić auto od skarbówki oraz jakie trzeba spełnić wymagania, by stać się właścicielem takiego auta.

📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury. 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Tak bawił się Gastronomik! Niecałe 100 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Sprawdź, co działo się w Belwederze. 📢 Urząd skarbowy sprzedaje samochody w dobrej cenie. Auta na licytacji to m.in. mercedes, audi i honda Zakup samochodu może być wielkim wyzwaniem, szczególnie jeśli zależy nam na atrakcyjnej cenie, dobrym stanie technicznym i legalności transakcji. Jednym z miejsc, gdzie warto rozejrzeć się za pojazdem, są aukcje urzędów skarbowych.

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Autonomiczny pojazd z Podlasia sprawdza się od wielu lat. Niestraszne mu ceny paliw. Oto najlepsze memy o Podlasiu! Inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych mogliby się uczyć od naszych gospodarzy. Autonomiczne pojazdy z Podlasia sprawdzają się od wielu lat! Ceny paliw nie są im straszne. Nie potrzebują ładowania ani tankowania. Zdarza się, że i nietrzeźwego kierowcę dowiozą bezpiecznie do domu. Zobaczcie jak sprawdza się podlaska myśl motoryzacyjna! Obejrzyjcie najlepsze memy o Podlasiu i Podlasianach przygotowane przez Nienormalny Białystok. Fanpejdż przeszedł reaktywację i ponownie tworzy podlaskie memy, które podbijają sieć ku zadowoleniu internautów.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się samochodów, motocykli, przyczep i instrumentów muzycznych. Ostatnia szansa na atrakcyjne sprzęty Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła we wrześniu 2023 roku atrakcyjny przetarg, w którym można nabyć ruchomości, wobec których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim można tanio kupić samochody - osobówki, ciężarówki i terenówki oraz motocykle. Wojsko za półdarmo sprzedaje także przyczepy. Na przetargach są wystawione m.in. instrumenty muzyczne. Pełna lista przedmiotów do kupienia od AMW dostępna jest w naszej galerii. 📢 Dawne nazwy białostockich ulic. Tak brzmiały w czasach PRL i przed II wojną światową. Poznaj ich historię Nazwy białostockich ulic zmieniały się bardzo często. Jeszcze niedawno przechadzaliśmy się ulicami Nowotki, Lenina, czy Podedwornego, a główną ulicą miasta była Aleja 1-go maja. Dziś te i wiele innych ulic nadal istnieje, ale nazywają się zupełnie inaczej. Poznajcie historię ulic Białegostoku.

📢 Grabarka 2023. Święto Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. Tłumy wiernych w podlaskim sanktuarium W piątek (18.08) Cerkiew Prawosławna świętuje Przemienienie Pańskie, jedno z 12 Wielkich Świąt. Tego dnia istne oblężenie przeżywa Święta Góra Grabarka, gdzie przybywa tysiące wiernych z całej Polski i z zagranicy. Jest to święto parafialne - główna świątynia klasztorna poświęcona jest właśnie wydarzeniom na Świętej Górze Tabor. 📢 Księża katoliccy i prawosławni zmarli w 2022. W ciągu 12 miesięcy odeszło ponad 20 kapłanów związanych z Podlasiem. Zobacz ich sylwetki W zeszłym roku zmarło ponad 20 duszpasterzy związanych z naszym regionem, czy to poprzez pracę w podlaskich parafiach czy przez miejsce urodzenia. Wzięliśmy pod uwagę zarówno księży katolickich jak i prawosławnych. Koniec roku to dobry moment aby ich wspomnieć i jeszcze raz przybliżyć ich sylwetki

📢 Odrynki. Święto patronów skitu w Odrynkach. Mija 500 lat od cudownego objawienia nad Narwią W sobotę (15 września 2018) jedyna w Polsce prawosławna pustelnia, znajdująca się w miejscowości Odrynki koło Narwi, świętowała swoje 500 letnie urodziny. Modlono się za pokój, zdrowie, pomyślność i pamięć o zmarłych. Oddano również cześć patronom skitu. 📢 ILO Białystok - Studniówka 2010