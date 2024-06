Przegląd prasy 10.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To oni zdobyli mandaty europosłów. Ci politycy zasiądą w Parlamencie Europejskim”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To oni zdobyli mandaty europosłów. Ci politycy zasiądą w Parlamencie Europejskim Mimo, że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością maleje, wybory do europarlamentu wygrywa Koalicja Obywatelska i według najnowszych sondaży, to ona dostanie najwięcej mandatów. Poniżej prezentujemy listy polityków, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim.

📢 Po wyborach do Europarlamentu na Podlasiu. Pierwsze komentarze „na gorąco” Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej oraz Maciej Wąsik z Prawa i Sprawiedliwości mają wejść z naszego regionu do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z badania exit poll zaprezentowanych tuż po zamknięciu komisji wyborczych. Jak wyniki komentują przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Trzeciej Drogi?

📢 Wyniki eurowyborów 2024 w Polsce. Koalicja Obywatelska wygrywa. Zobacz reakcję ze sztabów wyborczych w Podlaskiem Za nami głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy oraz inni obywatele Unii Europejskiej wybierali swoich przedstawicieli do Europarlamentu. W tym artykule przedstawiamy wstępne sondażowe wyniki, podane po godzinie 21, czyli tuż po zakończeniu głosowania. Wynika z nich, że wybory wygrała Koalicja Obywatelska.

Prasówka 10.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurowybory 2024. Niewielka frekwencja. W woj. podlaskim do godz. 17 wyniosła 27,51 proc. Nieznacznie więcej niż co czwarty uprawniony do głosowania mieszkaniec woj. podlaskiego stawił się do godz. 17 przy urnach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Największa frekwencja była w Białymstoku, najniższa w powiecie sejneńskim. Głosowanie potrwa do godz. 21

📢 Mistrzowie Agro 2024. Oto wizytówki podlaskiego rolnictwa. Poznaj najlepszych rolników, sołtysów, liderów KGW, gospodarstwa agroturystyczne Najlepsi rolnicy, sołtysi, sołectwa, gospodarstwa agroturystyczne, liderzy społeczności i koła gospodyń wiejskich w woj. podlaskich nagrodzone. Za nami uroczyste wręczenie nagród w ramach wojewódzkiego etapu plebiscytu „Mistrzowie Agro 2024”, organizowanego przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Sprawdź wyniki plebiscytu, poznaj laureatów. 📢 Turniej Plaża Open na Dojlidach. Wielkie emocje z białostockim akcentem (zdjęcia) Mocna obsada, widowiskowe mecze w pięknej scenerii Ośrodka Sportu Wodnych W Dojlidach i wielkie emocje - tak podsumować można turniej z cyklu Plaża Open, który przeprowadzony został w Białymstoku. Wśród kobiet triumfowały Julia Kielak i Marta Łodej, a wśród mężczyzn - duet Igor Ciemachowski, Piotr Groszek. 📢 Podlaskie Święto Sera. W Wasilkowie zaprezentowali się serowarzy farmerscy i zagrodowi. Nie tylko z Polski. Skansen odwiedziły tłumy Wielki twarogowy targ, degustacje, pokazy gotowania. Na Podlaskim Święcie Sera swoje wyroby serwowali serowarzy z całego kraju. Po raz pierwszy zaprezentowali się w naszym regionie w ramach inicjatywy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, które tego typu imprezy od kilku lat organizuje w innych województwach.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Łamanie ciszy wyborczej w województwie podlaskim Wybory do Europarlamentu 2024. W Białymstoku, Zambrowie i Siemiatyczach doszło do incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej. 📢 Targi Rzeczy Handmade w Białymstoku. Kilkudziesięciu wystawców prezentuje ręcznie robione przedmioty. Sprawdźcie, co zobaczycie na stadionie Miłośnicy oryginalnych, ręcznie robionych, pięknych rzeczy powinni odwiedzić w niedzielę (9.06) to miejsce. Kto był, ten już widział, podziwiał, a nawet kupił, kto jeszcze nie, ma czas do godz. 18. Na stadionie przy Słonecznej trwają Targi Handmade. Kilkudziesięciu wystawców oferuje swoje niepowtarzalne wyroby. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 III liga. Olimpia Zambrów pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki, ale to nie wystarczyło do utrzymania. Wygrane Jagiellonii II i ŁKS Łomża Niestety, trzecią ligę opuszcza Olimpia Zambrów. Nawet efektowne zwycięstwo na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki 5:0 nie dało utrzymania, do którego zabrakło jednego punktu. W ostatniej kolejce wygrał także ŁKS Łomża i zwyciężyła Jagiellonia II Białystok.

📢 W Operze można oglądać wystawę Ogólnopolskiego Triennale Tkaniny Artystycznej Uczniów Szkół Plastycznych w Supraślu Do połowy września w gmachu przy Odeskiej można podziwiać prace młodych artystów Szkół Plastycznych w Supraślu. W przestrzeni wystawowej pojawiły się tkaniny artystyczne.

📢 Antyki i kolekcjonerskie przedmioty. Takie zabytkowe rzeczy sprzedają na aukcjach mieszkańcy Podlaskiego Jedni poszukują perełek, inni je sprzedają. Aukcje w internecie są gratką dla kolekcjonerów. Zobaczcie, jakie wyjątkowe antyki i kolekcjonerskie, zabytkowe przedmioty znaleźliśmy na aukcjach w woj. podlaskim. Złotówka, telefon, bryczka, ikony, siodło na słonia czy obrazy szkoły flamandzkiej, takie unikalne przedmioty sprzedają w Podlaskiem. Niektóre ceny zaskakują. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Science Show UwB. Na uniwersyteckim kampusie odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny Warsztaty i pokazy, tworzenie Panoramy Bioróżnorodności - to niektóre z atrakcji, jakie czekały na białostoczan na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. To tu zorganizowany został Ekologiczny Piknik Rodzinny. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Wybory Miss Polski Podlasia 2024. Najpiękniejsza Natalia Jankowska. Zobacz, co działo się podczas finałowej gali w Operze Poznaliśmy tegoroczną Miss Polski Podlasia. Podczas piątkowej gali w Operze koronę i tytuł otrzymała 18-letnia białostoczanka Natalia Jankowska. Zobacz zdjęcia z gali. 📢 Rozmowa. Z drugim trenerem Jagiellonii Rafałem Grzybem m. in. o Adrianie Siemieńcu, "słabości" mistrza i nadchodzących wyzwaniach Rafał Grzyb spina swoją osobą największe sukcesy w historii Jagiellonii Białystok. Jako piłkarz zdobył z Jagą Puchar i Superpuchar Polski, dwa wicemistrzostwa kraju i trzecie miejsce w ekstraklasie. Od 2019 roku był asystentem kilku szkoleniowców Dumy Podlasia i dwukrotnie tymczasowym opiekunem drużyny. Teraz, jako drugi trener, dołożył mistrzowski tytuł. Z legendą Jagi rozmawiamy o ostatnim sezonie i o wyzwaniach, które czekają Żółto-Czerwonych w najbliższej przyszłości.

📢 Tunel pod torami w Białymstoku nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasto nie widzi problemu Nowy tunel pod torami w Białymstoku – zbudowany w ramach zmian w okolicach dworców - nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Osoby na wózkach inwalidzkich tędy nie przejadą. Problemy mają też rodzice z wózkami dziecięcymi. 📢 Proces związany z marszem środowisk narodowych w Hajnówce. Organizator prawomocnie skazany na prace społeczne Organizator III Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce w 2018 roku skazany. To kara ograniczenia wolności, poprzez obowiązek prac na cel społeczny po 20 godzin miesięcznie. Wyrok wydał w piątek (7.06) Sąd Okręgowy w Białymstoku. Wyrok jest prawomocny.

📢 Miss Polski Podlasia 2024. Zobacz, kto powalczy o tytuł i koronę podczas finałowej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (7 czerwca) 16 pań zaprezntuje się przed zgromadzoną w Operze i Filharmonii Podlaskiej publicznością. To tu odbędzie się wielka finałowa gala Miss Polski Podlasia.

📢 Arcybiskup Józef Guzdek dokonał zmian personalnych w archidiecezji białostockiej Metropolita białostocki abp Józef Guzdek wyznaczył nowe zadania kapłanom. Podziękował też za trud, zaangażowanie w dotychczasową posługę. 📢 Dzień Państwowości i Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji. Uroczystość w Hotelu Branicki w Białymstoku Władze miasta i województwa, dyplomaci, posłowie, przedstawiciele służb mundurowych, biznesu, a także duchowni i samorządowcy po raz kolejny spotkali się na obchodach Dnia Państwowości i Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji. 📢 IV liga. Uciekające przed Wasilkowem Wigry są na przedostatniej przeszkodzie, dół musi oglądać się na trzecioligowców KS Michałowo będzie przedostatnią przeszkodą na drodze Wigier Suwałki do wygrania IV ligi w naszym województwie. Niewiele wskazuje na to, by suwalczan - szczególnie na ich stadionie - ktokolwiek był w stanie zatrzymać. A na to liczyć musi KS Wasilków, który zmierzy się przed własną publicznością z Hetmanem Skłodowscy Tykocin.

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje pojazdy za bezcen. Co można trafić na wietrzeniu magazynów? Najnowsze licytacje AMW cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, przedsiębiorców oraz zwykłych użytkowników, którzy szukają ciekawych wojskowych pojazdów. Agencja Mienia Wojskowego jak zwykle nie zawiodła i przygotowała interesującą ofertę dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu. Zobaczcie co można kupić od armii w najnowszych przetargach AMW!

📢 Seniorzy odebrali dyplomy ukończenia nauki. Zobacz zdjęcia z uroczystości na UMB W jednym czasie i miejscu zakończyły się studia senioralne prowadzone na Wydział Nauk o Zdrowiu UMB: UNIWERSYTETU ZDROWEGO SENIORA (50 absolwentów) oraz UNIWERSYTETU PROFILAKTYKI PSYCHOGERIATRYCZNEJ (42 absolwentów). 📢 Zbliża się Podlaskie Święto Sera. Na wydarzeniu pojawi się ponad 30 serowarów z całej Polski, a pokaz gotowania da Karol Okrasa Po raz pierwszy na Podlasiu odbędzie się święto sera farmerskiego i zagrodowego. Będą degustacje, pokazy gotowania i wielki serowy targ.

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 7 do 14 czerwca. Tu zabraknie światła W ciągu najbliższych dni białostoczanie mogą spodziewać się wyłączeń prądu. Zaplanowano je między 7 do 14 czerwca 2024 roku. Warto wcześniej zapoznać się ze szczegółami, aby nie być zaskoczonym brakiem światła.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Koncerty, wernisaże a może serowe degustacje? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach.

📢 Fabryka dywanów w Białymstoku w czasach PRL. Pracownicy i produkcja na archiwalnych zdjęciach z 1979 roku Białystok był prężnym ośrodkiem włókienniczym i jednym ze znaczących punktów na krajowej mapie przemysłu tekstylnego. Fabryka dywanów w stolicy Podlasia powstała w latach 70. Zobaczcie w galerii zdjęcia, jak wyglądała praca w fabryce dywanów w Białymstoku w 1979 roku. 📢 Trasa Rail Baltica. Nowy wiadukt drogowy w Trypuciach na trasie z i do Białegostoku. Ma zwiększyć bezpieczeństwo Po nowym wiadukcie drogowym nad linią Warszawa – Białystok jeżdżą już mieszkańcy podbiałostockiej wsi Trypucie w gminie Turośń Kościelna. Wygodniej podróżują kierowcy, w najbliższych miesiącach skorzystają także piesi i rowerzyści. To kolejny bezkolizyjny przejazd na podlaskim odcinku trasy Raila Baltica.

📢 Eurowybory 2024. Hity i kity kampanii wyborczej na Podlasiu Jeden sam, wysuniętą ręką, zatrzymuje rozpędzony czołg. Innemu wyborcy przypominają, że jest skazany. Kolejny reklamuje się bez pozwolenia. W kampanii do Parlamentu Europejskiego pojawiają się też lokalne piosenki oraz ogólnopolska gwiazda telewizyjna. Była też decyzja polityczna, której nikt się nie spodziewał. Zapraszamy na nasz subiektywny przegląd kampanijnych wydarzeń A.D. 2024. 📢 Bimber w Czarnej Białostockiej trafił w ręce funkcjonariuszy podlaskiej KAS 355 litrów bimbru przejęli w Czarnej Białostockiej funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Mężczyzna, w którego garażu znaleziono alkohol bez polskich znaków akcyzy, odpowie teraz przed sądem. 📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Sprawdź, jak głosować. To trzeba wiedzieć przed eurowyborami Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. Termin wyborów zbliża się wielkimi krokami. Już 9 czerwca wybierzemy eurodeputowanych. Prezentujemy najważniejsze informacje związane z wyborami. Przeczytaj, jak głosować oraz sprawdź obowiązujące zasady. Poznaj odpowiedzi na pytania: ilu posłów liczy PE, jak duża będzie polska delegacja oraz czym zajmuje się Parlament Europejski. 📢 Wyprzedaż aut w urzędach skarbowych. Nowe licytacje samochodów, także luksusowych w atrakcyjnych cenach! Nowe przetargi organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe dotyczą samochodów, w śród których znalazły się tym razem luksusowe mercedesy. Licytacje odbędą się w czerwcu 2024 roku. Zobaczcie za ile można nabyć auta od fiskusa. 📢 Oto Kobieca Twarz Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz zdjęcia i wideo z Forum Kobiecości Julia Szulewska, Ilona Pietrzak i Sylwia Mościńska to zwyciężczynie naszej akcji „Kobieca Twarz Regionu”. Podczas Forum Kobiecości nie tylko wybraliśmy laureatki, ale też zaproponowaliśmy spotkania z ciekawymi gośćmi

📢 Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Zobaczcie ile zarobili w 2023 roku Jak co roku dyrektorzy szkół z Białegostoku złożyli oświadczenia majątkowe. Można się dowiedzieć ile szefowie tych placówek zarobili w 2023 roku oraz jaki majątek posiadają. Przedstawiamy oświadczenie majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Zobacz kto zarobił najwięcej. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała się w przepięknej odsłonie. Zobacz zdjęcie bohaterki serialu Monika z Pokaniewa to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka co jakiś czas wrzuca na swój profil nowe zdjęcie w pełnym profesjonalnym makijażu, czym wzbudza zachwyt wśród licznego grona fanów. Zobacz jak ostatnio zaprezentowała się Monika

📢 „Auta na bruku” w Białymstoku. Będzie można obejrzeć w plenerze stare mercedesy, garbusy czy packardy Rezerwujcie czas. To będzie okazja, by obejrzeć z bliska samochody wyprodukowane od Stanów Zjednoczonych, po Europę. Już 14 czerwca zabytkowe auta wyjadą z garaży oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki na Węglowej, by pojawić się w przestrzeni Białegostoku.

📢 Uwaga! Sklepy wycofują ze sprzedaży wędlinę. Jej spożycie może wywołać nawet sepsę. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 5 czerwca 2024 roku informują o wędlinie, w której odkryto groźne bakterie. 📢 Droga ekspresowa S19. Budowa odcinka Haćki-Bielsk Podlaski Zachód. To najbardziej zaawansowany fragment Via Carpatii w woj. podlaskim Już jedną trzecią zakontraktowanej kwoty netto wynosi zaawansowanie finansowe prac na budowie odcinka Haćki-Bielsk Podlaski. To fragment przyszłej trasy S19, a zarazem pierwszy w województwie podlaskim odcinek drogi Via Carpatia, na którym wbito łopatę. Teraz drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z budowy ekspresówki. Zobacz, jak wygląda postęp prac widziany z lotu ptaka. 📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Najsłynniejsze fabryki i zakłady pracy w regionie 25 lat temu. Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta. Pamiętacie? Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta - te firmy kiedyś były wizytówkami naszego regionu i jednymi z największych pracodawców. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak się tam pracowało 20 - 25 lat temu. Aż się łezka w oku kręci! Warto też zobaczyć jak wyglądała praca w firmach, które przez te 20 lat rozkwitły, np w Mlekovicie czy Browarze Dojlidy. 📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Ceny mieszkań w Białymstoku. Ile kosztuje metr kwadratowy? Zobacz najtańsze i najdroższe osiedla w czerwcu 2024 Chcesz kupić albo sprzedać mieszkanie w Białymstoku? Ceny wciąż rosną. Zobacz, ile w czerwcu 2024 zapłacisz za metr kwadratowy mieszkania na białostockich osiedlach. Na którym osiedlu zapłacisz najmniej, a na którym najwięcej? Które osiedle jest najdroższe, a gdzie jest najtaniej? Zobacz w galerii jaka jest cena za metr kwadratowy w czerwcu 2024.

📢 Imprezy w białostockich klubach. Tu bawią się królowe parkietów Imprezy taneczne w białostockich klubach przyciągają kobiety swoją niezwykłą atmosferą, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu. Oferują też różnorodność muzyki i tematycznych imprez, co sprawia, że każdy wieczór może być wyjątkowy i pełen niezapomnianych przeżyć. Zobaczcie gdzie najchętniej bawią się dziewczyny. 📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 20. Podlaski Rajd Moto Retro. Właściciele zabytkowych aut przez weekend zwiedzili północną część województwa podlaskiego Tegoroczny, jubileuszowy 20. Podlaski Rajd Moto Retro odbył się w dniach 30.05-02.06.2024 r. Właściciele zabytkowych pojazdów zwiedzili północną część województwa podlaskiego. Dotarli nawet na Litwę! 📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki. 📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii.

📢 Wielki Naszpikowany Festiwal po raz trzeci na Stadionie Miejskim w Białymstoku! Legendy Jagiellonii zagrały charytatywny mecz W piątek (31 maja) na stadionie miejskim w Białymstoku został rozegrany Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani podczas trzeciej już imprezy, jaką jest Wielki Naszpikowany Festwial.

📢 Memy o motocyklistach i ich maszynach. "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować!" Memy o motocyklistach to zjawisko wynikające z wielu czynników - od utrwalonych stereotypów i specyfiki grup społecznych, przez kontrowersyjne zachowania na drodze, po różnice pokoleniowe. Ważne jest, aby pamiętać, że memy są formą rozrywki i wyrażania opinii, które, choć czasem przesadzone, nie powinny przekraczać granic dobrego smaku i szacunku. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o motocyklistach oraz śmieszne powiedzonka motocyklistów takie jak.: "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować".

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Kilkunastu aktorów serialu "Klan" już nie żyje. Zobacz kogo nie ma już wśród nas Pierwsze odcinki serialu TVP pod tytułem "Klan" wyemitowano w 1997 roku. Od tamtego czasu przez plan zdjęciowy tej produkcji przewinęło się wielu aktorów. Kilkunastu z nich już nie żyje. Zobacz, którzy aktorzy zagrali w "Klanie" i już nie żyją 📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Ile zarabiają europarlamentarzyści z Polski? Oto zarobki europosłów, diety, odprawa oraz emerytura. Kwoty są imponujące! Europarlamentarzyści z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła wynosi ponad 10.000 euro brutto (to prawie 8 tysięcy euro na rękę). Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają też ryczałt na utrzymanie biura oraz zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji w Europarlamencie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę. 📢 Białostocka pielęgniarka zginęła w wypadku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało pełną bólu wiadomość Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku żegna jedną ze swoich pielęgniarek. 35-letnia Justyna Radel zginęła w wypadku motocyklowym w Nowodworcach. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Unikalny zespół rzeźb - jeden z największych i najpiękniejszych w Polsce. Zobacz figury w Ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku Zespół rzeźb, które zdobią ogród Pałacu Branickich w Białymstoku jest wyjątkowy. Stanowi jedną z największych tego typu kolekcji w Polsce, według wielu jest też jedną z piękniejszych. Figury pochodzą z różnych okresów, od dzieł XVIII-wiecznych po kilkuletnie. Te najnowsze są oczywiście dokładnym odwzorowaniem rzeźb historycznych. Warto im się przyjrzeć z bliska.

📢 Białystok. Jakie rzeczy trafiają na złomowisko? Wiele z nich to skarby i zabytki. Ludzie to wyrzucają, inni je ratują. Zobacz zdjęcia Tony stalowego złomu, a wśród tego prawdziwe perełki i skarby, które trafiają na białostockie złomowisko. Wiele z nich można traktować jako przedmioty zabytkowe. To m.in. samowary, żelazka, sztućce, naczynia, pamiątki i bibeloty, a nawet maszyny rolnicze. Dawny blask przywracają im pracownicy skupu złomu. Zobacz na zdjęciach prawdziwe perełki, które trafiają na złom. 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć w kwietniu na Czarciej Polanie Kwietniowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach zgromadził tradycyjnie dużo ludzi. Na Czarciej Polanie spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas kwietniowego jarmarku.

