Przegląd prasy (10.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.03.24”?

Prasówka 10.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Zarząd województwa podlaskiego podsumował swoją mijającą kadencję Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotował finansowe podsumowanie pięciu lat upływającej kadencji. Łączne wydatki wyniosły 5,6 mld zł.

Prasówka 10.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej. Poznaliśmy zwycięzców muzycznej rywalizacji Dobiegł końca 3. Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej. Jury wybrało najlepszych młodych wokalistów. 📢 Pablo Picasso w Choroszczy! Grafiki mistrza można oglądać w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Zobaczcie jak było na wernisażu W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy można oglądać prace jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych twórców i malarzy XX wieku – Pabla Picassa. To grafiki z serii „Toros y Toreros” („Byki i toreadorzy”). Warto się wybrać i poczuć prawdziwą sztukę.

📢 Spektakl w Wielkiej Synagodze w Tykocinie. Będzie można przenieść się do zupełnie innego świata. Zobaczcie o czym będzie przedstawienie Spektakl „Purimszpil, czyli historia królewska z pradawnych czasów” w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego będzie można zobaczyć już w niedzielę, 10 marca o godz. 14.30 w Wielkiej Synagodze w Tykocinie (ul. Kozia 2). Zaprezentowany zostanie w ramach cyklu Muzealne Prezentacje Świąt Żydowskich. 📢 Białystok. Gala kwiatowa, czyli kiermasz roślin doniczkowych do oglądania i kupienia Przez dwa weekendowe dni, czyli w sobotę i niedzielę (9-10.03) w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku będzie trwała gala kwiatowa, czyli kiermasz roślin doniczkowych. Do oglądania jest ponad 400 gatunków roślin: od małych, przez średnie i duże, jak np. palmy aż po rośliny nietypowe i rzadko spotykane w domowych hodowlach.

📢 Politechnika Białostocka ma swoją nową maskotkę. Zobaczcie, jak wygląda PeBiś Politechnika Białostocka zdecydowała się stworzyć swoją własną maskotkę. Każdy wydział zaopatrzył PeBisia w stosowne akcesoria. 📢 Tragiczny wypadek w zakładzie wulkanizacyjnym. Nie żyje mężczyzna Śmiertelny wypadek w Siemiatyczach. Mężczyzna został ranny po wystrzale opony w zakładzie wulkanizacyjnym. Zmarł mimo reanimacji. 📢 Wybory 2024. PiS przedstawił kandydatów do rady powiatu białostockiego. Prezentacja odbyła się przed budowanym starostwem w Białymstoku Trzydzieści dziewięć osób powalczy dla PiS o 27 mandatów w sześciu okręgach w wyborach do rady powiatu białostockiego. Na liście znaleźli się rolnicy, przedsiębiorcy, strażacy, sołtysi, dotychczasowi radni. Prezentacja powiatowej drużyny wyborczej odbyła się w piątek 8 marca przed nowo budowanym skrzydłem starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej w Białymstoku. Przedstawienie kandydatów starosta Jan Perkowski rozpoczął od życzeń dla pań kandydatek.

📢 Bohaterowie Wiedźmina jako lalki Barbie - Geralt Ken i reszta postaci wyglądają znakomicie w wersji SI. Zobacz kniecznie Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie, a wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Przyznajemy, że sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem, ponieważ pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, a efekt jest wart zobaczenia. Przekonajcie się sami. 📢 Wypadek pociągu z chlorem w Białymstoku w 1989 roku. Wszyscy białostoczanie mogli zginąć (zdjęcia) 9 marca 1989 r. doszło do najniebezpieczniejszego wypadku w historii Białegostoku. W pobliżu centrum miasta, na skraju osiedla im. Sienkiewicza wykoleiły się cztery 50-tonowe cysterny z ciekłym chlorem. Dziś mija 35 lata od tego wydarzenia.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku. Gdzie i kiedy nie będzie światła? W ciągu najbliższych dni białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 9 a 15 marca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne.

📢 Kibice poprowadzili Jagiellonię do zwycięstwa i powrotu na fotel lidera ekstraklasy (zdjęcia) Jagiellonia po tygodniu odzyskała fotel lidera ekstraklasy. Po kapitalnej grze, szczególnie w pierwszej połowie, Żółto-Czerwoni pokonali Śląsk Wrocław 3:1. Swój udział w tym zwycięstwie mają także kibice, którzy w liczbie 13 480 zasiedli na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku. 📢 Jagiellonia - Śląsk Wrocław 3:1! Walka o tron i koncert gry Żółto-Czerwonych. Powracamy na szczyt Ekstraklasy Piłkarze Jagiellonii Białystok odzyskali tron. W meczu ze Śląskiem Wrocław zdominowali rywala, rozbijając dotychczasowego lidera aż 3:1. Dwie bramki zdobył Dominik Marczuk i jedną Michal Sacek. Mecz na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej obejrzało 13 480 widzów. 📢 Najgorsze i najdziwniejsze kreacje oscarowe w historii. Zobacz stylizacje celebrytek, o których wciąż pamięta świat Oscary 2024 już niedługo! Wielka gala, podczas której zostaną przyznane jedne z najważniejszych statuetek w świecie kina, odbędzie się 10 marca. Corocznie gwiazdy show-biznesu zachwycają bądź wywołują kontrowersje śmiałymi stylizacjami. Przypominamy najgorsze i najdziwniejsze kreacje oscarowe wszech czasów.

📢 Usiłowanie zabójstwa na os. Wygoda w Białymstoku. Ofiara dostała kilkanaście ciosów nożem. Ruszył proces Dożywocie grozi 23-latkowi oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa partnera swojej przyjaciółki. Jak wynika z ustaleń śledczych, zadał on pokrzywdzonemu minimum 17 ciosów nożem, w tym w klatkę piersiową. Ranny cudem przeżył. W piątek (8.03) ruszył proces w tej sprawie. Oskarżony twierdzi, że niczego nie pamięta. W śledztwie mówił, że bronił się przed zazdrosnym mężczyzną.

📢 Remont Teatru Dramatycznego ma potrwać jeszcze dwa lata. Instytucja rozstrzygnęła dwa kolejne przetargi Publiczność zasiądzie na widowni Teatru Dramatycznego dopiero za dwa lata. Wykonawcy w czasie prac napotkali mnóstwo trudności. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Piękny apartament w kamienicy jurorki „Czas na show. Drag me out”. Wpadnij do mieszkania Magdy z „M jak miłość” Anna Mucha to celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum Warszawy. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Białystok. Poczet przewodniczących sejmiku województwa podlaskiego. W tym gronie nie ma żadnej kobiety Sejmik Województwa Podlaskiego istnieje już od 1998 roku. Wybiera on ze swojego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. 📢 Zespół Szkół Rolniczych wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do nabycia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.

📢 Podlaskie produkty z unijnym certyfikatem Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego skupia w swojej internetowej bazie produkty.podlaskie.eu twórców lokalnej żywności. Wśród nich są posiadacze wyjątkowo cennych certyfikatów unijnych systemów jakości. Przyznawane przez Komisję Europejską, po przejściu stosownej procedury, oznaczenia Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (GTS), Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG), czy też Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP), stawiają podlaskie przysmaki w tym samym rzędzie co słynne na całym świecie np. wino chianti, włoska Mozzarella di Bufala czy grecka feta.

📢 Słynne białostoczanki, gwiazdy filmu. Oto twarze znane nie tylko Polsce. Aktorki, które urodziły się w Białymstoku Białostoczanka Magdalena Koleśnik to znana w całej Polsce aktorka młodego pokolenia. Nie jest ona jedyną pochodzącą z Białegostoku gwiazdą ekranu. Ze stolicy Podlasia pochodzi wiele osobistości, które nie tylko gościły na ekranach, ale też na scenach teatralnych. Niektóre z nich wciąż są na topie, inne swoje pięć minut mają za sobą. Wszystkie łączy jedno: miejsce urodzenia - Białystok. Poza jednym wyjątkiem. 📢 Opera i Filharmonia Podlaska przygotowuje się do piątkowej premiery. Widzowie zobaczą taneczno-wokalne show "Life is a Cabaret" Opera i Filharmonia Podlaska zamieni się w słynny kabaret Moulin Rouge. W piątek na Dużej Scenie odbędzie się premiera taneczno-wokalnego show "Life is a Cabaret".

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może targi? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Oficjalne, piękne, oryginalne, śmieszne dla żony, mamy, czy koleżanki Życzenia na Dzień Kobiet 2024 to najważniejsza rzecz każdego roku 8 marca. W tym dniu nie można zapomnieć o najbliższych kobietach, ale także znajomych, czy koleżankach z pracy. Przedstawiamy propozycje życzeń dla kobiet w różnych formach. Są bardziej oficjalne, śmieszne, poważne, krótkie, długie, SMS. Każdy kto chce złożyć życzenia na Dzień Kobiet w tym materiale znajdzie coś dla siebie.

📢 Życzenia na Dzień Kobiet - śmieszne SMSy, krótkie wierszyki miłosne, zabawne łańcuszki, kartki i gify na 8 marca 2024 Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Śmieszne wierszyki, zabawne łańcuszki, miłosne smsy to propozycje na 8 marca. Nie masz pomysłu czego życzyć z okazji Dnia kobiet? Nie przejmuj się. Wybierz najciekawsze życzenia, skopiuj i wyślij. Z pewnością znajdziesz coś interesującego.

📢 Kobiety w podlaskim biznesie. Właścicielki i szefowe naszych znanych firm. One odniosły sukces w regionie W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane i potrafiły przekuć swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie i robią to nad wyraz dobrze. Nic więc dziwnego, że zdobywają liczne nagrody, m.in. w Złotej Setce Podlaskiego, czyli najważniejszym rankingu gospodarczym w regionie, który od 20. lat organizuje redakcja "Kuriera Porannego".

📢 HUZAR - szlacheckie osiedle. Przestronne, funkcjonalne mieszkania dla każdego 📢 Rewitalizacja Plant w Białymstoku. Społecznicy sprzeciwiają się wycince żywotników w Alei Zakochanych. Zbierają podpisy w obronie tui Mają już ponad 300 wymaganych podpisów, ale planują zebrać ich jak najwięcej. Chodzi o projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zachowania większości żywotników zachodnich w Alei Zakochanych . Słynne, powykręcane tuje, mają być wycięte w ramach rewitalizacji parku Planty. Sprzeciwiają się temu społecznicy. Od roku starają się, by zostały uznane za pomniki przyrody. Urzędnicy uznali w oparciu o zleconą ekspertyzę, że drzewa są w złym stanie. Przeczy temu opinia dendrologiczna strony społecznej.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg. Do kupienia m.in. sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kto ma szansę na zatrudnienie i za ile?. To kolejna rekrutacja w 2024 roku To kolejna w tym roku rekrutacja w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Prezydent poszukuje chętnych do pracy na urzędniczych posadach. Wśród wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie oczekuje m.in. komunikatywności, umiejętności kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów; umiejętności pracy w zespole, asertywności, odporności na stres. Zatrudnienie oferują też dyrektorzy jednostek podległych miastu Białystok.

📢 Znane miejsca w Białymstoku, których już nie ma. Kiedyś tętniły życiem, a dziś pozostało po nich tylko wspomnienie. Bywałeś tam? Klub rozrywki "Krąg", Centralna Składnica Harcerska, kawiarnia "Ratuszowa", czy sklepy "Pewex". Kto z mieszkańców Białegostoku, żyjących i spędzających młodość w XX wieku tam nie bywał i nie uważał ich za kultowe? Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Tych miejsc już w naszym mieście nie ma, albo zmieniły się na tyle, że są nie do poznania.

📢 Na plaży w Dojlidach powstaje park linowy. Otwarcie nowej atrakcji planowane jest na majówkę 2024. To kolejna inwestycja BOSiR na kąpielisku W Białymstoku będzie kolejny park linowy. Nowa atrakcja turystyczna powstaje na plaży w Dojlidach. Prace właśnie się rozpoczęły, a otwarcie parku zaplanowane jest na majówkę 2024. Dyrektor BOSiR Paweł Orpik zdradził nam szczegóły dotyczące nowej inwestycji na Dojlidach. 📢 Droga S61. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To ostatni w budowie fragment trasy Via Baltica. I zarazem obwodnica przez rozlewiska Narwi Rzeczowe przekroczyło 50 proc., finansowe bliskie jest 60 proc - tyle wynosi zaawansowanie prac na ostatnim w budowie odcinku trasy Via Baltica. To fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Stanowi on zarazem obwodnicę Łomży z ponad kilometrową estakadą na doliną Narwi. Drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z placu budowy na rozlewiskach.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku.

📢 Wypadek na Mieszka I w Białymstoku. Poszkodowany kierowca przewoził w samochodzie papierosy pochodzące z przemytu Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba została poszkodowana i oddana pod popiekę ratowników medycznych. W aucie kierowcy znaleziono znaczne ilości papierosów pochodzących z przemytu. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 Wybory 2024. Znamy kandydata PiS na prezydenta Białegostoku. To Henryk Dębowski. Padły też nazwiska kandydatów do sejmiku i rady miasta W niedzielę (3.03), w samo południe rozpoczęła się regionalna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. W sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej poznaliśmy kandydatów tej formacji na prezydenta Białegostoku oraz do sejmiku podlaskiego i białostockiej Rady Miejskiej. 📢 TOP 20 najbiedniejszych gmin wiejskich w województwie podlaskim W tych gminach województwa podlaskiego wysokość dochodów per capita (czyli na głowę mieszkańca) jest najmniejsza. 📢 KO przedstawiła na konwencji w Muzeum Pamięci Sybiru listy wyborcze do Rady Miasta Białystok. Zobacz, kto walczy o mandat 38 kandydatów, prawie 48 proc. kobiet, doświadczeni samorządowcy, ale też zupełni nowicjusze. Plus Tadeusz Truskolaski jako kandydat na prezydenta, a zarazem lider listy w najliczniejszym mandatowo okręgu wyborczym. To drużyna Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miasta Białystok. Została zaprezentowana podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru. - Idziemy po wszystko, po 28 mandatów - zapowiedział lider podlaskiej PO poseł Krzysztof Truskolaski.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Białystok pół wieku później. Tak zmieniało się nasze miasto przez ostatnie dekady. Zobacz te same miejsca kiedyś i dziś Po II wojnie światowej Białystok był jednym z bardziej zniszczonych polskich miast. Odbudowa zajęła bardzo wiele lat od jej zakończenia. To wtedy powstawały założenia komunikacyjne i niektóre, nieco starsze już osiedla. Zobacz, jak w latach 60-tych i 70-tych XX wieku wyglądał Białystok i porównaj ten widok z dzisiejszymi zdjęciami. Nie poznasz naszego miasta! 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker. 📢 Ostrzeżenia GIS luty 2024. Trzy partie batonów Milka Oreo wycofane ze sprzedaży. Możliwe zanieczyszczenie fragmentami plastiku GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. kosmetyki, środki na potencję oraz produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o trzech partiach batonów Milka, wycofanych ze względu na możliwość ich zanieczyszczenia. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na pojazdy. Na aukcji m.in. Honker, Tarpan i Lublin Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na zakup pojazdów wojskowych, wzbogacając tym samym ofertę dostępną dla zainteresowanych. Przetargi obejmują różnorodne pojazdy, w tym samochody ciężarowo-osobowe Honker 2000, samochody sanitarne Tarpan oraz mikrobusy Lublin.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Nowe przetargi AMW w lutym 2024. Można kupić terenówki, ciężarówki, busy Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowe przetargi na zakup wojskowych pojazdów, otwierając drzwi do szerokiego wyboru samochodów osobowych, terenowych, dostawczych i ciężarowych dla zainteresowanych nabywców. To doskonała okazja dla miłośników militarnej technologii oraz przedsiębiorców poszukujących solidnych i wytrzymałych pojazdów do różnorodnych zastosowań. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Wojskowe terenówki, ciężarówki i quady na przetargu z AMW. Zobacz najnowsze przetargi Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na wojskowe mienie niekoncesjonowane. To pierwsza okazja w 2024 roku, by okazyjnie kupić od polskiej armii różne ciekawe ruchomości. Do nabycia w najbliższym rzucie na licytacjach są m.in. samochody - busy, mikrobusy, terenówki oraz ciężarowe. Można też tanio nabyć choćby koparkę oraz quada.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Najstarszy budynek w Białymstoku ma prawie 400 lat! Zobacz jak wygląda podziemna krypta i barokowe wnętrze Starego Kościoła Farnego Jako pierwsi kościół w Białymstoku zbudowali przed 1547 rokiem właściciele miejscowych dóbr - Raczkowicze. Nieznane są losy pierwszej drewnianej świątyni. Kolejny właściciel Białegostoku, Piotr Wiesiołowski, ufundował w 1581 r. nowy kościół, również drewniany, pod wezwaniem Trójcy Świętej. Następny, murowany, stoi do dziś!

📢 Rolnik szuka żony. Znowu kłopoty u Diany z szóstej edycji programu: Nie można kochać ani ufać bezgranicznie Po wielu miesiącach milczenia w końcu w mediach społecznościowych odezwała się Diana Stankiewicz, która zdobyła popularność w szóstej edycji Rolnik szuka żony. Niestety bohaterka telewizyjnego show nie ma dobrych wieści dla swoich fanów. Najprawdopodobniej suwalczanka rozstała się ze swoim partnerem. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się samochodów, motocykli, przyczep i instrumentów muzycznych. Ostatnia szansa na atrakcyjne sprzęty Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła we wrześniu 2023 roku atrakcyjny przetarg, w którym można nabyć ruchomości, wobec których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim można tanio kupić samochody - osobówki, ciężarówki i terenówki oraz motocykle. Wojsko za półdarmo sprzedaje także przyczepy. Na przetargach są wystawione m.in. instrumenty muzyczne. Pełna lista przedmiotów do kupienia od AMW dostępna jest w naszej galerii.

📢 Najnowsze przetargi z Agencji Mienia Wojskowego. Ciężarówki, terenówki, osobówki i ciągniki rolnicze tanio do nabycia od wojska 07.04.2023 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg. Tym razem od wojska można kupić pojazdy wojskowe wycofane z użycia - osobowe i ciężarowe, ciągniki rolnicze, przyczepy i wiele innych sprzętów z demobilu, które można nabyć za bezcen. Zobaczcie najnowszą sprzedaż przetargową z AMW. 📢 Festiwal Roślin na stadionie miejskim. Wiosenna edycja największego targu roślin doniczkowych w Białymstoku Na Stadionie Miejskim w Białymstoku trwa dwudniowy Festiwal Roślin. Do wyboru kwiaty doniczkowe, zioła, czy mniej spotykane rośliny. Każdy kto przyjdzie, może porównać ceny oraz rozeznać się w bogatej ofercie

📢 Białystok. Wielki Jarmark Kaziukowy 2023. Zobacz, co przez dwa dni można kupić na placu przed teatrem W sobotę (18.03) białostoczanie kupują m.in. własnoręcznie wykonane palmy i ozdoby wielkanocne, rękodzieło ludowe, regionalne potrawy i różne przysmaki czy biżuterię i wina. W Białymstoku na placu przed Teatrem Dramatycznym, przez dwa dni trwa Wielki Jarmark Kaziukowy.

📢 Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn 2023 dla chłopaka, kolegi, męża. Romantyczne, śmieszne, krótkie, oryginalne życzenia gotowe do wysłania Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn 2023, który w tym roku obchodzimy w piątek 10 marca. Nie jest jednak tak popularnym świętem jak Dzień Kobiet. Ale skoro mężczyźni pamiętali o święcie kobiet, to im również należą się życzenia. Zobaczcie nasze propozycje. Mamy ich sporo. Oto śmieszne, poważne, zabawne, oryginalne życzenia na Dzień Mężczyzn 2023! 📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor.

📢 Podlasianki, które osiągnęły sukces. Te kobiety powinieneś znać z telewizji, reklam, czy działalności społecznej lub modelingu [04.08.2022] Czy pochodzenie lub płeć może determinować sukces? Na przykładzie tych Podlasianek możemy zaryzykować tezę, że jest to bez znaczenia. W naszym regionie nie brakuje niesamowitych kobiet. Są zdolne, piękne, utalentowane i robią karierę. Część z nich przekuła swój talent i pasję w sukces. Inne mają serce na dłoni i wspierają innych. No i ta słowiańska uroda! To żadna tajemnica, że Podlasianki są najpiękniejsze! Wystarczy spojrzeć... kliknij w galerię!

📢 Białystok. Nowe psy do adopcji ze schroniska. Zobacz zdjęcia czworonogów, które czekają na nowy dom [ZDJĘCIA] Mieszkańcy białostockiego schroniska dla zwierząt przy ul. Dolistowskiej czekają na kogoś, kto stworzy im kochający dom. Jeżeli marzysz o nowym psie, nie kupuj go. Możesz wybrać pupila spośród mieszkańców "Doliny Dolistówki". Zobacz najnowszą galerię psów, które czekają na nowego właściciela.

📢 Dzień Mężczyzny: Złóż życzenia na Dzień Mężczyzny 2021 [ŁAŃCUSZKI SMS, KRÓTKIE, ŚMIESZNE ŻYCZENIA, RYMOWANKI, WIERSZYKI] Dziś Dzień Mężczyzn 2021 - złóż mu życzenia. Warto docenić tego dnia swojego mężczyznę i złożyć mu fajne, zabawne, romantyczne, śmieszne życzenia. Mamy dla Was propozycje. Są rymowanki, wierszyki, życzenia sms.

📢 9 marca to Światowy Dzień Didżeja. Zobacz najnowsze memy o DJ! (zdjęcia, gify, śmieszne obrazki) Dzień DJ-a wypada tuż po Dniu Kobiet. W związku z tym prezentujemy Wam najlepsze memy o didżejach. 📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu.