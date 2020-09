Proszek do pieczenia nie tylko do ciast! Nietypowe wykorzystanie proszku do pieczenia w domu i w ogrodzie! Białe zęby! [05.09.2020]

Proszek do pieczenia znają wszyscy. Używa się go przede wszystkim do spulchniania ciast. Podstawowym składnikiem proszku do pieczenia jest wodorowęglan sodu, który rozkłada się w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Produktem tej reakcji jest m.in. dwutlenek węgla. To on odpowiada za powstawanie pęcherzyków powietrza w wypiekach. Żadne ciasto nie uda się bez proszku do pieczenia. To gwarancja pięknie wyrośniętego biszkoptu, ale także porządku w domu.