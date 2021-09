Pronar światowym wiceliderem produkcji felg do maszyn i ciągników. Produkty firmy z Narwi trafiają do największych koncernów [zdjęcia] Opr. Andrzej Matys

Produkowane przez firmę z podlaskiej Narwi felgi i koła ogumione sukcesywnie zdobywają kolejne rynki. Dystrybuowane pod marką Pronar Wheels trafiają dziś do ponad 80 państw i największych światowych koncernów jako element fabrycznego wyposażenia pojazdów. Nieustanny rozwój technologiczny, kolejne innowacje oraz uruchomienie z końcem ub.r. nowych linii produkcyjnych sprawiły, że Pronar wytwarza w skali roku około miliona felg do maszyn wolnobieżnych. Czyni to z firmy światowego wicelidera w tej dziedzinie.