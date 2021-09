Promocje habilitacyjne i doktorskie na UwB. Dyplomy odebrało ponad 30 uczonych

Uniwersytet w Białymstoku istnieje już 24 lata. Przez ten czas dyplom doktora uzyskało już 866 osób, a doktora habilitowanego – 156. W środę do tego zacnego grona dołączyli kolejni utytułowani.

- Celebrujemy ważny zawodowy moment: zwieńczenie kolejnego etapu. Niezależnie od tego jaką naukę, dyscyplinę czy dziedzinę reprezentujemy, naszym wspólnym zawodowym zadaniem jest interesowanie się światem. Jakie to piękne zawodowe zadanie: interesować się światem. A to nie tylko nasze zadanie. To też nasze prawo, nasz przywilej, nasz obowiązek, a co za tym idzie, odpowiedzialność. I niech to zabrzmi patetycznie: odpowiedzialność za świat, którym się interesujemy i za to, jak wiedzę przekazujemy dalej – mówiła dr hab. Izabela Kraśnicka z Wydziału Prawa UwB po odebraniu promocji.