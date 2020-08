Prognoza pogody na 25.08.2020. Sprawdź prognozę pogody na wtorek 25 sierpnia. Zobacz ostrzeżenie IMGW: burze z gradem!

Prognoza pogody 25.08.2020. Zobacz radar burzowy na żywo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało prognozę pogody.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 65 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo miejscami zanikające, przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Nad ranem możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, początkowo okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Podczas burz wiatr porywisty.

