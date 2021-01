Prezydent Tadeusz Truskolaski zapowiedział zakaz wjazdu tirów do Białegostoku. Ślizgające się ciężarówki blokowały ulice podczas śnieżycy

- Na wniosek prezydenta Tadeusza Truskolaskiego we wtorek (26.01.) rano od godziny 6.30 do 9.00 i po południu od 14.30 do 17.00 tiry nie wjadą do Białegostoku - mówiła Urszula Boublej, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku.

Na środę, na godzinę 9, prezydent Białegostoku zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego, aby omówić sytuację po nocy i po porannych godzinach szczytu. Wtedy też będą podejmowane kolejne, niezbędne decyzje.

Od godz. 8 w poniedziałek (25.01.) do godz. 20 w Białymstoku spadło od 8 do 20 cm śniegu. Do rana ma dopadać kolejne 10 cm. We wtorek opady nie ustaną, do godz. 20 ma spaść nawet 8 cm. Dopiero około godziny 22 opadu śniegu zaczną słabnąć. Dodatkowo nasila się wiatr a to oznaczać będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie meteorologiczne wydane jest dla Białegostoku na godziny od godz. 21 (25.01) do godz. 21 (26.01).

