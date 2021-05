Prezydent Tadeusz Truskolaski atakuje radnych PiS za konferencję prasową w srawie Krajowego Planu Odbudowy. Mówi też o prowokacji

Przypomnimy. We wtorek na konferencji prasowej radni PiS zaapelowali do prezydenta, by przygotował nowe pomysły w ramach dodatkowych konkursów, które ogłosi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Podkreślali, że kwota 8,5 mln złotych, na którą miasto Białystok złożyło dwa termomodernizacyjne projekty do Krajowego Planu Odbudowy, jest śmieszna i wręcz obraźliwa dla białostoczan.

I przedstawił następującą sekwencję zdarzeń.

- 12 sierpnia 2020 roku wpływa, nie do prezydenta, ale bezpośrednio do jednego z departamentów, mail z urzędu marszałkowskiego, który ma możliwość zgłaszania różnych projektów do KPO. Co prawda 13 sierpnia jest dniem roboczym, ale trzeba się przygotować do wniosków. 14 sierpnia w urzędzie marszałkowskim nie pracują, dzień później święto, 16 sierpnia niedziela. A projekty należało zgłosić do 17 sierpnia i tylko z jednego obszaru tematycznego: zrównoważona przestrzeń miejska. Ten czas był bardzo krótki. Dlatego w tym terminie i w tym obszarze można było przygotować dwie fiszki projektowe - wyliczał prezydent Truskolaski. - Na dodatek wszystko zostało postawione na głowie, bo dokumentu odnośnie oceny projektów zgłoszonych do KPO, w tym matryca i kryteria, zostały podane do publicznej wiadomości znacznie później, bo 18 września 2020 roku. Zresztą sam KPO był wtedy w powijakach, więc to nie jest prawdą, że to jedyne projekty złożone przez miasto Białystok do KPO czy następnej perspektywy finansowej.