Prezydent Białegostoku atakuje radnych PiS za konferencję w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Mówi też o prowokacji. PiS mu odpowiada

Gdzie byli radni PiS, gdy ich partyjni szefowie nie dali ani złotówki dla miasta Białystok w ramach drugiej i trzeciej transzy Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych - pytał prezydent Tadeusz Truskolaski. Nie zostawił suchej nitki na miejskiej opozycji za wtorkową konferencję prasową w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Mówił też o prowokacji. - Pan prezydent chyba doszedł do perfekcji w odwracaniu kota ogonem - komentuje radny PiS Henryk Dębowski. Z kolei marszałek Artur Kosicki mówi, że jeśli pan prezydent ma jakieś pretensje, powinien mieć je do siebie.

Przypomnimy. We wtorek na konferencji prasowej radni PiS zaapelowali do prezydenta, by przygotował nowe pomysły w ramach dodatkowych konkursów, które ogłosi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Podkreślali, że kwota 8,5 mln złotych, na którą miasto Białystok złożyło dwa termomodernizacyjne projekty do Krajowego Planu Odbudowy, jest śmieszna i wręcz obraźliwa dla białostoczan. Czytaj też: Białystok. Radni PiS apelują do prezydenta, by złożył projekty w dodatkowych konkursach w ramach Krajowego Planu Odbudowy - W wypowiedziach radnych PiS jest dużo złej woli, a sama kwota 8,5 mln zł wygląda jak prowokacja. Nie wiem czyja, nie będę ferował żadnych oskarżeń - mówił Tadeusz Truskolaski na konferencji prasowej w czwartek [12.05.2020].

I przedstawił następującą sekwencję zdarzeń. - 12 sierpnia 2020 roku wpływa, nie do prezydenta, ale bezpośrednio do jednego z departamentów, mail z urzędu marszałkowskiego, który ma możliwość zgłaszania różnych projektów do KPO. Co prawda 13 sierpnia jest dniem roboczym, ale trzeba się przygotować do wniosków. 14 sierpnia w urzędzie marszałkowskim nie pracują, dzień później święto, 16 sierpnia niedziela. A projekty należało zgłosić do 17 sierpnia i tylko z jednego obszaru tematycznego: zrównoważona przestrzeń miejska. Ten czas był bardzo krótki. Dlatego w tym terminie i w tym obszarze można było przygotować dwie fiszki projektowe - wyliczał prezydent Truskolaski. - Na dodatek wszystko zostało postawione na głowie, bo dokumentu odnośnie oceny projektów zgłoszonych do KPO, w tym matryca i kryteria, zostały podane do publicznej wiadomości znacznie później, bo 18 września 2020 roku. Zresztą sam KPO był wtedy w powijakach, więc to nie jest prawdą, że to jedyne projekty złożone przez miasto Białystok do KPO czy następnej perspektywy finansowej.

Czytaj też: Karczemna awantura na sesji Rady Miasta Białystok. Poszło o stanowisko w sprawie Krajowego Planu Odbudowy Prezydent po raz kolejny przypomniał podział przez rząd pieniędzy z drugiej i trzeciej transzy Funduszu Inicjatyw Lokalnych, z których samorząd miasta Białystok - mimo zgłaszania wielu projektów - nic nie dostał. - Gdzie byli wtedy radni PiS, skoro tak bardzo troszczą się o miasto Białystok?. Dlaczego nie pomogliście Białemustokowi. Dlaczego nie wpłynęliście na swoich partyjnych szefów, bo tak te pieniądze były przecież dzielone - pytał Tadeusz Truskolaski. - Jedynym celem, który przyświeca takim konferencjom radnych PiS jak ta we wtorek, jest pokazanie, że miasto Białystok nie jest przygotowane do wydawania środków unijnych. To jest oczywiście kompletną bzdurą.

Czytaj też: Wielka awantura na sesji rady miasta Prezydent przypomniał, że od początku wejścia Polski do UE Białystok wykorzystał 4 mld zł, co pozwoliło na realizację projektów o wartości 6,3 mld. - To są środki bez precedensu. Bez pomocy Unii nie moglibyśmy z nich korzystać nawet do końca XXI wieku, bo nie byłoby nas na to stać - mówił prezydent. W kolejnych latach nowej perspektyw unijnej miasto Białystok chce realizować projekty, które ogólnie zostały złożone do urzędu marszałkowskiego, na kwotę 2,5 mld zł. Są wśród nich: efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych – (wymiany pieców oraz instalacje OZE) – ok. 115 mln zł

energooszczędnego oświetlenia ulicznego – ok. 15-20 mln zł

kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi – ok. 100-110 mln zł

budowy centrum zarządzania kryzysowego – ok. 40-60 mln zł

przebudowy dróg oraz taboru nisko/zeroemisyjnego wraz z infrastrukturą do ładowania, budowa przystanków, parkingów – ok. 200-300 mln zł oraz przebudowy infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej – ok. 20-50 mln zł

budowy infrastruktury lotniskowej – ok. 30 mln zł

budowy/przebudowy dróg wojewódzkich przebiegających przez Białystok – ok. 200 mln zł

budowy ścieżek rowerowych, wiaduktów, dróg – ok. 300 mln zł

budowy boisk i sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych – ok. 130 mln zł

budowy hali widowiskowo-sportowej – ok. 180 mln zł, basenu – ok. 100 mln zł, zielonych obiektów do uprawiania sportu – ok. 20 mln zł

budowy żłobka – ok. 20 mln zł

przebudowy i adaptacji budynków placówek kultury – ok. 500 mln zł

budowy bulwarów wzdłuż rzeki Białej – ok. 100 mln zł

budowy zielonych terenów rekreacyjnych na terenie BOF – ok. 20-30 mln zł

Czytaj też: Białystok. Prezydent, wójtowie Korycina i Kulesz Kośc. protestują przeciwko sposobowi rozdziału pieniędzy z Funduszu inicjatyw Lokalnych Prezydent zaapelował też do radnych PiS, by nauczyli się zasad wdrażania projektów unijnych. - Najpierw jest strategia, potem program operacyjny, na końcu wdrażany projekt, a nie odwrotnie. Proszę się nauczyć zasad, a później wychodzić i ośmieszać się na konferencjach prasowych - podsumował prezydent Tadeusz Truskolaski. Szef klubu radnych PiS Henryk Dębowski odpowiada, że prezydent Tadeusz Truskolaski chyba doszedł do perfekcji w odwracaniu kota ogonem. - Jak rząd może pomóc dla Białegostoku, skoro nie zna jego potrzeb? Był czas kiedy w ubiegłym roku dwukrotnie można było zgłaszać swoje pomysły do KPO w postaci fisz projektowych, do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rozwoju (do 30 września 2020 r. za pomocą strony internetowej: planodbudowy.gov.pl). Nie wiem dlaczego tak się nie stało i nawet kilka razy pytałem o to w swoich interpelacjach, gdzie do 04 maja br. prezydent milczał jak zaklęty i nie było mowy o żadnych dodatkowych projektach - mówi radny Henryk Dębowski. - Szkoda, że Prezydent nie odniósł się do zachowania swego syna, posła PO Krzysztofa Truskolaskiego, który w Sejmie nie głosował za ustawą o zasobach własnych UE i nie poparł KPO, z którego Polska otrzyma miliardy euro. To wielka szansa dla Białegostoku, z której koniecznie musimy skorzystać bez względu na sympatie polityczne pana prezydenta i jego syna.

Do konferencji prezydenta odniósł się też marszałek województwa podczas spotkania w Muzeum Podlaskim. - Pan prezydent Tadeusz Truskolaski powinien przestać użalać się nad sobą i wziąć się do pracy na rzecz mieszkańców, ponieważ jesteśmy teraz w kluczowym momencie nowej perspektywy finansowej UE. Waży się przyszłość tego, jak będzie się rozwijało województwo w tym Białystok - mówił Artur Kosicki. - Jeśli chodzi o mail, do którego odniósł się pan prezydent, jeżeli państwo chcą, możemy państwu go udostępnić. Nie mam problemu ze zrozumieniem intencji, jaka z tego maila wynikała tym bardziej, że z jego intencją i zrozumieniem poradziły sobie wszystkie podmioty, do których został on skierowany. Nie poradziło sobie jedynie miasto Białystok.

Marszałek podkreślił, że w jego ocenie, jeśli ktoś został wprowadzony w błąd, to albo pan prezydent wprowadza w błąd opinię publiczną, albo został wprowadzony w błąd przez swoich urzędników. - Po drugie, bo to też jest istotne, a nikt o tym nie mówi – była możliwość zgłaszania pomysłów jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy bezpośrednio do ministerstwa funduszy, do końca września. z tego co mi wiadomo, miasto Białystok swoich propozycji nawet tam nie zgłosiło. Zrobiły to m.in. Suwałki, Augustów, Supraśl, wiele innych samorządów, ale też organizacji pozarządowych, które dysponują o wiele mniejszym potencjałem jeśli chodzi o pracowników niż nasze miasto - wyliczał Artur Kosicki. Czytaj też: Białystok wyciąga rękę po pieniądze po PGR-ach Jak tłumaczył marszałek, konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy miały na celu poznanie potrzeb miast, regionów, po to żeby można było zaprojektować strategię i wdrażanie KPO w sposób, który pozwoli najlepiej wykorzystać te pieniądze.

- Jeśli pan prezydent nadal będzie się użalał nad tym, że nic nie dostaje, że nic nie jest przyznawane miastu, to powinien mieć do siebie pretensje, bo w sytuacji gdy rząd pyta jakie są pomysły m.in. na Białystok, a miasto Białystok tych pomysłów nie przedstawia, to jak mamy później liczyć na wsparcie? - pytał Artur Kosicki. - Na szczęście te pomysły przedstawili przedsiębiorcy z Białegostoku, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Również my, jako urząd marszałkowski takie propozycje zgłosiliśmy. Czytaj też: Radni PiS apelują do prezydenta Białegostoku o obniżkę stawek podatku od nieruchomości. Liczą na poparcie pozostałych ugrupowań Artur Kosicki potwierdził, że pan prezydent dosłał teraz (na adres e-mail Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, a nie na adres marszałka) swoje propozycje dotyczące Białegostoku.

- Lepiej późno niż wcale. Jeśli pan prezydent ma jakieś pretensje, powinien mieć je do siebie. Dlatego powinniśmy ten temat zamknąć. Dobro Białegostoku leży nam na sercu, zadbamy o to żeby miasto się rozwijało i projekty znalazły się czy to w KPO, czy w przedsięwzięciach strategicznych dla województwa podlaskiego. A jeżeli pan prezydent się spóźnił i zaniedbał sprawę trzeba to sobie jasno powiedzieć w oczy. Niech opinia publiczna to oceni - dodał marszałek. Czytaj też: Białystok wyciąga rękę po pieniądze po PGR-ach

