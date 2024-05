Prezes Mlekovity: Stopy procentowe na niezmienionym poziomie osłabiają polskie mleczarstwo

- Przy dodatkowo silnej złotówce niekonkurencyjny jest też eksport. Stanowi to istotne zagrożenie dla naszych dostawców – polskich rolników, którym gwarantujemy skup produkowanego przez nich surowca. Dlatego tak ważne jest ustabilizowanie na rynku finansowym, sprzyjające rentowności. Odpowiedzialny za politykę walutową Narodowy Bank Polski powinien wziąć pod uwagę trudną sytuację polskiego mleczarstwa i obniżyć stopy procentowe o minimum dwa- trzy procent, do poziomu, który nie groziłoby dalszym osłabianiem polskiej gospodarki i niszczeniem jej konkurencyjności na świecie – podkreśla prezes Dariusz Sapiński.

– Wielokrotnie już wskazywałem, że wydatek na FOR, to w przypadku Mlekovity około 6 mln zł w skali roku. To obciążenie, na które w obecnej trudnej sytuacji rynkowej nas nie stać. Ponieważ została zniesiona zerowa stawka VAT na produkty spożywcze, w tym mleczarskie, a relatywnie wysokie notowania złotego osłabiają eksport. Jestem zdania, że ten Fundusz należy zlikwidować, bo zamiast pomóc, może wręcz zaszkodzić polskiemu mleczarstwu i zagrozić bytowi polskich rolników, którzy dostarczają mleka do krajowych spółdzielni mleczarskich - wyjaśnia prezes Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem i kolejny raz apeluje do przedstawicieli administracji rządowej i sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o decyzję likwidującą Fundusz Ochrony Rolnictwa.