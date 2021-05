Prezenty na Dzień Matki. Nie wiesz co kupić? TOP 10 najlepszych prezentów dla mamy

Dzień Matki to dla wielu kobiet jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku. To idealny moment, by podziękować mamom za cały trud i serce włożone w nasze wychowanie.

Początki celebrowania Dnia Matki sięgają czasów starożytnych Greków. Matki-boginie były wtedy otaczane kultem religijnym. Gdy nastało chrześcijaństwo i zakazano wyznawania innych bogów, kult matek wygasł. Zwyczaj wrócił w XVII wieku w Anglii, pod postacią niedziel u matki. Składano wtedy mamom podarunki, w tym kwiaty i słodycze - w zamian za błogosławieństwo.

Dzień Matki w Polsce świętowano raz pierwszy ponad 100 lat temu - 26 maja 1914 roku.

Prezent na Dzień Matki

Czasu do Dnia Matki jest już coraz mniej. Tego dnia warto spędzić ze swoją mamą trochę czasu, zaprosić ją na kawę, obiad lub spacer. Dobrze byłoby też pomyśleć o jakimś wyjątkowym upominku. To już ostanie chwile na wybranie idealnego dla swojej mamy upominku. Nie masz pomysłu na prezent? Poszukaj inspiracji w naszej galerii. Zebraliśmy tam pomysły na najlepszy prezent dla mamy.

Zobacz też: