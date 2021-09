Premiera nowej kolekcji Barbary Piekut w Białymstoku. Kreacje zachwyciły publiczność!

Coco Chanel powiedziała niegdyś, że moda nie istnieje wyłącznie w ubiorach. Mówiła, że: "Moda jest na niebie, na ulicy, to idee, sposób życia, wszystko to, co się dzieje”. Moda to również emocje, które malowały się na twarzy Barbary Piekut we wtorkowy wieczór. Projektantka, tuż po polskiej premierze swojej nowej kolekcji, płakała ze szczęścia. Zaś goście uśmiechali się zachwyceni. W butikowym Hotelu Traugutta3 w Białymstoku obejrzeliśmy pokaz kolekcji "Sleepingwalking".