Prawie wszyscy w Białymstoku słyszeli jak uchodźcom z Ukrainy pomaga Kościół Katolicki. Tylko zastępca prezydenta Rafał Rudnicki nie słyszał

Sytuacja jest o tyle dziwna, że Rafał Rudnicki wielokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez Kościół Katolicki. I nie tylko jako zastępca prezydenta Białegostoku, bo także jako osoba prywatna. Trudno więc uwierzyć, że nie wiedział nic o liście Arcybiskupa Józefa Guzdka, który był odczytany wielokrotnie we wszystkich kościołach, we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej.

Ten list był napisany jeszcze w lutym tego roku, a w nim pojawiły się prośby o datki na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, które następnie zbierane były przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pojawiła się również prośba o tworzenie bazy noclegowej i miejsc, do których można będzie przywieźć Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju w związku z bandycką agresją wojsk putinowskiej Rosji.

Proszę również, aby parafie włączyły się w tworzenie bazy logistycznej dla uchodźców poprzez zbieranie ofert mieszkań do wynajęcia, a nawet opłatę czynszu za te mieszkania. W celu koordynacji w/w działań w naszej Archidiecezji ilość mieszkań i ewentualną opłatę czynszu przez daną parafię należy zgłaszać do dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej – pisał do wiernych Arcybiskup Józef Guzdek zachęcając również do modlitwy w intencji zakończenia wojny na Ukrainie.