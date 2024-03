Prasówka 9.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice poprowadzili Jagiellonię do zwycięstwa i powrotu na fotel lidera ekstraklasy (zdjęcia) ”?

Prasówka 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice poprowadzili Jagiellonię do zwycięstwa i powrotu na fotel lidera ekstraklasy (zdjęcia) Jagiellonia po tygodniu odzyskała fotel lidera ekstraklasy. Po kapitalnej grze, szczególnie w pierwszej połowie, Żółto-Czerwoni pokonali Śląsk Wrocław 3:1. Swój udział w tym zwycięstwie mają także kibice, którzy w liczbie 13 480 zasiedli na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku.

📢 Jagiellonia - Śląsk Wrocław 3:1! Walka o tron i koncert gry Żółto-Czerwonych. Powracamy na szczyt Ekstraklasy Piłkarze Jagiellonii Białystok odzyskali tron. W meczu ze Śląskiem Wrocław zdominowali rywala, rozbijając dotychczasowego lidera aż 3:1. Dwie bramki zdobył Dominik Marczuk i jedną Michal Sacek. Mecz na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej obejrzało 13 480 widzów.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 9.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze memy na Dzień Kobiet. Zabawne i dowcipne obrazki na 8 marca 2024. Z czego śmieją się internauci? 8 marca wypada Dzień Kobiet. O tym wyjątkowym dniu nie zapominają także internauci i tworzą śmieszne memy. Przedstawiamy najlepsze z nich. 📢 Oszustwo "na wypadek". Białostoczanie odkryli podstęp i pomogli schwytać przestępców. Dwóch kurierów z zarzutami Dzięki czujności białostockiego małżeństwa policjanci na gorącym uczynku zatrzymali dwóch oszustów działających metodą na wypadek. 21-latek i jego 67-letni kolega przyjechali do nich odebrać pieniądze, które miały być kaucją za wolność córki białostoczan. W czasie próby ucieczki starszy z podejrzanych użył gazu wobec mundurowych. Obu zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia.

📢 Podlaskie zabójczynie i makabryczne zbrodnie jakich dokonały. Te tragiczne historie wstrząsnęły całym województwem Podlaskie zabójczynie i ich tragiczne historie. Zazdrość, miłość, strach, pieniądze... Te uczucia pchnęły do zbrodni kobiety z naszego województwa. Przypominamy najgłośniejsze zabójstwa ostatnich lat, których sprawczyniami były Podlasianki.

📢 Stroiki wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Stroiki wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Sprawdź nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu! 📢 Tylko jeden kandydat na rektora UMB. To prof. Marcin Moniuszko Prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, został zgłoszony przez Radę Uczelni jako kandydat na nowego Rektora Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 📢 Tak mieszka Magdalena Perlińska. Luksusowa życie modelki z „Tańca z gwiazdami”. Wyjątkowy dom Magdaleny Perlińskiej– galeria zdjęć Magdalena Perlińska to nowa tancerka, która debiutuje w 14. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Piękna trenerka pojawiła się w tanecznym show Polsatu u boku dziennikarza radia ZET – Kamila Baleji. Sprawdzamy, jak żyje na co dzień modelka, influencerka i aktorka. Zaglądamy do luksusowego domu Magdaleny Perlińskiej w stolicy.

📢 Białystok. Poczet przewodniczących sejmiku województwa podlaskiego. W tym gronie nie ma żadnej kobiety Sejmik Województwa Podlaskiego istnieje już od 1998 roku. Wybiera on ze swojego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie jego obrad.

📢 Zespół Szkół Rolniczych wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do nabycia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon. 📢 Disney Plus – premiery marca dla fanów gier komputerowych, sportu, tajemniczych morderstw i fantastycznych przygód. Coś dla każdego W marcu na platformie Disney Plus debiutują nowe, wciągające produkcje, które zachwycą fanów różnych gatunków. Od ekscytujących przygód, przez niebezpieczne zagadki kryminalne, aż po temat gier komputerowych, serwis przygotował coś dla każdego. Nie przegap okazji i sprawdź, co wśród marcowych premier na Disney Plus jest dla ciebie.

📢 Dzień Kobiet 2024. Najpiękniejsze życzenia na 8 marca. Krótkie wierszyki SMS, Messenger, Facebook [08.03.2024] Najlepsze i najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024 - 8 marca. Złóż życzenia dziewczynie, żonie, narzeczonej, mamie czy babci. Wspaniałe, krótkie i dłuższe wierszyki znajdziesz w internecie. Gotowe do wysłania życzenia skopiujesz i wkleisz do SMS-a lub aplikacji Messenger. Skorzystaj z gotowych wzorów. 📢 Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wierszyki, kartki i gify na Dzień Kobiet. Wyślij ładny SMS z życzeniami wszystkiego najlepszego! 7.03.2024 Życzenia na Dzień Kobiet to podstawa 8 marca 2024! Tego dnia wręcz nie wypada zapomnieć o życzeniach nie tylko dla najbliższych nam kobiet, ale także koleżanek i znajomych. Wystarczy krótki SMS na Dzień Kobiet – taki gest na pewno zostanie doceniony! Nie wiesz, jak złożyć życzenia 8 marca? Przygotowaliśmy śmieszne wierszyki, poważniejsze wiersze, a także gify na Dzień Kobiet. Korzystaj z nich śmiało!

📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz ze Śląskiem. Wraca Czech, ale zmian może być więcej Powrót Michala Sacka do podstawowego składu Jagiellonii Białystok na mecz ze Śląskiem Wrocław (piątek - 8 marca, godz. 20.30) wydaje się być niemal pewny. Czeski obrońca ma za sobą pauzę za żółte kartki i powinien zameldować się wyjściowej jedenastce Żółto-Czerwonych na szlagier 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Jest jednak kilka niewiadomych. 📢 Słynne białostoczanki, gwiazdy filmu. Oto twarze znane nie tylko Polsce. Aktorki, które urodziły się w Białymstoku Białostoczanka Magdalena Koleśnik to znana w całej Polsce aktorka młodego pokolenia. Nie jest ona jedyną pochodzącą z Białegostoku gwiazdą ekranu. Ze stolicy Podlasia pochodzi wiele osobistości, które nie tylko gościły na ekranach, ale też na scenach teatralnych. Niektóre z nich wciąż są na topie, inne swoje pięć minut mają za sobą. Wszystkie łączy jedno: miejsce urodzenia - Białystok. Poza jednym wyjątkiem.

📢 Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Piękne wierszyki SMS, Messenger, Facebook. Gotowe do wysłania [08.03.2024] Najpiękniejsze, oryginalne życzenia na Dzień Kobiet 2024 - 8 marca. Złóż romantyczne życzenia swojej dziewczynie, piękne życzenia swojej mamie lub znajomej bądź koleżance. Gotowe wierszyki do wysłania SMS-em, Messengerem lub na Facebooka. Dzień Kobiet 2024 wypada w tym roku w czwartek. Być może to szansa na romantyczne rozpoczęcie tygodnia we dwoje? 📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Krótkie, romantyczne, śmieszne wierszyki SMS, Messenger, Facebook [08.03.2024] Dzień Kobiet - 8 marca 2024. Najpiękniejsze darmowe życzenia gotowe do wysłania za pośrednictwem SMS lub aplikacji Messenger i Facebook znajdziesz w internecie. Sprawdź nasze propozycje. Przedstawiamy krótkie wierszyki, romantyczne, śmieszne oraz zabawne życzenia dla dziewczyny, mamy, koleżanki, siostry, przyjaciółki czy babci. To proste - wybierz, skopiuj, wklej i wyślij!

📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wesołe i śmieszne wierszyki, które możesz wysłać 8 marca przez SMS, messenger, whatsapp W piątek 8 marca 2024 obchodzimy Dzień Kobiet. To święto przeżywało apogeum popularności w PRL, ale od niedawna znów wraca do łask. Tradycją jest wręczanie kobietom w dniu ich święta drobnych upominków, lub kwiatów, ale nie wolno zapominać o życzeniach na Dzień Kobiet. Zobacz przykładowe życzenia i wierszyki, które można wysłać w wiadomości SMS każdej kobiecie. 📢 ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET 8 marca 2024: Jakie życzenia złożyć na Dzień Kobiet? [WIERSZYKI ZABAWNE, KRÓTKIE, MIŁOSNE, ŻYCZENIA SMS] Dzień Kobiet już 8 marca 2024. Jakie życzenia złożyć ukochanym, koleżankom i znajomym paniom? Zobacz nasze propozycje z życzeniami na Dzień Kobiet. ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET 8 marca: Jakie życzenia złożyć na Dzień Kobiet? [WIERSZYKI ZABAWNE, KRÓTKIE, MIŁOSNE, ŻYCZENIA SMS]

📢 Życzenia na Dzień Kobiet - śmieszne SMSy, krótkie wierszyki miłosne, zabawne łańcuszki, kartki i gify na 8 marca 2024 Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Śmieszne wierszyki, zabawne łańcuszki, miłosne smsy to propozycje na 8 marca. Nie masz pomysłu czego życzyć z okazji Dnia kobiet? Nie przejmuj się. Wybierz najciekawsze życzenia, skopiuj i wyślij. Z pewnością znajdziesz coś interesującego. 📢 Życzenia na Dzień Kobiet 2024: Jakie złożyć życzenia na Dzień Kobiet 8 marca 2024? [WIERSZYKI, ŻYCZENIA SMS, ŚMIESZNE, ROMANTYCZNE, KRÓTKIE] Dzień Kobiet wypada w niedzielę 8 marca 2024. Jakie życzenia złożyć kobietom? Życzenia na Dzień Kobiet: Jakie złożyć życzenia na Dzień Kobiet 8 marca? [WIERSZYKI, ŻYCZENIA SMS, ŚMIESZNE, ROMANTYCZNE, ZABAWNE, KRÓTKIE]

📢 Dzień Kobiet 2024. Piękne podlaskie policjantki na posterunku! Funkcjonariuszki w niczym nie ustępują kolegom z pracy Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 99 rocznicę powstania Policji Kobiecej! Funkcjonariuszki ślubowały strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ze swoich obowiązków wywiązują się wyśmienicie i w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy.

📢 Kobiety w podlaskim biznesie. Właścicielki i szefowe naszych znanych firm. One odniosły sukces w regionie W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane i potrafiły przekuć swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie i robią to nad wyraz dobrze. Nic więc dziwnego, że zdobywają liczne nagrody, m.in. w Złotej Setce Podlaskiego, czyli najważniejszym rankingu gospodarczym w regionie, który od 20. lat organizuje redakcja "Kuriera Porannego".

📢 HUZAR - szlacheckie osiedle. Przestronne, funkcjonalne mieszkania dla każdego 📢 Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wierszyki, kartki i gify dla kobiet. Wyślij ładną wiadomość SMS dla żony, lub dziewczyny! Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet to najważniejsza rzecz, jaką trzeba zrobić 8 marca 2024! Tego dnia nie możesz zapomnieć o życzeniach nie tylko dla najbliższych swoich kobiet, ale także koleżanek z pracy i znajomych. Wystarczy wysłać krótki SMS na Dzień Kobiet – taki gest na pewno zostanie przez nie doceniony! Nie wiesz, jak złożyć życzenia 8 marca? Mamy dla Ciebie śmieszne wierszyki, bardziej poważne wiersze, ale również gify na Dzień Kobiet. Korzystaj z nich bez ograniczeń!

📢 "Zamiast kwiatów, postulaty". Kandydatki Lewicy do rady miasta zaprezentowały swoje postulaty W czwartek 7 marca kandydatki Lewicy do białostockiej rady miasta zaprezentowały swoje postulaty. Wśród nich znalazły się m.in. sprawnie działający ośrodek interwencji kryzysowej, dostęp do środków higieny osobistej dla kobiet, zapewnienie opieki okołoporodowej czy rozwój przedszkoli oraz żłobków. Postulaty kandydatek wsparł kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku. 📢 Prokorym chce nowej komisji w sejmiku województwa podlaskiego. Strażnik interesów Białegostoku Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej zobowiązałem się, że będę ambasadorem Białegostoku jego spraw i mieszkańców – mówił podczas czwartkowej (7.03) konferencji Łukasz Prokorym, szef Rady Miasta Białystok, który jest kandydatem KO do podlaskiego sejmiku. 📢 Rewitalizacja Plant w Białymstoku. Społecznicy sprzeciwiają się wycince żywotników w Alei Zakochanych. Zbierają podpisy w obronie tui Mają już ponad 300 wymaganych podpisów, ale planują zebrać ich jak najwięcej. Chodzi o projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zachowania większości żywotników zachodnich w Alei Zakochanych . Słynne, powykręcane tuje, mają być wycięte w ramach rewitalizacji parku Planty. Sprzeciwiają się temu społecznicy. Od roku starają się, by zostały uznane za pomniki przyrody. Urzędnicy uznali w oparciu o zleconą ekspertyzę, że drzewa są w złym stanie. Przeczy temu opinia dendrologiczna strony społecznej.

📢 Przed meczem Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Postarajcie się o powtórkę z Pucharu Polski Na razie w starciach Jagiellonia - Śląsk jest w tym sezonie remis. Białostoczanie przegrali na początku września w rozgrywkach PKO Ekstraklasy we Wrocławiu 1:2, by kilka tygodni później zrewanżować się u siebie rywalom w Pucharze Polski zwycięstwem 2:0. 8 marca w stolicy Podlasia dojdzie do trzeciego i ostatniego starcia, którego ciężar gatunkowy jest bardzo duży. 📢 2 mln na wsparcie osób z chorobami psychicznymi. Ruszył program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju Będą zajęcia terapeutyczne dla osób borykających się z problemami psychicznymi, ale też warsztaty dla tych, którzy pracują z osobami w potrzebie. Właśnie ruszył program profilaktyki depresji i zaburzeń lękowych dorosłych mieszkańców województwa. 📢 Zalane ulice w Białymstoku. Miasto podsumowało, co zrobiło by zwiększyć retencje, i jakie planuje inwestycje To ma być sposób na walkę ze skutkami zmian klimatycznych i deszczy nawalnych, które przynajmniej raz w roku zamieniają białostockie ulice w rzeki. W 2023 r. w mieście powstały 4 zbiorniki retencyjne, a od 2019 r. w sumie 13. Wartość inwestycji to ponad 45 mln zł, z czego 36 mln to dofinansowanie z UE - podsumował w czwartek (7.03) prezydent Tadeusz Truskolaski.

📢 "Idealny dziadek" czyli osobisty projekt fotograficzny Aliny Gabrel-Kamińskiej do zobaczenia przy Świerkowej. Wernisaż już 8 marca To wystawa wyjątkowo osobista, ciekawa i przywołująca wspomnienia. Mówiąca o ludziach i ich pokazująca. Już w piątek, 8 marca w studenckiej galerii przy ul. Świerkowej 20 zobaczyć będzie można zdjęcia z projektu Aliny Gabrel-Kamińskiej zatytułowanego "Idealny dziadek".

📢 Dzień Kobiet w Białymstoku i regionie. Będzie teatralnie, muzycznie i nie tylko. Zobaczcie co można robić 8 marca oraz w weekend Koncerty, spotkania, dyskusje, warsztaty, a nawet pokazy filmowe i spektakle - to tylko niektóre z wielu atrakcji jakie czekają na kobiety 8 marca i w weekend - 9-10 marca. Wszystko w ramach świętowania Dnia Kobiet - nie tylko w Białymstoku, ale też w Wasilkowie czy Tykocinie.

📢 Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kto ma szansę na zatrudnienie i za ile?. To kolejna rekrutacja w 2024 roku To kolejna w tym roku rekrutacja w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Prezydent poszukuje chętnych do pracy na urzędniczych posadach. Wśród wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie oczekuje m.in. komunikatywności, umiejętności kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów; umiejętności pracy w zespole, asertywności, odporności na stres. Zatrudnienie oferują też dyrektorzy jednostek podległych miastu Białystok.

📢 Znane miejsca w Białymstoku, których już nie ma. Kiedyś tętniły życiem, a dziś pozostało po nich tylko wspomnienie. Bywałeś tam? Klub rozrywki "Krąg", Centralna Składnica Harcerska, kawiarnia "Ratuszowa", czy sklepy "Pewex". Kto z mieszkańców Białegostoku, żyjących i spędzających młodość w XX wieku tam nie bywał i nie uważał ich za kultowe? Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Tych miejsc już w naszym mieście nie ma, albo zmieniły się na tyle, że są nie do poznania. 📢 Rozkwitnij na wiosnę w Białymstoku. Ponad 800 kobiet spotkało się w operze, by wzajemnie się motywować Spotkały się, by zachęcać się wspólnie do samorozwoju, do podejmowania aktywności i do głosowania na siebie. Druga edycja "Rozkwitnij na wiosnę!" za nami. Wzięło w niej udział ponad 800 kobiet z całego regionu, czyli dwa razy więcej niż w II Forum Kobiet Podlasia. Z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie takimi inicjatywami

📢 Kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa z Wasilkowa do Dąbrówek. Poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 6 marca odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej z Wasilkowa do Dąbrówek. Nowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegali o inwestycje. Koszt kilometrowej ścieżki wyniósł około 2 mln zł.

📢 Na plaży w Dojlidach powstaje park linowy. Otwarcie nowej atrakcji planowane jest na majówkę 2024. To kolejna inwestycja BOSiR na kąpielisku W Białymstoku będzie kolejny park linowy. Nowa atrakcja turystyczna powstaje na plaży w Dojlidach. Prace właśnie się rozpoczęły, a otwarcie parku zaplanowane jest na majówkę 2024. Dyrektor BOSiR Paweł Orpik zdradził nam szczegóły dotyczące nowej inwestycji na Dojlidach. 📢 Pożar zakładu produkcyjnego w Solniczkach pod Białymstokiem. Straty szacowane są na półtora miliona złotych Do dużego pożaru doszło we wtorek (5 marca) wieczorem w Solniczkach pod Białymstokiem. Palił się budynek zakładu kamieniarskiego. Spaliły się pomieszczenia i drogie narzędzia. Straty szacuje się na około półtora miliona złotych.

📢 Turośń Kościelna. Wielkie otwarcie Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa już w niedzielę. Warto tam być i zobaczyć piękne zdjęcia fotografika Już w najbliższą niedzielę, 10 marca otwarte zostanie Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. To będzie nie tylko miejsce upamiętniające wybitnego artystę, ale przede wszystkim przestrzeń otwarta dla wszystkich pragnących odkrywać piękno Podlasia i kultywować swoją miłość do fotografii. 📢 Wolne lokale w centrum Białegostoku czekają na najemców. ZMK ogłasza przetarg W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mieli kilka okazji do zdobycia atrakcyjnego lokalu w centrum miasta na prowadzenie działalności gospodarczej. 📢 Droga S61. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To ostatni w budowie fragment trasy Via Baltica. I zarazem obwodnica przez rozlewiska Narwi Rzeczowe przekroczyło 50 proc., finansowe bliskie jest 60 proc - tyle wynosi zaawansowanie prac na ostatnim w budowie odcinku trasy Via Baltica. To fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Stanowi on zarazem obwodnicę Łomży z ponad kilometrową estakadą na doliną Narwi. Drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z placu budowy na rozlewiskach.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Politechnika Białostocka obchodziła Światowy Dzień Inżyniera 2024. Zobaczcie co się działo i jak inżynierowie mówią sami o sobie Bycie inżynierem to fantastyczny sposób na karierę zawodową i bezpośredni wpływ na środowisko. Wiedzą o tym nauczyciele akademiccy, absolwenci i studenci największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej. W poniedziałek, 4 marca w Politechnice Białostockiej wspólnie obchodzili swoje święto - Światowy Dzień Inżyniera 2024. 📢 Kolejny wypadek na najbardziej kolizyjnym rondzie w Białymstoku. Zderzenie dwóch KIA na Rondzie Putry Dzisiaj (5.03) po godzinie 7 doszło do kolejnego groźnego zdarzenia na Rondzie im. Krzysztofa Putry w Białymstoku. W tym pechowym miejscu praktycznie co kilka dni dochodzi do wypadku albo kolizji. Tym razem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki KIA.

📢 Podlascy terytorialsi doskonalą swoje umiejętności Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie doskonalą się w żołnierskim rzemiośle. Poza szkoleniem programowym, realizowanym w ramach szkoleń rotacyjnych (1 weekend w miesiącu) i szkoleń zintegrowanych (w wymiarze 14 dni w roku) terytorialsi szlifują swój warsztat podczas kursów doskonalących. 📢 Wypadek na Mieszka I w Białymstoku. Poszkodowany kierowca przewoził w samochodzie papierosy pochodzące z przemytu Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba została poszkodowana i oddana pod popiekę ratowników medycznych. W aucie kierowcy znaleziono znaczne ilości papierosów pochodzących z przemytu.

📢 Rolnicy przemaszerowali ulicami Białegostoku. W imię protestu rozsypali słomę m.in. przed biurem PO i PiS Wuwuzele, biało-czerwone flagi, odtwarzane z głośników nagrania obietnic Donalda Tuska z kampanii. Około 40 rolników przemaszerowało przez centrum Białegostoku. Do obecnej władzy mają pretensje, że nie spełniła wyborczych obietnic, do poprzedniej - o zaniedbania, które doprowadziły ich do kryzysu.

📢 Park Planty w Białymstoku przed wojną. Nie było jeszcze "Praczek", ani fontann. Zobacz archiwalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło swoje zbiory. Znalazły się w nim m.in. przedwojenne zdjęcia białostockich Plant, autorstwa Henryka Poddębskiego. To prawdziwa gratka dla miłośników archiwalnych fotografii z Białegostoku. Zobaczcie jak w 1936 roku wyglądały Planty i okolice miejskiego parku. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 Giełda przy Andersa przyciągnęła wielu białostoczan. Zobacz co można było kupić. Nie brakowało ciekawych perełek W niedzielny poranek wielu białostoczan postanowiło wybrać się na giełdę rolno-towarową przy Andersa. Można tam kupić nie tylko owoce i warzywa w całkiem dobrych cenach, ale też znaleźć różne perełki czy rzeczy potrzebne do domu, ogrodu, a nawet ubrania. Często pojawiają się też samochody i starocie.

📢 Oni pokochali Podlasie. Znane i popularne osoby osiedlają się w naszym regionie. Sprawdź kto znalazł się na liście Coraz więcej osób docenia uroki i zalety Podlasia. Mieszkańcy centralnej czy zachodniej Polski często wypoczywają w naszym regionie, a niektórzy nawet postanawiają się tu zadomowić. Wśród tych, którzy kupili na Podlasiu dom nie brak osób z pierwszych stron gazet czy tych, którzy zerkają na nas ze szklanego ekranu. Sprawdźcie kto pokochał Podlasie i tu osiadł!

📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek. 📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia!

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

