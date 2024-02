Prasówka 9.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wzrostów od marca. Ministerstwo podało aktualne dane [9.02.2024]”?

Prasówka 9.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wzrostów od marca. Ministerstwo podało aktualne dane [9.02.2024] Waloryzacja emerytur i rent wejdzie w życie od 1 marca 2024. Wiemy już o ile na pewno wzrosną świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało prognozowany wskaźnik. Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur, biorąc pod uwagę te dane.

📢 Oto najbardziej oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Zaskakujące napisy ZDJĘCIA. Oto najciekawsze pomysły kierowców Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [9.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

Prasówka 9.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lidl wycofał pączki ze sprzedaży! Zobacz dlaczego Lidl wycofał ze swoich sklepów pączki o smaku jagodowym. Klienci świętujący Tłusty Czwartek mogli poczuć się zawiedzeni, jednak jak poinformowała sieć bezpieczeństwo oraz zaufanie jej klientów stanowią dla dyskontu najwyższą wartość. Sprawdź dlaczego Lidl wycofał jagodowe pączki.

📢 Konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”. Wiemy, który pączek otrzymał tytuł w tym roku Starostwo powiatowe w Białymstoku już po raz drugi zorganizowało konkurs "Najlepszy pączek w powiecie". Jury musiało spróbować wyrobów 23 wytwórców. 📢 Przed meczem Widzew Łódź - Jagiellonia. Gorący teren, rywal potrzebujący punktów, ale jest szansa na zwycięstwo Widzew Łódź to pierwszy rywal Jagiellonii w PKO Ekstraklasie w 2024 roku. Białostoczan czeka wizyta na gorącym stadionie, bo rywali wspiera wielotysięczny tłum zagorzałych kibiców. - Kluczem do zwycięstwa będzie kontrola naszych emocji i skupienie się na tym, co mamy zrobić - zapowiada trener Żółto-Czerwonych Adrian Siemieniec. 📢 Będzie nadzwyczajna sesja sejmiku podlaskiego. Zwołana na wniosek radnych KO. Na temat sytuacji w PKS Nova Sytuacja w podległej samorządowi wojewódzkiemu spółce PKS Nova ma być omawiana na poniedziałkowej [12.02.2024] sesji sejmiku zwołanej na godz. 16. - Jeśli nie usłyszymy od prezesa satysfakcjonujących odpowiedzi, to wtedy może spodziewać się kontroli radnych połączonych z kontrolą poselską bezpośrednio w białostockiej siedzibie - zapowiedział w czwartek [8.02.2024] na konferencji prasowej radny KO Karol Pilecki

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze dziewczyny z podlaskich studniówek na początku lutego Studniówki w województwie podlaskim są wyjątkowym wydarzeniem. To nie tylko zakończenie pewnego etapu w szkole, ale też niezapomniana noc pełna radości. Na początku lutego tego roku maturzyści z województwa obchodzili w wyjątkowy sposób sto dni do matury. Zobacz jak zaprezentowały się przyszłe maturzystki na balach studniówkowych. 📢 Nie wszyscy dostaną trzynastkę w tym roku. A ile wyniesie 13. emerytura 2024? Znamy kwotę i terminy Kilka tygodni zostało do wypłaty 13. emerytury 2024. Minister zdradza, na jaką minimalną kwotę wypłat mogą liczyć seniorzy. Ile wyniesie 13. emerytura i kiedy ZUS rozpocznie wypłaty? Sprawdź, którzy seniorzy nie dostaną trzynastki w tym roku.

📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł!

📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" Diesle na naszym rynku. Cz. 2 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom z silnikami wysokoprężnymi (Diesla). 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Białostockie muzea mogą zaskoczyć. TOP 10 placówek, które powinieneś odwiedzić nie tylko w Noc Muzeów. Dla każdego coś ciekawego. Sprawdź! Oferta muzealna w Białymstoku jest naprawdę bogata wbrew opinii wielu. Pierwsze muzeum w Polsce zostało założone z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej w 1801 w Świątyni Sybilli w Puławach i gromadziło pamiątki narodowe. Białystok nie ma silnej tradycji muzealnej, najstarszą placówką tego typu, która działa do dzisiaj jest Muzeum Podlaskie, które może pochwalić się ponad 70-letnią historią.

📢 Nowi inżynierowie i nowe inżynierki Politechniki Białostockiej. Studenci bronili prac dyplomowych. Zobacz kto został absolwentem "Polibudy" Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski. W ostatnich dniach studentki i studenci popularnej "Polibudy" bronili prac inżynierskich. Zobaczcie kto oficjalnie został absolwentem białostockiej placówki.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Tłusty czwartek. Oto piłkarze, którzy zapomnieli o diecie. Ronaldo Nazario, Adebayo Akinfenwa, Erik Exposito Dieta to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego piłkarza. No właśnie - czy każdy profesjonalny zawodnik przestrzega ściśle określonych reguł? Oczywiście, że nie. W tłusty czwartek przypominamy graczy, którzy lubili dobrze zjeść.

📢 Zobacz najpiękniejsze bukiety na walentynki przygotowane przez naszych liderów w kategorii Florysta Roku! Mistrzowie Handlu 2024. Uczestnicy kategorii Florysta Roku przedstawiają propozycje bukietów nie tylko na walentynki! 📢 Nowy wiadukt drogowy nad trasą kolejową Białystok-Warszawa. Został wybudowany w ramach modernizacji Rail Baltiki Mieszkańcy gminy Szepietowo zyskali kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie drogi z torami. Kierowcy, piesi i rowerzyści korzystają z nowego wiaduktu zbudowanego przy przystanku kolejowym Szymbory. Inwestycja za 25 mln zł, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze wsparciem unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”, zwiększa bezpieczeństwo i poprawia komunikację. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Pacjenci BCO czekają na walentynkowe kartki. Ruszyła akcja Walentynkowa fala serdeczności to akcja, która ruszyła właśnie w Białostockim Centrum Onkologii. Życzenia mają być otuchą i wsparciem dla pacjentów w trakcie leczenia. 📢 Najlepszy dermatolog w Białymstoku. Zobacz, których lekarzy pacjenci cenią najbardziej Skóra, włosy, paznokcie - ich stan wpływa na nasz wygląd zewnętrzny, a tym samym na samopoczucie. Skóra, włosy i paznokcie nie będą jednak ładnie wyglądały, gdy nie będą zdrowe. Osoby, które mają z nimi kłopoty, powinny wybrać się do dermatologa. Lekarz oceni ich stan, zaaplikuje odpowiednie leczenie oraz doradzi zabiegi. Na wizytę do poradni dermatologicznej powinny zgłosić się również osoby, które zaobserwowały u siebie zmiany skórne, przebarwienia lub znamiona. 📢 Strajk generalny już w piątek 9 lutego na polskich drogach. Dlaczego polski rolnik jest wkurzony i jedzie na protest? Mapa protestu rolników zagęszcza się, a protest 9 lutego zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. - Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia - dodaje związek i wymienia, czego oczekuje od KE i polskiego rządu. Gdzie będą protestować w piątek rolnicy?

📢 PKO Ekstraklasa. Jagiellonia i jej najgroźniejsi rywale. Spokojnie w Lechu i Pogoni, Śląsk Wrocław w ofensywie Przygotowania Jagiellonii Białystok do wznowienia rozgrywek PKO Ekstraklasy przebiegły spokojnie. Kadra z rundy jesiennej została utrzymana, a nawet udało się ją wzmocnić, co należy Żółto-Czerwonym zapisać na duży plus. Z najgroźniejszych rywali drużyny trenera Adriana Siemieńca zwrócić należy uwagę na ofensywę transferową liderującego Śląska Wrocław.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Gabriela Seweryna ZDJĘCIA. Oni przybyli pożegnać celebrytę znanego z programu „Królowych życia" 6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna. Celebryta znany z „Królowych życia" zmarł 28 listopada. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godz. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 📢 Dzisiaj Tłusty Czwartek. Pączki rządzą! Najlepsze MEMY na dzisiaj, internauci nie mają litości dla łasuchów. Zobacz zabawne obrazki z sieci 8 lutego 2024 roku przypada Tłusty Czwartek, a to wymarzona okazja dla kreatywnych internautów aby stworzyć zabawne obrazki nawiązujące do tego wyjątkowego dnia. MEMY nie mają litości dla nikogo! Zapnijcie pasy i zobaczcie najśmieszniejsze obrazki z sieci na temat nie grubego, a tłustego czwartku.

📢 Białostocka skarbówka sprzedaje auta. Atrakcyjne egzemplarze niskie ceny Za niecały tydzień w Drugim Urzędzie Skarbowym odbędzie się licytacja aut. Do kupienia w dobrej cenie będą poszukiwane marki. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będzie można kupić w skarbówce. 📢 Przebudowa ul. św. Rocha. Powstanie Woonerf. Ulica będzie węższa, ale ma uspokoić ruch. Zostanie wybudowany nowy dojazd do Spodków To ma być trakt zupełnie inny niż wszystkie. Węższy niż dotychczasowa ulica, ale za to z bardziej uspokojonym ruchem i znaczącymi walorami estetycznymi. Z większą liczbą miejsc postojowych. Na uczynienie Woonerfu z ul. św. Rocha miasto daje sobie czas do 2026 roku. W ramach inwestycji powstanie też nowy łącznik dojazdowy - tuż za kościołem św. Rocha - do Spodków. Na budowę ulic miasto dostało 30 mln promesę wstępną z Polskiego Ładu.

📢 Zabójstwo w Surażu. Ruszył proces w sprawie brutalnej zbrodni sprzed ponad 20 lat. Oskarżony odmówił wyjaśnień Kiedy doszło do morderstwa oskarżony miał 15 lat, dziś ma 39. Krzysztof L. stanął w środę (7.02) przed sądem. Prokuratura zarzuca mu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem na tle seksualnym. Ofiara to stryjenka L. Ciało kobiety znaleziono w lipcu 2000 r. w spalonym domu w Surażu. W rozwiązanie zagadki jej śmierci zaangażowano śledczych z tzw. archiwum x. 📢 Jagiellonia Białystok: po cichu o tytuł. Żółto-czerwoni rozpoczynają w weekend walkę o ligowe punkty Przed rokiem planem na drugą częścią rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy była walka o ligowy byt. Teraz Jagiellonia jest jednym z zespołów, które powinny walczyć o mistrzostwo Polski i grę w europejskich pucharach, ale władze klubu z Białegostoku jednocześnie myślą o dalszej przyszłości.

📢 Tomasz Frankowski: Chciałbym obejrzeć na Stadionie Narodowym nie tylko reprezentację Polski, ale i Jagiellonię Kadra Jagiellonii została w przerwie zimowej utrzymana, a pozycja wyjściowa przed wznowieniem rozgrywek jest bardzo dobra. Mówię bardziej sercem niż rozumem, ale według mnie białostocki zespół nie spuści z tonu i będzie liczyć się wiosną w walce o najwyższe laury w PKO Ekstraklasie - uważa legendarny piłkarz Żółto-Czerwonych Tomasz Frankowski. 📢 Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu. Rak przełyku zabija większość chorych. Rozpoznaj jego objawy zanim będzie za późno Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go zanim będzie za późno.

📢 Tłusty czwartek 2024. W Białymstoku trwają przygotowania do najsłodszego dnia w roku Z marmoladą, makiem czy słonym karmelem, w pudrze lub pomadzie... W tłusty czwartek w cukierniach i sklepach na białostoczan będą czekać tysiące pączków. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. Przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny do wzięcia w przetargach od AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" auta benzynowe na naszym rynku. Cz. 1 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom benzynowym.

📢 Mieszkańcy Białegostoku na zdjęciach 15 lat temu. To prawdziwa sentymentalna podróż w czasie. Poznajesz kogoś? Czas płynie bardzo szybko, a my zapraszamy was na sentymentalną podróż po Białymstoku. Cofamy się w czasie o 15 lat i przedstawiamy archiwalne fotografię prezentujące wdzięki miasta sprzed kilkunastu lat. Pamiętasz miejsca ukazane na fotografiach, a może poznajesz niektóre osoby? Przekonaj się sam.

📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka. 📢 Bloki na terenie zajezdni KZK przy ul. Jurowieckiej. Spółka sprzedała teren. Teraz nabywca zrobił pierwszy krok do budowy Miasto rozpoczęło postępowanie administracyjne odnośnie wydania decyzji środowiskowej na inwestycję deweloperską przy ul. Jurowieckiej. Chodzi rejon, gdzie znajduje się zajezdnia KZK. W grudniu spółka wystawiła nieruchomość sprzedaż. Wylicytowała ją firma Apartamenty Rogowski. Za 48 985 000 zł.

📢 Tak zmieniła się jedna z najpiękniejszych aktorek lat 90. Renata Dancewicz obchodzi swoje 55 urodziny Renata Dancewicz w latach 90 rozpalała męskie serca, dzisiaj jest nie inaczej. Aktorka kończy 55 lat i nadal zachwyca nieprzeciętną urodą. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych, filmowych i teatralnych. Sprawdzamy, co u niej słychać i jak się zmieniła na przestrzeni lat. 📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują! 📢 Droga S8. Odcinek Knyszyn-Korycin. Drogowcy zmieniają podejście do przetargu. O losy inwestycji pyta ministra poseł Dariusz Piontkowski Drogowcy zmieniają front. Chodzi o przetarg na odcinek S8 Knyszyn-Korycin. Zamiast w formule "projektuj, buduj" chcą najpierw ogłosić postępowanie jedynie na przygotowanie dokumentacji. Ma to pozwolić uratować ważność decyzji środowiskowej, która upływa w lutym 2016 roku. O wyjaśnienie zamieszania wokół samego odcinka, jak i całej drogi S8 interpeluje do ministra infrastruktury poseł Dariusz Piontkowski.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg. Do kupienia samochody i sprzęt medyczny, sportowy, ogrodowy za nieduże pieniądze Po kilkutygodniowej przerwie, krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ponownie otwiera swoje podwoje dla przetargu na sprzedaż wycofanego z wojska sprzętu i pojazdów. Na nabywców czeka łącznie 76 pozycji, z których ponad 20 to złom i odpady. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się samochody, takie jak honkery 2000 i Škoda Octavia II, sprzęt i akcesoria medyczne oraz pakiety drewna. 📢 Szukasz dobrego mechanika w Białymstoku? Oto czołówka fachowców ze stolicy Podlasia. Zobacz najlepiej ocenianych Jesteś w poszukiwaniu dobrego i sprawdzonego mechanika w Białymstoku? Przedstawiamy najlepiej ocenianych fachowców przez użytkowników Google. Nie straszna im żadna usterka, a fachowość niejednokrotnie okazuje się na wagę złota. Sprawdź listę i przekonaj się, gdzie najłatwiej o sprawną naprawę auta.

📢 Para z Samowara to nowe miejsce na kulinarnej mapie Białegostoku. Smaki i zapachy przeniosą gości do dalekich Indii Bogato zdobione tkaniny, duże poduszki pełniące funkcję siedzisk, kolorowe marokańskie lampy, mandale, a do tego intensywne zapachy i smaki. W restauracji "Para z Samowara" białostoczanie spróbują dań kuchni indyjskiej, zjedzą sushi i skorzystają z bogatego wyboru herbat. 📢 Wysyp tanich aut osobowych od komornika! Mamy zdjęcia i kuszące ceny. Mercedesy, Land Rovery, Jaguary i wiele innych Takich okazji przegapić nie można. Prawdziwe perełki wprost z nowych licytacji komorniczych po okazyjnych cenach. W ofercie można znaleźć samochody osobowe w dobrym stanie technicznym oraz o wiele niższej cenie, niż rynkowa. Mamy zdjęcia, ceny i lokalizacje, w których można odebrać pojazdy. Przejdź do naszej galerii zdjęć.

📢 Studniówka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uroczysty polonez i świetna zabawa w Dworku Czarneckiego Swoją studniówkę mają już za sobą uczniowie kolejnego białostockiego ogólniaka. Tym razem poloneza zatańczyli tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Ich pierwszy poważny bal odbył się w piątek 2 lutego 2024 w Dworku Czarneckiego. 📢 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Rekruci złożyli przysięgę. Pierwszą w 2024 roku, a 51. w historii formacji. W niedzielę 4 lutego o godzinie 11 na terenie kompleksu wojskowego w Białymstoku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Złożyło ją ponad 60 żołnierzy. Uroczystość była zwieńczeniem tegorocznej edycji projektu "Ferie z WOT ". Jest to ogólnopolski projekt, którego założeniem jest dopasowanie szkolenia wojskowego do czasu wolnego od pracy i nauki. W sumie w ramach tegorocznej edycji szeregi 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej powiększyły się o ponad 80 ochotników

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Tak uczniowie VI LO w Białymstoku bawili się na swojej studniówce w Dworku Czarneckiego. Było po królewsku W sobotni wieczór (3.02) uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku świętowali studniówkę. Bal odbył się w Dworku Czarneckiego. Tradycyjnie rozpoczął się od wspólnego odtańczenia poloneza. Potem był elegancki walc. Tradycyjnie pojawili się też król Zygmunt August z żoną Barbarą Radziwiłłówną.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Duży wybór przyczep transportowych i Ursus W wielu oddziałach Agencji Mienia Wojskowego w ogłoszonych przetargach można kupić sprzęt rolniczy. W ofercie są między innymi poszukiwane przez rolników przyczepy transportowe, a także ciągnik Ursus. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego

📢 W Białymstoku można obejrzeć wyjątkową Wystawę Modelarstwa Kolejowego. Makieta ma 60 metrów długości! Sieć torów ze stacjami, bocznicami i pociągami - od parowozów, przez te z PRL-u, aż po współczesne elektrowozy. Wszystko to w miniaturowej skali 1 do 87. Modułowa makieta kolejowa o długości 60 metrów powstała w sali gimnastycznej SP 37 w Białymstoku. Wystawę Modelarstwa Kolejowego można obejrzeć do niedzieli. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Tak bawił się Gastronomik! Niecałe 100 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Sprawdź, co działo się w Belwederze. 📢 Studniówka 2024 w Podlaskiem. Wyjątkowe pary, które przykuwały uwagę na parkietach Styczeń 2024 roku minął na Podlasiu pod znakiem studniówek. W salach balowych i restauracjach panowała atmosfera magii i radości. Wszyscy zachwycali się urokiem najpiękniejszych par na studniówkach. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko symbolizowało zakończenie pewnego etapu w życiu młodych ludzi, ale również przenikało ducha święta elegancji oraz stylu.

📢 Urząd skarbowy sprzedaje samochody w dobrej cenie. Auta na licytacji to m.in. mercedes, audi i honda Zakup samochodu może być wielkim wyzwaniem, szczególnie jeśli zależy nam na atrakcyjnej cenie, dobrym stanie technicznym i legalności transakcji. Jednym z miejsc, gdzie warto rozejrzeć się za pojazdem, są aukcje urzędów skarbowych.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się aut. Ciekawe egzemplarze, atrakcyjne ceny Po dłuższej przerwie Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wiele przetargów. Jak zwykle do kupienia jest wiele pojazdów w różnych segmentach. W ofercie AMW jest wiele popularnych i poszukiwanych przez koneserów aut typowo wojskowych, ale są także osobówki i busy, które powinny zainteresować każdego kierowcę. 📢 Tłusty czwartek 2024. Ceny pączków w Białymstoku. Sprawdź, jakie oferty przygotowały białostockie lokale Nadchodzi tłusty czwartek, ulubiony dzień miłośników słodkości. Sprawdziliśmy, jakie oferty przygotowały w tym roku białostockie lokale.

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze dziewczyny ze studniówek w Podlaskiem. Gwiazdy parkietu z końca stycznia 2024 Najpiękniejsze maturzystki na studniówkach. Studniówki to niezwykłe wydarzenie w życiu młodzieży, przesycone magią, urokiem i elegancją. W drugiej połowie stycznia 2024 roku uczniowie szkół średnich w Podlaskiem świętowali sto dni do matury. Jednak to nie tylko taniec, muzyka i radość były głównymi atrakcjami wieczoru. Niezaprzeczalnym elementem było również wyrafinowanie i wdzięk najpiękniejszych dziewczyn, które zachwyciły wszystkich obecnych swoim wyjątkowym stylem. 📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Tak bawili się przyszli maturzyści Matura za około sto dni, więc można się bawić. Tak jak uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Zobacz jak wyglądał ich bal w salach bankietowych Santana. 📢 Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Wojskowe terenówki, ciężarówki i quady na przetargu z AMW. Zobacz najnowsze przetargi Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na wojskowe mienie niekoncesjonowane. To pierwsza okazja w 2024 roku, by okazyjnie kupić od polskiej armii różne ciekawe ruchomości. Do nabycia w najbliższym rzucie na licytacjach są m.in. samochody - busy, mikrobusy, terenówki oraz ciężarowe. Można też tanio nabyć choćby koparkę oraz quada.

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze pary ze studniówek w województwie podlaskim pierwszej połowy stycznia Styczeń to miesiąc, w którym młodzież z województwa podlaskiego uroczyście świętuje zakończenie etapu szkolnego na magicznych studniówkach. To szczególny moment, który nie tylko symbolizuje koniec trudów szkolnych lat, lecz także niesie ze sobą atmosferę piękna, elegancji i radości. Przechadzamy się pośród najbardziej zachwycających par, które błyszczały na parkietach podczas studniówek w pierwszej połowie stycznia w województwie podlaskim.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024.

📢 Skarbówka sprzedaje auta. Jest kilka poszukiwanych egzemplarzy w bardzo dobrej cenie Podlaskie Urzędy Skarbowe ogłosiły kolejne licytacje na auta. W ofercie są osobówki, busy i auto ciężarowe. Przedstawiamy zdjęcia i ceny pojazdów, które można wylicytować w skarbówce. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się samochodów, motocykli, przyczep i instrumentów muzycznych. Ostatnia szansa na atrakcyjne sprzęty Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła we wrześniu 2023 roku atrakcyjny przetarg, w którym można nabyć ruchomości, wobec których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim można tanio kupić samochody - osobówki, ciężarówki i terenówki oraz motocykle. Wojsko za półdarmo sprzedaje także przyczepy. Na przetargach są wystawione m.in. instrumenty muzyczne. Pełna lista przedmiotów do kupienia od AMW dostępna jest w naszej galerii.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na marzec. Osobowe volvo, ciężarówki, motorówki i rowery wodne z demobilu idą pod młotek Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się na początku marca 2023. W atrakcyjnej cenie można nabyć z demobilu - samochody, motorówki, ciężarówki i wiele innych ciekawych ruchomości. Wojsko już ich nie potrzebuje i to wszystko jest do kupienia w bardzo atrakcyjnej cenie. Zobaczcie najnowsze przetargi od polskiego wojska. 📢 Studniówka 2023. II LO w Białymstoku zorganizowało bal maturalny w Dworze Czarneckiego. Uczniowie zatańczyli niecodziennego poloneza Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej odbyła się w Dworze Czarneckiego

📢 Dzieciobójczyni Katarzyna Waśniewska ukrywała się na Podlasiu. Mija 10 lat od zatrzymania matki zamordowanej Madzi z Sosnowca Mija 10 lat od zatrzymania na Podlasiu Katarzyny Waśniewskiej. Porwanie Madzi z Sosnowca - tym kłamstwem żyła cała Polska. Gdy prawda wyszła na jaw, że to matka zamordowała sześciomiesięczną córeczkę, Waśniewska uciekła do Turośni Dolnej pod Białymstokiem, gdzie ukrywała się przed policją. Zobacz w jakich warunkach mieszkała

📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy". 📢 Białystok. Sprawa budowy drogi i parkingów za kościołem św. Rocha. Prace na zmianą planu w zawieszeniu do września 2,6 mln złotych - na tyle w 2020 roku rzeczoznawca wycenił wartość działki przy kościele św. Rocha. To przez nią miała prowadzić od ul. św. Rocha droga dojazdowa do świątyni i nawet dalej do Spodków. Ale miasto jej nie wybudowało. Właściciel domagał się wykupu działki zgodnie z prawem miejscowym. By tego uniknąć miasto zaplanowało powrót do przepisów z 2005 roku, które nie przewidywały dojazdu. Sprawa wywołała gorącą dyskusję na poniedziałkowej sesji rady miasta.

📢 MEMY na Tłusty Czwartek rozbawią cię do łez. Dziś wszyscy jesteśmy pączkami! Zobacz najlepsze memy na Tłusty Czwartek [24.02.2022] Dziś Tłusty Czwartek 2022! Pączki i faworki usmażone? Paski w spodniach prewencyjnie poluzowane? Pora się odpowiednio nastawić, a w tym najlepiej pomogą memy. W dodatku nie mają ani jednej kalorii ;-) Zobaczcie najlepsze memy na Tłusty Czwartek!

