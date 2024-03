Prasówka 8.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Dzień Kobiet 2024 - gotowe życzenia sms: wierszyki, zabawne, krótkie, miłosne, poważne, oryginalne, śmieszne Oryginalne życzenia na Dzień Kobiet SMS. Zobacz jakie życzenia złożyć 8 marca 2024 roku! Sprawdź też jaki prezent kupić na Dzień Kobiet. Oto wybrane przez nas krótkie, śmieszne, zabawne, długie, poważne i miłosne wierszyki z okazji Dnia Kobiet 2024, które możesz złożyć dziewczynie, koleżance, mamie, czy żonie.

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet 2024 - SMS. Krótkie wierszyki, śmieszne rymowanki dla dziewczyny, żony, mamy, koleżanki! Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet 2024 przygotowaliśmy specjalnie dla tych, którzy nie mają czasu, albo pomysłu na oryginalne życzenia. Piękne, zabawne, wesołe, śmieszne, poważne - jest w czym wybierać. Zobaczcie nasze najlepsze propozycje z okazji Dnia Kobiet 2024. Wystarczy skopiować i wysłać gotowego SMSa.

📢 "Zamiast kwiatów, postulaty". Kandydatki Lewicy do rady miasta zaprezentowały swoje postulaty W czwartek 7 marca kandydatki Lewicy do białostockiej rady miasta zaprezentowały swoje postulaty. Wśród nich znalazły się m.in. sprawnie działający ośrodek interwencji kryzysowej, dostęp do środków higieny osobistej dla kobiet, zapewnienie opieki okołoporodowej czy rozwój przedszkoli oraz żłobków. Postulaty kandydatek wsparł kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku. 📢 Prokorym chce nowej komisji w sejmiku województwa podlaskiego. Strażnik interesów Białegostoku Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej zobowiązałem się, że będę ambasadorem Białegostoku jego spraw i mieszkańców – mówił podczas czwartkowej (7.03) konferencji Łukasz Prokorym, szef Rady Miasta Białystok, który jest kandydatem KO do podlaskiego sejmiku. 📢 Białystok. PL2050 wypełnia parytety: na listach do rady miasta 7 kobiet na wysokich miejscach Tym razem same kobiety. KKW Trzecia Droga PSL - PL2050 przedstawił w czwartek (7.03) w Białymstoku siedem kandydatek do białostockiej rady miasta i jedną do sejmiku województwa podlaskiego.

📢 Rewitalizacja Plant w Białymstoku. Społecznicy sprzeciwiają się wycince żywotników w Alei Zakochanych. Zbierają podpisy w obronie tui Mają już ponad 300 wymaganych podpisów, ale planują zebrać ich jak najwięcej. Chodzi o projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zachowania większości żywotników zachodnich w Alei Zakochanych . Słynne, powykręcane tuje, mają być wycięte w ramach rewitalizacji parku Planty. Sprzeciwiają się temu społecznicy. Od roku starają się, by zostały uznane za pomniki przyrody. Urzędnicy uznali w oparciu o zleconą ekspertyzę, że drzewa są w złym stanie. Przeczy temu opinia dendrologiczna strony społecznej. 📢 Przed meczem Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Postarajcie się o powtórkę z Pucharu Polski Na razie w starciach Jagiellonia - Śląsk jest w tym sezonie remis. Białostoczanie przegrali na początku września w rozgrywkach PKO Ekstraklasy we Wrocławiu 1:2, by kilka tygodni później zrewanżować się u siebie rywalom w Pucharze Polski zwycięstwem 2:0. 8 marca w stolicy Podlasia dojdzie do trzeciego i ostatniego starcia, którego ciężar gatunkowy jest bardzo duży.

📢 2 mln na wsparcie osób z chorobami psychicznymi. Ruszył program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju Będą zajęcia terapeutyczne dla osób borykających się z problemami psychicznymi, ale też warsztaty dla tych, którzy pracują z osobami w potrzebie. Właśnie ruszył program profilaktyki depresji i zaburzeń lękowych dorosłych mieszkańców województwa. 📢 Zalane ulice w Białymstoku. Miasto podsumowało, co zrobiło by zwiększyć retencje, i jakie planuje inwestycje To ma być sposób na walkę ze skutkami zmian klimatycznych i deszczy nawalnych, które przynajmniej raz w roku zamieniają białostockie ulice w rzeki. W 2023 r. w mieście powstały 4 zbiorniki retencyjne, a od 2019 r. w sumie 13. Wartość inwestycji to ponad 45 mln zł, z czego 36 mln to dofinansowanie z UE - podsumował w czwartek (7.03) prezydent Tadeusz Truskolaski.

📢 "Idealny dziadek" czyli osobisty projekt fotograficzny Aliny Gabrel-Kamińskiej do zobaczenia przy Świerkowej. Wernisaż już 8 marca To wystawa wyjątkowo osobista, ciekawa i przywołująca wspomnienia. Mówiąca o ludziach i ich pokazująca. Już w piątek, 8 marca w studenckiej galerii przy ul. Świerkowej 20 zobaczyć będzie można zdjęcia z projektu Aliny Gabrel-Kamińskiej zatytułowanego "Idealny dziadek". 📢 Staw młyński w Dojlidach. Kandydat PiS na prezydenta chce jego renowacji. Obiecuje, że tak się stanie jak wygra wybory Ten staw musi tutaj wrócić – i wróci – zapewniali kandydat na prezydenta Białegostoku i kandydaci na miejskich radnych z list Prawa i Sprawiedliwości. - Wymaga modernizacji, modernizacji, która jest odwlekana od wielu lat, która jest obiecywana, ale w zasadzie nic się w tym kierunku nie dzieje. Jesteśmy tutaj, żeby państwu obiecać, że jeżeli wygramy te wybory, to ten staw będzie zmodernizowany – mówił w czwartek [7.03.2024] trakcie konferencji kandydat na prezydenta Białegostoku Henryk Dębowski.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg. Do kupienia m.in. sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej. 📢 Dzień Kobiet w Białymstoku i regionie. Będzie teatralnie, muzycznie i nie tylko. Zobaczcie co można robić 8 marca oraz w weekend Koncerty, spotkania, dyskusje, warsztaty, a nawet pokazy filmowe i spektakle - to tylko niektóre z wielu atrakcji jakie czekają na kobiety 8 marca i w weekend - 9-10 marca. Wszystko w ramach świętowania Dnia Kobiet - nie tylko w Białymstoku, ale też w Wasilkowie czy Tykocinie.

📢 Bezpieczeństwo dla Białostoczan. Działacze PiS rozmawiali o odporności obywatelskiej. Zobacz wideo W Białymstoku odbyła się konferencja "Bezpieczeństwo dla Białostoczan". Kandydaci PiS w wyborach samorządowych debatowali o "odporności obywatelskiej". Dyskutowali o tym, co powinien wiedzieć i umieć mieszkaniec miasta, by radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Były wicewojewoda podlaski Tomasz Madras przedstawił założenia Strategii na rzecz Bezpieczeństwa Kryzysowego dla Białegostoku. 📢 Ściąga kibica. Jagiellonia - Śląsk Wrocław, czyli bój o fotel lidera PKO Ekstraklasy. Startują piłkarskie ligi regionalne W 24. kolejce PKO Ekstraklasy oczy kibiców piłkarskich nie tylko w województwie podlaskim, ale i całej Polsce zwrócone będą na stolicę naszego regionu. W piątek - 8 marca, na stadionie przy ul. Słonecznej w Białymstoku dojdzie bowiem do spotkania Jagiellonia - Śląsk Wrocław, którego stawką będzie fotel lidera. Futbolowym wydarzeniem weekendu będzie też inauguracja rundy wiosennej w IV lidze i klasie okręgowej. Nie zabraknie również wydarzeń m. in. w futsalu, siatkówce, piłce ręcznej, czy tenisie stołowym.

📢 Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wierszyki, kartki i gify dla kobiet w ich święto. Wyślij ładną wiadomość SMS dla żony, lub dziewczyny! Życzenia na Dzień Kobiet to najważniejsza rzecz, jaką trzeba zrobić 8 marca 2024! Tego dnia nie możesz zapomnieć o życzeniach nie tylko dla najbliższych swoich kobiet, ale także koleżanek z pracy i znajomych.

📢 MEMY na Dzień Kobiet. Najlepsze śmieszne obrazki na 8 marca. Z czego śmieją się internauci? 8 marca wypada Dzień Kobiet. O tym wyjątkowym dniu nie zapominają także internauci i tworzą śmieszne memy. Przedstawiamy najlepsze z nich.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 07.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Politechnika Białostocka kończy 75 lat. Przedsmak wielkiego świętowania już 8 marca. Będzie się dużo działo, sprawdźcie co jest w planach Wielki Piknik Rodzinny, jubileusze Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego i Informatyki, a także 60-lecie Studium Języków Obcych to tylko kilka spośród mnogości wydarzeń zaplanowanych przez największą uczelnię techniczną w Polsce północno-wschodniej na rok 2024. Ale pierwsze wydarzenia wystartują już 8 marca. 📢 Niezwykła wystawa obrazów akustycznych już od 7 marca do zobaczenia w Kwestii Czasu. Warto się wybrać i zobaczyć o co chodzi z tą akustyką Niezwykle ciekawą i niecodzienną wystawę będzie można oglądać już od czwartku, 7 marca w Kwestii Czasu (Akademicka 26 A). Artystka, Dorota Roszkowska, zaprezentuje na niej Planety - swoje obrazy akustyczne, czyli takie, które pochłaniają echo i dźwięk. Będzie to powrót artystki po latach do Białegostoku i pierwsza wystawa w rodzinnym mieście. Początek wernisażu o 18/ 18.30.

📢 Dolina Rolnicza 4.0, czyli konferencja o pomyśle, wielkich planach i 10 mln euro do wydania W środę (6.03), po medialnych publikacjach, kierownictwo spółki Dolina Rolnicza 4.0 wyjaśniało m.in. genezę jej powstania oraz mówiło o działaniach planowanych na najbliższe lata. Zapowiedzieli równię, że w najbliższy piątek (8.03) odbędzie się konferencja naukowa poświęcona idei Doliny Rolniczej 4.0. 📢 Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kto ma szansę na zatrudnienie i za ile?. To kolejna rekrutacja w 2024 roku To kolejna w tym roku rekrutacja w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Prezydent poszukuje chętnych do pracy na urzędniczych posadach. Wśród wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie oczekuje m.in. komunikatywności, umiejętności kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów; umiejętności pracy w zespole, asertywności, odporności na stres. Zatrudnienie oferują też dyrektorzy jednostek podległych miastu Białystok.

📢 Znane miejsca w Białymstoku, których już nie ma. Kiedyś tętniły życiem, a dziś pozostało po nich tylko wspomnienie. Bywałeś tam? Klub rozrywki "Krąg", Centralna Składnica Harcerska, kawiarnia "Ratuszowa", czy sklepy "Pewex". Kto z mieszkańców Białegostoku, żyjących i spędzających młodość w XX wieku tam nie bywał i nie uważał ich za kultowe? Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Tych miejsc już w naszym mieście nie ma, albo zmieniły się na tyle, że są nie do poznania. 📢 Dolina Rolnicza 4.0: Choć władze województwa spółki nie założyły, to mogą w niej dużo Prawie sześć lat województwo podlaskie rozmawiało o Dolinie Rolniczej 4.0. Były medialne zapowiedzi, konferencje, debaty i zagraniczne wyjazdy. Jednak nikt z podlaskiego samorządu nie pochwalił się, że 15 listopada ub.r. powstała Dolina Rolnicza 4.0 sp. z o.o. Tym razem w całkowitej ciszy medialnej.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Rozkwitnij na wiosnę w Białymstoku. Ponad 800 kobiet spotkało się w operze, by wzajemnie się motywować Spotkały się, by zachęcać się wspólnie do samorozwoju, do podejmowania aktywności i do głosowania na siebie. Druga edycja "Rozkwitnij na wiosnę!" za nami. Wzięło w niej udział ponad 800 kobiet z całego regionu, czyli dwa razy więcej niż w II Forum Kobiet Podlasia. Z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie takimi inicjatywami

📢 Kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa z Wasilkowa do Dąbrówek. Poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 6 marca odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej z Wasilkowa do Dąbrówek. Nowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegali o inwestycje. Koszt kilometrowej ścieżki wyniósł około 2 mln zł. 📢 Kandydaci Trzeciej Drogi do rady powiatu białostockiego w wyborach samorządowych KKW Trzecia Droga PSL – Polska 2050 Szymona Hołowni zorganizował w środę (6.03) kolejną konferencję. Tym razem koalicja TD zaprezentowała swoich kandydatów do rady powiatu podlaskiego. 📢 Wybory 2024. Podlaska Lewica przedstawiła kandydatów na radnych. Andrzej Aleksiejczuk powalczy o fotel prezydenta Białegostoku Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul jedynką na białostockiej liście do sejmiku, a Andrzej Aleksiejczuk kandydatem do urzędu prezydenta Białegostoku. Podlaska Lewica zaprezentowała w środę (6.03.) kandydatów na radnych w wyborach 7 kwietnia. Komitet wyborczy tworzą środowiska związane z dawnym SLD, Partią Razem, Wiosną, związkowcy. - I aktywiści, którzy chcą coś zmienić w mieście, w którym już od dawna dzieją się rzeczy, o których będziemy chcieli w trakcie kampanii powiedzieć - mówił w środę [6.03.2024] na Rynku Kościuszki w Białymstoku podczas konferencji prasowej Andrzej Aleksiejczuk.

📢 Marek Karp: Nie lubię półśrodków. W konkursie na dyrektora prawdopodobnie więc wystartuję Ponieważ jesteśmy województwem granicznym NATO, niedaleko trwają działania wojenne, mamy granicę białoruską, mamy też granicę z Federacją Rosyjską - jest więc u nas duże zagęszczenie służb mundurowych, na potrzeby których ten szpital musi stać w gotowości- mówi Marek Karp, dyrektor szpitala MSWiA w Bialymstoku.

📢 Wojewoda podlaski zawarł porozumienie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zobacz czego dotyczy Wojewoda Jacek Brzozowski zawarł porozumienie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród celów jest m.in.: popularyzacja nieodpłatnego poradnictwa prawnego, zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Białegostoku i regionu oraz współpraca środowiska akademickiego z administracją publiczną. 📢 Da Vinci w Białostockim Centrum Onkologii. Robot do operacji kosztował ponad 14 mln zł Kosztował ponad 14 mln zł i jest przedłużeniem – bardzo pewnym – ręki chirurga. Lekarze z BCO do operacji mogą już wykorzystywać robot Da Vinci. To drugi Da Vinci w Białymstoku – pierwszy jest w Śniadecji. Robotem – tyle że innego typu – dysponują też lekarze z USK.

📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet. Wesołe i śmieszne wierszyki, które możesz wysłać 8 marca przez SMS, messenger, whatsapp W piątek 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To święto przeżywało apogeum popularności w PRL, ale od niedawna znów wraca do łask. Tradycją jest wręczanie kobietom w dniu ich święta drobnych upominków, lub kwiatów, ale nie wolno zapominać o życzeniach na Dzień Kobiet. Zobacz przykładowe życzenia i wierszyki, które można wysłać w wiadomości SMS każdej kobiecie.

📢 Życzenia na Dzień Kobiet. Oficjalne, piękne, oryginalne, śmieszne dla żony, mamy, czy koleżanki Życzenia na Dzień Kobiet to najważniejsza rzecz każdego roku 8 marca. W tym dniu nie można zapomnieć o najbliższych kobietach, ale także znajomych, czy koleżankach z pracy. Przedstawiamy propozycje życzeń dla kobiet w różnych formach. Są bardziej oficjalne, śmieszne, poważne, krótkie, długie, SMS. Każdy kto chce złożyć życzenia na Dzień Kobiet w tym materiale znajdzie coś dla siebie. 📢 Pożar zakładu produkcyjnego w Solniczkach pod Białymstokiem. Straty szacowane są na półtora miliona złotych Do dużego pożaru doszło we wtorek (5 marca) wieczorem w Solniczkach pod Białymstokiem. Palił się budynek zakładu kamieniarskiego. Spaliły się pomieszczenia i drogie narzędzia. Straty szacuje się na około półtora miliona złotych.

📢 100-lecia Warmii Grajewo. Jubileuszowa Gala i spotkanie pokoleń sportowców grajewskiego klubu Warmia Grajewo ma już 100 lat. Z okazji tego pięknego jubileuszu odbyła się wspaniała Gala w Grajewskim Centrum Kultury, na której spotkało się wiele pokoleń sportowej rodziny tego zasłużonego dla całego regionu klubu.

📢 Turośń Kościelna. Wielkie otwarcie Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa już w niedzielę. Warto tam być i zobaczyć piękne zdjęcia fotografika Już w najbliższą niedzielę, 10 marca otwarte zostanie Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. To będzie nie tylko miejsce upamiętniające wybitnego artystę, ale przede wszystkim przestrzeń otwarta dla wszystkich pragnących odkrywać piękno Podlasia i kultywować swoją miłość do fotografii. 📢 Wolne lokale w centrum Białegostoku czekają na najemców. ZMK ogłasza przetarg W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mieli kilka okazji do zdobycia atrakcyjnego lokalu w centrum miasta na prowadzenie działalności gospodarczej. 📢 Opuszczone kościoły w województwie podlaskim. Te miejsca przyciągają niesamowitym klimatem W województwie podlaskim nie brakuje miejsc tajemniczych i klimatycznych. Szczególne wrażenie robią opuszczone kościoły. Z różnych względów opustoszały wiele lat temu, a dziś rozpycha się w nich natura. Zobaczcie gdzie znajdują się dawne świątynie, które zdecydowanie warto odwiedzić.

📢 Wypadek na DK 64. Ciężarówka zderzyła się z osobówką Policja wyznaczyła objazdy. Dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Zaskakujące napisy ZDJĘCIA. Oto wyjątkowe pomysły kierowców Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA

📢 Remont, wódka i gotówka. 47-latek oskarżony o próbę przekupstwa egzaminatora białostockiego WORD. Za pomyślny wynik Popełnił karygodny błąd w czasie egzaminu praktycznego na kat. B. Zamiast przyjąć porażkę z pokorą, zaoferował egzaminatorowi WORD łapówkę. Ten wezwał policję. Nie dość, że białostoczanin uprawnień nie zdobył, to jeszcze grozi mu kara więzienia. Prokuratura właśnie skierowała sprawę do sądu.

📢 Połączenie kolejowe Białystok-Ostrołęka. Pociągi wyjadą na trasę 18 marca. Poznaj rozkład oraz ceny biletów Najważniejszą zmianą w zbliżającej się korekcie rozkładu jazdy pociągów jest przywrócenie połączenia Białystok-Ostrołęka. Rozkład jazdy został skonstruowany w taki sposób, żeby na stacji Ostrołęka podróżni mieli możliwość kontynuowania podróży w kierunku Olsztyna. Codziennie będą jeździły dwie pary pociągów. Dzięki uruchomieniu połączeń na trasie Białystok – Ostrołęka z 10 do 12 par zwiększy się liczba pociągów na odcinku Białystok – Łapy i Łapy – Białystok. 📢 Droga S61. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To ostatni w budowie fragment trasy Via Baltica. I zarazem obwodnica przez rozlewiska Narwi Rzeczowe przekroczyło 50 proc., finansowe bliskie jest 60 proc - tyle wynosi zaawansowanie prac na ostatnim w budowie odcinku trasy Via Baltica. To fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Stanowi on zarazem obwodnicę Łomży z ponad kilometrową estakadą na doliną Narwi. Drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z placu budowy na rozlewiskach.

📢 "Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym. Będzie kobieco, wzruszająco i zabawnie. Tragifarsa spotka się z musicalem i dramatem Teatr Dramatyczny zaprasza na spektakl muzyczny "Szwagierki" w reżyserii Michała Znanieckiego. Będzie kobieco, barwnie i zaskakująco. Z ciekawymi kostiumami, wyjątkową scenografią i muzyką, która będzie pełnić rolę pełnoprawnego bohatera. Premiera spektaklu odbędzie się 9 marca na scenie Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku.

📢 Kolejny wypadek na najbardziej kolizyjnym rondzie w Białymstoku. Zderzenie dwóch KIA na Rondzie Putry Dzisiaj (5.03) po godzinie 7 doszło do kolejnego groźnego zdarzenia na Rondzie im. Krzysztofa Putry w Białymstoku. W tym pechowym miejscu praktycznie co kilka dni dochodzi do wypadku albo kolizji. Tym razem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki KIA.

📢 Dziś Dzień Teściowej! Najlepsze, najśmieszniejsze MEMY o teściowych. Kolejna dawka dobrego humoru z Internetu. Wesołych świąt! 5 marca obchodzony jest Dzień Teściowej! Takie święto to idealna okazja aby sprawdzić co kreatywni internauci mają do powiedzenia na temat mam swoich partnerów, a najlepiej to okazują za pomocą śmiesznych obrazków i zabawnych memów. Zobacz z czego dzisiaj się śmiejemy! Zapnij pasy! 📢 Magiczne Podlasie przyciąga widokami i kulturą. Zobacz województwo podlaskie oczami Internautów Podlasie to niezwykła kraina, która uwiodła swym pięknem niejednego podróżnika. Turyści przyjeżdżają tu nie tylko, aby podziwiać przyrodę, ale i poznawać kulturę i burzliwą historię. To religijny tygiel, którego klimatyczne miasta i wsie często uwieczniane są na fotografiach. Zobaczcie jakie widoki przyciągają przyjezdnych.

📢 Podlascy terytorialsi doskonalą swoje umiejętności Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie doskonalą się w żołnierskim rzemiośle. Poza szkoleniem programowym, realizowanym w ramach szkoleń rotacyjnych (1 weekend w miesiącu) i szkoleń zintegrowanych (w wymiarze 14 dni w roku) terytorialsi szlifują swój warsztat podczas kursów doskonalących. 📢 Wypadek na Mieszka I w Białymstoku. Poszkodowany kierowca przewoził w samochodzie papierosy pochodzące z przemytu Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba została poszkodowana i oddana pod popiekę ratowników medycznych. W aucie kierowcy znaleziono znaczne ilości papierosów pochodzących z przemytu. 📢 Rolnicy przemaszerowali ulicami Białegostoku. W imię protestu rozsypali słomę m.in. przed biurem PO i PiS Wuwuzele, biało-czerwone flagi, odtwarzane z głośników nagrania obietnic Donalda Tuska z kampanii. Około 40 rolników przemaszerowało przez centrum Białegostoku. Do obecnej władzy mają pretensje, że nie spełniła wyborczych obietnic, do poprzedniej - o zaniedbania, które doprowadziły ich do kryzysu.

📢 Park Planty w Białymstoku przed wojną. Nie było jeszcze "Praczek", ani fontann. Zobacz archiwalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło swoje zbiory. Znalazły się w nim m.in. przedwojenne zdjęcia białostockich Plant, autorstwa Henryka Poddębskiego. To prawdziwa gratka dla miłośników archiwalnych fotografii z Białegostoku. Zobaczcie jak w 1936 roku wyglądały Planty i okolice miejskiego parku. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 Słodko-gorzkie wspomnienia. Tak nasz region wchodził w nowe millennium. Zobacz niepublikowane zdjęcia Wypas krów na blokowisku, gazety kupowane „na przecenie bo po terminie” i walka o miejsca w komunikacji miejskiej. To tylko niektóre ze zdarzeń sprzed lat, które udokumentowali nasi fotoreporterzy. Dziś publikujemy te fotografie po raz pierwszy w Internecie. Młodsi niech przecierają oczy ze zdumienia, a starsi wykorzystają okazję by uśmiechnąć się do własnych wspomnień. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Wybory 2024. Znamy kandydata PiS na prezydenta Białegostoku. To Henryk Dębowski. Padły też nazwiska kandydatów do sejmiku i rady miasta W niedzielę (3.03), w samo południe rozpoczęła się regionalna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. W sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej poznaliśmy kandydatów tej formacji na prezydenta Białegostoku oraz do sejmiku podlaskiego i białostockiej Rady Miejskiej.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gienek i Andrzej pierwszy raz w telewizji! Tak zaczynały gwiazdy programu Rodzina Onopiuków spokojnie żyła sobie w Plutyczach, ale pewnego dnia Jarek postanowił wziąć udział w programie TTV "Dżentelmeni i wieśniacy" i tak zaczęła się błyskawiczna kariera telewizyjna Gienka i Andrzeja. Przez kilka dni w ich domu mieszkał wyjątkowy gość i trzeba przyznać, że nie miał łatwo... 📢 Giełda przy Andersa przyciągnęła wielu białostoczan. Zobacz co można było kupić. Nie brakowało ciekawych perełek W niedzielny poranek wielu białostoczan postanowiło wybrać się na giełdę rolno-towarową przy Andersa. Można tam kupić nie tylko owoce i warzywa w całkiem dobrych cenach, ale też znaleźć różne perełki czy rzeczy potrzebne do domu, ogrodu, a nawet ubrania. Często pojawiają się też samochody i starocie.

📢 TOP 20 najbiedniejszych gmin wiejskich w województwie podlaskim W tych gminach województwa podlaskiego wysokość dochodów per capita (czyli na głowę mieszkańca) jest najmniejsza. 📢 Oni pokochali Podlasie. Znane i popularne osoby osiedlają się w naszym regionie. Sprawdź kto znalazł się na liście Coraz więcej osób docenia uroki i zalety Podlasia. Mieszkańcy centralnej czy zachodniej Polski często wypoczywają w naszym regionie, a niektórzy nawet postanawiają się tu zadomowić. Wśród tych, którzy kupili na Podlasiu dom nie brak osób z pierwszych stron gazet czy tych, którzy zerkają na nas ze szklanego ekranu. Sprawdźcie kto pokochał Podlasie i tu osiadł! 📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia! 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Tak białostockie Dojlidy prezentują się po zimie. To fantastyczne miejsce na wiosenny spacer. Zobacz stawy i okolice z lotu ptaka Zalew Dojlidy jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Białegostoku, którzy bez względu na porę roku mogą tam znaleźć okazję do relaksu i kontaktu z naturą. Właśnie ta ostatnia okoliczność jest największym atutem białostockiego zbiornika wczesną wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia. Zobaczcie niesamowite zdjęcia kompleksu stawów dojlidzkich z lotu ptaka. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Tak mieszka Magda Mołek. Zobacz wyjątkowe wnętrza domu dziennikarki. Zajrzyj do przytulnego apartamentu Magdy Mołek Magda Mołek jakiś czas remu rozstała się z telewizją i postanowiła zaistnieć na YouTube. Dziennikarka stworzyła własny kanał „W swoim stylu”, gdzie rozmawia ze znanymi postaciami ze świata show-biznesu. Zobacz, jak mieszka Magda Mołek. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu dziennikarki.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Kogo szuka do pracy prezydent i ile daje zarobić? Sprawdź listę ofert Komunikatywność, dokładność, samodzielność. To między innymi jedne z wielu wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Prezydent kolejny raz w tym roku szuka ludzi do pracy w magistracie. Zobacz, ile można zarobić na początek. I kto ma największe szanse na zatrudnienie. Na jaką umowę może liczyć?

📢 Rolnik szuka żony. Znowu kłopoty u Diany z szóstej edycji programu: Nie można kochać ani ufać bezgranicznie Po wielu miesiącach milczenia w końcu w mediach społecznościowych odezwała się Diana Stankiewicz, która zdobyła popularność w szóstej edycji Rolnik szuka żony. Niestety bohaterka telewizyjnego show nie ma dobrych wieści dla swoich fanów. Najprawdopodobniej suwalczanka rozstała się ze swoim partnerem.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się samochodów, motocykli, przyczep i instrumentów muzycznych. Ostatnia szansa na atrakcyjne sprzęty Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła we wrześniu 2023 roku atrakcyjny przetarg, w którym można nabyć ruchomości, wobec których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim można tanio kupić samochody - osobówki, ciężarówki i terenówki oraz motocykle. Wojsko za półdarmo sprzedaje także przyczepy. Na przetargach są wystawione m.in. instrumenty muzyczne. Pełna lista przedmiotów do kupienia od AMW dostępna jest w naszej galerii.

📢 Rolnik Szuka Żony. Diana Stankiewicz z Suwałk w końcu znalazła swoje szczęście Diana Stankiewicz, bohaterka szóstej edycji programu Rolnik Szuka Żony, pochwaliła się w sieci, że jest zaręczona. Jej wybranek ma na imię Filip. Para pokazała zdjęcia z zaręczyn. 📢 Oświadczenia majątkowe wiceprezydentów, skarbnika i sekretarza Białegostoku. Kto ma najwięcej na koncie, a kto zaciągnął najwyższy kredyt? W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono już oświadczenia majątkowe za 2020 rok wiceprezydentów, skarbnika i sekretarza miasta. Zobaczcie, kto zarobił najwięcej w ubiegłym roku, kto ma najwyższe oszczędności, a kto najdroższą nieruchomość. Kto jeździ najnowszym samochodem, a kto ma najwyższy kredyt do spłaty.

