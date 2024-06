Prasówka 7.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. podlaskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 7.06.2024”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. podlaskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 7.06.2024 Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (7.06.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 66, Brańsk - Bielsk Podlaski (53. km na odc. 13,9 km) Roboty postępujące..

📢 Fabryka dywanów w Białymstoku w czasach PRL. Pracownicy i produkcja na archiwalnych zdjęciach z 1979 roku Białystok był prężnym ośrodkiem włókienniczym i jednym ze znaczących punktów na krajowej mapie przemysłu tekstylnego. Fabryka dywanów w stolicy Podlasia powstała w latach 70. Zobaczcie w galerii zdjęcia, jak wyglądała praca w fabryce dywanów w Białymstoku w 1979 roku. 📢 Trasa Rail Baltica. Nowy wiadukt drogowy w Trypuciach na trasie z i do Białegostoku. Ma zwiększyć bezpieczeństwo Po nowym wiadukcie drogowym nad linią Warszawa – Białystok jeżdżą już mieszkańcy podbiałostockiej wsi Trypucie w gminie Turośń Kościelna. Wygodniej podróżują kierowcy, w najbliższych miesiącach skorzystają także piesi i rowerzyści. To kolejny bezkolizyjny przejazd na podlaskim odcinku trasy Raila Baltica.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurowybory 2024. Hity i kity kampanii wyborczej na Podlasiu Jeden sam, wysuniętą ręką, zatrzymuje rozpędzony czołg. Innemu wyborcy przypominają, że jest skazany. Kolejny reklamuje się bez pozwolenia. W kampanii do Parlamentu Europejskiego pojawiają się też lokalne piosenki oraz ogólnopolska gwiazda telewizyjna. Była też decyzja polityczna, której nikt się nie spodziewał. Zapraszamy na nasz subiektywny przegląd kampanijnych wydarzeń A.D. 2024.

📢 Prezydent i wiceprezydenci Białegostoku ujawnili swoje majątki. Kto oszczędza? Kto ma kredyty? Kiedy w połowie maja odbierali nominacje na stanowiska wiceprezydentów Białegostoku – prócz obowiązków urzędowych i bycia „na świeczniku” – oznaczało to jeszcze jedno. Przedstawianie publiczne swoich majątków. 📢 Jest terminarz ekstraklasy. Jagiellonia zacznie u siebie z Puszczą. Pierwszy wyjazd do Radomia Znany jest już terminarz PKO Ekstraklasy na sezon 2024/25. Jagiellonia Białystok rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrza Polski domowym meczem z Puszczą Niepołomice (20-21 lipca). Tegoroczna część sezonu potrwa do 7-8 grudnia, po przerwie zimowej rozgrywki zostaną wznowione na początku lutego, a koniec sezonu nastąpi 24-25 maja.

📢 Zmarł żołnierz ranny na polsko-białoruskiej granicy. Został raniony nożem przez migranta, który próbował sforsować stalową zaporę Zmarł żołnierz raniony nożem na granicy z Białorusią - poinformowało dziś (6.06) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz został zaatakowany 28 maja nad ranem na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Został ugodzony nożem w okolicę klatki piersiowej. W szpitalu walczył o życie.

📢 Oktawa Bożego Ciała. Ponownie procesje i utrudnienia w ruchu w Białymstoku Uwaga kierowcy. Dziś (6.06) w związku z procesjami, które przejdą ulicami miasta, będą utrudnienia w ruchu. Niektóre ulice zostaną zamknięte. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Bimber w Czarnej Białostockiej trafił w ręce funkcjonariuszy podlaskiej KAS 355 litrów bimbru przejęli w Czarnej Białostockiej funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Mężczyzna, w którego garażu znaleziono alkohol bez polskich znaków akcyzy, odpowie teraz przed sądem.

📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż.

📢 Odnaleziono kolejny list budowniczych białostockiej katedry. Ma 120 lat Niezwykłe odkrycie w wieży białostockiej katedry. Podczas prac remontowych znaleziono kolejny list budowniczych świątyni górującej nad białostockim rynkiem. 📢 43. Rajd Podlaski. Wielkie ściganie. Super OS w centrum Białegostoku W sobotę, 8 czerwca odbędzie się 43. edycja Rajdu Podlaskiego. Wystartuje 40 załóg, którzy rywalizować będą podczas 11 prób sprawnościowych w siedmiu różnych lokalizacjach.

📢 Wyprzedaż aut w urzędach skarbowych. Nowe licytacje samochodów, także luksusowych w atrakcyjnych cenach! Nowe przetargi organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe dotyczą samochodów, w śród których znalazły się tym razem luksusowe mercedesy. Licytacje odbędą się w czerwcu 2024 roku. Zobaczcie za ile można nabyć auta od fiskusa.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Szef BBN: bulwersujące zatrzymanie żołnierzy za strzały ostrzegawcze z powodu braku przepisów Szef BBN Jacek Siewiera podkreślił, że do bulwersującego zatrzymania żołnierzy za strzały ostrzegawcze na granicy z Białorusią doszło z powodu braku przepisów regulujących zasady użycia broni przez Wojsko Polskie. Wskazał, że regulacje są proponowane w prezydenckim projekcie ustawy

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 6.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Zobaczcie ile zarobili w 2023 roku Jak co roku dyrektorzy szkół z Białegostoku złożyli oświadczenia majątkowe. Można się dowiedzieć ile szefowie tych placówek zarobili w 2023 roku oraz jaki majątek posiadają. Przedstawiamy oświadczenie majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Zobacz kto zarobił najwięcej. 📢 UMBO zbytkiem miesiąca w czerwcu w Muzeum Podlaskim Zabytkiem miesiąca w czerwcu jest UMBO, wykonane z żelaza, odnalezione w Arbasach gm. Drohiczyn, datowane na pierwszą lub drugą połowę II w. Ten niezwykły obiekt pochodzi ze zbiorów Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego

📢 Kandydat PiS do europarlamentu Adam Andruszkiewicz: będziemy ostro zabiegać o należne środki unijne i rozwój Podlaskiego To niezwykle istotne wybory, bo w Parlamencie Europejskim zapadają decyzje bezpośrednio wpływające na życie Polaków. Powinny się tam znaleźć osoby, które zadbają o polskie interesy i będą zabiegać o środki unijne na rozwój Polski i woj. podlaskiego. - Nasza formacja jest tego gwarantem - zapewniał w środę (5.06) na konferencji prasowej poseł Adam Andruszkiewicz, "trójka" na liście KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 3, obejmujących woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie. 📢 Miasto Białystok wzmacnia flotę samochodową. Ogłosiło przetarg na dwa samochody. Do dyspozycji kierownictwa urzędu Do 10 czerwca, do godz. 11 miasto czeka na oferty od dilerów samochodowych. Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił przetarg na dostawę dwóch samochodów klasy D. Będą wykorzystywane na potrzeby kierownictwa magistratu. Muszą być fabrycznie nowe, z 24-miesięczną gwarancją na silnik i minimum 10-letnią na perforację nadwozia.

📢 Będzie remont mostu na rzece Białej. Na razie jest na nim zwężenie. Ostatnio doszło tu do zdarzenia z udziałem rowerzysty Blisko 11 milionów złotych będzie kosztować remont prawie 50- letniego mostu na rzecze Białej w Fastach. Starostwo Powiatowe w Białymstoku podpisało umowę z wykonawca inwestycji z Łodzi. Tym samym dobiegł końca kilkutygodniowa spór między powiatem białostockim i gminą Dobrzyniewo Duże o to, kto i ile dołoży do naprawy obiektu. Na razie na nim obowiązuje ograniczenie ruchu. 📢 Kradzież w Zabłudowie. Zabrał rower nastolatce, bo chciał dojechać do Białegostoku. Dostał jeszcze mandat za jazdę po pijanemu Jako recydywiście za kradzież grozi mu kilka lat więzienia. Do tego już dostał mandat 2,5 tys. zł za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. A wszystko przez "problem" z transportem. Według ustaleń policji, 34-latek wykorzystał chwilową nieuwagę 14-letniej dziewczynki i ukradł jej rower sprzed pizzerii w Zabłudowie. Zatrzymany tłumaczył, że chciał dojechać do Białegostoku. Miał ponad 2,5 promila.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała się w przepięknej odsłonie. Zobacz zdjęcie bohaterki serialu Monika z Pokaniewa to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka co jakiś czas wrzuca na swój profil nowe zdjęcie w pełnym profesjonalnym makijażu, czym wzbudza zachwyt wśród licznego grona fanów. Zobacz jak ostatnio zaprezentowała się Monika 📢 Konsultacje u wojewody w sprawie strefy buforowej wzdłuż granicy z Białorusią. Samorządowcy i przedsiębiorcy chcą, by była jak najmniejsza Tak dla strefy buforowej wzdłuż polsko-białoruskiej granicy, ale powinna być ona jak najmniejsza. To opinia samorządowców i lokalnych przedsiębiorców. W środę (5.06) wyrazili swoje stanowisko podczas konsultacji u wojewody podlaskiego. Ten zaś zbierze wszystkie uwagi i przekaże rządowi. Rekomendacje mają być gotowe do końca tygodnia. 📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 5.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów sprawdza słupki na ogrodzenie i reklamuje firmę Bogdan z Borowskich Ciborów to coraz aktywniejszy w internecie bohater serialu Rolnicy. Podlasie. Rolnik z Podlasia, podobnie jak słynny Andrzej z Plutycz, reklamuje firmy. Tym razem przyjechali do niego panowie z innowacyjnym produktem na ogrodzenie. Zobaczcie co się działo u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Nad ulicę Kilińskiego wrócą kolorowe parasolki Miasto szuka firmy, która zainstaluje – a później zdejmie – znad ulicy Kilińskiego kolorowe parasolki. Zainteresowani mają kilka dni na złożenie ofert. Termin mija 11 czerwca. 📢 Eurowybory 2024. Era Nowych Kobiet poparła Tomasza Frankowskiego. Zobacz, kto wspierał kandydata KO Tomek Frankowski był na boisku wybitnym sportowcem. Jego cechy jak determinacja, wola walki, ciężka praca, pokazały, że przez te pięć lat jest bardzo skutecznym europarlamentarzystą. Wiele zrobił dla naszego regionu oraz Warmii i Mazur. Nigdy nie odmówił pomocy - mówiła w środę 5 czerwca na Rynku Kościuszki Jowita Chudzik. Radna miejska KO wraz z przedstawicielkami Ery Nowych Kobiet udzieliły poparcia Tomaszowi Frankowskiemu w zaplanowanych na 9 czerwca wyborach do Parlamentu Europejskiego.

📢 Dwie osoby z zarzutami posiadania i obrotu znaczną ilością narkotyków. Podlascy policjanci zabezpieczyli ponad 7 kg środków Kryminalni zabezpieczyli blisko 7,5 kilograma marihuany, ponad 700 gramów kokainy, tabletki oraz prawie 140 tys. zł. Handlarze narkotyków zostali zatrzymani "na gorącym" uczynku w podziemnym garażu w centrum Białegostoku. To 46-letni mieszkaniec miasta i 36-latek pochodzący z Kielc. Obaj usłyszeli zarzuty obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, a jeden dodatkowo posiadania narkotyków. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu. 📢 „Auta na bruku” w Białymstoku. Będzie można obejrzeć w plenerze stare mercedesy, garbusy czy packardy Rezerwujcie czas. To będzie okazja, by obejrzeć z bliska samochody wyprodukowane od Stanów Zjednoczonych, po Europę. Już 14 czerwca zabytkowe auta wyjadą z garaży oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki na Węglowej, by pojawić się w przestrzeni Białegostoku.

📢 Rodzice pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego skorzystają z nowych łóżek Do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego trafiło jedenaście łóżek. Z daru Fundacji Ronalda McDonalda skorzystają rodzice towarzyszący swoim dzieciom w czasie hospitalizacji. 📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Najlepsze serwisy rowerowe w Białymstoku. Zobacz, które polecają użytkownicy Jazda rowerem ma coraz więcej zwolenników. To nie tylko ekologiczny rodzaj transportu i alternatywa dla samochodów, to także szybki sposób przemieszczania się po zakorkowanym mieście. O każdy rower trzeba stale dbać. A zwłaszcza w sezonie. Oto najlepsze serwisy rowerowe w Białymstoku wg użytkowników Googla. Zobacz ranking polecanych serwisów rowerowych.

📢 "Rozczytane Podlaskie" już po raz czwarty. Zobacz kto czytał książki Grzegorza Kasdepke i dlaczego warto czytać W poniedziałek (4 czerwca) w Centrum Edukacji Nauczycieli zainaugurowano po raz kolejny akcję "Rozczytane Podlaskie", która odbywa się w ramach XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Podczas spotkania, teksty pochodzącego z Białegostoku pisarza Grzegorza Kasdepke czytali przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, mediów, służb mundurowych i duchowieństwa. Teksty pisarza będą też czytane w szkołach podstawowych i przedszkolach podczas Tygodnia Czytania, który potrwa do 7 czerwca.

📢 Uczniowie ze Złotorii mają nowe boisko, bieżnię i plac zabaw. Przy szkole powstał duży kompleks sportowy Wielofunkcyjne boisko i bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią do skoku w dal – to infrastruktura za szkołą, a przed budynkiem, tuż obok siłowni pod chmurką - plac zabaw. W taką nową infrastrukturę sportową i rekreacyjną została wyposażona szkoła w Złotorii.

📢 Plaża Open 2024 w Białymstoku. Święto siatkówki plażowej na Dojlidach Plaża Open w weekend (7-9.06) po raz kolejny zawita na boiska Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”, a kibice będą mogli obserwować siatkówkę plażową w najlepszym krajowym wydaniu. To będzie szczególne wydarzenie – w tym roku cykl Plaża Open obchodzi podwójny jubileusz. 📢 Będzie nowy wieżowiec na osiedlu Przydworcowym. Radni podjęli decyzję bez rozmów z mieszkańcami Z ogłoszeń przyklejonych do drzwi swoich bloków mieszkańcy Przydworcowego dowiedzieli się, że na ich osiedle wpuszczony zostaje kolejny wieżowiec. Liczyli, że przed podjęciem decyzji przez radnych będą mogli porozmawiać na ten temat podczas posiedzenia komisji zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Tak się nie stało. 📢 Memy o budowlańcach. Dlaczego internauci śmieją się z budowlańców i fuszerek budowlanych? Zobacz najlepsze teksty: "To się zateguje!" Najlepsze memy o budowlańcach jakie znaleźliśmy w sieci. Zobacz z czego z czego śmieją się internauci i dlaczego żartują z budowlańców. Jest kilka powodów dlaczego powstają memy i żarty na temat budowlańców. Sprawdźcie sami!

📢 PKP Intercity: wakacyjny rozkład jazdy dla województwa podlaskiego Z dniem 9 czerwca br. wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy. W trakcie jej trwania PKP Intercity utrzyma dotychczasową ofertę dla województwa podlaskiego, z którego podróżni pociągami przewoźnika dostaną się nad morze, na Mazury, a także do Warszawy, Wrocławia czy Łodzi.

📢 Transfery. Jagiellonia Białystok na razie ponosi straty kadrowe, ale wkrótce powinny pojawić się wzmocnienia Odejście do AEK-u Larnaca bramkarza Zlatana Alomerovicia to poważny problem dla Jagiellonii Białystok, chociaż sternicy Żółto-Czerwonych zapewniają, że byli przygotowani na taki ruch golkipera i sytuacja jest pod kontrolą. Kibice nowego mistrza Polski czekają na pierwsze wzmocnienia, bo na razie są tylko ubytki kadrowe. 📢 Najsłynniejsze fabryki i zakłady pracy w regionie 25 lat temu. Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta. Pamiętacie? Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta - te firmy kiedyś były wizytówkami naszego regionu i jednymi z największych pracodawców. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak się tam pracowało 20 - 25 lat temu. Aż się łezka w oku kręci! Warto też zobaczyć jak wyglądała praca w firmach, które przez te 20 lat rozkwitły, np w Mlekovicie czy Browarze Dojlidy.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku. 📢 Białystok i wyburzenia. Tak znikały budynki z przestrzeni miasta. Izba wytrzeźwień, fabryki, kamienice. Zobacz, największe rozbiórki Drugą stroną inwestycji, które od prawie 3,5 dekad zmieniły Białystok, była rozbiórka starych budynków. Mieszkalnych, przemysłowych, usługowych. Ceglanych, drewnianych. Niektóre z nich miały wartość zabytkową, przetrwały zawieruchy wojenne XX wieku. Były wyburzane pod galerię, bloki, ulice. W nielicznych przypadkach udało się zachować i wkomponować dawne dziedzictwo we współczesną architekturę.

📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Ceny mieszkań w Białymstoku. Ile kosztuje metr kwadratowy? Zobacz najtańsze i najdroższe osiedla w czerwcu 2024 Chcesz kupić albo sprzedać mieszkanie w Białymstoku? Ceny wciąż rosną. Zobacz, ile w czerwcu 2024 zapłacisz za metr kwadratowy mieszkania na białostockich osiedlach. Na którym osiedlu zapłacisz najmniej, a na którym najwięcej? Które osiedle jest najdroższe, a gdzie jest najtaniej? Zobacz w galerii jaka jest cena za metr kwadratowy w czerwcu 2024.

📢 Imprezy w białostockich klubach. Tu bawią się królowe parkietów Imprezy taneczne w białostockich klubach przyciągają kobiety swoją niezwykłą atmosferą, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu. Oferują też różnorodność muzyki i tematycznych imprez, co sprawia, że każdy wieczór może być wyjątkowy i pełen niezapomnianych przeżyć. Zobaczcie gdzie najchętniej bawią się dziewczyny. 📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii.

📢 Czerwiec w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, pikniki, a może spora dawka piękna - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w czerwcu. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Wielki Naszpikowany Festiwal po raz trzeci na Stadionie Miejskim w Białymstoku! Legendy Jagiellonii zagrały charytatywny mecz W piątek (31 maja) na stadionie miejskim w Białymstoku został rozegrany Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani podczas trzeciej już imprezy, jaką jest Wielki Naszpikowany Festwial.

📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku.

📢 Procesja Bożego Ciała - dlaczego zabiera się brzozowe gałązki z ołtarza? Wyjaśniamy, o co chodzi Gdy tylko czoło procesji Bożego Ciała odejdzie od jednego z czterech ołtarzy, uczestnicy obrywają brzozowe drzewka, które jeszcze przed chwilą były dekoracją. Dziwny zwyczaj? To tradycja związana z ludowymi wierzeniami. Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc, wspominają etnografowie. Przed czym chroniły i gdzie trafiały? Koniecznie przeczytaj! 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Sześciu nowych księży w Archidiecezji Białostockiej. Święcenia w katedrze Archidiecezja Białostocka ma sześciu nowych księży. Absolwenci Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przyjęli w sobotę (25.05) święcenia prezbiteratu z rąk metropolity białostockiego abp. Józefa Guzdka.

📢 Nowe przetargi AMW 2024. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła licytację pojazdów takich jak ciężarówki, budy i przyczepy Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano na początek czerwca 2024 roku. To dobra okazja dla osób prywatnych oraz firm z powodu atrakcyjnych cen, szerokiego asortymentu, unikalnych przedmiotów oraz transparentności sprzedaży. Nowe licytacje organizowane przez wojsko dotyczą busów, ciężarówek i przyczep. 📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób. 📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Gródek. Największa w Podlaskiem nielegalna bimbrownia ujawniona. Bimbrownik został zatrzymany. Nie będzie już bimbru (zdjęcia, wideo) Rekordowo dużą nielegalną bimbrownię ujawnili funkcjonariusze podlaskiej KAS w okolicach Gródka na wschodzie powiatu białostockiego. O skali produkcji świadczą chociażby 23 tony cukru gotowego do użycia, które znaleziono w budynku. To największa nielegalna fabryka alkoholu ujawniona w województwie podlaskim od momentu powstania Krajowej Administracji Skarbowej.

