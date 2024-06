Prasówka 6.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 6.06.2024”?

Prasówka 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 6.06.2024 Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (6.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 19, Zabłudów - Bielsk Podlaski (76. km na odc. 27,7 km) Prace postępujące .

📢 Miasto Białystok wzmacnia flotę samochodową. Ogłosiło przetarg na dwa samochody. Do dyspozycji kierownictwa urzędu Do 10 czerwca, do godz. 11 miasto czeka na oferty od dilerów samochodowych. Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił przetarg na dostawę dwóch samochodów klasy D. Będą wykorzystywane na potrzeby kierownictwa magistratu. Muszą być fabrycznie nowe, z 24-miesięczną gwarancją na silnik i minimum 10-letnią na perforację nadwozia.

📢 Będzie remont mostu na rzece Białej. Na razie jest na nim zwężenie. Ostatnio doszło tu do zdarzenia z udziałem rowerzysty Blisko 11 milionów złotych będzie kosztować remont prawie 50- letniego mostu na rzecze Białej w Fastach. Starostwo Powiatowe w Białymstoku podpisało umowę z wykonawca inwestycji z Łodzi. Tym samym dobiegł końca kilkutygodniowa spór między powiatem białostockim i gminą Dobrzyniewo Duże o to, kto i ile dołoży do naprawy obiektu. Na razie na nim obowiązuje ograniczenie ruchu.

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kradzież w Zabłudowie. Zabrał rower nastolatce, bo chciał dojechać do Białegostoku. Dostał jeszcze mandat za jazdę po pijanemu Jako recydywiście za kradzież grozi mu kilka lat więzienia. Do tego już dostał mandat 2,5 tys. zł za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. A wszystko przez "problem" z transportem. Według ustaleń policji, 34-latek wykorzystał chwilową nieuwagę 14-letniej dziewczynki i ukradł jej rower sprzed pizzerii w Zabłudowie. Zatrzymany tłumaczył, że chciał dojechać do Białegostoku. Miał ponad 2,5 promila.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów sprawdza słupki na ogrodzenie i reklamuje firmę Bogdan z Borowskich Ciborów to coraz aktywniejszy w internecie bohater serialu Rolnicy. Podlasie. Rolnik z Podlasia, podobnie jak słynny Andrzej z Plutycz, reklamuje firmy. Tym razem przyjechali do niego panowie z innowacyjnym produktem na ogrodzenie. Zobaczcie co się działo u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Nad ulicę Kilińskiego wrócą kolorowe parasolki Miasto szuka firmy, która zainstaluje – a później zdejmie – znad ulicy Kilińskiego kolorowe parasolki. Zainteresowani mają kilka dni na złożenie ofert. Termin mija 11 czerwca.

📢 Eurowybory 2024. Era Nowych Kobiet poparła Tomasza Frankowskiego. Zobacz, kto wspierał kandydata KO Tomek Frankowski był na boisku wybitnym sportowcem. Jego cechy jak determinacja, wola walki, ciężka praca, pokazały, że przez te pięć lat jest bardzo skutecznym europarlamentarzystą. Wiele zrobił dla naszego regionu oraz Warmii i Mazur. Nigdy nie odmówił pomocy - mówiła w środę 5 czerwca na Rynku Kościuszki Jowita Chudzik. Radna miejska KO wraz z przedstawicielkami Ery Nowych Kobiet udzieliły poparcia Tomaszowi Frankowskiemu w zaplanowanych na 9 czerwca wyborach do Parlamentu Europejskiego.

📢 Dwie osoby z zarzutami posiadania i obrotu znaczną ilością narkotyków. Podlascy policjanci zabezpieczyli ponad 7 kg środków Kryminalni zabezpieczyli blisko 7,5 kilograma marihuany, ponad 700 gramów kokainy, tabletki oraz prawie 140 tys. zł. Handlarze narkotyków zostali zatrzymani "na gorącym" uczynku w podziemnym garażu w centrum Białegostoku. To 46-letni mieszkaniec miasta i 36-latek pochodzący z Kielc. Obaj usłyszeli zarzuty obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, a jeden dodatkowo posiadania narkotyków. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu. 📢 „Auta na bruku” w Białymstoku. Będzie można obejrzeć w plenerze stare mercedesy, garbusy czy packardy Rezerwujcie czas. To będzie okazja, by obejrzeć z bliska samochody wyprodukowane od Stanów Zjednoczonych, po Europę. Już 14 czerwca zabytkowe auta wyjadą z garaży oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki na Węglowej, by pojawić się w przestrzeni Białegostoku.

📢 KAS udaremniła przemyt papierosów ukrytych w pociągu towarowym Przemyt 15 tys. paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy. Nielegalny towar był ukryty w jednym z wagonów pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski. Wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to ponad 225 tys. zł.

📢 W Operze i Filharmonii Podlaskiej zabrzmiało dzieło Carmina Burana. Znamy je z filmów, reklam i programów telewizyjnych Zgromadzona w gmachu przy Odeskiej publiczność usłyszała kantatę sceniczną Carmina Burana. To dzieło często wykorzystywane w kulturze masowej. 📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Musical "Szwagierki" ponownie w repertuarze białostockiego Teatru Dramatycznego. Zobacz kiedy spektakl będzie prezentowany „Szwagierki” powracają na scenę Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. Spektakl muzyczny w reżyserii Michała Znanieckiego będzie można obejrzeć już 8 i 9 czerwca o godzinie 19.30 w Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Bilety warto kupić już dziś.

📢 CEPiK wyczyści bazę z tzw. "martwych dusz". To stare pojazdy bez ważnych badań technicznych i OC. W pow. białostockim to ponad 24 tysiące W Centralnej Ewidencji Pojazdów zaplanowano czyszczenie z tzw. "martwych dusz". To pojazdy, które zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 r., które nie mają od co najmniej 10 lat ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC. Pojazdy będą automatycznie wyrejestrowane i znikną z bazy CEPiK 10 czerwca tego roku.

📢 Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski w Podlaskiej Izbie Rolniczej. Rolnicy skarżyli się na aplikację suszową. Chcą komisji na polach Dziękuję rolnikom za protesty, bo pomogły powstrzymać niektóre zapisy Zielonego Ładu - mówił wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. We wtorek 4 czerwca uczestniczył w Porosłach radzie powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. W czasie spotkania rolnicy nie zostawili suchej nitki na aplikacji suszowej oceniającej straty spowodowane w uprawach przez suszę. Domagają się komisji na polach, które realnie ocenią straty spowodowane przez susze. 📢 Lewica chce wdrożenia strategii Made in Europe O bezpieczeństwie energetycznym, polityce klimatycznej oraz finansach mówili we wtorek (4 czerwca) kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego. 📢 "Rozczytane Podlaskie" już po raz czwarty. Zobacz kto czytał książki Grzegorza Kasdepke i dlaczego warto czytać W poniedziałek (4 czerwca) w Centrum Edukacji Nauczycieli zainaugurowano po raz kolejny akcję "Rozczytane Podlaskie", która odbywa się w ramach XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Podczas spotkania, teksty pochodzącego z Białegostoku pisarza Grzegorza Kasdepke czytali przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, mediów, służb mundurowych i duchowieństwa. Teksty pisarza będą też czytane w szkołach podstawowych i przedszkolach podczas Tygodnia Czytania, który potrwa do 7 czerwca.

📢 Antykoncepcja awaryjna w aptekach. W Podlaskiem niewielkie zainteresowanie Do pilotażu przystąpiło dotychczas zaledwie 17 placówek z regionu. Najwięcej chętnych do wystawiania recepty na tabletkę "dzień po" jest z Białegostoku. Zobacz, w których miejscowościach dostaniesz receptę. 📢 Uczniowie ze Złotorii mają nowe boisko, bieżnię i plac zabaw. Przy szkole powstał duży kompleks sportowy Wielofunkcyjne boisko i bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią do skoku w dal – to infrastruktura za szkołą, a przed budynkiem, tuż obok siłowni pod chmurką - plac zabaw. W taką nową infrastrukturę sportową i rekreacyjną została wyposażona szkoła w Złotorii. 📢 Plaża Open 2024 w Białymstoku. Święto siatkówki plażowej na Dojlidach Plaża Open w weekend (7-9.06) po raz kolejny zawita na boiska Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”, a kibice będą mogli obserwować siatkówkę plażową w najlepszym krajowym wydaniu. To będzie szczególne wydarzenie – w tym roku cykl Plaża Open obchodzi podwójny jubileusz.

📢 Będzie nowy wieżowiec na osiedlu Przydworcowym. Radni podjęli decyzję bez rozmów z mieszkańcami Z ogłoszeń przyklejonych do drzwi swoich bloków mieszkańcy Przydworcowego dowiedzieli się, że na ich osiedle wpuszczony zostaje kolejny wieżowiec. Liczyli, że przed podjęciem decyzji przez radnych będą mogli porozmawiać na ten temat podczas posiedzenia komisji zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Tak się nie stało. 📢 Centralna Liga Juniorów. Ostatni mecz i porażka juniorów Jagi w ostatnich minutach gry Jagiellonia Białystok zakończyła sezon w Centralnej Lidze Juniorów do lat 19 porażką z Legią Warszawa 2:3. Drużyna ze stolicy wyszarpała zwycięstwo w doliczonym czasie gry zostając mistrzem Polski.

📢 PKP Intercity: wakacyjny rozkład jazdy dla województwa podlaskiego Z dniem 9 czerwca br. wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy. W trakcie jej trwania PKP Intercity utrzyma dotychczasową ofertę dla województwa podlaskiego, z którego podróżni pociągami przewoźnika dostaną się nad morze, na Mazury, a także do Warszawy, Wrocławia czy Łodzi. 📢 Transfery. Jagiellonia Białystok na razie ponosi straty kadrowe, ale wkrótce powinny pojawić się wzmocnienia Odejście do AEK-u Larnaca bramkarza Zlatana Alomerovicia to poważny problem dla Jagiellonii Białystok, chociaż sternicy Żółto-Czerwonych zapewniają, że byli przygotowani na taki ruch golkipera i sytuacja jest pod kontrolą. Kibice nowego mistrza Polski czekają na pierwsze wzmocnienia, bo na razie są tylko ubytki kadrowe. 📢 Eurowybory 2024. Na kogo możemy głosować do Parlamentu Europejskiego? Już w niedzielę 9 czerwca znów pójdziemy do urn wyborczych. Po wyborach do polskiego parlamentu - sejmu i senatu - a później wyborach samorządowych przechodzimy na szczebel unijny. Tym razem wybierać będziemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Pełne listy kandydatów przedstawiamy w galerii.

📢 Prezydent Białegostoku ustalił skład komisji bezpieczeństwa i porządku. Ma zwierzchnictwo nad służbami miejskimi. Zobacz, kto w niej zasiada Kadencja trwa trzy lata, a podlegają jej wszystkie służby miejski, inspekcje czy straże. Prezydent Białegostoku określił skład komisji bezpieczeństwa i porządku. W jej składzie znalazł się też prokurator. Członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje zwrot poniesionych wydatków.

📢 Wypadek w miejscowości Męczki. Mercedes zderzył się z ciężarówką. Strażacy uratowali zakleszczoną kobietę, która trafiła do szpitala Do groźnego wypadku doszło w gminie Wizna, gdzie osobowy mercedes zderzył się z ciężarowym MANem. Strażacy musieli użyć hydraulicznego sprzętu, aby wydostać kobietę z rozbitego auta. 📢 Rugby Białystok - Posnania 24:0 w finale I ligi. Sukces sportowy rodzi jednak ogromne wyzwania (galeria) Zespół Rugby Białystok wygrał u siebie 24:0 z Posnanią Poznań w finale I ligi, pieczętując tym samym znakomitą postawę w całym sezonie 2023/24. Wobec wycofania się z ekstraligi ekipy BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki Podlasianie wywalczyli sobie prawo gry w elicie. Nie wiadomo jednak, czy w niej wystąpią.

📢 Oto piekielnie zmysłowa Natasza Urbańska prezentuje zgrabne ciało! Nie boi się odważnych zdjęć. Żona Józefowicza wciąż zachwyca wyglądem! Natasza Urbańska zaprezentowała fanom serię nowych, odważnych zdjęć. Co za fantastyczny widok! 📢 Platforma Max zastępuje HBO Max i ogłasza ceny pakietów w Polsce. Ile będzie kosztować subskrypcja Max? Zobacz ceny pakietów! Platforma streamingowa Max 11 czerwca 2024 r. zastąpi HBO Max. Do zaoferowania będzie miała trzy pakiety subskrypcji już od 19,99 zł miesięcznie. Każdy z pakietów będzie można rozszerzyć o dodatkowy pakiet "Kanały TV i Sport", aby zyskać dostęp do bogatej biblioteki nawet 29 kanałów telewizyjnych i wydarzeń sportowych na żywo. Oczywiście za odpowiednią dopłatą. Zobaczcie ile będzie kosztować subskrypcja Max. 📢 Wybory 4 czerwca 1989. To był początek zmian w Polsce Właśnie mija 35 lat od wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Określane są jako pierwsze, częściowo wolne wybory po II wojnie światowej. To od nich zaczęły się zmiany systemu politycznego w Polsce. Jak w ogóle do nich doszło? W jaki sposób przygotowywała się do nich Solidarność? Jakie były ich następstwa? Rozmawiamy o tym z Markiem Kietlińskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku.

📢 Najsłynniejsze fabryki i zakłady pracy w regionie 25 lat temu. Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta. Pamiętacie? Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta - te firmy kiedyś były wizytówkami naszego regionu i jednymi z największych pracodawców. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak się tam pracowało 20 - 25 lat temu. Aż się łezka w oku kręci! Warto też zobaczyć jak wyglądała praca w firmach, które przez te 20 lat rozkwitły, np w Mlekovicie czy Browarze Dojlidy. 📢 Kolejny samochód w rejestrze zabytków woj. podlaskiego. To Volkswagen 1300 typ 1 - Garbus - "Beetle" Ikona motoryzacji - Volkswagen 1300 typ 1 - Garbus z 1969 r., znany również jako "Beetle" został włączony do podlaskiej wojewódzkiej ewidencji zabytkowych samochodów. To kolejne auto w rejestrze, obok np. VW Garbusa 1300 z 1972 r., Opla Kadeta B 1100 produkowanego w latach 1965-1973, Cadillaca Eldorado z 1974 r., czy Mercedesa Benz 500 SL z 1985 roku.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku. 📢 Białystok i wyburzenia. Tak znikały budynki z przestrzeni miasta. Izba wytrzeźwień, fabryki, kamienice. Zobacz, największe rozbiórki Drugą stroną inwestycji, które od prawie 3,5 dekad zmieniły Białystok, była rozbiórka starych budynków. Mieszkalnych, przemysłowych, usługowych. Ceglanych, drewnianych. Niektóre z nich miały wartość zabytkową, przetrwały zawieruchy wojenne XX wieku. Były wyburzane pod galerię, bloki, ulice. W nielicznych przypadkach udało się zachować i wkomponować dawne dziedzictwo we współczesną architekturę.

📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Ani be, ani me, ani kukuryku oraz znienawidzone „ojro”. Czyli Sikorski o dietetykach i wyjątku od tej reguły, pośle Frankowskim Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska - wspierał w poniedziałek (3 czerwca) Tomasza Frankowskiego, kandydata do Europarlamentu. Były piłkarz m. in. białostockiej Jagiellonii, który ponownie ubiega się o mandat, jest dwójką na liście Koalicji Obywatelskiej.

📢 Rekrutacja na Politechnice Białostockiej ruszyła. Sprawdź, ile miejsc na poszczególnych kierunkach przygotowała uczelnia W poniedziałek (3 czerwca) w Politechnice Białostockiej rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia. Na kandydatów czekają 1852 miejsca na 29 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia oraz 165 na kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia. 📢 Podlascy działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej jadą we wtorek do Warszawy. Na wiec 4 czerwca Przed rokiem byli na „Marszu 4 Czerwca”. W tym roku też wybierają się do Warszawy, tym razem na wiec w 35. rocznicę wyborów z 1989 roku. I w rocznicę marszu.

📢 Ceny mieszkań w Białymstoku. Ile kosztuje metr kwadratowy? Zobacz najtańsze i najdroższe osiedla w czerwcu 2024 Chcesz kupić albo sprzedać mieszkanie w Białymstoku? Ceny wciąż rosną. Zobacz, ile w czerwcu 2024 zapłacisz za metr kwadratowy mieszkania na białostockich osiedlach. Na którym osiedlu zapłacisz najmniej, a na którym najwięcej? Które osiedle jest najdroższe, a gdzie jest najtaniej? Zobacz w galerii jaka jest cena za metr kwadratowy w czerwcu 2024.

📢 Jagiellona Białystok. Zmiany na liście potencjalnych rywale Jagi w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów Do przetasowań doszło na liście potencjalnych rywali Jagiellonii Białystok w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Jako, że Duma Podlasia ma niski współczynnik rankingowy wiadomo, iż nasz zespół nie będzie rozstawiony w losowaniu i niemal na sto procent czeka go dwumecz z wyżej notowanym przeciwnikiem. 📢 Imprezy w białostockich klubach. Tu bawią się królowe parkietów Imprezy taneczne w białostockich klubach przyciągają kobiety swoją niezwykłą atmosferą, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu. Oferują też różnorodność muzyki i tematycznych imprez, co sprawia, że każdy wieczór może być wyjątkowy i pełen niezapomnianych przeżyć. Zobaczcie gdzie najchętniej bawią się dziewczyny. 📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 20. Podlaski Rajd Moto Retro. Właściciele zabytkowych aut przez weekend zwiedzili północną część województwa podlaskiego Tegoroczny, jubileuszowy 20. Podlaski Rajd Moto Retro odbył się w dniach 30.05-02.06.2024 r. Właściciele zabytkowych pojazdów zwiedzili północną część województwa podlaskiego. Dotarli nawet na Litwę! 📢 SloWołkow Tour. Nietypowa wyprawa rowerowa do muzeum im. Wiktora Wołkowa - wybitnego fotografa regionu Niespieszna przejażdżka rowerem z Białegostoku do Turośni Kościelnej połączona z fotografią, magią podlaskich krajobrazów i zwiedzaniem nowo otwartego Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. W niedzielę (2.06) ponad 40 osób wzięło udział w pierwszej w historii wyprawie ph. SloWołkow Tour. Na koniec przy muzeum zasadzono uroczyście dąb pamięci imienia znanego artysty.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki. 📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Po wygranej Jagiellonii wielka feta na Rynku Kościuszki. Kibice i piłkarze świętowali historyczne zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej Tej radości kibiców nie da się opisać. Po zwycięskim historycznym meczu Jagiellonii z Wartą Poznań (3:0) i zdobyciu tytułu mistrza Polski fani Jagi świętowali do rana. Główna feta wraz z piłkarzami odbyła się na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia.

📢 Łukasz "Bombel" Sobocin zginął w wypadku. Konwój żałobny przejechał ulicami Białegostoku. Żegnały go setki kierowców i motocyklistów Ciało białostockiego kierowcy rajdowego, motocyklisty i mechanika Łukasza Sobocina eskortowało ulicami Białegostoku kilkuset kierowców i motocyklistów. Żegnali go przy ryku silników i w dymie rac. Spoczął na cmentarzu w Dojlidach.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Premiera "Pajaców" i "Rycerskości wieśniaczej". Zobacz, co działo się w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (10 maja) w na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się prapremiera oryginalnej wersji dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Białostocka publiczność zobaczyła „Pajace” i „Rycerskość wieśniaczą”.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu? Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat są podzielone. Jedni rozwiązanie chwalą. Inni - mają inny pomysł. 📢 Osobowość Roku 2023 - trwa głosowanie. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Pierwsza sesja Rady Miasta Białystok. Radni złożyli ślubowanie. Po raz piąty także prezydent Tadeusz Truskolaski. Szefową rady kobieta Tak mi dopomóż Bóg - tymi słowami Tadeusz Truskolaski zakończył rotę ślubowania po wybraniu po raz piąty na urząd Prezydenta Miasta Białystok. Tak jak poprzednio zrobił to na uroczystej sesji w Auli Magna Pałacu Branickich, na której zebrało się 27 z 28 radnych wybranych 7 kwietnia. Przewodniczącą rady została Katarzyna Jamróz z Koalicji Obywatelskiej. Na inauguracji kadencji nie obyło się bez drobnego falstartu.

📢 Kultowe Ursusy, Lubliny i Honkery do kupienia od wojska. AMW sprzedaje tanio pojazdy i sprzęt ogrodniczy. Zobacz nowe przetargi Przed nami kolejne przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Ceny są bardziej niż zachęcające. Tym razem można kupić m. in. słynne maszyny z dawnych lat: Ursusy i Lubliny. Do wzięcia jest również cała gama urządzeń do pielęgnacji i utrzymania ogrodu. Zobaczcie sami, co ciekawego tym razem ma do sprzedania wojsko. 📢 Produkty wycofane przez GIS - ostrzeżenia kwiecień 2024. Narzędzia kuchenne z Action na czarnej liście. Co jeszcze znika ze sklepowych półek GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. produkty spożywcze. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o narzędziach kuchennych, których używanie może grozić ciężkimi następstwami zdrowotnymi. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

