Prasówka 6.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Białostoccy policjanci ewakuowali mieszkańców z zadymionego bloku. Zobacz nagranie Policjanci z białostockiej patrolówki ewakuowali blisko 40 osób z zadymionego budynku przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Pomimo gęstego i duszącego dymu funkcjonariusze wbiegli na klatkę schodową, aby nieść pomoc. Słowa "nawet z narażeniem życia" mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym. Będzie kobieco, wzruszająco i zabawnie. Tragifarsa spotka się z musicalem i dramatem Teatr Dramatyczny zaprasza na spektakl muzyczny "Szwagierki" w reżyserii Michała Znanieckiego. Będzie kobieco, barwnie i zaskakująco. Z ciekawymi kostiumami, wyjątkową scenografią i muzyką, która będzie pełnić rolę pełnoprawnego bohatera. Premiera spektaklu odbędzie się 9 marca na scenie Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Toaleta z białostockich Plant w księdze z przykładami marnotrawstwa publicznych pieniędzy Fundacja Warsaw Enterprise Institute (WEI) zorganizowała internetowy plebiscyt na inwestycje, które są przykładem marnotrawienia publicznych pieniędzy. W zestawie znalazła się toaleta w Parku Planty w Białymstoku za 400 tys. zł i równie słynna ławeczka patriotyczna (za 100 tys. zł), jedna z tych, jakie w 16 miastach Polski ustawił należący do skarbu państwa Bank Gospodarstwa Krajowego.

📢 Stroiki wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Stroiki wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne „zrób to sam”. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Poznaj nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu! 📢 Politechnika Białostocka obchodziła Światowy Dzień Inżyniera 2024. Zobaczcie co się działo i jak inżynierowie mówią sami o sobie Bycie inżynierem to fantastyczny sposób na karierę zawodową i bezpośredni wpływ na środowisko. Wiedzą o tym nauczyciele akademiccy, absolwenci i studenci największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej. W poniedziałek, 4 marca w Politechnice Białostockiej wspólnie obchodzili swoje święto - Światowy Dzień Inżyniera 2024.

📢 Awaria Facebooka 5.03.2024. Dlaczego nie mogę się zalogować? Awaria Facebooka i Messengera w Polsce. We wtorek (5.03.2024) Facebook wylogował polskich użytkowników tej aplikacji. Kolejne próby logowania do serwisu społecznościowego nie dają rezultatu. Nie działa nawet zmiana hasła. Problemy są również z Instagramem. 📢 Wybory 2024. Burmistrz Wasilkowa zaprezentował swoją drużynę. Komitet "Nasz Wasilków Nasza Gmina" powalczy o mandaty w 15 okręgach Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Wasilków Nasza Gmina" zarejestrował kandydatów w piętnastu okręgach. Ponadto przedstawiciel ugrupowania, dotychczasowy burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, powalczy o reelekcję. Funkcję włodarza gminy pełni od 2018 roku. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Ewentualna druga tura głosowania na burmistrza zaplanowana jest na 21 kwietnia. 📢 USK będzie się dzielił matczynym mlekiem. Podpisano umowę z trzema podlaskimi szpitalami wojewódzkimi Umowę w tej sprawie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym (USK) podpisały szpitale wojewódzkie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

📢 Ćwierć wieku za nimi. Katedra Teologii Katolickiej i Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytetu w Białymstoku świętowały jubileusz Realizują badania, organizują konferencje naukowe, włączają się w dydaktykę. Katedra Teologii Katolickiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej funkcjonują na Uniwersytecie w Białymstoku już ćwierć wieku. W piątek (1.03) wspólnie obchodziły swój jubileusz. Prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor największej podlaskiej uczelni, stwierdził, że to było bardzo dobre 25 lat i zarówno jedna, jak i druga katedra wpisały się na stałe w obraz uniwersytetu, w jego tożsamość. 📢 Forum Kobiet Podlasia w Białymstoku. W dyskusji bierze udział 800 pań z regionu Forum Kobiet Podlasia zaprosiło na drugą edycję wydarzenia “Rozkwitnij na WIOSNĘ!”, które odbędzie się we wtorek (5.03.2024 r.), w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

📢 Sztuczna inteligencja i umysł w dobrej formie. Wykłady i spotkania na Forum Seniorów w operze Rozmawiano m.in. o sposobach na osiągnięcie optymalnej formy umysłu, a także metodach, jak zaprzyjaźnić się z przyszłością i oswoić sztuczną inteligencję. W spotkaniu z seniorami z regionu w poniedziałek, 4 marca, uczestniczyli marszałek Artur Kosicki i Robert Jabłoński, dyrektor Gabinetu Marszałka. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 5.03.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Centralna Liga Juniorów U-17: Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 6:0. To była lekcja pokory Gorszej inauguracji rundy wiosennej w wykonaniu Jagiellonii w Centralnej Lidze Juniorów być nie mogło. Białostoczanie zostali na wyjeździe rozbici przez Legię Warszawa aż 6:0. Stołeczna ekipa została nowym liderem grupy wschodniej, a Żółto-Czerwoni muszą zrobić wszystko, by w kolejnych występach prezentować się dużo lepiej. 📢 Kolejny wypadek na najbardziej kolizyjnym rondzie w Białymstoku. Zderzenie dwóch KIA na Rondzie Putry Dzisiaj (5.03) po godzinie 7 doszło do kolejnego groźnego zdarzenia na Rondzie im. Krzysztofa Putry w Białymstoku. W tym pechowym miejscu praktycznie co kilka dni dochodzi do wypadku albo kolizji. Tym razem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki KIA.

📢 Dr Małgorzata Sawicka-Żukowska: Nikt nie jest gotowy na informację o śmiertelnej chorobie dziecka – Większość rodziców z pierwszej rozmowy o diagnozie postawionej ich dziecku zapamiętuje około 10 proc. informacji – mówi dr Małgorzata Sawicka-Żukowska z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

📢 Dzień Teściowej 2024 MEMY: Szanuj teściową swoją, bo... mogłeś mieć gorszą! Dzisiaj Dzień Teściowej - złożycie życzenia? [05.03.24] Dzień Teściowej 2024: Memy, żarty i śmieszne obrazki o teściowych, dla jednych są powodów do śmiechu, dla innych zaś okazją do... pochylenia się nad własnym losem. Bez względu na to, czy darzycie swoje teściowe sympatią, albo same jesteście teściowymi (tymi stereotypowymi, czy wręcz odwrotnie) zajrzyjcie do naszej galerii! Dzień Teściowej 2024 z przymrużeniem oka. 📢 Dziś Dzień Teściowej! Najlepsze, najśmieszniejsze MEMY o teściowych. Kolejna dawka dobrego humoru z Internetu. Wesołych świąt! 5 marca obchodzony jest Dzień Teściowej! Takie święto to idealna okazja aby sprawdzić co kreatywni internauci mają do powiedzenia na temat mam swoich partnerów, a najlepiej to okazują za pomocą śmiesznych obrazków i zabawnych memów. Zobacz z czego dzisiaj się śmiejemy! Zapnij pasy!

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 5.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Oto piękna Natasza Urbańska pokazuje perfekcyjne ciało! Nie boi się odważnych zdjęć. Żona Józefowicza wciąż zachwyca wyglądem! 5.03.2024 Natasza Urbańska zaprezentowała fanom serię nowych, odważnych zdjęć. Co za fantastyczny widok! 📢 Magiczne Podlasie przyciąga widokami i kulturą. Zobacz województwo podlaskie oczami Internautów Podlasie to niezwykła kraina, która uwiodła swym pięknem niejednego podróżnika. Turyści przyjeżdżają tu nie tylko, aby podziwiać przyrodę, ale i poznawać kulturę i burzliwą historię. To religijny tygiel, którego klimatyczne miasta i wsie często uwieczniane są na fotografiach. Zobaczcie jakie widoki przyciągają przyjezdnych. 📢 Podlascy terytorialsi doskonalą swoje umiejętności Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie doskonalą się w żołnierskim rzemiośle. Poza szkoleniem programowym, realizowanym w ramach szkoleń rotacyjnych (1 weekend w miesiącu) i szkoleń zintegrowanych (w wymiarze 14 dni w roku) terytorialsi szlifują swój warsztat podczas kursów doskonalących.

📢 Dębowski obiecuje modernizację miejskiego targowiska i mówi, że wie, jak to zrobić Radny Henryk Dębowski, kandydat PiS na prezydenta Białegostoku, zorganizował (4.03) swą pierwszą kampanijną konferencję. Mówił o Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej, a towarzyszyli mu kandydaci partii do białostockiego samorządu i podlaskiego sejmiku. 📢 Polska 2050: Rada potrzebuje nowego spojrzenia na funkcjonowanie Białegostoku W poniedziałek (4.03) białostocka Polska 2050 Szymona Hołowni przedstawiła liderów okręgów w wyborach do Rady Miasta Białystok. Kandydatkę lub kandydata na prezydenta Białegostoku poznamy w przyszły wtorek, 12 marca.

📢 Droga Stanisławowo-Wojszki, czyli słynna angielka oficjalnie otwarta. Teraz na całej długości W poniedziałek (4.03) po południu oficjalnie zakończył się remont słynnej angielki, czyli drogi ze Stanisławowa do Wojszek. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. mieszkańcy oraz obecni i byli parlamentarzyści, władze powiatu białostockiego i gminy Juchnowiec Kościelny oraz wykonawca inwestycji.

📢 Przygotowani na sytuacje kryzysowe. Działacze PiS stworzyli projekt strategii na rzecz bezpieczeństwa białostoczan Jak reagować na różne sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem terrorystycznym, konfliktem zbrojnym, atakami hybrydowymi, klęskami żywiołowymi itd. Edukację mieszkańców - na wzór krajów skandynawskich - obejmuje projekt strategii na rzecz bezpieczeństwa przygotowany przez działaczy białostockich struktur PiS. 📢 Naćpany kierowca BMW kręcił bączki w centrum miasta. Jak się tłumaczył? Zobacz nagranie! Białostocka policja zatrzymała kierowcę BMW, który był pod wpływem narkotyków. Wcześniej kręcił bączki na Lipowej. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 Maciej Stuhr został wykładowcą w białostockiej filii Akademii Teatralnej. Znany aktor uczy studentów pracy z kamerą Polski aktor Maciej Stuhr zasilił kadrę białostockiej filii Akademii Teatralnej. Będzie uczył studentów pracy z kamerą. Zadowoleni są zarówno studenci, jak i władze uczelni. A i sam aktor pochwalił się rozpoczęciem nowej przygody w swoich social mediach. 📢 Rolnicy przemaszerowali ulicami Białegostoku. W imię protestu rozsypali słomę m.in. przed biurem PO i PiS Wuwuzele, biało-czerwone flagi, odtwarzane z głośników nagrania obietnic Donalda Tuska z kampanii. Około 40 rolników przemaszerowało przez centrum Białegostoku. Do obecnej władzy mają pretensje, że nie spełniła wyborczych obietnic, do poprzedniej - o zaniedbania, które doprowadziły ich do kryzysu. 📢 11 turystycznych cudów świata. Poznaj najpopularniejsze atrakcje – większość z nich znajduje się w Europie! Są na świecie miejsca, które po prostu wypada zobaczyć. Poznaj listę znanych i uwielbianych atrakcji świata, które turyści z każdego zakątka globu odwiedzają najchętniej – na szczęście dla Polaków, większość z nich zlokalizowana jest w Europie. Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji ich obejrzeć, mogą więc szybko nadrobić zaległości. Zobaczcie, dokąd warto zaplanować nadchodzące podróże.

📢 Wnioski po meczu Górnik - Jagiellonia. Trzeba uszczelnić defensywę, a z przodu poprawić celowniki Jagiellonia Białystok słabo rozpoczęła tegoroczną część sezonu PKO Ekstraklasy, zdobywając w czterech meczach tylko cztery punkty. Można się zastanawiać, czy to początek odwrotu Żółto-Czerwonych w dół tabeli, czy też tylko ich chwilowa słabość. Faktem jest, że mimo kiepskiego startu drużyna trenera Adriana Siemieńca jest nadal w czołówce tabeli i ma ogromne szanse na odegranie jednej z głównych ról w końcówce kampanii. 📢 Pietrasze Cross Country. Ponad setka biegaczy zakończyła cykl zawodów na Pietraszach 112 osób wzięło udział w piątym i już ostatnim biegu z cyklu Pietrasze Cross Country, który odbył się w Białymstoku. Jako pierwsi na metę przybiegli: wśród kobiet - Anna Bańkowska, a wśród mężczyzn Patryk Drężek.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej nie podróżować do nich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Słoneczne morsowanie z Podlaskim Klubem Morsów. W sobotę zlot w Mikołajkach, w niedzielę kąpiel w Wasilkowie. Wiatr nie ułatwiał zadania Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejny pracowity weekend. W sobotę jego przedstawiciele uczestniczyli w zlocie morsów w Mikołajkach, natomiast w niedzielę odbyło się kolejne cykliczne morsowanie w Wasilkowie. Choć coraz bardziej czuć w powietrzu wiosnę, to woda nadal jest zimna i jak najbardziej upoważnia do morsowania. Poziom trudności zwiększał też wiatr.

📢 W latach 90-tych musiałeś mieć te przedmioty, żeby być kimś! Zegarek z melodyjką, nintendo, ... puszki i nie tylko. Kultowe artefakty! Cudowne lata, lata 90-te. Co w nich jest takiego wyjątkowego? Wiele osób z nostalgią wspomina te czasy, kiedy żelazna kurtyna opadła i ze świata zachodniego do Polski zaczęły napływać nowe trendy, ale i przedmioty. Jeśli w tamtych czasach miałeś odpowiednie artefakty to byłeś na osiedlu kimś! Sprawdź co każdy chciał mieć.

📢 Kultowy Squat DeCentrum przestał działać prawie 19 lat temu. Zobacz jak wygląda obecnie to legendarne miejsce Squot DeCentrum Legendarne miejsce na kulturalnej i alternatywnej mapie Białegostoku przestało funkcjonować w roku 2005. Luka po tym wyjątkowym miejscu nigdy nie została wypełniona, tam biło serce sztuki zbuntowanej całego miasta, ale i regionu. Sprawdziliśmy jak wygląda obecnie kultowy squot. Zobacz!

📢 Najpiękniejsze stroiki wielkanocne – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na święta? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, drzwi i komodę Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Giełda przy Andersa przyciągnęła wielu białostoczan. Zobacz co można było kupić. Nie brakowało ciekawych perełek W niedzielny poranek wielu białostoczan postanowiło wybrać się na giełdę rolno-towarową przy Andersa. Można tam kupić nie tylko owoce i warzywa w całkiem dobrych cenach, ale też znaleźć różne perełki czy rzeczy potrzebne do domu, ogrodu, a nawet ubrania. Często pojawiają się też samochody i starocie.

📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Białostoczanie spotkali się na Rynku Kościuszki. Przemaszerowali na cmentarz wojskowy O Żołnierzach Wyklętych pamiętali uczestnicy marszu, który w sobotę (2.03.2024) wieczorem przeszedł przez centrum Białegostoku. Trasa prowadziła sprzed kina Ton na Rynku Kościuszki do cmentarza wojskowego przy ul. 11 Listopada. Przemarsz zorganizowało porozumienie organizacji patriotycznych, niepodległościowych i wolnościowych. Odbył się już po raz trzynasty. W tym roku pod hasłem: "Szli, by walczyć o Twój dom".

📢 Oni pokochali Podlasie. Znane i popularne osoby osiedlają się w naszym regionie. Sprawdź kto znalazł się na liście Coraz więcej osób docenia uroki i zalety Podlasia. Mieszkańcy centralnej czy zachodniej Polski często wypoczywają w naszym regionie, a niektórzy nawet postanawiają się tu zadomowić. Wśród tych, którzy kupili na Podlasiu dom nie brak osób z pierwszych stron gazet czy tych, którzy zerkają na nas ze szklanego ekranu. Sprawdźcie kto pokochał Podlasie i tu osiadł!

📢 Finał konkursu i XXII Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Miłośnicy składania papieru spotkali się na dorocznym Święcie Origami. Wydarzenie od dwudziestu dwóch lat organizuje co roku Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku. Tradycyjnie też w placówce przy ulicy Palmowej rozstrzygnięto regionalny konkurs "Mistrz Origami". Zorganizowano go po raz siedemnasty. Twórcy papierowych dzieł pokazali swoją niezwykłą kreatywność. 📢 KO przedstawiła na konwencji w Muzeum Pamięci Sybiru listy wyborcze do Rady Miasta Białystok. Zobacz, kto walczy o mandat 38 kandydatów, prawie 48 proc. kobiet, doświadczeni samorządowcy, ale też zupełni nowicjusze. Plus Tadeusz Truskolaski jako kandydat na prezydenta, a zarazem lider listy w najliczniejszym mandatowo okręgu wyborczym. To drużyna Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miasta Białystok. Została zaprezentowana podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru. - Idziemy po wszystko, po 28 mandatów - zapowiedział lider podlaskiej PO poseł Krzysztof Truskolaski.

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Stare bilety Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Zobacz jak wyglądały. Pamiętasz te unikaty? Papierowe bilety komunikacji miejskiej powoli przechodzą do historii, zastępują je telefoniczne aplikacje. Przeszukaliśmy archiwa i znaleźliśmy stare bilety autobusowe, które kiedyś funkcjonowały w Białymstoku. Czy używaliście takich biletów? 📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Uzdolnieni uczniowie mogą liczyć na stypendia. Marszałek opowiedział w piątek o nowym projekcie wyrównującym szanse edukacyjne Minimum 4 tysiące zdolnych uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów w Podlaskiem, w ciągu czterech lat otrzyma stypendia. O szczegółach projektu poinformowali w piątek, 1 marca, podczas specjalnej gali marszałek Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu odpowiadający m.in. za obszar edukacji.

📢 Policyjny pościg za złodziejem samochodu. Uciekał przez trzy powiaty zanim rozbił się w Białymstoku Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali po pościgu 28-latka, który w powiecie siemiatyckim ukradł samochód. Mężczyzna uciekał przez trzy powiaty, ignorując sygnały do zatrzymania i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Teraz mundurowi ustalają zakres jego odpowiedzialności. 📢 Trasa S61. Odcinek Śniadowo-Podborze. Budowa dróg poza szlakiem głównym i przebudowa odcinka S8 w kierunku do Białegostoku Na S8 wykonawca przygotowuje się do prac związanych z układaniem nowej nawierzchni drogi ekspresowej. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac na całym kontrakcie wynosi 93,65 proc. Mają się zakończyć w III kwartale 2024 roku. A za rok na ostatnim odcinku Via Batiki - obwodnicy Łomży.

📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia! 📢 Medale za Długoletnią Służbę otrzymali pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku W czwartek (29.02) podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku trzy pracownice uczelni otrzymały Medale za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji dokonał wojewoda podlaski dr Jacek Brzozowski. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Zarobki dyrektorów podlaskich szpitali. Sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe To oni dbają, by ochrona zdrowia w województwie podlaskim działała bez zarzutu. Zarobki dyrektorów szpitali wzbudzają dużo emocji. W kolejnych slajdach pokazujemy więc, ile faktycznie zarabiają. 📢 Białystok pół wieku później. Tak zmieniało się nasze miasto przez ostatnie dekady. Zobacz te same miejsca kiedyś i dziś Po II wojnie światowej Białystok był jednym z bardziej zniszczonych polskich miast. Odbudowa zajęła bardzo wiele lat od jej zakończenia. To wtedy powstawały założenia komunikacyjne i niektóre, nieco starsze już osiedla. Zobacz, jak w latach 60-tych i 70-tych XX wieku wyglądał Białystok i porównaj ten widok z dzisiejszymi zdjęciami. Nie poznasz naszego miasta! 📢 Ekskluzywne auta na ulicach Podlaskiego. Te niesamowite samochody przyciągają wzrok nie tylko fanów motoryzacji W województwie podlaskim istnieje liczna społeczność pasjonatów unikalnych i luksusowych samochodów. Coraz częściej na lokalnych drogach pojawiają się superauta, a ich szczęśliwi posiadacze z ochotą dzielą się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych zdjęciami i informacjami o swoich imponujących pojazdach. Inicjatywa Car Spotting Białystok gromadzi i prezentuje te wyjątkowe perełki z naszego regionu, obejmujące marki takie jak Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche czy Rolls-Royce.

📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker. 📢 ALE MOTOR! Wybierz super motocykl - głosowanie odpalone! Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody. 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Jubileusz 20-lecia pracy Wojciecha Strzałkowskiego w Jagiellonii Białystok. Wśród gości Michał Probierz i Cezary Kulesza oraz wielu innych To był dobry okres dla Jagiellonii - tak najkrócej podsumowuje przewodniczący rady nadzorczej podlaskiego klubu Wojciech Strzałkowski, który obchodzi właśnie 20-lecie swego zaangażowania w Jagiellonii Białystok. Z tej okazji w hotelu Branicki miała miejsce uroczystość, w której udział wzięło m. in wiele osób, związanych aktualnie i w przeszłości z Żółto-Czerwonymi. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Forum Kobiet Podlasia w Białymstoku. Ponad 300 pań z całego regionu debatowało o parytetach płci „Co ludzie powiedzą” było tematem przewodnim II Forum Kobiet Podlasia, które odbyło się wczoraj w Białymstoku. Ponad 300 kobiet debatowało o parytetach płci na wszystkich płaszczyznach życia.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz zdjęcia z sesji podlaskich finalistek Kobieca Twarz Regionu to cykliczne już spotkanie dla kobiet Podlasia, organizowane przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Oprócz konkursu, nagród, spotkań - uczestniczkom proponujemy udział w klimatycznej sesji zdjęciowej. Oto jej efekty. 📢 Najlepsze życzenia na Dzień Teściowej 2023 gotowe do wysłania. Zobacz też najśmieszniejsze memy o teściowej Życzenia na Dzień Teściowej 2023. Mimo że Dzień Teściowej obchodzony jest w Polsce od końca lat 80., to dopiero w ostatnim czasie zyskał od nieco więcej zwolenników, przede wszystkim dzięki Internetowi. Wybierz i wyślij najlepsze życzenia z okazji Dnia Teściowej, a także obejrzyj najśmieszniejsze memy, obrazki i dowcipy o teściowej. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, bo teściowe są tak naprawdę największym skarbem! Wszystkim teściowym składamy najlepsze życzenia!

📢 Białystok. Biegacze uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. X edycja Biegu Tropem Wilczym (zdjęcia) W samo południe w niedzielę [6.03.2022] sprzed Pomnika 42. Pułku Piechoty w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku ruszył Bieg Tropem Wilczym. Uczestnicy rywalizowali na dystansie 1963 metrów oraz w biegu sportowym na 5 km. Celem wydarzenia było upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych oraz popularyzacja czynnego wypoczynku rodzinnego. 📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 Memy na Dzień Teściowej 2019: Zobacz najlepsze memy, dowcipy, śmieszne obrazki o teściowej [05.03.2019] Memy na Dzień Teściowej 2019. Choć w Polsce Dzień Teściowej pojawił się pod koniec lat 80., dopiero w ostatnich latach zyskał nieco więcej zwolenników, głównie za sprawą Internetu. Zobaczcie najśmieszniejsze memy, obrazki, dowcipy o teściowej. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, bo teściowe są tak naprawdę największym skarbem! Wszystkim teściowym składamy najlepsze życzenia!

