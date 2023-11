Prasówka 5.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w podlaskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.11”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w podlaskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.11 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (5.11)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w listopadzie. Oni mogą liczyć na dużą kasę [5.11.2023] Horoskopy obecnie większość osób traktuje jako ciekawostę lub zabawę. Wciąż jednak mają spore grono zwolenników. Dla tych, którzy są ciekawi, jaki los został zapisany im w gwiazdach na najbliższe tygodnie, Wróżka Roma przygtowała horoskop na listopad 2023. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach. Na niektórych czeka duża kasa!

📢 HOROSKOP na niedzielę 5 listopada 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na niedzielę 5 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Akcja solidarności z muzykami białoruskiego zespołu Tor Band w Białymstoku. Przed Konsulatem Generalnym Białorusi pikietowało ponad 20 osób W sobotnie popołudnie na skwerze Wolnej Białorusi, tuż przy Konsulacie Generalnym Białorusi w Białymstoku odbyła się akcja solidarności z muzykami białoruskiego zespołu Tor Band. Skazani oni zostali na wieloletnie terminy więzienne przez Sąd Okręgowy w Homlu.

📢 Spawanie to sztuka, ale tylko dla wybranych. Zobacz śmieszne wpadki fachowców z internetu Spawanie to sztuka, ale tylko dla wybranych. Każdy majster powie, że umie, a nie każdy w rzeczywistości potrafi. I są tego efekty. Zobacz najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Sytuację żywcem wyjęte z kabaretu. Przykłady? Mamy ich co niemiara. Przejdź do galerii zdjęć. 📢 Chór Politechniki Białostockiej skończył 45 lat. Podczas uroczystego koncertu nie zabrakło pięknej muzyki i wzruszeń W sobotni wieczór w sali przy Podleśnej zabrzmiały wyjątkowe utwory. Nic dziwnego, w końcu jubileusz 45-lecia istnienia chóru to ważna okazja. Mogliśmy usłyszeć i klasykę i utwory nieco bardziej współczesne. Wszystko w wykonaniu Chóru Politechniki Białostockiej i towarzyszących mu artystów. Nie zabrakło też wzruszeń i wspomnień. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony. Warto zwrócić uwagę na salon Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie!

📢 Tragiczny wypadek w regionie. W Mikicinie opel uderzył w ogrodzenie Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. 📢 Rynek Kościuszki pełen drzew i szyldy na Lipowej. Archiwalne zdjęcia Białegostoku za jakim tęsknimy Archiwalne zdjęcia Białegostoku świetnie oddają tempo zmian, które zachodzą w stolicy Podlasia. Na lepsze, na gorsze - kwestia dyskusji. Jednak widok pełnego drzew Rynku Kościuszki, po którym poruszają się samochody, czy ulicy Lipowej pokrytej szyldami staje się nostalgicznym powrotem do przeszłości. Sprawdź wyjątkowe fotografię wprost z naszego archiwum. 📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Powyborczy krajobraz plakatowy. Straż Miejska w Białymstoku wystawiła rachunek za bilbordy. Prezydent zapowiada uchwałę krajobrazową Prawie 20 tysięcy złotych wyniósł koszt usunięcia plakatów wyborczych tymczasowo zajętych w ostatniej kampanii przez Straż Miejską w Białymstoku. Wystąpiła ono do trzech komitetów wyborczych o zwrot poniesionych kosztów. Chodzi o plakaty nielegalnie - zdaniem straży - zawieszone w przestrzeni miejskiej. Regulacje prawne odnośnie estetyki plakatów wyborczych zapowiedział prezydent Białegostoku. Projekt uchwały krajobrazowej ma pojawić się jeszcze przed kampanią samorządową planowaną na wiosnę 2024 roku. 📢 Listopad w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przygotowała instytucja Na listopad w Opera i Filharmonia Podlaska przygotowała mnóstwo ciekawy kulturalnych propozycji. Wejdź w galerię i zobacz, co znalazło się w tym miesiącu w kalendarzu instytucji.

📢 W Białowieskim Parku Narodowym znaleziono zwłoki, prawdopodobnie migranta W rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego znalezione zostały w sobotę zwłoki młodego mężczyzny; niewykluczone, że to poszukiwany od kilku dni nielegalny migrant pochodzący z Syrii. Jego personalia i okoliczności śmierci będą ustalane w śledztwie.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gienek i Andrzej dobudowują nowy pokój. Dom zmieni się nie do poznania! Ostatnio Jarek często pomaga swojemu bratu w pracach przy remoncie domu i przebudowie podwórka. Nic więc dziwnego, że tempo prac nie zwalnia. Właśnie trwa budowa dodatkowego pokoju, który stanął w miejscu ganku. Dobudówka robi duże wrażenie. 📢 Warsztaty "Zatańczyć Podlasie. Narzędzia pracy choreografa" w Akademii Teatralnej. Uczestnicy poznają tańce ludowe pod okiem choreografa Sobota upływa w Białymstoku pod znakiem tańca. W Akademii Teatralnej przez cały dzień wiedzę z zakresu tańców ludowych zdobywają uczestnicy warsztatów "Zatańczyć Podlasie. Narzędzia pracy choreografa". Prowadzi je Mariusz Żwierko i są częścią programu Przestrzenie Sztuki Białystok. 📢 Lil Masti wzięła potajemny ślub w Białymstoku! Film z ceremonii zaślubin w przepięknym Urzędzie Stanu Cywilnego podbija internet Ariela Bogusz, szerzej znana jako Lil Masti, wzięła potajemny ślub cywilny w Białymstoku! Popularna influencerka wyszła za Tomasza Woźniakowskiego w dzień 10. rocznicy ich związku. Ceremonia do ostatnich chwil pozostała wielką tajemnicą. Para postawiła na Stolicę Podlasia ze względu na przepiękny wystrój wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego. Zobacz film oraz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Pożar piwnicy w budynku przy ulicy Klepackiej. Do szpitala trafiły 4 osoby z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla Tuż po północy białostockie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze jednego z boksów w piwnicy przy ulicy Klepackiej. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Na heroiczny ratunek do dymiącego się budynku ruszyli białostoccy policjanci, którzy uratowali starszą kobietę oraz matkę z dwójką dzieci.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 4.11.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Jagiellonia znów liderem. Tak wyglądał doping piłkarskiej twierdzy przy Słonecznej w meczu ze Stalą Mielec Jagiellonia Białystok ponownie wskoczyła na fotel lidera Ekstraklasy. Kolejny koncert piłkarzy Siemieńca w twierdzy przy Słonecznej. Pewne zwycięstwo w meczu ze Stalą Mielec, czyste konto i cztery piłki w siatce rywala. Zespół Jagiellonii z trybun dopingowało blisko 9 tysięcy osób. Zobacz, jakie nastroje panowały na stadionie. 📢 Jagiellonia Białystok wróciła na pierwsze miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Rozniosła Stal Mielec, Bartłomiej Wdowik znowu trafił z wolnego PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok nie dała najmniejszych szans Stali Mielec. Na własnym stadionie wygrała z nią 4:0 i tym samym wróciła na pierwsze miejsce w tabeli. Ostatniego gola bezpośrednio z rzutu wolnego strzelił Bartłomiej Wdowik powołany w październiku do reprezentacji Polski. Przed przerwą boczny obrońca wykorzystał także jedenastkę.

📢 To twój HOROSKOP na sobotę 4 listopada 2023 r. Trochę dobrych wieści i garść problemów. Raki mają swój dzień Horoskop dzienny na sobotę 4 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 W gminie Turośń Kościelna otwarto przebudowaną drogę. To niecałe 800-metrów w Baciutach Kolonii. Inwestycję wsparł rząd W piątek (3.11) władze Gminy Turośń Kościelna oddały do użytku przebudowany odcinek drogi w miejscowości Baciuty Kolonia. Inwestycja o długości prawie 800 metrów kosztowała ponad 2,8 mln zł. Prace były dofinansowane z Rządowegp Funduszu Rozwoju Dróg kwotą prawie 900 tys. zł.

📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Efekt ich pracy to kompletna katastrofa. Takich bubli i fuszerek jeszcze nie widzieliście! Miał być profesjonalista, a przyszedł pseudofachowiec. Zamiast szybkiego remontu, zdjęcie do galerii z największymi wpadkami budowlańców. Szkoda tylko straconego czasu, pieniędzy i materiałów. Kto skorzystał z niesprawdzonej ekipy budowlanej ten się w cyrku nie śmieje, prawda? Zobacz największe buble, fuszerki i wpadki budowlańców.

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach. Ogromne ilości grzybów w listopadzie to już fakt. Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Ciepły i wilgotny listopad to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach obrodziły teraz m.in. kanie, rydze, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać. 📢 Podlascy wolontariusze podsumowali prowadzone na cmentarzach kwesty W dzień Wszystkich Świętych na wielu cmentarzach w regionie odbywały się kwesty. Wiemy, ile pieniędzy udało się zebrać w tym roku wolontariuszom. 📢 Pobudka w nocy i koniec spania. Tak wygląda życie wielu z nas. Jak szybko zasnąć o 3 nad ranem? Są na to sposoby! Budzenie się w nocy, a właściwie nad ranem, może całkowicie zrujnować sen i w konsekwencji zdrowie. Problem często leży w głowie, ale sama tego świadomość nie wystarczy. Co robić, żeby szybko zasypiać o 2, 3 czy 4, jeśli już nie śpimy? Pomocne mogą być całkiem nieoczekiwane metody. Te domowe sposoby na ponowne zaśnięcie warto testować do skutku.

📢 Imponująca, blisko 800 metrowa, estakada przecięła dolinę Narwi. Koszt to ok. ćwierć miliarda zł! Zobacz czy była tego warta Mimo opóźnień od kwietnia kierowcy mogą wreszcie jeździć estakadą nad doliną Narwi. Jest to równoznaczne z zakończeniem kilkuletniego remontu drogi wojewódzkiej nr 685 prowadzącej z Zabłudowa do Hajnówki. Pozwala to skrócić drogę między miejscowościami o 4 kilometry. 📢 Centralna Liga Juniorów U-17. Korona Kielce - Jagiellonia 1:4. Hat-trick w dziesięć minut, obroniony rzut karny i jest wygrana Po dwóch porażkach w Centralnej Lidze Juniorów U-17 na dobre tory wróciła Jagiellonia Białystok, wysoko wygrywając na wyjeździe 4:1 z Koroną Kielce. Bohaterem spotkania były Oskar Pietuszewski, który popisał się hat-trickiem. Co ciekawe, zawodnik Żółto-Czerwonych strzelił trzy gole w ciągu ledwie dziesięciu minut.

📢 Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na ciekawą konferencję. Będzie można wziąć w niej udział za darmo, a odbędzie się już 6 listopada Już w najbliższy poniedziałek, 6 listopada w Muzeum Pamięci Sybiru będzie można wziąć udział w ciekawej konferencji. Wstęp jest bezpłatny, a organizatorzy zapraszają nie tylko miłośników historii.

📢 Już wkrótce otwarcie odnowionego supermarketu Mieszko w Białymstoku. Będzie dużo zmian Wyróżnij się lub zgiń – w myśl zasady upowszechnionej przez Jacka Trouta, PSS Społem w Białymstoku, kontynuując przyjętą strategię marketingową, zmienia się i nie przestaje zaskakiwać. Za prężnie działającą siecią barów z okienkami drive i dobrze zorganizowaną logistyką dowozu podąża dynamicznie zmiana wizerunku marketów i sklepów osiedlowych. 📢 Psi seniorzy czekają na ciepły, kochający dom. Ruszyła listopadowa akcja białostockiego schroniska - #adoptujseniora nim będzie za późno. W Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku ruszyła kolejna akcja #adoptujseniora nim będzie za późno, która ma zwrócić uwagę na najstarszych psich podopiecznych i zachęcić do ich adopcji. To ważne przede wszystkim teraz - jesienią i zimą, w tym najtrudniejszym dla psich seniorów czasie.

📢 Mistrz olimpijski skończył kurs podoficerski. Kolejny etap w karierze wojskowej Wojciech Nowicki z Podlasia Białystok to tegoroczny srebrny medalista mistrzostw świata w rzucie młotem. Po zakończeniu sezonu białostocki zawodnik uczestniczył w kursie podoficerskim dla szeregowych zawodowych w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce. 📢 Zapewnią ciepło i stylowy look. Modne czapki dla starszych pań na jesień i zimę. Zobacz, co się będzie nosić w tym sezonie Modne czapki dla starszych pań to nie wymyślna zachcianka, a wręcz przeciwnie! Dojrzałe kobiety także mogą ubierać się stylowo i zgodnie z trendami mody, a czapki jesienią i zimą nie tylko chronią przed utratą ciepła, deszczem oraz śniegiem, ale mogą dodać całości ubioru charakteru. Przedstawiamy modele, spośród których każda seniorka znajdzie coś dla siebie. Zobacz, co się nosi.

📢 Chór Politechniki Białostockiej kończy 45 lat. Z okazji jubileuszu, już w najbliższą sobotę, 4 listopada odbędzie się wyjątkowy koncert Już 4 listopada o godz. 17 w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej (ul. Podleśna 2) odbędzie się Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia działalności artystycznej Chóru Politechniki Białostockiej. w programie znajdzie się wyjątkowy utwór Martina Palmeri - Misa Tango oraz utwory a cappella i z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Maksa Fedorova. 📢 Przybywa samochodów w Białymstoku. Wśród rejestrowanych aut dominują pojazdy używane. Prawa jazdy tracą nie tylko piraci drogowi Z roku na rok przybywa samochodów w Białymstoku. Do końca września 2023 roku zarejestrowanych było prawie 230 tys. aut. To o 37 tys. więcej niż pięć lat temu. Z kolei 117 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie o więcej niż 50 km/h prędkości na obszarze zabudowanym.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Koncerty, targi ślubne a może lokalne przysmaki na świeżym powietrzu? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Tłumy szturmowały sklepy! Wielkie otwarcia galerii handlowych w Białymstoku w 2007 roku 16 lat temu w Białymstoku zakończył się monopol centrum handlowego przy ul. Produkcyjnej, gdyż otwarto dwa nowe wielkie obiekty handlowe: najpierw Galerię Zielone Wzgórze, a miesiąc później Atrium Biała. Na otwarciu obu galerii pojawiły się prawdziwe tłumy, a po otwarciu drzwi działo się naprawdę dużo. Zobaczcie archiwalne zdjęcia naszych fotoreporterów.

📢 Propozycje Muzeum Podlaskiego na udany weekend. Zobaczcie gdzie warto pójść i co zobaczyć w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Supraślu W najbliższy weekend czeka nas sporo atrakcji. I to nie tylko w Białymstoku, ale też w Bielsku Podlaskim i Supraślu. Coś dla siebie znajdą dzieci, które w sobotę w białostockim ratuszu będą mogły odkryć tajemnice tradycyjnej ikony. Tego samego dnia rodziny będą mogły wziąć udział patriotycznych warsztatach w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, a w niedzielę w Muzeum Ikon w Supraślu uczestnicy spotkania w oparciu o ikonografię oraz dostępne zabytki poznają role i funkcje aniołów.

📢 IV liga. Tym razem więcej emocji może być na dole W 16. kolejce IV ligi nie dojdzie do potyczek na górze tabeli, ponieważ wszystkie drużyny z ligowego podium (KS Wasilków, Wigry Suwałki, Ruch Wysokie Mazowieckie) zmierzą się na wyjazdach z niżej notowanymi rywalami. Sporo dziać się może za to wśród ekip z dolnych rejonów klasyfikacji. 📢 Węzeł intermodalny w Białymstoku. Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino. Poślizg z ukończeniem inwestycji w pierwotnym terminie Opóźnia się zakończenie prac związanych z przebudową ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku. Modernizacja jednej z najważniejszych ulic w mieście prowadzona jest od ponad roku. Kierowcy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Finał prac został przesunięty. Sprawdź, na kiedy i dlaczego. Ponadto okazuje się, że Straż Graniczna nie będzie na razie patronem ronda przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Bohaterów Monte Cassino.

📢 Znani Podlasianie obchodzili Halloween. Za co się przebrały się nasze gwiazdy? Halloween to święto, podczas którego nietrudno natknąć się na duchy, potwory czy powszechnie znane postaci. Na kreatywne przebrania i makijaże postawili też niektórzy sławni Podlasianie. Zobacz, jakimi strasznymi stylizacjami pochwalili się w swoich mediach społecznościowych.

📢 Oficer podlaskiej policji zwolniony ze służby po aferze "z klapsem" w pośladki. Były naczelnik prewencji złożył odwołanie Chodzi o naruszenia nietykalności cielesnej jednej z pracownic cywilnych podlaskiej komendy wojewódzkiej. Kobieta twierdzi, że (były już) naczelnik wydziału prewencji klepnął ją w pośladki. Postępowanie karne w tej sprawie prowadzi prokuratura, a policja - do niedawna postępowanie dyscyplinarne. - Zostało umorzone ze względu na zwolnienie policjanta ze służby - poinformował rzecznik. 📢 Tragedia na ulicy Hallera w Białymstoku. Nie żyje 68 - latek W czwartek po godzinie 10 doszło do wypadku w wyniku którego zmarł 68-letni mężczyzna.

📢 Enklawa w Starosielcach. Blisko zieleni, z doskonałym połączeniem z centrum miasta Stąd jest doskonałe połączenie z centrum miasta. Dodatkowo dobra infrastruktura oraz bliskość miejsc do wypoczynku i spacerów sprawiają, że Starosielce to wygodne miejsce do zamieszkania. Dlatego Rogowski Development rozpoczyna tu nową inwestycję. To miniosiedle Enklawa – kompleks budynków zaprojektowany tak, by każdy znalazł tu miejsce dla siebie. Osiedle Enklawa jest w fazie projektu, ale już wiadomo, że kto zdecyduje się na zamieszkanie tu, nie powinien żałować.

📢 20. Jubileusz Hotelu Podlasie - już od 20 lat gości smakiem! Hotel Podlasie świętuje wyjątkowy moment, 2 listopada obchodzi swoje 20 urodziny 📢 S61. Odcinek węzeł Podborze-Śniadowo. Zobacz ruch kilka dni po oddaniu fragmentu Via Baltiki. Trwa przebudowa S8 do Białegostoku Co prawda przedostatni fragment trasy Via Baltica, czyli odcinek drogi ekspresowej S61: nowy węzeł Podborze-Śniadowo, został udostępniony kierowcom ponad dwa tygodnie temu, ale nadal trwają prace poza ciągiem głównym. Kontynuowana jest też przebudowa 3-kilometrowego odcinka S8 Warszawa-Białystok. To fragment obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Kierowcy muszą nastawić się na nową organizację ruchu.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Zobacz, jak Cmentarz Farny w Białymstoku prezentował się po zmroku Po dniu Wszystkich Świętych, szczególnie po zmroku, białostockie nekropolie prezentują się zjawiskowo. Tak w środowy wieczór wyglądał Cmentarz Farny. Zobaczcie niesamowitą galerię autorstwa Wojciecha Wojtkielewicza. 📢 Okazje od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tanio sprzęt rolniczy i do fitnessu. Zobacz nowe przetargi Najnowsze przetargi z Agencji Mienia Wojskowego robią wrażenie. Sprzęt, który można nabyć w dobrej cenie jest tym razem bardzo zróżnicowany. Do wzięcia są urządzenia specjalistyczne, ale nie brakuje również tych, które mogą się przydać w domu każdemu. Potrzebujesz samochodu w dobrej cenie? Lepiej trafić nie mogłeś. 📢 Zenek Martyniuk pokazuje swoją sypialnię. Luksusowo, ale ze smakiem. Zobacz jak mieszka popularny wokalista Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Niesamowite groby zwierząt. Zobacz, jak wygląda cmentarz dla zwierząt w powiecie białostockim Maskotki, znicze, kwiaty, zdjęcia - wszystko na grobach zwierząt. Tak właściciele czworonożnych przyjaciół pamiętają o swoich ukochanych zwierzakach. Zobacz jak wygląda wyjątkowy cmentarz w Rzędzianach. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Dwie unikalne wystawy w białostockim ratuszu. Na ekspozycji zobaczyć można ikony prof. Jerzego Nowosielskiego „Obraz a nowa ikona” oraz „Spotkanie ze Zmartwychwstałym” to nazwy dwóch wystaw, które do końca roku można zobaczyć w głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Obrazy parareligijne i ikony, w tym dzieła wybitnego malarza prof. Jerzego Nowosielskiego zostały zaprezentowane w ratuszu. Warto zobaczyć!

📢 Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 2023. Oni odeszli w ostatnim roku. Wspominamy zmarłych z Białegostoku i okolic Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas na wspomnienie tych, których nie ma już wśród nas. Przypominamy sylwetki znanych osób z Białegostoku i okolic, które zmarły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 📢 Cmentarz świętego Rocha czyli najpiękniejsza białostocka nekropolia. W ostatnim czasie powstało tam kolumbarium. Zobacz! W Białymstoku znajdują się cmentarze służące wyznawcom różnych religii. Największą przestrzeń zajmują nekropolie rzymskokatolickie. Cmentarz św. Rocha na osiedlu Wysoki Stoczek należy do najstarszych i najpiękniejszych w mieście. Ostatnimi czasy przy nekropolii powstało kolumbarium.

📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Środki na potencję wycofane ze sprzedaży. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia GIS wycofuje ze sklepów środki na potencję, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Arboretum w Kopnej Górze już nie jest zwykłym ogrodem. Właśnie zyskało status ogrodu botanicznego. To efekt starań Nadleśnictwa Supraśl Arboretum w Kopnej Górze oddalone jest od Białegostoku około 30 kilometrów w stronę Supraśla. Prowadzone przez miejscowe Nadleśnictwo Supraśl szybko zyskało uznanie mieszkańców Podlasia i stało się miejscem chętnie odwiedzanym przez miłośników przyrody. 26 października zyskało status ogrodu botanicznego - zostało wpisane do rejestru ogrodów jako drugie w w naszym regionie, ale pierwsze państwowe. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje tanio wojskowe auta, sprzęt rolniczy i medyczny. Armia pozbywa się też instrumentów muzycznych Agencja Mienia Wojskowego znów sprzedaje samochody i sprzęt z demobilu. Na listopadowej wyprzedaży od wojska możemy znaleźć bogaty wybór sprzętów, także rolniczych i medycznych. Zobacz, ofertę najnowszego przetargu z AMW, na którym wiele przydatnych ruchomości można kupić za niewielkie pieniądze.

📢 Najpopularniejsze hotele SPA w Podlaskiem. Zobacz co oferują Czy to na krótki weekendowy wypoczynek, czy na nieco dłuższy urlop hotel SPA to dobre rozwiązanie. Przedstawiamy najpopularniejsze hotele SPA w województwie podlaskim.

📢 Weekendowe morsowanie na Podlasiu. Miłośnicy zimnych kąpieli spotykali się w Choroszczy i Wasilkowie To był owocny weekend jeśli chodzi o morsowanie w woj. podlaskim. Kolejne kluby zrzeszające morsów w naszym regionie inaugurowały sezon. Miłośnicy zimnych kąpieli spotykali się m.in. w Choroszczy i Wasilkowie. 📢 Podlaskie wsie i miasteczka w latach 70-tych. Tak wyglądały Nowe Aleksandrowo, Trzyrzecze, Mońki i inne miejscowości 50 lat temu Te czasy już nie wrócą... Z nostalgią wracamy do archiwalnych zdjęć wykonanych w podlaskich wsiach i miasteczkach latem 1973 r. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego z kolekcji Grażyny Rutowskiej.

📢 Kilkadziesiąt psów adoptowanych z białostockiego schroniska i ich właściciele maszerowali po Plantach W niedzielę (29.10) alejami Parku Planty w Białymstoku paradowały tak zwane adopciaki, czyli psy adoptowane z białostockiego schroniska. Akcja miała pokazać, że w „Dolinie Dolistówki" na dom ciągle czeka prawie sto dwadzieścia psów. 📢 Akcja "Szanuj Szafę". Era Nowych Kobiet zorganizowała w Białymstoku piątą edycję wyprzedaży ubrań W sobotę (28.10) białostoczanki tłumnie odwiedziły klub Fama. Można było znaleźć tu prawdziwe perełki z drugiej ręki. 📢 Duże rozmiary nie zwalniają ze stylu! Oto piękne sukienki plus size na różne okazje Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji? Osobom plus size czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek dla osób puszystych nie brakuje. Odpowiedni fason zamaskuje nasze niedoskonałości lub, jeśli jesteśmy z naszej sylwetki dumne, z gracją je podkreśli.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Kosiarki, piły i wiertarki na wyprzedaży z AMW do kupienia za półdarmo Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje na przetargach rozmaite ruchomości, przydatne w gospodarstwie domowym. W najnowszych licytacjach można tanio kupić m.in. sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Do nabycia są narzędzia powszechnego użycia, ale też specjalistyczne, wykorzystywane w rozmaitych warsztatach. Zobaczcie, jakich obecnie sprzętów pozbywa się za marne grosze wojsko polskie. 📢 Syn Zenka Martyniuka wziął ślub na Bali! Daniel pojął za żonę piękną Faustynę [ZDJĘCIA] Wszystko wskazuje na to, że niesforny syn Zenka i Danuty Martyniuków wreszcie się ustatkował. Po latach konfliktów z prawem i rozwodzie z matką swojej córeczki, Daniel Martyniuk wziął drugi ślub z piękną Faustyną. I to nie byle gdzie, a na rajskiej wyspie Bali! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można było znaleźć w pierwszą niedzielę października Pierwszy jesienny Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przyciągnął jak zwykle sporo osób. Na Czarciej Polanie spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas jesiennego jarmarku. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Jak zmieniała się Karolina Derpieńska? Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś, jak nie było o niej głośno O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej ostatnio jest bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje ponad 7 milionów osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Podlaskie. TOP 25 gospodarstw agroturystycznych w maju 2022 r. (zdjęcia). Zobacz, gdzie najlepiej wybrać się na wakacje [5.05.2022] Agroturystyka na Podlasiu to znakomita opcja na wakacje dla tych, którzy poszukują wypoczynku na wsi, dobrego, swojskiego jadła oraz kontaktu z przyrodą. Zobacz, które gospodarstwa i kwatery agroturystyczne w Podlaskiem cieszą się największą popularnością i uznaniem użytkowników serwisu booking.cm.

📢 Białystok. Nowe psy do adopcji ze schroniska. Te czworonogi czekają na kochającego właściciela [ZDJĘCIA] Każdego dnia do białostockiego schroniska dla zwierząt przy ul. Dolistowskiej trafiają nowe czworonogi. Wiele z nich znajduje nowy, kochający dom i odpowiedzialnych właścicieli, którzy potrafią obdarzyć je miłością i troską. Jeżeli marzysz o nowym psie, nie kupuj go. Możesz wybrać pupila spośród mieszkańców "Doliny Dolistówki". 📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu. 📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał i poprawiał. Najnowsze śmieszne perełki ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2020. Zobacz! (27.12.2020) Obejrzyj najnowsze, najlepsze i najśmieszniejsze kwiatki, hity i perełki ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek - w internecie jest ich cała masa. Radosnej twórczości uczniów nie brakuje, a nauczyciele załamują ręce. Przekonajcie się, że kreatywność ludzka nie zna granic. Mamy nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Zobacz je! (27.12.2020)

📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników.

📢 Studniówka 2020. III LO w Białymstoku bawiło się w Dworku Czarneckiego [ZDJĘCIA] Jedna z bardziej rozpoznawalnych szkół w Białymstoku i całym regionie ma za sobą bal maturalny. Uczniowie III LO im. K. K. Baczyńskiego bawili się w sobotę na studniówce. 📢 Trwa przebudowa sklepu Pogodny PSS Społem Białystok. Będzie tu też kolejny bar bistro, z okienkiem dla kierowców Sklep Pogodny PSS Społem Białystok przechodzi rewolucję. Będzie pięć razy większy i rozszerzony o bar bistro z okienkiem dla kierowców. Tym samym sieć społemowskich barów drive w mieście będzie obejmowała już cztery obiekty (poza Pogodnym są to Hermes, Tęcza i Zodiak).

📢 Bar Topolanka już otwarty. Legendarna jadłodajnia PSS Społem Białystok przeszła gruntowny remont [ZDJĘCIA] Bar Topolanka, jedna z najbardziej znanych jadłodajni należąca do PSS Społem Białystok, jest już otwarty. Wnętrze baru przeszło gruntowny remont. 📢 120 lat PSS Społem Białystok. Wielka gala w operze (zdjęcia) Odznaczono wiele osób zasłużonych dla spółdzielni i regionu. Na scenie pojawiali się tancerze, muzycy, było wiele niespodzianek.

