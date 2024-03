Prasówka 5.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 5.03.2024 w woj. podlaskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 5.03.2024 w woj. podlaskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (5.03.2024) roboty drogowe? Protest: droga S61, Budzisko - Suwałki, m. Budzisko (213. km) S61 brak utrudnień. Protestujący znajdują się na MOP Budzisko.

📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 4 marca 2024 roku jest 740. dniem wojny. W najbliższych dniach Kanada podejmie decyzję w sprawie przekazania Ukrainie wycofanych ze służby rakiet powietrznych CRV7 – poinformował kanadyjski minister obrony Bill Blair. 📢 Podlascy terytorialsi pod okiem komandosów doskonalą swoje umiejętności Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie doskonalą się w żołnierskim rzemiośle. Oprócz szkolenia programowego, realizowanego w ramach szkoleń rotacyjnych (1 weekend w miesiącu) i szkoleń zintegrowanych (14 dni w roku), terytorialsi szlifują swój warsztat podczas kursów doskonalących.

Prasówka 5.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dębowski obiecuje modernizację miejskiego targowiska i mówi, że wie, jak to zrobić Radny Henryk Dębowski, kandydat PiS na prezydenta Białegostoku, zorganizował (4.03) swą pierwszą kampanijną konferencję. Mówił o Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej, a towarzyszyli mu kandydaci partii do białostockiego samorządu i podlaskiego sejmiku.

📢 Polska 2050: Rada potrzebuje nowego spojrzenia na funkcjonowanie Białegostoku W poniedziałek (4.03) białostocka Polska 2050 Szymona Hołowni przedstawiła liderów okręgów w wyborach do Rady Miasta Białystok. Kandydatkę lub kandydata na prezydenta Białegostoku poznamy w przyszły wtorek, 12 marca.

📢 Droga Stanisławowo-Wojszki, czyli słynna angielka oficjalnie otwarta. Teraz na całej długości W poniedziałek (4.03) po południu oficjalnie zakończył się remont słynnej angielki, czyli drogi ze Stanisławowa do Wojszek. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. mieszkańcy oraz obecni i byli parlamentarzyści, władze powiatu białostockiego i gminy Juchnowiec Kościelny oraz wykonawca inwestycji. 📢 Wypadek na Mieszka I w Białymstoku. Zderzyły się toyota i audi Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Według strażaków jedna osoba została poszkodowana i oddana pod popiekę ratowników medycznych.

📢 Naćpany kierowca BMW kręcił bączki w centrum miasta. Jak się tłumaczył? Zobacz nagranie! Białostocka policja zatrzymała kierowcę BMW, który był pod wpływem narkotyków. Wcześniej kręcił bączki na Lipowej. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

📢 Maciej Stuhr został wykładowcą w białostockiej filii Akademii Teatralnej. Znany aktor uczy studentów pracy z kamerą Polski aktor Maciej Stuhr zasilił kadrę białostockiej filii Akademii Teatralnej. Będzie uczył studentów pracy z kamerą. Zadowoleni są zarówno studenci, jak i władze uczelni. A i sam aktor pochwalił się rozpoczęciem nowej przygody w swoich social mediach. 📢 Rolnicy przemaszerowali ulicami Białegostoku. W imię protestu rozsypali słomę m.in. przed biurem PO i PiS Wuwuzele, biało-czerwone flagi, odtwarzane z głośników nagrania obietnic Donalda Tuska z kampanii. Około 40 rolników przemaszerowało przez centrum Białegostoku. Do obecnej władzy mają pretensje, że nie spełniła wyborczych obietnic, do poprzedniej - o zaniedbania, które doprowadziły ich do kryzysu.

📢 Centralna Liga Juniorów U-19: Górnik Zabrze - Jagiellonia 2:4. Świetna inauguracja białostoczan Imponująca wypadła inauguracja tegorocznej części sezonu Centralnej Ligi Juniorów U-19 w wykonaniu Jagiellonii Białystok. Podlasianie w zaległym meczu 17. kolejki spisali się dużo lepiej od kolegów z seniorskiego zespołu, wygrywając na wyjeździe z wyżej notowanym Górnikiem Zabrze 4:2 i awansowali na dziewiąte miejsce w tabeli. 📢 Wnioski po meczu Górnik - Jagiellonia. Trzeba uszczelnić defensywę, a z przodu poprawić celowniki Jagiellonia Białystok słabo rozpoczęła tegoroczną część sezonu PKO Ekstraklasy, zdobywając w czterech meczach tylko cztery punkty. Można się zastanawiać, czy to początek odwrotu Żółto-Czerwonych w dół tabeli, czy też tylko ich chwilowa słabość. Faktem jest, że mimo kiepskiego startu drużyna trenera Adriana Siemieńca jest nadal w czołówce tabeli i ma ogromne szanse na odegranie jednej z głównych ról w końcówce kampanii.

📢 Pietrasze Cross Country. Ponad setka biegaczy zakończyła cykl zawodów na Pietraszach 112 osób wzięło udział w piątym i już ostatnim biegu z cyklu Pietrasze Cross Country, który odbył się w Białymstoku. Jako pierwsi na metę przybiegli: wśród kobiet - Anna Bańkowska, a wśród mężczyzn Patryk Drężek. 📢 Krótkometrażowe filmy nominowane do Oscara można w poniedziałek i wtorek oglądać w Kinie Forum. Warto się wybrać! W poniedziałek i we wtorek (4 i 5 marca) od. godz. 18 w Kinie Forum działającym przy Białostockim Ośrodku Kultury można będzie zobaczyć krótkometrażowe filmy fabularne i animowane nominowane do Oscara 2024. Czekają nas filmy bardzo różne, o różnej tematyce. Każdy wart uwagi, nie tylko dla miłośników Oscarów. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej nie podróżować do nich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Słoneczne morsowanie z Podlaskim Klubem Morsów. W sobotę zlot w Mikołajkach, w niedzielę kąpiel w Wasilkowie. Wiatr nie ułatwiał zadania Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejny pracowity weekend. W sobotę jego przedstawiciele uczestniczyli w zlocie morsów w Mikołajkach, natomiast w niedzielę odbyło się kolejne cykliczne morsowanie w Wasilkowie. Choć coraz bardziej czuć w powietrzu wiosnę, to woda nadal jest zimna i jak najbardziej upoważnia do morsowania. Poziom trudności zwiększał też wiatr.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 4.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 W latach 90-tych musiałeś mieć te przedmioty, żeby być kimś! Zegarek z melodyjką, nintendo, ... puszki i nie tylko. Kultowe artefakty! Cudowne lata, lata 90-te. Co w nich jest takiego wyjątkowego? Wiele osób z nostalgią wspomina te czasy, kiedy żelazna kurtyna opadła i ze świata zachodniego do Polski zaczęły napływać nowe trendy, ale i przedmioty. Jeśli w tamtych czasach miałeś odpowiednie artefakty to byłeś na osiedlu kimś! Sprawdź co każdy chciał mieć. 📢 Odkryj 9 najrzadziej odwiedzanych krajów świata. Dlaczego nikt nie odwiedza tych miejsc? Niektóre wyglądają jak z bajki... Patrząc na listę najrzadziej odwiedzanych krajów świata aż trudno uwierzyć, że nikt prawie nikt nie odwiedza tych lokalizacji. Niektóre z nich wyglądają niczym z bajki i z pewnością pokochałby je niejeden zwolennik wypoczynku pod palmami. Zobaczcie, które kraje świata nie mogą liczyć na częste wizyty turystów.

📢 Wybory 2024. Znamy już kandydatów KO do sejmiku. Ujawniono ich w niedzielę podczas konwencji wyborczej. Zobacz kto znalazł się na listach Siedmioro dotychczasowych radnych sejmiku województwa podlaskiego z KO znalazło się na listach tej koalicji na kandydatów do sejmiku w kwietniowych wyborach. Wśród nowych kandydatów znalazł się m.in. obecny przewodniczący rady Miasta w Białymstoku Łukasz Prokorym. Będzie on "jedynką" w okręgu obejmującym m.in Białystok. Wszystkie nazwiska kandydatów ujawniono w niedzielę (3.03) podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru. 📢 Kultowy Squat DeCentrum przestał działać prawie 19 lat temu. Zobacz jak wygląda obecnie to legendarne miejsce Squot DeCentrum Legendarne miejsce na kulturalnej i alternatywnej mapie Białegostoku przestało funkcjonować w roku 2005. Luka po tym wyjątkowym miejscu nigdy nie została wypełniona, tam biło serce sztuki zbuntowanej całego miasta, ale i regionu. Sprawdziliśmy jak wygląda obecnie kultowy squot. Zobacz!

📢 Najpiękniejsze stroiki wielkanocne – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na święta? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, drzwi i komodę Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców bloku, czterech policjantów z objawami zatrucia trafiło do szpitala Wczoraj (02.03) doszło do niebezpiecznego zdarzenia na osiedlu Wysoki Stoczek w Białymstoku. W skutek pojawienia się ognia i zadymienia w budynku wielorodzinnym zostało z niego ewakuowanych 29 osób. Podczas interwencji ucierpiało 4 policjantów.

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Świeże pomysły na krótkie fryzury Nadchodzi wiosna, wszystko powoli budzi się do życia i pięknieje. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Giełda przy Andersa przyciągnęła wielu białostoczan. Zobacz co można było kupić. Nie brakowało ciekawych perełek W niedzielny poranek wielu białostoczan postanowiło wybrać się na giełdę rolno-towarową przy Andersa. Można tam kupić nie tylko owoce i warzywa w całkiem dobrych cenach, ale też znaleźć różne perełki czy rzeczy potrzebne do domu, ogrodu, a nawet ubrania. Często pojawiają się też samochody i starocie. 📢 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1. Był lider i nie ma lidera W 2024 roku Jagiellonia Białystok punktuje w PKO Ekstraklasie nie jak jej lider, tylko jak drużyna broniąca się przed degradacją. Po wyjazdowej porażce z 1:2 z Górnikiem Zabrze Żółto-Czerwoni w czterech spotkaniach zdobyli tylko cztery punkty. Nic dziwnego, że przestali być liderem na rzecz Śląska Wrocław.

📢 Tu wszystko się zaczęło. Rodzinna wieś Zenka Martyniuka słynie z cudownego źródełka Gredele były słynne w okolicy na długo zanim przyszedł tu na świat wokalista zespołu Akcent. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób i na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. Wciąż mieszka mama i starsza siostra Zenka. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Białostoczanie spotkali się na Rynku Kościuszki. Przemaszerowali na cmentarz wojskowy O Żołnierzach Wyklętych pamiętali uczestnicy marszu, który w sobotę (2.03.2024) wieczorem przeszedł przez centrum Białegostoku. Trasa prowadziła sprzed kina Ton na Rynku Kościuszki do cmentarza wojskowego przy ul. 11 Listopada. Przemarsz zorganizowało porozumienie organizacji patriotycznych, niepodległościowych i wolnościowych. Odbył się już po raz trzynasty. W tym roku pod hasłem: "Szli, by walczyć o Twój dom". 📢 Marzec w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, targi i spektakle - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w marcu. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Oni pokochali Podlasie. Znane i popularne osoby osiedlają się w naszym regionie. Sprawdź kto znalazł się na liście Coraz więcej osób docenia uroki i zalety Podlasia. Mieszkańcy centralnej czy zachodniej Polski często wypoczywają w naszym regionie, a niektórzy nawet postanawiają się tu zadomowić. Wśród tych, którzy kupili na Podlasiu dom nie brak osób z pierwszych stron gazet czy tych, którzy zerkają na nas ze szklanego ekranu. Sprawdźcie kto pokochał Podlasie i tu osiadł!

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Finał konkursu i XXII Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Miłośnicy składania papieru spotkali się na dorocznym Święcie Origami. Wydarzenie od dwudziestu dwóch lat organizuje co roku Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku. Tradycyjnie też w placówce przy ulicy Palmowej rozstrzygnięto regionalny konkurs "Mistrz Origami". Zorganizowano go po raz siedemnasty. Twórcy papierowych dzieł pokazali swoją niezwykłą kreatywność.

📢 Targi EkoLove w Białymstoku. Miłośnicy naturalnych produktów odwiedzają stadion miejski. Sprawdź, co można tam znaleźć pierwszego dnia Świece, miody, zakwasy, oleje, herbaty czy rękodzieło. Na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku trwają Targi EkoLove. To szansa, by producenci kosmetyków, żywności i wyrobów naturalnych mogli spotkać się z odbiorcami szukającymi produktów dobrych dla zdrowia i środowiska, Zarazem targi są miejscem do rozmów, edukacji i rozwoju w dziedzinie ekologicznego stylu życia i dbania o siebie w najlepszy możliwy sposób – czerpiąc z dóbr natury. W sobotę (2.03.20240 ekspozycje można zwiedzać do godz. 18. W niedzielę, 3 marca, w godz. 11-17. 📢 Krzysztof Bosak na Rynku Kościuszki. Konfederacja startuje z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Rafał Greś powalczy o prezydenturę Białegostoku Obniżenie podatków i opłat lokalnych, zmniejszenie zatrudnienia w administracji miejskiej, niepobieranie pieniędzy za wynajmowanie sal w szkołach zajęcia dodatkowe - z tym programem o fotel prezydenta Białegostoku powalczy Rafał Greś. Jest kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Jedną z jedynek na liście do sejmiku jest Stanisława Derahajło, były wicemarszałek województwa.

📢 KO przedstawiła na konwencji w Muzeum Pamięci Sybiru listy wyborcze do Rady Miasta Białystok. Zobacz, kto walczy o mandat 38 kandydatów, prawie 48 proc. kobiet, doświadczeni samorządowcy, ale też zupełni nowicjusze. Plus Tadeusz Truskolaski jako kandydat na prezydenta, a zarazem lider listy w najliczniejszym mandatowo okręgu wyborczym. To drużyna Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miasta Białystok. Została zaprezentowana podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru. - Idziemy po wszystko, po 28 mandatów - zapowiedział lider podlaskiej PO poseł Krzysztof Truskolaski.

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Serce dla Inki odsłonięto w Białymstoku. Arcybiskup Józef Guzdek odsłonił tablicę Danuty Siedzikówny. Bronił żołnierzy wyklętych Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych abp Józef Guzdek odsłonił i poświęcił w Białymstoku pierwsze na Podlasiu „Serca dla Inki”. Tablica z sercem ze srebra zawisła w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Upamiętnia ona legendarną sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady AK, Danutę Siedzikównę ps. "Inka”. Za działalność niepodległościową, po wyroku sądu komunistycznego, została zastrzelona strzałem w głowę. Przed śmiercią krzyknęła: Niech żyje Polska. 📢 Stare bilety Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Zobacz jak wyglądały. Pamiętasz te unikaty? Papierowe bilety komunikacji miejskiej powoli przechodzą do historii, zastępują je telefoniczne aplikacje. Przeszukaliśmy archiwa i znaleźliśmy stare bilety autobusowe, które kiedyś funkcjonowały w Białymstoku. Czy używaliście takich biletów?

📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Jubileusz 25-lecia Katedry Teologii Katolickiej i Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 1 marca 2024 r. w murach Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach obchodów 25-lecia Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki teologiczne na uniwersytecie. XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV z Plutycz i Ranczo Laszki W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Marzec w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przygotowała instytucja Na marzec Opera i Filharmonia Podlaska przygotowała mnóstwo ciekawych kulturalnych propozycji. Wejdź w galerię i zobacz, co znalazło się w tym miesiącu w kalendarzu instytucji. 📢 Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki. Ulokowało na nich parking. Teraz zbywa je parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. upustem. Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki, później przeznaczyło je na parking, a teraz je sprzedaje parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. bonifikatą od ceny zbycia. - Mam wątpliwości, czy to moralnie spójne - zaznacza radny Maciej Biernacki, szef komisji infrastruktury rady miasta. Z kolei wiceprezydent Białegostoku podkreśla, że nie można popełniać błędu prezentyzmu historycznego. - Nie można dzisiejszych odczuć wobec Kościoła przekładać na to, co było blisko 40 lat temu - podkreśla Zbigniew Nikitorowicz.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Policyjny pościg za złodziejem samochodu. Uciekał przez trzy powiaty zanim rozbił się w Białymstoku Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali po pościgu 28-latka, który w powiecie siemiatyckim ukradł samochód. Mężczyzna uciekał przez trzy powiaty, ignorując sygnały do zatrzymania i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Teraz mundurowi ustalają zakres jego odpowiedzialności.

📢 Trasa S61. Odcinek Śniadowo-Podborze. Budowa dróg poza szlakiem głównym i przebudowa odcinka S8 w kierunku do Białegostoku Na S8 wykonawca przygotowuje się do prac związanych z układaniem nowej nawierzchni drogi ekspresowej. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac na całym kontrakcie wynosi 93,65 proc. Mają się zakończyć w III kwartale 2024 roku. A za rok na ostatnim odcinku Via Batiki - obwodnicy Łomży. 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości 1 marca przed pomnikiem "Inki" w Białymstoku 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W piątek o godz. 12 złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskiej sanitariuszce Danucie Siedzikównie ps. „Inka” w Parku Planty, na Skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz samorządowych (miejskich i regionalnych) i rządowych, służb mundurowych, kombatantów, harcerze i mieszkańcy Białegostoku.

📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia! 📢 Do tych lekarzy nie potrzebujesz skierowania. Zobacz całą listę Nie potrzebujesz skierowania, żeby skorzystać z konsultacji u niektórych specjalistów. Co ważne, to ty wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz. Sprawdź na kolejnych slajdach, do których specjalistów dostaniesz się, nawet jeśli lekarz pierwszego kontaktu nie wystawi ci skierowania.

📢 Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, zrezygnował ze stanowiska Dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński złożył rezygnację.

📢 Medale za Długoletnią Służbę otrzymali pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku W czwartek (29.02) podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku trzy pracownice uczelni otrzymały Medale za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji dokonał wojewoda podlaski dr Jacek Brzozowski. 📢 Najbardziej kolizyjne rondo w mieście. Kolejny wypadek na rondzie Putry w Białymstoku. Droga jest zablokowana Dzisiaj rano (01.03) doszło do kolejnego zdarzenia drogowego na rondzie im. Krzysztofa Putry w Białymstoku. Na tym skrzyżowaniu bardzo często dochodzi do wypadków i kolizji. Na szczęście tym razem nikt z podróżujących nie ucierpiał. 📢 Ile zarabia radny gminy? Poznaj wysokość diet w gminach wiejskich. Za nieobecność na sesji stawka jest obniżana Radni nie są pracownikami gminy na etacie, jednak za swoją pracę dostają pieniądze - diety. Stawka może być zróżnicowana, przy czym maksymalna wysokość diety radnego w gminie jest regulowana przez prawo. Radny więcej dostanie na konto, jeśli będzie pełnić dodatkową funkcję, ale może też stracić część pieniędzy za nieobecność na sesji rady.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Zarobki dyrektorów podlaskich szpitali. Sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe To oni dbają, by ochrona zdrowia w województwie podlaskim działała bez zarzutu. Zarobki dyrektorów szpitali wzbudzają dużo emocji. W kolejnych slajdach pokazujemy więc, ile faktycznie zarabiają. 📢 Białystok pół wieku później. Tak zmieniało się nasze miasto przez ostatnie dekady. Zobacz te same miejsca kiedyś i dziś Po II wojnie światowej Białystok był jednym z bardziej zniszczonych polskich miast. Odbudowa zajęła bardzo wiele lat od jej zakończenia. To wtedy powstawały założenia komunikacyjne i niektóre, nieco starsze już osiedla. Zobacz, jak w latach 60-tych i 70-tych XX wieku wyglądał Białystok i porównaj ten widok z dzisiejszymi zdjęciami. Nie poznasz naszego miasta!

📢 Tłumy dużych i małych białostoczan oglądały egzotyczne węże, jaszczurki i pająki. A niektórzy kupowali Kilkusetmetrowa kolejka - od bramy stadionu do wejścia - i tłum białostoczan w różnym wieku. Po to, by oglądać -a czasem kupić - egzotyczne węże, pająki, ryby czy jaszczurki. Tak najkrócej można określić niedzielną (25.02) wystawę terrarystyczną (z dodatkiem akwarystyki i botaniki) na Stadionie Miejskim w Białymstoku, który, po raz pierwszy w swej historii, gościł tak egzotyczne zwierzęta. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego na sprzęt budowlany i warsztatowy odbędzie się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia wojskowego stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych poszukujących wysokiej jakości i profesjonalnego wyposażenia. Poniżej przedstawiamy kilka z dostępnych pozycji, które będą dostępne na aukcji, która odbędzie się już w marcu 2024 roku.

📢 Piękne pary na podlaskich studniówkach w 2024 roku. To one podbiły bale stylem i elegancją. Zobacz podsumowanie studniówek Dobiegł koniec podlaskich studniówek, zatem pora na podsumowanie. W 2024 roku na balach studniówkowych w naszym województwie mogliśmy podziwiać wyjątkowe pary, które przyciągające uwagę nie tylko swoim urokiem, ale i stylem. Dzięki nim podlaskie studniówki stały się zarówno świętem dobrej zabawy jak i symbolem elegancji i dobrego smaku. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Wyniki wyborów samorządowych 2018 PKW. Nowi radni Zabłudowa - zobacz zdjęcia Wyniki wyborów samorządowych 2018 do rady miasta Zabłudów. W wyborach do rady miasta Zabłudów wygrał komitet KWW Jesteśmy z gminą Zabłudów. Zdobył aż 13 mandatów. To komitet, z którego startował i wygrał obecny burmistrz Adam Tomanek