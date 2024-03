Prasówka 4.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2024. Znamy już kandydatów KO do sejmiku. Ujawniono ich w niedzielę podczas konwencji wyborczej. Zobacz kto znalazł się na listach”?

Prasówka 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2024. Znamy już kandydatów KO do sejmiku. Ujawniono ich w niedzielę podczas konwencji wyborczej. Zobacz kto znalazł się na listach Siedmioro dotychczasowych radnych sejmiku województwa podlaskiego z KO znalazło się na listach tej koalicji na kandydatów do sejmiku w kwietniowych wyborach. Wśród nowych kandydatów znalazł się m.in. obecny przewodniczący rady Miasta w Białymstoku Łukasz Prokorym. Będzie on "jedynką" w okręgu obejmującym m.in Białystok. Wszystkie nazwiska kandydatów ujawniono w niedzielę (3.03) podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru.

📢 Kultowy Squat DeCentrum przestał działać prawie 19 lat temu. Zobacz jak wygląda obecnie to legendarne miejsce Squot DeCentrum Legendarne miejsce na kulturalnej i alternatywnej mapie Białegostoku przestało funkcjonować w roku 2005. Luka po tym wyjątkowym miejscu nigdy nie została wypełniona, tam biło serce sztuki zbuntowanej całego miasta, ale i regionu. Sprawdziliśmy jak wygląda obecnie kultowy squot. Zobacz!

📢 Drugi dzień Targów EkoLove za nami. Nie zabrakło świadomych klientów i wyjątkowych towarów. Zobaczcie co można było znaleźć na stadionie Targi EkoLove to przede wszystkim miejsce spotkań. Tak twierdzą zarówno organizatorzy, jak i wystawcy oraz klienci. Podczas drugiego dnia weekendowej imprezy na stadionie miejskim można było kupić ręcznie robioną biżuterię, naturalne kosmetyki czy wyjątkowe przysmaki - miód, czy naturalne przyprawy.

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uroczysta Gala Plebiscytu Edukacyjnego 2023

📢 Kolejny wypadek na pechowym rondzie w Ogrodniczkach. Jedna osoba poszkodowana Dzisiaj (3.03) doszło do wypadku drogowego na trasie Białystok - Supraśl na rondzie na wysokości Ogrodniczek. To już kolejny wypadek w w tym miejscu. Tym razem została poszkodowana jedna osoba.

📢 Wybory 2024. Znamy kandydata PiS na prezydenta Białegostoku. To Henryk Dębowski. Padły też nazwiska kandydatów do sejmiku i rady miasta W niedzielę (3.03), w samo południe rozpoczęła się regionalna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. W sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej poznaliśmy kandydatów tej formacji na prezydenta Białegostoku oraz do sejmiku podlaskiego i białostockiej Rady Miejskiej. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców bloku, czterech policjantów z objawami zatrucia trafiło do szpitala Wczoraj (02.03) doszło do niebezpiecznego zdarzenia na osiedlu Wysoki Stoczek w Białymstoku. W skutek pojawienia się ognia i zadymienia w budynku wielorodzinnym zostało z niego ewakuowanych 29 osób. Podczas interwencji ucierpiało 4 policjantów. 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Plebiscyt Edukacyjny Polski 2023. Za nami wielka ceremonia na Zamku Królewskim w Warszawie. Poznaliśmy laureatów prestiżowych nagród Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się finałowa gala Plebiscytu Edukacyjnego 2023. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla najlepszych nauczycieli oraz przedszkoli, szkół i uczelni, które w minionym roku wyróżniały się na tle innych podejściem do niezwykle pięknego, a zarazem trudnego procesu, jakim jest nauczanie. Oprócz zwycięzców w kategoriach ogólnopolskich, nagrodzono także nauczycieli i placówki w poszczególnych województwach. Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów.

📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Świeże pomysły na krótkie fryzury Nadchodzi wiosna, wszystko powoli budzi się do życia i pięknieje. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 Giełda przy Andersa przyciągnęła wielu białostoczan. Zobacz co można było kupić. Nie brakowało ciekawych perełek W niedzielny poranek wielu białostoczan postanowiło wybrać się na giełdę rolno-towarową przy Andersa. Można tam kupić nie tylko owoce i warzywa w całkiem dobrych cenach, ale też znaleźć różne perełki czy rzeczy potrzebne do domu, ogrodu, a nawet ubrania. Często pojawiają się też samochody i starocie. 📢 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1. Był lider i nie ma lidera W 2024 roku Jagiellonia Białystok punktuje w PKO Ekstraklasie nie jak jej lider, tylko jak drużyna broniąca się przed degradacją. Po wyjazdowej porażce z 1:2 z Górnikiem Zabrze Żółto-Czerwoni w czterech spotkaniach zdobyli tylko cztery punkty. Nic dziwnego, że przestali być liderem na rzecz Śląska Wrocław.

📢 Tu wszystko się zaczęło. Rodzinna wieś Zenka Martyniuka słynie z cudownego źródełka Gredele były słynne w okolicy na długo zanim przyszedł tu na świat wokalista zespołu Akcent. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób i na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. Wciąż mieszka mama i starsza siostra Zenka. 📢 Skwer Zbigniewa Brożka? Taką nazwę dla terenu przy ul. Wołodyjowskiego w Białymstoku proponują radni PiS. Złożyli projekt uchwały Radni klubu PiS chcą upamiętnić w przestrzeni miasta śp. Zbigniewa Brożka. Proponują, by były radny, społecznik, związkowiec, działacz sportowy patronował terenowi naprzeciwko wjazdowi na stadion lekkoatletyczny. Chodzi o skwer przy ulicy Wołodyjowskiego. Projekt uchwały w tej sprawie złożyli do rady miasta. Liczą tez, że prezydent pozytywnie zaopiniuje ich propozycję.

📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Marzec w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, targi i spektakle - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w marcu. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Lekkoatletyka. Ostatni dzień halowych mistrzostw świata w Glasgow. Zobacz o której wystąpią Biało-Czerwoni. Szanse medalowe w niedzielę Pia Skrzyszowska i Weronika Nagięć pobiegną na 60 m przez płotki, Norbert Kobielski wystartuje w skoku wzwyż, a Piotr Lisek i Robert Sobera w skoku o tyczce w trzecim dniu lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Glasgow. Do walki o medale przystąpią też sztafety 4x400 m. Zobacz gdzie i o której.

📢 Oni pokochali Podlasie. Znane i popularne osoby osiedlają się w naszym regionie. Sprawdź kto znalazł się na liście Coraz więcej osób docenia uroki i zalety Podlasia. Mieszkańcy centralnej czy zachodniej Polski często wypoczywają w naszym regionie, a niektórzy nawet postanawiają się tu zadomowić. Wśród tych, którzy kupili na Podlasiu dom nie brak osób z pierwszych stron gazet czy tych, którzy zerkają na nas ze szklanego ekranu. Sprawdźcie kto pokochał Podlasie i tu osiadł!

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Finał konkursu i XXII Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Miłośnicy składania papieru spotkali się na dorocznym Święcie Origami. Wydarzenie od dwudziestu dwóch lat organizuje co roku Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku. Tradycyjnie też w placówce przy ulicy Palmowej rozstrzygnięto regionalny konkurs "Mistrz Origami". Zorganizowano go po raz siedemnasty. Twórcy papierowych dzieł pokazali swoją niezwykłą kreatywność.

📢 W niedzielę konwencja podlaskiego PiS w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Namaści Henryka Dębowskiego na kandydata na prezydenta Białegostoku Dzień: 3 marca 2024 roku. Godzina: 12. Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska. Wydarzenie: samorządowa konwencja podlaskiego PiS. Cel: wskazanie kandydatów w wyborach zaplanowanych na 7 kwietnia. W tym oficjalnie nominowanie radnego Henryka Dębowskiego do walki o prezydenturę Białegostoku.

📢 Targi EkoLove w Białymstoku. Miłośnicy naturalnych produktów odwiedzają stadion miejski. Sprawdź, co można tam znaleźć pierwszego dnia Świece, miody, zakwasy, oleje, herbaty czy rękodzieło. Na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku trwają Targi EkoLove. To szansa, by producenci kosmetyków, żywności i wyrobów naturalnych mogli spotkać się z odbiorcami szukającymi produktów dobrych dla zdrowia i środowiska, Zarazem targi są miejscem do rozmów, edukacji i rozwoju w dziedzinie ekologicznego stylu życia i dbania o siebie w najlepszy możliwy sposób – czerpiąc z dóbr natury. W sobotę (2.03.20240 ekspozycje można zwiedzać do godz. 18. W niedzielę, 3 marca, w godz. 11-17.

📢 Krzysztof Bosak na Rynku Kościuszki. Konfederacja startuje z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Rafał Greś powalczy o prezydenturę Białegostoku Obniżenie podatków i opłat lokalnych, zmniejszenie zatrudnienia w administracji miejskiej, niepobieranie pieniędzy za wynajmowanie sal w szkołach zajęcia dodatkowe - z tym programem o fotel prezydenta Białegostoku powalczy Rafał Greś. Jest kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Jedną z jedynek na liście do sejmiku jest Stanisława Derahajło, były wicemarszałek województwa. 📢 Wybory 2024. KO przedstawiła na konwencji w Muzeum Pamięci Sybiru listy wyborcze do Rady Miasta Białystok. Zobacz, kto walczy o mandat 38 kandydatów, prawie 48 proc. kobiet, doświadczeni samorządowcy, ale też zupełni nowicjusze. Plus Tadeusz Truskolaski jako kandydat na prezydenta, a zarazem lider listy w najliczniejszym mandatowo okręgu wyborczym. To drużyna Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miasta Białystok. Została zaprezentowana podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru. - Idziemy po wszystko, po 28 mandatów - zapowiedział lider podlaskiej PO poseł Krzysztof Truskolaski.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego. 📢 Miastowi są bezczelni. Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy. 📢 Serce dla Inki odsłonięto w Białymstoku. Arcybiskup Józef Guzdek odsłonił tablicę Danuty Siedzikówny. Bronił żołnierzy wyklętych Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych abp Józef Guzdek odsłonił i poświęcił w Białymstoku pierwsze na Podlasiu „Serca dla Inki”. Tablica z sercem ze srebra zawisła w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Upamiętnia ona legendarną sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady AK, Danutę Siedzikównę ps. "Inka”. Za działalność niepodległościową, po wyroku sądu komunistycznego, została zastrzelona strzałem w głowę. Przed śmiercią krzyknęła: Niech żyje Polska.

📢 Stare bilety Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Zobacz jak wyglądały. Pamiętasz te unikaty? Papierowe bilety komunikacji miejskiej powoli przechodzą do historii, zastępują je telefoniczne aplikacje. Przeszukaliśmy archiwa i znaleźliśmy stare bilety autobusowe, które kiedyś funkcjonowały w Białymstoku. Czy używaliście takich biletów? 📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Jubileusz 25-lecia Katedry Teologii Katolickiej i Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 1 marca 2024 r. w murach Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach obchodów 25-lecia Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki teologiczne na uniwersytecie. XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Marzec w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przygotowała instytucja Na marzec Opera i Filharmonia Podlaska przygotowała mnóstwo ciekawych kulturalnych propozycji. Wejdź w galerię i zobacz, co znalazło się w tym miesiącu w kalendarzu instytucji. 📢 Po czym poznać, że żyły są zapchane? Zrób prosty, domowy test. Sprawdzi, czy nie grozi ci zakrzepica i miażdżyca. Oceni drożność tętnic Czujesz mrowienie w palcach, masz zimne i blade dłonie? Możesz mieć zatkane tętnice. Wykonaj domowy test, który pozwoli sprawdzić czy nie grozi ci miażdżyca lub zakrzepica. Proste badanie nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych sprzętów i jest bardzo szybkie do wykonania. Test Allena pozwala ocenić przepływ krwi w rękach i w prosty sposób wykryć niedrożność żył. 📢 Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki. Ulokowało na nich parking. Teraz zbywa je parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. upustem. Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki, później przeznaczyło je na parking, a teraz je sprzedaje parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. bonifikatą od ceny zbycia. - Mam wątpliwości, czy to moralnie spójne - zaznacza radny Maciej Biernacki, szef komisji infrastruktury rady miasta. Z kolei wiceprezydent Białegostoku podkreśla, że nie można popełniać błędu prezentyzmu historycznego. - Nie można dzisiejszych odczuć wobec Kościoła przekładać na to, co było blisko 40 lat temu - podkreśla Zbigniew Nikitorowicz.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku będzie świętować jubileusz 75-lecia Będzie to okazja do wspomnień, spotkań po latach, ale też do zaprezentowania nowej hali sportowej. 📢 Uzdolnieni uczniowie mogą liczyć na stypendia. Marszałek opowiedział w piątek o nowym projekcie wyrównującym szanse edukacyjne Minimum 4 tysiące zdolnych uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów w Podlaskiem, w ciągu czterech lat otrzyma stypendia. O szczegółach projektu poinformowali w piątek, 1 marca, podczas specjalnej gali marszałek Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu odpowiadający m.in. za obszar edukacji.

📢 Policyjny pościg za złodziejem samochodu. Uciekał przez trzy powiaty zanim rozbił się w Białymstoku Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali po pościgu 28-latka, który w powiecie siemiatyckim ukradł samochód. Mężczyzna uciekał przez trzy powiaty, ignorując sygnały do zatrzymania i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Teraz mundurowi ustalają zakres jego odpowiedzialności. 📢 Trasa S61. Odcinek Śniadowo-Podborze. Budowa dróg poza szlakiem głównym i przebudowa odcinka S8 w kierunku do Białegostoku Na S8 wykonawca przygotowuje się do prac związanych z układaniem nowej nawierzchni drogi ekspresowej. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac na całym kontrakcie wynosi 93,65 proc. Mają się zakończyć w III kwartale 2024 roku. A za rok na ostatnim odcinku Via Batiki - obwodnicy Łomży.

📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości 1 marca przed pomnikiem "Inki" w Białymstoku 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W piątek o godz. 12 złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskiej sanitariuszce Danucie Siedzikównie ps. „Inka” w Parku Planty, na Skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz samorządowych (miejskich i regionalnych) i rządowych, służb mundurowych, kombatantów, harcerze i mieszkańcy Białegostoku.

📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia!

📢 Losowanie półfinału Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. Sprawdził się najgorszy scenariusz Jagiellonia Białystok zagra 2 lub 3 kwietnia na wyjeździe z Pogonią Szczecin w półfinale Fortuna Pucharu Polski. Gorszego losowania być nie mogło, bo nie dość, że Żółto-Czerwoni trafili na teoretycznie najmocniejszego w stawce rywala, to jeszcze czeka ich daleka podróż. Drugą parę tworzą Wisła Kraków i Piast Gliwice. Zwycięzcy obu spotkań 2 maja zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie w wielkim finale. 📢 Podlaskie na Liście Produktów Tradycyjnych Knysze, rejbak, stynka, zaguby, korowaj – to nie nazwy magicznych postaci z opowieści fantasy, a tradycyjne podlaskie potrawy i dania zarejestrowane na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Województwo Podlaskie ma ich w rejestrze 86, a w kolejce czekają cztery następne. Aby znaleźć się na owej liście, trzeba udokumentować co najmniej 25 lat wytwarzania produktu, wskazać jego znaczenie dla lokalnej społeczności i związek z regionem.

📢 Medale za Długoletnią Służbę otrzymali pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku W czwartek (29.02) podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku trzy pracownice uczelni otrzymały Medale za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji dokonał wojewoda podlaski dr Jacek Brzozowski. 📢 Najbardziej kolizyjne rondo w mieście. Kolejny wypadek na rondzie Putry w Białymstoku. Droga jest zablokowana Dzisiaj rano (01.03) doszło do kolejnego zdarzenia drogowego na rondzie im. Krzysztofa Putry w Białymstoku. Na tym skrzyżowaniu bardzo często dochodzi do wypadków i kolizji. Na szczęście tym razem nikt z podróżujących nie ucierpiał.

📢 Ile zarabia radny gminy? Poznaj wysokość diet w gminach wiejskich. Za nieobecność na sesji stawka jest obniżana Radni nie są pracownikami gminy na etacie, jednak za swoją pracę dostają pieniądze - diety. Stawka może być zróżnicowana, przy czym maksymalna wysokość diety radnego w gminie jest regulowana przez prawo. Radny więcej dostanie na konto, jeśli będzie pełnić dodatkową funkcję, ale może też stracić część pieniędzy za nieobecność na sesji rady.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Spektakle, koncerty, a może targi? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Nocne poszukiwania mężczyzny. Strażacy przetrząsali bagna i las przy DK65 Mężczyzna zgubił się na bagnie w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 65 w kierunku Bobrownik i drogi na Michałowo. Zadzwonił pod 112. 📢 Politechnika Białostocka ma nowego profesora tytularnego. Nominację otrzymała dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 r. przyznał Ewie Pawłuszewicz tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz działalność badawczą łączy z pracą dydaktyczną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia na kierunku automatyka i robotyka.

📢 Danuta Siedzikówna ps. "Inka" musi zostać w podstawie programowej - żąda Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego wyrazili swój sprzeciw wobec wykreślenia Danuty Siedzikówny ps. "Inka" z podstawy programowej. Działacze stworzyli petycję, w której zaapelowali o pozostawienie "Inki". Jednocześnie przewodniczący młodzieżowego sejmiku Mateusz Feszler zaapelował do środowiska młodzieżowego o wsparcie ich inicjatywy.

📢 Zarobki dyrektorów podlaskich szpitali. Sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe To oni dbają, by ochrona zdrowia w województwie podlaskim działała bez zarzutu. Zarobki dyrektorów szpitali wzbudzają dużo emocji. W kolejnych slajdach pokazujemy więc, ile faktycznie zarabiają. 📢 Agnieszka Krokos-Janczyło nowym Podlaskim Kuratorem Oświaty. To doświadczona polonistka, była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku Dziś 29 lutego minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała na stanowisko podlaskiego kuratora oświaty Agnieszkę Krokos-Janczyło, dotychczasową wicekurator. Zastąpiła na tym stanowisku Iwonę Gaweł, pełniącą dotąd obowiązki podlaskiego kuratora oświaty. 📢 Białystok pół wieku później. Tak zmieniało się nasze miasto przez ostatnie dekady. Zobacz te same miejsca kiedyś i dziś Po II wojnie światowej Białystok był jednym z bardziej zniszczonych polskich miast. Odbudowa zajęła bardzo wiele lat od jej zakończenia. To wtedy powstawały założenia komunikacyjne i niektóre, nieco starsze już osiedla. Zobacz, jak w latach 60-tych i 70-tych XX wieku wyglądał Białystok i porównaj ten widok z dzisiejszymi zdjęciami. Nie poznasz naszego miasta!

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Jest zgoda na budowę zachodnio-północnej obwodnicy Białegostoku. To odcinek S16/19 Krynice-Białystok Zachód. W ramach Via Carpatii Estakada nad ujściem Białej do Supraśli, wiadukt nad torami linii Białystok-Ełk. Po 21 miesiącach od złożenia wniosku o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej wykonawca uzyskał zielone światło do budowy odcinka drogi ekspresowej S16/S19 Krynice-Białystok Zachód. Wojewoda podlaski podpisał w środę 28 lutego ostatni dokument niezbędny do rozpoczęcia prac na pierwszym odcinku Via Carpatii w pobliżu Białegostoku. To zarazem północno-zachodnia obwodnica stolicy województwa podlaskiego.

📢 Wypadek na trasie Białystok - Supraśl. Niedaleko Biedronki Caddy wypadł z drogi i zatrzymał się na płocie Kierowców podróżujących z Supraśla do Białegostoku czekały dziś rano utrudnienia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję. 📢 Ekskluzywne auta na ulicach Podlaskiego. Te niesamowite samochody przyciągają wzrok nie tylko fanów motoryzacji W województwie podlaskim istnieje liczna społeczność pasjonatów unikalnych i luksusowych samochodów. Coraz częściej na lokalnych drogach pojawiają się superauta, a ich szczęśliwi posiadacze z ochotą dzielą się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych zdjęciami i informacjami o swoich imponujących pojazdach. Inicjatywa Car Spotting Białystok gromadzi i prezentuje te wyjątkowe perełki z naszego regionu, obejmujące marki takie jak Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche czy Rolls-Royce. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego na sprzęt budowlany i warsztatowy odbędzie się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia wojskowego stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych poszukujących wysokiej jakości i profesjonalnego wyposażenia. Poniżej przedstawiamy kilka z dostępnych pozycji, które będą dostępne na aukcji, która odbędzie się już w marcu 2024 roku.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Były prezydent Bronisław Komorowski ma piękną posiadłość w Budzie Ruskiej w województwie podlaskim. Zobacz, jak budował się jego dom Bronisław Komorowski urodził się w Obornikach Śląskich, przez wiele lat mieszkał w Warszawie, ale to odnaleziona podczas wakacyjnych wyjazdów Buda Ruska w powiecie sejneńskim skradła serce byłego prezydenta i jego żony. Przez lata przyjeżdżali tu latem, aż w końcu postanowili zamieszkać w powiecie sejneńskim na stałe.

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na pojazdy. Na aukcji m.in. Honker, Tarpan i Lublin Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na zakup pojazdów wojskowych, wzbogacając tym samym ofertę dostępną dla zainteresowanych. Przetargi obejmują różnorodne pojazdy, w tym samochody ciężarowo-osobowe Honker 2000, samochody sanitarne Tarpan oraz mikrobusy Lublin.

📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury.

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Tak uczniowie VI LO w Białymstoku bawili się na swojej studniówce w Dworku Czarneckiego. Było po królewsku W sobotni wieczór (3.02) uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku świętowali studniówkę. Bal odbył się w Dworku Czarneckiego. Tradycyjnie rozpoczął się od wspólnego odtańczenia poloneza. Potem był elegancki walc. Tradycyjnie pojawili się też król Zygmunt August z żoną Barbarą Radziwiłłówną.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Moniki i Tomka z Pokaniewa. Już niedługo ruszy sprzedaż produktów Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie Monika i Tomek Cieślikowie z Pokaniewa w nowym roku pochwalili się nową inwestycją w gospodarstwie. Jak zapowiadają rolnicy w najbliższym czasie w ich gospodarstwie będzie można kupić twaróg, masło, czy śmietanę.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Tu dzieci się nie nudzą! TOP 50 atrakcji dla najmłodszych w woj. podlaskim w wakacje Zobaczcie nasz subiektywny wybór 50 najciekawszych miejsc na wycieczkę z rodziną. Staraliśmy się by propozycje były jak najbardziej zróżnicowane. Niektóre atrakcje można odwiedzić mając zaledwie kilka godzin wolnego czasu, a niektóre wymagają poświęcenia całego dnia.

📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz zdjęcia z sesji podlaskich finalistek Kobieca Twarz Regionu to cykliczne już spotkanie dla kobiet Podlasia, organizowane przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Oprócz konkursu, nagród, spotkań - uczestniczkom proponujemy udział w klimatycznej sesji zdjęciowej. Oto jej efekty.

📢 Plebiscyt "Mistrzowie Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL" rozstrzygnięty - najlepsi specjaliści z branży nagrodzeni na Poznań Motor Show 2023 Plebiscyt Mistrzów Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL rozstrzygnięty! Na targach Poznań Motor Show 2023 nagrody odbierali zwycięzcy regionalnych i ogólnopolskich rund, startujący w ośmiu kategoriach: Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Sklep Motoryzacyjny Roku, Auto Detailing Roku i Moto Influencer Roku. 📢 Białystok. Wielki Jarmark Kaziukowy 2023. Zobacz, co przez dwa dni można kupić na placu przed teatrem W sobotę (18.03) białostoczanie kupują m.in. własnoręcznie wykonane palmy i ozdoby wielkanocne, rękodzieło ludowe, regionalne potrawy i różne przysmaki czy biżuterię i wina. W Białymstoku na placu przed Teatrem Dramatycznym, przez dwa dni trwa Wielki Jarmark Kaziukowy.

