Prasówka 4.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w podlaskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 4.01”?

Prasówka 4.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w podlaskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 4.01 Czy są planowane wyłączenia prądu w podlaskim 4.01? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 4.01. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 4.01.2024 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Ranking 10 najlepszych plaż Europy na luty 2024. Sprawdźcie, gdzie woda w morzu ma temperaturę jak nagrzane letnim słońcem jezioro! Gdzie w Europie woda jest ciepła jak latem nawet w środku zimy, w lutym? Wyszukaliśmy dla was 10 europejskich plaż z ciepłą wodą, gdzie możecie uciec przed polską zimą. To gotowe pomysły na zimowy urlop czy ferie dla tych, którzy zamiast śniegu i nart wolą wypoczynek w słońcu, pod palmami i wśród szumiących ciepłych fal. Przekonajcie się, gdzie woda w lutym jest najcieplejsza – możecie być zaskoczeni!

Prasówka 4.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 BMW uderzyło w tył piaskarki. Dwie osoby poszkodowane. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku do którego doszło w środę wieczorem na drodze S61 w okolicach Szczuczyna. Synoptycy ostrzegają przed nocnymi opadami śniegu i gołoledzią co może skutkować bardzo trudnymi warunkami na drogach.

📢 Rehabilitacja za darmo dla białostoczan. Zgłaszać się można 4 stycznia od rana. Czeka ponad 500 pakietów Około 570 osób skorzysta z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii w Białymstoku. Program, który po raz kolejny startuje w Szpitalu Miejskim im. PCK potrwa do końca czerwca 2024 roku. Finansuje go miasto Białystok, które wyda na ten cel 200 tys. złotych. Zapisy rozpoczną się już 4 stycznia o 8 rano.

📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Moniki i Tomka z Pokaniewa. Już niedługo ruszy sprzedaż produktów Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie Monika i Tomek Cieślikowie z Pokaniewa w nowym roku pochwalili się nową inwestycją w gospodarstwie. Jak zapowiadają rolnicy w najbliższym czasie w ich gospodarstwie będzie można kupić twaróg, masło, czy śmietanę. 📢 Awanse białostockich nauczycieli. Wręczono akty mianowania W środę (3 stycznia) odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli jednostek oświatowych Miasta Białegostoku oraz wręczenie aktów mianowania. Na stopień nauczyciela mianowanego awansowało 36 osób.

📢 Zima zaskoczyła drogowców i kierowców. Opady śniegu i gołoledź. Tak Internauci śmieją się z powrotu zimy Zima to znienawidzona pora roku przez większość kierowców. Szczególnie gdy synoptycy zapowiadają opady śniegu i gołoledź. Niektórzy jednak potrafią się z niej śmiać. Zobaczcie jak zimę widzą Internauci 📢 Wyceny piłkarzy Jagiellonii poszły w górę. Za jedenastkę Żółto-Czerwonych trzeba zapłacić grube miliony euro Piłkarze Jagiellonii Białystok są wiceliderami ekstraklasy. Kiedy w listopadzie podawaliśmy wycenę jedenastki białostockiej drużyny za portalem transfermarkt.pl wynosiła ona 7 800 000 euro. Dziś ta cena poszła mocno w górę. Również wycena całego składu Jagi jest wyższa, a klub w klasyfikacji ekstraklasy przesunął się o trzy miejsca wyżej i jest na 5. miejscu. 📢 Najmodniejsze imiona dzieci w Białymstoku w 2023 roku Najczęściej nadawane imiona w 2023 roku w Białymstoku. Zobacz najbardziej popularne imiona dla chłopców i dziewczynek. Możesz się zdziwić!

📢 Jagiellonia Białystok. O wzmocnienia będzie ciężko i rezerw trzeba szukać w aktualnej kadrze Podstawowe pytanie brzmi: czy Jagiellonia Białystok jest w stanie utrzymać wysoka formę z pierwszej części sezonu PKO Ekstraklasy, a nawet ją poprawić? Tylko w takim przypadku Żółto-Czerwoni, będący aktualnie wiceliderem tabeli, będą bowiem mogli powalczyć o najwyższe laury, z mistrzostwem i Pucharem Polski włącznie.

📢 Jak urządzić małe mieszkanie w bloku? Nowoczesny projekt małego metrażu. Zobacz, jak modnie zaprojektować 36 metrów – galeria zdjęć Małe mieszkanie można urządzić modnie, funkcjonalnie i z klasą. Udowodniła to architektka Anna Łuksza, która zaprojektowała wyjątkową przestrzeń do życia. Zobacz nowoczesny projekt 36-metrowego lokum urządzonego dla osoby młodej, która rozpoczyna samodzielne dorosłe życie. Oto pomysł na kobiecą przestrzeń, która jest subtelna i delikatna, a równocześnie pełna energii i siły twórczej.

📢 Na co pomaga picie wody z cytryną? Zobacz, co się stanie, kiedyś zaczniesz pić codziennie wodę z cytryną na czczo. Kiedy po nią sięgać? Woda z cytryną na czczo bywa przede wszystkim kojarzona ze sposobem na odchudzanie. Ale plusów z rozpoczynania dnia od tego napoju jest o wiele więcej. Poranne picie wody z sokiem z cytryny pomaga m.in. nawodnić organizm, wyregulować metabolizm oraz złagodzić objawy niestrawności. Wypróbuj różne przepisy na wodę z cytryną, bo świetnie komponuje się ze smacznymi i zdrowymi dodatkami. Sprawdź, na co pomaga picie wody z cytryną. 📢 Te kwiaty posiej już w styczniu! To sposób, by małym kosztem mieć mnóstwo kwiatów w ogrodzie lub na balkonie. Zobacz, co można już siać Już w styczniu można zadbać o to, żeby latem nasz ogród i balkon były pełne kwiatów. Wystarczy kupić nasiona i posiać rośliny, które do wiosny ładnie podrosną, a wczesnym latem zakwitną. Będziemy mieć dużą liczbę sadzonek niewielkim kosztem. Jednak nie wszystkie kwiaty należy siać tak wcześnie, a rozsadom trzeba też zapewnić odpowiednie warunki. Podpowiadamy, jakie rośliny można posiać już w styczniu i jak o nie zadbać.

📢 Kultowe przedmioty z lat 80., których nie mogło zabraknąć w żadnej kuchni. Zobacz, czym posługiwały się kobiety w PRL-u W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u. 📢 Pożar w Zabłudowie spowodował brak prądu w mieście i utrudnienia na drodze krajowej nr 19 Do pożaru garażu doszło przy ulicy Bielskiej w Zabłudowie, która jest częścią krajowej dziewiętnastki

📢 Przebudowa drogi S8 do Białegostoku. W ramach budowy trasy S61. Od Podborza do Śniadowa. To fragment międzynarodowej trasy Via Baltica Co prawda zima ograniczyła roboty drogowe do minimum, ale nadal prowadzone są prace przy przebudowie odcinka drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podoborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Ruch na nim może się zwiększyć, gdy przejezdna stanie się obwodnica Łomży. Ma to nastąpić w połowie 2024 roku.

📢 Przybędzie ścieżek rowerowych w Białymstoku. Zarówno w centrum, jak i na osiedlach. Miasto ogłosiło przetargi Miasto Białystok ogłosiło przetargi na przygotowanie dokumentacji projektowej nowych ścieżek. Powstaną w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym". Zostaną wybudowane zarówno w strefie śródmiejskiej, jak też przy głównych ulicach przebiegających przez osiedla.

📢 Wypadek na DK 8 w miejscowości Katrynka. Tir zderzył się z osobówką Droga jest zablokowana w obu kierunkach. 📢 Chcesz otrzymać wakacje kredytowe 2024? Sprawdź, czy twoje zarobki nie są zbyt wysokie. Kryterium dochodowe jest jasne Wakacje kredytowe 2024 będą dostępne tylko dla części kredytobiorców. Chodzi o tych, których rata przekracza 40 proc. dochodu. To oznacza swego rodzaju kryterium dochodowe, a my sprawdzamy, jaka rata i zarobki pozwolą na otrzymanie wakacji kredytowych w 2024 roku. Sprawdź wyliczenia dla różnych kwot.

📢 Andrzej z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Krystian Wieczorek. Piękna willa w Białobrzegach Krystian Wieczorek to aktor znany z roli adwokata Andrzeja Budzyńskiego w serialu "M jak miłość". Wytchnienie od pracy znajduje w swojej malowniczo położonej willi w Białobrzegach. Mieszka tam z żoną oraz córką. Zobacz jak tam wygląda! 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Znani Podlasianie powitali Nowy Rok. Zobacz, jak Sylwestra spędzili znani u lubiani mieszkańcy naszego regionu Kolejny rok przeszedł już do historii. Niektórzy Sylwestra spędzali na wielkich balach, niektórzy wybrali imprezy masowe, a jeszcze inni Nowy Rok witali na domówkach. Sprawdziliśmy, jak jedną z najważniejszych imprez w roku spędzili znani Podlasianie. Wiele gwiazd w swoich mediach społecznościowych podzieliło się zdjęciami z imprez. Nie zabrakło też życzeń i podsumowań minionego roku.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej. W rejonie miejscowości Koniecbór volvo zderzyło się z pługiem śnieżnym Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci apelują o ostrożną jazdę. Warunki drogowe w wielu miejscach są trudne. 📢 Uniwersytet w Białymstoku podsumowuje pierwsze miesiące akcji „Studiuj z UwB”. W wykładach i warsztatach wzięło udział około 650 uczniów Osiem spotkań, ponad 20 wykładów i warsztatów, 17 wykładowców i jedno koło naukowe oraz blisko 650 uczniów – tak w liczbach wygląda akcja „Studiuj z UwB". Inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

📢 Miasto Białystok podzieliło pieniądze na sport. Kto dostał dotację? W pierwszym półroczu 2024 r. do kilkudziesięciu białostockich klubów sportowych trafi prawie 6 mln zł. Miasto Białystok właśnie rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 📢 Co czeka bliźnięta, raki i inne znaki zodiaku w 2024 roku? Poznaj swój horoskop i sprawdź swoją przyszłość Horoskop roczny mówi o tym, co czeka poszczególne znaki zodiaku na przestrzeni całego roku. Zbliżające się 366 dni nie dla wszystkich będą szczęśliwe. Choć niektóre znaki mogą cieszyć się szczęściem i powodzeniem, niestety inne napotkają na swojej drodze spore trudności. Przeczytaj, jakie gwiazdy mają plany na nadchodzący rok. 📢 Rolnicy. Podlasie. Ostra wymiana zdań Emilki z fanem. Wielbiciel serów nie popisał się Emilka Korolczuk z serialu Rolnicy. Podlasie podzieliła się z internautami niemiłą historią jaką ją spotkała od jednego z fanów. Doszło do ostrej wymiany zdań. Zobaczcie jak zachował się jeden z panów wobec bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Gala Sylwestrowa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Publiczność spędziła ostatni dzień roku przy wyjątkowej muzyce Białostocka publiczność pożegnała 2023 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Podczas sylwestrowej gali można było przenieść się do muzycznego świata oper, operetek i musicali. 📢 Ostrzeżenia GIS styczeń 2024. Wycofane chipsy ze sklepów. Zawierają składnik rakotwórczy GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. kosmetyki, środki na potencję oraz produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli, bądź składniki kancerogenne. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Oświadczenie Audytorium 17: regionalne radiowe media publiczne nie powinny być zakładnikami kolejnej odsłony sporu politycznego Regionalne radiowe media publiczne nie powinny być zakładnikami kolejnej odsłony sporu politycznego - napisano w poniedziałkowym oświadczeniu dotychczasowych zarządów Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia, odnoszącym się do piątkowej decyzji ministra kultury o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni PR. 📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

📢 Radiowe przestery oddzielające dwa światy - ten historyczny i ten współczesny nadawały klimatu pewnemu, wyjątkowemu słuchowisku Słuchowisko "71a" to nieco dokumentalny, a nieco wykreowany obraz wymalowany dźwiękiem prezentujący artystyczną wizję historii pewnej kamienicy mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza w Białymstoku. Pomysłodawcą i reżyserem tego projektu jest Anton Ilyin, który w ramach stypendium artystycznego prezydenta Białegostoku stworzył rzecz zaskakującą, świeżą i ciekawą.

📢 Noworoczne życzenia 2024 SMS. Najlepsze krótkie życzenia na Nowy Rok 2024 gotowe do wysłania [kartki, śmieszne, wierszyki] 1.01.2024 NAJLEPSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE SMS 2024 - życzenia na Nowy Rok 2024 w postaci noworocznych kartek, sms-ów, wierszyków i tradycyjnych życzeń. Sprawdź, jeśli nie masz pomysłu, czego życzyć na Nowy Rok.

📢 Życzenia noworoczne 2024 SMS. Piękne kartki i najlepsze życzenia na Nowy Rok 2024 [krótkie, śmieszne, wierszyki, oficjalne,] 1.01.2024 Najlepsze kartki noworoczne i życzenia 2024 powinny być oryginalne, jeśli chcemy zaimponować najbliższym. Najlepsze życzenia noworoczne wymyśla się samemu. Powinny być szczere i odnosić się bezpośrednio do danej osoby. Niestety często brakuje czasu i weny, aby wymyśleć oryginalne życzenia noworoczne. Wtedy warto skorzystać z gotowych. W naszym artykule znajdziecie nie tylko kartki noworoczne 2024, ale także gotowe do wysłania przez SMS życzenia na Nowy Rok 2024. Wśród nich są krótkie, śmieszne i oryginalne.

📢 Najlepsze życzenia na Nowy Rok 2024 - SMS, gotowe, krótkie, śmieszne, oryginalne. Noworoczne życzenia 1.01.2024 Najlepsze noworoczne życzenia na 2024 rok! Życzenia na Nowy Rok to ogólnoświatowa tradycja. Są bezpieczniejsze niż życzenia na Boże Narodzenie, szczególnie, kiedy nie wiemy czy osoba, której je składamy - obchodzi chrześcijańskie święta, a jeśli tak - to według jakiego kalendarza. Z życzeniami w sylwestra i na nowy rok 2024 jest łatwiej. Poza tym - nie muszą być takie oficjalne i uduchowione - mogą być przecież po prostu najlepsze, dobrze kiedy są to oryginalne życzenia, ale biorąc pod uwagę radość ze zmiany - w cenie są też najzabawniejsze życzenia noworoczne. A że przy pracy zdalnej paradoksalnie mamy znacznie mniej czasu - przygotowaliśmy obszerny zestaw gotowych do wysłania SMS życzeń. I Wam życzymy oczywiście - najlepszego Nowego Roku 2024.

📢 Najlepsze życzenia noworoczne na 2024 SMS. Gotowe do wysłania życzenia na Nowy Rok 2024 - śmieszne, krótkie, wesołe, oryginalne 1.01.2024 Najlepsze życzenia noworoczne 2024 SMA. Życzenia na Nowy Rok mogą być naprawdę ciekawe. Śmieszne i wesołe życzenia na Nowy Rok 2024 możesz wysłać SMS-em, opublikować na Facebooku lub wysłać przez messengera. Sprawdź koniecznie nasze zabawne, śmieszne wierszyki i kartki z życzeniami noworocznymi. Zobacz także ciekawe i fajne pomysły na życzenia na Nowy Rok 2024. Z tego artykułu dowiesz się jakie są najlepsze życzenia noworoczne, a także oryginalne życzenia sylwestrowe!

📢 Sylwester miejski w Białymstoku. Tłumy bawiły się na rynku Kościuszki podczas koncertów YOUS i Mega Band, Papa D i Dja Adamusa Białystok tradycyjnie przywitał Nowy Rok na miejskiej zabawie przy Ratuszu. Przed białostocką publicznością wystąpili: YOUS i Mega Band, Papa D i Dj Adamus. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy!

📢 Transfery. Zamieszanie wokół Bartłomieja Wdowika. Czy obrońca opuści zimą Jagiellonię? Jednym z najbardziej gorących tematów transferowych w PKO Ekstraklasie jest ewentualne odejście z Jagiellonii Białystok Bartłomieja Wdowika. 23-letni obrońca, który w tym sezonie ma na koncie już dziewięć goli, wzbudza duże zainteresowanie. Najczęściej wymienianymi klubami, które chcą pozyskać Jagiellończyka są turecki Galatasaray Stambuł i chorwackie Dinamo Zagrzeb.

📢 Wypadek na drodze Minczewo - Putkowice Nadolne. Kierowca mercedesa trafił do szpitala Na drodze między Minczewem a Putkowicami Nadolnymi w powiecie siemiatyckim kierowca mercedesa próbował uniknąć zderzenia z dzikim zwierzęciem. 📢 Tak bawiliśmy się w Białymstoku w sylwestra ponad 20 lat temu. Zobacz zdjęcia z eleganckich hoteli, lokali i domówek! Co to były za imprezy! 21 lat temu odwiedziliśmy hotele, lokale, prywatne mieszkania i udokumentowaliśmy jak mieszkańcy regionu bawią się na sylwestra. Czas na chwilę wspomnień!

📢 Styczeń w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, targi i spektakle - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w styczniu. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Sylwestrowe morsowanie. Tak morsy z Dobrzyniewa Dużego żegnały 2023 rok. W Supraśli w Leńcach Przełom starego i nowego roku to czas spędzany nie tylko na prywatach, miejskich zabawach, ale także aktywnej rekreacji. W naszym regionie coraz częściej można właśnie spotykać takie formy spędzania czasu . Wśród wielbicieli zimnych kąpieli taką aktywnością jest morsowanie. Zobaczcie, jak w sylwestra Dobrzyniewskie Morsy żegnały 2023 rok. 📢 Nowy rok 2024 MEMY i życzenia! A Ty jak się czujesz po najbardziej ekscytującej nocy w roku? Sylwestrowe memy czekają! Dziś w końcu można się odprężyć. Zbliża się moment, który z utęsknieniem wyczekujemy każdego roku - Sylwester! A wraz z nim nadchodzi Nowy Rok 2024, pełen nowych możliwości, wyzwań i radości. Jeśli zastanawiasz się, jak uczcić tę wyjątkową noc i zacząć nowy rozdział w najbardziej spektakularny sposób, to ten artykuł jest dla Ciebie!

📢 Łapy. 1 stycznia miasto obchodzi 99 urodziny. Zobacz archiwalne zdjęcia miasta i jego mieszkańców W poniedziałek 1 stycznia mija 99 lat odkąd powołano miasto Łapy. Podstawą powołania nowej jednostki administracyjnej było rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lipca 1924 r. Miejscowość na przestrzeni lat zmieniała się diametralnie. 📢 Rail Baltica. Postępy prac na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok. Kiedy zakończą się prace przy inwestycji? PKP Polskie Linie Kolejowe SA, przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych, modernizują polski odcinek międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica z Czyżewa do Białegostoku. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. PKP poinformowało nas o postępach prac na linii Czyżew Białystok. 📢 Ludzie, co to było! Światowe gwiazdy po sylwestrze na Podlasiu. Łatwo nie jest. Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki 01.01.2024 Co by się stało, gdyby światowe gwiazdy odwiedziły w sylwestra Podlasie? Zdaniem internautów na pewno sporo by się zmieniły. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 31.12.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Zenek Martyniuk zaprezentował nowy utwór. Tym razem zabrał słuchaczy na Dziki Zachód Król disco polo tuż przed końcem roku zaskoczył swoich fanów. W sieci pojawił się nowy utwór Zenka Martyniuka - "Dziki Zachód".

📢 Straż Graniczna ma nowe mundury: realizacyjny i specjalny. Tak się prezentują! Jeszcze w grudniu 2023 roku planowane jest zakończenie dostaw nowych mundurów dla funkcjonariuszy z Wydziałów Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej oraz tych, którzy wyjeżdżają na misje poza granice Polski. Już w styczniu nowe umundurowanie trafi do funkcjonariuszy, wprowadzając szereg unowocześnień zarówno pod względem zastosowanych tkanin, jak i projektów poszczególnych elementów.

📢 Nowa książka o Puszczy Białowieskiej. Prof. Stanisław Łuniewski apeluje o kompromis między ekologami i leśnikami. Co proponuje? We czwartek w Białymstoku odbyła się prezentacja monografii naukowej „Gospodarowanie Puszczą Białowieską jako ekosystemem przyrodniczo cennym” prof. Stanisława Łuniewskiego. Książka może okazać się ważnym głosem w sporze między ekologami a leśnikami. Autor postuluje zawarcie między nimi kompromisu poprzez połączenie ochrony Puszczy Białowieskiej z działalnością gospodarczą. 📢 Kolęda 2024 w Białymstoku. Sprawdź harmonogram wizyt duszpasterskich w białostockich parafiach Tadycyjnie, zaraz po świętach Bożego Narodzenia, księża z białostockich kościołów, składają wiernym duszpasterskie wizyty. Wejdź w galerię i zobacz, jaki jest harmonogram kolędy w twojej parafii. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji.

📢 Podlaskie Urzędy Skarbowe ogłosiły kolejne przetargi. Piękne BMW w drugiej licytacji jeszcze tańsze. Sprawdź ceny! Trwa wyprzedaż aut na licytacjach w podlaskich urzędach skarbowych. Auta nie sprzedane w poprzednich przetargach są teraz znacznie tańsze. Do kupienia jest także łódka. Przedstawiamy zdjęcia i ceny licytacji w skarbówkach.

📢 Tragiczny wypadek w Rajgrodzie. Nie żyją dwie osoby Wypadek miał miejsce w Rajgrdzie. Auto jadące z dużą prędkością z nieustalonych przyczyn zjechało z drogi i uderzyło w słup. Nie żyją dwie młode osoby, trzy trafiły do szpitali. 📢 Astronomiczna zima przyniosła odwilż. Kierowcy na chwilę odetchną, ale w święta może być gołoledź. Internauci tworzą memy drogowe Astronomiczna zima 2023 nadeszła 22 grudnia. Jej nadejście poprzedziła odwilż po śnieżycach i mrozach. To dobra wiadomość dla drogowców i kierowców, którzy do tej pory narzekali na trudne warunki jazdy. Jednak nie ma co się cieszyć na zapas, gdyż IMGW ostrzega przed opadami śniegu i gołoledzią. Sprawdźcie koniecznie! Obejrzyjcie też najśmieszniejsze zimowe memy drogowe, które specjalnie dla Was wydobyliśmy z czeluści Internetu.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w Podlaskiem. Urokliwe i pełne klimatu nieruchomości za mniej niż 150 tysięcy zł. Oferty grudzień 2023 To już ostatnia w 2023 roku oferta najtańszych domów na sprzedaż w województwie podlaskim - wyselekcjonowana przez nasz portal - na podstawie serwisu otodom. Nieruchomości można nabyć już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To atrakcyjna cena, zważywszy na spokój i wyjątkowy charakter naszego regionu. O walorach przyrodniczych Podlasia powiedziano i napisano już wiele i nikogo nie trzeba przekonywać o niezwykłości tego miejsca. Najtańsze domy może nie mają luksusów, ale posiadają swojski klimat i panuje tam niepowtarzalna atmosfera, której nie kupisz za żadne pieniądze. Zobaczcie najnowsze oferty z grudnia 2023, domów z dużą działką w Podlaskiem, których cena nie przekracza 150 tysięcy złotych. 📢 Sylwester Marzeń z Dwójką w TVP 2023/24. Kto wystąpi w Zakopanem. Zenek Martyniuk i inne gwiazdy polskiej sceny Zenek Martyniuk kolejny raz będzie jedną z gwiazd podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w TVP, który 31 grudnia 2023 odbędzie się w Zakopanem. Lider zespołu Akcent potwierdził już swój występ w stolicy polskich Tatr. Kto jeszcze wystąpi na Sylwestrze Marzeń z Dwójką? Jedno jest pewne - gwiazd jak zwykle nie zabraknie.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Matura próbna z angielskiego 2023. Arkusz CKE, zadania, odpowiedzi. To było na egzaminie. Sprawdź koniecznie! Maturzysto, już po egzaminie z języka angielskiego. Kluczem do sukcesu była nie tylko solidna znajomość języka, ale także umiejętność skutecznej strategii egzaminacyjnej. Poniżej znajdziesz cenne wskazówki, które pomogły wielu uczniom uniknąć prostych błędów i zwiększyć szanse na zdobycie maksymalnej liczby punktów. To sprawdzone rady opracowane przez doświadczonych egzaminatorów CKE. W tym artykule znajdziesz też arkusz CKE z próbnej matury 2023 z angielskiego.

📢 Matura próbna z matematyki 2023. Arkusz CKE, zadania, odpowiedzi. Zobacz, co było na egzaminie Trwają matury próbne w tzw. Formule 2023. Egzaminy rozpoczęły się w środę 6 grudnia od testu z języka polskiego. Natomiast w czwartek 7 grudnia uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych przewidziano 180 minut. 📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Ślubowanie nauczycieli w Białymstoku. Zobacz, kto dostał awans Uroczyste ślubowanie nauczycieli z Białegostoku oraz wręczenie aktów mianowania odbyło się czwartek (7 września) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej. 210 osób awansowało na stopień nauczyciela mianowanego.

📢 Znane dzieci znanych rodziców czyli "niedaleko pada jabłko od jabłoni". Lista rodzin związanych z Podlasiem z genem sukcesu. Sprawdź! Nie raz na pewno słyszeliście powiedzenie "niedaleko pada jabłko od jabłoni" co oznacza po prostu, że dziecko dziedziczy cechy swoich rodziców, czy to wizualne czy charakterologiczne. Musicie przyznać, że często to przysłowie sprawdza się doskonale. Sprawdziliśmy czy w Białymstoku i w ogóle na Podlasiu mamy takie przykłady. Sprawdźcie kto znalazł się na liście!

📢 Rolnicy. Podlasie. Znani polscy aktorzy z wizytą na Ranczo Laszki. Artur Barciś i Anna Seniuk spotkali się z Emilią Korolczuk Popularność Emilii Korolczuk, jednej z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie, wciąż nie słabnie. Ostatnio gwiazda produkcji Focus TV w swoim gospodarstwie miała niecodziennych gości. Ranczo Laszki odwiedzili popularni aktorzy Artur Barciś i Anna Seniuk wraz z ekipą produkcyjną. Bohaterka serialu Rolnicy. Podlasie zdradziła co u niej robili.

📢 Studniówka 2023. Jak ubrać się na studniówkę? Co założyć? Jaka sukienka i garnitur są modne w tym roku? Zobacz trendy Jak ubrać się na studniówkę? Studniówka 2023 odbyła się już w wielu szkołach. Jednak ci tegoroczni maturzyści, którzy mają ją jeszcze przed sobą, szukają w Internecie pomysłów na studniówkowe kreacje. Na szczęście spieszymy z pomocą! Jeśli nie wiecie jak się ubrać na studniówkę, sprawdźcie nasze propozycje! Klasycznie, nowocześnie, a może jedno i drugie? Przeczytajcie nasz poradnik i zobaczcie zdjęcia z tegorocznych studniówek. Może coś Was zainspiruje!

📢 Studniówka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Camelocie Wielki bal maturalny mają już za sobą uczniowie VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Maturzyści w sobotnią noc (14.01) bawili się w Camelocie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

📢 Studniówka XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Zobacz, co działo się w Belwederze Na 109 dni przed maturą, swój wielki bal mieli uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. W sobotę, 14 stycznia, maturzyści bawili się w hotelu "Belweder". Wejdź w galerię i zobacz zdjęcia ze studniówki. 📢 Kolęda 2023 w Białymstoku. Sprawdź, kiedy ksiądz zapuka do twoich drzwi Tadycyjnie, zaraz po świętach Bożego Narodzenia, księża z białostockich kościołów, składają wiernym duszpasterskie wizyty. Wejdź w galerię i zobacz, jaki jest harmonogram kolędy w twojej parafii. 📢 Emilia Korolczuk z programu Rolnicy. Podlasie została osobowością roku! Właścicielka Rancza Laszki była na gali w pięknej sukni Takiej Emilki nie znamy! Na galę plebiscytu "Osobowość roku" w podlaskiej operze gwiazda programu "Rolnicy.Podlasie" przyszła w pięknej sukience. Nagrodę za zdobycie tytułu "Osobowość roku 2019" w kategorii "Działalność charytatywna i społeczna w powiecie białostockim" odebrała z rąk redaktora naczelnego "Gazety Współczesnej" i "Kuriera Porannego" Adama Jakucia.

📢 Emilia Korolczuk z "Rolnicy. Podlasie." i jej Ranczo Laszki. Zobaczcie, jak mieszka najsłynniejsza podlaska rolniczka W Ranczo Laszki odwiedzamy Emilię Korolczuk z programu "Rolnicy. Podlasie". Wita nas uśmiechem. Prowadzi do zagrody, gdzie na świat chwilę temu przyszła kózka. U najsłynniejszej rolniczki w Polsce pojawi się niedługo jeszcze jedno maleństwo. Wyczekiwana córka - Laura.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu.

📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników. 📢 Najdrożsi piłkarze Jagiellonii. Rekordowe odejścia z Jagiellonii.Tak się robi futbolowy biznes [ZDJĘCIA] Postanowiliśmy przyjrzeć się jacy piłkarze białostockiego klubu byli kupowani za największe kwoty. Przed wami zestawienie rekordowych transferów z Jagiellonii Białystok. 📢 Kulig i ognisko koło Białegostoku. Zobacz ceny (zdjęcia) Jazda saniami po lesie, a później ognisko z kiełbaskami i bigosem. Na takie - typowo zimowe - atrakcje jest wielu chętnych. Aby zamówić kulig, najlepiej zebrać przynajmniej dziesięcioosobową grupę, bo przy mniejszej koszty sanny będą wyższe.

