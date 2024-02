Prasówka 3.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.02.2024”?

Prasówka 3.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Śmierć niemowlęcia w Sokółce. Są wstępne wyniki sekcji zwłok Co dalej z zatrzymanymi rodzicami dziewczynki? Najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu 2-miesięcznej dziewczynki było zapalenie płuc - wskazują wstępne wyniki sekcji zwłok uzyskanych w piątek (2.02) przez prokuraturę. To nie kończy śledztwa. Prokuratura sprawdza, czy tragedii można było uniknąć i czy nie doszło do zaniedbań ze strony opiekunów. Rodzice noc spędzili w policyjnym areszcie. Wobec braku podstaw do postawienia zarzutów, będą wolni.

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów.

Prasówka 3.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rolnik szuka żony. Wyjątkowa dziewczyna z Podlasia wzbudza zainteresowanie w sieci. Jak zmieniła się Klaudia? Chociaż od dziewiątej edycji Rolnik szuka żony minęło wiele miesięcy to bohatwowie tej serii są bardzo popularni w sieci. Fani szczególnie obserwują Klaudię Waśko, skromną dziewczynę w niewielkij miejscowosci na Podlasiu. Zobaczcie jak zmieniała się rolniczka.

📢 Podlaska Rada Kobiet opowiedziała o swoich nowych inicjatywach. Wśród nich jest konkurs skierowany do podlaskich samorządów Konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet”, a także wniosek w sprawie ustanowienia rad kobiet jako organów opiniodawczo-doradczych w przepisach dotyczących samorządu terytorialnego – to m.in. inicjatywy podjęte przez Podlaską Radę Kobiet, która działa przy marszałku województwa podlaskiego.

📢 Skoki narciarskie WILLINGEN 2024. Wyniki na żywo online z konkursów Pucharu Świata Skoki narciarskie - dzisiaj rywalizacja w Pucharze Świata w Willingen, sprawdź wyniki na żywo. W dniach 2-4 lutego na Muehlenkopfschanze odbędą się kwalifikacje i dwa konkursy indywidualne. W stawce nie zabraknie reprezentantów Polski, którzy będą chcieli zrehabilitować się za mało udane wcześniejsze skoki. Poniżej wyniki live online, skok po skoku.

📢 Charytatywne śniadanie u marszałka. Osoby, które zasiadły przy stole, zjednoczyła chęć niesienia pomocy Na zaproszenie Wiesławy Burnos w urzędzie marszałkowskim spotkały spotkały się osoby, które wzięły udział w licytacjach na rzecz chorego Huberta i Olka. Darczyńcy wzięli udział we wspólnym śniadaniu. 📢 Śmierć niemowlęcia w Sokółce. Rodzice 2-miesięcznej dziewczynki zatrzymani. Prokuratura wszczęła śledztwo Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia niemowlęcia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - poinformowała sokólska prokuratura. Na piątek (2.02) zaplanowano sekcję zwłok dziewczynki. Jej wyniki zdecydują o tym, czy i jakie ewentualnie zarzuty usłyszą rodzice. 23-latka i 26-latek nadal przebywają w policyjnym areszcie.

📢 Dzień Świstaka - tradycja, historia, obchody i memy! Dzień Świstaka, znany również jako Groundhog Day, to coroczne święto obchodzone w wielu krajach, w tym głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 2 lutego każdego roku. Ta urocza tradycja, choć ma swoje korzenie w kulturze ludowej, stała się również popularna na całym świecie, przyciągając uwagę mediów i ciesząc się zainteresowaniem tłumów. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 02.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Jagiellonia Białystok. Mimo słabych wyników sparingów obóz w Turcji trzeba ocenić na duży plus Przeciętne wyniki spotkań sparingowych to jedyny minus zgrupowania Jagiellonii Białystok w Turcji. Żółto-Czerwoni dobrze wykorzystali czas w Belek, zmierzyli się z wymagającymi przeciwnikami, co powinno zaprocentować w potyczkach ligowych i Pucharze Polski. Ważne jest też to, że piłkarze uniknęli poważniejszych urazów i trener Adrian Siemieniec będzie dysponować szeroką kadrą na starcie rundy wiosennej.

📢 W Gibach ujawniono nielegalne papierosy warte blisko 170 tys. zł. Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej po raz kolejny nie dopuścili do wprowadzenia na rynek nielegalnych wyrobów tytoniowych. Papierosy bez polskich znaków akcyzy o wartości blisko 170 tys. zł ujawnili i zabezpieczyli funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach. 📢 Policjanci uczyli ratowników medycznych, jak obronić się przed agresywnymi pacjentami W ramach współpracy pomiędzy podlaską policją i Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego policyjni instruktorzy taktyk i technik interwencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku szkolili ratowników medycznych. Medycy pod okiem doświadczonych mundurowych uczyli się, jak należy bronić się przed atakiem agresywnego pacjenta. 📢 Gry z PS4, które odżyły na PS5 dzięki aktualizacji. Zobacz 5 najlepiej dopieszczonych i odświeżonych tytułów na konsole Sony PlayStation 4 to konsola wciąż wspierana, jednak należy już do zeszłej generacji. PS4 ma w swojej bibliotece masę fantastycznych tytułów, w które bez problemu mogą się zagrywać posiadacze PlayStation 5, a to wszystko dzięki funkcji kompatybilności wstecznej. Niektóre kilkuletnie gry zyskują na tym sprzęcie drugą młodość. Zobacz, które robią to najlepiej.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Studniówka 2024 w Podlaskiem. Wyjątkowe pary, które przykuwały uwagę na parkietach Styczeń 2024 roku minął na Podlasiu pod znakiem studniówek. W salach balowych i restauracjach panowała atmosfera magii i radości. Wszyscy zachwycali się urokiem najpiękniejszych par na studniówkach. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko symbolizowało zakończenie pewnego etapu w życiu młodych ludzi, ale również przenikało ducha święta elegancji oraz stylu.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku i regionie. Co warto wiedzieć? Jak w każdym systemie energetycznym, konserwacja i prace naprawcze są niezbędne dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa sieci. W związku z tym, planowane są wyłączenia prądu, które mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Białegostoku i regionu. 📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Koncerty, warsztaty, a może bliższe spotkanie z modelarstwem kolejowym? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku organizuje bezpłatny trening samoobrony Jeśli chcesz poznać techniki samoobrony pod okiem profesjonalistów, weź udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

📢 Wiadomo, kto zamiast Andrzeja Nowaka. Tadeusz Wilczyński kieruje Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzeja Nowaka w fotelu dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zastąpił – jako pełniący obowiązki - Tadeusz Wilczyński. To leśnik z długoletnim stażem i fan jazzu. 📢 Białostocka policja odnotowała kolejne przypadki oszustwa podczas kupna pojazdów. To już istna plaga! Mieszkaniec pow. białostockiego zamówił ciągnik ze Szwecji z "dostawą". Z kolei Włoch sam przyjechał z Półwyspu Apenińskiego po samochód do Białegostoku. W obu przypadkach skończyło się tak samo. Samochodów nie dostali, a stracili zaliczki - w każdym przypadku po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawę wyjaśnia białostocka policja. 📢 Kombajny i ciągniki rolnicze na licytacjach komorniczych w lutym 2024. Na liście np. New Holland i Fendt Zaledwie 10-letnie kombajny zbożowe będzie można wylicytować podczas przetargu u komorników w województwie łódzkim i podkarpackim. Na licytacjach komorniczych pojawią się również ciągniki rolnicze, schładzarka do mleka, przyczepa czy ładowarka. Poznaj ceny wywołania i zasady udziału w przetargu u komornika.

📢 Stypendia artystyczne marszałka województwa podlaskiego. Wsparcie otrzymało ponad 40 ludzi kultury z całego regionu Autorzy projektów artystycznych, koncertów, wystaw czy filmów otrzymali wsparcie na swoje działania. Marszałek województwa podlaskiego ręczył stypendia 45 podlaskim twórcom. 📢 Promotech na wysokich obrotach. Oszczędności i duże automaty spawalnicze zrobiły robotę Ponad 85 mln zł - białostocki producent i eksporter osiągnął w minionym roku najwyższy w historii poziom sprzedaży, przekraczając zakładany budżet o ponad pięć milionów złotych. Plany Promotechu na ten rok są nie mniej ambitne 📢 Znani białostoccy aktorzy. Wszyscy oni zaczynali swoją artystyczną przygodę w kultowym Teatrze Klaps. Sprawdź o kogo chodzi! Teatr "Klaps" to prawdziwa kuźnia talentów. Młodzi ludzie będący częścią tej lokalnej sceny rozjechali się po całej Polsce i występują obecnie na deskach wielu teatrów oraz przed kamerami znaczących reżyserów. Niesamowite jest to, że białostoczanie mogą znać ich rodziców, rodzeństwo, a nawet ich samych. Sprawdź których "klapsiaków" znasz z Białegostoku, a których tylko z ekranów telewizyjnych.

📢 Nie żyje Agata Dziewiatowska. Założycielka Fundacja im. księdza Antoniego Dziewiatowskiego oraz popularnego profilu Prawosławie w obiektywie Wczoraj (31.01) w godzinach wieczornych zmarła Agata Dziewiatowska założycielka Fundacji im. księdza Antoniego Dziewiatowskiego z siedzibą w Białymstoku oraz znanego wśród większości wiernych prawosławnych profilu Prawosławie w obiektywie. Mimo że pochodziła z Sosnowca była bardzo mocno związana z Podlasiem. 📢 Alicja Skindzielewska odwołana. Nie kieruje już białostockim szpitalem MSWiA. O odwołaniu zadecydował minister Alicja Skindzielewska została z dniem 31.01.2024 r. odwołana ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku.

📢 Tłusty czwartek 2024. Najlepsze MEMY na tą słodką okazję, internauci nie mają litości dla łasuchów. Zobacz zabawne obrazki z sieci Za tydzień (08.02) przypada Tłusty Czwartek, a to wymarzona okazja dla kreatywnych internautów aby stworzyć zabawne obrazki nawiązujące do tego wyjątkowego dnia. MEMY nie mają litości dla nikogo! Zapnijcie pasy i zobaczcie najśmieszniejsze obrazki z sieci na temat nie grubego, a tłustego czwartku.

📢 Fundusze europejskie. Pół miliarda złotych na przebudowę dwóch ważnych podlaskich dróg Podlaskie otrzymało 507 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę dwóch ważnych dróg wojewódzkich: w powiecie hajnowskim i w okolicach Łomży. Umowy na ich dofinansowanie zostały podpisane w środę (31.01).

📢 UMB się rozbudowuje. By mieć gdzie kształcić z biostatystyki Budowa ruszy już wkrótce. A cała inwestycja zakończy się za nieco ponad dwa lata. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku powstaje Centrum Bioinformatyki i Biostatystki Klinicznej. 📢 Luty w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, targi i spektakle - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w lutym. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc.

📢 Zmarła Wiera Popławska. Popularna "Babcia z Orli" miała 98 lat Wczoraj (31.01) zmarła najbardziej znana mieszkanka Orli - Wiera Popławska. Kobieta znana szerzej jako "Babcia z Orli" czy "Pani Wala z Orli" była postacią wręcz ikoniczną, której sława obiegła najdalsze zakątki Polski, a nawet przekroczyła jej granice. Znachorka miała 98 lat. 📢 Ponad 3200 litrów bimbru przechwycone. Nielegalny alkohol funkcjonariusze podlaskiego KAS znaleźli na posesji w Czarnej Białostockiej Ponad 3200 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białegostoku. Magazyn bimbru znajdował się na prywatnej posesji w Czarnej Białostockiej. 📢 Szturm Zamku w Tykocinie zostanie wsparty przez powiat białostocki Już 10 lutego odbędzie się Szturm Zamku w Tykocinie. Największa rekonstrukcja historycznej bitwy z 1657 roku otrzymała wsparcie od powiatu białostockiego.

📢 Burmistrz Wasilkowa zniesławił byłą dyrektor szkoły w Studziankach - uznał sąd. Zapadł prawomocny wyrok Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił apelację burmistrza Wasilkowa. Uznał, że włodarz istotnie pomówił w mediach zwolnioną dyrektor szkoły podstawowej w Studziankach. Nie skazał go jednak, lecz umorzył postępowanie warunkowo na okres 2 lat. Burmistrz Adrian Łuckiewicz rozważa kasację.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się aut. Ciekawe egzemplarze, atrakcyjne ceny Po dłuższej przerwie Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wiele przetargów. Jak zwykle do kupienia jest wiele pojazdów w różnych segmentach. W ofercie AMW jest wiele popularnych i poszukiwanych przez koneserów aut typowo wojskowych, ale są także osobówki i busy, które powinny zainteresować każdego kierowcę. 📢 Tłusty czwartek 2024. Ceny pączków w Białymstoku. Sprawdź, jakie oferty przygotowały białostockie lokale Nadchodzi tłusty czwartek, ulubiony dzień miłośników słodkości. Sprawdziliśmy, jakie oferty przygotowały w tym roku białostockie lokale.

📢 Kolejna wygrana w Lotto w Białymstoku. Szczęśliwiec wygrał wygrał blisko 9,5 mln zł We wtorek 31 rozwiązał się worek z wysokimi wygranymi. Padły dwie „szóstki” w Lotto i Lotto Plus. Wśród szczęśliwców znalazł się mieszkaniec Białegostoku, który wygrał 9 488 527,40 zł. Szczęśliwy los kupiony został przy ul. Wysockiego 67. Nadal nie pobity został rekord, który padł w Białymstoku. W 2014 roku ktoś wygrał blisko 17 mln zł. 📢 Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się z przedstawicielami klubów, które otrzymały od Miasta wsparcie W Pałacyku Gościnnym prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski spotkał się z przedstawicielami białostockich klubów, które otrzymały od Miasta Białystok dofinansowanie w pierwszym półroczu 2024 roku. Wsparcie finansowe Miasta Białystok o łącznej wartości 7 mln 480 tys. zł otrzymało 80 podmiotów.

📢 Budowa drogi S16. Odcinek Krynice-Knyszyn. To fragment trasy Via Carpatia GDDKIA wskazało najkorzystniejsza ofertę. Konsorcjum firm - MIRBUD (lider) i KOBYLARNIA złożyło najkorzystniejszą ofertę na realizację 8,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S16 Knyszyn – Krynice. Budowa tego fragmentu trasy Via Carpatia ma kosztować 314,7 mln zł. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

📢 Podlascy Janusze przestępczości. Nie wiadomo: śmiać się czy płakać. Oto najbardziej absurdalne wpadki kryminalistów w Białymstoku i regionie Ścigany recydywista, który wpadł na kradzieży kajzerki. Przestępca, który podczas ucieczki przez balkon, utknął w prywatnym mieszkaniu policjanta. Zaskoczeni złodzieje samochodu, którzy musieli wziąć "łup" na hol, bo nie miał akumulatora. Dealer narkotyków z problemem z równowagą i fałszerz pieniędzy, który naiwnie wydrukował sobie wzór z internetu. To tylko kilka podlaskich przykładów z kronik policyjnych z ostatnich lat. Te osoby zasłużyły na niezaszczytny tytuł "Janusz przestępczości". Oto przegląd!

📢 Nowe licytacje w regionie. Niedrogie samochody i maszyny rolnicze do wzięcia od skarbówki. Jest nawet Opel Insignia Ceny samochodów używanych nie spadają, a i aut na rynku jest jakby mniej niż kilka lat temu. Na szczęście podlaskie urzędy skarbowe co jakiś czas ogłaszają licytacje samochodów i nieruchomości. Tym razem w okazyjnych cenach można wylicytować samochody osobowe i maszyny rolnicze. Od kombajnów po robota. Do wzięcia są również samochody osobowe. Oto szczegóły licytacji. 📢 PKP sprzedaje tanio mieszkania w ciekawych lokalizacjach. Ceny nowych propozycji zaskakują Ceny mieszkań nieustannie rosną. Na szczęście są jeszcze lokale, które można nabyć po naprawdę okazyjnych cenach. Dobrym przykładem są oferty PKP S.A., które sprzedają lub ogłaszają przetargi na liczne nieruchomości na Mazurach i nie tylko. Znajdziemy tu mieszkania w klasycznych blokach, ale też i w starym, ceglanym budownictwie. 51 metrów kwadratowych za 43 tysiące złotych? Proszę bardzo! Zobaczcie, na jakie okazje można trafić.

📢 Podlaska Grupa Modelarstwa Kolejowego organizuje wystawę "Kolej na Białystok" W dniach 3-4 lutego Podlaska Grupa Modelarstwa Kolejowego organizuje Wystawę Modelarstwa Kolejowego pt. "Kolej na Białystok". W Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku na sali gimnastycznej powstanie makieta kolejowa o długości ponad 60 metrów. Przygotowano łącznie 6 stacji połączonych razem niezelektryfikowanym szlakiem jednotorowym.

📢 Białystok zimą z lotu ptaka. Fenomenalny widok miasta z niezwykłej perspektywy Białystok, stolica województwa podlaskiego, zawsze zachwyca swoim urokiem i bogatą historią. Jednak zimą, gdy miasto przykryte jest białym puchem śniegu, jego piękno nabiera wyjątkowego blasku, zwłaszcza widziane z lotu ptaka. Jest to rzadka okazja, która pozwala docenić architekturę, układ urbanistyczny i naturalne otoczenie miasta w zupełnie nowym świetle. 📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze dziewczyny ze studniówek w Podlaskiem. Gwiazdy parkietu z końca stycznia 2024 Najpiękniejsze maturzystki na studniówkach. Studniówki to niezwykłe wydarzenie w życiu młodzieży, przesycone magią, urokiem i elegancją. W drugiej połowie stycznia 2024 roku uczniowie szkół średnich w Podlaskiem świętowali sto dni do matury. Jednak to nie tylko taniec, muzyka i radość były głównymi atrakcjami wieczoru. Niezaprzeczalnym elementem było również wyrafinowanie i wdzięk najpiękniejszych dziewczyn, które zachwyciły wszystkich obecnych swoim wyjątkowym stylem.

📢 Najlepszy ginekolog w Białymstoku i województwie. Zobacz, których lekarzy cenią pacjentki Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Takich właśnie lekarzy doceniamy w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Kandydatów do nagród najpierw zgłaszają, a później laureatów wybierają ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Dziś przedstawiamy najlepszych - właśnie zdaniem pacjentek - ginekologów w województwie podlaskim. To oni zwyciężyli w naszym plebiscycie Hipokrates 2023. 📢 Biała Woda. Wypadek toyoty zablokował wylot z Suwałk. Kierowca nie żyje Tragiczny wypadek w Białej Wodzie zablokował wylot z Suwałk na Jeleniewo. Mimo reanimacji kierowca toyoty zmarł. 📢 Na brak pracy w PGR-ach nie narzekali. Co z życiem towarzyskim? Tak wyglądały realia na wsi kilkadziesiąt lat temu Były symbolem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonowały przez ponad 40 lat. Tysiące osób i ich rodzin żyło w nich rolniczą rzeczywistością, pracując od rana do nocy. Państwowe Gospodarstwa Rolne przestały istnieć na początku lat 90. Ich historia pozostała jedynie w opowieściach, muzealnych eksponatach i na archiwalnych zdjęciach.

📢 Bal Ułana. Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich bawił się w Wersalu. Ułańska fantazja, odznaczenia, pasowanie i koń salonowy! W ostatnią sobotę (27.01) w Sali Bankietowej „Wersal” w Łapach zgodnie z tradycją odbył się po raz kolejny Bal Ułana zorganizowany przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z siedzibą w Białymstoku. Jak zwykle nie zabrakło szampańskiej zabawy, było też pasowanie na ułana, odznaczenia i "koń salonowy" Ares. Zobacz jak bawili się uczestnicy balu. 📢 Wypadek w Andryjankach i kolizja w Sojczynach Borowych. Dwukrotne zderzenie z łosiami. Uważajcie na zwierzęta na drodze! Wczoraj (29.01) doszło do kilku groźnych zdarzeń na podlaskich drogach. Dwukrotnie doszło do zderzenia z dziką zwierzyną. W jednym przypadku kierowca KIA trafił do szpitala, a zwierzę zderzenia nie przeżyło. Drugie zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja.

📢 Dyrektorki i dyrektorzy białostockich liceów ogólnokształcących. Zobacz kto zarządza placówkami LO w Stolicy Podlasia W Białymstoku funkcjonuje 17 szkół, które można nazwać liceami ogólnokształcącymi. Wśród nich znajdują się najlepsze tego typu placówki w województwie podlaskim. Sprawdziliśmy kto piastuje funkcję dyrektorek, dyrektorów oraz wicedyrektorek i wicedyrektorów w białostockich LO. 📢 Luty w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przygotowała instytucja Na luty Opera i Filharmonia Podlaska przygotowała mnóstwo ciekawych kulturalnych propozycji. Wejdź w galerię i zobacz, co znalazło się w tym miesiącu w kalendarzu instytucji. 📢 W Białymstoku odbyło się oficjalne pożegnanie żołnierzy 49. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosovo Force Już wkrótce w rejon Kosowa wyruszy z misją stabilizacyjną NATO kolejna 49. zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Jej trzon stanowią żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W poniedziałek (29.01) z okazji uroczystego ich pożegnania na terenie jednostki zorganizowano uroczysty apel i defiladę.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przyczepy, ciężarówki, terenówki, autobusy, łodzie, ciągniki i koparko-ładowarki. Tyle kosztowały! Agencja Mienia Wojskowego (AMW) rozszerza swoją ofertę, kierując swoje zaproszenie do entuzjastów militarnych technologii zainteresowanych nabyciem unikalnych pojazdów, które wcześniej były wykorzystywane przez polskie siły zbrojne. W bogatym asortymencie dostępne są różnorodne pojazdy, obejmujące terenówki, ciężarówki, przyczepy, łodzie, ciągniki, autobusy, a nawet kosiarki, stanowiące ciekawe elementy dla osób pasjonujących się militarną historią. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zakończonych licytacji, zobaczcie, za ile trafiły one w ręce nowych właścicieli. 📢 W Białymstoku spłonęła hurtownia kwiatów wraz z samochodami. Właściciele zorganizowali zbiórkę Hurtownia Kwiatów DMB Flora S.C. z Białegostoku straciła w pożarze towar, część siedziby i samochody dostawcze. Właściciele zorganizowali zbiórkę pieniędzy, aby wskrzesić biznes przed Walentynkami i Dniem Kobiet.

📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie mieszka w Polsce. Zobacz prywatne zdjęcia Karoliny Bojar-Stefańskiej Piłka nożna w Polsce nadal postrzegana jest jako męski świat. Przeczy tej tezie Karolina Bojar, która stała się jego częścią jako sędzia piłkarska, która zyskała rozgłos jako najpiękniejsza sędzia świata, ale też jako osobowość medialna. 📢 Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" pół roku po ślubie z Michałem. Metamorfoza uczestniczki programu! Adrianna i Michał, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony", niedawno uczestniczyli w wydarzeniu związanym z programem. Ada opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z tego eventu, które spotkało się z entuzjastycznym odzewem ze strony jej fanów. Internauci zaczęli również spekulować, czy młodzi małżonkowie przypadkiem nie spodziewają się potomstwa. 📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Tak bawili się przyszli maturzyści Matura za około sto dni, więc można się bawić. Tak jak uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Zobacz jak wyglądał ich bal w salach bankietowych Santana.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza bal maturalny mają już za sobą. Zobacz zdjęcia Uroczysty polonez, przepiękne i eleganckie stroje, mnóstwo wspomnień oraz dobra zabawa do białego rana. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku swój bal maturalny mają już za sobą. Zobaczcie jak na swoim wielkim balu bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Maturzyści z "Elektryka" mają za sobą swój pierwszy "dorosły bal" W ostatnią niedzielę (21.02) w Dworku Tryumf w podbiałostockim Księżynie bawili się uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Bal przedmaturalny to wyjątkowe wydarzenie w życiu młodego człowieka. Zobacz zdjęcia ze Studniówki popularnego "Elektryka".

📢 Fantastyczna Studniówka w "Plastyku". Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu bawili się na wielkim balu w "fantastycznym stylu" Uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu świętowali swój pierwszy "dorosły bal" w ośrodku Pięć Dębów w Supraślu. Nie była to zwykła studniówka. Wielu maturzystów zdecydowało się na ciekawe stylizacje, tegorocznym motywem przewodnim była "fantastyka". Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia!

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze pary ze studniówek w województwie podlaskim pierwszej połowy stycznia Styczeń to miesiąc, w którym młodzież z województwa podlaskiego uroczyście świętuje zakończenie etapu szkolnego na magicznych studniówkach. To szczególny moment, który nie tylko symbolizuje koniec trudów szkolnych lat, lecz także niesie ze sobą atmosferę piękna, elegancji i radości. Przechadzamy się pośród najbardziej zachwycających par, które błyszczały na parkietach podczas studniówek w pierwszej połowie stycznia w województwie podlaskim.

📢 Prawosławna Kolęda 2024 w Białymstoku - harmonogram. Kiedy wierni prawosławni mogą się spodziewać duchownych z Wodą Jordańską? Dzisiaj (19.01) jest bardzo ważny dzień dla prawosławnych chrześcijan - Święto Objawienia Pańskiego. Oznacza to również, że nadszedł czas, gdy do wiernych udają się z modlitwą duchowni aby poświęcić ich domy. Okres ten rozciąga się prawie na miesiąc. Jak wygląda harmonogram wizyt poszczególnych prawosławnych parafii w Białymstoku na rok 2024? Zobacz kiedy ksiądz zapuka do waszych drzwi.

📢 Co to był za bal! Studniówka VIII LO w Białystoku odbyła się w Dworku Tryumf Odliczanie dni do matury czas zacząć. W Białymstoku rozpoczął się wielki studniówkowy maraton. Jednymi z pierwszych, którzy w stolicy województwa podlaskiego zatańczyli uroczystego poloneza, byli uczniowie VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. 📢 Studniówka 2024. Jak ubrać się na studniówkę? Co założyć? Jaka sukienka i garnitur są modne w tym roku? Zobacz trendy Jak ubrać się na studniówkę? Studniówka 2024 odbyła się już w wielu szkołach. Jednak ci tegoroczni maturzyści, którzy mają ją jeszcze przed sobą, szukają w Internecie pomysłów na studniówkowe kreacje. Na szczęście spieszymy z pomocą! Jeśli nie wiecie jak się ubrać na studniówkę, sprawdźcie nasze propozycje! Klasycznie, nowocześnie, a może jedno i drugie? Przeczytajcie nasz poradnik i zobaczcie zdjęcia z tegorocznych studniówek. Może coś Was zainspiruje!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Możesz jeszcze zgłosić swojego kandydata! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Śmieszne memy na weekend: Oczekiwania vs rzeczywistość. Rozśmieszaj się i relaksuj z najnowszymi demotywatorami Weekend to czas, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codziennego zgiełku. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozśmieszenie się i poprawienie nastroju są śmieszne memy, obrazki oraz demotywatory, które krążą po sieci. W poniższym artykule odkryjemy świat humorystycznych treści online, które sprawią, że Twój weekend będzie pełen śmiechu i pozytywnej energii. 📢 Uroczystości pogrzebowe ks. pułkownika Straży Granicznej Adama Weremijewicza. Duchowny urodzony w Białymstoku został pochowany w Hajnówce 25 listopada 2023 r. niespodziewanie odszedł ks. prot. płk SG Adam Weremijewicz, Prawosławny Dziekan Straży Granicznej, wikariusz katedry św. Aleksandra w Łodzi. We wtorek (28.11) odbył się pogrzeb urodzonego w Białymstoku duchownego. Jego ciało spoczęło na cmentarzu w Hajnówce. Miał 47 lat.

📢 Rolnik szuka żony. Cicha, malownicza, niewielka wieś na Podlasiu. Tak mieszkają Klaudia i Walentyn z dziewiątej edycji programu Dom na podlaskiej wsi - to marzenie wielu osób w Polsce. Wielu chciałoby mieszkać w spokojnej, malowniczej i wciąż jeszcze z czystym powietrzem okolicy. W takiej właśnie scenerii mieszkają Klaudia i Walentyn, którzy poznali się w programie Rolnik szuka żony 9.

📢 Jak zmieniała się Karolina Derpieńska? Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś, jak nie było o niej głośno O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej ostatnio jest bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje ponad 7 milionów osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? 📢 Białystok. Zapusty Bractwa Kurkowego. Wybrano nowych wiceprezesów podlaskiego okręgu Bractwa Kurkowego Okręg Podlaski Bractwa Kurkowego zorganizował spotkanie zapustowe. Wszystko rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej odprawianej w starym kościele farnym. W trakcie uroczystości wybrano nowych wiceprezesów podlaskiego okręgu Bractwa Kurkowego. Dodatkowo przyjęto trzy damy Kurkowe św. Rity.

📢 Wielka gala Hipokrates 2022. Medycy z województwa podlaskiego odebrali nagrody. Zobacz zdjęcia Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2022 w województwie podlaskim. Nasi Czytelnicy wybrali najbardziej cenionych i lubianych pracowników służby zdrowia z całego województwa. Laureaci plebiscytu odebrali nagrody podczas gali, która odbyła się w przepięknych i gościnnych wnętrzach Hotelu Traugutta3. - Ten tytuł to ważne wyróżnienie i gest wdzięczności za naszą pracę - mówili zgodnie wszyscy zwycięzcy. 📢 Dzieciobójczyni Katarzyna Waśniewska ukrywała się na Podlasiu. Mija 10 lat od zatrzymania matki zamordowanej Madzi z Sosnowca Mija 10 lat od zatrzymania na Podlasiu Katarzyny Waśniewskiej. Porwanie Madzi z Sosnowca - tym kłamstwem żyła cała Polska. Gdy prawda wyszła na jaw, że to matka zamordowała sześciomiesięczną córeczkę, Waśniewska uciekła do Turośni Dolnej pod Białymstokiem, gdzie ukrywała się przed policją. Zobacz w jakich warunkach mieszkała