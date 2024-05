Prasówka 28.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (28.05.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (28.05.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (28.05.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 19, Kuźnica-Białystok, m. Sokółka (16. km na odc. 3,3 km) Utrudnienia związane z wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew w m. Sokółka. Zwężenie jednostronne, ręczne kierowanie ruchem..

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.05.24

📢 Plaża Dojlidy otwiera sezon 2024. Płatne wejście od 2 czerwca (zobacz jakie atrakcje, sprzęt, wypożyczalnia, ceny, imprezy) Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczyna sezon kąpielowy 2024. Od Dnia Dziecka - 1 czerwca - będzie można na Dojlidach wypoczywać pod okiem ratowników wodnych, a od 2 czerwca wstęp będzie płatny. Na cały sezon zaplanowano wiele atrakcji.

📢 Adrian Siemieniec uznany Trenerem Sezonu na Gali Ekstraklasy. Mówił o stresie i wyrzeczeniach rodziny 32-letni Adrian Siemieniec otrzymał nagrodę dla Trenera Sezonu w PKO Ekstraklasie za sezon 2023/2024. Architekt mistrzostwa Polski opowiadał ze sceny o stresie, ale i wyrzeczeniach członków rodziny, dzięki którym osiągnął spektakularny sukces. - Dzisiaj nagrodę wręczył mi selekcjoner Michał Probierz, u którego byłem kiedyś na stażu w Jagiellonii Białystok - to niesamowita historia - zaznaczył Siemieniec.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych w Lipowym Moście O aktualnych zagadnieniach związanych z podstawową opieką zdrowotną debatowali lekarze podczas XXVI Krajowego Zjazdu Lekarzy Rodzinnych, który jest oficjalną Konferencją Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie. Spotkanie odbyło się 17-18 maja w Lipowym Moście.

📢 Wypadek w Kopnej Górze. 4 osoby poszkodowane po zderzeniu busa z osobówką. Kierowca busa był pijany Wypadek w Kopnej Górze na drodze wojewódzkiej 676. W wyniku zderzenia busa z osobówką cztery osoby są poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana. 📢 Krzysztof Jurgiel odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To efekt oskarżeń ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Europoseł Krzysztof Jurgiel złożył właśnie rezygnację z dalszego występowania pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi, wynika to z braku zgody na standardy obecnie panujące w partii. Przypomnijmy, że przez władze partii został obwiniony za utratę przez PiS władzy w Podlaskiem. 📢 Jagiellonia Białystok będzie walczyć na czterech frontach, od Superpucharu po kwalifikację Ligi Mistrzów Jeszcze cieszymy się wielkim sukcesem, jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski, ale pracujemy już nad tym, co nas czeka w przyszłym sezonie - mówi prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz. Piłkarze nowego mistrza Polski rozpoczynają urlopy, ale przed działaczami Dumy Podlasia poważne wyzwania.

📢 Białystok. Hulajnogi jak zawalidrogi. Są wszędzie. Na chodnikach, na trawnikach a nawet na... dachach. Czy miasto dostrzega problem? Białostoczanie znów narzekają na hulajnogi elektryczne. Pojazdy często porzucane są byle jak i byle gdzie. Zagracają nie tylko chodniki, ale i trawniki. Czasami trafiają też… na dachy samochodów. Czy miasto dostrzega problem? Co zamierza z nim zrobić? 📢 Kupcy i SM Piaski po nawałnicy porządkują teren bazarku przy Opałku. Wkrótce cały ryneczek będzie czasowo zamknięty Trwają prace porządkowe na bazarku przy Opałku, gdzie po krótkiej nawałnicy potężne drzewo runęło na stragany. Stoiska zostały doszczętnie zniszczone, kupcy stracili miejsca pracy. Teraz właściciele usuwają zniszczone boksy, natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski, do której należy teren ryneczku, jak najszybciej planuje usunąć olbrzymi pień, który pozostał pomiędzy budkami. Docelowo cały bazarek ma być zamknięty w związku z wymianą nawierzchni. Decyzja o tym, kiedy i na jak długo, zapadnie po spotkaniu dzierżawców z SM Piaski.

📢 Na Politechnice Białostockiej odbył się finał etapu regionalnego II edycji konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” W sumie 24 zespoły uczniowskie z woj. podlaskiego przedstawiły komisji konkursowej swoje mini projekty badawcze. Pięć najlepszych drużyn otrzymało szasnę na udział w ostatnim etapie zmagań. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Do kupienia tanio między innymi kosiarki, agregaty, wiertarki Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego to gratka dla majsterkowiczów i miłośników przydomowych ogródków. W przetargach za niskie ceny można kupić sprzęt przydatny w każdym warsztacie, czy ogrodzie. Zobacz czego pozbywa się polska armia. 📢 Jagiellonia Białystok zadziwiła całą piłkarską Polskę. Oto dlaczego Żółto-Czerwoni zostali sensacyjnym mistrzem kraju Triumfując w sezonie 2023/24 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok została 20. w historii piłkarskim mistrzem Polski. Drużyna trenera Adriana Siemieńca sprawiła ogromną sensację, bo przed sezonem nikt na nią nie stawiał. Oto, co - naszym zdaniem - w największym stopniu sprawiło, że zespół, który w poprzedniej kampanii bronił się przed degradacją, okazał się lepszy od gigantów naszego futbolu.

📢 Rail Baltica. Drugi etap prac inwestycyjnych na stacji Łapy. Wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji na stacji Od 23 maja w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac inwestycyjnych w Łapach, wprowadzone zostaly zmiany w komunikacji na stacji. Pociągi będą odjeżdżać z nowego peronu nr 2. Dostęp do peronu zapewni przejście podziemne od strony parkingu przy ul. Sikorskiego. PKP prosi o zwracanie uwagi na informacje wywieszone na stacji. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów naprawia pług i narzeka na synów. Czy słusznie? Bogdan Kubala jest coraz aktywniejszy na swoim kanale youtube. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie regularnie publikuje filmy przedstawiające prace, a także życie w jego gospodarstwie. Ostatnio naprawiał pług, którzy kupili synowie podczas jego nieobecności.

📢 Po wygranej Jagiellonii wielka feta na Rynku Kościuszki. Kibice i piłkarze świętowali historyczne zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej Tej radości kibiców nie da się opisać. Po zwycięskim historycznym meczu Jagiellonii z Wartą Poznań (3:0) i zdobyciu tytułu mistrza Polski fani Jagi świętowali do rana. Główna feta wraz z piłkarzami odbyła się na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia.

📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Dzień Dziecka w Teatrze Dramatycznym. Zobacz co się będzie działo i jaki spektakl zobaczą najmłodsi. Dobrej zabawy nie zabraknie Już 1 oraz 2 czerwca Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku obchodzić będzie Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji instytucja zaprasza najmłodszych widzów do wspólnej zabawy z bohaterami spektaklu „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” w reżyserii Michała Dąbrowskiego. Będzie zabawnie i wyjątkowo.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 27.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Na Rynku Kościuszki powstaje wielkie koło młyńskie. Znów będzie można spojrzeć na miasto z lotu ptaka W niedzielę (26 maja) na Rynku Kościuszki zaczął się montaż gigantycznego koła młyńskiego. Diabelski młyn kolejny raz zawitał do Białegostoku. 📢 Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys odwiedziła białostockie Centrum Pomocy Humanitarnej Sytuacja uchodźców z Białorusi oraz reforma polityki polonijnej to niektóre z tematów rozmów Henryka Mościcka-Dendys i twórców białostockiego Centrum Pomocy Humanitarnej. Jak przyznała wiceminister spraw zagranicznych to miejsce, z którego Podlasie powinno być dumne. 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 27.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Przeżyjmy to jeszcze raz. Mistrzowski mecz Jagiellonii Białystok. Tego się nie da opisać, zobacz co się działo na stadionie. Nowe zdjęcia! Jaga, Jaga, Jaga, Ja-gie-llo-nia! To był niezapomniany dzień dla wszystkich kibiców białostockiego klubu, ale nie tylko. Nawet, ci którzy nie są sympatykami piłki nożnej musieli dać się ponieść tym pozytywnym emocjom. Należy powtórzyć to jeszcze raz: Jagiellonia Białystok jest mistrzem Polski 2024! Kibice cały czas żyją zwycięstwem Jagi!

📢 Skwer im. Pawła Adamowicza oficjalnie cieszy oczy białostoczan. Zobacz jak wygląda i jak bawili się mieszkańcy podczas Festynu Samorządności W niedzielę (26 maja) odbyło się oficjalne otwarcie Skweru im. Pawła Adamowicza. W uroczystościach, oprócz prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, wojewody, marszałka, radnych miejskich wziął też udział m.in. brat Pawła Adamowicza poseł Piotr Adamowicz czy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz oczywiście mieszkańcy Białegostoku. Jednak otwarcie skweru nie było jedyną atrakcją tego dnia. Na placu pomiędzy ulicami Malmeda, Spółdzielczą i Białówny odbył się również Festyn Samorządności, podczas którego białostoczanie mogli się pobawić i zrelaksować.

📢 MEMY na Dzień Matki 2024. Zobacz najlepsze memy o mamach i śmieszne obrazki z okazji Dnia Matki Dzień Matki to wyjątkowe święto. Dziś szczególnie dziękujemy mamom za trud włożony w wychowanie. Dzień Matki to też okazja, by z uśmiechem spojrzeć na zachowania, codzienność i powiedzonka naszych mam. Oto najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich mam. Zobacz memy z okazji Dnia Matki 2024. 📢 Mieszkańcy poznawali tajemnice pszczół. Atrakcji nie zabrakło. Było ciekawie, edukacyjnie i miło oraz z Dniem Matki w tle W niedzielę (26 maja) mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 2 w Białymstoku mogli wziąć udział w specjalnym evencie edukacyjnym ph. „BeeFriendly” zorganizowanym przez Rogowski Development. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, warsztatów, ale też dużej dawki wiedzy.

📢 Nowe zdjęcia kibiców z meczu Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań. Zobacz, kto zagrzewał Jagę do walki Sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań na żywo śledziło ponad 20 tysięcy osób. Trybuny w żółto-czerwonych barwach wypełnione były po brzegi. Zobacz na niepublikowanych wcześniej zdjęciach, kto wspierał Jagę na stadionie przy Słonecznej.

📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy.

📢 6 tysięcy kibiców na "Młodej Ultrze". Młodzi sympatycy z Białegostoku i z regionu wspierali Jagiellonię w meczu z Wartą. To trzeba zobaczyć "Mistrzowski", sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok oglądało z trybun ponad 22 000 kibiców czyli komplet. Wśród nich aż 6 tysięcy zajęło miejsca na "Młodej ultrze" - największym w Polsce kibicowskim sektorze dziecięcym. Młody sympatycy piłki nożnej z całego regionu żywiołowo dopingowali swoją drużynę, a wspierał ich Zenek Martyniuk.

📢 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata? Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Opublikował też listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonaj się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć!

📢 Piłkarze i sztab Jagiellonii Białystok odebrali złote medale. Wielkie świętowanie na stadionie. Tłumy kibiców na murawie i totalny chaos Jagiellonia Białystok odniosła historyczny sukces - zdobyła mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Tuż po zakończeniu ostatniego spotkania sezonu - wygrana 3:0 z Wartą Poznań - piłkarze oraz sztab szkoleniowy zostali uhonorowani złotymi medalami. Ceremonia odbyła się na środku boiska przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Mamy mistrza! Zobacz zdjęcia i wideo 📢 Święto Ulicy Kilińskiego już w niedzielę, 26 maja. Będzie dużo muzyki, mody, dobre jedzenie i retro fotobudka. Nie może Was zabraknąć! To będzie powrót do lat 20. i 30. XX wieku. W niedzielę ulica Kilińskiego zamieni się w prawdziwy wehikuł czasu i będzie tętnić życiem. Dom Kultury "Śródmieście" oraz inne, znajdujące się na niej instytucje oraz restauracje przygotują specjalne oferty dla białostoczan. Będzie można potańczyć, posłuchać muzyki i zobaczyć piękne stylizacje z okresu międzywojnia.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Zobacz dekorację nowych mistrzów Polski (galeria) Jagiellonia Białystok pokonała Wartę Poznań 3:0 i została po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzem Polski. Radość w stolicy Podlasia i całym regionie była ogromna, ale też Żółto-Czerwoni swoją postawą w całym sezonie 2023/24 zasłużyli na wspaniały sukces.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski (zobacz galerię) 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań.

📢 Eurowybory 2024. Kandydaci Lewicy na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wspierała ich wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat Program Lewicy opiera się na budowaniu silnej Polski w solidarnej Europie. Ta solidarność to także solidarność międzypokoleniowa – podkreślała Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu. W piątek 24 maja na Rynku Kościuszki w Białymstoku wspierała kandydatów Lewicy z okręgu warmińsko-mazursko-podlaskiego do Parlamentu Europejskiego. 📢 Przysięga podlaskich terytorialsów w Białymstoku. Blisko 30 żołnierzy zasiliło szeregi 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. O dziewięć kobiet i dziewiętnastu mężczyzn wzbogaciła się w sobotę 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowy żołnierze złożyli przysięgę wojskową na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie istniejąca od siedmiu lat formacja otrzymała chorągiew. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów.

📢 Silny wiatr w Białymstoku. Powalone drzewo zniszczyło stragany na bazarku przy Opałku Potężne drzewo zniszczyło stargany handlowe na bazarku przy Opałku. To skutek krótkiej, ale bardzo intensywnej wichury, która przeszła nad Białymstokiem w piątek 24.05 wieczorem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kupcy stracili swoje miejsca pracy. 📢 Skarby Ziemi Białystok - Targi Minerałów i Biżuterii. Sprawdź, co można znaleźć w Hali przy Świerkowej. Zobacz zdjęcia Trwa kolejna, dwudniowa kolejna edycja imprezy Skarby Ziemi Białystok - Targi Minerałów i Biżuterii. To gratka dla miłośników biżuterii, minerałów czy skamieniałości. Hala sportowa UwB przy Świerkowej wypełniła się pasjonatami, kolekcjonerami, a także oglądającymi i kupującymi. Targi Minerałów i Biżuterii potrwają do niedzieli (26.06).

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 XX jubileuszowa gala Marki Roku. Zobacz, kto przyszedł do Opery i Filharmonii Podlaskiej Schody Odeskie w Operze i Filharmonii Podlaskiej zapełniły się w piątkowy wieczór (24.05) lokalnymi vipami. Okazją do tego, by pokazać się w tej świątyni sztuki była jubileuszowa, dwudziesta gala plebiscytu Marka Roku (wcześniej Podlaska Marka Roku). 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen w Białymstoku. Eurowyborczy wiec na Rynku Kościuszki w słońcu i w deszczu. Zobacz, kto przyszedł Chcemy żyć normalnie - pod tym hasłem Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen spotkali się w wieczorem w piątek 24 maja ze swoimi sympatykami na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Eurowiec wyborczy z kandydatami do Parlamentu Wyborczego rozpoczął się w w blasku zachodzącego słońca, a przebiegał przy porywistym wietrze i w ogromnej ulewie. Sławomir Mentzen kończył swoje przemówienie przemoknięty.

📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. 📢 Wystawa w Muzeum Wojska. Śledzie na zdjęciach i... w kieliszkach! A do tego półmiski, które pamiętają ubiegły wiek i szalik Jagiellonii Ależ to był smaczny wernisaż! Do Muzeum Wojska przybyli jego przyjaciele, zaproszeni goście i białostoczanie, którzy nie wstydzą się "śledzikowania" i z humorem podchodzą do życia. Bo i wystawa to nie pozbawiona uśmiechu, a przy tym na wskroś białostocka! Nie zabrakło na niej nawet szalika Jagiellonii Białystok, który towarzyszył śledziowym eksponatom oraz pysznego poczęstunku.

📢 Spotkania białostoczan z prezydentem miasta. Mieszkańcy zgłosili swoje postulaty Komunikacja miejska, modernizacja i remonty dróg, ścieżki rowerowe, infrastruktura miejska, planowana budowa aquaparku oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością i wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących – to główne tematy poruszane przez białostoczan podczas spotkań z prezydentem miasta pn. „Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb”. 📢 Medykaliowy przejazd po zdrowie. To już IV rowerowy rajd medyków ulicami Białegostoku. Zobacz zdjęcia Jechali lekarze, wykładowcy, studenci, ale i przyjaciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bo Medykaliowy Rajd Po Zdrowie to już tradycja. Przejazd rowerami przez ulice miasta - w ramach medykaliów - odbył się już po raz szósty.

📢 Sprawdź kim są Honorowi Obywatele Białegostoku? Zobacz kto dostąpił tego zaszczytu, a kto został go pozbawiony Władze Białegostoku 19 razy nadawały tytuł Honorowego Obywatela Miasta, przy czym dwa razy został on odebrany. To szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju. Honoruje się za promowanie miejsca, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Sprawdź kto znajduje się na liście honorowych obywateli Białegostoku.

📢 80. rocznica Masowej Wywózki Mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW. 📢 Piękne i luksusowe supersamochody zawitały do Białegostoku. Mieszkańcy mogli podziwiać Ferrari, Lamborghini, Astona Martina W czwartek 23 maja mieszkańcy Białegostoku mogli podziwiać ponad 30 ekskluzywnych supersamochodów, które biorą udział w wyprawie zorganizowanej przez Free Rage Team. Trasa wyprawy przebiega przez Podlasie oraz Mazury. Wśród samochodów, które przyjechały do Białegostoku znalazły się m.in. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin.

📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wiosna w pełni, a to przecież najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 Nowe przetargi AMW 2024. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła licytację pojazdów takich jak ciężarówki, budy i przyczepy Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano na początek czerwca 2024 roku. To dobra okazja dla osób prywatnych oraz firm z powodu atrakcyjnych cen, szerokiego asortymentu, unikalnych przedmiotów oraz transparentności sprzedaży. Nowe licytacje organizowane przez wojsko dotyczą busów, ciężarówek i przyczep.

📢 Stowarzyszenie My dla Innych świętowało 16. urodziny. Jego pracownicy zostali uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi Białostockie Stowarzyszenie My dla Innych od 16 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas urodzinowych uroczystości jego pracownicy zostali odznaczeni Brązowymi Krzyżami Zasługi.

📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia. 📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania, lokale, działki w Podlaskiem. Zobacz oferty, zdjęcia, ceny Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania, lokale, budynki i działki w Podlaskiem. To ciekawe nieruchomości położone w nieoczywistych miejscach. Zobacz w naszej galerii, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Pieczurki jak Ciechocinek. Na białostockim osiedlu stanęła tężnia solankowa. Wkrótce otwarcie. Tężnia już stoi. Jeszcze przed wakacjami będą mogli skorzystać z niej pierwsi „kuracjusze”, którzy odwiedzą „uzdrowisko" Pieczurki. Mieszkańcy tego osiedla pozazdrościli Ciechocinkowi i zamarzyli sobie tężnię. Projekt zrealizowali przy wsparciu budżetu obywatelskiego.

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki.

📢 Diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi i parafialne święto w białostockim soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy Dzisiaj (22.05) w Białymstoku, w cerkwi św. Mikołaja - głównej świątyni diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - odbyły się diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych, liczne duchowieństwo oraz przedstawicieli władz. Zobacz bogatą galerię zdjęć 📢 Nowe studio planowania i zamówień IKEA w Galerii Alfa. Jest to 12 studio IKEA w Polsce. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 22 maja odbyło się oficjalne otwarcie studia planowania i zamówień IKEA. Jest to 12 takie studio w Polsce. Zlokalizowane jest w białostockiej Alfa Centrum. Studio to miejsce spotkań, w którym można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę lub garderobę. Klient wspólnie z pracownikami projektuje i planuje, a następnie produkt zamawiany jest bezpośrednio do domu lub do najbliższego punktu odbioru.

📢 Memy o kierowcach BMW. Dlaczego internauci śmieją się z kierowców BMW i tworzą o nich memy? Śmiech z kierowców BMW i tworzenie memów na ten temat to zjawisko zakorzenione w stereotypach, które stały się popularne w kulturze internetowej. Choć nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to jednak humorystyczne przedstawienie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach BMW nie tylko bawią, ale także komentują społeczne i kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego 📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Białostocka pielęgniarka zginęła w wypadku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało pełną bólu wiadomość Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku żegna jedną ze swoich pielęgniarek. 35-letnia Justyna Radel zginęła w wypadku motocyklowym w Nowodworcach. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Rolnicy. Podlasie. Odnalazł się Bogdan z Borowskich Ciborów. Rolnik znowu pracuje w gospodarstwie Po wielu tygodniach nieobecności fani serialu Rolnicy. Podlasie znowu mogli oglądać Bogdana Kubalę z Borowskich Ciborów. Rolnik na swoim kanale youtube pokazał jak wspólnie z synek Krzyśkiem pracują na gospodarstwie. Zobaczcie jak gospodarzą bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Aleksandra Pika to gwiazda TVP Sport. Co wiemy o pięknej 28-letniej dziennikarce? Od kilku lat piękną blondynkę możemy oglądać na antenie TVP Sport. Widzom Aleksandra Pika dała się poznać jako miłośniczka piłki nożnej oraz sportów walki. Przedstawiamy informacje i zdjęcia Aleksandry Piki.

📢 Najlepsze memy na Dzień Dziecka. Śmieszne zdjęcia i życzenia z okazji Dnia Dziecka 2023 Najlepsze memy na Dzień Dziecka 2023. Zobacz nowe, śmieszne zdjęcia i zabawne obrazki z okazji Dnia Dziecka 1.06.2023. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też życzenia na Dzień Dziecka, które znajdziecie w tym artykule!

📢 Zakończyła się XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. W niedzielę targi odwiedziły dziesiątki tysięcy osób To było trzeba zobaczyć na własne oczy. Agroarena pękała w szwach. Do zapiekanek było trzeba stać w 50. osobowej kolejce. Ale nie o tym... Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyło w niedzielę w wystawach, pokazach, spotkaniach w ramach XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Tego dnia nagrodzono najpiękniejsze zwierzęta oraz ich hodowców, a także poznaliśmy między innymi zwierzęcych superczempionów i czempionów.

📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży