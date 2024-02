Prasówka 28.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. podlaskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.02.2024”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. podlaskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.02.2024 Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (28.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 8, Korycin - Augustów (710. km na odc. 0,7 km) Utrudnienia związane z budową obw. Sztabina etap 4 "wykonanie bypassów" (utrudnienia na drodze serwisowej) Oznakowanie A-14, B-1, U20b.

📢 Jan Mielko zaginął. 16-latek poszukiwany jest przez policję Policjanci z Komisariatu Policji I w Białymstoku poszukują 16-letniego Jana Mielko zamieszkałego w Białymstoku. Nastolatek 24 lutego wyszedł z mieszkania, do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną 📢 Ekskluzywne auta na ulicach Podlaskiego. Te niesamowite samochody przyciągają wzrok nie tylko fanów motoryzacji W województwie podlaskim istnieje liczna społeczność pasjonatów unikalnych i luksusowych samochodów. Coraz częściej na lokalnych drogach pojawiają się superauta, a ich szczęśliwi posiadacze z ochotą dzielą się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych zdjęciami i informacjami o swoich imponujących pojazdach. Inicjatywa Car Spotting Białystok gromadzi i prezentuje te wyjątkowe perełki z naszego regionu, obejmujące marki takie jak Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche czy Rolls-Royce.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budżet obywatelski w Białymstoku po raz 12. Do podziału będzie 15 mln. Na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie. Ale nie po połowie. Jedna firma zgłosiła się do wykonania koncepcji "Zielonych ławek na Rynku Kościuszki". Jej oferta mieści się w oczekiwaniach finansowych miasta. Teraz jest analizowana przez urzędników. To zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Tymczasem miasto rozpoczęło przygotowania do kolejnej, już 12. edycji, głosowania partycypacyjnego. Składanie wniosków rozpocznie się 4 marca i potrwa do 4 kwietnia. Do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 jest 15 mln zł.

📢 Zapowiedź meczu Jagiellonia - Korona Kielce. Trener białostoczan Adrian Siemieniec: Rywala trudno złamać, ale nas także Miejsce w najlepszej czwórce rozgrywek Fortuna Pucharu Polski będzie stawką ćwierćfinałowego spotkania Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (środa - 18 lutego, godz. 17.30). Faworytem żółto-czerwonej potyczki derbowej są gospodarze, ale po ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy awans Jagiellończyków wcale nie jest sprawą oczywistą. 📢 Chcesz wyglądać młodo? Czterdziestolatko oto najmodniejsze fryzury. Zobacz uczesania, dzięki którym wizualnie odejmiesz sobie kilka lat Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? 📢 Od marca wyższe również dodatki do emerytur i rent. O ponad 112 procent Od 1 marca 2024 roku przeprowadzona zostanie waloryzacja emerytur i renty. W tym roku podwyżka będzie tylko procentowa, a wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12 proc. Zwiększone zostaną nie tylko świadczenia długoterminowa, ale również dodatki do nich. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie podwyższony do 330,07 zł.

📢 Do niektórych psychiatrów trzeba czekać ponad rok. U innych kolejek nie ma w ogóle Wizyty u psychiatry nie są już na szczęście tabu. Coraz więcej osób nie wstydzi się prosić o pomoc. To ważne. 📢 Dom przy ul. Staszica w Białymstoku. Radni przyznali ponad milion złotych dotacji. Pieniądze pójdą na remont zabytku na Bojarach Ponad milion złotych dotacji inwestycyjnej przyznali białostoccy radni właścicielom zabytkowego domu na Bojarach. Większość wsparcia stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Pieniądze pozwolą na remont obiektu, którego powstanie datowane jest na 1906 rok. Uchwała radnych o dotacji umożliwi właścicielom budynku ogłoszenie postępowania zakupowego, mającego na celu wyłonienie wykonawców prac remontowych oraz określenie ich końcowej wartości.

📢 Tak białostockie Dojlidy prezentują się po zimie. To fantastyczne miejsce na wiosenny spacer. Zobacz stawy i okolice z lotu ptaka Zalew Dojlidy jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Białegostoku, którzy bez względu na porę roku mogą tam znaleźć okazję do relaksu i kontaktu z naturą. Właśnie ta ostatnia okoliczność jest największym atutem białostockiego zbiornika wczesną wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia. Zobaczcie niesamowite zdjęcia kompleksu stawów dojlidzkich z lotu ptaka.

📢 Pomysł uczennic III LO na ochronę roślinności Białowieskiego Parku Narodowego zostanie skomercjalizowany Politechnika Białostocka rozpoczyna komercjalizację pomysłu uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na ochronę rodzimych gatunków roślinności Białowieskiego Parku Narodowego. Opracowały one koncepcję maszyny do usuwania nasion roślin z dolnej części spodni i podeszwy butów. 📢 Rolnicy. Podlasie. Andrzej w sanatorium. Jarek gospodarzy na całego i zaprasza na imprezę W najnowszym filmie na youtube można zobaczyć jak sobie radzi na gospodarstwie Jarek Onopiuk z Plutycz podczas nieobecności Andrzeja. Tym razem gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie pokazał jak naprawia traktor i na koniec zaprosił fanów na ciekawą imprezę. 📢 Futbol młodzieżowy. Jagiellonia Białystok wraca do walki w CLJ U-19. Na początek trudny wyjazd do Zabrza Zaległymi spotkaniami 17. kolejki rundę wiosenną zainauguruje Centralna Liga Juniorów U-19. Jagiellonię Białystok czeka ciężki wyjazd do zajmującego czwarte miejsce Górnika Zabrze. Skalę trudności podnosi fakt, że najbliżsi rywale większość punktów zdobywają u siebie. Mimo to Żółto-Czerwoni muszą postarać się o jakąkolwiek zdobycz, gdyż ich sytuacja w tabeli nie jest wesoła.

📢 Studenci i Absolwenci UMB z najlepszym w Polsce wynikiem na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym Absolwenci i Studenci UMB po raz kolejny zajęli 1 miejsce w Polsce uzyskując średni wynik 158,28. To aż ponad 10 punktów wyżej niż średnia i o prawie 4 punkty wyżej niż uzyskał uplasowany na drugim miejscu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na trzecim miejscu klasyfikacji zbiorczej znalazło się Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (154,02 pkt). 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury netto i brutto? Pierwsze przelewy już w tym tygodniu Kilka dni pozostało do pierwszych wypłat zwaloryzowanych emerytur w 2024 roku. Miliony seniorów czekają na waloryzację emerytur na poziomie 12,12 proc. O ile wzrosną emerytury w Polsce? Ile wyniesie minimalna emerytura 2024? Pierwsze przelewy już pod koniec tego tygodnia! 📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane.

📢 Na Uniwersytecie w Białymstoku rusza cykl spotkań Akademia Bezpieczeństwa Międzynarodowego Studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych i wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w Akademii Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Wykłady poprowadzą eksperci Sił Zbrojnych RP. 📢 Jeśli dziś jest poniedziałek, to przewodniczący sejmiku ogłasza przerwę Nie odbyła się sesja sejmiku przełożona przed tygodniem, 19 lutego, na poniedziałek, 26 lutego. Tym razem przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski wyznaczył nowy termin obrad na 11 marca. Jako powód podał – brak odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu uchwały o stawkach za egzaminy na prawo jazdy. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 27.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Rewitalizacja Plant. Radni przyjęli stanowisko w sprawie żywotników. Chcą, by władze miasta jeszcze raz przeanalizowały wycinkę Społecznicy domagają się, by miasto ponownie przeanalizowało zasadność wycinki żywotników zachodnich w Alei Zakochanych i od strony ul. Legionowej. Mają one zniknąć w ramach trwającej rewitalizacji parku Planty. Mieszkańcy uważaj, że drzewa są w dobrym stanie i powinny zostać zachowane. Podpierają się ekspertyzą dendrologiczną. Przeciwną dysponuje miasto. Radni na poniedziałkowej sesji przyjęli stanowisko, w którym zwracają się o ponowne przeanalizowanie postulatów społecznych. 📢 Prasówka 27.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podlascy radni PSL nie godzą się z zapisami projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej”?

📢 Reprezentacja Polski. Tych piłkarzy Michał Probierz powoła po raz pierwszy? LISTA. Są niespodzianki Kto dostanie powołanie do reprezentacji Polski na baraże o Euro 2024? Selekcjoner Michał Probierz na pewno sięgnie po piłkarzy, których dotąd nie powoływał. Oto spodziewana lista. 📢 Podlascy radni PSL nie godzą się z zapisami projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej Podlascy radni sejmiku z PSL negatywnie zaopiniowali projekt ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Projekt przygotował Senat, a radni mówili o nim w poniedziałek (26.02) podczas konferencji w UMWP w Białymstoku 📢 Podlascy terytorialsi wezmą udział w ćwiczeniach Dragon-24 Na terenie Polski rozpoczyna się ćwiczenie Dragon-24. Jest to ćwiczenie narodowe, które odbywa się co 2 lata i bierze w nim udział także siły sojusznicze. Dragon to jedno z 16 zaplanowanych ćwiczeń realizowanych w ramach ćwiczenia NATO pod kryptonimem STEDFAST DEFENDER 24 (Niezłomny Obrońca). Tegoroczna edycja Dragona odbywa się pod hasłem "We do not have time to waste time" (Nie mamy czasu, żeby tracić czas). W związku z ćwiczeniem na Podlasiu będzie widoczny wzmożony ruch wojsk, który potrwa do połowy marca. W ćwiczeniu wezmą udział żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

📢 Dyrektor z urzędu marszałkowskiego vs opozycyjny radny sejmiku. Kontrowersyjny post ze zdjęciem Radny podlaskiego sejmiku Jarosław Dworzański umieścił w swoich mediach społecznościowych post ze zdjęciem szefowej Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Dyrektorka żąda jego usunięcia, bo jak podkreśla, nie zajmuje się polityką. 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Solidarność radnych z Henrykiem Dębowskim. Rada miasta nie dała zielonego światła do zwolnienia szefa klubu PiS z pracy. W KOWR Ten wniosek jest czysto polityczny. Dziękuję za głosowanie. Za to, że jesteście ze mną solidarni - dziękował radnym Henryk Dębowski. Rada Miasta Białystok nie zgodziła się w poniedziałek [26.02.2024] na zwolnienie szefa klubu PiS ze stanowiska zastępcy dyrektora biura terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku. Z takim wnioskiem wystąpił dyrektor główny rządowej instytucji podległej ministerstwu rolnictwa.

📢 Wypadek z udziałem kolumny rządowej w Podlaskiem. Policjant ciężko ranny. Oskarżona kierująca mazdą Chodzi o groźny wypadek koło wsi Czajki (gm. Sokoły) sprzed 8 miesięcy. Konwój zabezpieczał przejazd byłego premiera Mateusza Morawieckiego. - Wyłączną winę za zdarzenie ponosi kierująca osobową mazdą - ustaliła wysokomazowiecka prokuratura. 43-latka przyznała się i chce się dobrowolnie poddać karze. To m.in. pół roku więzienia w zawieszeniu i roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Wniosek trafił właśnie do sądu.

📢 Podlaska KAS uroczyście pożegnała dyrektorów przechodzących na emeryturę Podczas uroczystej zbiórki kierownictwo Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej pożegnało Wojciecha Orłowskiego, byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, oraz jego zastępcę, nadinsp. Dariusza Muszyńskiego, którzy odchodzą na emeryturę. Obydwaj kończą swoją karierę zawodową po 31 latach pełnienia różnych funkcji w służbach podatkowych i celnych. 📢 Szkolny budżet partycypacyjny w Białymstoku. Każda szkoła średnia może pozyskać cztery tysiące złotych Od nowego roku szkolnego młodzież ze wszystkich białostockich szkół średnich będzie mogła korzystać ze szkolnego budżetu partycypacyjnego. Każda z placówek, które zgłoszą się do projektu, będzie miała do dyspozycji cztery tysiące złotych. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” na srebrnej monecie kolekcjonerskiej. Jest bohaterem serii NBP: Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni Narodowy Bank Polski ogłosił, że od 27 lutego 2024 roku będzie dostępna nowa moneta kolekcjonerska z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Nowa srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wprowadzona do obiegu w limitowanym nakładzie do 10 000 sztuk.

📢 Hala sportowo-widowiskowa ma szanse jeszcze powstać. Ale Białystok jest pełen niespełnionych wizji. Pozostały tylko na papierze 4 listopada 2016 roku zablokowano na budowę hali sportowo-widowiskowej przez decyzję polityczną - mówił w poniedziałek 26 lutego radnym prezydent Tadeusz Truskolaski. Obiekt przy Ciołkowskiego ma jeszcze szanse powstać, choć nie wiadomo, kiedy i ile będzie kosztował. W najnowszej historii Białegostoku nie brakowało jednak niespełnionych wizji inwestycyjnych. Zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Dziś pozostały już tylko na papierze.

📢 Opera i Filharmonia Podlaska. Publiczność usłyszała kompozycje Berlioza, Ravela i Gershwina Jeden z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków, pianista Paweł Kowalski, wystąpił w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Podczas koncertu na Dużej Scenie można było usłyszeć kompozycje Berlioza, Ravela i Gershwina. Artyście towarzyszyła orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka. 📢 Wnioski po meczu Jagiellonia - Ruch (1:1). Wyścig żółwi na szczycie tabeli i dywan przy Słonecznej, który stał się kartofliskiem Na starcie drugiej części sezonu PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok została trochę w blokach, bo trudno nazwać zdobycie czterech punktów w trzech meczach satysfakcjonującym osiągnięciem. Martwić musi głównie to, że mury twierdzy Żółto-Czerwonych przy Słonecznej kruszą się, a gra Jagi w zremisowanym 1:1 starciu z Ruchem Chorzów pozostawiała wiele do życzenia.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Piękna Natasza Urbańska pokazuje perfekcyjne ciało! Nie boi się odważnych zdjęć. Żona Józefowicza wciąż zachwyca wyglądem! 26.02.2024 Natasza Urbańska zaprezentowała fanom serię nowych, odważnych zdjęć. Co za fantastyczny widok!

📢 Kto przyszedł w południe do Parku Planty mógł dostać budkę lęgową dla ptaków. Było ich 300 W niedzielę (25.02) w samo południe, w Parku Planty miasto rozdało 300 budek lęgowych dla ptaków. Aby otrzymać drewniany domek białostoczanie musieli wypełnić ankiety wskazując miejsca, w których zostaną umieszczone i podać swoje dane. To trzecia akcja rozdawania budek dla ptaków. 📢 Tłumy dużych i małych białostoczan oglądały egzotyczne węże, jaszczurki i pająki. A niektórzy kupowali Kilkusetmetrowa kolejka - od bramy stadionu do wejścia - i tłum białostoczan w różnym wieku. Po to, by oglądać -a czasem kupić - egzotyczne węże, pająki, ryby czy jaszczurki. Tak najkrócej można określić niedzielną (25.02) wystawę terrarystyczną (z dodatkiem akwarystyki i botaniki) na Stadionie Miejskim w Białymstoku, który, po raz pierwszy w swej historii, gościł tak egzotyczne zwierzęta.

📢 Uhowskie Morsy jak co tydzień pluskały się w lodowatej Narwi W niedzielę, 25 lutego 2024 roku, Uhowskie Morsy zorganizowały wyjątkowe wydarzenie - morsowanie na plaży w malowniczym Uhowie koło Łap. To niezwykłe spotkanie zimowych entuzjastów, którzy postanowili stanąć twarzą w twarz z zimnem, czerpiąc radość i orzeźwienie ze wspólnego zanurzenia się w lodowatej wodzie Narwi.

📢 Zasłużeni funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pożegnali się z mundurem W Sali Tradycji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta ceremonia pożegnania z służbą trzech funkcjonariuszy przechodzących na emeryturę, w tym dwóch Komendantów Placówek. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego na sprzęt budowlany i warsztatowy odbędzie się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia wojskowego stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych poszukujących wysokiej jakości i profesjonalnego wyposażenia. Poniżej przedstawiamy kilka z dostępnych pozycji, które będą dostępne na aukcji, która odbędzie się już w marcu 2024 roku.

📢 Cała walka Mamed Chalidow - Tomasz Adamek na KSW Epic w Gliwicach 24.02.2024. Kto wygrał? Mamed Chalidow poddał walkę po kontuzji Walka Mamed Chalidow vs Tomasz Adamek na KSW Epic była pojedynkiem dwóch legendarnych wojowników różnych sportów walki. Starli się oni w Gliwicach na zasadach bokserskich Nikt chyba nie spodziewał się, że faworyt tego starcia - mistrz świata w boksie Tomasz Adamek - może mieć problemy z legendą MMA Mamedem Chalidowem. Czeczen zaskoczył wszystkich swoim przygotowaniem i gdyby nie kontuzja, finał mógłby być zupełnie inny. Zobaczcie jak wyglądała cała walka Mamed - Adamek. 📢 Jetmir Haliti po debiucie w wyjściowym składzie Jagiellonii: Rozumiem wszystko coraz lepiej W zakończonym remisem 1:1 meczu PKO Ekstraklasy Jagiellonia - Ruch Chorzów w wyjściowym składzie białostoczan zadebiutował pozyskany zimą przez Żółto-Czerwonych obrońca Jetmir Haliti. - Bardzo się cieszę z występu oraz faktu, że mogę tu być - mówi urodzony w Szwecji reprezentant Kosowa.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego - marzec 2024. Okazja nie tylko dla kolekcjonerów militariów. Do nabycia Stary, Ziły, wózki Najnowszy przetarg AMW. 6 marca 2024 roku to niezwykle istotna data dla miłośników militariów oraz entuzjastów wojskowej technologii. W tym dniu odbędzie się najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych nabyciem autentycznego sprzętu wojskowego, który będzie dostępny do zakupu. W ofercie znajdą się między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z pełnym, a także wózki elektryczne i podnośniki widłowe!

📢 Białystok i jego mieszkańcy na przełomie XX i XXI wieku. Tak wyglądała stolica Podlasia w latach 90-tych i wczesnych latach 2000. W latach 90. Białystok prezentował zupełnie inną twarz w porównaniu do dzisiejszej. Na ulicach królowały polonezy, a plac przy Ratuszu był zielony od roślinności. W tym czasie otwierano były pierwsze galerie handlowe. Zobaczcie zdjęcia naszych fotoreporterów, które ukazują, jak wyglądało miasto 20-30 lat temu.

📢 Adamek vs Khalidov cała walka. Kto wygrał? Tomasz Adamek zwyciężył w KSW Epic. Mamed doznał kontuzji Walka Mamed Khalidov vs Tomasz Adamek to starcie dwóch legend różnych sportów walki, które zmierzyły się na zasadach bokserskich podczas KSW Epic w Gliwicach. Kibice i eksperci rozważali wiele scenariuszy tego pojedynku. Choć mistrz świata w boksie był faworytem tego pojedynku, to legenda MMA zaskoczyła go ogromnie. Natomiast finał okazał się szokujący. 📢 Kibice na meczu Jagiellonia - Ruch Chorzów. Fani Żółto-Czerwonych pomogli Jadze uratować punkt Mecz 22. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów oglądało z trybun stadionu miejskiego w Białymstoku 11 098 widzów. Ich doping pomógł Jagiellonii uratować jeden punkt. W 97 minucie Jesus Imaz wyrównał wynik na 1:1. 📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Koszmar nauczycieli trwa. Takie prace muszą sprawdzać. Oto najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek w 2024 roku Rok 2024 nie tylko niesie ze sobą wyzwania edukacyjne, ale także obfituje w niekończący się strumień kreatywności i humoru wśród uczniów. Tradycyjne sprawdziany, kartkówki i prace domowe stają się areną dla niezwykłych talentów i nieoczekiwanych zaskoczeń. W niniejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat hitów ze sprawdzianów, śmiesznych kartkówek i zabawnych prac uczniów, które podbijają szkolne korytarze w 2024 roku.

📢 Rolnik szuka żony. Tak zmieniła się Adrianna Tyszka pół roku po ślubie z Michałem. Oto metamorfoza uczestniczki programu! Adrianna i Michał, para znana z udziału w popularnym programie "Rolnik szuka żony", wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu związanym z programem. Ada podzieliła się emocjami z tego spotkania, publikując na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, które natychmiast zdobyło entuzjastyczne reakcje jej fanów. Jednak internauci zaczęli również rozważać, czy młodzi małżonkowie przypadkiem nie spodziewają się powiększenia rodziny.

📢 Spotkanie Bohaterek i Bohaterów BCO. Muzycy zagrali dla pacjentów i pracowników Białostockiego Centrum Onkologii Pracownicy Białostockiego Centrum Onkologii i pacjenci szpitala uczestniczyli w "Spotkaniu Bohaterek i Bohaterów BCO". Specalnie dla nich zagrała Orkiestra Symfoniczna białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 📢 W Białymstoku powstało Centrum Treningu Mentalnego. Trenerzy pomogą białostoczanom w szukaniu swojego własnego ja Każdy, kto chciałby zadbać o swój rozwój osobisty i wzmocnić swoją pewnoś siebie, może odwiedź Centrum Treningu Mentalnego. Swoją ofertę trenerzy kierują do wielu różnych grup, m.in. do grup biznesowych, sportowców, dzieci i młodzieży, czy do osób uzależnionych. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej unikać ich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Ranking białostockich szkół podstawowych. Jedna naszych placówek została najlepszą podstawówką w kraju Która szkoła podstawowa w Białymstoku jest najlepsza? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl. Zobacz, jak wypadły białostockie podstawówki!

📢 Od marca emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń. Jakie będą podwyżki? Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowych zostaną zwaloryzowane. Podwyżka przeprowadzana będzie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 12,12 procent. 📢 Michałowo. Ruszyła budowa bliźniaków z mieszkaniami na wynajem i otwarto strzelnicę W Michałowie powstaną mieszkania na wynajem. W czwartek (22.02) został wkopany kamień węgielny pod inwestycję, jaką jest budowa 64 domów przy ul. Sosnowej. „Z myślą o rodzinach i ich komfortowej przyszłości” – tak nazywa się projekt budowy domów w gminie Michałowo.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Tak kiedyś wyglądała ulica Jurowiecka w Białymstoku. Jedna z głównych ulic w mieście zmieniła się nie do poznania. Pamiętacie ten klimat? Ulica Jurowiecka przed laty wyglądała zupełnie inaczej. Kiedyś kwitł tam handel na popularnym bazarze, a piłkarze Jagiellonii na swoim stadionie, położonym tuż obok, rozgrywali mecze piłkarskie. Dziś jest tam galeria handlowa i trudno uwierzyć, jak bardzo się zmieniła jedna z głównych ulic w Białymstoku.

📢 Domy letniskowe do kupienia w województwie podlaskim. Za niewielkie pieniądze cisza, spokój i czyste powietrze Zbliżająca się wiosna, a w perspektywie lato to dobry moment na zakup domu letniskowego. W województwie podlaskim jest na sprzedaż kilka ciekawych i atrakcyjnych nieruchomości, które można wykorzystać podczas urlopu. Przedstawiamy domy letniskowe wystawione na sprzedaż w Podlaskiem. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Białymstoku. Działki ROD w centrum i na obrzeżach miasta. Zobacz oferty z lutego 2024 Początek roku to idealny moment, by zasilić grono działkowców. Przyroda budzi się do życia, można wszystko od początku zorganizować po swojemu. Potrzeba tylko znaleźć obiekt, do uprawiania. Wychodzimy z pomocą, bowiem w naszej galerii znajdziecie oferty ogródków działkowych ROD w Białymstoku, które można aktualnie kupić. Ceny zależą głównie od jakości ich zabudowy oraz od stanu, w jakim są poszczególne działki.

📢 Protest rolników 2024. Te hasła i transparenty wznoszono na Podlasiu. Czy były kontrowersyjne? Po wtorkowych strajkach rolniczych w kraju bardzo głośno jest o jednym z transparentów, jaki miał pojawić się podczas protestów rolników na Śląsku. Kontrowersje, co do jego treści są bardzo duże, sprawę bada policja, a w jej wyjaśnienie zaangażował się m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na Podlasiu podczas protestów rolniczych, jego uczestnicy także wznosili różne hasła i transparenty. Czy były kontrowersyjne lub skandaliczne? Sprawdźcie sami! 📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Do kupienia tanio między innymi sprężarki, wiertarki, agregaty oraz zestawy sprzętu W lutowych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest dużo sprzętu warsztatowego. Armia pozbywa się sprzętu, który w cywilu może jeszcze długo służyć, a przy tym jest w atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu warsztatowy w najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Studniówka 2024. Piękne nastolatki z podlaskich studniówek. Podbijały parkiety swoim wdziękiem i stylem Studniówka 2024 w Podlaskiem to dla każdego maturzysty nie tylko symboliczne pożegnanie szkolnego etapu, ale również wyjątkowy wieczór pełen wrażeń, który na zawsze pozostanie w pamięci. W lutym uczniowie z regionu świętowali sto dni do egzaminu dojrzałości w sposób, który uczynił tę noc niezapomnianą. Spójrzmy, jak prezentowały się uczennice podlaskich szkół średnich w swoich wieczorowych sukniach.

📢 Rozlewisko Narwi w okolicach Tykocina. Zalane łąki w promieniu kilku kilometrów. Zobacz niesamowite zdjęcia i film z lotu ptaka Tykocin to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast na Podlasiu. I nie chodzi tylko o architekturę, historię, czy zabytki, których w mieście nie brakuje, lecz również o położenie geograficzne. Lokalizacja nad rzeką Narew czyni to miejsce wręcz magiczne, bez względu na porę roku. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Zobacz ranking sprzedawców, którzy na dziś mają najwięcej głosów w miastach i powiatach oraz liderów wśród florystów Oto ranking liderów prezentujący sprzedawców, którzy obecnie zajmują pierwsze miejsca w miastach i powiatach. Prezentujemy także liderów w kategorii Florysta Roku. Sprawdź, którzy kandydaci mają szansę na awans do ogólnopolskiego finału, w którym nagrodami będą wyjazdy na wczasy do Grecji oraz piękny Peugeot 208.

📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury. 📢 Studniówka X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Zobacz, jak bawili się maturzyści Studniówkowy maraton powoli dobiega końca. Niecałe 90 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. 📢 Studniówka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uroczysty polonez i świetna zabawa w Dworku Czarneckiego Swoją studniówkę mają już za sobą uczniowie kolejnego białostockiego ogólniaka. Tym razem poloneza zatańczyli tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Ich pierwszy poważny bal odbył się w piątek 2 lutego 2024 w Dworku Czarneckiego.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza bal maturalny mają już za sobą. Zobacz zdjęcia Uroczysty polonez, przepiękne i eleganckie stroje, mnóstwo wspomnień oraz dobra zabawa do białego rana. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku swój bal maturalny mają już za sobą. Zobaczcie jak na swoim wielkim balu bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Mistrzowie Handlu - finał pierwszego etapu już dziś o godz. 20:00. Zobacz aktualne wyniki i zagłosuj na swoich faworytów! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji! 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Białystok. Wielki Jarmark Kaziukowy 2023. Zobacz, co przez dwa dni można kupić na placu przed teatrem W sobotę (18.03) białostoczanie kupują m.in. własnoręcznie wykonane palmy i ozdoby wielkanocne, rękodzieło ludowe, regionalne potrawy i różne przysmaki czy biżuterię i wina. W Białymstoku na placu przed Teatrem Dramatycznym, przez dwa dni trwa Wielki Jarmark Kaziukowy.

📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy". 📢 Dawid Narożny wziął ślub rok temu. Zdjęcia i film z wesela oraz ślubu twórcy formacji disco polo Piękni i Młodzi [14.08.2022] Dawid Narożny ożenił się 12.08.2021 roku. Miął już rok od tego niezapomnianego ślubu. To drugie wesele twórcy zespołu Piękni i Młodzi. Pierwszą żoną wokalisty była Magdalena Narożna, z którą ma córkę Gabrysię. Po rozstaniu z Magdą Dawid zakochał się w Joannie, z którą doczekał się syna - Marcelka.

📢 Studniówka 2020. IV LO bawiło się w Dworku Tryumf (zdjęcia) Sezon studniówkowy powoli zbliża się ku końcowi. W sobotę, 1 lutego, na swoim balu maturalnym bawili się uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku. Studniówkę zorganizowano w Dworku Tryumf. Wejdź w galerię i zobacz, co tam się działo.

📢 Policja zarekwirowała karabin na... plastikowe kulki. Air soft może drogo kosztować Ten karabin wygląda jak prawdziwy, ale to replika. Ma jak najbardziej przypominać oryginał. Karabin Łukasza Gierałtowskiego był podobny za bardzo. Nawet policja się pomyliła.

