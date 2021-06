Prasówka 27.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te ZNAKI ZODIAKU nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 27.06.21”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te ZNAKI ZODIAKU nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 27.06.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku.

📢 Te osiem aplikacji zostało wycofane ze sklepu Google Play. Natychmiast usuń te aplikacje z telefonu! [28.06.2021] Wykryto kolejne niebezpieczeństwo, które czyha na użytkowników smartfonów. Trojan Joker to szkodliwe oprogramowanie, które nie jest nowością. Tym razem wyjątkowo złośliwego trojana wykryto w ośmiu aplikacjach. Jeśli zdążyliście je zainstalować to koniecznie szybko je usuńcie! Możecie bowiem stracić mnóstwo pieniędzy.

📢 Potańcówka miejska w Parku Branickich. Białostoczanie tanecznym krokiem powitali wakacje (zdjęcia) To wspaniała inicjatywa - oceniają zgodnie uczestnicy potańcówki. Na parkiecie wirowali młodsi i starsi. Wszystko to w malowniczej scenerii.

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 27.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP.

📢 Zobacz, kto zgarnął nagrody indywidualne w Lidze Narodów. Statuetki dostało aż czterech Polaków! Trwająca miesiąc Liga Narodów dobiegła końca. Wygrała ją Brazylia, która w finale pokonała Polskę. Brązowe medale, po zwycięstwie nad Słoweńcami, zdobyli Francuzi. Jak zwykle organizatorzy wybrali najlepszych zawodników turnieju. Zdominowali je siatkarze finalistów. Zobacz, do kogo trafiły nagrody indywidualne! 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo w czerwcu! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. To kupisz najtaniej IKEA wyprzedaje tanio meble! Koniec czerwca to ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu wyświęcona. To jedyna taka świątynia w Polsce W niedzielę zwierzchnik Cerkwi w Polsce Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa wyświęcił supraską świątynię i przewodniczył odprawionej w niej liturgii. W ten sposób, po 37 latach zakończył się remont cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Monasterze Supraskim. W uroczystości wzięli udział: hierarchowie prawosławni z kraju i zagranicy, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Artur Kosicki oraz wierni i pielgrzymi z całego kraju. 📢 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Iwona z Sanatorium Miłości pokazała swój dom i ogród. Dom Iwony z Sanatorium Miłości! 27.06.2021 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Dom Iwony z Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Najnowsze licytacje z podlaskich urzędów skarbowych. Pod młotek idą samochody, motocykle i nieruchomości. Zobacz, co można kupić okazyjne Najnowsze obwieszczenia o licytacjach z podlaskich urzędów skarbowych. Zobaczcie mienie, które przepadło na rzecz skarbu państwa i które teraz można nabyć okazyjnie na takich licytacjach.

📢 Rozstrzygnięto konkurs na uniformy pracowników hotelu Mercure. Projekty wykonali uczniowie ZSTiOI w Białymstoku Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku stanęła przed niesamowitym wyzwaniem. Uczniowie klasy o profilu krawieckim wzięli udział w konkursie na uniformy pracownicze w Hotelu Mercure. Na bazie zwycięskich projektów będą szyte prawdziwe kostiumy dla załogi nowej placówki. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce dzisiaj (25 czerwca) w szkole i było połączone z zakończeniem roku.

📢 Dni Miasta Białegostoku. Bawiliście się na sobotnim koncercie? Znajdźcie się na zdjęciach! Białostoczanie tłumnie stawili się na sobotnim koncercie na Rynku Kościuszki. Byliście pod sceną lub bawiliście się tuż za wyznaczonymi przez organizatorów strefami? Znajdźcie się na zdjęciach! 📢 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Zdjęcia Kasi Cichopek na Instagramie! Odważne zdjęcia Kasi Cichopek w skąpym bikini! 27.06.2021 Biust aktorki ledwie mieści się w skąpym bikini! Kasia Cichopek na odważnych zdjęciach. Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 27.06.2021

📢 Nowe auto Kuby Wojewódzkiego to najdroższy SUV na świecie. Zobaczcie, jak wygląda nowa fura dziennikarza 26.06.21 Znany z zamiłowania do drogich i szybkich samochodów Kuba Wojewódzki pochwalił się kolejnym luksusowym autem. To najdroższy SUV na świecie. 📢 MEMY o grzybiarzach i zbieraniu grzybów! Rozpoczynamy grzybobranie 2021 w MEMACH Ruszył sezon na grzyby a Internet komentuje! 27.06.2021 Grzybobranie 2021 czas start! Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Niecodzienne zdjęcia! Edyta Górniak nago! Na tych fotografiach wygląda niesamowicie ZDJĘCIA 26.06.2021 Ale zaskoczyła. Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. Ostatnio pojawiło się kilka gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności. 26.06.2021

📢 List kibica dotarł do Lewego! "Jesteś najlepszym kibicem, jakiego bym mógł sobie wymarzyć" Co za piękna historia! Chłopiec napisał list do Roberta Lewandowskiego i poprosił mamę, by opublikowała go na Facebooku. Siła social media dała o sobie znać i korespondencja trafiła do kapitana reprezentacji Polski. 📢 Niedziela handlowa 27.06.2021. W tę niedzielę można robić zakupy. Sprawdź, jakie są promocje w białostockich galeriach handlowych Już w najbliższą niedzielę będziemy mogli zrobić zakupy. Sprawdziliśmy, jakie promocję czekają na klientów w Atrium Biała, Alfa Centrum, Galerii Jurowieckiej oraz Galerii Zielone Wzgórza. Kliknij w naszą galerię i dowiedz się, gdzie zrobisz taniej zakupy.

📢 Miejska potańcówka powraca po dwuletniej przerwie. Impreza odbędzie się już w niedzielę w ramach Dni Miasta Białegostoku W niedzielę (27 czerwca) przy Pałacu Branickich odbędzie się potańcówka miejska. Impreza potrwa od godz. 17 do 21:30. To powrót wydarzenia organizowanego przez Miasto Białystok po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią. Poprzednie edycje zawsze przyciągały tłumy mieszkańców.

📢 Dni Miasta Białegostoku. Mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu W sobotę (25.06), na Rynku Kościuszki odbędzie się koncert w ramach Dni Miasta Białegostoku. Kierowcy nie przejadą przez fragment ulicy Sienkiewicza. 📢 Maciej Majewski nie żyje. Pogrzeb współtwórcy legendarnego Klubu Metro we wtorek Informację o śmierci Maćka Majewskiego potwierdził Klub Metro. 📢 Memy po meczu Polska - Szwecja. "Niby człowiek wiedzioł, a jednak się łudził". Kadra Sousy odpadła z Euro 2020 [27.06] Po meczu Polska - Szwecja internauci wyżywają się na drużynie narodowej i jej selekcjonerze Paulo Sousie. Jak można było w meczu o wszystko stracić gola już w drugiej minucie?! Dwa strzały w poprzeczkę w jednej akcji Roberta Lewandowskiego, a potem dwa gole najlepszego napastnika świata wlały wielką nadzieję w serca wszystkich Polaków, lecz to było wszystko, na co było stać Orły w Sankt Petersburgu. 3:2 dla Szwedów i ze skrzydeł husarii posypały się pióra... Obejrzyj najnowsze memy w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Egzamin zawodowy 2021. Kiedy będą wyniki i gdzie szukać online? [WYNIKI, ODPOWIEDZI CKE] Trwają egzaminy zawodowe 2021. Egzaminy odbywają się w trzech formułach - Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019. Kiedy opublikowane będą wyniki egzaminu zawodowego 2021? CKE podało harmonogram.

📢 Ruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Różanostocka. Wierni spędzą w drodze dwa dni (zdjęcia) Tradycyjnie podlascy wierni rozpoczęli wakacje pielgrzymką do Różanegostoku. W tym roku, na pokonanie ponad 60 km, mają o jeden dzień mniej. 📢 Ktoś wywiózł ziemię do zagajnika przy ogrodzeniu Cmentarza Farnego w Białymstoku. Sprawą zajmuje się straż miejska Do redakcji zgłosił się Czytelnik, który zauważył, że do zagajnika przy ogrodzeniu Cmentarza Farnego zostało nawiezione dużo ziemi. W tej okolicy znajduje się mały las, a ludzie często chodzą tędy na spacery. Czytelnik martwi się o to miejsce, ponieważ sam siebie określa jako miłośnika przyrody, a jak opowiada, gniazda mają tu ptaki i zdarza się, że widzi tam sarny. Straż Miejska w Białymstoku interweniowała w tej sprawie. 📢 10 miesięcy więzienia dla kibica Jagiellonii Białystok oskarżonego o podpalenie mieszkania na Marszu Niepodległości [ZDJĘCIA] Pożar wybuchł od zapalonej racy rzuconej przez uczestnika ubiegłorocznego warszawskiego Marszu Niepodległości. Sąd uznał, że odpowiedzialny za to jest pochodzący z Białegostoku Piotr K. Związany ze środowiskiem pseudokibiców 37-latek ma trafić na 10 miesięcy za kratki.

📢 Zaskakujące metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się pozmieniali Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska 20.06.2021 TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami! 📢 Dwie ekipy z Podlasia wyruszą w Rajdzie Złombol 2021. Do Turcji pojadą starą Ładą, Żukiem i Lublinem (ZDJĘCIA) W tegorocznym Rajdzie Złombol wyruszą dwie ekipy z Podlasia. Jednej przewodzi wójt Kulesz Kościelnych, drugą tworzą młodzi pasjonaci podróżowania znani z bloga "Przygody Pana Żuka". Już w sobotę (26 czerwca) wyruszą w daleką wyprawę do Turcji. W szczytnym celu.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilia. Rolnicy z Podlasia pokazują swoje gospodarstwa Rolnicy. Podlasie to najchętniej oglądany serial Fokus TV. Sympatyczni rolnicy zdobyli serca widzów w całym kraju. Odwiedziliśmy ich domy i gospodarstwa. Zobacz, jak mieszkają Gienek Onopiuk i Emilia Korolczuk. 📢 Świnia na balkonie w bloku w Bydgoszczy, a spółdzielnia mieszkaniowa bezradna Na parterze bloku na bydgoskich Wyżynach spokojnie grzeje się w słońcu... świnia. Trzymanie zwierząt hodowlanych w Bydgoszczy jest zabronione. Mimo to lokatorzy i spółdzielnia mieszkaniowa na razie są bezradni. 📢 Otwarcie sklepu Dealz w Galerii Jurowiecka. To pierwszy sklep sieci w Białymstoku. Na chętnych czekają promocje [ZDJĘCIA] W piątek (25.06) o godzinie 9 odbyło się otwarcie nowego sklepu "Dealz". To pierwszy sklep sieci w Białymstoku. Znajduje się na pierwszym piętrze w Galerii Jurowieckiej. Pierwsze 100 osób, które odwiedziły sklep otrzymały vouchery na zakupy w sklepie. Byliśmy na miejscu i zrobiliśmy relację z otwarcia.

📢 8. Festiwal Kultury Tatarskiej. Naucz się strzelać z łuku i spróbuj dań kuchni polskiego orientu Najbliższy weekend w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej będzie obfitował w atrakcje. Polscy Tatarzy zapoznają nas ze swoją kuchnią, nauczą, jak strzelać z łuku i władać szablą czy oprowadzą po tatarskiej jurcie. Nie zabraknie też widowiskowych pokazów jeździeckich i koncertów muzyki orientalnej. 📢 Te fryzury wyszczuplają i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz modne cięcia [25.06.2021] Te fryzury wyszczuplają i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy mają sprawić, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Politechnika Białostocka. Kilkudziesięciu pracowników uczelni uhonorowano odznaczeniami państwowymi (zdjęcia) Ponad 50 pracowników oraz osób związanych z Politechniką Białostocką zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymały one odznaczenia przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, medale Komisji Edukacji Narodowej. 📢 Od soboty, 26 czerwca luzowanie obostrzeń. Zobacz, co się zmieni w kolejnym etapie odmrażania gospodarki W sobotę, 26 czerwca wchodzi w życie kolejny etap luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zgodnie z harmonogramem otwierania gospodarki 26 czerwca działalność wznowi jedna z najdłużej zamkniętych branż: rozrywka. Tego dnia ruszą dyskoteki i kluby nocne. To niejedyne zmiany. Zobacz, co jeszcze się zmieni. 📢 Magda Gessler ma dom jak z bajki! Zobacz, jak mieszka królowa polskiej gastronomii [zdjęcia] Magda Gessler to niekwestionowana królowa polskiej gastronomii. Jej nazwisko zna dosłownie każdy - przy czym sława ta wynika nie tylko ze świetnych kulinarnych umiejętności. To, co wyróżnia restauratorkę, to przede wszystkim jej kolorowa osobowość i poczucie humoru. Tak barwna postać show-biznesu przyciąga jak magnes. Chcemy pokazać wam, jak mieszka Magda Gessler - jej dom to feeria barw, wzorów i stylów. Prawdziwe kolorowe (ale i gustowne!) szaleństwo.

📢 Augustów. Nawałnica przeszła nad miastem. Zalane ulice i powalone drzewa Strażacy mieli ręce pełne roboty. 📢 Jakie prezenty najczęściej otrzymują nauczyciele od dzieci i rodziców na koniec roku szkolnego? Zbliża się zakończenie roku szkolnego. Rodzice i uczniowie często w ramach podziękowań przygotowują upominki dla nauczycieli. Jednak oni nie liczą na żadne podarunki. - Najlepszym prezentem dla nas nauczycieli są sukcesy uczniów. Ich uśmiech i radość to potwierdzenie, że nasz wysiłek pozwala im się rozwijać - mówi Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca Solidarności Oświatowej w Podlaskiem. 📢 Tego nie pij w czasie upału, bo się odwodnisz. Jakich płynów unikać, gdy na zewnątrz skwar? W czasie upałów, gdy słupek rtęci na termometrze niebezpiecznie zbliża się do 30 stopni Celsjusza, trzeba zadbać o odpowiednie nawodnienie. Najlepiej pić wodę mineralną, w objętości przynajmniej 2-3 litrów dziennie. Poza tym dobrze sprawdzą się świeżo wyciskane soki i koktajle warzywne. Są jednak napoje, których lepiej unikać. Czego nie pić w upalny dzień? Zobacz w galerii.

📢 Upał? Tego lepiej nie zostawiaj w aucie - za duże ryzyko! Wysoka temperatura nie sprzyja nie tylko tobie Kiedy żar leje się z nieba, temperatura w samochodzie może być jeszcze wyższa. Niektórym trudno wyobrazić sobie, jak szybko schłodzone po nocy wnętrze auta może za dnia nagrzać się nawet do 60 stopni Celsjusza. Tymczasem w sprzyjających temu warunkach nie zajmie to nawet godziny! Z tego powodu latem lepiej zrezygnować z traktowania samochodu jak przechowalni i zostawiać w nim tylko te rzeczy, którym upał nie zaszkodzi. Co natomiast zdecydowanie lepiej zabrać ze sobą? Sprawdź koniecznie przed kolejną falą upałów! 📢 Kiedy nie jest potrzebne skierowanie do specjalisty? Kto korzysta z poradni specjalistycznych bez skierowania? [LISTA] Psychiatra, dentysta, ginekolog, wenerolog, onkolog - do tych specjalistów nie potrzeba skierowania. W przypadku pozostałych niektórzy pacjenci mogą także korzystają w poradniach specjalistycznych bez skierowania. Sprawdź, kto.

📢 Knyszyn: Wypadek na skrzyżowaniu. Zderzyły się dwa busy, jedna osoba ranna (zdjęcia) Kolejny wypadek na feralnym skrzyżowaniu w Knyszynie. Tym razem zderzyły się dwa busy. Jedna osoba została ranna. Kilka godzin po tym zdarzeniu, w tym samym miejscu doszło do kolejnej kolizji. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 23.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS.

📢 Białystok. Jarmark Świętojański przed Ratuszem 2021. Już niebawem stoiska ze smakołykami i rękodziełem wracają na Rynek Kościuszki Na Rynku Kościuszki znów rozgoszczą się wystawcy z Polski i zagranicy. Jarmark Świętojański przed Ratuszem rozpocznie się 23 czerwca.

📢 Jak szybko się schłodzić? 10 sposobów na upał, które przyniosą szybką ulgę i pomogą uniknąć niekorzystnych skutków przegrzania Wysoka temperatura na zewnątrz łatwo przyczynia się do przegrzania organizmu i jego odwodnienia, co często powoduje nieodwracalne skutki zdrowotne! Poznaj objawy alarmowe nadmiernego działania ciepła słonecznego i poznaj szybkie sposoby schładzania i ochrony ciała, by uniknąć negatywnych konsekwencji upałów. 📢 Najtańsze domy na sprzedaż w województwie podlaskim. Domy, siedliska i domki letniskowe do 100 tys. zł [OFERTY] 20.06.2021 Z pomocą portalu otodom.pl wybraliśmy dla was najtańsze oferty domów w woj. podlaskim na sprzedaż w regionie, których cena nie przekracza 100 tysięcy złotych. To często są nieruchomości, które wymagają remontu, ale też można w nich zamieszkać od razu, lub traktować te nieruchomości jako domki letniskowe, lub przyszłościowe inwestycje. Zobaczcie okazje!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 TOP 15 miejsc na jednodniową wycieczkę blisko Białegostoku. Zobacz co warto zwiedzić w województwie podlaskim 2021! Lato w pełni, warto więc jak najlepiej wykorzystać ciepłe dni. Co powiecie na szybką, jednodniową wycieczkę po malowniczym Podlasiu? Oto nasze pomysły! Przedstawiamy TOP 15 miejsc w pobliżu Białegostoku godnych zwiedzenia w 2021. Sprawdźcie w galerii zdjęć.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. 📢 Najtańsze domy i siedliska na sprzedaż blisko Białegostoku. Nieruchomości w powiecie białostockim - do 200 tysięcy zł [3.06.2021] Zobacz oferty najtańszych domów na sprzedaż, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. Gdzie można kupić dom ze sporą działką w spokojnej okolicy za umiarkowaną cenę? Zebraliśmy oferty domów wystawionych na sprzedaż w powiecie białostockim, których koszt nie przekracza 200 tysięcy złotych. To mniej niż wartość większości mieszkań w bloku na terenie Białegostoku! Chcecie się przeprowadzić za miasto, by podziwiać piękno podlaskiej przyrody?

📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [1.06.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk z Laszek urodziła córkę (zdjęcia) 30.05.2021 Emilia Korolczuk z Laszek, jedna z głównych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie, urodziła córkę. Tę radosną nowinę bohaterka serialu Focus TV ogłosiła na swoim profilu.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Casting na Miss i Mistera Podlasia 2021. Zobacz kto chce walczyć o koronę (zdjęcia) 25 osób, które marzą o udziale w finałowym koncercie trzech konkursów piękności: Miss Podlasia 2021, Miss Nastolatek 2021 i Mister Podlasia 2021, stawiło się w minioną niedzielę w białostockim Los Amigos, by na żywo zaprezentować się jurorom. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny z białostockich dyskotek przed pandemią koronawirusa - Rokoko, M7, Black Diamond [ZDJĘCIA] Minął już ponad rok, odkąd białostockie kluby i dyskoteki przestały organizować imprezy. Pandemia koronawirusa zmieniła wszystko i życie nocne Białegostoku praktycznie zamarło. Teraz możemy tylko powspominać. Zobacz, jak bawiliśmy się w białostockich lokalach jeszcze parę lat temu! Obejrzyj fotogalerię pięknych dziewczyn z naszego regionu na parkietach dyskotek.

📢 Abp Sławoj Leszek Głódź ukarany przez Nuncjaturę Apostolską. Hierarcha wrócił do swojego majątku w Bobrówce na Podlasiu Nuncjatura Apostolska ukarała arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Musiał opuścić archidiecezję i powrócić do Bobrówki na Podlasiu. Jak wygląda majątek arcybiskupa Głódzia? Urodzony w Bobrówce (powiat moniecki) na Podlasiu duchowny to kontrowersyjna postać. Media podają, że duchowny miał tuszować afery pedofilskie w Kościele katolickim, jak również miał mobbingować podległych mu księży. Przeprowadziliśmy śledztwo dziennikarskie, aby pokazać Państwu, jaki majątek zgromadził emerytowany już arcybiskup, zajmując wysokie kościelne stanowiska. Dotarliśmy do osób z najbliższego otoczenia duchownego. To co mówią, daje dużo do myślenia.

📢 Giełda Samochodowa przy Andersa w Białymstoku oblężona. Sprawdź, jakie auta i nie tylko można kupić na giełdzie (zdjęcia) Tłoczno było w niedzielę na cotygodniowej giełdzie samochodowej przy ul. Andersa 40 na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego. Tutaj można polować na auto w dobrej cenie, znaleźć tanie części do samochodu i wiele przeróżnych rzeczy – tak, jak na giełdzie rzeczy używanych. Giełdę organizuje Automobilklub Podlaski.

📢 Memy szczepienia na koronawirusa. Najzabawniejsze memy, niezwykłe, wyjątkowe obrazki i żarty ze szczepienia. Memy o szczepieniach 31.12 Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19. Koronawirus zbiera w Polsce i na całym świecie śmiertelne żniwo, mimo to przeciwników szczepień podważających działanie szczepionki nie brakuje. Nic dziwnego, że internet masowo produkuje memy na szczepienia na koronawirusa. Cały świat apeluje, żeby wszyscy jak najszybciej zaszczepili się, ale nigdzie nie brakuje sceptyków czy wręcz antyszczepionkowców. Mamy nadzieję, że najzabawniejsze memy, niezwykłe, wyjątkowe obrazki i żarty ze szczepienia przeciwko koronawirusowi zawstydzą osoby, które chcą narażać się na zakażenie i zakażać innych. Bo jak wiadomo - śmiech to silna broń - może razem pokonamy koronawirusa - oczywiście zaszczepieni. 📢 Egzamin zawodowy 2020. Arkusze CKE, klucz odpowiedzi, pytania, przecieki. Co będzie na egzaminie zawodowym 2020 [24.06.2020] Egzamin zawodowy 2020 to egzamin, który ma potwierdzić kwalifikacje przystępującego do testu w danym zawodzie, w którym się kształcił. Egzamin zawodowy sprawdza poziom opanowanego materiału przez ucznia, który kształcił się w szkole zawodowej, policealnej lub technikum. Uczniowie będą zdawać egzamin zawodowy 24 czerwca 2020 roku. Z naszego artykuły dowiesz się wszystkiego o tegorocznym egzaminie zawodowym, znajdziesz też wyniki, arkusze i klucz odpowiedzi, jak tylko zostaną opublikowane przez CKE.

