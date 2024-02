Prasówka 27.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podlascy radni PSL nie godzą się z zapisami projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej”?

Prasówka 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Podlascy radni PSL nie godzą się z zapisami projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej Podlascy radni sejmiku z PSL negatywnie zaopiniowali projekt ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Projekt przygotował Senat, a radni mówili o nim w poniedziałek (26.02) podczas konferencji w UMWP w Białymstoku

📢 Dyrektor z urzędu marszałkowskiego vs opozycyjny radny sejmiku. Kontrowersyjny post ze zdjęciem Radny podlaskiego sejmiku Jarosław Dworzański umieścił w swoich mediach społecznościowych post ze zdjęciem szefowej Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Dyrektorka żąda jego usunięcia, bo jak podkreśla, nie zajmuje się polityką. 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

