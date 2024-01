Prasówka 26.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego oferuje pojazdy wojskowe na sprzedaż. Za tyle zostały wylicytowane terenówki, ciężarówki, przyczepy i ciągniki!”?

Prasówka 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Agencja Mienia Wojskowego oferuje pojazdy wojskowe na sprzedaż. Za tyle zostały wylicytowane terenówki, ciężarówki, przyczepy i ciągniki! Agencja Mienia Wojskowego (AMW) otwiera drzwi dla entuzjastów militarnej technologii, oferując unikalną szansę na nabycie pojazdów wojskowych. W ofercie znajdują się różnorodne pojazdy, w tym terenówki, ciężarówki, przyczepy i ciągniki, które były wcześniej wykorzystywane przez polskie siły zbrojne. Zobaczcie za ile sprzedały się wojskowe pojazdy!

📢 Horoskopowe ciekawostki na luty 2024. Tym znakom zodiaku będzie się powodzić finansowo [26.01.2024] Znaki zodiaku mogą nam wiele o nas powiedzieć. Horoskop to przepowiednia wyczytana z układu gwiazd. Choć uznaje się je za pseudonaukę mają one swoje grono zwolenników. Zobaczcie, co mamy zapisane w gwiazdach na luty 2024 roku. Oto znaki zodiaku, którym będzie sprzyjać fortuna w najbliższych tygodniach.

📢 Rekordowa emerytura w Podlaskiem to raptem połowa najwyższej w kraju W Polsce jest ponad sześć milionów emerytów. Przeciętna emerytura w kraju wynosi obecnie 3 479 zł brutto, jednak nie wszyscy otrzymują taką kwotę. 25,3 tys. emerytów pobiera świadczenie w kwocie niższej niż 500 zł, a 180 tys. - gwarantowaną emeryturę minimalną, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto.

Prasówka 26.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 26.01). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w piątek 26.01.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 26.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Medycy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili się na Litwie. Wojsko szuka kandydatów do służby Troje wojskowych medyków - ratownik medyczny w pogotowiu oraz studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego - uczestniczyło w szkoleniu z zakresu medycyny pola walki zorganizowanego przez litewską Obronę Terytorialną. 📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze dziewczyny z podlaskich studniówek drugiej połowy stycznia 2024 Studniówki stanowią wyjątkowe wydarzenie w życiu młodzieży, pełne magii, uroku i elegancji. W drugiej połowie stycznia 2024 roku uczniowie podlaskich szkół średnich świętowali sto dni do matury. Jednak to nie tylko taniec, muzyka i radość były głównymi atrakcjami wieczoru. Niezaprzeczalnym elementem była również elegancja oraz wdzięk najpiękniejszych dziewczyn, które zachwyciły wszystkich obecnych swoim wyjątkowym stylem. 📢 Diabetycy organizują bezpłatne spotkania przy stole. Na pierwszym czwartkowym obiedzie pachniało czosnkiem, kminkiem i wędzonką Była degustacja podlaskich dań, rozmowy o zdrowej żywności i wspólna zabawa. W spotkaniu „Kultura Podlasia – kuchnią pachnąca” zorganizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków, uczestniczyło około 250 osób. Trwają zapisy na kolejne terminy czwartkowych obiadów.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Sprawdź kwoty Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku, a ile zasadnicze? Od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Oto kwoty brutto i netto. Znamy już projekt rozporządzenia regulujący kwestię minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. 25 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który zakłada uzależnienie pensji nauczycielskiej od średniej krajowej. Sprawdźcie najnowsze wiadomości na temat podwyżek dla nauczycieli.

📢 Zaginiony 89-latek z Białegostoku. Senior pojechał odebrać emeryturę. Po 3 godzinach żona zaalarmowała służby Mężczyzna jest schorowany i ma problemy z pamięcią. Taką informację otrzymali białostoccy policjanci wraz ze zgłoszeniem o zaginięciu. Złożyła nie zaniepokojona żona. 89-latek trzy godziny wcześniej wyszedł z mieszkania i długo nie wracał. Dzięki mundurowym senior po kilkunastu minutach wrócił do domu.

📢 Fenomenalna sałatka z kurczakiem i kukurydzą. Nieważne, ile sałatek zrobię na imprezę w domu, ta zawsze znika pierwsza Ta banalnie prosta do wykonania sałatka jest hitem każdej imprezy. O jej sukcesie decyduje pewien ważny dodatek, którego nie można pominąć. Całość przygotowuje się dosłownie w kilkanaście minut. Wypróbuj naszą sałatkę z kurczakiem, a zobaczysz, że goście nie będą mogli się od niej oderwać. 📢 I liga siatkarzy: REA BAS Białystok - Lechia Tomaszów Mazowiecki 1:3. Od ideału do koszmaru W bardzo ważnym meczu I ligi siatkarzy zespół REA BAS Białystok przegrał u siebie 1:3 z Lechią Tomaszów Mazowiecki i nie awansował w tabeli do czołowej ósemki. Szkoda, bo w secie otwarcia Podlasianie zagrali wręcz koncertowo i rozbili wyżej notowanych rywali 25:15. Niestety, później gospodarze obniżyli loty i zeszli z parkietu pokonani.

📢 Jagiellona Białystok. Wielka mobilizacja kibiców Żółto-Czerwonych Do wznowienia rozgrywek PKO Ekstraklasy i decydującej fazy Fortuna Pucharu Polski piłkarze Jagiellonii przygotowują się na obozie w Turcji. W Białymstoku i regionie trwa mobilizacja kibiców Żółto-Czerwonych, a jej efekty już są widoczne, bo fani zorganizowali niedawno Jagiellońskie Racowisko. Teraz sympatycy Dumy Podlasia organizują się już na mecze zespołu trenera Adriana Siemieńca i bardzo ważne dla nich wydarzenie, jakim będzie Święto Ultry.

📢 Jak przestać jeść chleb? Zobacz, co wybrać zamiast pieczywa. W efekcie schudniesz, a twój brzuch będzie szczuplejszy! Sprawdź te zamienniki Pieczywo zapewnia setki kalorii w diecie. Eliminując je, można łatwo schudnąć. Co można jednak jeść zamiast kanapek? Wcale nie trzeba z nich zrezygnować, wystarczy wybrać dietetyczne zamienniki chleba. Sprawdzą się na diecie redukcyjnej, low carb, niskoglikemicznej, keto czy paleo. Zobacz, jakimi produktami możesz zastąpić łatwo chleb i bułki.

📢 Nowe rozwiązania w Śniadecji: Egzoszkielet i robot pomogą pacjentom wrócić do formy Egzoszkielet i robot Lexo trafiły na oddział rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Pomagają pacjentom wrócić do formy, poprzez - przede wszystkim - wspomaganie nauki chodzenia. 📢 Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Dlaczego warto mieć te niezwykłe ptaki blisko domu lub gospodarstwa? Niedługo jaskółki wrócą do Polski Jaskółki to niewielkie ptaki wróblowate i obecnie w sporej części związane są z człowiekiem. – Pewne przypuszczenia wskazują, że niektóre z nich były z nami już w jaskiniach. Naturalnie gniazdowały na skałach i w grotach skalnych, chociaż jest także grupa, która związana jest z piaszczystymi skarpami nadrzecznymi – opowiada prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Co warto wiedzieć o tych fascynujących ptakach?

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg. Wojsko oddaje za półdarmo samochody, przyczepy quady i sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego po dłuższej przerwie ogłosiła przetarg na wojskowe mienie niekoncesjonowane. To pierwsza okazja w 2024 roku, by okazyjnie kupić od polskiej armii różne ciekawe ruchomości. Do nabycia w najbliższym rzucie są m.in. samochody - busy, mikrobusy, terenówki oraz ciężarowe. Można też tanio nabyć choćby koparkę oraz quada. 📢 Miasto Białystok sprzedaje działki. Do kupienia kilka atrakcyjnych gruntów Miasto ogłosiło przetargi na działki położone w kilku białostockich osiedlach. Przedstawiamy ceny oraz szczegóły nieruchomości, które można kupić od miasta. 📢 Najtańsze kierunki na wakacje all inclusive – majówka 2024. Nawet tylko 1600 zł za tydzień słońca! Aktualny ranking 9 krajów Nie warto zwlekać z planowaniem majówki, która w 2024 r. może trwać nawet 9 dni! Sprawdźcie w naszej galerii nowy, aktualny ranking najtańszych kierunków na majowe wakacje all inclusive. Wyszukaliśmy 9 krajów, w których możecie spędzić majówkę w słońcu i cieple, w dodatku za niewielkie pieniądze – nawet tylko 1600 zł za tydzień błogiego wypoczynku!

📢 Podopieczni podlaskich Ochotniczych Hufców Pracy spędzają ferie w Wasilkowie. Młodzież bierze udział w warsztatach i zwiedza okolice Mnóstwo warsztatów, wyjścia do kina i odrobina aktywności fizycznej. W zimowym zgrupowaniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie bierze udział 50 podopiecznych podlaskich Ochotniczych Hufców Pracy. 📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie. 📢 Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z MON dla szkół na tworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego Można uzyskać m.in. dotacje na specjalistyczne wyposażenie i umundurowanie dla młodzieży. Trwa program Ministerstwa Obrony Narodowej na tworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW). W woj. podlaskim w 17 placówkach funkcjonują 22 oddziały. W przyszły roku szkolnym w całej Polsce może powstać 200 kolejnych. Termin składania wniosków upływa z końcem marca.

📢 Miał kraść tablice rejestracyjne i paliwo. Podejrzany mieszkaniec Sokółki usłyszał kilkanaście zarzutów Założenie było proste. Montował do swojego samochodu cudze tablice rejestracyjne, by utrudnić identyfikację przy kradzieżach paliwa. Pokrzywdzeni są mieszkańcy Białegostoku i okolic. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 33-letniego sokółczanina. Grozi mu 5 lat więzienia. 📢 Nielegalne papierosy w sklepie, aucie i mieszkaniu Ponad 3 tys. paczek nielegalnych papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z białostockiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 📢 Piotr Szczepaniak nowy dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku objął obowiązki Minister Finansów powołał insp. Piotra Szczepaniaka na stanowiska Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. W środę 24 stycznia odbyła się uroczystość przekazania nowemu Dyrektorowi obowiązków służbowych. Dotychczasowy szef podlaskiej KAS Dyrektor Wojciech Orłowski z końcem lutego przechodzi na emeryturę.

📢 UMB potrzebuje 200 mln zł, by zainwestować w bazę dydaktyczną. To pozwoli kształcić więcej lekarzy i pielęgniarek Centrum symulacji medycznych, trzy aule, które będzie można połączyć w jedną, większą, oraz centrum pielęgniarstwa. Takie są plany UMB. Teraz tylko trzeba zdobyć pieniądze – 200 mln zł. 📢 Ogólnopolski protest rolników w Białymstoku. Rolnicy protestowali w związku z trudną sytuacją w rolnictwie W środę 24 stycznia w całej Polsce w godzinach 12.00-14.00 odbyły się protesty rolników. Gospodarze demonstrowali także w woj. podlaskim. Protesty zostały zorganizowane w związku z zapaścią dochodów w gospodarstwach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce UE, Zielonemu Ładowi, czy niekontrolowanemu importowi towarów rolniczych z Ukrainy. Mówią, że protestować nie chcą, ale obecna sytuacja ich do tego zmusza. Jednocześnie zaznaczają, że jest to protest ostrzegawczy.

📢 Tadeusz Truskolaski zdecydował. Będzie ubiegać się po raz piąty o urząd prezydenta Białegostoku. Liczy na poparcie koalicji 15 października Tadeusz Truskolaski w końcu przerwał milczenia. Ogłosił, że będzie kolejny raz starał się o reelekcję. Jest pierwszym kandydatem, który oficjalnie zadeklarował chęć ubiegania się o urząd prezydenta Białegostoku w kwietniowych wyborach samorządowych. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od 18 lat. Na początku lutego powinniśmy poznać jego potencjalnych kontrkandydatów. 📢 Sukces podlaskich tkaczek. Otrzymały stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Jadwiga Możejko, Katarzyna Daniewicz, Beata Palikot-Borowska i Aleksandra Staszak otrzymały roczne stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. Natomiast Magdalena Kozioł i Alicja Kochanowska dostały takie wsparcie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznane fundusze pozwolą im zrealizować kolejne projekty tkackie i pokazać szerszej publiczności swój kunszt.

📢 Słodycze wycofane ze sprzedaży. Rażące uchybienia sanitarne w zakładzie produkcyjnym. Najnowsze ostrzeżenia GIS 24.01.2024 W ostatnich dniach Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) postanowił wycofać z obiegu szereg produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Wśród nich znalazły się różnorodne słodycze, mleko modyfikowane dla dzieci, suplement diety zawierający THC, miód turecki związany z potencją oraz różnego rodzaju kosmetyki. To tylko kilka przykładów artykułów, które zostały usunięte ze sklepowych półek. Czym jeszcze warto się zainteresować, mając na uwadze najnowsze ostrzeżenia GIS z 24.01.2024 roku?

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Już w najbliższą niedzielę (28 stycznia) 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję Jerzego Owsiaka postanowili wesprzeć między innymi bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie - Monika i Tomek z Pokaniewa.

📢 Ujmujące zdjęcia zwierząt w zimowej scenerii w Podlaskiem Mroźna i śnieżna zima na chwilę odpuściła, ale była okazją do zrobienia zdjęć przyrody w pięknej scenerii. Wykorzystali to pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Swoimi zdjęciami pochwalili się w sieci. 📢 Piłka nożna. Głośno o byłych bramkarzach Jagiellonii. Bartłomiej Drągowski i Jakub Słowik zmienili kluby. Pech Xaviera Dziekońskiego Media poświęciły ostatnio sporo uwagi bramkarzom, w przeszłości związanymi z Jagiellonią Białystok. Bohaterem głośnego transferu został Bartłomiej Drągowski. Rodowity białostoczanin przeniósł się z występującej we włoskiej Serie B Spezii do greckiego Panathinaikosu Ateny. Barwy klubowe zmienił też Jakub Słowik. Za to o wielkim pechu może mówić Xavier Dziekoński, który doznał kontuzji twarzoczaszki. 📢 Studniówka jak pokaz mody! Śliczne dziewczyny, eleganckie kreacje, efektowne makijaże i modne fryzury Bal przedmaturalny to współcześnie prawdziwy pokaz mody, zwłaszcza jeśli chodzi o dziewczyny. Specjalnie kupowane kreacje, eleganckie obuwie, efektowny makijaż, staranna fryzura, a także biżuteria. Sprawdziliśmy jakie trendy wizerunkowe panują w tym sezonie w Białymstoku na studniówkach. Jest na zo popatrzeć!

📢 Tajemnice Pałacu Branickich. To, co wykopali archeolodzy, może zmienić postrzeganie historii Białegostoku Wydobywamy historię spod ziemi – mówi dr Magdalena Muskała z UMB. – Jak pokazują wykopaliska na dziedzińcu paradnym Pałacu Branickich, drewniany dwór na murowanych fundamentach stał w tym miejscu już może i w XV wieku

📢 Studniówka Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych. Zobacz, jak bawili się maturzyści Nieco ponad 100 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku. Sprawdź, co działo się w Dworze Czarneckiego. 📢 Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kto ma szansę na zatrudnienie i za ile?. To pierwsza rekrutacja w 2024 roku To pierwsza w tym roku tak duża rekrutacja w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Prezydent poszukuje chętnych do pracy na urzędniczych posadach. Wśród wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie oczekuje m.in. rzetelności, dokładności, wnikliwości, zdolności analitycznego myślenia, odpowiedzialności, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,

📢 Nowa inwestycja na os. Piaski w Białymstoku. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Zamiast biurowca wysokiej klasy powstanie mieszkaniówka Budynek mieszkaniowy wielorodzinny z usługami, garażami zamkniętymi w parterze i podziemnymi, 22 miejscami naziemnymi. Prezydent Białegostoku wydał pozwolenie na budowę I etapu inwestycji przy ul. Kaczorowskiego w Białymstoku. Kilka latem temu ówczesny właściciel terenu planował postawić kompleks wysokiej klasy biurowców. Uzyskał nawet pozwolenie na budowę pierwszego z nich. 📢 Studniówka 2024. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Łapach bawiło się w Sali Bankierowej Wersal Kwiaty, podziękowania, łzy wzruszenia i uroczysty moment odtańczenia poloneza – Studniówka 2024 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Łapach była wyjątkowym wydarzeniem, które odbyło się w Sali Bankietowej Wersal w sobotę, 20 stycznia. 📢 Ferie zimowe 2024 rozpoczęte. Tłumy mieszkańców odwiedziły Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej! Ognisko, rodzinna atmosfera i wiele atrakcji - w Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej oficjalnie rozpoczęto tegoroczne ferie zimowe! Podczas "Ferii w Skansenie", zorganizowanych przez PMKL i Samorząd Województwa Podlaskiego, w imieniu marszałka Artura Kosickiego, obecny był dyrektor gabinetu marszałka Robert Jabłoński oraz dyrektor placówki Katarzyna Ancipiuk.

📢 Studniówka 2024 i połowinki Liceum Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Magiczna noc w Hotelu Branicki 20 stycznia 2024 roku Liceum Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku uczciło swoją studniówkę i połowinki w wyjątkowym miejscu - Hotelu Branicki. To wydarzenie, pełne elegancji, tańca i radości, było nie tylko świętem zakończenia szkolnej drogi, ale także chwilą, którą uczniowie i nauczyciele wspólnie spędzili na tworzeniu niezapomnianych wspomnień. 📢 Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił Adolfa Białokoza, naczelnika Białegostoku w czasie powstania styczniowego Dzięki zaangażowaniu białostockiego oddziału IPN, odrestaurowano nagrobek Adolfa Białokoza. W poniedziałek (22 stycznia) uroczyście odsłonięto i poświęcono miejsce pochówku bohatera powstania styczniowego i naczelnika Białegostoku. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza bal maturalny mają już za sobą. Zobacz zdjęcia Uroczysty polonez, przepiękne i eleganckie stroje, mnóstwo wspomnień oraz dobra zabawa do białego rana. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku swój bal maturalny mają już za sobą. Zobaczcie jak na swoim wielkim balu bawili się tegoroczni maturzyści.

📢 Tanie auta i maszyny rolnicze do wzięcia od skarbówki. Nowe licytacje w regionie. Jest nawet robot Coraz trudniej o tanie używane pojazdy, ceny poszybowały w górę. Na szczęście podlaskie urzędy skarbowe co jakiś czas ogłaszają licytacje samochodów i nieruchomości. Tym razem w okazyjnych cenach można wylicytować samochody osobowe i maszyny rolnicze. Od kombajnów po robota. Do wzięcia są również samochody osobowe. Oto szczegóły licytacji. 📢 Co to były za czasy! Benzyna za 1.50 zł, a na drogach głównie fiaty, polonezy i łady. Pamiętacie? Na przełomie wieków stacje benzynowe wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Kiedyś wystarczył dystrybutor i wiata, dziś na prawie każdej stacji możemy zrobić spore zakupy i zjeść coś na ciepło. Zobaczcie czym jeździliśmy w czasach, gdy samochody miały jeszcze czarne tablice rejestracyjne.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Maturzyści z "Elektryka" mają za sobą swój pierwszy "dorosły bal" W ostatnią niedzielę (21.02) w Dworku Tryumf w podbiałostockim Księżynie bawili się uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Bal przedmaturalny to wyjątkowe wydarzenie w życiu młodego człowieka. Zobacz zdjęcia ze Studniówki popularnego "Elektryka". 📢 Podlaska gwara wskazana przez internautów. Tych słów nie usłyszycie poza Podlasiem. Zobacz najpopularniejsze wyrażenia Podlaska gwara jest niezwykle bogata i zawiera mnóstwo interesujących słów, które często są niezrozumiałe dla osób spoza regionu. Jakiś czas temu na naszym profilu na FB poprosiliśmy Was o wskazanie słów, z którymi można spotkać się tylko na naszym terenie. Odzew był bardzo duży, bo otrzymaliśmy kilkaset propozycji. Wybraliśmy te najciekawsze i najpopularniejsze. 📢 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Rozpoczęły się "Ferie na ludowo" w Skansenie. Zobacz zdjęcia z inauguracji W niedzielę 21 stycznia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zainaugurowano ferie zimowe. Organizatorzy przygotowali przejażdżki bryczką, ogniska, lepienie bałwanów czy zajęcia w sokolarni. Jednak to nie koniec atrakcji przygotowanych przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

📢 Białostocka spółka podbiła rynek krajowy. Właśnie świętowali 12-lecie istnienia. Zobaczcie jak było na ich gali Top of the top! W piątek jubileusz 12-lecia istnienia na rynku obchodziła firma, która narodziła się w Białymstoku. To jedyny podlaski pośrednik nieruchomości działający w 5 województwach i na dwóch kontynentach. Mowa o Express House Nieruchomości. Kurier Poranny był patronem medialnym tego wydarzenia 📢 Fantastyczna Studniówka w "Plastyku". Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu bawili się na wielkim balu w "fantastycznym stylu" Uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu świętowali swój pierwszy "dorosły bal" w ośrodku Pięć Dębów w Supraślu. Nie była to zwykła studniówka. Wielu maturzystów zdecydowało się na ciekawe stylizacje, tegorocznym motywem przewodnim była "fantastyka". Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia!

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolniczych na długo zostanie w pamięci uczniów i nauczycieli. Było wyjątkowo! Zobaczcie jak bawili się licealiści Maturzyści z Zespołu Szkół Rolniczych bawili się w Belwederze w Białymstoku. To była niezapomniana studniówka pełna atrakcji. Było dużo muzyki - starych i nowych przebojów, dobre jedzenie i świetna atmosfera. Maturzyści chętnie robili sobie zdjęcia i tańczyli. Teraz muszą się brać za naukę, ale jeszcze przez chwilę pozostańmy w klimacie dobrej zabawy. 📢 Studniówka IV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworku Tryumf Przepiękne kreacje dziewcząt i eleganckie stroje chłopców, a do tego szampańskie nastroje i wiele chwil z przyjaciółmi - studniówka w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K Norwida w Białymstoku przeszła już do historii. Ale wspomnienia pozostaną. Zobaczcie jak na swoim wielkim balu bawili się tegoroczni maturzyści.

📢 Studniówka w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Zobaczcie jak bawili się maturzyści i jak pięknie zatańczyli poloneza Młodzież II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku bawiła się wyśmienicie w Dworku Czarneckiego. Nie zabrakło też wzruszeń. Teraz już tylko nauka - tak twierdzą uczniowie, dla których to były ostatnie chwile dobrej zabawy przed okresem wzmożonej nauki do matury, która zbliża się wielkimi krokami. 📢 Straszne i śmieszne - najciekawsze SELFIE w sieci. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je!

📢 Białostocki meczet, którego nie ma. Jak ten niezwykle ambitny projekt wyglądał przed rozbiórką? Po świątyni został pusty plac i zdjęcia Budowę imponującego meczetu na białostockim osiedlu Skorupy rozpoczęto już w latach 90-tych XX w. Projekt Centrum Kultury Muzułmańskiej był niezwykle ambitny, prócz obiektu kultu kompleks miał obejmować również szkołę koraniczną i dom gościnny. Niestety raz przerwanych prac nigdy nie wznowiono. Budynek zamiast piąć się w górę, od lat zapada się w sobie. 📢 Szaleństwo nagród w "NASZEJ LOTERII"! Możesz zgarnąć bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji lub paliwo na cały rok! Takiej akcji jeszcze w "NASZEJ LOTERII" nie było! Od poniedziałku, 22 stycznia, od godz. 16.00 będzie można zagrać o dwie nagrody: rewelacyjny, bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji oraz kartę podarunkową do wykorzystania na stacjach Orlen. Sprawdź szczegóły

📢 Prawosławna Kolęda 2024 w Białymstoku - harmonogram. Kiedy wierni prawosławni mogą się spodziewać duchownych z Wodą Jordańską? Dzisiaj (19.01) jest bardzo ważny dzień dla prawosławnych chrześcijan - Święto Objawienia Pańskiego. Oznacza to również, że nadszedł czas, gdy do wiernych udają się z modlitwą duchowni aby poświęcić ich domy. Okres ten rozciąga się prawie na miesiąc. Jak wygląda harmonogram wizyt poszczególnych prawosławnych parafii w Białymstoku na rok 2024? Zobacz kiedy ksiądz zapuka do waszych drzwi. 📢 Sylwester Juliański po podlasku. Tak Nowy Rok witali Podlasianie! To była noc pełna dobrej zabawy i pysznych smakołyków W dniu 13 stycznia 2024 roku Podlasianie mieli okazję uczestniczyć w jednym z najbardziej wyrafinowanych i niezapomnianych wydarzeń - Sylwestrze Juliańskim, zorganizowanym przez Restaurację Mozart w Białymstoku. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując nie tylko fantastyczną zabawę, ale również wyśmienite jedzenie i niepowtarzalną atmosferę.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bohaterki serialu jakich nie znacie. Niezależne i ładne rolniczki mają swoje pasje i je realizują W serialu Rolnicy. Podlasie bohaterki najczęściej widzimy podczas prac w gospodarstwie. Ale rolniczki oprócz swoich obowiązków mają także swoje pasje i zainteresowania. Rolniczki chętnie dzielę się tym w mediach społecznościowych. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Elegancko i z klasą! Tak się ubiera księżna Kate. Zobacz jej najpopularniejsze stylizacje i zainspiruj się Księżna Kate to żona być może następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jest na oczach całego świata, dlatego musi prezentować się nienagannie, stylowo i zgodnie z zasadami królewskiej etykiety. Wiele z jej kreacji z powodzeniem może odwzorować każda kobieta. Zainspiruj się stylem Kate Middleton i postaw na ubrania, które będą idealne dla dojrzałych pań. Poznaj również historię jej miłości z księciem Williamem.

📢 Nagrodziliśmy najlepszych nauczycieli w Podlaskiem. Zobacz zdjęcia z gali Plebiscytu Edukacyjnego w Lipcowym Ogrodzie w Białymstoku Kto zdobył tytuł Nauczyciel Roku 2023, a kto został Dyrektorem Roku 2023? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze w kraju? Poznaliśmy zwycięzców podlaskiego finału Plebiscytu Edukacyjnego. Laureatów nagrodziliśmy na uroczystej gali w środę (17.01). 📢 Podlaska skarbówka wystawia na licytację atrakcyjne auta. Ceny wywoławcze? Zaskakujące Podlaskie oddziały Krajowej Administracji Skarbowej w najbliższym czasie zorganizują licytacje kolejnych ciekawych aut. W ofercie są między innymi modele marki Mercedes Benz. Do kupienia będzie także auto o napędzie hybrydowym. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut które będą licytowane w Podlaskiej KAS.

📢 Co to był za bal! Studniówka VIII LO w Białystoku odbyła się w Dworku Tryumf Odliczanie dni do matury czas zacząć. W Białymstoku rozpoczął się wielki studniówkowy maraton. Jednymi z pierwszych, którzy w stolicy województwa podlaskiego zatańczyli uroczystego poloneza, byli uczniowie VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

📢 Studniówka 2024. Jak ubrać się na studniówkę? Co założyć? Jaka sukienka i garnitur są modne w tym roku? Zobacz trendy Jak ubrać się na studniówkę? Studniówka 2024 odbyła się już w wielu szkołach. Jednak ci tegoroczni maturzyści, którzy mają ją jeszcze przed sobą, szukają w Internecie pomysłów na studniówkowe kreacje. Na szczęście spieszymy z pomocą! Jeśli nie wiecie jak się ubrać na studniówkę, sprawdźcie nasze propozycje! Klasycznie, nowocześnie, a może jedno i drugie? Przeczytajcie nasz poradnik i zobaczcie zdjęcia z tegorocznych studniówek. Może coś Was zainspiruje! 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Kolęda 2024 w Białymstoku. Sprawdź harmonogram wizyt duszpasterskich w białostockich parafiach Tadycyjnie, zaraz po świętach Bożego Narodzenia, księża z białostockich kościołów, składają wiernym duszpasterskie wizyty. Wejdź w galerię i zobacz, jaki jest harmonogram kolędy w twojej parafii. 📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową.

📢 Studniówka XIV LO W Białymstoku. Zobacz, jak maturzyści bawili się w Dworku Czarneckiego Dziewczęta w pięknych białych sukniach, chłopaki - w eleganckich garniturach. Do tego dopracowana w najmniejszych szczegółach choreografia. Nie było możliwości, by otwierający imprezę polonez mógł się nie udać. Tegoroczni maturzyści z XIV LO w Białymstoku studniówkę mają już za sobą. Zobacz, jak wspaniale bawili się w Dworku Czarneckiego. 📢 Studniówka V LO w Białymstoku w Dworze Czarneckiego. Uczniowie na sto dni przed maturą zatańczyli poloneza ... z nauczycielami W niedzielę (22.01) uczniowie klas maturalnych z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczestniczyli w swoim pierwszym wielkim balu w życiu. W przestronnych wnętrzach Dworu Czarneckiego w Porosłach zorganizowali Studniówkę 2023, a stało się to dokładnie na sto dni przed egzaminami maturalnymi. Pięknie ubrane młode panie i eleganccy młodzi panowie zapełnili efektowną salę.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor.

