Prasówka 25.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 25.03.2024”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 25.03.2024 Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (25.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, Łomża-Zambrów (155. km na odc. 1,4 km) Prace szybko postępujące zweiązane z przebudową drogi , wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, zwężenie jezdni lewej oraz ustawiono sygnalizację świetlną. Utrudnienie potrwa do 10.04.2024 do godz.17:00.

📢 Obchody Dnia Wolności Białorusi. Wiec-koncert białoruskich artystów na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 marca odbył się niezwykły wiec-koncert zorganizowany przez białoruskich artystów. Wszystko z okazji obchodów Dnia Voli, czyli Dnia Wolności Białorusi, który obchodzony jest przez Białorusinów 25 marca. W całej Polsce diaspora organizuje liczne wydarzenia, aby upamiętnić święto, które jest nieuznawane przez rząd Aleksandra Łukaszenki.

📢 Pełnia Księżyca w marcu 2024, czyli Robaczywy Księżyc na wiosennym niebie. Czy pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Poznaj fakty i mity Kiedy wypada pełnia Księżyca w marcu 2024? Srebrny glob w całej okazałości będziemy mogli podziwiać na niebie już wkrótce. Pierwsza wiosenna pełnia nazywana jest Robaczywym Księżycem. Zobacz, skąd wzięła się ta nazwa i czy pełnia Księżyca ma wpływ na człowieka. Poznaj fakty i mity dotyczące tego, jak ziemski satelita oddziałuje na ludzki organizm.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Sportu w Supraślu został uroczyście otwarty W sobotę (23.03) w Supraślu odbył się mecz towarzyski, a następnie zainaugurowano uroczyste otwarcie nowego obiektu - Domu Sportu przy ul. Konarskiego 5. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu Marek Malinowski. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia było Województwo Podlaskie.

📢 Niedziela Palmowa w Kościele katolickim. Liturgię w bazylice archikatedralnej w Białymstoku poprowadził Arcybiskup Metropolita Józef Guzdek Wielki Tydzień, rozpoczynający się od Niedzieli Palmowej, skupia się na modlitwie, pokucie i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. Abp Józef Guzdek w bazylice archikatedralnej w Białymstoku zachęcał wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych oraz do indywidualnej refleksji nad swoim życiem i relacji z Bogiem. 📢 Łapy. Miasto planuje zagospodarować teren wokół stawu przy stadionie miejskim. Ma tam powstać miejsce do wypoczynku oraz rekreacji Gmina Łapy planuje zagospodarować teren wokół stawu przy stadionie miejskim. Dzięki otrzymanej dotacji to miejsce ma zmienić się nie do poznania. Staw ma zostać oczyszczony, a teren okalający zbiornik uporządkowany. Nowym parkiem mieszkańcy mają cieszyć się już od wiosny. Projekt dofinasowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

📢 Białystok. Muzeum Wojska będzie miało nową siedzibę. Przebudowane zostaną pomieszczenia magazynowe przy ul. Węglowej Muzeum Wojska w Białymstoku będzie miało nową siedzibę. Na ten cel przebudowane mają zostać pomieszczenia magazynowe budynku nr 10 przy ulicy Węglowej 3. Dzięki temu powstanie jeden kompleks muzealny. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024-2026. Budowa oraz przygotowanie wystaw stałych w Muzeum Wojska na Węglowej mają łącznie kosztować ok. 30-35 mln zł. 📢 Zakończył się Wielkanocny Jarmark u Babci. Prawdziwy raj dla miłośników lokalnych produktów. Zobacz zdjęcia i wideo W weekend 23-24 marca nie lada gratka czekała na smakoszy regionalnych przysmaków. Przed budynkiem urzędu marszałkowskiego odbył się Wielkanocny Jarmark u Babci. Na licznych stoiskach znaleźć można było wielkanocne wypieki, miody, swojskie sery i wędliny oraz żywność ekologiczną i wiele, wiele innych produktów. Autorom najciekawiej zaaranżowanych stoisk nagrody przekazał marszałek Artur Kosicki.

📢 Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczą swoich kolegów zasad pierwszej pomocy Grupa uczniów z XI Liceum Ogólnokształcącego postanowiła uczyć swoich rówieśników tego, jak można uratować komuś życie. Ich projekt "EDB nie jest złe 2.0" powstał w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii". 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 "Hulajgęba" wg Gombrowicza do zobaczenia już niebawem w Białostockim Teatrze Lalek. Zobacz co o spektaklu mówi reżyser i aktorzy W środę, 27 marca, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Teatru. Tego też dnia, o godz. 18 odbędzie się premiera spektaklu "Hulajgęba" wg „Ferdydurke” i „Dzienników” Witolda Gombrowicza oraz „Boskiej komedii" Dante Alighieri w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. Szykuje się świetny, wielkoobsadowy mix teatru aktora i teatru formy. 📢 Objawy raka - te łatwo pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Oto ważne pierwsze objawy raka Po czym rozpoznać raka? Rak może dawać różne objawy. Niektóre z nich łatwo pomylić z infekcją lub dolegliwościami żołądkowymi. Szczególnie zimą wirusy mogą powodować, że wiele osób czuje się źle, jeżeli jednak objawy nie ustąpią, może to być oznaką czegoś znacznie poważniejszego. Oto objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Sprawdź teraz pierwsze ważne oznaki raka, na które trzeba zwrócić uwagę. Niektóre z nich łatwo pomylić z przeziębieniem.

📢 Rail Baltica. Trwa budowa na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach. Zobacz, co się zmieniło [nowe zdjęcia] Trwają prace budowlane na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach w ramach modernizacji podlaskiego odcinka trasy Rail Baltica. Duże zmiany widać na dwóch największych stacjach – w Łapach i Białymstoku, gdzie kontynuowana jest przebudowa peronów i torów.

📢 Podlascy terytorialsi złożyli uroczystą przysięgę. Podlaska Brygada OT wzbogaciła się o blisko 40 ochotników To 52. przysięga ochotników wstępujących w szeregi 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ale pierwsza w tym roku, która odbyła się poza terenem jednostki wojskowej. Uroczyste zaprzysiężenie młodych żołnierzy odbyło się w sobotę (23.03) na Rynku 11 Listopada w Choroszczy. 📢 Urszula Jabłońska: Brakuje wykwalifikowanych pracowników. Potrzebna jest współpraca szkół z przedsiębiorcami Nasz rynek pracy jest zasilany osobami, które nie mają wykształcenia, umiejętności i kwalifikacji oczekiwanych przez przedsiębiorców - mówi Urszula Jabłońska, wicedyrektor ds. wdrażania i współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Jej zdaniem, szkoły średnie i uczelnie wyższe muszą ciągle dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb pracodawców. Dyrektor Jabłońska ujawnia, kogo poszukują pracodawcy i komu najlepiej płacą w województwie podlaskim.

📢 Jarmark Wielkanocny w Białymstoku. Plac przed ratuszem wypełnił się straganami ze smakołykami i ozdobami wielkanocnymi W centrum miasta już czuć świąteczną atmosferę. Na Rynku Kościuszki stanęły drewniane stragany wypełnione regionalnymi specjałami i wyrobami rękodzielniczymi. Można tu znaleźć produkty i dekoracje na wielkanocny stół lub upominki "na zajączka". Jarmark Wielkanocny przed ratuszem w Białymstoku potrwa do Wielkiego Piątku. 📢 Konwencja Trzeciej Drogi w Białymstoku. Wicepremier i marszałek Sejmu z apelem do koalicjantów: dość sporów Dość wewnętrznych sporów, pokój, umiar, stabilizacja" - to główne założenia na ostatnie dwa tygodnie kampanii KKW Trzecia Droga. - Ceną jest władza w samorządach i lepsza Polska - mówią liderzy Polski 2050 i PSL. W sobotę (23.03) Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się w Białymstoku z podlaskimi działaczami i kandydatami w kwietniowych wyborach.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta terenowe i osobowe, ciężarówki, busy, autobusy i przyczepy. Najnowszy przetarg niebawem! Najnowszy przetarg AMW ma odbyć się już w kwietniu 2024 roku. Na sprzedaż wystawiono atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Podczas licytacji Agencji Mienia Wojskowego będzie można kupić m.in. terenówki HONKER i ciężarówki STAR. Znalazło się też kilku busów LUBLIN, a nawet autobus AUTOSAN. Nie zabraknie także przyczep. 📢 Grzechy za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. W tych przypadkach ksiądz będzie bezradny. Lista grzechów ciężkich Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Pod słynnym muralem w Białymstoku rozpoczął się pierwszy "Jarmark u babci". Co można tam znaleźć? To okazja, by zaopatrzyć się w regionalne przysmaki idealne na wielkanocny stół, prosto od regionalnych producentów i kół gospodyń wiejskich. To m. in. sery, oleje, przetwory owocowe i warzywne, ciasta, miody, a także palmy, koszyczki i stroiki. W sobotę (23.03) pod słynnym muralem przy ul. Skłodowskiej rozpoczął się dwudniowy "Jarmark u babci".

📢 Dominik Marczuk opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarz Jagiellonii został przesunięty do kadry U-21 Dominik Marczuk opuścił w sobotę zgrupowanie reprezentacji Polski, która szykuje się do barażowego meczu z Walią w Cardiff. Piłkarz Jagiellonii Białystok zasili kadrę młodzieżową U-21. W jego miejsce selekcjoner Michał Probierz powołał Pawła Wszołka z Legii Warszawa. Co jest powodem takiej decyzji? 📢 Festiwal azjatycki oraz Festiwal piwa, wina i trunków rzemieślniczych na Stadionie Miejskim w Białymstoku Nie tylko miłośnicy azjatyckiej kuchni, ale też amatorzy kraftowych wyrobów najlepszych piwowarów, winiarzy i cydrowników będą zadowoleni podczas tego weekendu. Na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbywają się dwa wydarzenia kulinarne: Festiwal azjatycki oraz Festiwal piwa, wina i trunków rzemieślniczych 📢 Napad na bank po podlasku. Pijany mężczyzna wyciągnął nóż. Nie wiedział, że obok stoi policjant w cywilnym ubraniu Nietrzeźwy 50-latek wszedł do jednego z białostockich banków i wyciągnął nóż do papieru. Nie wiedział, że obok stoi policjant będący po pracy. Ten natychmiast zareagował i obezwładnił napastnika.

📢 Kibice na meczu reprezentacji do lat 20 Polska - Anglia W meczu reprezentacji Polski i Anglii do lat 20 lepszymi okazali się Wyspiarze, którzy pokonali Biało-Czerwonych 5:1. Honorowe trafienie dla Polaków zdobył białostoczanin Jan Żuberek. W spotkaniu wystąpił także piłkarz Jagiellonii Białystok Jakub Lewicki. 📢 Wypadek radiowozu w Białymstoku. Policyjny samochód na sygnale staranował fiata Radiowóz zderzył się z fiatem na skrzyżowaniu ulic Branickiego z Miłosza w Białymstoku. Według świadków policja jechała na sygnałach i wjechała na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. 📢 Miejska Droga Krzyżowa w Białymstoku 2024. Wierni przeszli przez centrum miasta Mieszkańcy Białegostoku przeszli przez centrum miasta odprawiając Drogę Krzyżową

📢 Dyplomatoria Politechniki Białostockiej. Kilkuset absolwentów odebrało dyplomy ukończenia studiów Aż 170 absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich Politechniki Białostockiej odebrało dyplomy ukończenia studiów. Uczelnia zorganizowała uroczyste Dyplomatoria.

📢 Nagrody Literackie Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego wręczone już po raz 33. Poznajcie laureatów W piątek (22.03) wieczorem po raz kolejny, 33. już, wręczone zostały Nagrody Literackie Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Laureatów kapituła wybierała w dwóch kategoriach: najlepsza książka roku oraz najlepszy debiut poetycki. Zwycięzcami zostali Mikołaj Grynberg i Justyna Kulikowska oraz Joanna Łępicka. 📢 Młodzi terytorialsi już po ostatnim egzaminie przed przysięgą W 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej dobiegają końca kolejne szkolenia podstawowe i wyrównawcze. Za ochotnikami wymagający egzamin, czyli pętla taktyczna. W sobotę 23 marca o godzinie 11.00 złożą w Choroszczy przysięgę wojskową. 📢 Restaurant Week w Białymstoku. Sprawdź, które restauracje biorą udział w kulinarnym festiwalu Ruszyła tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji Restaurant Week. Sprawdź, jakie restauracje w Białymstoku i okolicach zdecydowały dołączyć do wielkiego kulinarnego festiwalu.

📢 Opuszczona baza atomowa w Lubuskiem. Mroczne miejsce w środku lasu. Przechowywano tutaj ładunki nuklearne! Nie wszyscy w to uwierzą, ale to najszczersza prawda: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej pozostałości są do dziś. To niebezpieczne i mroczne miejsce schowane w lesie... Gdzie dokładnie? 📢 Turniej Ośmiu Narodów. Surowa lekcji Anglii. Młode Lwy Albionu pobiły Orły 5:1 To była surowa lekcja futbolu. W spotkaniu Under 20 Elite League reprezentacja Polski przegrała z Anglią 1:5. Honorowego gola dla Biało-Czerwonych zdobył białostoczanin, piłkarz młodzieżowej drużyny Interu Mediolan Jan Żuberek.

📢 Hamburgery z groźną bakterią! Ich spożycie grozi zatruciem! Najnowsze ostrzeżenia GIS 22.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje o wielu produktach, które mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z dnia 22 marca 2024 roku mówią o pałeczkach Salmonella w hamburgerach. Ich spożycie wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

📢 Jarmarki i kiermasze Wielkanocne 2024 w Białymstoku i regionie. Gdzie zrobić zakupy przed świętami? Tuż przed Świętami Wielkanocnymi warto się wybrać na jarmarki i kiermasze. Ten najdłuższy - na Rynku Kościuszki - potrwa tydzień. Weekendowe jarmarki można odwiedzić też przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, w Supraślu czy w Mońkach. To okazja, by kupić świąteczne dekoracje i smakołyki na wielkanocny stół od lokalnych producentów.

📢 Kończy się przebudowa wraz z rozbudową Urzędu Gminy w Gródku. Prace na ostatniej prostej! Zobacz zdjęcia W Gródku trwa gruntowna przebudowa oraz rozbudowa budynku urzędu gminy. Prace są już na ostatniej prostej. Pracownicy urzędu interesantów przyjmują w pobliskim Gminnym Centrum Kultury. Zobaczcie jak wygląda obecnie Urząd Gminy w Gródku. 📢 MEMY po meczu Polska-Estonia. Internauci reagują na wygrany mecz Polaków. Awans na wesoło - zabawne obrazki z sieci Wczoraj (21.03) reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała barażowe spotkanie z kadrą Estonii. Po wygranej 5:1 biało-czerwonych czeka spotkanie z Walią, którego stawką jest przepustka do mistrzostw Europy. Jak zwykle po meczu pojawiło się sporo MEMÓW komentujących spotkanie w zabawny i przenikliwy sposób. Zobacz z czego śmieją się internauci!

📢 Catering wielkanocny w Białymstoku. Zobacz, jakie oferty przygotowały lokale w mieście i okolicach Catering wielkanocny to oferta dla tych, którzy nie mają czasu na to, aby samodzielnie przygotować potrawy na święta. Sprawdziliśmy, ile w tym roku zapłacimy za gotowe dania na świąteczny stół. 📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Jeden z największych kataklizmów we współczesnej historii W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów wspominamy te wydarzenia.

📢 Białystok. Targi Pracy na stadionie, czyli kilkaset ofert pracy w jednym miejscu Można było nie tylko poznać najnowsze oferty pracy w podlaskich firmach, ale także rozmawiać z pracodawcami, instytucjami wspomagającymi rynek pracy i przedstawicielami różnych służb mundurowych. Przez całą środę (20.03) na Stadionie Miejskim w Białymstoku trwały Targi Pracy. Organizowały je wspólnie: białostockie starostwo powiatowe i powiatowy urząd pracy.

📢 Nowa murawa na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace dobiegły końca, teraz trawa ma się zakorzenić Przerwa na mecze reprezentacji była okazją na naprawę murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace trwały w minionym tygodniu i już zostały zakończone. Wymieniono część najbardziej zniszczonej trawy na płycie boiska przy Słonecznej, szczególnie części od ul. Ciołkowskiego. Pierwszy mecz na nowej murawie już w piątek - na stadionie w Białymstoku dojdzie do meczu Polska - Anglia U-20. 📢 Ranking armii świata. Na którym miejscu Polska? Co roku na stronie Global Firepower publikowany jest ranking armii świata. Jak na tle największych potęg militarnych wypada Polska, a jak Ukraina? Zobacz, jakim potencjałem dysponują największe armie świata 📢 Po 80 latach wciąż patrzą w przyszłość. Zobacz zdjęcia z jubileuszu szpitala w Łapach Warto było kilka lat temu podjąć rękawicę i ratować szpital – nie ma wątpliwości Jan Perkowski, starosta białostocki. Placówka w Łapach obchodzi właśnie 80-lecie istnienia. I – według zapewnień – radzi sobie świetnie.

📢 Ogólnopolski protest rolników 2024. Na środę zapowiedziano ponad 40 blokad w woj. podlaskim Dziś kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. Protesty w większości będą odbywać się w godzinach 7.00-19.00. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje o sytuacji w regionie.

📢 Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki SMS, Facebook, e-mail. Najpiękniejsze kartki i życzenia na Wielkanoc 2024 Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki wielkanocne na SMS, FACEBOOK, MAIL. Sprawdź najpiękniejsze kartki świąteczne na Wielkanoc. Wystarczy skopiować i wysłać mailem lub smsem. Kartki wielkanocne 2024 z życzeniami na Wielkanoc: ładne, wesołe. Wielkanocne Kartki Świąteczne. E-kartki na Wielkanoc, darmowe obrazki. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Okazje na ciężarówki i przyczepy. Można kupić też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych.

📢 Budowa drogi ekspresowej S19 Krynice-Białystok Zachód. Zaczęła się wycinka drzew. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku Plac budowy przekazany, odbyło się też szkolenie BHP w biurze konsultanta. Budowa pierwszego odcinka wielkiej obwodnicy Białegostoku już się rozpoczęła. To fragment przyszłej drogi ekspresowej Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. W pierwszej części będzie to S16, w drugiej S19, a w sumie jako szlak Via Carpatia. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew. Najlepiej widać ją na początku szlaku, czyli przy wlocie do Krynic. 📢 Białostockie ulice, samochody i kierowcy 25 lat temu. Tak jeździło się po mieście. Kto miał auto z czarnymi blachami? Czarne tablice rejestracyjne, wszechobecne maluchy, polonezy i łady. Takie były realia drogowe nie tak dawno temu. Wiele osób do dziś z łezką w oku wspomina konkretne modele aut, którymi kierowali, lub jeździli jako pasażerowie. Na pewno znajdziecie je na naszych zdjęciach. Nie zapomnieliśmy także o motoryzacyjnym folklorze, czyli samochodach robionych w szopie przy domu. To prawdziwe perełki!

📢 Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Zobacz zdjęcia z niedzielnego spotkania nad rzeką Supraśl Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Chętnych do wskoczenia do zimnej wody nie brakuje. W niedzielę 17 marca 2024 nad rzeką Supraśl kilkunastu śmiałków jak zwykle nie zawiodło, choć pogoda nie była najlepsza. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, wkrótce zdejmiemy ciepłe szale i czapki. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Jarmark Kaziukowy w Białymstoku. Trwa kiermasz przed Teatrem Dramatycznym. Można już poczuć wiosnę i święta Palmy, pisanki, wielkanocne ozdoby, regionalne przysmaki i wyroby rękodzielników z całej Polski. To wszystko można od soboty znaleźć na Wielkim Jarmarku Kaziukowym przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dwudniowy kiermasz czeka na odwiedzających do niedzieli. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku.

📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna.

📢 Dominik Marczuk robi furorę w ekstraklasie. Piłkarz Jagiellonii Białystok od niedawna ma też piękną dziewczynę Dominik Marczuk to 20-letni piłkarz Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy od tego sezonu gra w ekstraklasie i trzeba przyznać, że radzi sobie znakomicie. Pod wrażeniem jego gry są kibice, futbolowi eksperci, a ostatnio mówi się nawet o możliwym powołaniu do reprezentacji Polski. Wyczyny na boisku to jedno, ale trzeba też przyznać, że piłkarz ma świetny gust poza nim. Niedawno związał się z piękną dziewczyną, którą przedstawił na Instagramie. 📢 Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku.

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Były prezydent Bronisław Komorowski ma piękną posiadłość w Budzie Ruskiej w województwie podlaskim. Zobacz, jak budował się jego dom Bronisław Komorowski urodził się w Obornikach Śląskich, przez wiele lat mieszkał w Warszawie, ale to odnaleziona podczas wakacyjnych wyjazdów Buda Ruska w powiecie sejneńskim skradła serce byłego prezydenta i jego żony. Przez lata przyjeżdżali tu latem, aż w końcu postanowili zamieszkać w powiecie sejneńskim na stałe.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na pojazdy. Na aukcji m.in. Honker, Tarpan i Lublin Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na zakup pojazdów wojskowych, wzbogacając tym samym ofertę dostępną dla zainteresowanych. Przetargi obejmują różnorodne pojazdy, w tym samochody ciężarowo-osobowe Honker 2000, samochody sanitarne Tarpan oraz mikrobusy Lublin. 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Piękna strona sportu. Niesamowita historia Marii Żodzik. Od pracy przy frytkownicy do... być może wyjazdu na igrzyska w Paryżu Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i utalentowanej Marii Żodzik. 27-letnia, urodzona na Białorusi lekkoatletka, od kilku lat przebywa w naszym kraju, skacze wysoko i chce bronić barw Biało-Czerwonych.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych. Zobacz, jak bawili się maturzyści Nieco ponad 100 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku. Sprawdź, co działo się w Dworze Czarneckiego. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bohaterki serialu jakich nie znacie. Niezależne i ładne rolniczki mają swoje pasje i je realizują W serialu Rolnicy. Podlasie bohaterki najczęściej widzimy podczas prac w gospodarstwie. Ale rolniczki oprócz swoich obowiązków mają także swoje pasje i zainteresowania. Rolniczki chętnie dzielę się tym w mediach społecznościowych. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Rolnicy. Podlasie. Jak mieszkają Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj? Atrakcyjny dom i imponujące gospodarstwo Justyna i Łukasz Maciorowscy to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy mieszkają we wsi Ciemnoszyje (powiat grajewski). Małżeństwo rolników prowadzi duże i nowoczesne gospodarstwo, które cały czas się rozwija. Zobaczcie jak żyją i mieszkają bohaterowie serialu Focus TV. 📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz świętuje urodziny. Przyszły poseł na podwórku i niespełnione marzenie Dziś swoje 41 urodziny obchodzi największa gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie - Andrzej Onopiuk z Plutycz. Jest to bohater przez wielu krytykowany, ale wciąż cieszący się ogromną popularnością. Niewielu pamięta chociażby to, że to na jego podwórku gościł między innymi dzisiejszy poseł na Sejm. Przedstawiamy najważniejsze fakty z życia oraz marzenia spełnione i niespełnione Andrzeja Onopiuka z Plutycz.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe

📢 Rolnicy. Podlasie. Rolniczka z serialu zaskakuje fanów. Znowu pokazała zmiany w wyglądzie Kilka tygodni temu Justyna Maciorowska, jedna z bohaterek popularnego serialu Rolnicy. Podlasie, w mediach społecznościowych pochwaliła się swoją przemianą. Niedawno na swoim profilu opublikowała kolejne zdjęcie na którym wygląda rewelacyjnie. Przedstawiamy jak zmieniła się gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Tu dzieci się nie nudzą! TOP 50 atrakcji dla najmłodszych w woj. podlaskim w wakacje Zobaczcie nasz subiektywny wybór 50 najciekawszych miejsc na wycieczkę z rodziną. Staraliśmy się by propozycje były jak najbardziej zróżnicowane. Niektóre atrakcje można odwiedzić mając zaledwie kilka godzin wolnego czasu, a niektóre wymagają poświęcenia całego dnia. 📢 Blok na Wysokim Stoczku pełen wad. Miały być nowoczesne apartamenty, a są buble, niedoróbki i usterki. Mieszkańcy są w szoku Zwrócili się do nas z prośbą o interwencję mieszkańcy jednego z nowych bloków na białostockim osiedlu Wysoki Stoczek. Miał być nowoczesny blok, jednak rzeczywistość zszokowała mieszkańców. Czytelnicy informują nas o licznych błędach, niedoróbkach oraz usterkach. - Ledwo odebraliśmy mieszkanie, a już jest potrzebny remont - zaznacza zdenerwowany czytelnik.

📢 Rachunek sumienia dla dorosłych przed spowiedzią. Jak przeprowadzić rachunek sumienia? [PYTANIA, GRZECHY] Rachunek sumienia przed spowiedzią jest rzeczą konieczną. Wskazują na to warunki dobrej spowiedzi, które znaleźć możemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK). Po co jest rachunek sumienia? Pytania, które w jego trakcie sobie zadamy, mają nam pomóc przygotować się odpowiednio do spowiedzi. Podpowiadamy, jak przeprowadzić rachunek sumienia dla dorosłych. 📢 Dyplomatoria 2023. Najlepsi Absolwenci Politechniki Białostockiej wyróżnieni Ponad 150 absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich Politechniki Białostockiej uroczyście odebrało w piątek (24.03.2023) dyplomy ukończenia studiów. W Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym trzeci raz w historii uczelni odbyły się Dyplomatoria. 📢 Piękna strona sportu. Camila Giorgi to tenisowa ikona mody. Zobacz zdjęcia pięknej tenisistki! Camila Giorgi nie gra tak dobrze w tenisa jak Iga Świątek, ale to też potrafi robić na wysokim poziomie i osiąga sukcesy. Szczególnie męską część fanów białego sportu Włoszka fascynuje jednak głównie jako piękna kobieta. Reprezentantka Italii nazywana jest tenisową ikoną mody.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.