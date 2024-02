Prasówka 25.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (25.02.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (25.02.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (25.02.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 19, Zabłudów -Bielsk Podlaski (77. km na odc. 27 km) .

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [25.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Kibice na meczu Jagiellonia - Ruch Chorzów. Fani Żółto-Czerwonych pomogli Jadze uratować punkt Mecz 22. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów oglądało z trybun stadionu miejskiego w Białymstoku 11 098 widzów. Ich doping pomógł Jagiellonii uratować jeden punkt. W 97 minucie Jesus Imaz wyrównał wynik na 1:1.

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Koszmar nauczycieli trwa. Takie prace muszą sprawdzać. Oto najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek w 2024 roku Rok 2024 nie tylko niesie ze sobą wyzwania edukacyjne, ale także obfituje w niekończący się strumień kreatywności i humoru wśród uczniów. Tradycyjne sprawdziany, kartkówki i prace domowe stają się areną dla niezwykłych talentów i nieoczekiwanych zaskoczeń. W niniejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat hitów ze sprawdzianów, śmiesznych kartkówek i zabawnych prac uczniów, które podbijają szkolne korytarze w 2024 roku. 📢 Akcja „Wspólnie walczymy o przyszłość”. Ukraińcy upamiętnili rocznicę napaści Rosji na Ukrainę Na sobotę 24 lutego przypadła druga rocznica zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Ukraińcy mieszkający w Białymstoku spotkali się, aby wyrazić solidarność z walczącą Ukrainą i zaprotestować przeciwko zbrodniczym działaniom Rosji. Jednocześnie uchodźcy podziękowali Polakom za okazane wsparcie oraz pomoc. Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 18,8 mln osób z Ukrainy. Obecnie w naszym kraju przebywa prawie milion uchodźców z Ukrainy.

📢 Trwa Festiwal Piosenki Harcerskiej Bi-Pi. Wydarzenie jest okazją do świętowania Dnia Myśli Braterskiej W sobotę 24 lutego odbywa się Festiwal Piosenki Harcerskiej Bi-Pi. Uczestnicy konkursu chcą muzycznie propagować wartości braterstwa, solidarności i wzajemnej pomocy. W auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania możemy usłyszeć 20 wyjątkowych występów. Oficjalne wręczenie nagród będzie miało miejsce o godz. 17.30. 📢 Rolnik szuka żony. Tak zmieniła się Adrianna Tyszka pół roku po ślubie z Michałem. Oto metamorfoza uczestniczki programu! Adrianna i Michał, para znana z udziału w popularnym programie "Rolnik szuka żony", wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu związanym z programem. Ada podzieliła się emocjami z tego spotkania, publikując na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, które natychmiast zdobyło entuzjastyczne reakcje jej fanów. Jednak internauci zaczęli również rozważać, czy młodzi małżonkowie przypadkiem nie spodziewają się powiększenia rodziny.

📢 Podlaska Straż Graniczna zatrzymała Ukraińca, który organizował przemyt ludzi. Zobaczcie zdjęcia i nagranie z zatrzymania W Warszawie, funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy zaangażowanego w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy państwa, naruszając tym samym obowiązujące przepisy. 📢 Piękne pary na podlaskich studniówkach w 2024 roku. To one podbiły bale stylem i elegancją. Zobacz podsumowanie studniówek Dobiegł koniec podlaskich studniówek, zatem pora na podsumowanie. W 2024 roku na balach studniówkowych w naszym województwie mogliśmy podziwiać wyjątkowe pary, które przyciągające uwagę nie tylko swoim urokiem, ale i stylem. Dzięki nim podlaskie studniówki stały się zarówno świętem dobrej zabawy jak i symbolem elegancji i dobrego smaku. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tak w młodości wyglądała Natasza Urbańska. Nowa jurorka w „The Voice Kids” na przestrzeni lat bardzo się zmieniła Natasza Urbańska należy do jednych z najbardziej utalentowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoją karierę rozpoczynała w Studio Buffo, gdzie poznała życiową miłość. To właśnie w młodej dziewczynie zakochał się Janusz Józefowicz. Ciekawi jesteście, jak wyglądała Urbańska jako nastolatka? 📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 23.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Knyszyn-Zamek. Tragiczny pożar bloku. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki Do tragicznego pożaru doszło w jednym z bloków w miejscowości Knyszyn-Zamek w powiecie monieckim. 📢 Ranking białostockich szkół podstawowych. Jedna naszych placówek została najlepszą podstawówką w kraju Która szkoła podstawowa w Białymstoku jest najlepsza? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl. Zobacz, jak wypadły białostockie podstawówki!

📢 Nie możesz zrobić kupy? Pij na czczo, a w pół godziny zaparcia znikną. Ten napój oczyszcza i wspomaga odchudzanie. Zobacz, jak go zrobić Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo.

📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą. 📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Ruchem. Szykuje się debiut w wyjściowej jedenastce Sytuacja kadrowa Jagiellonii Białystok przed domowym meczem 22. kolejki PKO Ekstraklasy z Ruchem Chorzów (sobota - 24 lutego, godz. 15) jest dobra. Jedynym ubytkiem, za to bardzo poważnym, będzie nieobecność Adriana Diegueza. Hiszpański lider defensywy Dumy Podlasia musi pauzować w starciu z beniaminkiem za nadmiar żółtych kartek.

📢 Prof. Marian Szamatowicz: Nie każdy musi chcieć korzystać z in vitro. Ale każdy powinien mieć taką szansę Wzruszenie i niepewność – tak prof. Marian Szamatowicz wspomina poród pierwszego w Polsce dziecka poczętego metodą in vitro. Za swoje dokonania profesor otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku

📢 Politechnika Białostocka organizuje kawiarnię naukową. W Famie będzie można posłuchać o wirtualnej rzeczywistości Będzie można wejść w świat wirtualnej rzeczywistości i si porozglądać, ale też poszaleć ze spawarką. W dodatku przy kawie. Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej organizuje piątką Kawiarnię Naukową. 📢 Przedwiośnie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Piękne zdjęcia przyrody Na profilu Biebrzańskiego Parku Narodowego pracownicy często zamieszczają zdjęcia przyrody w tym unikatowym miejscu. Najnowszy zbiór fotografii jest autorstwa Beaty Głębockiej i nosi tytuł "Biebrza w kolorze blue"

📢 Wiadukt wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Białymstoku. Miasto zleci wykonanie ekspertyzy. Chce poszerzyć obiekt nad torami PKP Ekspertyza odpowie, jaki jest stan techniczny wiaduktu wzdłuż ul. Dąbrowskiego. Miasto ogłosiło przetarg na jej wykonanie. Wiadomo, że ma kosztować nie mniej niż 10 tys. zł netto i nie więcej niż 130 tys. zł netto. Ma wskazać, czy jest możliwe poszerzenie obiektu. Tak, by powstała droga dla rowerów. O takie rozwiązanie od dawna postulowali rowerowi pasjonaci.

📢 Michałowo. Ruszyła budowa bliźniaków z mieszkaniami na wynajem i otwarto strzelnicę W Michałowie powstaną mieszkania na wynajem. W czwartek (22.02) został wkopany kamień węgielny pod inwestycję, jaką jest budowa 64 domów przy ul. Sosnowej. „Z myślą o rodzinach i ich komfortowej przyszłości” – tak nazywa się projekt budowy domów w gminie Michałowo.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Spektakle, koncerty, a może spotkanie z egzotycznymi zwierzętami? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024 roku to gratka dla kolekcjonerów militariów. Do kupienia m.in. Ziły i Stary Nowy przetarg AMW. 6 marca 2024 roku to data, którą wszyscy pasjonaci militariów i entuzjaści wojskowej technologii powinni sobie odnotować w kalendarzu. Wówczas bowiem odbędzie się najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego. To wyjątkowa okazja dla wszystkich zainteresowanych nabyciem oryginalnego sprzętu wojskowego, który będzie dostępny do kupienia. Wśród pojazdów znalazły się Stary i Ziły wraz z wyposażeniem.

📢 Te fryzury odejmą ci wizualnie 10 lat. Zobacz modne i twarzowe cięcia dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż botoks Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? 📢 Ściąga kibica. Jagiellonia zmierzy się z Ruchem Chorzów i chce wrócić na zwycięską ścieżkę Po przykrej, ale raczej niezasłużonej porażce 1:2 z Lechem Poznań kibice Jagiellonii Białystok i sami piłkarze Żółto-Czerwonych liczą, że Duma Podlasia odrobi straty w spotkaniu 22. kolejki PKO Ekstraklasy z Ruchem Chorzów. Będzie to najważniejsze wydarzenie sportowe zbliżającego się weekendu w naszym regionie. Sporo emocji przeżyją też fani boksu, którzy w Białymstoku zobaczą w akcji Kamila Szeremetę, czy Krzysztofa Diablo Włodarczyka.

📢 Tak kiedyś wyglądała ulica Jurowiecka w Białymstoku. Jedna z głównych ulic w mieście zmieniła się nie do poznania. Pamiętacie ten klimat? Ulica Jurowiecka przed laty wyglądała zupełnie inaczej. Kiedyś kwitł tam handel na popularnym bazarze, a piłkarze Jagiellonii na swoim stadionie, położonym tuż obok, rozgrywali mecze piłkarskie. Dziś jest tam galeria handlowa i trudno uwierzyć, jak bardzo się zmieniła jedna z głównych ulic w Białymstoku. 📢 Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie Na wtorek 20.02.2024 rolnicy zapowiedzieli kolejny protest i paraliż kraju. Jeszcze większy niż poprzedni. Jak mówią, ich frustracja rośnie. Ale nie tylko ich. Do protestujących w województwie podlaskim dołączą przedstawiciele branży leśnej, myśliwi a także transportowcy. Będą kolejne blokady dróg. Będziemy na bieżąco przekazywać informację o sytuacji w regionie.

📢 Domy letniskowe do kupienia w województwie podlaskim. Za niewielkie pieniądze cisza, spokój i czyste powietrze Zbliżająca się wiosna, a w perspektywie lato to dobry moment na zakup domu letniskowego. W województwie podlaskim jest na sprzedaż kilka ciekawych i atrakcyjnych nieruchomości, które można wykorzystać podczas urlopu. Przedstawiamy domy letniskowe wystawione na sprzedaż w Podlaskiem. 📢 Krystyna Sokołowska przygotowuje się do Miss World 2024. Czy białostoczanka ma szansę na tytuł? Pochodząca z Białegostoku Krystyna Sokołowska, która w 2022 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, przygotowuje się do udziału w prestiżowym konkursie piękności - Miss World 2024. Konkurs odbędzie się w Indiach, gdzie Sokołowska przebywa już od kilku dni. 26-latka wszystko relacjonuje w mediach społecznościowych.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Białymstoku. Działki ROD w centrum i na obrzeżach miasta. Zobacz oferty z lutego 2024 Początek roku to idealny moment, by zasilić grono działkowców. Przyroda budzi się do życia, można wszystko od początku zorganizować po swojemu. Potrzeba tylko znaleźć obiekt, do uprawiania. Wychodzimy z pomocą, bowiem w naszej galerii znajdziecie oferty ogródków działkowych ROD w Białymstoku, które można aktualnie kupić. Ceny zależą głównie od jakości ich zabudowy oraz od stanu, w jakim są poszczególne działki.

📢 Protest rolników 2024. Te hasła i transparenty wznoszono na Podlasiu. Czy były kontrowersyjne? Po wtorkowych strajkach rolniczych w kraju bardzo głośno jest o jednym z transparentów, jaki miał pojawić się podczas protestów rolników na Śląsku. Kontrowersje, co do jego treści są bardzo duże, sprawę bada policja, a w jej wyjaśnienie zaangażował się m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na Podlasiu podczas protestów rolniczych, jego uczestnicy także wznosili różne hasła i transparenty. Czy były kontrowersyjne lub skandaliczne? Sprawdźcie sami! 📢 Były prezydent Bronisław Komorowski ma piękną posiadłość w Budzie Ruskiej w województwie podlaskim. Zobacz, jak budował się jego dom Bronisław Komorowski urodził się w Obornikach Śląskich, przez wiele lat mieszkał w Warszawie, ale to odnaleziona podczas wakacyjnych wyjazdów Buda Ruska w powiecie sejneńskim skradła serce byłego prezydenta i jego żony. Przez lata przyjeżdżali tu latem, aż w końcu postanowili zamieszkać w powiecie sejneńskim na stałe.

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW.

📢 Knockout Boxing Night 33. Wyjątkowa gala w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W walce wieczoru zobaczymy białostoczanina Kamila Szeremetę Kamil Szeremeta znów powalczy w swoim rodzinnym Białymstoku. Były pretendent do tytułu mistrza świata w kategoriach IBF i IBO w wadze średniej w najbliższą sobotę stoczy walkę wieczoru na gali Knockout Boxing Night 33, która odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Jego rywalem będzie Ekwadorczyk Abel Mina. Kibice zobaczą też w akcji legendę polskiego boksu - dwukrotnego mistrza świata - Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka.

📢 W nowych "Samych swoich" główną rolę zagrał Podlasianin. Urodził się w Hajnówce, uczył się w Białymstoku. Zobacz kim jest Adam Bobik! Spore emocje wzbudza nowa wersja kultowego filmu Chęcińskiego "Sami swoi", która już weszła na ekrany kin. "Sami swoi. Początek" to produkcja, która musi zmierzyć się z ukochanym filmem Polaków. Co ciekawe w rolę Kazimierza Pawlaka wcielił się aktor wywodzący się z Podlasia! Poznaj Adama Bobika.

📢 Studniówka 2024. Piękne nastolatki z podlaskich studniówek. Podbijały parkiety swoim wdziękiem i stylem Studniówka 2024 w Podlaskiem to dla każdego maturzysty nie tylko symboliczne pożegnanie szkolnego etapu, ale również wyjątkowy wieczór pełen wrażeń, który na zawsze pozostanie w pamięci. W lutym uczniowie z regionu świętowali sto dni do egzaminu dojrzałości w sposób, który uczynił tę noc niezapomnianą. Spójrzmy, jak prezentowały się uczennice podlaskich szkół średnich w swoich wieczorowych sukniach.

📢 Taniec na studniówce III LO w Białymstoku robi furorę w sieci. Spektakularna choreografia i piosenka zaskoczyły wszystkich 10 lutego 2024 roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku przenieśli wszystkich uczestników studniówki w zupełnie nowy wymiar tańca i muzyki. Ich niesamowita choreografia, połączona z energetyczną piosenką, wzbudziły zachwyt i aplauz wśród zgromadzonych w Dworze Czarneckiego.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Urząd skarbowy sprzedaje samochody w dobrej cenie. Auta na licytacji to m.in. mercedes, audi i honda Zakup samochodu może być wielkim wyzwaniem, szczególnie jeśli zależy nam na atrakcyjnej cenie, dobrym stanie technicznym i legalności transakcji. Jednym z miejsc, gdzie warto rozejrzeć się za pojazdem, są aukcje urzędów skarbowych. 📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze dziewczyny ze studniówek w Podlaskiem. Gwiazdy parkietu z końca stycznia 2024 Najpiękniejsze maturzystki na studniówkach. Studniówki to niezwykłe wydarzenie w życiu młodzieży, przesycone magią, urokiem i elegancją. W drugiej połowie stycznia 2024 roku uczniowie szkół średnich w Podlaskiem świętowali sto dni do matury. Jednak to nie tylko taniec, muzyka i radość były głównymi atrakcjami wieczoru. Niezaprzeczalnym elementem było również wyrafinowanie i wdzięk najpiękniejszych dziewczyn, które zachwyciły wszystkich obecnych swoim wyjątkowym stylem.

