Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (środa, 23.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa podlaskiego”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (środa, 23.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa podlaskiego Gdzie jest burza? Chcesz sprawdzić, czy w województwie podlaskim można spodziewać się dzisiaj burz (środa, 23.06)? Możesz zobaczyć przemieszczanie się burz dzięki mapie burzowej. Radar burzowy online udostępnia określone miejsca, w których może wystąpić burza. Dane są aktualizowane z opóźnieniem od kilku do kilkudziesięciu minut. W ten sposób można w prosty sposób sprawdzić, czy w środę, 23.06 będzie możliwa burza w województwie podlaskim. Jest to ważne źródło informacji o występowaniu burz w danych miejscach w Polsce.

📢 Jagiellonia Białystok buduje obronę. Israel Puerto nowym defensorem Żółto-Czerwonych Kacper Tabiś, Michał Surzyn to nie jedyne dzisiejsze transfery Jagiellonii Białystok. Nowym defensorem Żółto-Czerwonych został Israel Puerto były piłkarz Śląska Wrocław.

📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista - 23.06.2021] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Białystok. Składowisko odpadów przy meczecie. Spółdzielnia twierdzi, że nie może przenieść składowiska, ale chce lepiej zagospodarować teren Spółdzielnia mieszkaniowa "Zachęta" urządziła składowisko odpadów obok meczetu przy ul. Piastowskiej. Pomimo apelów przedstawicieli meczetu spółdzielnia nie zamierza przenieść składowiska. Twierdzi, że nie może. Przedstawiciele Muzułmańskiego Związku Religijnego wystosowali już w tej sprawie pisma do prezydenta Białegostoku, wojewody podlaskiego, a także do sejmowej i ministerialnej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W efekcie ogrodzenie składowiska zostało zakryte siatką, a teren ma zostać uprzątnięty.

📢 Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach? Tłumy fanów odwiedzają grób Krzysztofa Krawczyka! ZOBACZ ZDJĘCIA 22.06.2021 Tłumy fanów odwiedzają grób Krzysztofa Krawczyka! Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach? Tłumy fanów przy grobie Krawczyka. 5 maja minął miesiąc od śmierci Krzysztofa Krawczyka. Został pochowany na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi, kilka kilometrów od swojego domu. Na grób piosenkarza przyjeżdżają tłumy ludzi. Palą się setki zniczy... 📢 Podlaskie. Gigantyczne roczne nagrody marszałka dla dyrektorów szpitali. Niektóre sięgają ponad 60 tysięcy złotych Nagrody pojawiają się co roku. W tym roku zarząd woj. podlaskiego okazał się wyjątkowo hojny przyznając szefom podległych placówek medyczny dwa, a nawet trzy razy więcej pieniędzy niż w latach poprzednich.

📢 W Białymstoku zostanie otwarty nowy sklep Sinsay. Będzie największy w regionie Już w połowie sierpnia w Outlet Białystok powstanie kolejny sklep marki Sinsay, należącej do przedsiębiorstwa odzieżowego LPP - polskiego producenta odzieży. Oferta największego sklepu w województwie podlaskim będzie skierowana do pań, mężczyzn, dzieci i młodzieży.

📢 Transfery. Jagiellonia BIałystok ma nowego piłkarza. To Kacper Tabiś z Odry Opole 21-letni prawy obrońca Kacper Tabiś to pierwsze wzmocnienie Jagiellonii Białystok w letnim okienku transferowym. Pochodzący z Katowic zawodnik podpisał czteroletni kontrakt. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Wypadek na ul. Warszawskiej w Białymstoku. Mężczyzna w renault potrącił 14-letnią rowerzystkę Potrącenie rowerzystki na ul. Warszawskiej w Białymstoku. 14-latka trafiła do szpitala. 📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [22.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Jurowce. Policyjne strzały podczas pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli Policjanci wyciągnęli pistolety po próbie potrącenia jednego z nich. Jeden z pocisków przebił oponę ściganej hondy. Trwa postępowanie wyjaśniające, czy wykorzystanie broni służbowej odbyło się zgodnie z przepisami. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Raport "Europolis. Zielone miasta". Białystok dopiero na 8. miejscu. Dlaczego stolica Zielonych Płuc Polski nie jest najbardziej eko? Białystok zajął ósme miejsce w rankingu ‘Europolis’ najbardziej ekologicznych polskich miast, przygotowanym przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera. W niektórych podrankingach stolica województwa podlaskiego znalazł się w tyle za innymi miastami wojewódzkim Polski Wschodniej. A jedno z nich - Lublin - jest najbardziej zielonym miastem w Polsce. Na podium znalazły się również Katowice oraz Łódź. Zobacz dlaczego Białystok, stolica Zielonych Płuc Polskich, nie jest najbardziej zielonym miastem.

📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Kocie Ranczo w Czarnej Białostockiej zamieszkuje już 35 kotów. Dla nich każdy kot zasługuje na miłość Kocie Ranczo to dom tymczasowy dla kotów. Prowadzi je małżeństwo Beata i Radek Buczyńscy. Miejsce znajduje się na prywatnej działce w Czarnej Białostockiej. Ranczo działa przy Stowarzyszeniu Obrońców Zwierząt "As", którego pani Basia jest wiceprezesem. Od ponad trzech lat wraz z mężem ratują bezdomne, schorowane i niechciane kotki.

📢 Festiwal Kalejdoskop 2021. Za nami białostockie święto tańca współczesnego (zdjęcia) Zakończyła się tegoroczna, 18. już edycja festiwalu Kalejdoskop. Przez cztery dni Białystok był pełen tańca. 📢 Google wciąż przestaje działać. Błąd aplikacji sparaliżował działanie telefonów Xiaomi, huawei, samsung. Jak naprawić - poradnik 22.06.2021 Google wciąż przestaje działać - taka informacja pojawiła się we wtorek 22 czerwca na wielu telefonach - najczęściej marki xiaomi, samsung i huawei. Powoduje, że korzystanie z aparatu jest praktycznie niemożliwe. 📢 Grzybobranie w MEMACH Grzybiarze dzielą się w sieci zdjęciami. MEMY o grzybach, grzybiarzach i grzybobraniu 22.06.2021 Na grzyby! MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 W Fabrykach Mebli Forte szczepienie z zaświadczeniem albo praca w maseczkach. Pracownicy: To dyskryminacja Kierownictwo Fabryk Mebli Forte postanowiło, że pracownicy niezaszczepieni przeciwko koronawirusowi muszą nosić maseczki. Zaszczepieni są z tego obowiązku zwolnieni. To jawna dyskryminacja - poskarżyli się redakcji pracownicy jednej z podlaskich fabryk Forte. 📢 Odważne zdjęcia Kasi Cichopek na Instagramie! Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Zdjęcia Kasi Cichopek w skąpym bikini! 22.06.2021 Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Kasia Cichopek na odważnych zdjęciach w skąpym bikini. Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 22.06.2021

📢 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2021. Wicemarszałek Marek Olbryś wręczył nagrody zwycięzcom i laureatom W poniedziałek (21.06) wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś nagrodził siedmioro finalistów olimpiady ekologicznej z podlaskich szkół średnich wraz z ich opiekunami merytorycznymi. To zwycięzcy etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 22.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP.

📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 22.06.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku.

📢 Euro 2020. Dania wyszła z grupy. Zmiażdżona Rosja jedzie do domu. Dania w 1/8 finału zagra z Walią Euro 2020. Dania rzutem na taśmę wyszła z grupy B i to nawet z drugiego miejsca! Po dwóch porażkach wygrała z Rosją aż 4:1. W nagrodę w 1/8 finału zagra z Walią. Rosja kończy rywalizację na ostatnim miejscu w grupie. 📢 Marszałek Kosicki podpisał umowy o dotacje na ochronę i promocję zdrowia. Łączna wartość dofinansowania to 230 tys. zł Dofinansowanie otrzymało 11 projektów skierowanych do dzieci, młodzieży, seniorów, a także osób dotkniętych chorobami przewlekłymi. Dzięki tym pieniądzom zostaną zrealizowane m.in. audycje tematyczne, warsztaty, konsultacje czy kolonie terapeutyczne. W poniedziałek (21.06) umowy na dotacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych podpisali marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski.

📢 Białystok. Diabelski młyn znika z Rynku Kościuszki. Trwa demontaż konstrukcji (zdjęcia) Po sześciu tygodniach, Rynek Kościuszki odzyska swój dawny wygląd. Miasto opuszcza diabelski młyn. 📢 Transfery. Hiszpan na celowniku Jagiellonii. Jakub Orpik przedłużył kontrakt Kibice Jagiellonii wciąż czekaj na transfer do białostockiego klubu. Jak donosi Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego" na celowniku Podlasian znalazł się Hiszpan Israel Puerto, grający ostatnio w Śląsku Wrocław. 📢 Fasty. W PRL była tam fabryka włókiennicza. Przyjdź na historyczny spacer i posłuchaj opowieści dawnych pracowników Podczas spaceru będziemy wspominać lata świetności i upadku BZPB Fasty, trzeciej co do wielkości fabryki włókienniczej w PRL. Naszymi przewodnikami po dawnym kombinacie będą jego byli pracownicy - zachęca Anna Skorko, prezes Fundacji DOM. Wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Widok wpadli na pomysł, aby przybliżyć białostoczanom historię tego miejsca. Spacer odbędzie się 24 czerwca o godzinie 11.00.

📢 Jagiellonia Białystok. Żółto-Czerwoni 3 lipca zagrają z Legią Warszawa Zmianie uległa lista sparingpartnerów Jagiellonii Białystok na zgrupowaniu w Kępie koło Sochacina (28 czerwca - 10 lipca). Pierwszym rywalem Żółto-Czerwonych na obozie będzie mistrz Polski - Legia Warszawa (3.07). Potem zespół Ireneusza Mamrota zagra z Radomiakiem Radom (6.07) i Wigrami Suwałki (9.07). 📢 Białystok. Prezydent Tadeusz Truskolaski otrzymał od radnych absolutorium za 2020 rok. Mówił, że w 2023 roku nie wybiera się do parlamentu Niespodzianki nie było. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Polska2050 Tadeusz Truskolaski otrzymał absolutorium za 2020 rok. Wcześniej dostał wotum zaufania i skwitowanie wykonania budżetu za 2020 rok. W tym ostatnim głosowaniu radni klubu PiS wstrzymali się od głosu, w poprzednich dwóch byli przeciw. Uważają oni, że od dłuższego czasu uprawiana jest „polityka sukcesu”, a problemy białostoczan nie są skutecznie rozwiązywane, a jedynie „zamiatane pod dywan. Nie zgodził się z tym Tadeusz Truskolaski i popierający go radni.

📢 Półkolonie w Białymstoku 2021: Oferty i ceny. W mieście dzieci nie będą się nudzić Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Najmłodsi mogą ciekawie, aktywnie i twórczo spędzić ten czas. W Białymstoku można skorzystać z ofert firm i placówek organizujących wakacyjne półkolonie. Wejdź w galerię i zapoznaj się z ich szczegółami. 📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary.

📢 Całodobowe sklepy w Białymstoku. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy o każdej porze dnia i nocy Według serwisu Google w Białymstoku jest dziewięć sklepów czynnych całą dobę. - W nocy mamy więcej klientów niż w ciągu dnia - mówi Elżbieta Masłowska, współwłaścicielka sklepu u Andrzeja znajdującego się przy ulicy Wasilkowskiej 1.

📢 Biegi masowe. 8. PKO Półmaraton Białystok. Ścigało się ponad trzy tysiące osób (galeria) PKO Białystok Półmaraton Białystok to w skrócie ponad trzy tysiące uczestników, wspaniała walka, dobra zabawa i sukces organizacyjny Fundacji Białystok Biega.

📢 Na plaży Dojlidy tłoczno jak nad Bałtykiem! Mieszkańcy korzystają z dobrej pogody (ZDJĘCIA) Białostoczanie ruszyli na plażę! Upalny weekend spędzają nad zalewem uprawiając sport, pływając i opalając się. Nad wodą zrobiło się tłoczno, wolnego miejsca na rozłożenie leżaka czy kocyka trzeba chwilę poszukać. 📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa - 20 czerwca. Tutaj kupisz kwiaty, warzywa i owoce w cenach niższych niż w marketach Giełda przy ul. Andersa w Białymstoku to bogactwo warzyw i owoców w cenach niższych niż w marketach. Sprawdź, ile kosztują truskawki, młoda cebula, ziemniaki, marchew. W centrum rolno-towarowym można również kupić kwiaty i sadzonki warzyw w atrakcyjnych cenach.

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo. 📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi.

📢 EURO 2020. Hiszpania-Polska 1:1. Zobacz, jak Biało-Czerwonych dopingowali kibice w Białymstoku O godzinie 21 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła swój drugi mecz grupowy na Euro 2020. Przeciwnikiem Polaków była Hiszpania. Podopieczni Paulo Sousy nie mogli zejść z boiska pokonani. Z meczu o wszystko wyszli z honorem i nadal są w grze na Euro. Zobacz, jak białostoccy kibice dopingowali Biało-Czerwonych w strefach kibica i ogródkach restauracyjnych.

📢 Białystok. Nocne bieganie ulicami miasta. Na trasie 8. PKO Nocny Półmaraton Białystok ponad dwa tysiące biegaczy. Utrudnienia do niedzieli Od godz. 20 co pół godziny na trasę trasę o długości 21,097 km startowała 250-osobowa grupa. Łącznie prawie 2,5 tysiąca zawodników pobiegło w 8. PKO Nocnym Białystok Półmaratonie. Zmagania obserwowało wielu białostoczan. 📢 Otwarcie restauracji McDonalds w Bielsku Podlaskim przyciągnęło tłumy mieszkańców [ZDJĘCIA] W sobotę przed południem w naszym regionie otwarto kolejną restaurację McDonalds. Powstała ona w Bielsku Podlaskim przy ulicy Adama Mickiewicza.

📢 Miss Polonia i Miss Polonia Nastolatek woj. podlaskiego 2011. Oto najpiękniejsze Podlasianki sprzed 10 lat Równo 10 lat temu - 18 czerwca 2011 roku w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbył się finał konkursu Miss Polonia i Miss Polonia Nastolatek województwa podlaskiego 2011.

📢 Słynne białostoczanki, gwiazdy filmu. Oto twarze znane nie tylko Polsce. Aktorki, które urodziły się w Białymstoku W piątek [18.06.2021] w salach kinowych premiera filmu "Sweat", w którym główną rolę gra białostoczanka Magdalena Koleśnik. To dobra okazja, by przypomnieć inne znane aktorki pochodzące z Białegostoku, które nie tylko gościły na ekranach, ale też na scenach teatralnych. Niektóre z nich wciąż są na topie, inni swoje pięć minut mają za sobą. O innych pamięta już tylko historia. Wszystkie łączy jedno: miejsce urodzenia - Białystok. Poza jednym wyjątkiem.

📢 ChM. Światowa marka. Rzetelny pracodawca Rzetelny pracodawca o silnej pozycji rynkowej nastawiony na rozwój załogi i najwyższą innowacyjność produktów. Takim przedsiębiorstwem jest ChM. Praca tutaj daje satysfakcję na kilku płaszczyznach i w wielu zawodach. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY] 📢 Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku już gotowa. W poniedziałek wypożyczalnia przyjmie pierwszych czytelników (zdjęcia) Dobiegły już końca najważniejsze prace w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UwB. Dzięki temu, jeszcze przed zakończeniem roku akademickiego, studenci będą mogli skorzystać z wypożyczalni. Czytelnia ma być dostępna po wakacjach.

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Gmina Supraśl. Czy skrzyżowanie ul. Jeżynowej i Szosy Baranowickiej w Grabówce zostanie doświetlone? Spór o 100 tys. zł To bardzo niebezpieczne miejsce – mówi Tadeusz Karpowicz, radny gminy Supraśl, o skrzyżowaniu ul. Jeżynowej i Szosy Baranowickiej w Grabówce. Walczy, by władze gminy przeznaczyły 100 tys. zł. na doświetlenie ulicy.

📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę. 📢 Podlascy alimenciarze poszukiwani przez policję. Zobacz, kto nie płaci na dzieci i bliskich [15.06.2021] Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, a także co ciekawe, kobiet ściganych przez KWP w Białymstoku, którzy mają odpowiadać prawnie na podst. art. 209 KK. Stan na [15.06.2021]

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. 📢 Przestępczynie poszukiwane przez podlaską policję. Ścigane są za oszustwa, kradzieże, dilerkę, a nawet szpiegostwo (2.06.2021) Policja opublikowała zdjęcia kobiet poszukiwanych przez KWP w Białymstoku. Ścigane są za takie przestępstwa jak rozbój, kradzież, oszustwo, przemyt, sprzedaż narkotyków, a nawet szpiegostwo na rzecz innego państwa. Obejrzyj galerię poszukiwanych i jeśli rozpoznasz którąś ze ściganych osób, lub wiesz, gdzie się ukrywa, powiadom organy ścigania. Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna!

📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [1.06.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60. 📢 Białystok w 2000 roku. Zobacz niezwykłe, historyczne zdjęcia Białegostoku z archiwum "Kuriera Porannego"! [GALERIA] Białystok w 2000 roku, chociaż od tamtej pory minęło ponad 20 lat, prezentuje się dzisiaj zupełnie inaczej. Na Rynku Kościuszki było wtedy zielono, ul. Suraska była przejezdna, przy tunelu na Sienkiewicza był jeszcze czołg, Jagiellonia grała na starym stadionie, nie było porządnego dworca PKP, ale na ulicy można było spotkać słonia. Obejrzyj naszą archiwalną galerię. Zdjęcia zrobili nasi fotoreporterzy w czerwcu i lipcu 2000 roku.

📢 MEMY o antyszczepionkowcach. Szczepionka na koronawirusa to dla nich wielkie zło. Wierzą przypadkowym osobom z internetu, a nie lekarzom Zobacz nowe memy o antyszczepionkowcach. Ludziach, którzy boją się szczepionki na koronawirusa (i nie tylko)! Antyszczepionkowcy to ruch, który w ostatnich latach przybrał na sile, a w dobie pandemii koronawirusa wręcz eksplodował. Jego zwolennicy twierdzą, że szczepionki szkodzą zdrowiu, a te na koronawirusa przejmą kontrolę nad ludzkimi umysłami. Jednak czasami ich poglądy i zachowania nadają się tylko do memów. Przekonań antyszczepionkowców nie zmieniła nawet pandemia koronawirusa. Zobacz śmieszne obrazki o antyszczepionkowcach! Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Upały 2020 MEMY. Najśmieszniejsze memy, czyli upały w Polsce, najlepsze obrazki. Upał w memach to jest to [24.08.2020] W wakacje 2020 upały dają się wszystkim we znaki. Internauci nie ustają w tworzeniu zabawnych komentarzy do sytuacji w pogodzie w Polsce. Zobacz najlepsze memy o upałach w Polsce. Najśmieszniejsze obrazki i najzabawniejsze teksty spod znaku "upały 2020 MEMY" zebraliśmy przeszukując Internet. I prosimy - pamiętajcie o piciu dużych ilości niegazowanej wody. Żeby nawodnić organizm i nie zakrztusić się ze śmiechu podczas oglądania produkcji Internautów

📢 Ranking dzielnic Białegostoku. Najbardziej zielone, z najczystszym powietrzem. Ekologiczny TOP 28 Ranking dzielnic Białegostoku. Najbardziej zielone, z najczystszym powietrzem. Ekologiczny TOP 28 specjalnie na Światowy Dzień Środowiska. Myśleliście, że Białystok jest taki zielony? Pokonały nas miasta z Wybrzeża 📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników.

📢 Dzień Taty 2019 życzenia, wierszyki SMS śmieszne, poważne i piękne życzenia na Dzień Ojca 23.06.2019 Życzenia na Dzień Taty. Czego życzyć w Dniu Ojca? Zobacz najlepsze życzenia na Dzień Ojca 23.06.2019 📢 Sposoby na upał w nocy: Jak spać? Jest za gorąco i nie możesz zasnąć? Znamy sprawdzone triki, które pozwolą ci odpocząć w upał [14.06.2019] Upały w Polsce nie ustepują. W dzień żar leje się z niaba, a nocą nasze mieszkania potrafią przypominać saunę. Im cieplej w pomieszczeniu, tym trudniej zasnąć. Zdaniem naukowców temperatura optymalna do spania to 18–21 stopni Celsjusza. Co zrobić, gdy jest znacznie wyższa? Jak poradzić sobie z upałem w nocy?

📢 Te słowa wymawiasz źle. A jak powinny brzmieć prawidłowo? Sprawdź! "Lewis" czy "liwajz"? "Ałszan" czy "oszą"? Pewnie wiele razy zastanawialiście się, jak poprawnie wymówić te nazwy. Do naszego języka przeniknęło wiele słów, które mogą sprawiać problemy. Pomocą zagubionym służy strona na facebooku: "Słowa, które prawdopodobnie źle wymawiasz". Sprawdźcie i już nie popełniajcie tych błędów! 📢 Ola Ciupa nago w CKM [ZDJĘCIA]. Słowianka pokazuje swoje wdzięki na prawie nagich fotkach Ola Ciupa prawie nago w CKM-ie. Jej zdjęcia mogą zapierać dech w piersiach. Popularna Słowianka wystąpiła w prawie nagiej sesji zdjęciowej dla CKM-u już drugi raz. 📢 Kartki na Dzień Ojca 2018. Kartki z życzeniami, wierszykami [Rymowanki, kartki dla taty, życzenia sms] Kartki na Dzień Ojca 2018. Kartki z życzeniami, wierszykami. Życzenia na Dzień Ojca 2018: fajne, krótkie życzenia sms na Dzień Ojca [23 CZERWCA]. [Życzenia na Dzień Ojca. Życzenia krótkie, śmieszne, rymowane, życzenia SMS (MNÓSTWO PRZYKŁADÓW)] Mogą być krótsze i dłuższe, poważne i śmieszne, przekazywane osobiście albo wysłane SMS-em. Można również wysłać kartkę do taty z napisanymi życzeniami. U nas znajdziecie piękne życzenia oraz rymowane wierszyki na Dzień Ojca 2018.

📢 TK Maxx Białystok już otwarty. Klienci czekali przed sklepem (zdjęcia, wideo) Dzisiaj otworzył się TK Maxx Białystok. To pierwszy sklep tej sieci w naszym mieście.

