Prasówka 22.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Noc Muzeów w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Mieszkańcy odkrywali zakamarki gmachu przy Odeskiej ”?

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Noc Muzeów w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Mieszkańcy odkrywali zakamarki gmachu przy Odeskiej Było spotkanie z artystami, zwiedzanie wystawy i wycieczka po niedostępnych na co dzień zakamarkach gmachu. Tak wyglądała tegoroczna Noc Muzeów w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

📢 Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki dobiegł końca. Podczas finału był wykład, koncert i strefa sztuki Zakończyła się tegoroczna edycja Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. To największe cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę w Polsce północno-wschodniej 📢 Przy Podlaskim Kuratorium Oświaty powstała Omni Grupa. W jej planach jest m.in. walka z wykluczeniem edukacyjnym Zajęcia dla dzieci przewlekle chorych, zainteresowanie młodzieży sportem czy bezpieczeństwo w sieci - to niektóre z planów działania Omni Grupy. Inicjatywa działać będzie przy podlaskim kuratorze oświaty.

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agencja Mienia Wojskowego zaplanowała nowe przetargi na czerwiec 2024. Najnowsze licytacje pojazdów AMW obejmują ciężarówki, przyczepy, busy Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego to opłacalna opcja zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Atrakcyjne ceny, szeroki asortyment, unikalne przedmioty oraz transparentność procesu, to tylko niektóre z zalet, które przyciągają coraz więcej uczestników. Niezależnie od tego, jakiego pojazdu poszukujesz, przetargi AMW oferują wiele korzyści, które warto wziąć pod uwagę. W czerwcowych licytacjach od wojska możesz liczyć na sprawdzone ciężarówki, przyczepy i busy.

📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach 📢 Białystok. Regionalne świętowanie Światowego Dnia Metrologii. III konkurs Metroligi rozstrzygnięty Wtorek (21.05) to drugi, szczególny dzień świętowania Światowego Dnia Metrologii. Właśnie 102 lata temu - 21 maja - został utworzony Urząd Miar w Białymstoku. To były podwaliny pod późniejszy obwodowy urząd miar. Potem w 2019 roku, po dwóch latach starań, udało nam się stworzyć Okręgowy Urząd Miar, pierwszy taki urząd po prawej stronie Wisły - powiedział dyrektor OUM w Białymstoku Mirosław Wnorowski. 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy.

📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu.

📢 Jagiellonia - Warta. 22 tysiace na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki! To bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy nie dostali biletów na zamykający sezon PKO mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Fani poczują atmosferę piłkarskiego święta na Rynku Kościuszki, gdzie stanie telebim i będzie można wspólnie obejrzeć batalię Żółto-Czerwonych o mistrzostwo Polski. 📢 Skwer im. Pawła Adamowicza. Prezydent Białegostoku dokona w niedzielę uroczystego otwarcia. Będzie festyn i konkurs 2,77 mln złotych kosztowała przebudowa skweru im. Pawła Adamowicza. Odnowiony teren pomiędzy ul. Białówny, Spółdzielczą i Malmeda otworzy w niedzielę prezydent Białegostoku. W wigilię święta samorządu terytorialnego. Z tej okazji odbędzie się festyn i konkurs na nazwy nowych ławek ustawionych na skwerze. Pierwsza jest już zarezerwowana. Zobacz, kto będzie jej patronem.

📢 Matura z historii 2024 za nami. Odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądał egzamin rozszerzony z historii 21 maja? Matura z historii 2024 za nami. To jeden z ostatnich egzaminów w tym roku szkolnym. Czy było trudno? Na ten temat wypowiadają się zdający. Arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tym tekście po godzinie 14:00. Sprawdź, jak wyglądał egzamin maturalny z historii, co trzeba było na niego umieć i kiedy pojawią się wyniki.

📢 Schrony w Białymstoku. Na terenie miasta są 182 budowle ochronne. Zobacz, jak wyglądają w środku Ile mamy w Białymstoku schronów? Przed czym chronią? Jak są usytuowane na terenie miasta? Wreszcie ile osób może się w nich skryć? Sprawdzamy, jak Białystok jest przygotowany na ewentualne zagrożenie. 📢 Klasa okręgowa. Orzeł zdobył Gródek i jest krok od awansu (zdjęcia) Wicelider klasy okręgowej Orzeł Kolno już wkrótce powinien dołączyć do Turośnianki Turośń Kościelna i cieszyć się z awansu do IV ligi. Po wyjazdowym zwycięstwie 1:0 z GKS-em Gródek kolnianie mają na cztery kolejki przed końcem już 14 punktów przewagi nad LZS-em Krynki, który ma w zanadrzu jedno spotkanie zaległe.

📢 Z Alei Zakochanych znikną wszystkie żywotniki. Konserwator wydał zgodę na wycinkę Mimo sprzeciwu wielu białostoczan z Alei Zakochanych na Plantach znikną wiekowe żywotniki. Zgodę na ich usunięcie wydał już miejski konserwator zabytków. Społecznicy pytają kolejny raz, czemu ma to służyć. 📢 Jak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień? Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Zobacz PRYWATNE ZDJĘCIA 21.05.2024 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Noc Muzeów w Pałacu Branickich. Zobacz, jak wyglądało zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnego zabytku Białegostoku Nocne zwiedzanie galerii, muzeów, ale też budynków i miejsc, do których na co dzień nie mamy wstępu, od lat cieszy się wielką popularnością wśród białostoczan. Zwiedzających z jednej strony przyciąga tajemnicza aura nocy, z drugiej - specjalnie na ten czas przygotowane atrakcje.

📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Nowa obowiązkowa naklejka w samochodzie. Jej brak oznacza kłopoty Każdy samochód ze świeżo zamontowaną instalacją autogazu musi posiadać naklejkę z informacjami o zakładzie, który ją montował. To będzie konieczny wymóg, aby badanie techniczne auta zakończyło się pozytywnym wynikiem.

📢 Horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot 21 maja 2024 Horoskop pomoże wygrać w Lotto i Eurojackpot?! Sprawdź! 21.05.2024 Horoskop dla grających w Lotto losowanie 21.05.2024 horoskop dla grających w Eurojackpot. Kto ma szansę na wygranie kumulacji w piątkowym losowaniu? Szczęśliwe numery? Te znaki zodiaku mają szczęście w grach liczbowych! 📢 Nasz Patronat. XXVII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Białostocki Teatr Lalek był wypełniony po brzegi! Przeróżny repertuar, mnóstwo energii i to coś, co sprawiało, że artystów chciało się oglądać! W Białostockim Teatrze Lalek w poniedziałek (20 maja) odbyła się kolejna, XXVII już edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Nie brakowało szczerego śmiechu i łez wzruszenia.

📢 34 inwestycje, które zmieniły Białystok: Bazar Kawaleryjska, TBS, tunel Nila, stadion, trasa generalska. Są też niespełnione wizje Trzy dekady i cztery lata samorządu zupełnie zmieniły oblicze Białegostoku. Wyrosły nowe osiedla, przebudowano dziesiątki ulic, zmieniono układ drogowy miasta. Nie tylko te inwestycje na zawsze odcisnęły piętno na stolicy województwa podlaskiego. Zobacz nasz ranking 34-lecia inwestycji w Białystoku na 34-lecie samorządu.

📢 XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Na UMB obradowali naukowcy z Polski i zagranicy W dniach 16-18 maja 2024 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku był gospodarzem XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. To najważniejsze w Polsce wydarzenie gromadzące raz na trzy lata specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób o podłożu immunologicznym z zakresu onkologii, alergologii, chorób zakaźnych, chorób płuc, kardiologii, nefrologii i innych dziedzin medycyny.

📢 Białostocka premiera filmu "Nieidealni" już za nami. Nie zabrakło też części artystycznej, wzruszeń i życiowych historii. Zobacz zdjęcia "Nieidealni" na ekranie i na scenie to hasło spotkania z filmem i teatrem, które odbyło się w czwartek (16 maja) w Młodzieżowym Domu Kultury. Nie zabrakło spotkania z twórcami filmu i artystami związanymi z teatrem. Był śmiech, a u niektórych pojawiły się też łzy wzruszenia. To będzie wieczór, który na długo zostanie w pamięci widzów i twórców. 📢 Tragiczny wypadek na ulicy Niemeńskiej w Białymstoku. Zginął mężczyzna wysiadający z autobusu. W miejscu tragedii stanęły znicze Śmiertelny wypadek na pętli autobusowej w Białymstoku. Na ulicy Niemeńskiej zginął człowieka, który wysiadał z autobusu. Policja wyjaśnia przyczyny tego wypadku. 📢 Podlascy terytorialsi podejmują kolejne wyzwania na poligonach W 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej sezon szkoleń poligonowych trwa w pełni. To czas zgrywania działań poszczególnych specjalności w ramach kompanii. To także okres, w którym żołnierze sprawdzają się w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

📢 O smaku i ze smakiem! VIII Festiwal Literacki Autorzy i książki organizowany przez Książnicę Podlaską już za nami. Zobacz zdjęcia z imprezy Setki fanów Miśka Koterskiego, nie mniej zwolenników Joanny Brodzik czy pozostałych gości Festiwalu Literackiego Autorzy i książki, który odbywał się już po raz ósmy w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a rozmowy o smaku i ze smakiem na długo zostaną w pamięci uczestników.

📢 Piknik Rodzinny PB przyciągnął tłumy. Nie brakowało atrakcji muzycznych i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia Gigantyczne dmuchane miasteczko, animacje dla dzieci, wielka scena z koncertami gwiazd, konkursy z nagrodami, rozbudowana strefa gastro! W niedzielę, 19 maja, odbył się na kampusie Politechniki Białostockiej Piknik Rodzinny skierowany do społeczności akademickiej uczelni w ramach jej 75-lecia. W wydarzeniu wzięło udział około 1500 pracowników z rodzinami, doktorantów i studentów.

📢 Mirosław Reczko przestaje kierować szpitalem w Bielsku Podlaskim Mirosław Reczko dyrektorem szpitala został w 2021 roku, zastąpił na tym stanowisku Bożenę Grotowicz. Teraz zrezygnował ze stanowiska. Jego obowiązki przejmie na razie dotychczasowy zastępca Arsalan Azzaddin. 📢 Wakacje z wojskiem 2024. Armia zaprasza na wspólne wakacje i dużo płaci Wojsko Polskie kusi młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy ochotnik otrzyma 6 tys. zł. 📢 Babciowe w tym roku. Kto będzie dostawał 1 500 zł miesięcznie, a kto sporo mniej? Mamy dobre wiadomości dla wszystkich, którzy mają małe dzieci. 15 maja, przegłosowaniu poprawek senackich, Sejm przyjął ustawę aktywny rodzic, czyli tzw. babciowe – poinformował (20.05) podczas konferencji w Białymstoku szef podlaskiej KO poseł Krzysztof Truskolaski.

📢 Wasilków. Burmistrz już z wyższym wynagrodzeniem, a radni z wyższymi dietami Na sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie radni podnieśli diety aż o 30 proc., a wynagrodzenie burmistrza do maksymalnego. Dodam, że aż dziewięcioro radnych to nowo wybrani, którzy jeszcze na nic nie zapracowali, żeby sobie wynagrodzenie podnosić – napisała do redakcji czytelniczka (dane do wiadomości redakcji).

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób. 📢 Wnioski po meczu Piast - Jagiellonia. Umiesz liczyć, licz na siebie Gdyby nie gol Jesusa Imaza, dający Jagiellonii remis 1:1 w Gliwicach z Piastem, 33. seria gier PKO Ekstraklasy byłaby dla białostockiej drużyny koszmarna. Wszystkie inne wyniki, które miały wpływ na sytuację Żółto-Czerwonych przed ostatnią kolejką, były bowiem dla Dumy Podlasia niekorzystne.

📢 Drogowcy pracują na ulicach i drogach. Tak roboty drogowe widzą internauci. Zobacz najlepsze memy Drogowcy znowu w akcji. W Białymstoku trwają prace remontowe ulic w wielu punktach miasta, jak też ich przebudowa. Na drogach w regionie również trwają roboty drogowe; łatane są dziury, kładziona jest nowa nawierzchnia. A to wiąże się z utrudnieniami dla kierowców teraz, ale w przyszłości jazda taką drogą ma być lepsza. Roboty drogowe i praca drogowców to oczywiście okazja do żartów internautów. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 IV liga. Ruch zatrzymany, Wigry na autostradzie do awansu. MOSP Białystok przegrał w Wasilkowie (zdjęcia) To spotkanie mogło wstrząsnąć szczytem tabeli IV ligi, ale do tego nie doszło. Liderujące Wigry Suwałki wygrały na wyjeździe 2:0 z trzecim w tabeli Ruchem Wysokie Mazowieckie i są na najlepszej drodze do awansu. Komplet punktów zgarnął także KS Wasilków, pokonując u siebie także 2:0 MOSP Białystok.

📢 Najnowszy spektakl Białostockiego Teatru Lalek daje do myślenia. Zobacz kto przyszedł na premierę "GPS" Historia białostockich Żydów podana w sposób innowacyjny i ciekawy. Prawdziwe historie przeplatają się tu z fantazją twórców. Te składowe tworzą spektakl, o którym warto dyskutować. W niedzielne popołudnie odbyła się premiera "GPS" w reżyserii Marii Żynel. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło znanych w białostockim, kulturalnym świecie, osób.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego 📢 Samotność długodystansowca, czyli wszyscy ludzie prezydenta. Dziś przy Tadeusz Truskolaskim nie ma już nikogo z pierwszego rozdania Czternastu zastępców, trzy rzeczniczki prasowe, dwóch sekretarzy i nadal ta sama skarbnik, która była nią jeszcze na długo przed złożeniem przez Tadeusza Truskolaskiego pierwszego ślubowania. Przez ponad 17 lat prezydentury rotacja w najbliższym gronie współpracowników prezydenta Białegostoku zbiegała się z nowymi kadencjami, sprawami losowymi, wyborami parlamentarnymi, a nawet słynnym dekalogiem prezydenta. Odejście w czwartek z urzędu Przemysłowa Tuchlińskiego było zarazem zamknięciem symbolicznej epoki. Był ostatnim z grona tych, którzy razem z Tadeuszem Truskolaskim w magistracie budzili Białystok od początku 2007 roku.

📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł. 📢 Przyznano Medale św. Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie i szerzenie kultu patrona rolników. Zobacz kogo wyróżniono Główne uroczystości poświęcone św. Izydorowi Oraczowi miały miejsce w niedzielę 19. maja w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku. W ich trakcie uhonorowani zostali laureaci XX Edycji Medalu Świętego Izydora Oracza za szczególne Zasługi w Rolnictwie i Osoby zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników. Zobacz, kto otrzymał wyróżnienie.

📢 Noc Muzeów w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku. Przy Węglowej pojawili się miłośnicy wiekowych pojazdów Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku włączyło się w tegoroczną Noc Muzeów. Zobacz, co działo się przy Węglowej. 📢 Giełda na Andersa. Warzywa, owoce, sadzonki, starocie i nie tylko. Zobacz, co można było znaleźć w niedzielę na giełdzie Tradycyjnie podczas niedzielnej giełdy przy Andersa można było znaleźć m.in. warzywa, owoce, sery, wędliny, wypieki, chemię gospodarczą czy elektronarzędzia. Piękna majowa aura przyciągnęła na giełdę duże tłumy. Dodatkowo w ten weekend na terenach giełdy odbyły targi ogrodnicze. Zobacz, co można było znaleźć na giełdzie przy Andersa.

📢 Noc Muzeów w Muzeum Wojska w Białymstoku. Instytucja przygotowała mnóstwo atrakcji na dla fanów militariów Muzeum Wojska w Białymstoku włączyło się w tegoroczną Noc Muzeów. Zobacz, co działo się w siedzibie głównej przy ul. Kilińskiego i w Parku Militarnym.

📢 Noc Muzeów w Pałacu Branickich. Białostoczanie mieli okazję zwiedzić piwnice barokowej budowli W ramach sobotniej Nocy Muzeów atrakcje przygotował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wśród nich znalazło się m.in. zwiedzanie piwnic Pałacu Branickich i zobaczenie XVIII-wiecznego zegara na bramie pałacowej. 📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Komendę Wojewódzką Policji odwiedziły tłumy! Pierwszy raz w historii funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku włączyli się w "Noc Muzeów". W sobotę, 18 maja, od godz. 18, tylko w tę jedną noc w roku można było zwiedzić budynek przy ul. Sienkiewicza 65. W programie był m.in. koncert policyjnego chóru w sali zegarowej, podróż po kartach historii policji, pokazy umiejętności funkcjonariuszy, również tych czworonożnych. Nie zabrakło również prezentacji policyjnego sprzętu, miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych, czy stoisk profilaktycznych.

📢 Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Były odwiedziny u żubrów, spacery z przewodnikiem i koncerty W Kopnej Górze Podlasianie i turyści brali udział w Pikniku z Żubrami. Była to okazja do poznania pracy leśnika i odwiedzenia mieszkańców Zagrody Pokazowej Żubrów. 📢 W Białymstoku upamiętniono 80. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino. Władze miasta i regionu oddały hołd bohaterom Przed Pomnikiem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające bitwę pod Monte Cassino. W tym roku mija 80 lat od historycznego zwycięstwa.

📢 Juwenalia w Białymstoku dobiegły końca. Sprawdź, jak wyglądał drugi dzień studenckiego święta Zakończyły się tegoroczne Juwenalia. Drugiego dnia studenckiej imprezy, na Kampusie Politechniki Białostockiej na studentów czekała masa atrakcji. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok na meczu z Piastem Gliwice (1:1). Tak dopingowali Żółto-Czerwonych z racami! Wsparcia Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice z pewnością pomogło w doprowadzeniu do wyrównania. Jagiellończycy walczyli o pierwszy tytuł mistrza Polski. W sobotę w Gliwicach pojawiły się rekordowe tłumy kibiców z Białegostoku.

📢 Juwenalia 2024 memy. Jak bawią się studenci, a jak postrzegają ich internauci? Juwenalia 2024 to wyjątkowe wydarzenie, które łączy śmiech, muzykę i niepowtarzalną atmosferę. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, absolwentem, czy po prostu miłośnikiem dobrej zabawy, juwenalia 2024 to impreza, której nie można przegapić. Przyjdź, baw się i twórz niezapomniane wspomnienia! Kreatywni internauci już tworzą memy z okazji juwenaliów! 📢 Białystok w latach 70-tych XX wieku i obecnie. Zobaczcie jak zmieniło się miasto w ciągu pół wieku! Przemiany, jakie zaszły w Białymstoku od lat 70-tych XX wieku, są imponujące. Miasto przeszło od etapu typowego ośrodka PRL-owskiego do nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się metropolii. Rozwój infrastruktury, zmiany urbanistyczne, wzrost gospodarczy, rozwój edukacji i kultury oraz poprawa jakości życia sprawiły, że Białystok stał się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i odwiedzin. Dzięki temu miasto przyciąga coraz więcej mieszkańców i turystów, stając się ważnym punktem na mapie Polski. Zobaczcie zestawienie zdjęć dawnego Białegostoku z dzisiejszym!

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz, co działo się na Kampusie Politechniki Białostockiej pierwszego dnia studenckiej imprezy Za nami pierwszy dzień wielkiego studenckiego święta. Juwenaliowe koncerty i atrakcje przyciągnęły na Kampus Politechniki Białostockiej prawdziwe tłumy.

📢 Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jest okazja do żartów. Jak jeżdżą rowerzyści? Zobacz najlepsze memy Dziś (17.05) obchodzony jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Taki dzień to okazja do promowania nie tylko zdrowego stylu życia, ale też pozytywnego wpływu dwukołowego transportu na środowisko. Ale rowerzyści i jazda na rowerze nie zawsze jest postrzegana jako pozytywny styl życia, zwłaszcza przez kierowców. Jak internauci oceniają jazdę rowerzystów? Zobacz najlepsze memy o rowerzystach. 📢 Miasto wymówiło działkowcom dzierżawę gruntu przy Przędzalnianej. Chce go sprzedać. Plan miejscowy dopuszcza tu blok Miasto pozbywa się ogródku działkowego z terenu przy Przędzalnianej. Bo wystawi działkę na sprzedaż. W planie miejscowym przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne. Tyle że nie jest działką budowlana, bo nie ma dostępu do drogi publicznej. Dlatego ma być zbyta w celu poprawienia warunków sąsiednich gruntów. Dzierżawcy nie rozumieją dlaczego, maja opuścić teren przed swoimi domami, o który dbali od dekad.

📢 Uwaga! Mąka wycofana ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 maja 2024 roku informują o mące z ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Kim są i jak wyglądają rektorzy białostockich uczelni wyższych. Kto rządzi uniwersytetem, politechniką czy akademią? Sprawdź! Funkcja rektora jest bardzo ważna i prestiżowa. Aby zarządzać uczelnią wyższą trzeba mieć pewne predyspozycje, 'głowę na karku", ale i zaufanie oraz szacunek współpracowników. Sprawdziliśmy kto sprawuje funkcje rektorów i prorektorów w białostockich uczelniach. Zobacz listę! 📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je!

📢 104. rocznica ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Zobacz zdjęcia z uroczystości W Białymstoku i na Podlasiu wciąż jest żywa pamięć o ułanach, wyjątkowej formacji wojskowej, która zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach Polski. W ostatnią sobotę (11.05) odbyły się uroczystości w 104. rocznicę ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich. Zobacz bogatą fotogalerię 📢 Białostocka pielęgniarka zginęła w wypadku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało pełną bólu wiadomość Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku żegna jedną ze swoich pielęgniarek. 35-letnia Justyna Radel zginęła w wypadku motocyklowym w Nowodworcach.

📢 Wybory europarlamentarne. Kandydaci KO: Trzeba głosować, by nie wygrali eurosceptycy i populiści We wtorek (14.05) podlaska KO zainaugurowała w Białymstoku kampanię wyborczą do Europarlamentu. Podczas prezentacji kandydatów w centrum miasta wystąpili liderzy listy w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem: Jacek Protas i europoseł Tomasz Frankowski oraz kandydujący z dalszych miejsc Anna Augustyn i Marek Tyszkiewicz.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - polski. Odpowiedzi, arkusz CKE, pytania, zagadnienia. Co było na polskim i gdzie szukać arkuszy CKE? Mamy arkusz Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego odbył się 14 maja we wtorek i trwał 120 minut. Jakie zagadnienia i lektury były na egzaminie? Kiedy i gdzie szukać arkuszy CKE z egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak wygląda harmonogram egzaminów ósmoklasisty? Gdzie znaleźć przecieki z egzaminu i czy warto za nie płacić? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania. 📢 W Białymstoku powstał blok z widokiem wprost na więzienie Wysokie ogrodzenie zakończone drutem kolczastym – taki widok z okien będą mieć mieszkańcy nowego bloku przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Urzędnicy z magistratu twierdzą, że nie było podstaw, by nie wydać pozwolenia na budowę bloku z widokiem na więzienie.

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 Śmiertelny wypadek na stacji kolejowej w Białymstoku Tragedia na stacji kolejowej w Białymstoku. Mężczyzna wpadł pod pociąg. Okoliczności wypadku zbada komisja kolejowa i policja 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia! 📢 Budowa odcinka S61 Podborze-Śniadowo. To przedostatni fragment trasy Via Baltica. Trwają prace wykończeniowe 97,31 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prace przy budowie przedostatniego odcinka trasy Via Baltica. To odcinek drogi ekspresowej S61 Podborze-Śniadowo. Biegnie przez granicę województw podlaskiego i mazowieckiego. W ramach tego samego zadania trwa przebudowa 3 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. Zakończenie prac sierpień 2024.

📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Szalony doping na trybunach. Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 3:0. Zobacz co działo się na stadionie 19 850 kibiców Żółto-Czerwonych i doping non-stop pomógł piłkarzom Jagiellonii zrobić kolejny krok do mistrzostwa Polski. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokonali Koronę Kielce 3:0 i wciąż są liderem ekstraklasy mając dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem