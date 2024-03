Prasówka 22.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (22.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (22.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (22.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S61, Suwałki - Budzisko (189. km na odc. 24,2 km) .

📢 Czy będą braki prądu 22.03 w podlaskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w podlaskim 22.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w podlaskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Najnowszy przetarg na ciężarówki, terenówki, busy i przyczepy odbędzie się w kwietniu 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który ma odbyć się już w kwietniu 2024 roku. Na sprzedaż jest atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Podczas licytacji AMW będzie można kupić m.in. ciężarówki STAR, czy terenówki HONKER. Znalazło się też kilku busów LUBLIN. Nie zabraknie także przyczep.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Najseksowniejsza sportsmenka świata Alice Schmidt odsłoniła swój stalowy brzuch w obłędnej sukience – spektakularna przemiana [ZDJĘCIA] Jedna z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejsza sportsmenka świata, niemiecka lekkoatletka specjalizująca się w biegach średnich Alica Schmidt ponownie zachwyciła swoich fanów nowymi ujęciami. 📢 Supraśl. Burmistrz przyjął wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału gminy Około 2 100 osób spośród 13 237 mieszkańców gminy podpisało wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału gminy Supraśl. Spotkanie z inicjatorami tej formy konsultacji zorganizował w czwartek (21.03) burmistrz Radosław Dobrowolski.

📢 Joanna Piekarska - jedna z pierwszych dyrektorek Białostockiego Teatru Lalek ma w mieście swoją tablicę. Odsłonięto ją w czwartek, 21 marca 21 marca to Światowy Dzień Lalkarstwa. W tym roku była jeszcze jedna okazja do świętowania. Na fasadzie budynku Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości przy ulicy Warszawskiej 6 to właśnie w czwartek odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Joannie Piekarskiej - artystce plastyk, reżyserce, poetce i wreszcie dyrektor Teatru "Świerszcz" - dzisiejszego Białostockiego Teatru Lalek. 📢 Miejska Droga Krzyżowa w Białymstoku 2024. Zobacz utrudnienia w ruchu związane z pochodami w różnych częściach miasta Droga Krzyżowa w Białymstoku odbędzie się w kilku rejonach miasta. Zobaczcie gdzie i w jakich godzinach spodziewać się utrudnień w ruchu w związku z uroczystościami.

📢 Premiera spektaklu "Winda" już w piątek w Nie Teatrze. To będzie rzecz oszczędna jeśli chodzi o scenografię, ale z mocnym przekazem Ona i On. Nie wiedzą o sobie nic, a jednak los stawia przed nimi wspólne wyzwanie. Muszą wytrzymać w windzie, w której się razem zacięli między piętrami. Jak poradzą sobie z emocjami i dokąd zaprowadzi ich ta historia? Warto sprawdzić już w piątek, 22 marca w Nie Teatrze, gdzie o godz. 19 rozpocznie się premierowy pokaz spektaklu "Winda" w reżyserii Dariusza Szady-Borzyszkowskiego.

📢 Stroiki wielkanocne na stół z bukszpanu. Poznaj inspirujące pomysły na ozdoby DIY. Tak udekorujesz dom zielonymi gałązkami Bukszpan to roślina, która chyba najbardziej kojarzy się z Wielkanocą. Z zielonych gałązek bukszpanu można przygotować piękne stroiki wielkanocne na stół i nie tylko. Podpowiadamy, jak zrobić ozdoby wielkanocne z bukszpanu, które z dumą będziecie mogli prezentować w swoim domu.

📢 Centralna Liga Juniorów. Klątwa 90. minuty Jagiellonii Białystok Ze zmiennym szczęściem grają ostatnio w Centralnej Lidze Juniorów U-17 piłkarze Jagiellonii Białystok. Żółto-Czerwoni przegrali 2:3 z AKS-em SMS-em Łódź i 1:2 z Wisłą Kraków oraz pokonali 5:2 Escolę Varsovię. Mogło być dużo lepiej, bo w obu przegranych występach juniorzy młodsi Jagi tracili gole w doliczonym czasie gry. 📢 Koszyczki z substancją odstraszającą dziki pojawiły się w kilku miejscach w Białymstoku. Miasto znalazło sposób na odstraszanie dzików. Na drzewach, w niektórych miejscach w Białymstoku, pojawiły się niewielkie zielone koszyczki. Nie wolno ich niszczyć, ani dotykać.

📢 Horoskop astrologiczny na wiosnę. Zobacz, przed którymi znakami zodiaku otworzą się nowe możliwości. Poznaj swoją przyszłość Horoskop astrologiczny zdradzi, co czeka poszczególne znaki zodiaku wiosną tego roku. Okazuje się, że nowy rok astrologiczny to nowy etap w życiu każdego człowieka w różnych dziedzinach. 📢 Wiosenne grzyby. Widać smardze i czarki szkarłatne. Uwaga na piestrzenice kasztanowate! Co zbierzesz w marcu, kwietniu i maju? Choć wiosna nie sprzyja grzybom, ich wybór nie jest duży i trzeba się natrudzić, by jakieś znaleźć, wielu pasjonatów próbuje swoich sił i wyrusza z koszykiem w gąszcz traw i drzew. Szczęśliwcy mogą wrócić do domu m.in. ze smardzami lub żółciakami. Trzeba jednak zachować ostrożność i mieć wiedzę – mnóstwo grzybów, występujących w tym okresie, jest trujących. Jakie gatunki da się zebrać w marcu, a jakie w kwietniu i w maju? Czego nie wolno wynosić z lasu?

📢 Doskonałe dania z jajek, które możesz zrobić na Wielkanoc. Wypróbuj 12 najlepszych pomysłów i podaj wyśmienite jajka wielkanocne Co zrobić z jajek na Wielkanoc? Propozycji świątecznych potraw z wykorzystaniem jaj jest bardzo wiele. W naszym zestawieniu znajdziesz m.in. doskonałe jajka faszerowane, wyśmienite sałatki z jajkiem oraz kilka zaskakujących przystawek na Wielkanoc. Wypróbuj nasze pomysły na pyszne dania z jajek.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się sprzętu warsztatowego. Duży wybór agregatów prądotwórczych i ciekawe zestawy urządzeń Wciąż trwa wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego. W najbliższych przetargach do kupienia jest dużo sprzętu warsztatowego. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu, który aktualnie można kupić w różnych oddziałach Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Ściąga kibica. W Białymstoku zagrają wschodzące gwiazdy futbolu, do Suwałk przyjeżdża uczestnik Superfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów Bogato prezentuje się oferta dla kibiców w naszym regionie podczas zbliżającego się weekendu. Najważniejszymi imprezami będzie mecz reprezentacji piłkarskich do lat 20 Polska - Anglia w Białymstoku w ramach Turnieju Ośmiu Narodów oraz spotkanie PlusLigi siatkarzy Ślepsk Malow Suwałki - Jastrzębski Węgiel. W stolicy regionu fani zobaczą wschodzące gwiazdy futbolu, a do Suwałk przyjedzie świeżo upieczony uczestnik Superfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów.

📢 Catering wielkanocny w Białymstoku. Zobacz, jakie oferty przygotowały lokale w mieście i okolicach Catering wielkanocny to oferta dla tych, którzy nie mają czasu na to, aby samodzielnie przygotować potrawy na święta. Sprawdziliśmy, ile w tym roku zapłacimy za gotowe dania na świąteczny stół. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 21.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Najlepsze memy na Dzień Wagarowicza. Zobacz śmieszne zdjęcia w pierwszy dzień wiosny 2024! Dzień Wagarowicza 2024 wypada w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, czyli 21 marca. Natomiast pierwszy dzień wiosny astronomicznej jest świętem ruchomym i w tym roku wypada 20 marca. Według zwyczaju w Dzień Wagarowicza uczniowie zrywają się z lekcji i uciekają ze szkoły. Wielu Internautów szydzi z tego święta i tworzy prześmiewcze memy na Dzień Wagarowicza. 📢 Wybory 2024. Białostockie radne Koalicji Obywatelskiej chcą, aby w mieście powstał całodobowy gabinet ginekologiczny Uzyskanie szybkiej diagnozy, wykrycie zaburzeń i nieprawidłowości, konsultacje lekarskie, skierowanie na badania, recepty - taką pomoc miałyby uzyskać białostoczanki w całodobowym gabinecie ginekologicznych. Projekt utworzenia takiego miejsca zamierzają zgłosić radne Koalicji Obywatelskiej Jowita Chudzik i Katarzyna Bagan-Kurluta, ubiegające się o reelekcję do Rady Miasta Białystok.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Białostocki Stary Rynek, wcześniej Świński. Zobacz jak wygląda współcześnie Historia białostockiego Starego Rynku, wcześniej Świńskiego, sięga niemal 200 lat. Obecnie prawie nic nie wskazuje na to, że na tym obszarze funkcjonowała targowica. Sprawdziliśmy jak wygląda obecnie to miejsce. Zobacz!

📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Jeden z największych kataklizmów we współczesnej historii W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów wspominamy te wydarzenia.

📢 Białostockie neony. Czy je jeszcze pamiętasz? Wiele neonów niszczeje i znika, ale są też nowe i odnawiane. Zobacz bogatą fotogalerię! Neony wracają do łask jako reklama wyrafinowana i niebanalna, ale jednocześnie stare wciąż znikają z przestrzeni miast. Neony od ponad stu lat są obecne w przestrzeni miejskiej, miały swoje wzloty i upadki. Wiele z nich zniknęło bezpowrotnie, część udało się uratować.

📢 Trwa pierwszy tydzień Wielkiego Postu w Cerkwi. Prawosławni uczestniczą w czytaniu kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety W roku 2024 wierni prawosławni Wielkanoc świętować będą dopiero 5 maja. Trwa właśnie pierwszy tydzień Wielkiego Postu, który potrwa 48 dni, aż do Wielkiej Soboty Święto Zmartwychwstania Chrystusowego to dla wszystkich chrześcijan, zarówno tych z zachodu jak i wschodu, najważniejsze święto. Zobacz jak wygląda czytanie kanonu św.Andrzeja z Krety w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku.

📢 Miasto Białystok szykuje się do budowy kolejnych ścieżek rowerowych. Ogłosiło przetargi na opracowanie dokumentacji. Zobacz, gdzie powstaną Miasto Białystok planuje zwiększyć siec dróg rowerowych. Zwłaszcza na osiedlach. Z kolei w centrum zostaną przebudowane ścieżki wzdłuż ul. Branickiego i al. Piłsudskiego. Pojawią się tez nowe przejazdy z sygnalizacją dla rowerzystów. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach dwóch projektów realizowanych w samym mieście, jak też na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 📢 Nowoczesne potrawy wielkanocne smakują wybornie! Wypróbuj najlepsze, sprawdzone przepisy. 12 potraw wielkanocnych, które zachwycą smakiem Szukasz pomysłu na nowoczesne potrawy wielkanocne? W naszym zestawieniu znajdziesz m.in. przepis na zupę chrzanową, tatar ze śledzia i awokado, łososia w cieście francuskim czy sałatkę łabędzi puch. Nie zabraknie również słodkości. Sprawdź nasze pomysły na nietypowe potrawy wielkanocne.

📢 Klub Kobiet Imigrantek działa w Białymstoku już od 3 lat. Teraz ich działania widać jeszcze bardziej niż na początku. Szykują się kolejne Viktoryia, Tatsiana i Olga zarażają uśmiechem. Bije od nich ciepło i niezwykły rodzaj spokoju. Może dlatego pokochali ich seniorzy - za tę otwartość i wschodnią duszę. Teraz, wraz z innymi zrzeszonymi w Klubie Kobiet Imigrantek działającym przy Fundacji Okno na Wschód wychodzą ze swoimi działaniami w przestrzeń miejską. Zobaczcie czym w najbliższych dniach zaskoczą białostoczan.

📢 Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku organizuje kursy doszkalające. Rekrutacja na nie już ruszyła „Język ukraiński”, „Kurs kreatywnego pisania”, „Tłumaczenia literackie z języka angielskiego”, Komunikacja medyczna z pacjentem w języku angielskim” – w ofercie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku pojawiły się kursy dokształcające. Rekrutacja na nie właśnie ruszyła.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni. 📢 Nowa murawa na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace dobiegły końca, teraz trawa ma się zakorzenić Przerwa na mecze reprezentacji była okazją na naprawę murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace trwały w minionym tygodniu i już zostały zakończone. Wymieniono część najbardziej zniszczonej trawy na płycie boiska przy Słonecznej, szczególnie części od ul. Ciołkowskiego. Pierwszy mecz na nowej murawie już w piątek - na stadionie w Białymstoku dojdzie do meczu Polska - Anglia U-20.

📢 Kandydaci PL2050: Trzeba wspierać przedsiębiorców, nowoczesną komunikację miejską, rozbudowę terenów zielonych i parków Odczarowanie Dojlid, które powinny być miejscem rekreacji dla całych rodzin, budowa nowoczesnych parków czy wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, którzy przez sytuację geopolityczną na wschodzie znaleźli się w trudnej sytuacji. Między innymi takimi sprawami chcą się zająć w radzie Miasta Białystok kandydaci na radnych w okręgu nr 3 z Polski 2050 Szymona Hołowni.

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Nowe radiowozy za prawie milion złotych wyjechały na białostockie ulice Dwa nowe radiowozy marki MAN trafiły do policjantów z białostockiego oddziału prewencji. Dla funkcjonariuszy nowy sprzęt to istotne wsparcie techniczne w codziennej służbie.

📢 Festiwal Kultur powrócił. Po raz kolejny można było podziwiać występy, a nawet spróbować przysmaków różnych kultur. Było wyjątkowo i pięknie Za nami kolejny, XII już Festiwal Kultur. Impreza wróciła po 6 latach przerwy i przyciągnęła wielu wykonawców i widzów. W sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkały się dzieci i młodzież z Białegostoku i regionu. Wspólnie zaprezentowali m.in. kulturę tatarską, czeczeńską, białoruską czy polską. Oprócz występów na uczestników festiwalu czekały też stoiska tematyczne prezentujące różne kultury. 📢 Po 80 latach wciąż patrzą w przyszłość. Zobacz zdjęcia z jubileuszu szpitala w Łapach Warto było kilka lat temu podjąć rękawicę i ratować szpital – nie ma wątpliwości Jan Perkowski, starosta białostocki. Placówka w Łapach obchodzi właśnie 80-lecie istnienia. I – według zapewnień – radzi sobie świetnie.

📢 Ogólnopolski protest rolników 2024. Na środę zapowiedziano ponad 40 blokad w woj. podlaskim Dziś kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. Protesty w większości będą odbywać się w godzinach 7.00-19.00. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje o sytuacji w regionie. 📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Imieniny Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Mieszkańcy pamiętali o święcie marszałka Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego spotkali się białostoczanie pamiętający o jego imieninach. Święto marszałka uczczono kwiatami i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

📢 Gala Biznes Boxing w Białymstoku. Walczący w ringu przedsiębiorcy zebrali ponad 100 tys. zł na cele charytatywne W sobotę, 16 marca, odbyła się pierwsza Gala Biznes Boxing w Białymstoku, na której lokalni przedsiębiorcy walczyli w ringu. Między pojedynkami dzięki licytacjom zebrano na lokalną fundację Mali Wojownicy, zajmującą się pomocą dla wcześniaków, ponad 100 tys. zł. 📢 Oblężony Białystok. Rolnicy w ramach protestu zablokują dojazdy do miasta. Nie tylko autobusy BKM skrócą trasę lub zostaną odwołane W związku z ogólnopolskim protestem rolników zaplanowanym na środę (20 marca) wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Białegostoku, ale przede wszystkim podbiałostockich miejscowości, powinni zapoznać się z tymi zmianami przed planowanymi przejazdami. Niektóre linie zostały skrócone do granic miasta, inne zawieszone jednodniowo. Podobne posunięcia wprowadził też jeden z prywatnych przewoźników.

📢 Kto będzie mistrzem Polski? Maciej Murawski: Obstawiam jedną z trzech drużyn. Jest wśród nich Jagiellonia Zanosi się na to, że walka o mistrzostwo Polski będzie trwała do ostatniej kolejki, a zainteresowanych i mających na to szanse jest sporo. Akcje Jagiellonii stoją wysoko, ale z każdym meczem będzie jej trudniej i wiele zależeć będzie od tego, jak białostoczanie poradzą sobie z rosnącą presją - mówi ekspert piłkarski Maciej Murawski. 📢 Ogólnopolski protest rolników. Gdzie będą utrudnienia na drogach w woj. podlaskim w środę 20 marca i jak je ominąć? W środę 20 marca nastąpi zaostrzenie ogólnopolskiego protestu rolników. Protestujący zablokują wiele dróg w całej Polsce. W woj. podlaskim należy się spodziewać ponad 40 blokad. Wstrzymany zostanie m.in. ruch na trasie S8. Protesty w większości będą odbywać się w godzinach 7.00-19.00. Duża część protestów jest zorganizowana oddolnie. Jednak rolnicy postanawiają konsolidować swoje siły, aby łatwiej organizować protesty. W ostatnich dniach powstało chociażby stowarzyszenie Rolnicy Podlasia.

📢 Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nowi naczelnicy urzędów oraz zmiana zastępcy Zmiany na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nadinspektor Maciej Fiłończuk został powołany w poniedziałek 18 marca 2024 r. na Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nadzorującego Pion Celno-Graniczny. Powołano też nowych naczelników w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku oraz Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. 📢 Budowa drogi ekspresowej S19 Krynice-Białystok Zachód. Zaczęła się wycinka drzew. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku Plac budowy przekazany, odbyło się też szkolenie BHP w biurze konsultanta. Budowa pierwszego odcinka wielkiej obwodnicy Białegostoku już się rozpoczęła. To fragment przyszłej drogi ekspresowej Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. W pierwszej części będzie to S16, w drugiej S19, a w sumie jako szlak Via Carpatia. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew. Najlepiej widać ją na początku szlaku, czyli przy wlocie do Krynic.

📢 Białostockie ulice, samochody i kierowcy 25 lat temu. Tak jeździło się po mieście. Kto miał auto z czarnymi blachami? Czarne tablice rejestracyjne, wszechobecne maluchy, polonezy i łady. Takie były realia drogowe nie tak dawno temu. Wiele osób do dziś z łezką w oku wspomina konkretne modele aut, którymi kierowali, lub jeździli jako pasażerowie. Na pewno znajdziecie je na naszych zdjęciach. Nie zapomnieliśmy także o motoryzacyjnym folklorze, czyli samochodach robionych w szopie przy domu. To prawdziwe perełki! 📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Salmonella w sałatce i wirus WZW w truskawkach! Te produkty są niebezpieczne dla zdrowia! Najnowsze ostrzeżenia GIS 18.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje o wielu produktach, które mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z dnia 18 marca 2024 roku mówią o wirusie wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) znajdującym się w jednej partii świeżych truskawek z Biedronki oraz o bakteriach Salmonella w jednej partii sałatki jarzynowej. 📢 Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Zobacz zdjęcia z niedzielnego spotkania nad rzeką Supraśl Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Chętnych do wskoczenia do zimnej wody nie brakuje. W niedzielę 17 marca 2024 nad rzeką Supraśl kilkunastu śmiałków jak zwykle nie zawiodło, choć pogoda nie była najlepsza.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Giełda przy Andersa. Ile kosztują owoce, warzywa i palmy wielkanocne? Zobacz, co można było kupić w niedzielę Świeże warzywa i owoce, miody, swojskie pieczywo i wędliny - to tylko niektóre produkty, które można kupić na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Pojawiły się też palmy wielkanocne. Jak kształtowały się ceny lokalnych płodów rolnych w niedzielę 17 marca na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku? 📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, wkrótce zdejmiemy ciepłe szale i czapki. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Jarmark Kaziukowy w Białymstoku. Trwa kiermasz przed Teatrem Dramatycznym. Można już poczuć wiosnę i święta Palmy, pisanki, wielkanocne ozdoby, regionalne przysmaki i wyroby rękodzielników z całej Polski. To wszystko można od soboty znaleźć na Wielkim Jarmarku Kaziukowym przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dwudniowy kiermasz czeka na odwiedzających do niedzieli. 📢 Piękne sukienki w większych rozmiarach. Idealne na wiosnę! Zobacz propozycje na różne okazje Osobom, które noszą nieco większe rozmiary, czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek nie brakuje. Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji?

📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna wybrali domy na wsi. Zobacz, jak mieszkają największe podlaskie gwiazdy disco polo Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Jednak ani Zenek Martyniuk z zespołu Akcent ani Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" nie zdecydowali się na zakup nieruchomości w dużym mieście. Postanowili wybudować się na wsi. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku.

📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki.

📢 Dachowanie opla na Kalinowskiego w Białymstoku. Kierowca zahaczył o autobus Dachowanie w centrum Białegostoku. Kierowca opla zahaczył o autobus. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. 📢 Centralna Liga Juniorów U-15. Jagiellonia przegrała z Legią Warszawa, odkuła się na Widzewie Łódź Wystartowała Centralna Liga Juniorów U-15. Jagiellonia Białystok rozpoczęła ze zmiennym szczęściem. Podlaski beniaminek CLJ U-15 przegrał u siebie na inaugurację 0:1 z Legią Warszawa, ale potem wygrał na wyjeździe z Widzewem Łódź 3:1.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku.

📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują! 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Piękna strona sportu. Niesamowita historia Marii Żodzik. Od pracy przy frytkownicy do... być może wyjazdu na igrzyska w Paryżu Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i utalentowanej Marii Żodzik. 27-letnia, urodzona na Białorusi lekkoatletka, od kilku lat przebywa w naszym kraju, skacze wysoko i chce bronić barw Biało-Czerwonych. 📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Przy al. Piłsudskiego w Białymstoku planowano wybudować biurowiec Aleja Office Park. Z zabytkowym magazynem. Teraz ma być budynek mieszkalny Nowa przyszłość zabytkowego magazynu przy Alei Piłsudskiego. Dekadę temu planowano, że stanie się częścią Alei Office Park. Teraz inwestor odstąpił od tych zamiarów. Zamiast biurowca będzie budynek wielorodzinny.

📢 Ostatni etap budowy drogi ekspresowej S61. To odcinek Łomża Zachód-Kolno, a zarazem obwodnica Łomży. I fragment trasy Via Baltica 55 proc. wynosi zaawansowanie prac przy budowie ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S61. Chodzi o odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To prawie 13 kilometrowa obwodnica Łomży w ramach trasy Via Baltica. Z tego 10 proc, to estakada nad doliną Narwi. 📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Najlepiej oceniane kościoły katolickie w Białymstoku według użytkowników Googla. Zobacz które świątynie wskazali internauci Tradycja, że wierni chodzą na nabożeństwa tylko do swojej parafii powoli przemija. Coraz częściej ci którzy chcą uczestniczyć w Mszy Świętej wybierają te świątynie, które im z różnych względów najbardziej pasują. Czym się kierują wierni przy wyborze kościoła i które świątynie są najlepiej oceniane w Białymstoku? Na te pytania odpowiedzi szukaliśmy wśród użytkowników Googla. 📢 Studniówka V LO w Białymstoku w Dworze Czarneckiego. Uczniowie na sto dni przed maturą zatańczyli poloneza ... z nauczycielami W niedzielę (22.01) uczniowie klas maturalnych z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczestniczyli w swoim pierwszym wielkim balu w życiu. W przestronnych wnętrzach Dworu Czarneckiego w Porosłach zorganizowali Studniówkę 2023, a stało się to dokładnie na sto dni przed egzaminami maturalnymi. Pięknie ubrane młode panie i eleganccy młodzi panowie zapełnili efektowną salę.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.