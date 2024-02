Prasówka 22.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 22.02.2024 w woj. podlaskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 22.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 22.02.2024 w woj. podlaskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (22.02.2024) roboty drogowe? Protest: droga 19, Bielsk Podlaski - Siemiatycze, m. Boćki (124. km) Bielsk Podlaski - Siemiatycze, m. Boćki.

📢 Dopłaty do kukurydzy w 2024 r. - rusza nabór wniosków! Sprawdź stawki do hektara dla każdego z województw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków o dopłaty do kukurydzy. Poznaj stawki dla każdego województwa - zgodnie z zapowiedzią są zróżnicowane. Najwyższe wsparcie otrzymają producenci rolni z Lubelskiego i Podkarpackiego. Czy do wniosku trzeba dołączyć faktury potwierdzające sprzedaż?

📢 Dyrektor gabinetu marszałka województwa podlaskiego stworzył ankietę, w której chce poznać potrzeby mieszkańców województwa Dyrektor gabinetu marszałka województwa podlaskiego stworzył ankietę, w której chce poznać potrzeby mieszkańców województwa podlaskiego. Pytania dotyczą ochrony zdrowia, infrastruktury czy kultury. Politycy coraz chętniej wykorzystują ankiety, aby poznać zdanie mieszkańców.

Prasówka 22.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powraca pomysł utworzenia Białostockiej Komunikacji Aglomeracyjnej. Jego zwolennicy chcą wspólnego biletu na autobusy i pociągi Białostocka Komunikacja Aglomeracyjna to systemu, który miałby zintegrować komunikację autobusową i kolejową w regionie. Pomysłodawcy chcą jednego wspólnego biletu, z którego korzystaliby pasażerowie różnych środków transportu.

📢 Krystyna Sokołowska przygotowuje się do Miss World 2024. Czy białostoczanka ma szansę na tytuł? Pochodząca z Białegostoku Krystyna Sokołowska, która w 2022 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, przygotowuje się do udziału w prestiżowym konkursie piękności - Miss World 2024. Konkurs odbędzie się w Indiach, gdzie Sokołowska przebywa już od kilku dni. 26-latka wszystko relacjonuje w mediach społecznościowych. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [22.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Jesus Christ Superstar wraca na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej. Ruszyły próby wznowieniowe Podlascy widzowie będą mieli okazję ponownie przyjrzeć się ostatnim dniom Jezusa w muzycznej, rockowej odsłonie. Jesus Christ Super Star w marcu powróci na scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej. 📢 Ogródki działkowe w Białymstoku na sprzedaż. Działki ROD w centrum i na obrzeżach miasta. To idealny moment na zostanie działkowcem Początek roku to idealny moment, by zasilić grono działkowców. Przyroda budzi się do życia, można wszystko od początku zorganizować po swojemu. Potrzeba tylko znaleźć obiekt, do uprawiania. Wychodzimy z pomocą, bowiem w naszej galerii znajdziecie oferty ogródków działkowych ROD w Białymstoku, które można aktualnie kupić. Ceny zależą głównie od jakości ich zabudowy oraz od stanu, w jakim są poszczególne działki.

📢 Na Białostoczku przez trzy tygodnie bez ciepłej wody. To przez legionellę Mieszkańcy dwóch bloków na osiedlu Białostoczek będą musieli uzbroić się w cierpliwość i samodyscyplinę. Choć w kranach będą mieli ciepłą wodę, przez trzy tygodnie nie powinni jej używać, Wszystko przez to, że w rurach wykryto tu legionellę. 📢 Linia autobusowa 113. Została zwiększona liczba kursów. To autobus BKM relacji Białystok-Choroszcz-Białystok Łącznie w ciągu tygodnia odbywać się będzie 21 par kursów linii „113”: 10 – w dni powszednie, 6 – w soboty oraz 5 – w niedziele i dni świąteczne. Średniotygodniowy przebieg autobusów linii „113” to ok. 1140 km. Szacowany roczny koszt funkcjonowania linii „113” na terenie gminy Choroszcz wyniesie ok. 612 tys. zł, co daje średniomiesięczny koszt w wysokości 51 tys. zł. Z nowej liczby połączeń skorzystają mieszkańcy Łysek i Jeronik.

📢 Ogólnopolski protest rolników. Wojewoda spotkał się z protestującymi rolnikami. Blokada S8 potrwa do czwartku Trwa ogólnopolski protest rolników. We wtorek 20 lutego wojewoda podlaski Jacek Brzozowski spotkał się z protestującymi rolnikami. Blokady w niektórych miejscach nadal trwają. Rolnicy strajkować na S8 będą do czwartku. Jednocześnie podkreślają, że oczekują od rządzących realnych działań i realizacji postulatów. 📢 Białostocka Rada Kobiet spotkała się na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji. Panie przedstawiły prezydentowi 10 rekomendacji na przyszłość Białostocka Rada Kobiet ma za sobą ostatnie posiedzenie w tej kadencji samorządu. Panie spotkały się z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim, by przekazać mu rekomendacje na przyszłość. 📢 Ulica Wołkowa na osiedlu Bagnówka. Mieszkańcy skarżą się na stan nawierzchni. Droga zostanie w końcu wyremontowana Mieszkańcy ul. Wołkowa od lat nie mogą doprosić się o gruntowną naprawę nawierzchni. Okazuje się, że muszą nadal uzbroić się w cierpliwość. Ulica zostanie poprawiona w ramach budowy nowej drogi na Bagnówce, która połączy ul. Wołkowa z ul. 42 Pułku Piechoty. Trwa postepowanie o wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Trzy złote medale młodych pięściarzy Hetmana Białystok w Memoriale Grzegorza Skrzecza Na warszawskiej Białołęce odbył się II Memoriał Grzegorza Skrzecza, medalisty pięściarskich mistrzostw świata i Europy w kategorii ciężkiej. Pamięć znakomitego pięściarza swoim udanym startem uczcili młodzi pięściarze Hetmana Białystok, podopieczni trenerów Dariusza Snarskiego i Roberta Świerzbińskiego. 📢 Miasto Białystok rozda budki lęgowe. Wystarczy w sobotę przyjść na Planty. To już trzecia edycja proekologicznej akcji W najbliższą niedzielę (25 lutego) w Parku Planty zostanie rozdanych 300 budek lęgowych, które białostoczanie będą mogli zawiesić na swojej posesji. To już trzecia taka akcja, organizowana przez Miasto Białystok. Podczas dwóch poprzednich Miasto przekazało mieszkańcom 688 budek. Ptaki zasiedliły 305 domków, czyli aż 45 proc. Głównie przez bogatki, modraszki, mazurki, wróble, pleszki, kowaliki.

📢 Uroczystości z okazji Święta Służby Cywilnej w białostockiej komendzie. Wręczono medale Za Zasługi Dla Policji W podlaskim garnizonie Policji zatrudnionych jest 920 pracowników – w tym 475 osób to członkowie korpusu służby cywilnej. Wszyscy, choć nie noszą mundurów, wykonują ważną pracę, wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 21.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Protest rolników 2024. Te hasła i transparenty wznoszono na Podlasiu. Czy były kontrowersyjne? Po wtorkowych strajkach rolniczych w kraju bardzo głośno jest o jednym z transparentów, jaki miał pojawić się podczas protestów rolników na Śląsku. Kontrowersje, co do jego treści są bardzo duże, sprawę bada policja, a w jej wyjaśnienie zaangażował się m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na Podlasiu podczas protestów rolniczych, jego uczestnicy także wznosili różne hasła i transparenty. Czy były kontrowersyjne lub skandaliczne? Sprawdźcie sami! 📢 Podlaska Marka. Jakość na najwyższym poziomie. Trwa nabór zgłoszeń do plebiscytu Plebiscyt to przede wszystkim wielka promocja Podlaskiego. Często powtarzam, bo jestem absolutnie o tym przekonany, że mieszkańcy regionu są jego największą siłą. Ich kreatywność, pracowitość, otwartość. Dlatego produkty i przedsięwzięcia, które tworzą, są synonimem wysokiej jakości – mówi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

📢 Nowa Dacia Spring. Pierwsze wrażenia, dane techniczne, zmiany i nowości Dacia Spring w teorii miała zrewolucjonizować rynek samochodów elektrycznych. Rumuńska marka postanowiła zaoferować najtańsze auto z napędem elektrycznym na rynku, ale zdaniem wielu potencjalnych użytkowników oszczędności poszły nieco za daleko. Czy kolejna odsłona tego modelu zmieni postrzeganie kierowców? Tym razem mam nieco bardzo optymistyczne prognozy. 📢 Kontrabanda na granicy. Węgiel z Kazachstanu był nadziany papierosami Przemyt 4 tys. paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce. Kontrabanda o wartości 60 tys. zł ukryta była w jednym z wagonów pociągu towarowego. 📢 Zakazane miejsca w Białymstoku i okolicach. Tu nie wejdziesz i nie zrobisz zdjęcia. Nie wierzysz? W Białymstoku istnieją miejsca, do których na co dzień nie wolno wejść przypadkowym osobom, a już na pewno zrobić tam zdjęcia. Niektóre z nich znajdują się blisko centrum miasta.

📢 Za nami kolejne protesty rolników w walce o przyszłość gospodarstw. Zobacz mapę i zdjęcia ze strajku 20 lutego We wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy przeprowadzili kolejną dużą akcję protestacyjną, niektórzy zostali na noc. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 Licytacje samochodów z podlaskich skarbówek. Mercedes, chrysler, renault czy mazda do kupienia w dobrej cenie! Licytacje samochodowe organizowane przez urzędy skarbowe stają się coraz bardziej popularne, przyciągając uwagę osób poszukujących atrakcyjnych ofert na rynku pojazdów używanych. Decyzja o zakupie auta na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. W najnowszych przetargach można nabyć takie auta jak Chrysler Voyager, Renault Trafic czy Mercedes-Benz.

📢 Białostocka publiczność usłyszała kolejny koncert z cyklu „Studencka Scena Młodych” Raz w miesiącu Studenci UMFC prezentują melomanom wybrany program artystyczny. Młodych muzyków można było usłyszeć w czwartek (15 lutego) w Sali Kameralnej ZSM. 📢 Karp za Wysockiego, a Wysocki za Karpa. Zmiany na stanowiskach dyrektora w szpitalach w regionie Marek Karp nie kieruje już szpitalem w Mońkach. Właśnie został powołany na dyrektora białostockiego szpitala MSWiA. Na stanowisku w monieckiej placówce zastąpi go Sebastian Wysocki, który jeszcze we wtorek pełnił obowiązki dyrektora szpitala MSWiA. Obaj panowie nowych obowiązków podejmują się tymczasowo – do czasu ogłoszenia konkursów na te stanowiska.

📢 "Spotkanie Bohaterek i Bohaterów BCO". Studenci zagrają dla pacjentów i pracowników Białostockiego Centrum Onkologii Pracownicy i pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii wezmą udział w "Spotkaniu Bohaterek i Bohaterów BCO". Muzycznych wrażeń dostarczy Orkiestra Symfoniczna białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej omijać je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Knockout Boxing Night 33. Wyjątkowa gala w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W walce wieczoru zobaczymy białostoczanina Kamila Szeremetę Kamil Szeremeta znów powalczy w swoim rodzinnym Białymstoku. Były pretendent do tytułu mistrza świata w kategoriach IBF i IBO w wadze średniej w najbliższą sobotę stoczy walkę wieczoru na gali Knockout Boxing Night 33, która odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Jego rywalem będzie Ekwadorczyk Abel Mina. Kibice zobaczą też w akcji legendę polskiego boksu - dwukrotnego mistrza świata - Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka.

📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć! 📢 VI Otwarte Mistrzostwa Kynologiczne Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej W Białymstoku odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Kynologiczne Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi czworonogami rywalizowali o tytuł mistrza. 📢 Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie Na wtorek 20.02.2024 rolnicy zapowiedzieli kolejny protest i paraliż kraju. Jeszcze większy niż poprzedni. Jak mówią, ich frustracja rośnie. Ale nie tylko ich. Do protestujących w województwie podlaskim dołączą przedstawiciele branży leśnej, myśliwi a także transportowcy. Będą kolejne blokady dróg. Będziemy na bieżąco przekazywać informację o sytuacji w regionie.

📢 Zarząd województwa sprzeciwia się projektowi ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej O wycofanie z procedowania ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska zaapelował podczas poniedziałkowej (19.02) konferencji zarząd województwa. W spotkaniu wzięli udział marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz radna wojewódzka Wanda Mieczkowska. Ich zdaniem nowe regulacje mogą mieć katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. 📢 Wnioski po meczu Jagiellonia - Lech (1:2). Wstać, otrzepać się po potknięciu i walczyć dalej Z podniesionymi głowami, ale pokonani zeszli z boiska po przegranym 1:2 hicie PKO Ekstraklasy piłkarze Jagiellonii Białystok. Strata punktów i pierwsza od prawie roku porażka u siebie bolą, ale dyspozycja, która pokazała drużyna trenera Adriana Siemieńca jest dobrym prognostykiem na kolejne występy, bo we wpadce z Lechem było bardzo dużo pecha. Chociaż nie tylko.

📢 Rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok W poniedziałek (19.02.2024) przypada 105. rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok i przyłączenia do Rzeczypospolitej. Białostoczanie przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli hołd bohaterom wyzwolenia miasta z rąk zaborców. 📢 Uhowskie Morsy kolejny raz morsowały w Narwi. To ich cotygodniowy rytuał W niedzielę, 18 lutego 2024 roku, uhowska społeczność bawiła się na plaży nad malowniczą Narwią. Grupa entuzjastów, zwanych Uhowskimi Morsami, ponownie zanurzyła się w lodowatych wodach rzeki. 📢 Budowa drogi S19. Odcinek Czarna Białostocka-Białystok Północ. GDDKIA podpisała umowę z Unibepem 347, 79 mln zł. Za tą kwotę firma Unibep ma zaprojektować, a następnie wybudować i oddać do użytku dwujezdniową drogę ekspresową o długości 13 km. To fragment od Czarnej Białostockiej do węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie). Na tym odcinku „eska” poprowadzona będzie w przybliżeniu śladem istniejącej DK19. Na istniejącej obwodnicy Wasilkowa dobudowana zostanie druga jezdnia (po stronie południowej), a dotychczasowa zostanie przystosowana do parametrów drogi ekspresowej i dodatkowo będzie na niej wymieniona warstwa ścieralna.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker.

📢 Odłamki metalu w ciastkach. Firma Kaufland wycofuje słodycze. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 19.02.2024 W ostatnich dniach Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) podjął decyzję o wycofaniu z obiegu szeregu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 19 lutego 2024 roku dotyczą fragmentów metalu w ciastkach. 📢 Dzień niepodległości. Białystok upamiętnił 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Zobacz, kto przyszedł na Rynek Kościuszki Wspólne świętowano w poniedziałek 19 lutego przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na Rynku Kościuszki złożono wieńce i wiązanki. Tym symbolicznym aktem białostoczanie oddali hołd tym, którzy walczyli w imię wspólnego dobra dla niepodległego bytu Ojczyzny. 📢 Praca w Białymstoku. Nowe oferty zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy. Płace powyżej 5 tysięcy złotych brutto! Sprawdźcie najnowsze oferty pracy w Białymstoku i okolic, pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy, dostępne w Centralnej Bazy Ofert Pracy. Zobacz, na jakie stanowiska jest aktualnie rekrutacja i ile można zarobić w Białymstoku i okolicach. Zamieszczamy tylko oferty pracy z wynagrodzeniem powyżej 5 tysięcy złotych brutto.

📢 Oceniamy Jagiellonię za mecz z Lechem. Hiszpańskie nieszczęście Żółto-Czerwonych Jagiellonia Białystok przegrała pierwszy od prawie roku mecz u siebie, ulegając Lechowi Poznań 1:2. Piłkarze Żółto-Czerwonych nie muszą się jednak wstydzić swojej postawy, bo na tle kandydata do mistrzostwa Polski pokazali się z dobrej strony, szczególnie w drugiej połowie. Uwzględniają to nasze noty dla Jagiellończyków za starcie z Kolejorzem. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Do kupienia tanio między innymi sprężarki, wiertarki, agregaty oraz zestawy sprzętu W lutowych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest dużo sprzętu warsztatowego. Armia pozbywa się sprzętu, który w cywilu może jeszcze długo służyć, a przy tym jest w atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu warsztatowy w najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Ostrzeżenia GIS luty 2024. Trzy partie batonów Milka Oreo wycofane ze sprzedaży. Możliwe zanieczyszczenie fragmentami plastiku GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. kosmetyki, środki na potencję oraz produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o trzech partiach batonów Milka, wycofanych ze względu na możliwość ich zanieczyszczenia. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Morsowanie w Wasilkowie. Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejną zimną kąpiel w Supraśli. Frekwencja dopisała Jak zwykle niedziela na plaży u zbiegu ulic Dwornej i Kryńskiej w Wasilkowie przebiegała pod znakiem morsowania z Podlaskim Klubem Morsów. Punktualnie o godzinie 13 blisko 50 śmiałków weszło do zimnej rzeki Supraśl. Pogoda dopisała, było w miarę ciepło i słonecznie. Po kąpieli można było ogrzać się przy ognisku.

📢 Dyrektorzy i dyrektorki białostockich zawodówek. Zobacz kto kieruje szkołami branżowymi w naszym mieście W Białymstoku funkcjonuje 11 szkół, które można nazwać zawodówkami. Wśród nich znajdują się najlepsze tego typu placówki w województwie podlaskim. Sprawdziliśmy kto piastuje funkcję dyrektorek, dyrektorów oraz wicedyrektorek i wicedyrektorów w białostockich szkołach zawodowych. 📢 Nosi je zaledwie kilku mieszkańców. To najrzadsze nazwiska w województwie podlaskim. Sprawdź, czy jest Twoje LISTA OD A DO Ż Sprawdziliśmy, które nazwiska najrzadziej występują w województwie podlaskim. Dane takie przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Niektóre z nazwisk nosi zaledwie kilku mieszkańców województwa podlaskiego.

📢 Jasionówka. Pogrzeb Grzegorza Kłubowicza. Strażak miał 49 lat W sobotę (17.02) odbył się pogrzeb Grzegorza Kłubowicza, wieloletniego, zasłużonego druha z Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażak zmarł 14 lutego, miał 49 lat. 📢 Kto rządzi prawosławnymi parafiami w Białymstoku? Przegląd białostockich cerkwi i proboszczów. Pełna lista W Białymstoku jest aż 13 prawosławnych parafii, większość powstała w latach 90-tych XX w. W naszym mieście jest najwięcej cerkwi w Polsce co nie dziwi zważywszy na strukturę wyznaniową naszego regionu. Sprawdziliśmy kto zarządza poszczególnymi parafiami. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok. Działo się: poświęcenie sztandaru, przemarsz przez miasto i Święto Ultry na meczu z Lechem (mnóstwo zdjęć)! Sobota - 17 lutego, na długo zapadnie w pamięci kibiców Jagiellonii Białystok, bo była dniem z ważnymi wydarzeniami dla fanów Żółto-Czerwonych. Poświecono klubowy sztandar, miał miejsce przemarsz fanów przez miasto od pomnika Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki na stadion miejski przy Słonecznej i Święto Ultry podczas spotkania PKO Ekstraklasy z Lechem Poznań.

📢 Zabawne MEMY na Dzień Kota. Najśmieszniejsze obrazki z sieci z kotem w roli głównej. Zobacz i popraw sobie humor! Dziś (17.02) przypada Światowy Dzień Kota. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was porcję zabawnych zdjęć i memów z kotami w głównej roli. Te kociaki z pewnością poprawią wam nastrój. Zobacz! 📢 Studniówka 2024. Piękne nastolatki z podlaskich studniówek. Podbijały parkiety swoim wdziękiem i stylem Studniówka 2024 w Podlaskiem to dla każdego maturzysty nie tylko symboliczne pożegnanie szkolnego etapu, ale również wyjątkowy wieczór pełen wrażeń, który na zawsze pozostanie w pamięci. W lutym uczniowie z regionu świętowali sto dni do egzaminu dojrzałości w sposób, który uczynił tę noc niezapomnianą. Spójrzmy, jak prezentowały się uczennice podlaskich szkół średnich w swoich wieczorowych sukniach.

📢 Najładniejsze pary na podlaskich studniówkach w lutym 2024 roku. Wyjątkowy styl i elegancja - tak podbiły studniówkowe bale Luty 2024 roku obrodził w Podlaskiem balami studniówkowymi. Pojawiły się na nich pary przyciągające uwagę swoim urokiem i stylem. Podlaskie studniówki nie tylko stały się symbolem elegancji i dobrego smaku, ale też świętem dobrej zabawy.

📢 ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody. 📢 Nowy park narodowy w Polsce. Powstanie jeszcze w tym roku? Po ponad 20 latach kolejne okazy przyrody trafią pod ochronę. Możliwa lokalizacja Specjalny zespół ma zająć się kwestiami związanymi z powołaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, który do tej pory funkcjonuje jako park krajobrazowy. Działania w tym zakresie podejmą inicjatorzy pomysłu, samorządowcy i przedstawiciele województwa. O przełomowym momencie poinformował wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

📢 Taniec na studniówce III LO w Białymstoku robi furorę w sieci. Spektakularna choreografia i piosenka zaskoczyły wszystkich 10 lutego 2024 roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku przenieśli wszystkich uczestników studniówki w zupełnie nowy wymiar tańca i muzyki. Ich niesamowita choreografia, połączona z energetyczną piosenką, wzbudziły zachwyt i aplauz wśród zgromadzonych w Dworze Czarneckiego.

📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Studniówka XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Uczniowie świętowali symboliczne 100 dni do matury Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego mają już za sobą swój wielki maturalny bal. Ich impreza była jedną z ostatnich białostockich studniówek w tym roku. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Ogródki działkowe w Białymstoku na sprzedaż. Te działki ROD można kupić od ręki. Zobacz najnowsze oferty Ogródki działkowe w Białymstoku cieszą się coraz większą popularnością. Mały domek i 300 metrów działki to odskocznia od miejskiego zgiełku. Niewielkim kosztem można zyskać oazę spokoju i miejsce na rodzinne grillowanie. Zobaczcie najnowsze oferty działek ROD na sprzedaż w Białymstoku. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Białymstoku. Zobacz oferty działek ROD do kupienia na wiosnę 2023 roku Ogródki działkowe na sprzedaż w Białymstoku. Jeśli szukacie niewielkiej działki w Białymstoku, gdzie można miło spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji pobawić się w ogrodnictwo, to dobrze trafiliście. Jakie są aktualne oferty Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2023 roku? Gdzie można znaleźć dostępne działki i w jakiej są cenie? O tym wszystkim dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Białostoczanka, jako pierwsza Polka na świecie, otworzyła dużą modową imprezę w Miami [ZDJĘCIA, WIDEO] Już jako 13-latka próbowała swoich sił jako modelka, ale także projektantka. Dziś Karolina Derpieńska to coraz bardziej rozpoznawalna osoba, która staje się marką samą w sobie. Na co dzień występuje przed obiektywami znanych fotografów, a jej zdjęcia zdobią okładki światowych pism modowych. Jej kariera nabrała tempa, kiedy Karolina zdecydowała się na wyjazd do USA. 📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć