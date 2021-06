Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [22.06.2021]”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [22.06.2021] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Białystok. Wisława Szymborska będzie patronką X Liceum Ogólnokształcącego. Przeciwko było dwoje radnych PiS. Ostre słowa wiceprezydenta Wisława Szymborska patronuje ulicy w centrum. Teraz nazwisko noblistki nosić będzie też XLO w Białymstoku. Z wnioskiem do rady miasta zwróciła się społeczność szkoły. Za było 16 radnych, dwóch przeciw, ośmiu się wstrzymało.

📢 Białystok. Trzy osoby zatrzymane za kradzieże z włamaniami do samochodów i paserstwo (zdjęcia, wideo) Łupem przestępców były elektronarzędzia. Wartość strat oszacowanych przez właścicieli to prawie 60 tys. złotych.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festiwal Rock na Bagnie tylko dla zaszczepionych. Antycovidowcy zwierają szyki i zamierzają protestować w czasie koncertów W Goniądzu na początku lipca odbędzie się festiwal Rock na Bagnie 2021. W imprezie będą mogły wziąć udział osoby zaszczepione. To spotkało się z niezadowoleniem grupy osób, które sprzeciwiają się obostrzeniom i tzw. selekcji sanitarnej. Szykują protest w dniu koncertów.

📢 Na balu maturalnym absolwenci II LO zachwycili polonezem. Zobacz niezwykłą choreografię (wideo, zdjęcia) Podobnie jak w ubiegłym roku, także i tym razem, maturzyści z II LO postawili na oryginalność. Podczas swojego balu maturalnego, zaprezentowali na parkiecie niezwykłego poloneza.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [21.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 21.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [21.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Orlanka. Seat wjechał pod pociąg na trasie Orla-Szczyty. Jedna osoba poszkodowana. Ruch na miejscu zdarzenia wstrzymany [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w powiecie bielskim. Auto wjechało pod pociąg. Jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 21.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć] Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez podprowadzających. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Zebraliśmy dużą kolekcję fotografii podprowadzających z polskich torów. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 Gienek i Andrzej z Plutycz zostaną gwiazdami YouTube? Rolnicy ruszyli ze swoim kanałem (wideo) Gienek i Andrzej Onopiukowie rozpoczynają nowy projekt. Gwiazdy serialu "Rolnicy. Podlasie" chcą rozkręcić swój kanał na YouTube. W pierwszym odcinku mieszkańcy Plutycz pokazują swoje sianokosy.

📢 Białystok. Diabelski młyn znika z Rynku Kościuszki. Trwa demontaż konstrukcji (zdjęcia) Po sześciu tygodniach, Rynek Kościuszki odzyska swój dawny wygląd. Miasto opuszcza diabelski młyn.

📢 Transfery. Hiszpan na celowniku Jagiellonii. Jakub Orpik przedłużył kontrakt Kibice Jagiellonii wciąż czekaj na transfer do białostockiego klubu. Jak donosi Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego" na celowniku Podlasian znalazł się Hiszpan Israel Puerto, grający ostatnio w Śląsku Wrocław. 📢 Jagiellonia Białystok. STS pozostaje sponsorem podlaskiego zespołu STS - największy bukmacher w Polsce - przedłużył umowę sponsorską z Jagiellonią Białystok. Nowy kontrakt będzie obowiązywał przez kolejne cztery sezony, czyli do czerwca 2025 roku. W pierwszym roku jego trwania STS pozostanie sponsorem głównym Jagi, z którą jest związany od 2017 roku. 📢 Fasty. W PRL była tam fabryka włókiennicza. Przyjdź na historyczny spacer i posłuchaj opowieści dawnych pracowników Podczas spaceru będziemy wspominać lata świetności i upadku BZPB Fasty, trzeciej co do wielkości fabryki włókienniczej w PRL. Naszymi przewodnikami po dawnym kombinacie będą jego byli pracownicy - zachęca Anna Skorko, prezes Fundacji DOM. Wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Widok wpadli na pomysł, aby przybliżyć białostoczanom historię tego miejsca. Spacer odbędzie się 24 czerwca o godzinie 11.00.

📢 Jagiellonia Białystok. Żółto-Czerwoni 3 lipca zagrają z Legią Warszawa Zmianie uległa lista sparingpartnerów Jagiellonii Białystok na zgrupowaniu w Kępie koło Sochacina (28 czerwca - 10 lipca). Pierwszym rywalem Żółto-Czerwonych na obozie będzie mistrz Polski - Legia Warszawa (3.07). Potem zespół Ireneusza Mamrota zagra z Radomiakiem Radom (6.07) i Wigrami Suwałki (9.07). 📢 SaMASZ członkiem nowo powstałej Izby Branży Komunalnej Na początku drugiej dekady czerwca (11.06) w Gdańsku odbyło się Zebranie Założycielskie Izby Branży Komunalnej (IBK). Uchwałę o powołaniu Izby podjęli przedstawiciele ponad 150 firm (w tym zabłudowskiego SaMASZ-u) i organizacji samorządu gospodarczego.

📢 Białystok. Prezydent Tadeusz Truskolaski otrzymał od radnych absolutorium za 2020 rok. Mówił, że w 2023 roku nie wybiera się do parlamentu Niespodzianki nie było. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Polska2050 Tadeusz Truskolaski otrzymał absolutorium za 2020 rok. Wcześniej dostał wotum zaufania i skwitowanie wykonania budżetu za 2020 rok. W tym ostatnim głosowaniu radni klubu PiS wstrzymali się od głosu, w poprzednich dwóch byli przeciw. Uważają oni, że od dłuższego czasu uprawiana jest „polityka sukcesu”, a problemy białostoczan nie są skutecznie rozwiązywane, a jedynie „zamiatane pod dywan. Nie zgodził się z tym Tadeusz Truskolaski i popierający go radni.

📢 Rugby Białystok - Posnania 24:36. Ekstraliga nie dla naszego zespołu Po komplecie zwycięstw w sezonie zasadniczym I ligi zespół Rugby Białystok stanął przed szansą na awans do ekstraligi. Niestety, w meczu o mistrzostwo zaplecza elity białostoczanie przegrali u siebie 24:36 z Posnanią i to zespół ze stolicy Wielkopolski zagra w barażu ze Spartą Jarocin. Nasza drużyna marzenia o awansie musi odłożyć do kolejnego sezonu. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkania z ekipą z Poznania. 📢 alu-frost podzieli się zyskiem z Mazaka. Fajna akcja społeczna podlaskiej firmy Od niedawna alu-frost dysponuje najnowocześniejszym na świecie sprzętem do laserowej obróbki metali - wycinarką japońskiej marki Mazak. Firma z podbiałostockich Sowlan postanowiła przekuć sukces i zainteresowanie klientów w akcję społeczną. Postanowiła, że 10 proc. wartości każdego zamówienia, które wykona nowa maszyna przekaże Fundacji “Pomóż im”, prowadzącej Białostockie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Słownik mowy białostockiej. Jak się mówi w Białymstoku? Tych słów używamy najczęściej. Znasz je wszystkie? (zdjęcia) Słownik białostockiej mowy co prawda nie istnieje. Jest jednak sporo słów charakterystycznych dla naszego miasta i regionu. Wskazaliście, które z nich słyszycie najczęściej.

📢 Unijny paszport covidowy dostępny w aplikacji mObywatel. Zaświadczenie ułatwi podróże po UE. Skąd pobrać paszport covidowy i jak on działa? Paszport covidowy, czyli dokument, który podczas kontroli drogowej potwierdza fakt zaszczepienia się przeciwko COVID-19, jest już dostępny dla Polaków. Paszport pomoże osobom zaszczepionym swobodnie przekraczać granice państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak pobrać paszport covidowy w aplikacji mObywatel? 📢 Ekstraklasa piłkarska. ŁKS Łódź - Górnik Łęczna 0:1. Jagiellonia poznała ostatniego rywala Górnik Łęczna wygrał na wyjeździe 1:0 z ŁKS-em Łódź i uzupełnił stawkę ekip, które w sezonie 2021/22 występować będą w ekstraklasie piłkarskiej. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 12. minucie Serhij Krykun.

📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Białystok. Niebezpieczne skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Trawiastej. Dla rowerzystów i kierowców. Będzie zmiana oznakowania Skręcając w prawo z ul. Trawiastej w ul. Kazimierza Wielkiego kierowcy nie widzą osób jadących ścieżką. Bo zasłaniają ich ekrany akustyczne. Przez to bardzo często dochodzi tam, mimo zamontowanych luster, do niebezpiecznych sytuacji. Rowerzyści domagają się, by władze miasta rozwiązali ten problem.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie.

📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 21.06.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku. 📢 Wycofane produkty! Odnieś je i zażądaj zwrotu pieniędzy: Biedronka, Lidl, Lewiatan. GIS ostrzega: to niebezpieczna żywność 21.06.2021 Wycofane produkty ze sklepu Biedronka, Lidl, Lewiatana. Ta żywność może być niebezpieczna ostrzega GIS 2021. Zobacz, które produkty zostały wycofane przez GIS w ostaniem czasie. Lepiej zwrócić te produkty do sklepu, mogą być niebezpieczne. Poniżej znajdziecie listę wycofanych produktów w Polsce z popularnych sklepów. Sprawdź

📢 Białystok. Astoria jesienią 2021 roku ponownie otworzy swoje drzwi. Będzie to zupełnie nowe miejsce w centrum miasta Dyskretny klub biznesu zamiast kawiarni z tarasem, w miejsce pubu restauracja z ofertą, jakiej nie ma w Białymstoku, teatralna scena impresyjna w sali kwiatowej, która ruszy 8 października. Według obecnych dzierżawców Astoria ma być niebanalnym miejscem na mapie Białegostoku. 📢 Półkolonie w Białymstoku 2021: Oferty i ceny. W mieście dzieci nie będą się nudzić Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Najmłodsi mogą ciekawie, aktywnie i twórczo spędzić ten czas. W Białymstoku można skorzystać z ofert firm i placówek organizujących wakacyjne półkolonie. Wejdź w galerię i zapoznaj się z ich szczegółami. 📢 Łódź: Śmiertelny wypadek na al. Włókniarzy. W zderzeniu mitsubishi z motocyklem zginęły dwie osoby ZDJĘCIA W nocy z soboty na niedzielę (z 19 na 20 czerwca) na al. Włókniarzy samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zginęły dwie osoby - 25-letni kierowca jednośladu marki yamaha i 87-letni kierowca osobowego mitsubishi. Jedna osoba została hospitalizowana.

📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary. 📢 Całodobowe sklepy w Białymstoku. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy o każdej porze dnia i nocy Według serwisu Google w Białymstoku jest dziewięć sklepów czynnych całą dobę. - W nocy mamy więcej klientów niż w ciągu dnia - mówi Elżbieta Masłowska, współwłaścicielka sklepu u Andrzeja znajdującego się przy ulicy Wasilkowskiej 1.

📢 Marsz "Lockdown Nigdy Więcej" przeszedł przez Białystok. Uczestnicy skandowali: "Stop segregacji sanitarnej" (ZDJĘCIA) "Stop segregacji sanitarnej i paszportom szczepionkowym", "łapy precz od naszych dzieci", "rząd pod sąd". To tylko niektóre hasła, które skandowali uczestnicy marszu "Lockdown Nigdy Więcej" w Białymstoku. Wzięło w nim udział około 200 osób.

📢 Mieszkaniec Klepacz: Smoła płynie drogą przez naszą miejscowość. Nie z winy upału Mieszkańcy Klepacz proszę o pomoc. Od kilku dni nawierzchnia odcinka drogi powiatowej przypomina roztopioną smołę. Widać na niej ślady nie tylko aut, czy rowerów, ale też i butów. 📢 Wysokie Mazowieckie. Jarosław Kaczyński w miejscowej szkole przedstawił założenia Polskiego Ładu. "Musimy wykorzystać nasz potencjał" Dziś stajemy przed nowy wyzwaniem. Polski Ład to przede wszystkim plan dogonienia Europy do końca tej dekady pod względem realnego przeciętnego dochodu na głowę, liczonego w sile nabywczej - zapowiedział dziś w Wysokiem Mazowieckiem prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przyjechał po południu na Podlasie, by przedstawić założenia Polskiego Ładu, programu partii na najbliższe lata. 📢 Grabówka. Uroczystość 80. rocznicy masowej egzekucji ludności. Niemcy zabili tam tysiące ludzi Minęło 80 lat od masowej egzekucji w Grabówce. Historycy podają, że to miejsce największej na ziemi białostockiej zbrodni hitlerowskiej. Przyjmuje się, Niemcy w czasie II wojny światowej rozstrzelali tam ok. 16 tys. ludzi. Mieszkańcy, samorządowcy i duchowni w niedzielę (20 czerwca) złożyli hołd poległym.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w województwie podlaskim. Domy, siedliska i domki letniskowe do 100 tys. zł [OFERTY] 20.06.2021 Z pomocą portalu otodom.pl wybraliśmy dla was najtańsze oferty domów w woj. podlaskim na sprzedaż w regionie, których cena nie przekracza 100 tysięcy złotych. To często są nieruchomości, które wymagają remontu, ale też można w nich zamieszkać od razu, lub traktować te nieruchomości jako domki letniskowe, lub przyszłościowe inwestycje. Zobaczcie okazje!

📢 Biegi masowe. 8. PKO Półmaraton Białystok. Ścigało się ponad trzy tysiące osób (galeria) PKO Białystok Półmaraton Białystok to w skrócie ponad trzy tysiące uczestników, wspaniała walka, dobra zabawa i sukces organizacyjny Fundacji Białystok Biega. 📢 Na plaży Dojlidy tłoczno jak nad Bałtykiem! Mieszkańcy korzystają z dobrej pogody (ZDJĘCIA) Białostoczanie ruszyli na plażę! Upalny weekend spędzają nad zalewem uprawiając sport, pływając i opalając się. Nad wodą zrobiło się tłoczno, wolnego miejsca na rozłożenie leżaka czy kocyka trzeba chwilę poszukać.

📢 Targ staroci przed Kręgiem. Impreza dla miłośników przedmiotów z duszą! W niedzielę (20 czerwca) odbył się kolejny jarmark staroci przed kręgiem. To cykliczna impreza, która przyciąga miłośników przedmiotów z duszą. Odbywa się w przyjaznej atmosferze, bo kupców i wystawców łączy wspólna pasja. Kochają przedmioty z duszą, których próżno szukać w sklepach. 📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa - 20 czerwca. Tutaj kupisz kwiaty, warzywa i owoce w cenach niższych niż w marketach Giełda przy ul. Andersa w Białymstoku to bogactwo warzyw i owoców w cenach niższych niż w marketach. Sprawdź, ile kosztują truskawki, młoda cebula, ziemniaki, marchew. W centrum rolno-towarowym można również kupić kwiaty i sadzonki warzyw w atrakcyjnych cenach.

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo. 📢 Giełda samochodowa w Białymstoku - 20.06.2021. Przy Andersa można obejrzeć i przetestować auta na sprzedaż (ZDJĘCIA) Giełda samochodowa w Białymstoku cieszy się popularnością i co tydzień przyciąga mieszkańców. W niedzielę (20 czerwca) kupujących nie brakowało. Na placu przy Andersa można było obejrzeć, przetestować i kupić używane auta. Sprawdź, jakie samochody są na sprzedaż!

📢 EURO 2020. Hiszpania-Polska 1:1. Zobacz, jak Biało-Czerwonych dopingowali kibice w Białymstoku O godzinie 21 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła swój drugi mecz grupowy na Euro 2020. Przeciwnikiem Polaków była Hiszpania. Podopieczni Paulo Sousy nie mogli zejść z boiska pokonani. Z meczu o wszystko wyszli z honorem i nadal są w grze na Euro. Zobacz, jak białostoccy kibice dopingowali Biało-Czerwonych w strefach kibica i ogródkach restauracyjnych. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Słynne białostoczanki, gwiazdy filmu. Oto twarze znane nie tylko Polsce. Aktorki, które urodziły się w Białymstoku W piątek [18.06.2021] w salach kinowych premiera filmu "Sweat", w którym główną rolę gra białostoczanka Magdalena Koleśnik. To dobra okazja, by przypomnieć inne znane aktorki pochodzące z Białegostoku, które nie tylko gościły na ekranach, ale też na scenach teatralnych. Niektóre z nich wciąż są na topie, inni swoje pięć minut mają za sobą. O innych pamięta już tylko historia. Wszystkie łączy jedno: miejsce urodzenia - Białystok. Poza jednym wyjątkiem.

📢 Tych ziół unikaj latem, zwłaszcza gdy chcesz się opalać. 11 ziół fotouczulających, które zwiększają wrażliwość na promieniowanie słoneczne Promieniowanie słoneczne nie tylko poprawia nastrój i samopoczucie, ale także umożliwia syntezę witaminy D w skórze. W zimowe dni z utęsknieniem czekamy na letnią porę, by móc założyć tylko lekką sukienkę lub koszulkę na ramiączka i szorty, a następnie wystawić ciało na ciepłe słońce. Z ekspozycją trzeba jednak zachować pewien zdrowy umiar, gdyż zbyt długie przebywanie w ostrym słońcu może spowodować rumień, pęcherze i obrzęk, czyli spowodować tzw. poparzenia słoneczne. Co ciekawe są zioła, które mogą uwrażliwiać skórę na promieniowanie słoneczne, wywołując tzw. fotodermatozy. Ich zdecydowanie należy unikać latem.

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną. 📢 Białystok. Ruszył proces ws. śmiertelnego wypadku podczas wycinki drzew przy Rynku Kościuszki (zdjęcia) Po złamaniu się ramienia podnośnika, z przechylonego kosza wypadło na bruk dwóch mężczyzn. Jeden zmarł tego samego dnia, drugi długo leżał w szpitalu w ciężkim stanie. Przeżył, ale to właśnie jemu - jako osobie odpowiedzialnej za bhp - prokuratura postawiła zarzuty narażenia życia pracownika. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 TOP 15 miejsc na jednodniową wycieczkę blisko Białegostoku. Zobacz co warto zwiedzić w województwie podlaskim 2021! Lato w pełni, warto więc jak najlepiej wykorzystać ciepłe dni. Co powiecie na szybką, jednodniową wycieczkę po malowniczym Podlasiu? Oto nasze pomysły! Przedstawiamy TOP 15 miejsc w pobliżu Białegostoku godnych zwiedzenia w 2021. Sprawdźcie w galerii zdjęć. 📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. 📢 Przestępczynie poszukiwane przez podlaską policję. Ścigane są za oszustwa, kradzieże, dilerkę, a nawet szpiegostwo (2.06.2021) Policja opublikowała zdjęcia kobiet poszukiwanych przez KWP w Białymstoku. Ścigane są za takie przestępstwa jak rozbój, kradzież, oszustwo, przemyt, sprzedaż narkotyków, a nawet szpiegostwo na rzecz innego państwa. Obejrzyj galerię poszukiwanych i jeśli rozpoznasz którąś ze ściganych osób, lub wiesz, gdzie się ukrywa, powiadom organy ścigania. Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna!

📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [1.06.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Białystok w 2000 roku. Zobacz niezwykłe, historyczne zdjęcia Białegostoku z archiwum "Kuriera Porannego"! [GALERIA] Białystok w 2000 roku, chociaż od tamtej pory minęło ponad 20 lat, prezentuje się dzisiaj zupełnie inaczej. Na Rynku Kościuszki było wtedy zielono, ul. Suraska była przejezdna, przy tunelu na Sienkiewicza był jeszcze czołg, Jagiellonia grała na starym stadionie, nie było porządnego dworca PKP, ale na ulicy można było spotkać słonia. Obejrzyj naszą archiwalną galerię. Zdjęcia zrobili nasi fotoreporterzy w czerwcu i lipcu 2000 roku.

📢 MEMY o antyszczepionkowcach. Szczepionka na koronawirusa to dla nich wielkie zło. Wierzą przypadkowym osobom z internetu, a nie lekarzom Zobacz nowe memy o antyszczepionkowcach. Ludziach, którzy boją się szczepionki na koronawirusa (i nie tylko)! Antyszczepionkowcy to ruch, który w ostatnich latach przybrał na sile, a w dobie pandemii koronawirusa wręcz eksplodował. Jego zwolennicy twierdzą, że szczepionki szkodzą zdrowiu, a te na koronawirusa przejmą kontrolę nad ludzkimi umysłami. Jednak czasami ich poglądy i zachowania nadają się tylko do memów. Przekonań antyszczepionkowców nie zmieniła nawet pandemia koronawirusa. Zobacz śmieszne obrazki o antyszczepionkowcach! Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej zachwyca. Pomost znowu połączył dwa brzegi. Zobacz zdjęcia i wideo z lotu ptaka! Zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej od wielu miesięcy zachwyca mieszkańców i turystów po modernizacji. To świetne miejsce na spacer lub krótki, weekendowy wypad. Obiekt został już oficjalnie otwarty.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Memy szczepienia na koronawirusa. Najzabawniejsze memy, niezwykłe, wyjątkowe obrazki i żarty ze szczepienia. Memy o szczepieniach 31.12 Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19. Koronawirus zbiera w Polsce i na całym świecie śmiertelne żniwo, mimo to przeciwników szczepień podważających działanie szczepionki nie brakuje. Nic dziwnego, że internet masowo produkuje memy na szczepienia na koronawirusa. Cały świat apeluje, żeby wszyscy jak najszybciej zaszczepili się, ale nigdzie nie brakuje sceptyków czy wręcz antyszczepionkowców. Mamy nadzieję, że najzabawniejsze memy, niezwykłe, wyjątkowe obrazki i żarty ze szczepienia przeciwko koronawirusowi zawstydzą osoby, które chcą narażać się na zakażenie i zakażać innych. Bo jak wiadomo - śmiech to silna broń - może razem pokonamy koronawirusa - oczywiście zaszczepieni.

📢 Upały 2020 MEMY. Najśmieszniejsze memy, czyli upały w Polsce, najlepsze obrazki. Upał w memach to jest to [24.08.2020] W wakacje 2020 upały dają się wszystkim we znaki. Internauci nie ustają w tworzeniu zabawnych komentarzy do sytuacji w pogodzie w Polsce. Zobacz najlepsze memy o upałach w Polsce. Najśmieszniejsze obrazki i najzabawniejsze teksty spod znaku "upały 2020 MEMY" zebraliśmy przeszukując Internet. I prosimy - pamiętajcie o piciu dużych ilości niegazowanej wody. Żeby nawodnić organizm i nie zakrztusić się ze śmiechu podczas oglądania produkcji Internautów 📢 Jak szybko opalić nogi? Praktyczne sposoby na opalenie nóg. Najlepsze rady, jak ładnie opalić nogi (zdjęcia) Nadchodzi lato i panie w każdym wieku coraz chętniej odsłaniają nogi. Wiele z nich dotyka ten sam problem - jak szybko opalić nogi. Chociaż są najczęściej odsłonięte, to paradoksalnie najtrudniej je ładnie opalić. Warto poznać zdrowe i praktyczne sposoby na opalenie nóg. Nic praktycznie nie kosztują, a warto sprawić by opalone nogi były ważnym elementem pięknego wyglądu. Podajemy wyszukane w sieci najlepsze rady jak ładnie opalić nogi.

📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników. 📢 PSS Społem Białystok wydzierżawiło Centrum Astoria. Grupa ŁaczyNasPraca zapowiada rewolucję na Rynku Kościuszki (zdjęcia) Hotel, teatr, lokale usługowe, gastronomia. Tak za dwa lata ma zmienić się Centrum Astoria i wschodnia cześć Rynku Kościuszki. Grupa ŁaczyNasPraca wydzierżawiła kultowy budynek od PSS Społem, która chce się teraz skupić na handlu detalicznym, gastronomii, drive barach i dostarczaniu jedzenia na dowóz.

📢 Studniówka 2020. XIV LO na 100 dni przed maturą bawiło się w Dworze Czarneckiego W sobotni wieczór (25.01), równo 100 dni przed maturą, swoją studniówkę 2020 mieli uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Był polonez (odtańczony dwa razy), walc, a także tort niespodzianka. Wejdź w galerię i zobacz, jak bawili się maturzyści.

📢 Sposoby na upał w nocy: Jak spać? Jest za gorąco i nie możesz zasnąć? Znamy sprawdzone triki, które pozwolą ci odpocząć w upał [14.06.2019] Upały w Polsce nie ustepują. W dzień żar leje się z niaba, a nocą nasze mieszkania potrafią przypominać saunę. Im cieplej w pomieszczeniu, tym trudniej zasnąć. Zdaniem naukowców temperatura optymalna do spania to 18–21 stopni Celsjusza. Co zrobić, gdy jest znacznie wyższa? Jak poradzić sobie z upałem w nocy? 📢 Te słowa wymawiasz źle. A jak powinny brzmieć prawidłowo? Sprawdź! "Lewis" czy "liwajz"? "Ałszan" czy "oszą"? Pewnie wiele razy zastanawialiście się, jak poprawnie wymówić te nazwy. Do naszego języka przeniknęło wiele słów, które mogą sprawiać problemy. Pomocą zagubionym służy strona na facebooku: "Słowa, które prawdopodobnie źle wymawiasz". Sprawdźcie i już nie popełniajcie tych błędów!

