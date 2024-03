Prasówka 21.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 21.03.2024”?

Prasówka 21.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 21.03.2024 Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (21.03.2024) roboty drogowe? Protest: droga S61, Suwałki - Budzisko, m. Szypliszki/Słobódka (206. km) .

Prasówka 21.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydaci KWW Spoza Sitwy pytają o "niebieskie bannery". Czy prezydent Truskolaski robi kampanię za pieniądze miasta? Ile powstało bannerów, ile kosztowała akcja plakatowa i kto ją sfinansował? - pytają pozapartyjni kandydaci KWW Spoza Sitwy w wyborach do białostockiego samorządu. Na oficjalną odpowiedź z magistratu czekali 14 dni. "Urząd twierdzi, że sprawa jest zawiła i przedłużył czas do 10 kwietnia. Tydzień po wyborach. Skandal!" - oceniają.

📢 Białystok. Targi Pracy na stadionie, czyli kilkaset ofert pracy w jednym miejscu Można było nie tylko poznać najnowsze oferty pracy w podlaskich firmach, ale także rozmawiać z pracodawcami, instytucjami wspomagającymi rynek pracy i przedstawicielami różnych służb mundurowych. Przez całą środę (20.03) na Stadionie Miejskim w Białymstoku trwały Targi Pracy. Organizowały je wspólnie: białostockie starostwo powiatowe i powiatowy urząd pracy. 📢 Białostockie neony. Czy je jeszcze pamiętasz? Wiele neonów niszczeje i znika, ale są też nowe i odnawiane. Zobacz bogatą fotogalerię! Neony wracają do łask jako reklama wyrafinowana i niebanalna, ale jednocześnie stare wciąż znikają z przestrzeni miast. Neony od ponad stu lat są obecne w przestrzeni miejskiej, miały swoje wzloty i upadki. Wiele z nich zniknęło bezpowrotnie, część udało się uratować.

📢 Trwa pierwszy tydzień Wielkiego Postu w Cerkwi. Prawosławni uczestniczą w czytaniu kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety W roku 2024 wierni prawosławni Wielkanoc świętować będą dopiero 5 maja. Trwa właśnie pierwszy tydzień Wielkiego Postu, który potrwa 48 dni, aż do Wielkiej Soboty Święto Zmartwychwstania Chrystusowego to dla wszystkich chrześcijan, zarówno tych z zachodu jak i wschodu, najważniejsze święto. Zobacz jak wygląda czytanie kanonu św.Andrzeja z Krety w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku. 📢 Miasto Białystok szykuje się do budowy kolejnych ścieżek rowerowych. Ogłosiło przetargi na opracowanie dokumentacji. Zobacz, gdzie powstaną Miasto Białystok planuje zwiększyć siec dróg rowerowych. Zwłaszcza na osiedlach. Z kolei w centrum zostaną przebudowane ścieżki wzdłuż ul. Branickiego i al. Piłsudskiego. Pojawią się tez nowe przejazdy z sygnalizacją dla rowerzystów. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach dwóch projektów realizowanych w samym mieście, jak też na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

📢 Klub Kobiet Imigrantek działa w Białymstoku już od 3 lat. Teraz ich działania widać jeszcze bardziej niż na początku. Szykują się kolejne Viktoryia, Tatsiana i Olga zarażają uśmiechem. Bije od nich ciepło i niezwykły rodzaj spokoju. Może dlatego pokochali ich seniorzy - za tę otwartość i wschodnią duszę. Teraz, wraz z innymi zrzeszonymi w Klubie Kobiet Imigrantek działającym przy Fundacji Okno na Wschód wychodzą ze swoimi działaniami w przestrzeń miejską. Zobaczcie czym w najbliższych dniach zaskoczą białostoczan. 📢 Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku organizuje kursy doszkalające. Rekrutacja na nie już ruszyła „Język ukraiński”, „Kurs kreatywnego pisania”, „Tłumaczenia literackie z języka angielskiego”, Komunikacja medyczna z pacjentem w języku angielskim” – w ofercie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku pojawiły się kursy dokształcające. Rekrutacja na nie właśnie ruszyła.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni. 📢 Nowa murawa na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace dobiegły końca, teraz trawa ma się zakorzenić Przerwa na mecze reprezentacji była okazją na naprawę murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace trwały w minionym tygodniu i już zostały zakończone. Wymieniono część najbardziej zniszczonej trawy na płycie boiska przy Słonecznej, szczególnie części od ul. Ciołkowskiego. Pierwszy mecz na nowej murawie już w piątek - na stadionie w Białymstoku dojdzie do meczu Polska - Anglia U-20.

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć. 📢 Nasze górą! Kobiety z białostockiej filii Akademii Teatralnej nagrodzone. Wyróżnienia odebrały w Olsztyńskim Teatrze Lalek Laureatką nagrody Polunima dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki/najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia została absolwentka białostockiej filii Akademii Teatralnej, a od niedawna również wykładowczyni – Daria Holovchanska za kreację aktorską w spektaklu „Night Call” Raya Bradbury’ego (reż. Lesia Pasichnyk).

📢 Dostali odznaczenia od prezydenta. Zobacz zdjęcia z uroczystości w Pałacu Branickich Medale - złote i srebrne - za długoletnią służbę oraz medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 📢 Ranking armii świata. Na którym miejscu Polska? Co roku na stronie Global Firepower publikowany jest ranking armii świata. Jak na tle największych potęg militarnych wypada Polska, a jak Ukraina? Zobacz jakim potencjałem dysponują największe armie świata 📢 Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku osiągnął wielki sukces. Ma najlepszy wynik od ostatnich 10 lat Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku znalazł się na siódmym miejscu w Polsce pod względem wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Takiego wyniku nie było od dekady.

📢 Nowe radiowozy za prawie milion złotych wyjechały na białostockie ulice Dwa nowe radiowozy marki MAN trafiły do policjantów z białostockiego oddziału prewencji. Dla funkcjonariuszy nowy sprzęt to istotne wsparcie techniczne w codziennej służbie.

📢 Wyjątkowe spotkanie z twórcami filmu "Za duży na bajki 2". O co pytały ich dzieci i jak odpowiadali? Sprawdźcie i zobaczcie naszą galerię We wtorek w białostockiej sieci kin Helios z dziećmi i młodzieżą spotkali się twórcy filmu "Za duży na bajki 2". Aktorzy: Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek i reżyser Kristoffer Rus opowiedzieli o procesie tworzenia filmu, o pracy na planie. Odpowiedzieli na liczne pytania, pozowali do zdjęć i podpisywali plakaty filmowe. 📢 Festiwal Kultur powrócił. Po raz kolejny można było podziwiać występy, a nawet spróbować przysmaków różnych kultur. Było wyjątkowo i pięknie Za nami kolejny, XII już Festiwal Kultur. Impreza wróciła po 6 latach przerwy i przyciągnęła wielu wykonawców i widzów. W sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkały się dzieci i młodzież z Białegostoku i regionu. Wspólnie zaprezentowali m.in. kulturę tatarską, czeczeńską, białoruską czy polską. Oprócz występów na uczestników festiwalu czekały też stoiska tematyczne prezentujące różne kultury.

📢 Bez walki i kampanii. Są gminy, w których tylko jeden chce być wójtem lub burmistrzem W dwudziestu Podlaskich samorządach do wyborów na stanowisko wójta lub burmistrza zgłosił się tylko jeden kandydat. Tak wynika z danych trzech podlaskich delegatur Państwowej Komisji Wyborczej. Mamy też obwody w gminach z kandydatami na radnych, którzy już mogą czuć się wybranymi - bo też są jedynymi kandydatami na listach.

📢 Dawna szkoła kolejowa w Starosielcach. W budynku przy Letniej ćwiczyła kiedyś policja taktykę szturmową. Teraz ma być tu centrum pokoleniowe Przed laty była tu szkoła kolejowa, później zamknięty obiekt służył policji na doskonalenie taktyki szturmowej. Teraz budynek przy ul. Letniej w Starosielcach ma zyskać nowe życie. Miasto planuje utworzenie tu osiedlowego centrum aktywności międzypokoleniowej. Znajdzie się w nim żłobek, jak też miejsce dla seniorów. Pomóc ma w tym rządowe dofinansowanie. 📢 Dominik Marczuk jest dumny i szczęśliwy z powołania do reprezentacji Polski. Cechuje mnie dynamika i odwaga - mówi debiutant Dominik Marczuk z Jagiellonii Białystok jest debiutantem w reprezentacji Polski powołanej przez trenera Michała Probierza na barażowe mecze do mistrzostw Europy. - Ciężko pracowałem no to powołanie - mówił piłkarz na konferencji prasowej przed spotkaniem z Estonią.

📢 Imieniny Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Mieszkańcy pamiętali o święcie marszałka Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego spotkali się białostoczanie pamiętający o jego imieninach. Święto marszałka uczczono kwiatami i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. 📢 PL2050 chce większej promocji turystyki, sportu i rekreacji w powiecie białostockim We wtorek (19.03) kandydaci KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 podczas konferencji na plaży w Nowodworcach mówili o rozwoju turystyki w powiecie białostockim oraz o tym, jak – po ograniczeniach związanych m.in. z kryzysem na granicy z Białorusią – można ją reaktywować.

📢 Gala Biznes Boxing w Białymstoku. Walczący w ringu przedsiębiorcy zebrali ponad 100 tys. zł na cele charytatywne W sobotę, 16 marca, odbyła się pierwsza Gala Biznes Boxing w Białymstoku, na której lokalni przedsiębiorcy walczyli w ringu. Między pojedynkami dzięki licytacjom zebrano na lokalną fundację Mali Wojownicy, zajmującą się pomocą dla wcześniaków, ponad 100 tys. zł.

📢 Projekt Karaś/Rogucki zawitał do Białegostoku. Duet wystąpił na scenie Zmiany Klimatu Karaś/Rogucki wydali trzeci, ostatni album i zamykają tym samym miłosny tryptyk muzyczny. Duet z nowym materiałem wystąpił w Zmianie Klimatu. 📢 Oblężony Białystok. Rolnicy w ramach protestu zablokują dojazdy do miasta. Nie tylko autobusy BKM skrócą trasę lub zostaną odwołane W związku z ogólnopolskim protestem rolników zaplanowanym na środę (20 marca) wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Białegostoku, ale przede wszystkim podbiałostockich miejscowości, powinni zapoznać się z tymi zmianami przed planowanymi przejazdami. Niektóre linie zostały skrócone do granic miasta, inne zawieszone jednodniowo. Podobne posunięcia wprowadził też jeden z prywatnych przewoźników. 📢 Miasto Białystok wprowadzi nocne autobusy. Po wyborach. Na zasadzie pilotażu. Dzięki zakupowi krótkich pojazdów przez KPKM Prezydent Tadeusz Truskolaski zmienił zdanie. W Białymstoku zostaną reaktywowane nocne autobusy. Po wyborach samorządowych i na razie na zasadzie pilotażu. Jego wprowadzenie było możliwe dzięki zakupowi przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej tzw. krótkich autobusów, które mogą być wykorzystywane na mniej obłożonych liniach komunikacyjnych.

📢 Kto będzie mistrzem Polski? Maciej Murawski: Obstawiam jedną z trzech drużyn. Jest wśród nich Jagiellonia Zanosi się na to, że walka o mistrzostwo Polski będzie trwała do ostatniej kolejki, a zainteresowanych i mających na to szanse jest sporo. Akcje Jagiellonii stoją wysoko, ale z każdym meczem będzie jej trudniej i wiele zależeć będzie od tego, jak białostoczanie poradzą sobie z rosnącą presją - mówi ekspert piłkarski Maciej Murawski.

📢 Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nowi naczelnicy urzędów oraz zmiana zastępcy Zmiany na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nadinspektor Maciej Fiłończuk został powołany w poniedziałek 18 marca 2024 r. na Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nadzorującego Pion Celno-Graniczny. Powołano też nowych naczelników w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku oraz Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

📢 Budowa drogi ekspresowej S19 Krynice-Białystok Zachód. Zaczęła się wycinka drzew. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku Plac budowy przekazany, odbyło się też szkolenie BHP w biurze konsultanta. Budowa pierwszego odcinka wielkiej obwodnicy Białegostoku już się rozpoczęła. To fragment przyszłej drogi ekspresowej Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. W pierwszej części będzie to S16, w drugiej S19, a w sumie jako szlak Via Carpatia. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew. Najlepiej widać ją na początku szlaku, czyli przy wlocie do Krynic. 📢 Białostockie ulice, samochody i kierowcy 25 lat temu. Tak jeździło się po mieście. Kto miał auto z czarnymi blachami? Czarne tablice rejestracyjne, wszechobecne maluchy, polonezy i łady. Takie były realia drogowe nie tak dawno temu. Wiele osób do dziś z łezką w oku wspomina konkretne modele aut, którymi kierowali, lub jeździli jako pasażerowie. Na pewno znajdziecie je na naszych zdjęciach. Nie zapomnieliśmy także o motoryzacyjnym folklorze, czyli samochodach robionych w szopie przy domu. To prawdziwe perełki!

📢 Serce Oli z Supraśla wymaga naprawy. Dziewczyna, której dawano dwa lata życia niedawno skończyła 18 lat! Jednak nadal wymaga leczenia Ola Matejczuk z Supraśla to dziewczynka o której pisaliśmy już wielokrotnie - pierwszy raz w 2007 roku, kiedy miała zaledwie półtora roku. Chora na serce wciąż walczy o normalność. Chciałaby studiować malarstwo i móc pójść na spacer z koleżankami. To marzenia, które wielu z nas uznałoby za zwyczajne. Jednak dla Oli są ważne. Tak jak ważny jest wyjazd do Rzymu, gdzie dziewczynkę zdiagnozują światowej sławy specjaliści, którzy podejmą decyzję co do dalszego leczenia.

📢 Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Zobacz zdjęcia z niedzielnego spotkania nad rzeką Supraśl Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Chętnych do wskoczenia do zimnej wody nie brakuje. W niedzielę 17 marca 2024 nad rzeką Supraśl kilkunastu śmiałków jak zwykle nie zawiodło, choć pogoda nie była najlepsza. 📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Rolnicy.Podlasie. Kolejny remont u Andrzeja i Gienka zakończony! Zobacz efekty Przez jesień i zimę u Onopiuków sporo się działo! Dobudowali nowy pokój i z pewnością teraz mieszka im się znacznie wygodniej. Okazuje się, że gruntowny remont przeszedł także ursus Andrzeja. Czy w końcu skończą się narzekania na ciągnik?

📢 Dawne nazwy białostockich ulic. Gdzie były Armii Czerwonej, Lenina, czy Podedwornego? Zobacz, kiedy się zmieniły Nazwy białostockich ulic zmieniały się bardzo często. Jeszcze niedawno przechadzaliśmy się ulicami Nowotki, Lenina, czy Podedwornego, a główną ulicą miasta była Aleja 1-go maja. Dziś te i wiele innych ulic nadal istnieje, ale nazywają się zupełnie inaczej. Poznajcie historię ulic Białegostoku. 📢 Jarmark Kaziukowy w Białymstoku. Trwa kiermasz przed Teatrem Dramatycznym. Można już poczuć wiosnę i święta Palmy, pisanki, wielkanocne ozdoby, regionalne przysmaki i wyroby rękodzielników z całej Polski. To wszystko można od soboty znaleźć na Wielkim Jarmarku Kaziukowym przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dwudniowy kiermasz czeka na odwiedzających do niedzieli. 📢 Festiwal Roślin w Białymstoku. To największa tego typu impreza w Polsce. Zobacz, jakie okazy można było kupić Festiwal Roślin w Białymstoku to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni. Impreza odbywa się w weekend 16-17 marca 2024 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej. Do wyboru są zioła, popularne kwiaty doniczkowe i mniej spotykane okazy. To kolejna edycja największego targu roślin doniczkowych w Polsce. Sprawdź, jakie perełki do domu i ogrodu można było "upolować".

📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024. 📢 XII Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Jury nagrodziło twórców najlepszych prac. Zobacz zdjęcia z gali! Znamy wyniki XII edycji konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Młodzież z całej Polski wzięła udział w finałowej gali zorganizowanej w Białymstoku. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku.

📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki. 📢 Najbardziej bezczelne podlaskie memy. Ło żesz ty! Tak się z nas śmieją Jak wygląda podlaskie espresso a jak podlaskie czipsy? Jak smakuje podlaska kremówka i co Makłowicz wyczuwa w podlaskim bimbrze? Odpowiedzi na te pytania znają śmieszkowie z internetu. Od lat robią sobie żarty z Podlasia. Oto te najbardziej bezczelne.

📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna.

📢 Dzień Kobiet 2024. Piękne podlaskie policjantki na posterunku! Funkcjonariuszki w niczym nie ustępują kolegom z pracy Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 99 rocznicę powstania Policji Kobiecej! Funkcjonariuszki ślubowały strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ze swoich obowiązków wywiązują się wyśmienicie i w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy.

📢 Rolnicy przemaszerowali ulicami Białegostoku. W imię protestu rozsypali słomę m.in. przed biurem PO i PiS Wuwuzele, biało-czerwone flagi, odtwarzane z głośników nagrania obietnic Donalda Tuska z kampanii. Około 40 rolników przemaszerowało przez centrum Białegostoku. Do obecnej władzy mają pretensje, że nie spełniła wyborczych obietnic, do poprzedniej - o zaniedbania, które doprowadziły ich do kryzysu.

📢 Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie Na wtorek 20.02.2024 rolnicy zapowiedzieli kolejny protest i paraliż kraju. Jeszcze większy niż poprzedni. Jak mówią, ich frustracja rośnie. Ale nie tylko ich. Do protestujących w województwie podlaskim dołączą przedstawiciele branży leśnej, myśliwi a także transportowcy. Będą kolejne blokady dróg. Będziemy na bieżąco przekazywać informację o sytuacji w regionie. 📢 Protest rolników 2024. Te hasła i transparenty wznoszono na Podlasiu. Czy były kontrowersyjne? Po wtorkowych strajkach rolniczych w kraju bardzo głośno jest o jednym z transparentów, jaki miał pojawić się podczas protestów rolników na Śląsku. Kontrowersje, co do jego treści są bardzo duże, sprawę bada policja, a w jej wyjaśnienie zaangażował się m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na Podlasiu podczas protestów rolniczych, jego uczestnicy także wznosili różne hasła i transparenty. Czy były kontrowersyjne lub skandaliczne? Sprawdźcie sami!

📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Piękna strona sportu. Niesamowita historia Marii Żodzik. Od pracy przy frytkownicy do... być może wyjazdu na igrzyska w Paryżu Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i utalentowanej Marii Żodzik. 27-letnia, urodzona na Białorusi lekkoatletka, od kilku lat przebywa w naszym kraju, skacze wysoko i chce bronić barw Biało-Czerwonych.

📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie mieszka w Polsce. Zobacz prywatne zdjęcia Karoliny Bojar-Stefańskiej Piłka nożna w Polsce nadal postrzegana jest jako męski świat. Przeczy tej tezie Karolina Bojar, która stała się jego częścią jako sędzia piłkarska, która zyskała rozgłos jako najpiękniejsza sędzia świata, ale też jako osobowość medialna.

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Nieoznakowane radiowozy policyjne w woj. podlaskim. Zobacz, jakimi samochodami policjanci ścigają piratów drogowych. Zobacz zdjęcia Podlaska policja dysponuje sporą flotą nieoznakowanych radiowozów, które codziennie patrolują drogi w naszym regionie. Oto niektóre z nich. Zdjęcia pochodzą ze strony „Nieoznakowane radiowozy policji” na Facebooku.

