Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [20.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary. 📢 Całodobowe sklepy w Białymstoku. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy o każdej porze dnia i nocy Według serwisu Google w Białymstoku jest dziewięć sklepów czynnych całą dobę. - W nocy mamy więcej klientów niż w ciągu dnia - mówi Elżbieta Masłowska, współwłaścicielka sklepu u Andrzeja znajdującego się przy ulicy Wasilkowskiej 1. 📢 Jaka cena za występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Oto cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG, Boys i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Marsz "Lockdown Nigdy Więcej" przeszedł przez Białystok. Uczestnicy skandowali: "Stop segregacji sanitarnej" (ZDJĘCIA) "Stop segregacji sanitarnej i paszportom szczepionkowym", "łapy precz od naszych dzieci", "rząd pod sąd". To tylko niektóre hasła, które skandowali uczestnicy marszu "Lockdown Nigdy Więcej" w Białymstoku. Wzięło w nim udział około 200 osób.

📢 Mieszkaniec Klepacz: Smoła płynie drogą przez naszą miejscowość. Nie z winy upału Mieszkańcy Klepacz proszę o pomoc. Od kilku dni nawierzchnia odcinka drogi powiatowej przypomina roztopioną smołę. Widać na niej ślady nie tylko aut, czy rowerów, ale też i butów. 📢 Wysokie Mazowieckie. Jarosław Kaczyński w miejscowej szkole przedstawił założenia Polskiego Ładu. "Musimy wykorzystać nasz potencjał" Dziś stajemy przed nowy wyzwaniem. Polski Ład to przede wszystkim plan dogonienia Europy do końca tej dekady pod względem realnego przeciętnego dochodu na głowę, liczonego w sile nabywczej - zapowiedział dziś w Wysokiem Mazowieckiem prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przyjechał po południu na Podlasie, by przedstawić założenia Polskiego Ładu, programu partii na najbliższe lata.

📢 Targ staroci przed Kręgiem. Impreza dla miłośników przedmiotów z duszą! W niedzielę (20 czerwca) odbył się kolejny jarmark staroci przed kręgiem. To cykliczna impreza, która przyciąga miłośników przedmiotów z duszą. Odbywa się w przyjaznej atmosferze, bo kupców i wystawców łączy wspólna pasja. Kochają przedmioty z duszą, których próżno szukać w sklepach. 📢 Anna Mucha w akcji! Aktorka sfotografowała się w czerwonej bieliźnie. Jak wam się podobają nowe zdjęcia Muchy? 20.06.2021 Ale prowokuje! Anna Mucha od zawsze uwielbia być w centrum uwagi i jednym gestem przyprawić resztę o zawrót głowy. Zobacz nowe zdjęcia aktorki... 📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych.

📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa - 20 czerwca. Tutaj kupisz kwiaty, warzywa i owoce w cenach niższych niż w marketach Giełda przy ul. Andersa w Białymstoku to bogactwo warzyw i owoców w cenach niższych niż w marketach. Sprawdź, ile kosztują truskawki, młoda cebula, ziemniaki, marchew. W centrum rolno-towarowym można również kupić kwiaty i sadzonki warzyw w atrakcyjnych cenach. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Giełda samochodowa w Białymstoku - 20.06.2021. Przy Andersa można obejrzeć i przetestować auta na sprzedaż (ZDJĘCIA) Giełda samochodowa w Białymstoku cieszy się popularnością i co tydzień przyciąga mieszkańców. W niedzielę (20 czerwca) kupujących nie brakowało. Na placu przy Andersa można było obejrzeć, przetestować i kupić używane auta. Sprawdź, jakie samochody są na sprzedaż! 📢 Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Nowe oblicze kultowego "Poldka"! Polonez FSO! ZOBACZ ZDJĘCIA 20.06.2021 Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Nowe oblicze kultowego "Poldka"! Polonez FSO! ZOBACZ ZDJĘCIA Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. Jeszcze do niedawna zachwycaliśmy się projektem elektrycznej syrenki, a teraz już kolejna odsłona. Nowy koncept kutnowskiej firmy to prawdziwa perełka motoryzacyjna.

📢 Polska remisuje z Hiszpanią 1:1. To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Zostajemy w grze. Oceniamy piłkarzy naszej reprezentacji To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Wreszcie dopisało nam trochę szczęścia i wywozimy z Hiszpanii cenny punkt, który daje nam szansę na wyjście z grupy E na Euro 2020. Kibice dostali w drugiej połowie trzy momenty radośći - po golu, nietrafionym rzucie karnym i po ostatnim gwizdku sędziego. To najlepszy mecz w wykonaniu naszej kadry za kadencji Paulo Sousy. Oceniamy piłkarzy reprezentacji Polski za spotkanie z Hiszpanią. Skala ocen 1-6. 📢 "Magda". Dominik Linowski napisał biografię Magdy Gessler. Pierwotnie białostoczanin miał być jej doradcą podatkowym Pochodzący z Białegostoku ekonomista Dominik Linowski, ostatnie dwa lata spędził przy boku Magdy Gessler. Początkowo miał być jej doradcą podatkowym. Koniec końców został jej biografem. Na półki polskich księgarni trafiła właśnie ich wspólna książka.

📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 20.06.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku. 📢 Euro 2020. "Gramy u siebie!". Kibice z Polski na meczu z Hiszpanią w Sewilli [ZDJĘCIA] Euro 2020. Według oficjalnych danych mecz Hiszpania - Polska w Sewilli obejrzało z trybun 11 742 widzów. Lwią część stanowili biało-czerwoni, których najwięcej było za jedną z bramek. Bez ich bojowego dopingu nasza drużyna chyba nie dowiozłaby tego punktu! Po ostatnim gwizdku piłkarze długo dziękowali za wsparcie, a kapitan Robert Lewandowski wysyłał całusy i kciuki w górę. Zobaczcie zdjęcia ze stadionu.

📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia. 📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [20.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Wasilków. Ona udawała synową, a on mecenasa. Para oszustów metodą „na wypadek” wyłudziła od seniorki 17 tys. złotych (zdjęcia, wideo) Podejrzana para z Poznania usłyszała zarzut oszustwa. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. Na razie mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

📢 Co za widok! Wiktoria Gąsiewska w prześwitującej bieliźnie! Gorące ZDJĘCIA młodej aktorki 20.06.2021 Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Ma sporo fanów... 📢 EURO 2020. Hiszpania-Polska 1:1. Zobacz, jak Biało-Czerwonych dopingowali kibice w Białymstoku O godzinie 21 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła swój drugi mecz grupowy na Euro 2020. Przeciwnikiem Polaków była Hiszpania. Podopieczni Paulo Sousy nie mogli zejść z boiska pokonani. Z meczu o wszystko wyszli z honorem i nadal są w grze na Euro. Zobacz, jak białostoccy kibice dopingowali Biało-Czerwonych w strefach kibica i ogródkach restauracyjnych. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Białystok. Nocne bieganie ulicami miasta. Na trasie 8. PKO Nocny Półmaraton Białystok ponad dwa tysiące biegaczy. Utrudnienia do niedzieli Od godz. 20 co pół godziny na trasę trasę o długości 21,097 km startowała 250-osobowa grupa. Łącznie prawie 2,5 tysiąca zawodników pobiegło w 8. PKO Nocnym Białystok Półmaratonie. Zmagania obserwowało wielu białostoczan.

📢 Białystok. Pożegnanie z Diabelskim Młynem. W poniedziałek [21.06.2021] rozpocznie się demontaż konstrukcji na Rynku Kościuszki Jeszcze tylko do niedzieli ogromna karuzela widokowa będzie górować na Rynkiem Kościuszki w Białymstoku. W poniedziałek [21.06.2021] rozpocznie się demontaż konstrukcji. Ustąpi miejsca scenie na główny koncert podczas Dni Białegostoku 2021.

📢 Bal maturalny zamiast studniówki w II LO w Białymstoku. Były piękne kreacje i wyjątkowy polonez (zdjęcia) Studniówki zorganizować się nie dało. Był za to wielki bal maturalny. Absolwenci II LO w Białymstoku w piątek (18.06) bawili się razem w Dworze Czarneckiego. 📢 Białystok. 8. PKO Nocny Białystok Półmaraton. W sobotę i niedzielę wielkie utrudnienia w centrum. Zamknięte ulice, inne trasy autobusów To będzie wielkie święto biegania w Białymstoku. Tym razem główny bieg ósmego białostockiego półmaratonu odbędzie się w sobotę [19.06.2021] wieczorem i w nocy. Kolejny w niedzielę[20.06.2021] rano. Kierowcy muszą naszykować się na spore utrudnienia. Zostaną zamknięte niektóre ulice, zmienione będą trasy autobusów.

📢 Słynne białostoczanki, gwiazdy filmu. Oto twarze znane nie tylko Polsce. Aktorki, które urodziły się w Białymstoku W piątek [18.06.2021] w salach kinowych premiera filmu "Sweat", w którym główną rolę gra białostoczanka Magdalena Koleśnik. To dobra okazja, by przypomnieć inne znane aktorki pochodzące z Białegostoku, które nie tylko gościły na ekranach, ale też na scenach teatralnych. Niektóre z nich wciąż są na topie, inni swoje pięć minut mają za sobą. O innych pamięta już tylko historia. Wszystkie łączy jedno: miejsce urodzenia - Białystok. Poza jednym wyjątkiem. 📢 Tych ziół unikaj latem, zwłaszcza gdy chcesz się opalać. 11 ziół fotouczulających, które zwiększają wrażliwość na promieniowanie słoneczne Promieniowanie słoneczne nie tylko poprawia nastrój i samopoczucie, ale także umożliwia syntezę witaminy D w skórze. W zimowe dni z utęsknieniem czekamy na letnią porę, by móc założyć tylko lekką sukienkę lub koszulkę na ramiączka i szorty, a następnie wystawić ciało na ciepłe słońce. Z ekspozycją trzeba jednak zachować pewien zdrowy umiar, gdyż zbyt długie przebywanie w ostrym słońcu może spowodować rumień, pęcherze i obrzęk, czyli spowodować tzw. poparzenia słoneczne. Co ciekawe są zioła, które mogą uwrażliwiać skórę na promieniowanie słoneczne, wywołując tzw. fotodermatozy. Ich zdecydowanie należy unikać latem.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna.

📢 Euro 2020. Piękniejsza strona trybun mistrzostw Europy Podczas mistrzostw Europy stadiony nie mogą być w pełni wypełnione kibicami, ale nie brakuje na nich przedstawicielek płci pieknej. 📢 Katrynka. Na drodze krajowej nr 8 tir wpadł do rowu. Utrudnienia trwały prawie cały dzień Na drodze krajowej nr 8 ciągnik siodłowy z naczepą wpadł do rowu. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, czasami ruch odbywa się wahadłowo. 📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyźni i kobiety ostrzelali policjantów. Napastnicy byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani.

📢 Teolin. Rowerzystka zginęła po zderzeniu z volkswagenem Wypadek miał miejsce w czwartek po godzinie 16 niedaleko miejscowości Teolin w powiecie sokólskim.

📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>> 📢 Food Truck Festival w Łapach w weekend 18-20.06.2021. Na gości będą czekały najlepsze food trucki z całej Polski Festiwal Food Trucków powraca do naszego województwa. Tym razem impreza odbędzie się na dworcu PKP w Łapach. Tam przez trzy dni będzie można spróbować przysmaków z food trucków z całej Polski.

📢 Białystok. Ruszył proces ws. śmiertelnego wypadku podczas wycinki drzew przy Rynku Kościuszki (zdjęcia) Po złamaniu się ramienia podnośnika, z przechylonego kosza wypadło na bruk dwóch mężczyzn. Jeden zmarł tego samego dnia, drugi długo leżał w szpitalu w ciężkim stanie. Przeżył, ale to właśnie jemu - jako osobie odpowiedzialnej za bhp - prokuratura postawiła zarzuty narażenia życia pracownika. 📢 Jagiellonia Białystok. 19 zawodników na pierwszych zajęciach Żółto-Czerwonych (galeria) Kiedy po raz pierwszy obejmowałem Jagiellonię, niektórzy piłkarze mieli tylko tydzień przerwy, a za moment mieliśmy europejskie puchary. Teraz zespół miał normalny okres urlopowy i nie ma problemów zmęczeniowych - mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Białostoczanie przeprowadzili pierwsze zajęcia przed nowym sezonem ekstraklasy. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Podlaskie policjantki w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy. Zobacz zdjęcia naszych funkcjonariuszek! Przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 96 rocznicę powstania Policji Kobiecej! 📢 Gdzie na ryby? Najlepsze miejsca do wędkowania w Podlaskiem (zdjęcia) Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić.

📢 Wakacyjne memy 2021. Jak Polacy będą spędzać tegoroczne wakacje? Wakacje 2020 to okazja do spojrzenia ba urlop w krzywym zwierciadle. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze wakacyjne memy/ Przejrzyjcie galerię. 📢 8. PKO Białystok Półmaraton już 19 i 20 czerwca 2021. Na dwa dni zamknięte zostaną ulice w centrum miasta. Sprawdź utrudnienia! Ósma edycja PKO Białystok Półmaraton odbędzie się 19 i 20 czerwca. Biegacze będą mogli wystartować na dystansie ponad 21 km lub 5 km. To największa w Polsce Wschodniej impreza biegowa. Teraz powraca po rocznej przerwie. W związku z wydarzeniem wystąpią utrudnienia m. in. na: al. Piłsudskiego i ulicach: Zwierzynieckiej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionowej, 11. Listopada i wielu innych. Przygotowaliśmy dokładną rozpiskę utrudnień.

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę? Świadkowie twierdzą inaczej. Policjant przypisał sobie zasługi innych? Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz w jej mediach społecznościowych pojawiła się informacja o tym, że 10 czerwca policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Pod postem na profilu odsyłającym do artykułu internauci zaprzeczyli przedstawionej w artykule wersji wydarzeń. Twierdzą, że policjant przypisał sobie zasługi świadków zdarzenia. Po jakimś czasie post został usunięty. O sprawę spytaliśmy białostocką policję.

📢 Oświadczenia majątkowe radnych Białegostoku. Jak pandemiczny rok 2020 wpłynął na ich majątki? W Biuletynie Informacji Publicznej wreszcie pokazały się oświadczenia majątkowe białostockich radnych. Sprawdziliśmy je i wiemy, kto ma najwięcej pieniędzy, kto ma największe długi, kto jeździ najnowszym autem, a kto kolekcjonuje nieruchomości. Właściwie w stosunku do roku 2019 niewiele się zmieniło. Może poza jednym, większość nieruchomości, jakie posiadają miejscy radni zdrożała. Przynajmniej w oświadczeniach. 📢 Podlascy alimenciarze poszukiwani przez policję. Zobacz, kto nie płaci na dzieci i bliskich [15.06.2021] Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, a także co ciekawe, kobiet ściganych przez KWP w Białymstoku, którzy mają odpowiadać prawnie na podst. art. 209 KK. Stan na [15.06.2021]

📢 Prof. Tadeusz Łapiński i jego żona dr Małgorzata Michalewicz spoczęli na wieki. Pogrzeb znanej pary białostockich medyków W czwartek (10.06) odbyły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłych białostockich medyków - prof. dr hab. Tadeusza Łapińskiego i jego żony dr n. med. Małgorzaty Michalewicz. Małżeństwo spoczęło na cmentarzu pod wezwaniem św. Krzyża w Zabłudowie.

📢 TOP 15 miejsc na jednodniową wycieczkę blisko Białegostoku. Zobacz co warto zwiedzić w województwie podlaskim 2021! Lato w pełni, warto więc jak najlepiej wykorzystać ciepłe dni. Co powiecie na szybką, jednodniową wycieczkę po malowniczym Podlasiu? Oto nasze pomysły! Przedstawiamy TOP 15 miejsc w pobliżu Białegostoku godnych zwiedzenia w 2021. Sprawdźcie w galerii zdjęć.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. 📢 Przestępczynie poszukiwane przez podlaską policję. Ścigane są za oszustwa, kradzieże, dilerkę, a nawet szpiegostwo (2.06.2021) Policja opublikowała zdjęcia kobiet poszukiwanych przez KWP w Białymstoku. Ścigane są za takie przestępstwa jak rozbój, kradzież, oszustwo, przemyt, sprzedaż narkotyków, a nawet szpiegostwo na rzecz innego państwa. Obejrzyj galerię poszukiwanych i jeśli rozpoznasz którąś ze ściganych osób, lub wiesz, gdzie się ukrywa, powiadom organy ścigania. Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna!

📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [1.06.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60. 📢 MEMY o antyszczepionkowcach. Szczepionka na koronawirusa to dla nich wielkie zło. Wierzą przypadkowym osobom z internetu, a nie lekarzom Zobacz nowe memy o antyszczepionkowcach. Ludziach, którzy boją się szczepionki na koronawirusa (i nie tylko)! Antyszczepionkowcy to ruch, który w ostatnich latach przybrał na sile, a w dobie pandemii koronawirusa wręcz eksplodował. Jego zwolennicy twierdzą, że szczepionki szkodzą zdrowiu, a te na koronawirusa przejmą kontrolę nad ludzkimi umysłami. Jednak czasami ich poglądy i zachowania nadają się tylko do memów. Przekonań antyszczepionkowców nie zmieniła nawet pandemia koronawirusa. Zobacz śmieszne obrazki o antyszczepionkowcach! Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 Memy szczepienia na koronawirusa. Najzabawniejsze memy, niezwykłe, wyjątkowe obrazki i żarty ze szczepienia. Memy o szczepieniach 31.12 Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19. Koronawirus zbiera w Polsce i na całym świecie śmiertelne żniwo, mimo to przeciwników szczepień podważających działanie szczepionki nie brakuje. Nic dziwnego, że internet masowo produkuje memy na szczepienia na koronawirusa. Cały świat apeluje, żeby wszyscy jak najszybciej zaszczepili się, ale nigdzie nie brakuje sceptyków czy wręcz antyszczepionkowców. Mamy nadzieję, że najzabawniejsze memy, niezwykłe, wyjątkowe obrazki i żarty ze szczepienia przeciwko koronawirusowi zawstydzą osoby, które chcą narażać się na zakażenie i zakażać innych. Bo jak wiadomo - śmiech to silna broń - może razem pokonamy koronawirusa - oczywiście zaszczepieni.

📢 Upały 2020 MEMY. Najśmieszniejsze memy, czyli upały w Polsce, najlepsze obrazki. Upał w memach to jest to [24.08.2020] W wakacje 2020 upały dają się wszystkim we znaki. Internauci nie ustają w tworzeniu zabawnych komentarzy do sytuacji w pogodzie w Polsce. Zobacz najlepsze memy o upałach w Polsce. Najśmieszniejsze obrazki i najzabawniejsze teksty spod znaku "upały 2020 MEMY" zebraliśmy przeszukując Internet. I prosimy - pamiętajcie o piciu dużych ilości niegazowanej wody. Żeby nawodnić organizm i nie zakrztusić się ze śmiechu podczas oglądania produkcji Internautów

📢 Białystok. Odsłonięto skwer upamiętniający cmentarz ewangelicki na Rynku Siennym. Na uroczystości obecny był marszałek Senatu Tomasz Grodzki Skwer otoczony niskimi murkami. Główne ścieżki przecinają się na planie krzyża. Nad nim góruje artystyczna kaplica. Tworzy ją cztery prostokątne bryły z płaskorzeźbami Jarosława Perszki z cyklu „Ślady zwielokrotnione”. Pod monumentem umieszczono kryptę, w której spoczęły szczątki po ekshumacji pochówków. Tak Białystok upamiętnił cmentarz ewangelicki na Rynku Siennym. 📢 Jak szybko opalić nogi? Praktyczne sposoby na opalenie nóg. Najlepsze rady, jak ładnie opalić nogi (zdjęcia) Nadchodzi lato i panie w każdym wieku coraz chętniej odsłaniają nogi. Wiele z nich dotyka ten sam problem - jak szybko opalić nogi. Chociaż są najczęściej odsłonięte, to paradoksalnie najtrudniej je ładnie opalić. Warto poznać zdrowe i praktyczne sposoby na opalenie nóg. Nic praktycznie nie kosztują, a warto sprawić by opalone nogi były ważnym elementem pięknego wyglądu. Podajemy wyszukane w sieci najlepsze rady jak ładnie opalić nogi.

📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników.

📢 Studniówka 2020. XIV LO na 100 dni przed maturą bawiło się w Dworze Czarneckiego W sobotni wieczór (25.01), równo 100 dni przed maturą, swoją studniówkę 2020 mieli uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Był polonez (odtańczony dwa razy), walc, a także tort niespodzianka. Wejdź w galerię i zobacz, jak bawili się maturzyści. 📢 Białystok. Ile punktów trzeba było mieć, żeby dostać się do szkoły? Progi punktowe w białostockich liceach i technikach [ZDJĘCIA] [09.08.19] Przedstawiamy zestawienie progów punktowych 2019/2020 w liceach i technikach dla absolwentów gimnazjów. Prezentujemy klasy w poszczególnych szkołach, gdzie ten próg był najniższy i najwyższy.

