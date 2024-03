Prasówka 20.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (20.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (20.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie podlaskim 20.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S61, Suwałki - Budzisko (189. km na odc. 24,2 km) .

📢 Imieniny Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Mieszkańcy pamiętali o święcie marszałka Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego spotkali się białostoczanie pamiętający o jego imieninach. Święto marszałka uczczono kwiatami i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. 📢 Gala Biznes Boxing w Białymstoku. Walczący w ringu przedsiębiorcy zebrali ponad 100 tys. zł na cele charytatywne W sobotę, 16 marca, odbyła się pierwsza Gala Biznes Boxing w Białymstoku, na której lokalni przedsiębiorcy walczyli w ringu. Między pojedynkami dzięki licytacjom zebrano na lokalną fundację Mali Wojownicy, zajmującą się pomocą dla wcześniaków, ponad 100 tys. zł.

Prasówka 20.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Projekt Karaś/Rogucki zawitał do Białegostoku. Duet wystąpił na scenie Zmiany Klimatu Karaś/Rogucki wydali trzeci, ostatni album i zamykają tym samym miłosny tryptyk muzyczny. Duet z nowym materiałem wystąpił w Zmianie Klimatu.

📢 Oblężony Białystok. Rolnicy w ramach protestu zablokują dojazdy do miasta. Nie tylko autobusy BKM skrócą trasę lub zostaną odwołane W związku z ogólnopolskim protestem rolników zaplanowanym na środę (20 marca) wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Białegostoku, ale przede wszystkim podbiałostockich miejscowości, powinni zapoznać się z tymi zmianami przed planowanymi przejazdami. Niektóre linie zostały skrócone do granic miasta, inne zawieszone jednodniowo. Podobne posunięcia wprowadził też jeden z prywatnych przewoźników.

📢 Bezpaństwowiec z Estonii przemycał imigrantów przez terytorium Polski Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sejnach zatrzymali mieszkańca Estonii, który przewoził pięciu Afgańczyków, jednego Pakistańczyka oraz obywatela Uzbekistanu podróżujących pociągiem relacji Wilno-Kraków. Osoby te nie posiadały żadnych dokumentów uprawniających do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium Polski. 📢 Miasto Białystok wprowadzi nocne autobusy. Po wyborach. Na zasadzie pilotażu. Dzięki zakupowi krótkich pojazdów przez KPKM Prezydent Tadeusz Truskolaski zmienił zdanie. W Białymstoku zostaną reaktywowane nocne autobusy. Po wyborach samorządowych i na razie na zasadzie pilotażu. Jego wprowadzenie było możliwe dzięki zakupowi przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej tzw. krótkich autobusów, które mogą być wykorzystywane na mniej obłożonych liniach komunikacyjnych.

📢 Najlepsze ciasta na Wielkanoc. 25 przepisów na wyśmienite wypieki, które zachwycą rodzinę. Wypróbowałyśmy je wszystkie! Zebrałyśmy dla ciebie 25 przepisów na najlepsze ciasta na Wielkanoc. Jeśli szukasz pomysłu na pyszne wypieki, skorzystaj z naszych podpowiedzi. W zestawieniu znajduje się m.in. mazurek kajmakowy, sernik krakowski i babka marmurkowa. Nie zabraknie także tradycyjnej paschy i wyśmienitych ciast z kremem. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasze przepisy na wielkanocne ciasta. 📢 Kto będzie mistrzem Polski? Maciej Murawski: Obstawiam jedną z trzech drużyn. Jest wśród nich Jagiellonia Zanosi się na to, że walka o mistrzostwo Polski będzie trwała do ostatniej kolejki, a zainteresowanych i mających na to szanse jest sporo. Akcje Jagiellonii stoją wysoko, ale z każdym meczem będzie jej trudniej i wiele zależeć będzie od tego, jak białostoczanie poradzą sobie z rosnącą presją - mówi ekspert piłkarski Maciej Murawski.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 Ogólnopolski protest rolników. Gdzie będą utrudnienia na drogach w woj. podlaskim w środę 20 marca i jak je ominąć? W środę 20 marca nastąpi zaostrzenie ogólnopolskiego protestu rolników. Protestujący zablokują wiele dróg w całej Polsce. W woj. podlaskim należy się spodziewać ponad 40 blokad. Wstrzymany zostanie m.in. ruch na trasie S8. Protesty w większości będą odbywać się w godzinach 7.00-19.00. Duża część protestów jest zorganizowana oddolnie. Jednak rolnicy postanawiają konsolidować swoje siły, aby łatwiej organizować protesty. W ostatnich dniach powstało chociażby stowarzyszenie Rolnicy Podlasia.

📢 Festiwal Rock na Bagnie 2024. Poszukiwani wolontariusze chcący pracować przy organizacji XIV edycji wydarzenia Twórcy festiwalu Rock na Bagnie poszukują wolontariuszy do pracy przy tegorocznej odsłonie wydarzenia. Wielkie święto miłośników mocnych brzmień rozpocznie się już 5 lipca.

📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS, które powinny zniknąć z twojego telefonu Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Klasa okręgowa. Wielkie emocje w 17. kolejce. Piłkarze strzelili aż 42 gole i doszło do zmiany lidera Wiele wydarzyło się w 17. serii gier klasy okręgowej. W ośmiu meczach piłkarze strzelili aż 42 gole (średnio 5,25 na spotkanie), ale najważniejsze jest to, że doszło do zmiany lidera. Na czoło awansowała Turośnianka, która rzutem na taśmę wygrała 3:2 z Pionierem Brańsk. W ostatnich fragmentach rozstrzygnął się też mecz w Hajnówce, gdzie Puszcza niespodziewanie zwyciężyła 2:1 Orła Kolno, pozbawiając spadkowicza z IV ligi przodownictwa w tabeli.

📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 19 marca 2024 roku jest 755. dniem wojny. Władimir Putin ostrzegł w poniedziałek Zachód, że bezpośredni konflikt zbrojny między Rosją a NATO oznaczałby, że ludzkość stoi o krok od III wojny światowej. Dodał, że prawie nikt nie chciałby takiego scenariusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły obronne Ukrainy w dziewięciu obwodach strąciły łącznie 17 wrogich dronów. 📢 KWW "Spoza Sitwy" chce by Białystok przygotował więcej terenów inwestycyjnych „Zwiększenie atrakcyjności Białegostoku dla potencjalnych inwestorów przez tworzenie uzbrojonych terenów inwestycyjnych”. Tak brzmiał temat konferencji kandydatów na radnych z KWW „Spoza Sitwy”, która odbyła się w poniedziałek (18.03) przed białostockim ratuszem.

📢 Baranovski porwał do zabawy białostocką publiczność. W Zmianie Klimatu można było usłyszeć nowości i największe przeboje W niedzielny wieczór Zmianę Klimatu odwiedził Baranovski. Muzyk wystąpił w Białymstoku z koncertem promującym swój trzeci album - “Ucieczki i powroty”.

📢 Życzenia imieninowe dla Józefa. Najlepsze życzenia, wierszyki sms na imieniny. Krótkie, wesołe, zabawne życzenia Życzenia imieninowe dla Józefa. Życzenia imieninowe dla Józefa możesz złożyć już teraz. Zobacz najlepsze wierszyki - życzenia imieninowe SMS w internecie. Poważne, śmieszne, wesołe? Wybierz te, które uważasz za odpowiednie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Okazje na ciężarówki i przyczepy. Można kupić też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 19.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nowi naczelnicy urzędów oraz zmiana zastępcy Zmiany na stanowiskach kierowniczych w podlaskiej skarbówce. Nadinspektor Maciej Fiłończuk został powołany w poniedziałek 18 marca 2024 r. na Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nadzorującego Pion Celno-Graniczny. Powołano też nowych naczelników w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku oraz Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

📢 Budowa drogi ekspresowej S19 Krynice-Białystok Zachód. Zaczęła się wycinka drzew. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku Plac budowy przekazany, odbyło się też szkolenie BHP w biurze konsultanta. Budowa pierwszego odcinka wielkiej obwodnicy Białegostoku już się rozpoczęła. To fragment przyszłej drogi ekspresowej Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. W pierwszej części będzie to S16, w drugiej S19, a w sumie jako szlak Via Carpatia. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew. Najlepiej widać ją na początku szlaku, czyli przy wlocie do Krynic. 📢 Białostockie ulice, samochody i kierowcy 25 lat temu. Tak jeździło się po mieście. Kto miał auto z czarnymi blachami? Czarne tablice rejestracyjne, wszechobecne maluchy, polonezy i łady. Takie były realia drogowe nie tak dawno temu. Wiele osób do dziś z łezką w oku wspomina konkretne modele aut, którymi kierowali, lub jeździli jako pasażerowie. Na pewno znajdziecie je na naszych zdjęciach. Nie zapomnieliśmy także o motoryzacyjnym folklorze, czyli samochodach robionych w szopie przy domu. To prawdziwe perełki!

📢 Józefinki w Białymstoku. Zobaczcie co się będzie działo w mieście. I gdzie się warto wybrać 19 marca czyli dzień świętego Józefa to okazja by poświętować. Mimo postu, można tego dnia się bawić i ucztować. W Białymstoku będzie kilka imprez do potańczenia i koncertów do posłuchania. Zobaczcie gdzie warto się wybrać.

📢 W białostockich szkołach podstawowych pojawią się kolejne szafki. To rozwiązanie, które ma odciążyć tornistry uczniów Już osiem tysięcy szafek pojawiło się w szkołach podstawowych w Białymstoku. W planach miasta jest zakup i montaż kolejnych 11 tysięcy. 📢 Serce Oli z Supraśla wymaga naprawy. Dziewczyna, której dawano dwa lata życia niedawno skończyła 18 lat! Jednak nadal wymaga leczenia Ola Matejczuk z Supraśla to dziewczynka o której pisaliśmy już wielokrotnie - pierwszy raz w 2007 roku, kiedy miała zaledwie półtora roku. Chora na serce wciąż walczy o normalność. Chciałaby studiować malarstwo i móc pójść na spacer z koleżankami. To marzenia, które wielu z nas uznałoby za zwyczajne. Jednak dla Oli są ważne. Tak jak ważny jest wyjazd do Rzymu, gdzie dziewczynkę zdiagnozują światowej sławy specjaliści, którzy podejmą decyzję co do dalszego leczenia.

📢 Miasto Białystok razem z ościennymi gminami chce wybudować Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzięki zewnętrznemu wsparciu. Do 2029 roku Walka z podtopieniami, skutkami gradobicia, pożarów czy trąb powietrznych. Do tych działań wspólnie przymierzają się miasto Białystok i ościenne gminy. W ich ramach powstanie nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzowego, które będzie koordynować współpracę na obszarze aglomeracji białostockiej. Powstanie przy ulicy Hotelowej i Bacieczki, na działce o powierzchni dwóch hektarów. Miasto będzie starać się o dofinansowanie tego zadania z funduszy europejskich. 📢 Wybory 2024. Polska 2050 zaprezentowała swoich kandydatów w okręgu nr 5 w Białymstoku. Zobacz, co chcą zrobić na osiedlach Pokoleniowe kluby sportowe na osiedlach, startup-y dla młodych, nowoczesne muzeum multimedialne, gdzie byłby prezentowany język esperanto - to między innymi zamierzenia kandydatów Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga PSL-Polska 2050 Szymona Hołowni w siedmiomandatowym okręgu nr 5 w wyborach do Rady Miasta Białystok.

📢 Grafficiarze wpadli bo nie zauważyli kamer. Policjanci zatrzymali cztery osoby Do 5 lat pozbawienia wolności grozi czterem osobom zatrzymanym przez policjantów z białostockiej patrolówki. Wszyscy usłyszeli zarzuty niszczenia mienia w związku z malowaniem graffiti na ścianach bloków. Ich artystyczne wybryki zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego. 📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Zające, jajka, kwiaty, a może kolory pastelowe? Oto najpiękniejsze inspiracje na paznokcie na Wielkanoc. W nich poczujesz klimat świąt To już najwyższy czas, aby zastanowić się, jakie paznokcie na Wielkanoc będą zdobić twoje dłonie. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jaki manicure wybrać, to zobacz nasze gorące propozycje? Oprócz smacznych potraw na stole liczy się przecież to, jak będziesz wyglądała. Wybierz idealne paznokcie na Wielkanoc, które będą uzupełnieniem twojej kreacji. 📢 Białostockie Centrum Edukacji Nauczycieli podpisało porozumienie z 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej Centrum Edukacji Nauczycieli zacieśnia współpracę z podlaskimi terytorialsami. Będzie ona propagować postawy patriotyczne, upowszechnianie wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa. 📢 East Side Drift na Torze Białystok. Drifterzy pokazali w weekend jak się jeździ bokiem Driftowanie to sztuka, która nie tylko przyciąga entuzjastów szybkiej jazdy, ale wymaga też od kierowcy precyzji, determinacji i umiejętności. W ubiegły weekend miłośnicy driftu mieli okazję doświadczyć tego ekscytującego sportu na Torze Białystok, gdzie pasja do driftu spotyka się z profesjonalną infrastrukturą, tworząc idealne warunki dla emocjonującej jazdy.

📢 Po meczu Radomiak - Jagiellonia (0:2). Oczekiwania i nadzieje rosną, ale przydadzą się też chłodne głowy To miał być trudny mecz i był. Zwycięstwo 2:0 Jagiellonii Białystok z Radomiakiem jest zatem bardzo cenne. Tym bardziej, że zostało odniesione na bardzo dla niej niegościnnym terenie, bo Żółto-Czerwoni w ekstraklasie dotąd w Radomiu nie zwyciężyli. Nagrodą jest oderwanie się od Śląska Wrocław i coraz bardziej realna wizja odegrania jednej z kluczowych ról w PKO Ekstraklasie. 📢 Łapski Promotech KM poprawia wyniki finansowe i inwestuje w rozwój Rok 2023 upłynął łapskiej spółce pod znakiem inwestycji, nowych kontrahentów i rosnących przychodów. Firma po raz kolejny osiągnęła rekordową sprzedaż - 23,8 mln zł. I nie spoczywa na laurach – w tym roku znów zamierza poprawić swoje wyniki finansowe.

📢 Dodają lat i podkreślają efekty starzenia. Zobacz zakazane fryzury dla kobiet 40 plus. Oto 7 najgorszych uczesań dla dojrzałych pań Fryzurą możesz się odmłodzić, ale również postarzyć. To te ostatnie uczesania skutecznie podkreślają zmarszczki i efekty starzenia. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Salmonella w sałatce i wirus WZW w truskawkach! Te produkty są niebezpieczne dla zdrowia! Najnowsze ostrzeżenia GIS 18.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje o wielu produktach, które mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z dnia 18 marca 2024 roku mówią o wirusie wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) znajdującym się w jednej partii świeżych truskawek z Biedronki oraz o bakteriach Salmonella w jednej partii sałatki jarzynowej.

📢 II Targi Pisanki Lipskiej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Było kolorowo, ludowo i świątecznie Były pisankarki z Lipska nad Biebrzą, a do nich dołączyli inni twórcy. Przywieźli to, co potrzebne na Wielkanoc: wiklinowe koszyki na święconkę, szydełkowe serwetki, a także palmy, drewniane zabawki, makatki i rzeźby. W zagrodzie z Pieczysk w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej niedzielę 17 marca odbyły się II Targi Pisanki Lipskiej. 📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Giełda przy Andersa. Ile kosztują owoce, warzywa i palmy wielkanocne? Zobacz, co można było kupić w niedzielę Świeże warzywa i owoce, miody, swojskie pieczywo i wędliny - to tylko niektóre produkty, które można kupić na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Pojawiły się też palmy wielkanocne. Jak kształtowały się ceny lokalnych płodów rolnych w niedzielę 17 marca na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku?

📢 Rolnicy.Podlasie. Kolejny remont u Andrzeja i Gienka zakończony! Zobacz efekty Przez jesień i zimę u Onopiuków sporo się działo! Dobudowali nowy pokój i z pewnością teraz mieszka im się znacznie wygodniej. Okazuje się, że gruntowny remont przeszedł także ursus Andrzeja. Czy w końcu skończą się narzekania na ciągnik? 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, wkrótce zdejmiemy ciepłe szale i czapki. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 Dawne nazwy białostockich ulic. Gdzie były Armii Czerwonej, Lenina, czy Podedwornego? Zobacz, kiedy się zmieniły Nazwy białostockich ulic zmieniały się bardzo często. Jeszcze niedawno przechadzaliśmy się ulicami Nowotki, Lenina, czy Podedwornego, a główną ulicą miasta była Aleja 1-go maja. Dziś te i wiele innych ulic nadal istnieje, ale nazywają się zupełnie inaczej. Poznajcie historię ulic Białegostoku. 📢 Piękne widoki w Podlaskiem. Oto wieże i punkty widokowe w województwie podlaskim, które warto odwiedzić Góra Strękowa to obecnie jedno z najbardziej popularnych punktów widokowych w woj. podlaskim. Turystyczne grupy na Facebooku są zalewane zdjęciami narwiańskim rozlewisk i wiele z ich robi wrażenie. Ale przecież w naszym regionie jest wiele innych ciekawych miejsc i wież widokowych z których można zrobić wspaniałe zdjęcia. Jedne miejscówki są oczywiste, inne trochę ukryte. Zebraliśmy dla was ponad 20 ciekawych lokalizacji. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać.

📢 Jarmark Kaziukowy w Białymstoku. Trwa kiermasz przed Teatrem Dramatycznym. Można już poczuć wiosnę i święta Palmy, pisanki, wielkanocne ozdoby, regionalne przysmaki i wyroby rękodzielników z całej Polski. To wszystko można od soboty znaleźć na Wielkim Jarmarku Kaziukowym przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dwudniowy kiermasz czeka na odwiedzających do niedzieli.

📢 Próbna matura z biologii i chemii na UMB w Białymstoku. Do egzaminu podeszło ponad stu uczniów z klas maturalnych Ponad stu uczniów z ostatnich klas szkół średnich zdawało w sobotę maturę próbną z biologii i chemii, przygotowaną przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Do sprawdzianu wiedzy przystąpili przede wszystkim uczniowie, którzy planują zdawać na medycynę. 📢 Podlaskie Spotkanie Kobiet w Białymstoku. W operze panie wymieniały się wiedzą i doświadczeniem. Z koncertem wystąpił Sławek Uniatowski W piątkowy wieczór w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się druga edycja Podlaskiego Spotkania Kobiet. Zaproszenie na to wydarzenie otrzymało blisko 900 uczestników. Udział w forum wzięli m.in. marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki i dyrektor Gabinetu Marszałka w urzędzie marszałkowskim Robert Jabłoński.

📢 Festiwal Roślin w Białymstoku. To największa tego typu impreza w Polsce. Zobacz, jakie okazy można było kupić Festiwal Roślin w Białymstoku to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni. Impreza odbywa się w weekend 16-17 marca 2024 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej. Do wyboru są zioła, popularne kwiaty doniczkowe i mniej spotykane okazy. To kolejna edycja największego targu roślin doniczkowych w Polsce. Sprawdź, jakie perełki do domu i ogrodu można było "upolować". 📢 Piękne sukienki w większych rozmiarach. Idealne na wiosnę! Zobacz propozycje na różne okazje Osobom, które noszą nieco większe rozmiary, czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek nie brakuje. Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji?

📢 Ogólnopolski protest rolników zaostrza się. W środę 20 marca w woj. podlaskim będzie można spotkać wiele blokad W środę 20 marca nastąpi kolejne zaostrzenie ogólnopolskiego protestu rolników. Zablokowane zostanie wiele dróg w woj. podlaskim m.in. zostanie wstrzymany ruch w obie strony na trasie S8. W związku z tym, że protesty rolników są oddolne, to z pewnością z czasem będą pojawiać się informacje o kolejnych blokadach. Rolnicy podkreślają, że ich postulaty są bez zmian i oczekują na ich realizację. 📢 Białystok kilkanaście lat temu. Jeszcze bez smartfonów. Zobacz, jak wyglądało miasto w 2008 roku 16 lat to szmat czasu, patrząc na zdjęcia Białegostoku z 2008 roku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkamy w tym samym mieście, ale jednak w zupełnie innych czasach. Wiele inwestycji miało swój początek, lub było w trakcie realizacji. Po ulicach jeździły samochody, których dziś już nie produkują. Nie było smartfonów, telefony komórkowe też nie były powszechne, a wielu z nas do kontaktu służyły budki telefoniczne.

📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku.

📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki. 📢 Najbardziej bezczelne podlaskie memy. Ło żesz ty! Tak się z nas śmieją Jak wygląda podlaskie espresso a jak podlaskie czipsy? Jak smakuje podlaska kremówka i co Makłowicz wyczuwa w podlaskim bimbrze? Odpowiedzi na te pytania znają śmieszkowie z internetu. Od lat robią sobie żarty z Podlasia. Oto te najbardziej bezczelne. 📢 Dachowanie opla na Kalinowskiego w Białymstoku. Kierowca zahaczył o autobus Dachowanie w centrum Białegostoku. Kierowca opla zahaczył o autobus. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia.

📢 Supraśl. Wiosna Twórców już niebawem. Zobaczcie co przygotowali organizatorzy i czego się można spodziewać w najbliższych dniach Kolejna edycja Wiosny Twórców już od 20 do 24 marca w Supraślu. To unikalna inicjatywa, która łączy sztukę, naturę i ludzi organizowana przez Piotra Łasiewickiego z Niezależnego Zrzeszenia Twórców Dot In Sun i Fundację Teatr Latarnia. To także idealna okazja, by razem z rodziną i przyjaciółmi cieszyć się pierwszymi promieniami wiosennego słońca oraz feerią twórczych aktywności. Organizatorzy szykują dużo rękodzieła i sztuki. Chętni do wzięcia udziału w jarmarku w roli wystawcy mogą się zgłosić do 15 marca. 📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. 📢 Rektor Politechniki Białostockiej podziękowała za szczególną aktywność pracownikom Aż 125 pracowników Politechniki Białostockiej odebrało podziękowania z rąk rektor uczelni. Prof. Marta Kosior-Kazberuk doceniła ich za zaangażowanie w prowadzenie badań i zaangażowanie w publikacje i patenty. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Droga S61. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To ostatni w budowie fragment trasy Via Baltica. I zarazem obwodnica przez rozlewiska Narwi Rzeczowe przekroczyło 50 proc., finansowe bliskie jest 60 proc - tyle wynosi zaawansowanie prac na ostatnim w budowie odcinku trasy Via Baltica. To fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Stanowi on zarazem obwodnicę Łomży z ponad kilometrową estakadą na doliną Narwi. Drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z placu budowy na rozlewiskach.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 Finał konkursu i XXII Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Miłośnicy składania papieru spotkali się na dorocznym Święcie Origami. Wydarzenie od dwudziestu dwóch lat organizuje co roku Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku. Tradycyjnie też w placówce przy ulicy Palmowej rozstrzygnięto regionalny konkurs "Mistrz Origami". Zorganizowano go po raz siedemnasty. Twórcy papierowych dzieł pokazali swoją niezwykłą kreatywność. 📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Trasa S61. Odcinek Śniadowo-Podborze. Budowa dróg poza szlakiem głównym i przebudowa odcinka S8 w kierunku do Białegostoku Na S8 wykonawca przygotowuje się do prac związanych z układaniem nowej nawierzchni drogi ekspresowej. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac na całym kontrakcie wynosi 93,65 proc. Mają się zakończyć w III kwartale 2024 roku. A za rok na ostatnim odcinku Via Batiki - obwodnicy Łomży. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Ranking białostockich szkół podstawowych. Jedna naszych placówek została najlepszą podstawówką w kraju Która szkoła podstawowa w Białymstoku jest najlepsza? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl. Zobacz, jak wypadły białostockie podstawówki! 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie Na wtorek 20.02.2024 rolnicy zapowiedzieli kolejny protest i paraliż kraju. Jeszcze większy niż poprzedni. Jak mówią, ich frustracja rośnie. Ale nie tylko ich. Do protestujących w województwie podlaskim dołączą przedstawiciele branży leśnej, myśliwi a także transportowcy. Będą kolejne blokady dróg. Będziemy na bieżąco przekazywać informację o sytuacji w regionie.

📢 Protest rolników 2024. Te hasła i transparenty wznoszono na Podlasiu. Czy były kontrowersyjne? Po wtorkowych strajkach rolniczych w kraju bardzo głośno jest o jednym z transparentów, jaki miał pojawić się podczas protestów rolników na Śląsku. Kontrowersje, co do jego treści są bardzo duże, sprawę bada policja, a w jej wyjaśnienie zaangażował się m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na Podlasiu podczas protestów rolniczych, jego uczestnicy także wznosili różne hasła i transparenty. Czy były kontrowersyjne lub skandaliczne? Sprawdźcie sami! 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Pamiętacie, jak wyglądały pierwsze Biedronki? Zobacz zdjęcia sklepów sprzed lat. Tak wyglądał handel na przełomie wieków Pierwsze Biedronki, mięsne prawie jak w PRL i banany za 1,49 zł. Pamiętacie?

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Jubileusz 70-lecia Śniadecji. Zobacz, kto dostał nagrodę Mnóstwo gratulacji, kwiatów, pochwał... Na uroczystość 70-lecia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku do Opery i Filharmonii Podlaskiej przybyli obecni i byli pracownicy, dawni dyrektorzy, politycy, dygnitarze i przedstawiciele każdego chyba szpitala w województwie. Nie zabrakło ciepłych słów, przemów, nagród za długoletnią pracę, koncertu. Wykład „Sztuczna inteligencja w medycynie” wygłosił prof. Anatol Panasiuk – lekarz Kierujący Oddziałem Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

